Visión Semanal: Cada día es 8M

Voz 1312 00:46 Podemos un poco sí es la lo lo dimos todo fue un día super emocionante yo creo que a partir de ahora todos los días deberían ser ocho de marzo no estaría bien que que no tuviésemos en cuenta oye déjame que empiece con con la concentración que hubo el día ocho por la mañana en Bilbao porque es una imagen tan potente tan impresionante pero no sólo la imagen sino lo que se escuchó en en esa concentración miles de mujeres estaban concentradas en el centro de de Bilbao y empezaron a cantar lo que para mí podría ser un nuevo himno

Voz 2 01:17 a esta pregunta eh hubo desvelaba una daba pena verla ya

Voz 3 02:19 pero ustedes están muy revolucionario suena muy ligera las masas que sonido porque conecta o una tele una de las televisiones conectaron justo en este momento los locutores dejaron de hablar uno de hecho uno empezaba a hablar ahora hay le debieron decir calla que se escuche todo porque es impresionante yo creo que está dando la vuelta al mundo tiene un montón de visitas en You Tube tenemos claro

Voz 1312 03:04 muchas veces hemos comentado como los políticos o algunos políticos van por detrás de la sociedad de lo que está pasando en las calles y las plazas que cantan gritan protestan y cuando ven que la cosa se les escapa pues empiezan a tener miedito y entonces podemos ver el famoso síndrome del converso como ejemplo vamos a escuchar a Rafael Hernando del PP a Cristina Cifuentes presidenta de la Comunidad de Madrid y Albert Rivera el líder de Ciudadanos considera feminista

Voz 1 03:29 sí bueno desde el punto de vista de que feminista una persona preocupada por las mujeres sí soy feminista chusca huelga a la japonesa

Voz 7 03:36 yo no bueno a ver lo de la huelga a la japonesa esto se ha destacado también un poco de contexto porque yo sí quiero también aprovechar para decir que yo hablaba de huelga a la japonesa refiriéndose exclusivamente a mi hijo jamás se pediría que nadie hiciera huelga a la japonesa porque además el derecho de huelga es un derecho constitucionalmente protegido que yo no solamente respeto sino que apoyo

Voz 0040 03:57 creo que lo que ayer demostró esta manifestación esta movilización es que el movimiento el feminismo no es sólo una causa de una ideología y sobre todo no sólo una causa sólo de las mujeres había también muchos hombres también apoyamos esa causa así que ahora nos toca hacer política para poner ya la linda digamos a esa movilización ahora sería muy bueno que los Presupuestos Generales del Estado llevaran más permisos de paternidad y apoyo a esa educación infantil

Voz 0874 04:21 obras de todos hemos pensado siempre que Rafa entrenando encaja perfectamente en el modelo de hombre

Voz 1312 04:26 vistoso puesto porque mira no son de poner se queda

Voz 0874 04:28 todos lo sabíamos habíamos empezado bien pero que se refería Albert Rivera a los presupuestos que siguen siendo la piedra en el zapato del presidente del Gobierno ya que estamos cuéntanos qué tal qué tal les ha sentado en Moncloa la protesta del jueves

Voz 1312 04:40 pues gran parte de la rueda de prensa del Consejo de Ministros se dedica precisamente a esto pese a que la ministra de Sanidad Igualdad Dolors Montserrat en estos mismos micrófonos dijo que no le gustaba las etiquetas y por eso no se declaraba feminista Íñigo Méndez de Vigo en nombre del Gobierno saber porque

Voz 0874 04:55 dos si no se sentía fascista

Voz 1312 04:57 no es que no se etiquetas ves el Gobierno a través del portavoz Íñigo Méndez de Vigo sacó pecho por la buena gestión en temas de mujer e igualdad

Voz 0803 05:07 pronto vamos a seguir trabajando en la línea en que hemos trabajado Illes sea anunciado esas conversaciones que insisto no son de Allende de antes de ayer de la ministra de Empleo y el ministro de Hacienda y Función Pública con los interlocutores sociales para la conciliación y la racionalización de horarios insisto que hay toda una panoplia de medidas que han llevado que han llevado al estrechamiento de la brecha salarial no nos conformamos con eso no nos conformamos con ser los quintos del mundo en bienestar de la mujer queremos seguir avanzando seguiremos

