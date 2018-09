El Larguero: La previa de la jornada liguera y hablamos con Juanpe, Dmitrovic y Bordalás (09/03/2018)

Voz 0717 00:00 y media a las diez y media en Canarias hola a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este nueve de marzo día en el que ha arrancado

Voz 1991 00:45 la vigésimo octava jornada de Liga en Primera División y lo ha hecho con el partido de Montilivi entre el Girona y el Deportivo de la Coruña hay que terminado con victoria del conjunto de Machín dos cero con goles de Stuani que ya lleva quince esta temporada de Juanpe sigue la impresionante temporada de debut del Girona en primera división e que a diez jornadas del final se pone ahora mismo sexto en puestos de Europa League con cuarenta y tres puntos si sirve para explicar lo que está haciendo este equipo está ahora mismo a tan solo diez puntos de los puestos de Champions el Deportivo de la Coruña sigue con su deprimente temporada se queda penúltimo en puestos de descenso a dos de la permanencia a destacar la temporada que están completando Stuani que como digo lleva quince goles en Primera y Portu que lleva once entre los dos suman veintiséis goles dos delanteros del Girona que sólo ellos han metido más goles que el Málaga que el Deportivo que Las Palmas que el Levante que el Alavés que el Espanyol y que Leganés y que está tan sólo uno por debajo del Athletic de Bilbao para que veáis el lo que está siendo la temporada el Girona lo importante que están siendo estos dos jugadores para mañana cuatro partidos a la una de la tarde en Ipurúa Real Madrid visita al Eibar a las cuatro y cuarto en el Sánchez Pizjuán partidazo con la Champions en juego entre el Sevilla y el Valencia a las seis y media Getafe Levante Ipar a las nueve menos cuarto nos queda el partido de La Rosaleda entre el Málaga y el Barcelona en Segunda División disputado un partido Tenerife tres Oviedo uno es el quinto partido de Joseba Etxeberria al frente del conjunto insular y desde luego los números son fantásticos porque ha sumado cuatro victorias y un empate de hecho ahora mismo el Tenerife se ha puesto a tres puntos el play off por el ascenso además hoy Juan Luis Larrea ha presentado su candidatura la presidenta la presidencia de la Federación Española de Fútbol que se celebra ya sabéis el próximo nueve de abril el actual presidente de la junta gestora la federación que ha dimitido para ser candidato ha presentado los setenta avales necesarios para presentar esa candidatura justo el día después hacerlo Luis Rubiales el otro candidato que anoche en El Larguero aseguraba que cuenta con unos ochenta y siete apoyos de cara a esas elecciones veremos qué es lo que pasa las candidaturas ya están presentadas en baloncesto en la Euroliga partidos de la jornada veinticinco Unicaja caído Moscú frente al CSKA de forma clara ciento uno setenta y seis y el Barcelona ha ganado en el Palau al Estrella Roja ochenta y ocho cincuenta y cuatro aunque ya sabéis que el Barça no no tiene opciones de clasificarse también segundo partido de cuartos de final de la Eurocup Lokomotiv Cuban Herbalife Gran Canaria ha caído el equipo español ciento uno setenta y seis por lo que con este dos cero queda eliminado de la competición ya formula ha concluido la pretemporada en mí Mello lo ha hecho con malas sensaciones para el McLaren de Fernando Alonso diría agridulces porque vuelve a generar dudas de cómo se está comportando de cara al arranque del Mundial que lo hace en Australia el día veinticinco el Mclaren es poco fiable tal y como ha con ha reconocido incluso es su jefe de equipo e lo que pasa que luego rápido porque había marcado el segundo mejor tiempo sí y eso está muy bien pero las carreras hay que acabar las eh con lo cual tiene mucho trabajo todavía Mclaren de aquí al inicio de la temporada las escuderías más fuertes en estos ocho días de test han sido Mercedes y Ferrari que a priori parecen que las que mejor llegan al inicio de la temporada

Voz 1991 05:17 vamos a empezar este Larguero en Montilivi donde sigue la fantástica temporada del Girona que de la mano de de Machín está haciendo historia no sólo por haber metido al equipo en Primera División sino que además en este debut tiene al conjunto catalán metido en sexta posición ahora mismo con cuarenta y tres puntos con la salvación lograda desde hace bastante tiempo aunque ellos dijesen que matemáticamente no no está conseguida pero desde luego es maravilloso lo que está haciendo el Girona esta temporada y que está haciendo que Montilivi disfrute como lo está haciendo lleva seis victorias consecutivas en Montilivi sin encajar ni un solo gol sede Vittorio qué tal muy buenas

Voz 6 05:55 sí

Voz 1201 05:55 qué tal buenas noches si no yo no voy a haceros esperar nuestro florista que luego aquí se quería ir corriendo hombre enhorabuena cuatro goles el equipo trabaja muy bien la estrategia que momento no sé la verdad es que uno de nuestro punto fuerte

Voz 1852 06:12 siguiéramos humano pues bueno que aprovechando no

Voz 1201 06:14 el equipo Viena bastante bastante bien sobre todo aquel partido de casa digo tenemos que aprovecharlo porque fue uno de los puntos en Yangon lo tiene sede en sintonía de Larguero Juan para que te lo dejo

