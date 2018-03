"Los transgénicos no son perjudiciales ni para la salud ni para el medioambiente"

Voz 2 00:00 has ATI el os

Voz 3 00:22 yo Ángela la semana pasada hablábamos

Voz 0187 00:26 los de grandes mitos en general de la ciencia pero sobre todo muchos mitos relacionados directamente con la salud ICO la nutrición en lo hacíamos con Deborah García Bello que nos presentaba su libro con un título tan divertido o no de que se le van las vitaminas entre los muchos temas que tocamos estaba el de los transgénicos que es verdad que ha salido en muchas conversaciones envió Kay pero nunca lo hayamos dado con la profundidad que se merece además no porque porque es un tema muy muy polémico y esta semana pues hemos decidido ponerle solución sí la verdad que es uno de esos temas que genera todo el rato polémica social alarma yo creo que más que nada por desinformación bueno yo creo que no estamos suficientemente informados de lo que son para qué sirven cuál era la la legislación que tenemos en este momento en España y como siempre decimos eso genera a los consumidores un poco como de de rechazo o de por lo menos estar alerta no sobre este tema que es una de esas cosas que a mí siempre me llama la atención y siempre que hablamos Talgo así lo digo todo el mundo tiene una opinión pero luego se alguien os preguntáis sacándolas la puntilla siempre suelen la verdad es que no se tendría que leer como tal no aunque siempre pues hay mil preguntas para resolverlas pues hemos invitado a José Pío Beltrán que es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de plantas es autor del libro cultivos transgénicos y nos está escuchando ahora mismo buenos días José pues bueno gracias por estar en Be Ok

Voz 4 01:49 no no encantado eh además yo soy químico también osea creando hablar

Voz 0187 01:55 nosotros requisito un claro entre químicos siempre Congo que tenemos ahí un fin de ello también seguimos legales pues si te parece vamos a aclarar un poco el tema de los transgénicos porque tú más que nada ya sabes que no que genera como siempre yo creo que rechazo no así a primera vista es la palabra transgénico ya todo el mundo se pone casi como erizo o no como qué es esto entonces si te parece vamos a intentar que la gente entienda no que que hay detrás de los transgénicos y todo eso si te parece te voy haciendo preguntas para mí lo es lo primordial sería qué es exactamente un cultivo transgénico

Voz 4 02:29 bueno pues son cultivo transgénico al nombre indica son plantas que cultivamos en cuya fabricación cuando hemos querido obtener las semillas que plantamos hemos utilizado técnicas de ingeniería genética no sale esa sería la definición estricta e habitualmente el local hemos cuando lo que hemos venido haciendo antes de abra cuando ya hemos mejorar una variedad vegetal era ver que diversidad tenemos cuando estamos hablando de tomates nos fijamos en en variedades distintas de tomates unas tiene unas características otras tienen otras ir a lo mejor no están todas los caracteres en la misma planta las cruzamos la cruzamos una ciudad de padre otra ciudad de madre y en la descendencia buscábamos a ver si había habido suerte teníamos descendientes que tenían todas las propiedades que no se interesar más la incorporadas de la otra variedad de los dificilísimo ya te digo que a veces lo conseguimos a veces no menos cuesta unos quince años ese procedimiento

Voz 5 03:35 no es cosa tendríamos un tomate mejorado no hizo

Voz 4 03:38 eso es ahora lo que hacemos para mejorar ese mismo tomate es que tenemos un tomates seleccionado que nos gusta muchísimo pero les falta una propiedad bueno pues esa propiedad que le falta la aislamos en el laboratorio en forma de gel is somos capaces de mediante la ingeniería genética introducir específicamente ese gen que le da esa propiedad estos al proceso es mucho más preciso mucho más rápido y en poco tiempo podemos tener la misma que te queríamos mejorar tenida por ingeniería genética en el primer caso se dice que hemos utilizado la mejora tradicional y en el caso del utilizar técnicas de ingeniería genética pues es un transgénico

Voz 0187 04:22 ah entonces podríamos decir que es lo mismo transgénico que genéticamente modificado