Voz 0874 05:39 avanzado no era José María Aznar que decía aquello de que le gustaba la mujer mujer

Voz 1312 05:44 pues que si Gallardón era también decía aquello de que las mujeres no realizamos con la maternidad mire no se acuerdan fue en dos mil doce y dijo que la maternidad no hace auténticamente mujer es como si turnos dieran el sello de calidad ISO nueve mil uno

Voz 0874 05:57 los tres banderas también Gallardón y Aznar son eso que decía esto que dicen ser los guardianes de la moral sobre la frase de El Fary no los hombres como el hombre no recuerdo el hombre hombre sin nombre claro yo estoy citando al Fary pero si me no me acuerdo huele esa Varón Dandy

Voz 8 06:17 a ver bueno pues eh decía que que está bien que que cambien

Voz 1312 06:21 discurso que bienvenidos sean pero a ver si se nota por ejemplo en los presupuestos que están pendientes que doten con fondos necesario pues del desarrollo de esas políticas a favor de la igualdad contra la violencia machista

Voz 0874 06:31 que me antes de cerrar por hoy este capítulo que la gente que siga sin dejar la política al diputado por Esquerra Republicana ya exsecretario de Hacienda de la Generalitat Lluís Salvadó por esa conversación súper machista hay súper xenófoba cosas y me permite es decir que ha filtrado una conversación privada es verdad pero resulta ofensivo que alguien con responsabilidad pública piensa así por muy de izquierdas y republicano que sea

Voz 1312 06:53 sí por si alguien no se ha enterado Salvadó conversaba con el alcalde de San Carles de la Ràpita que tampoco le colgó el teléfono vaya dijo que es eligiera como consellera de Educación a la que tuviera más tetas las tetas más grandes ya continuación también hizo un comentario racista aludiendo a la nacionalidad rumana de la esposa de Carles Puigdemont yo digo que si quieren construir una república o un país nuevo a mi esto me suena demasiado antiguo régimen déjame que diga una cosa porque me apunta Máximo Pradera ahora que la cante aunque que hemos escuchado de cantaban las las mujeres en Bilbao es de Chicho Sánchez Sánchez Ferlosio

Voz 0874 07:24 familiar de máximo que tío vaya

Voz 1312 08:07 ayer las decisiones que nos contaron del Gobierno parecían aquel anuncio de la Lotería tú te acuerdas de lluvia de millones de alguna Pedro deja además de las ayudas de vivienda que nos ha contado Piñero en los titulares el ministro de Hacienda anunciaba el acuerdo para la subida salarial de los funcionarios y lanzaba este mensaje para navegantes

Voz 0447 08:27 que ahora el sector privado debería tomar buena nota de lo que estamos haciendo en la tarde de hoy aquí precisamente cuando todavía está pendiente el cierre de esa negociación colectiva en el ámbito Interconfederal en el ámbito de nuestras empresas de nuestras empresas privadas y de los legítimos representantes de los trabajadores que son esos sindicatos

Voz 0874 08:55 sea que tomen ejemplo de que suban los sueldos que negocien al alza los convenios

Voz 1312 08:59 convenios colectivos que con la reforma laboral de este gobierno han quedado casi desactivados lo recordaba ayer el secretario general de Comisiones Obreras Unai Sordo en Hora veinte

Voz 10 09:07 poco queda muy bien lo que ha dicho Montoro pero gran parte de los problemas que estamos teniendo en el sector privado para garantizar mejoras salariales tienen que ver con una legislación laboral con una reforma laboral que a día de hoy es como un cepo en las piernas de la negociación colectiva

Voz 0874 09:22 aprovechando que estamos en Moncloa con es cosa presentará al nuevo

Voz 1312 09:25 hoy es verdad temimos chico nuevo la oficina yo si fuera Danny De la Fuente en Hoy por hoy te haré un montaje era mismo con Luis de Guindos despidiéndose con ramal Solano presentándose como nuevo ministro de Economía y sonando de fondo

Voz 11 09:37 la vida sigue igual de Julio Iglesias estoy convencido Román que tú vas a ser el ministro en cuyo tiempo de España saldrá definitivamente de la crisis económica