Voz 7 06:29 hola Juanpe qué tal buenas noches hola buenas noches enhorabuena que siga sueño no

Voz 1201 06:34 sí la verdad es que no sabíamos para eso el equipo está con muchísima ilusión de esa es la clave para hacer afronta cada partido no

Voz 1991 06:43 oye cuál es el secreto de este Girona eh porque a debutar así en primera división lo hace muy pocos eh

Voz 1201 06:49 sí la verdad es que el equipo tiene muchísima hambre muchísima ambición y la verdad que había que estamos tomando trago por este sueño no meternos en Europa y no sabemos si revés eh la otra temporada de la verdad que tengo que aprovecharlo no censados pueden llegar a intentar exprimir al máximo mira que decimos que tiene importantes para

Voz 1991 07:13 a un equipo el estar fuerte en casa vosotros en Montilivi es una temporada fantástica lleváis seis victorias seguidas no avisen cajón un solo gol

Voz 1201 07:22 sí la verdad que que ponga un recién ascendido como nosotros punto fuerte los partidos en casa y aparte eso fuera competimos bastante ella como estamos haciendo hasta ahora pueden ver a la manso tanto que está ahí

Voz 7 07:37 no han bajado hasta ahora

Voz 1991 07:39 por el Madrid en el Bernabéu

Voz 1201 07:42 se verdad que llevamos gran escenario ahora hay nada compradores del mundo intentaremos competir al máximo en lo hemos rascar algo pues bienvenido sea

Voz 1991 08:14 disfrutarlo porque os lo habéis ganado en el campo cuarenta y tres puntazo los que tenéis a estas alturas de la temporada el objetivo más que cumplido así que Juanpe a disfrutar esta es de jornadas que quedan un abrazo muy fuerte y sin lugar a dudas es el equipo revelación esta temporada Sergi ni los más viejos del lugar se acuerdan de ver algo así es momento histórico el que está viviendo el Girona hola digo Sergi que hay que disfrutarlo porque es un momento histórico para el Girona

Voz 1201 08:45 sí la verdad sino tras el primer año en Tomás y me bastante como ya te digo no no sabemos si puedo volverán a repetir es esto que estamos haciendo ahora hay por eso tenemos que aprovecharlo al máximo de porque amaba

Voz 7 08:59 a tope no que bueno es Juanpe que entra al quite de nuestro compañero compañeros y gracias Juanpe un abrazo muchas gracias hasta luego estos surrealista luego había pasado nunca la vi una entrevista preguntarle al compañero periodista que me gusta pero oye a Entralgo le llamado Sergi Juanpe ha entrado Sergi estar por ahí no

Voz 1201 09:19 si estoy aquí estoy aquí deja te tiene ganas de hablar Janusz una fiesta normal no

Voz 1991 09:22 mal

Voz 0717 09:25 que que te decía

Voz 1991 09:27 Sergi que me han contestado Juanpe que nadie imaginaba esto al inicio de temporada excepto cierto que se había creado un proyecto bonito un proyecto ilusionante pero joe a diez jornadas del final estar como está el equipo peleando con todo el derecho del mundo por estar en Europa el año que viene no lo imaginaba nadie

Voz 8 09:43 sí está claro que el equipo tenía una idea de juego y que el proyecto tenía una continuidad y que bueno José vislumbraba que podía rendir en primera división hasta este punto pues nadie lo esperaba lo hemos hablado con los jugadores esta semana ahí todos estaban de acuerdo confiaba mucho en ellos pero sí a cualquiera le decían que es la jornada veintiocho iban a dormir sextos pues nadie se lo creía sinceramente pues ha dicho

Voz 1991 10:06 es el Girona en este arranque de esta arranque no en este debut ente en primera división porque es histórico lo que se está viendo después de veintiocho jornadas ahora mismo sexto en puestos europeos y por qué no por qué no soñar con estar en Europa la próxima temporada hay que pelear lo

Voz 7 10:21 sería dormir mil gracias un abrazo otro ya agotado la

Voz 1991 10:25 las once y cuarenta cerramos en Montilivi seguimos

Voz 0231 12:34 hola qué tal Yago cómo estás buenas noches sorpresa lo esperado sí sin sorpresas setenta vales presentado Larrea que según nos ha dicho tiene votos au apoyo de todos los estamentos del fútbol español la cifra mínima de avales para ser candidato eran XXI pero la presentado una cifra suficiente para ser presidente si es capaz de convertir estos apoyos en votos está muy contento su gran baza es el apoyo arbitral también el apoyo de los clubes de la Liga que con Javier Tebas a la cabeza la aseguran veinte votos que pueden ser decisivo en Le contaba ayer Rubiales a Manu que aunque han presentado treinta y cuatro avales tiene ochenta y siete las cifras como Le dijimos ayer era Rubiales no casan por mucho que se puedan duplicar avales hoy podían presentar en los mismos avales la gente puede avalar a más de un candidato aunque luego sólo se vote a uno el día nueve de abril pero con los números en la mano con las quinielas una vez que se han presentado los chavales Juan Luis Larrea es favorito para ser presidente de la Federación dentro de un mes

Voz 1991 13:32 para que la gente lo entienda los avales no es votar a alguien sino es decir como como darle permiso para que se presente a la presidencia de la la Federación Española necesitan un mínimo de permisos una vez que están esos permisos conseguidos ya optan a ser presidente luego lo el voto finales uno a cada uno hay sí que no se pueden duplicar