Voz 4 04:27 sí es decir se utilizan indistintamente lo único que pasa es que fíjate si quiero ser más preciso para que me entienda la gente tapas las plantas que nosotros consumimos han no importa como las hayamos cultivado donde las compremos todas han sido modificadas genéticamente osea que no existen en plantas no no modificadas genéticamente lo que pasa es que la manera de modificar las a veces al azar porque nuestros genomas son inestables y se producen cambios que a veces tienen consecuencias importantes y otras menos importantes es decir que que a veces tenemos una enfermedad de origen genético porque un gen mutado ideas tonos provoca un daño pero los genomas de todos los seres vivos están en continuo cambio en el caso de ya digo de de los transgénicos lo que es distinto es que nosotros elegimos quejen queremos incorporar lo tenemos aislado en el laboratorio decimos hubiera vamos ahora este gen que le iba a dar esta característica pero a ver si queremos hablar de modificado genéticamente y pues tenemos que entender que todos nosotros también eh incluida las personas somos productos de la modificación genética continua no ve no debe asustarnos

Voz 0187 05:51 claro claro claro entonces es un mito que sean perjudicarles perjudiciales para la salud y para el medio ambiente entonces por qué crees que tienen tan mala fama

Voz 4 06:00 sí vamos a ver durante mucho tiempo ha sido el objeto de discusión la mala fama entre el mundo científico desde los expertos no está le eso sí que es cierto que entre amplios sectores de la población y no solamente aquí en España sí que existe esa mala prensa yo tengo que decir que efectivamente los dos ejes de discusión han sido los dos que has mencionado Si los transgénicos pueden provocar algún daño para la salud del consumidor o pueden provocar daños para el medio ambiente mira llevamos más de veinte años de cultivo transgénicos consumiendo estos cultivos transgénicos hasta la fecha no hay ni un solo caso donde se hayan mostrado que el consumo de transgénicos ha producido algún daño para la salud de nadie pero esto no lo digo yo que estaban soy un investigador público que trabajando en público no me dedico a vender transgénicos pero esto lo dice la Organización Mundial de la Salud ahora te diré los que son muy recalcitrantes y que se toman este tema fine anti transgénicos te dicen te suelen decir dos cosas la está vendida a las empresas que realizan transgénicos y la otra cosa que te suelen decir es bueno es que han pasado solamente veinte años espera que pasen pero bueno es decir siendo siendo realistas este asunto está descartado teniendo en cuenta que no se puede decidir no nunca que haya un alimento que sea cien por cien seguro para cualquier consumidor sea transgénico sea como como como como quiere enseguida yo tengo familiar que es muy alérgico a a la en y Si yo he tomado unos pinchitos y IVA no me el limpio las manos antes pero con jabón y Le tocó tiene que ir al hospital es decir que la es para mí son estupendos y no me pasó nada y sin embargo es de facilidad requieren seguir asistencia médica quiero decir que cualquier alimento este hecho como este hecho podría ser perjudicial perjudicial para alguna persona y luego lo otro ámbito de discusión que ha sido los posibles problemas de de los transgénicos para el medio ambiente pues mira yo los he repasado uno tras otro y lo que claro que la agricultura es mala entre comillas para el medio ambiente pero la agricultura tradicional también es decir sin todo lo que nosotros hagamos en el campo para producir alimentos estamos restándole a la biodiversidad estamos dañando el medio ambiente hay prácticas únicas que son muy agresivas no no tiene que ver con que lo que se esté cultivando sea transgénico grano transgénico todas las cosas que a mí me dicen sí porque mira ese se contaminan los acuíferos cuidado que es lo que estamos utilizando demasiados

Voz 6 08:53 eh pesticida si vas vidas

Voz 4 08:57 no fertilizante de síntesis no claro evidentemente pero esto lo utilizas tanto para cultivar transgénicos para cultivar no transgénicos y eso que es esas prácticas de agricultura intensiva que son necesarias para dar de comer a los seis mil quinientos millones de personas que hoy comen pues son dañinas para el medio ambiente no tiene que ver con que sean tras las semillas y entonces yo me sigo preguntando y si esto es así ya está novio porque él a la prensa bueno pues hay un aspecto que que que yo creo que es un ámbito de discusión mucho más adecuado podríamos encontrar puntos de encuentro los que estamos en general a favor de los transgénicos y los que están en contra que es el ámbito socioeconómico es decir es cierto que el el el comercio de las semillas transgénicas se están acumulando en muy pocas manos y que esto es un digamos que pudiera ser un problema porque en muy pocas manos pueden estar decidiendo