Voz 12 09:46 si la labor que Luis ha desarrollado al frente de ese ministerio durante los últimos seis años el trabajo al que yo ahora me enfrento sería muy diferente

Voz 0874 10:02 no decía también aquella canción al final las obras quedan la gente se va me estás diciendo que Julio Iglesias viven es la burbuja inmobiliaria

Voz 1312 10:42 la invasión ibérica bueno que se acabó la diversión osea la política íbamos con la cultura os propongo conocer un proyecto cultural es una nueva compañía de jóvenes actrices que presentan su primer montaje Flores cualquier lugar cualquier mujer ilumina paredes es una de las protagonistas buenos días buenos días Luna en qué consiste este proyecto

Voz 16 11:02 pues Flores cualquier lugar cualquier mujer eh a es un rito que habla de mujeres de mujeres anónimas porque creemos que ya es momento de darles voz a estas mujeres que lo han sostenido todo que son nuestras abuelas nuestras madres las mujeres

Voz 0874 11:18 yo lo duda que el título es de flores pero con la es entre paréntesis

Voz 16 11:23 bueno porque queríamos hablar de la individualidad de la pluralidad por eso es flor y flores porque nos parece como la mujer no es un tipo es una mujer me individuo pero a la vez las mujeres juntas cuentan historias entonces por eso lo teníamos como esta dualidad no de hablar de la mujer concreta la mujer anónima general que ha sostenido todo y que nunca se ha hablado de ella vaya

Voz 1312 11:51 porque porque habéis sentido la la necesidad de hacer precisamente ahora

Voz 16 11:55 bueno yo creo que estamos afortunadamente viviendo en la sociedad como un darnos cuenta de que hace falta que la mujer no esté en segundo plano como se ha pasado pues la mitad de él nuestra historia haciendo más en este segundo plano entonces pues somos a las fundadoras de la espera producciones que es la compañía somos cuatro actrices que nos conocimos en el teatro de la Abadía entonces las cuatro nos planteábamos esta necesidad de que la mujer no fuera la compañera de sino que fuera la protagonista de las historias entonces porque ahora supongo que tiene que ver con con todo lo que estamos viviendo con esta reivindicación de visibilidad de la mujer somos cuatro mujeres pues entre los treinta a los cuarenta años que que necesitamos sacar es necesitamos cómo hacer ese homenaje no va a nuestras madres a mis abuelas

Voz 0874 12:46 qué historias contáis que textos forman estas flores

Voz 16 12:49 nosotras lo que queríamos era contar historias reales testimonios reales Simón es que no lo fueran entonces llamamos a tres dramaturgas y un dramaturgo las dramaturgas son María Prado Inma Chacón y Carmen Losa el dramaturgo es José Ramón Fernández y les dimos como el tema general eh cada uno de ellos bueno de José Ramón Fernández no cedió un monólogo de una obra suya que se llama adyacente hilazón las tres dramaturgas lo hicimos estas ideas generales idea suscribieron los textos sin saber lo que estaban escribiendo las demás con proceso como de creación observa Sultan libertad de yo escribo esto entonces algunas de esas historias son testimonios reales una historia reales y otras son reconstrucciones de lo que pudo ser o pues historias más ficticias más que nunca sabe sabremos se sucedieron no

Voz 1312 13:40 estáis este fin de semana en la nada m setenta y tres de Madrid y ojalá pueda estar en más lugares de España contando estas historias

Voz 16 13:47 eso es eso esperemos vamos estamos ahí todo el equipo con muchas ganas

Voz 0874 13:51 Luna paredes que es una de las actrices de la espera producciones que nos presenta en ese primer montaje Flores cualquier lugar cualquier mujer gracias Luna mucha suerte