Voz 0717 13:50 exactamente porque la asamblea está formada por

Voz 0231 13:52 ciento treinta y nueve personas ellos tienen la posibilidad de votar al presidente en una asamblea extraordinaria como tú decías necesitas un mínimo de veintiún apoyos para que te autoricen a ser candidato contar con el apoyo de un mínimo sector de la Asamblea para poder presentarte hoy se cerraba el plazo Larrea Rubiales tienen un mes para convencer como mínimo a setenta asambleístas Larrea hasta hoy en San Sebastián

Voz 0514 14:16 el su ciudad una cena ahora mismo en una entrega

Voz 0231 14:19 de premios está contento con el apoyo

Voz 0514 14:21 ha recibido considera que le queda un mes detrás

Voz 0231 14:24 jo pero por los números que manejamos ahora mismo está por delante de Rubiales en la pelea por el sitio que fue durante tres décadas de Ángel María

Voz 1991 14:31 hombre es que si se cumple lo que dijo anoche Rubiales sería una victoria importante diría que contundente porque dijo que tiene cerca de ochenta y siete avales confirmados que es lo que digo que no significa que sean votos finales pero si él lo dice con tanta contundencia porque espera que reciba a sesenta y siete votos no

Voz 0231 14:51 para mí sería un sorpresón para Mike Rubiales gane de manera holgada sería un sorpresón ahora hay que ver el Juego de Tronos este Yago de quién traiciona a quién

Voz 0514 14:59 a quién prometió el voto y luego se lo da al otro

Voz 0231 15:01 Inés capaz de convencer entre comillas al bando adversario porque hay una serie de federaciones territoriales que están claramente posicionadas hay doce que están perdón once que están con Rubiales y ocho están con Larrea eso es presidentes de territoriales controlan una serie de votos que van a eso permitir tener un suelo alto a Rubiales ya Larrea la cosa está igualada decíamos que el partido empieza ochenta sesenta para Larrea yo veo complicado que Rubial el de pueda dar la vuelta va trabajando voto a voto queda un mes por delante y contaremos cada noche en El Larguero los avances de los votos

Voz 1991 15:34 como sea como Juego de Tronos me parece a mí que quedamos dos

Voz 3 15:37 al final eh así que es mejor escuchamos tuyo entonces ya que estamos Rodrigo legislativos pues veía la costa complicado ya luego sea como como hay que buscar otros candidatos también eh en fin ya iremos contando ya irá contando Meana

Voz 1991 15:53 Antena de de la SER y todo lo que va sucediendo con respecto al futuro de la Federación Española de de fútbol a día de hoy parece mejor situado Juan Luis Larrea veremos el otro candidato es Luis Rubiales por el mismo precio Meana te pregunto por la previa del Eibar Real Madrid eh mañana a la una de la tarde en Ipurúa es una salida complicada del conjunto blanco porque llega un campo e donde el Eibar está siendo muy fuerte esta temporada un gran Éibar este año cómo llega el Madrid

Voz 0231 16:21 pues llega sin ningún tipo de confianza sin relajación hablabas ahora mismo de lo bien que lo está haciendo el Girona el Eibar va casi por el mismo camino peleando con el equipo de Machín por meterse en Europa por primera vez en su historia hoy a uno de la lista de convocados Zinedine Zidane hice deja en casa a los de siempre a los que no están contando este año los fichajes de nuevo cuño es decir dir los Llorente Mayoral Ceballos Vallejo al que vuelvan a quedarse fuera de la lista el equipo ya estaba durmiendo en Bilbao en el hotel Carlton mañana irán por carretera hasta Eibar pero no se relaja para nada saca los tanques a Ipurua para intentar ganar el partido ha convocado a los héroes de París porque a final le molestan le da rabia que el equipo Yago esté tan descolgado en la Liga y que por mucho que la baza de la Champions sea la mejor tengan ese as de oros para poder ganar la temporada con éxito a Zidane en notado hoy un pelín molesto con quién equipo esté Yago tan lejos tan lejos de la cabeza de la todo

Voz 0514 17:16 hola vamos a quien no le guste Benzema no les gusta

Voz 14 17:19 fútbol sea el que es futbolero le tiene que gustar Benzema

Voz 1994 17:25 y luego te pregunta porque no lo hago normalmente pero ahora me tiene que contestar vale te gusta Benzema como jugador

Voz 14 17:31 el fútbol si se como delantero cuando los da más Morata el año pasado entonces gol es tu opinión pero pero tú me me ha contestado que es lo podré varios recibos se bueno que se merece estar aquí bueno

Voz 1991 17:46 bueno nosotros adelanta adelantado poco me Ana pretendíamos ganas de escuchar esa conversación que has tenido coincidan en en sala de prensa con los ha preguntado mutuamente sobre Benzema sobre cómo lo está haciendo y sobre si es al delantero al Madrid

Voz 0231 18:00 sí bueno es que es un momento importante en Atenas

Voz 0514 18:02 parada para Benzema

Voz 0231 18:03 cuestionado con Asensio apretando fuerte con una serie de jugadores como Lucas que también quién en su sitio en el once inicial un montón de preguntas hoy acerca de Karim Benzema de porque el público pita Benzema de si la sensación es que Benzema salió más criticado que otros del partido en París y cuando nosotros le preguntábamos eso sí por sus palabras se podía interpretar que que el que no sea el que sea futbolero tiene que querer a Benzema pues ha tenido lugar esta conversación con Zidane que yo creo que está conté