Voz 0187 10:03 el alimento

Voz 4 10:05 fíjate tampoco termina de ser cierto el que haya unas empresas que se dedican solamente a vender semillas transgénicas el problema es que esas empresas que están acumulando tanto poder socio económico en sus manos los comercializan semillas transgénicas semillas tradicionales también penden agricultura ecológica porque es que el el el claro el el desgranar de ellas venden en cada lugar lo que la ley les permite aprender si no pues ahí no venden pero venderán tradicionales y vendrán ecología sabes si puede lo vende ese ámbito yo creo que sí que es un ámbito interesante de ver si la humanidad está jugando algo o no por esa concentración John de poder económico por muy pocas empresas con los recursos fitosanitarios transgénicos sino transgénicos

Voz 0187 11:03 puede haber algún algún alimento que sea transgénico y que no aparezca en la etiqueta que esto la también la gente lo dice no puede ser que sea transgénico pero que no aparezca en la etiqueta

Voz 4 11:11 bueno pues yo digo que no es así y podamos saber si el estamos hablando estamos hablando de de Asuntos Legales sometidos a regulación es decir sí a mí yo estar en Valencia por el puerto de Valencia entra a un contenedor con semillas de de arroz transgénico que no están declaradas pues ahí está tu desde fuera no nos identificas el consumidor español deber saber si estamos hablando dentro de la ley que no hay ningún alimento transgénico se en el mercado cuando va a comprar alimentos no hay ninguno autorizado para consumo humano y solamente está autorizado en España en una variedad de maíz transgénico y es para alimentación animal en piensos ir esos pies esos vienen debidamente etiquetados cuando hay productos elaborados que incorporan algo algún componente transgénico es como soja por ejemplo es absolutamente que que que hay algunos supermercados que tienen estos productos sostiene cabeza absolutamente indispensable claro si me dices que podría haber alguno que no estuviera etiquetado pues supongo que como en cualquiera

Voz 5 12:30 dentro de la vida

Voz 4 12:35 sí de hecho yo estuve trabajando durante unos años para el centro común de de investigación de la Unión Europea y allí Se analizaban todas las importaciones de semillas de cualquier país del mundo que entraban en Europa yo tengo que decir que los a las semillas pero se Tube desde fuera no ves nada y eso es verdad que en algún caso gracias a algún chivatazo por decirlo así el verso en nos anunciaban que había una partida de un alimento que había llegado y que era transgénico y que no estaba declarado sino los si van al mismo tiempo quejen se ha introducido es prácticamente imposible detectar Osaka eh que es la la a la pregunta que me has hecho te respondo que sí estamos hablando del mundo de la legalidad claro que podría haber algo y el comercio de transgénicos legal no lo permite de ninguna de las maneras de la Unión Europea es absolutamente obligatorio que estén etiquetados

Voz 0187 13:43 en España es un tema muy polémico pero en el resto del mundo ocurre lo mismo con los transgénicos bueno

Voz 4 13:49 en Europa diría yo es decir si uno mira el mapa mundi de aquellos países donde se producen y consumen los transgénicos pues hay prácticamente toda América tanto del norte como del sur Estados Unidos Canadá en hay muy pocos países americanos que no los consuman en Australia en Asia en Europa es básicamente España cultiva tras genios África sería el continente donde menos de transgénicos se cultivan pero fíjate que también les quiero contar los consejos una cosa que es sorprendente el europea por ejemplo no permite que en estos momentos y luego podemos hablar de la población no permite el cultivo de soja transgénica S dos así que ya casi el noventa por ciento de la soja mundiales transgénica bueno pues bien para producir en Canadá y la Unión Europea no podríamos tener cabañas ganaderas sino les diéramos de comer piensos hechos con soja transgénica osea que nosotros no cultivar