Voz 0514 18:33 esto de sacar las uñas en favor

Voz 0231 18:36 lo de Benzema de defender a su delantero por encima de todas las cosas en no lo hace con Asensio no lo hace con Isco no lo hace con otros jugadores pero cuando le tocan a Karim Benzema él siempre responde hoy ha querido dar un paso al frente e interactuar con nosotros que me parece perfecto acerca de lo que opinamos sobre Benzema yo pido eso eso creo que Benzema Un buen futurista pero que hay delanteros como Morata que para ni en el Madrid encajó mejor

Voz 1991 19:00 hombre es que el problema de Benzema es que está precisamente en el en el Real Madrid en uno no tiene la misma exigencia en el Olympique de Lyon con el que el Real Madrid Benzema llevan al conjunto blanco desde dos mil nueve es decir lleva ya unas cuantas temporadas para saber cómo funciona esto a Benzema el exige como delantero del Real Madrid los números que está completando este año está muy por debajo de lo que tiene que completar un delantero en un club tan importante como es el el conjunto blanco se le exige el exige cada temporada aquí no vale hacer dos temporadas medio regular y una buena y otra mala no en un equipo como el Real Madrid tienes que estar a tope en todas las temporadas insinúa se habla de cambios se habla de futuro Isabella de posibles sustitutos eso lo sabe Benzema y eso lo sabe Zidane que sabe que su compatriota no está completando una gran temporada pero que da la cara por él porque Benzema delantero por supuesto sino no habría llegado nunca Real Madrid sino tampoco se va a mantener nos hubiese mantenido nueve temporadas en el en el Real Madrid no puede ser un tuerce botas Si llevas tanto tiempo la élite en un equipo tan importante como es el el Real Madrid pero cuando los resultados no llegan te exigen cuando te exigen no cumple las expectativas pues genera debate en este caso el debates que Benzema no está a la altura de lo que tiene que ser un delantero en el Real Madrid dicho esto sus compañeros siempre han defendido siempre han hablado bien de él siempre han dicho que trabaja bien siempre han dicho que es necesario para el funcionamiento del equipo con lo cual aunque no meta goles y aunque esté fallón algo tiene que tener Benzema para llevar tanto tiempo para ser defendido siempre a capa espada por los

Voz 0231 20:37 se habla mucho Yago de El futuro de Zidane de si va a seguir el año que viene o no al frente del Madrid yo creo que también va ligado a ese futuro de Zidane el de Benzema no me imagino a Zidane al frente del Real Madrid traspasando a Benzema este verano no me lo imagino ir no me imagino a Benzema en el Madrid sino sigue Zinedine Zidane creo que van a estar los dos eso ligados la próxima campaña el futuro de Benzema en el Madrid pasa por Zidane y viceversa no tanto el de Bale esta es una parte importante de la rueda de prensa ya hemos visto hace unos días que ya no es intocable que ya no juega por decreto Bale que le puede pasar por la derecha Asensio por la izquierda Lucas a ocupar su puesto en partidos como el de ida ante el PSG en el Bernabéu ya es una situación que como contamos en El Larguero Bale no entiende Joy cuando le han preguntado a Zinedine Zidane si Bale

Voz 0717 21:30 es un problema para el Real Madrid esto

Voz 0514 21:32 ha dicho el entrenador francés no es un problema hablamos

Voz 1994 21:35 escribió habló con él no es un problema en el que él sabe dónde está Hay bueno y los demás también son importantes y nada más lo que te quiero de Sirio con con esto es que no hayan podemos vosotros lo que queréis es buscaron problema pero no hay problema yo lo que tengo que hacer es cada tres días es un equipo para mí Gates es importante pero hay otro jugador que también que son que son importantes no

Voz 1991 22:03 hombre buscar problemas tampoco analizamos lo que está pasando es un poco como lo de Benzema sabe él tampoco está al nivel que se espera de él es cierto que tampoco ha tenido mucha suerte con las lesiones y que le ha lastrado mucho ya hecho que no estuviese en momentos importantes pero es que eso también es parte de Bale con lo cual hay que preguntarse qué puede pasar con el galés de aquí a final de temporada en el puede buscar una salida en el caso de que la cosa continúa así

Voz 0717 22:30 y veremos si recalcamos que Bale no lo entiende que Bale considera que está bien

Voz 0231 22:35 que Bale no comparte que haya cambiado su rol en el equipo y que por tanto ya no tenga que ser intocable Él cree que está en un buen momento que demostró en enero lo bien que estaba Iker hora de repente Zidane ha dejado de confiar en él con lo que pueda afectar eso al rendimiento mental del futbolista que después de una temporada con muchas lesiones se encontraba muy bien te cuento que mañana va a jugar Bale es la idea que tiene Zinedine Zidane va a hacer un equipo casi de gala con jugadores como

Voz 1509 23:02 Cross no que yo creo que va a tener minutos

Voz 0231 23:04 la continuar con lo del otro día en París que jugó un rato no estar de cross para noventa minutos en Ipurúa pero sí para seguir probando se que vaya recuperando tono físico en el equipo titular mañana veremos al Madrid en Éibar es consciente de que no es buen no desengancharse del todo de la Liga una cantinela que repito todos los viernes Yago como si fuera algo fácil pero que es el objetivo de Zidane que se den cuenta de que el Madrid no puede arrastrarse por la Liga de aquí al mes

Voz 0717 23:33 Bayo hasta mañana hasta mañana Yago muchas gracias

Voz 1991 23:36 ante como digo va a estar el el Eibar que está haciendo

Voz 0717 23:39 una gran temporada Roberto Ramajo qué tal muy buenas

Voz 1991 23:42 hola muy buenas cómo está el equipo de Mendilibar

Voz 0061 23:46 bueno pues con en decir con el cuchillo entre los dientes si Stasi básicamente porque primero como tú bien decías antes y como antes también recalcaba Meana están muy cerca de pelear por Europa lo que resta de temporada y segundo porque en esta gran temporada se ven más cerca que nunca poder conseguir la primera victoria en Primera división contra un grande nunca cuando han jugado frente al Madrid y el Barça Atlético de Madrid el Eibar ha conseguido ganar lo máximo que ha hecho fue empatar en el Santiago Bernabeu frente al Real Madrid que eso ya es mucho para un club como como el Eibar para eso yo como el equipo está en un gran momento de forma los sabes que han agotado las entradas para el partido de mañana veremos la respuesta los socios que sabes que hay muchos socios que no van a campo son socios simplemente poder ayudar lo son desde hace muchos años en Segunda B en Segunda División en primera división y luego en el club está tratando de que esos socios liberen su asiento para ese las entradas a la venta pero es que es una cosa curiosa en un club como como la diversidad responden esos socios habrá lleno sino mañana quedará un asiento libre para recibir al Real Madrid pues muy mal los socios que no utilice

Voz 3 24:53 el asiento que no vayan a Alcampo está muy bien esto que paguen el abono pero hombre que lo cedan a

Voz 1991 24:58 otros que se iban a ir al campo por lo menos para generar ambiente y para qué

Voz 3 25:01 te vea una grada poblada hay que se ve a buen buen ambiente en cada partido que más romántico

Voz 0061 25:06 sobre todo porque peso permite el club les da beneficios a esos esos socios por otra parte de cuento que ha surgido una iniciativa curiosa de uno de los patrocinadores del club para tratar de motivar si es que eso es posible más a los futbolistas del Eibar a través de la literatura ha sacado cuatro libros como te lo escuchos cuatro libros para que lo lean no juega desde el valle para que se motivan frente al Real Madrid títulos por ejemplo litera da un ejemplo un libro de suspense que es uno cero en el noventa de penalti por ejemplo es uno de los títulos si es así no está mal no está mal Udo uno de poesía que es dos cero y Navas de portero bueno pues suena uno de los títulos mañana por ejemplo alguno de estos ejemplares van a estar en los asientos de lo el campo de Ipurúa para que los disfruten antes del partido los socios y los aficionados de lo deportivo no va a ser ningún invento a José Luis Mendilibar no tiene ningún plan especial para el Real Madrid va a hacer lo que le ha funcionado hasta ahora no va a estar Orellana que está lesionado su lugar va a ocupar Pedro León que seguramente va a salir de inicio para frenar todo lo que tiene delante en el Real Madrid va a estar una de las grandes revelaciones de la Liga este año porque debutaba en Primera División el portero serbio Marko de Mitrovica

Voz 1991 26:22 que estamos peinando y con el que vamos a hablar en unos minutitos pero antes hacemos un pequeño alto en el camino y enhorabuena al Eibar por esta iniciativa de mezclar literatura con fútbol cualquier forma de hacer llegar cultura la gente es buena y en este caso es a través del deporte así que enhorabuena gracias Ramajo esta mañana

Voz 3 26:38 un abrazo por lo dicho un alto en el camino Nos espera el portero Leiva

Voz 0318 30:00 se Marco Di Pietro Beach qué tal buenas noches qué tal estás todo bien preparando poco a poco para el partido

Voz 1991 30:08 con ganas ya de de de tener delante a Real Madrid

Voz 6 30:12 pues sí a cuando juegas con los grandes siempre hay una un amo en un motivación especial no digo que más grande que contra otros pero algo especiales enfrentarnos contra los equipos grandes

Voz 1991 30:25 a yacer lo demás cuando uno ya ha hecho los deberes no tienen ningún tipo de presión en cuanto a clasificación pues mucho mejor no

Voz 6 30:33 bueno a la el objetivo más grande que teníamos y único que pusimos antes de la temporada fue va salvación yo creo que ya está hecha y bueno ella tranquilamente Podemos disfrutar y jugar partidos que tenemos al final no nos vamos a bajar los fue vamos a intentar quedar dos o más salida posible ir ir voy disfrutar partido a partido

Voz 1991 31:04 Ellos vienen después de clasificarse en Liga de Campeones crees que pueden notar un poco el esfuerzo

Voz 6 31:11 no esto es replicó que acostumbrado Cuba ha sido durante toda la temporada de mil que el miércoles sábado entonces no