Voz 0187 14:56 pero las cosas bien

Voz 4 14:58 nosotros como todos los animales que somos así de de de fariseos de dice una palabra somos hipócritas además podría decir más cosas ya que es un programa que dedicáis a la alimentación prácticamente todos los alimentos fragmentados que consumimos se anden yogures que es el jamones todos están en su proceso de fermentación en oración intervienen enzimas transgénicos osea que eso es algo que no suele hablar mucho

Voz 0187 15:31 claro porque claro imagínate la crisis alimentaria

Voz 4 15:33 ya que tendríamos si además de decir que no queremos cultivar transgénicos

Voz 0187 15:38 Nos estamos utilizan claro tuviéramos

Voz 4 15:40 el sentir de todo de todos los alimentos practicamente de que estamos hablando entonces

Voz 0187 15:45 es una utopía pensar que los transgénicos acabaran con el hambre en el mundo porque es un poco la función que tiene

Voz 4 15:51 bueno yo creo que vamos a ver yo me gustaría poder decirte a los transgénicos acabarán con el hambre en el mundo lamentablemente yo no puedo decir eso saqué tampoco estoy de acuerdo con aquellos que lo dicen así el problema que tenemos es muy gordo el desafíos es muy grande mira te he dicho que somos en estos momentos siete mil quinientos millones de personas de esos siete mil quinientos unos seis mil setecientos seis mil ochocientos millones estamos comiendo el resto están pasando hambre o estar mal nutridos es cierto que a día de hoy se producen suficientes alimentos para que los siete mil quinientos que somos pudieran comer eh cosa que tenemos hay un problema que resolver pero dicho eso no es cierto que las previsiones de los demógrafos y de la FAO que nos hablan que para el año dos mil cincuenta vamos a ser nueve mil millones para el año dos mil cien vamos a ser diez mil millones sea que hay casi tres mil millones de personas más que van a tener que comer bueno pues eso desde luego con los al con con las tecnologías anteriores a los transgénicos ni siquiera con los transgénicos estamos en condiciones de garantizar que las vamos a poder cumplir sea tenemos un problema muy serio

Voz 5 17:08 una última pero nosotros nos hemos quedado callada

Voz 4 17:13 es que es así incluso fíjate a aquellos que piensan que estamos en el mundo desarrollado que esto a nosotros afecta también puedo dar otra mala noticia estoy dando malas noticias para para hacer pensar a la gente fíjate que hoy en día es la producción de alimentos en Europa por ejemplo tenemos acceso a los alimentos se puede decir que en general no hay hambre en Europa porque producimos alimentos importamos muchos alimentos y los importamos porque podemos comprarlos que tenemos dinero pero mira países como China hay como India que son de la población está creciendo a pasos agigantados está aumentando mucho a la población cambiando las pautas de alimentación porque antes comían vegetales y ahora quieren comer proteínas de origen animal ya está ahí dices bueno hasta ahí me siento seguro porque su problema pues no ya es tu problema porque son países que están acumulando tremendas masas de dinero per cápita son mucho más pobres que a nosotros pero como masa del país son mucho más ricos tienen mucho más poderío y hace poco coincidí con un empresario europeo que vende semillas en Bruselas le preguntaba qué iba directamente digo oye digo Si se aquí dentro con los chinos los indios te dicen que te pagan un tres son cuatro por ciento un cinco por ciento más por la esta cosecha de trigo tú que la vamos a vender en Europa por solidaridad

Voz 5 18:38 deja bien claro claro

Voz 4 18:41 pero pues claro que lo vendo a los chinos a los indios no sea que porque estemos en el mundo desarrollado ni siquiera pensemos que podemos estar tranquilos porque vamos a tener acceso a los alimentos compitiendo con los demás son muchos problemas que no se asusten la simplemente vale la pena pensarlo irreal

Voz 0187 19:04 parar un poco claro para ver

Voz 4 19:06 que cómo vamos a enfrentar el problema que vamos a hacer

Voz 0187 19:10 José Pío Beltrán profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de plantas y autor del libro cultivos transgénicos muchísimas gracias por haber están envío que hay

Voz 4 19:21 nada muchas gracias a vosotros por el interés que ha sido un placer