Voz 24 31:20 yo vengo a ninguno

Voz 6 31:22 Ana

Voz 0578 31:24 hola soy pues yo qué hago que les pueden perjudicar a tener una o sentido de cansancio es un equipo que

Voz 6 31:31 con una plantilla muy amplia y que cualquier jugador nos puede dificultar las cosas porque estaré más Real Madrid es significa que un jugador está mejor del mundo entonces está de muy muy hubo entonces de la de la primera vuelta no quisieron como como como esperaban pero bueno ahora eliminar PSC ahí están en una forma muy buena hay seguramente van a salir ha preparado si en poesía de rosado

Voz 1991 32:08 cómo tiene que jugarle el Eibar al Real Madrid para ganarle

Voz 6 32:14 por qué qué jugada hay como siempre que juega no va a ver si no vamos a cambiar nada los otros dos de que jugamos nuestro objetivo es ganar y a jugar contra los grandes todas las dijo que era un día esté eh

Voz 0578 32:32 es espectacular que ellos no

Voz 6 32:37 entonces podemos sacar algo positivo nosotros preparamos para como para como cualquier rival y está más importante que nosotros estamos a nuestro nivel hay desde ahí ya veremos el resultado

Voz 1991 32:54 además estáis demostrando que en casa estáis jugando muy bien esta temporada y que es muy difícil ganar allí y lo que está claro es que en cuarenta puntos que tenéis ahora mismo marco os habéis ganado el derecho a soñar con algo más por qué no Europa

Voz 6 33:10 pues no destacas siempre es una ventaja cuando nuestra visión entonces es incómodo al primer un poquito más

Voz 1991 33:19 o son más pequeñas que otros campos

Voz 6 33:21 con nuestro estilo de juego nos permiten apretar más arriba está la tele donde nuestra posesión y si como te dije que teníamos una idea y un objetivo muy claro es salvar la categoría sacar el límite de treinta y nueve cuarenta puntos cuanto antes posible ya lo hemos colgado oí es decir que Abbás está hecha fútbol nuestro saber nunca hay bueno disfrutar ahí entrar en cada partido con la ilusión de ganar ahí disfrutar y estar en parte de arriba lleva con suficiencia

Voz 1991 34:02 Marco qué mérito tiene este equipo no esté club que es tan humilde tan familiar el estar donde Style hacer la temporada que está haciendo tiene mucho mucho mérito eh

Voz 6 34:14 mucho mérito porque el parqué de cómo vemos veinticinco poco más la habitantes eso es un número menos que otros equipos tienen capacidad de sus estadios recintos es lo que un pequeño un club pequeño que hace par de años subió a Primera y que hacia cosas muy buenas yo creo que es un ejemplo para los clubes que no están mucho tiempo en primer hay que que todo mundo ve al Qal da antes de la temporada de aldea de Osona de esas dejé pues como tiene que trabajar crecer cada día cada temporada estar piel no sufrir para para estar bajo y para no descender y como dijiste tú un club muy muy humilde esos últimos años si de eso temporadas tiene mérito desde la presidenta hasta dos

Voz 1852 35:14 te dieron todos jardines que claro

Voz 6 35:18 eh que trabaja de Ipurúa en todos es cada persona tiene un emérito para ese cargo

Voz 1991 35:25 además tú ya sabes lo que es estar en un club humilde de gasta España a través del Alcorcón que es un equipo también muy trabajadora

Voz 6 35:33 sí un cómodo para el siglo de la ley bar hay nada yo estuve allí dos años si como que como padres y doble medio todos adoptar es más rápido que es normal que yo me sentía después ponerse manos muy me hubiera gustado ya adaptado para en ahí de tu vida yo creo que poder equipos como decimos pequeños tienen que seguir la línea que siempre Leiva

Voz 1991 36:05 el título personal está completando una gran temporada en el Eibar titular indiscutible es una de tus mejores temporadas como profesional

Voz 6 36:14 bueno seguramente que si la primera temporada de la mejor liga del mundo ha ido de aquí equipo está en un buen momento estamos haciendo cosas Boedo Si a esto de Wesley mejores temporadas si seguramente que cuando sacaba

Voz 0578 36:32 podré decir que era la mejor temporada

Voz 6 36:36 no lo tendrá diría que estás de tiempo hay

Voz 0578 36:38 que ir partido partido y hacer así como todavía no hemos terminado porque nos vamos a relajar y poneros datos que hemos como se quito porque somos ambiciosos y queremos siempre hacerlo más dar un paso más y entonces quedan más en poco más de dos una ese día intentaremos boca no crear el máximo puntos que podemos

Voz 1991 37:04 una curiosa Marco que te dijo Lucas Pérez el fin de semana pasado en el partido contra el Depor

Voz 0578 37:11 bueno me dijo que tenían que que tenía mucho que ver mucha suerte de poder haber separado pues bueno pues eso yo no me lo pienso yo Pierre que si está cerca pero medite tal vez no pegó balón como quería afinadas aquel a la pierna Pare Reyes era la más importante para ir

Voz 3 37:35 que es mucha suerte te dijo también más que no fruto de la desesperación no que ellos también están muy complicada

Voz 0578 37:40 no me dijo de ninguna manera metía el fuego en la coqueta que frustrarse va suya porque por intentaban mucho primeros quince

Voz 6 37:50 los fallando tres ocasiones claras y cómo están metidos en el descenso seguramente once sinceramente mucha presión ha dejado casi para para ellos sí es como una una final un tiro para la victoria y seguramente de esa frustración Diego el este contexto pero eso no fue nada da para nada malo

Voz 1991 38:15 acabo lleva cuatro años en España hablas muy bien castellano

Voz 6 38:20 bueno ya dejó solo a cabo tercera temporada pero bueno me voy a aprendí bastante rápido conocía idioma el entender algo pero me cuesta hablar en principio pero le gusto a la idioma ahí la aprendiera Prieto y es ahí mejor se dedique muchos cosas de España sabes que ahora es saber dominar en el país donde vive este lo ITA a muchos José vidas privadas de ahí la vida profesional y se agradece

Voz 1991 38:52 también para nosotros el hecho de que tenga interés para hablarlo y poder charlar contigo como estamos haciendo esta noche hay muchos futbolistas que que vengan a España no se preocupan en en aprender el idioma castellano dime dime

Voz 6 39:06 la cada uno pende sea o que viene de Asia no se de de otro continente donde no hay tantas por las emisiones de los emisiones es decir las películas que español todos los cuesta pero bueno es cara

Voz 1852 39:22 depende de

Voz 6 39:23 de países ya o yo me aprendiera aprieto hoy la sociedad los me facilitó muchas cosas

Voz 1991 39:29 si el castellano bien el euskera como lo llevas

Voz 7 39:33 no quiero decir algunas dice pero le

Voz 6 39:36 a sólo algunas palabras algo así aquí quiere española El vestuario no no hace falta tenerlo parado un día aprender a la izquierda

Voz 3 39:47 pues nada como marco audímetros mil gracias enhorabuena por la temporada un abrazo

Voz 1991 41:22 Vidic de Madrid así que si no tienes planes uno para disfrutar de buena música estos son Maryland son de Vigo este es un mix de ave fénix que he hecho con David Cano Paul incluso nace bien recomendable para mañana Maryland movidito y mañana también a las nueve menos cuarto en La Rosaleda el Barça visita a un Málaga que está ahora mismo en iba a decir en cuidados intensivos está bastante peor porque está la misma ocho puntos de la salvación y con tan sólo diez jornadas once cola de mañana por delante para intentar conseguir el milagro porque no sé pues ya más de de otra manera el Barça los suyos ante qué tal muy buenas Olalla hago muy buenas cómo están los de Valverde

Voz 1994 42:17 pues mira llegan con Denis Suárez Nelson Haedo Iniesta que quedan fuera de la convocatoria por lesión y arritmia se queda fuera por decisión técnica e Illes teme Valverde al Málaga a pesar de que está en una situación que no es buena porque dice que en la recta final de la temporada los equipos de la zona baja son los que más suman por lo tanto especial precaución por eso dice el técnico del Barça que no es un partido para hacer pruebas a pesar de que está el encuentro contra el Chelsea en el horizonte y que por lo tanto escucha le mañana no veremos muchas rotaciones

Voz 0588 42:50 de momento esta pues bueno obviamente moviéndose haciendo pocas cosas sin molestias Iggy es pronto para poder adelantar Si Si pudiera estar disponible para la semana que viene en cualquier caso tenemos jugadores no similares porque al final Andrés es lo hemos dicho muchas veces por único pero jugadores que tiene un perfil un poco parecido

Voz 1994 43:13 bueno eso es lo que demanda no soy de M no no va estar a Andrés Iniesta por lesión será turno para Coutinho Valverde lo que sí que ha hecho hoy es no descartar Andrés Iniesta para el partido contra el Chelsea recordemos que está lesionado pero dice Ernesto Valverde que hay que esperar un poquito para ver si puede jugar contra el Chelsea Andres Iniesta escucharle

Voz 0717 43:36 fue una escuadra multó con Pato uno bueno es un equipo

Voz 1991 43:40 no no no eso es es el monte la que escucharemos más tarde bueno hablado Valverde sobre Iniesta ya sabes que Iniesta se lesionó el partido contra el Atlético de Madrid que es duda para el partido contra el Chelsea veremos veremos si está en ese encuentro eh fue uno uno en Stamford Bridge lo tiene que rematar en casa el el Barça veremos si cuenta o no el que no está en la convocatoria Jerry mina eh y yo no sé si sorpresa o no

Voz 1994 44:08 no la verdad es que no es sorpresa que no esté Jerry mina hizo gracia el salsa choque que bailó después de marcar el gol en la tanda de penalti en la Supercopa de Cataluña pero no entrar en los planes de Ernesto Valverde o cambia mucho la cosa o noventa hasta final de temporada Se fue Mascherano y Jerry Mina era el que les suscitó Ernesto Valverde quería cuatro centrales de garantías se ha quedado con tres porque él cuenta en el equipo para grandes partidos con Gerard Piqué con Thomas Vermaelen Icon Samuel Umtiti Easy Jet no acaba de convencer a Valverde y es el que se va a quedar fuera de todas las convocatorias siempre que haya descartar a jugadores que no sea por lesión sea quedar fuera él parece que en los últimos partidos también Denis Suárez aunque esta vez sí que está lesionado y se queda fuera por eso pero Jerry mina es uno de los grandes de es de los jugadores que va a estar descartado practicamente todos los partidos de aquí a final de temporada

Voz 1991 45:00 yo visto desde fuera lo del tema de los bailecito en una Copa Catalunya después de un penalti eh ya sé que no es para tanto que no ayuda no ayuda para la imagen de jugador serio hoy que quiere ganarse la la confianza a mí ese tipo de hecho rayitas como gusta poco pero bueno sólo tiene que valorar Valverde pero yo creo que ayudarle a su imagen no le ha le ayuda en algo más Andy

Voz 1994 45:22 sí déjame que te cuente también que el Barça ha llegado a un acuerdo

Voz 1991 45:27 Zenit Ivo eh con el

Voz 1994 45:29 el gremio por el futbolista Arthur de veintiún años eh el club azulgrana lo que quiere es que este traspaso se contabilicen a partir del uno de julio por meros efectos presupuestarios para no salirse del presupuesto pero el acuerdo es total el jugador llegará en enero de dos mil diecinueve Sport treinta millones en fijos más diez en variar pues sí se hará oficial en no sé si en los próximos días pero vaya que el acuerdo es total y que el Barça quiere eso que contabilicen el el traspaso a partir del uno de julio pero que hay acuerdo entre los dos equipos por lo tanto Artur vestirá azulgrana

Voz 1991 46:08 con por completar de Málaga que contamos

Voz 1994 46:11 pues que llega a ocho ocho puntos de la salvación será una quimera practicamente lo que afrontar el Málaga contra el Barça que llega líder pero ya te digo con la Valverde lo que hace es tenerle mucho respeto porque sabe que este tipo de equipos en la recta final

Voz 0717 46:30 gracias ante esta mañana un abrazo Jordi Martí qué tal muy buenas Marcos López al final hola barcos

Voz 7 46:36 sí buenas qué tal muy buenas como estamos viendo perdón usted la confusión

Voz 1991 46:42 es un partido de estos de arma de doble filo he porque dice si llega al Málaga que llega colista prácticamente desahuciado sí pero también llega a un equipo herido

Voz 8 46:51 sí sobre todo porque se tocan los extremos de la Liga el primero y el último el último el primero a la qué explicación tiene tiene que entonces pero el Barça está escaldado con lo con lo que le ha pasado siempre en La Rosaleda sin ir más lejos el partido derrota de la temporada de pasó una factura durísima pero perdió el partido perdió muchas opciones de conquistar la Liga que al final cayó en manos del Madrid y creo que Valverde como ya hizo en el campo de béisbol como hizo en Ipurúa es consciente de que en este tipo de partidos nada serviría haberle ganado al Atlético de Madrid ventaja ocho puntos si luego llevas en el campo del colista tal el pase tiene experiencia le pasó con el Getafe pasó también con Las Palmas Illes pasó sobre todo en los últimos años con el Málaga un equipo que se ha hecho terriblemente incómodo al Barcelona

Voz 1991 47:38 qué Barça esperas que le pasa por la cabeza a Valverde

Voz 8 47:42 tengo una sensación que pocas rotaciones igual me equivoco mañana por la noche me llamas destinado que no me he enterado de nada pero tengo la sensación que pocas rotaciones es verdad que a la vuelta de la esquina hasta el pacto contra el Chelsea el Barça ahí Valverde sobre todo ha demostrado que quiere asegurar la Liga que lo antes posible necesita asegurar la Liga no va a entrar en problemas para eso necesita a los mejores jugadores no tiene Iniesta no tiene ese baile de yo también el juicio contigo es un poco excesivo en un penalti de la la final de la Copa de la Supercopa y por lo tanto es obvio que tendría que hacer algún tipo de rotación quizás en la defensa pero no no consume mucho incurre hacer demasiados cambios porque él necesita que el equipo se sienta estable que el que pues sesenta compacto y que una vez

Voz 1991 48:30 en La Rosaleda

Voz 8 48:32 a asumir el gran partido el decisivo partido de la Champions contra el Chelsea

Voz 1991 48:36 hombre es que ahora la prioridad Marcos es la Champions porque en la Liga podríamos decir que se tiene todo controlado después de su última victoria contra el Atlético de Madrid se tiene que salir mucho de madre para que se vaya el título y la prioridad es la Champions lo otros control puro y duro

Voz 8 48:50 sí así control puro y duro hasta que se descontrolaba las cosas se ha supieses contra el Málaga que que estamos diciendo que el Barça puede encontrar Maga cuando el Barça de Valverde lleva veintisiete jornadas no conoce la derrota que es un detalle fundamental

Voz 1852 49:05 el partido y la prioridad absoluta

Voz 8 49:06 la Champions una Champions en la que el Barça no tiene todavía nada garantizado porque el uno uno aquel gol de Messi que dio un auténtico tesoro pero no se puede complicar la vida en la medida en que un resbalón un tropiezo no tiene nada más qué hacer en la vida porque prácticamente no tiene opciones en la Premier eh

Voz 6 49:25 Europa con con el técnico que ya está más Pellitero

Voz 8 49:27 que pasa en París que lo que puede ocurrir en Londres

Voz 1991 49:31 pendientes de haber si llega Iniesta para ese partido de Champions contra el Chelsea pero marco ya sabemos cómo va esto el forzar lo justito por no decir nada que entramos en el tramo importante