Voz 16 14:00 nada muchas gracias

Voz 1312 14:09 bueno pues literalmente me he colado en el Hospital doce de Octubre y que quizá alguien le extrañe que en una sala de reuniones de de un hospital un grupo de mujeres que den una tarde para hacer ganchillo fui a consultas externas en la planta de Ginecología y Obstetricia y en realidad esto es un taller terapéutico para pacientes con dolor pélvico lo único son mujeres que sufren dolores muy fuertes que les impiden hacer vida normal incluso están relacionados en muchos casos con la crisis pero también por otras causas que muchas veces pues eso no les impiden hacer vida normal además sufren la invisibilidad de que los médicos lo trivializa muchas veces la sociedad otra dice y piensa que es dolor de reglas de tiene que doler te aguantas hasta no es ni siquiera muchas veces es las enfermedades que padecen están demasiada creencia no entre los entre los médicos pues bien en el dos de octubre tiene un equipo multidisciplinar que aborda el dolor pélvico crónico Nos invitó a visitarlo la ginecóloga Carmen Guillén buena oyente de de este programa que junto con la enfermera Carmen Codina y la profesora terapeuta aclara Montagut y todo el equipo de este magnífico equipo de este departamento intentan que la vida de estas mujeres mejore y que por lo menos encuentren entre ellas la comprensión que muchas veces les negamos porque no entendemos lo que lo que están pasando esta semana va a ser muy muy especial para ellas porque el miércoles catorce de marzo uno de los símbolos europeos más conocidos va a vestir un modelito de ganchillo tejido por estas mujeres ojo que va a seguir

Voz 5 15:38 sí es que estás haciendo no Rice estás contando descontando ciudad yo creo que hubiera un poco de lo que puedes hacer es llevar al BNG nace bien quizás veces es que hay pacientes

Voz 15 15:54 con un dolor crónico que han perdido realmente muchas veces las riendas de su propia vida porque la agenda estuviera no la decir de ella sino a decir de la enfermedad penas que venía deja plenas quiero hacer algún tratamiento alguna visita aunque sea esto este pequeño hecho decir bueno pues que yo tengo la capacidad de decidir que ahora quiero hacer esto lo voy a hacer quitemos de momento reserva y lo voy a hacer parecer por una cosa pequeña pero para mujeres claro

Voz 5 16:20 es absolutamente acometiera decidir subo su día a día es importante yo sin saber hacer nada el primer día dije que no eso no me bien y al final el se toda la tele es algo al paseo con la niña me llevo la lana voy a casa me llevo la Laleh me dice que soy un abuelo nuestras obras lleva la la bolsita de La Habana actual amante

Voz 1592 16:53 claro debe fueran con fuera físicamente fue otra cosa nada

Voz 1312 17:02 literalmente

Voz 5 17:31 el jueves cuando vienes aquí que lo difícil aquí no sueltan como primer paso a la consulta del sus tratos completamente distinto nota su atención que ningún médico

Voz 1592 17:46 sí esa es la verdad que daban Carmen alguna vez sí hacerme una vez yo soy un poquito hombre no que coloca a su equipo pero sí es verdad que la enfermera pues yo tengo el teléfono me llama cuando están mal cuando sí claro entonces claro en su y además que las tengo mucho cariño y me gusta mucho mi profesión y me gusta que esté cuando están conmigo pues ayudar hasta hoy sin claro eso es enorme ellas no notan y yo no es que lo hubiera medio te trate así despectivamente padre tumbas ya pueblo ha que evitar veces yo en mi caso he salido llorando de las consultas porque el potencia al menos pero al principio sobre todo padecía de que yo hiciera hicieran caso pero que se dolor a tal vez algo cuando no se sabe lo que el teatro después de intentar averiguarlo no no no no supieran nadar no daba tiempo el principio no obstante otro

Voz 5 18:53 que todas las pero espera que tiene que ver con con con labores que tienen que ver con con los malos es muy satisfactorio porque porque además de que bueno como como como contaba niñas además de que te entretiene te mantiene la cabeza la ocupada es es un es un oficio útil puede que el dolor las incapacita para muchas cosas a la vida pero eso puede seguir haciendo se puede ser después prohibiendo puede seguir creando incluso a través de conocernos por por culpa de no buscar canalizar aparte pues ya era española esas vamos trajes en calzoncillos incluyó no todo incluido no navegar el día catorce de marzo es el día del casa

Voz 15 19:41 eso de codecisión sobre la normativa Si como he tarde ordenó más amenace las pacientes padecen esta enfermedad ya patente cuando lo público crónicos en ocurrió hacer un acto para visibilizar la enfermedad hay que ceder un poco a conocer ya que es bastante desconocida peores la verano de vacaciones me encontré mal vestido que nunca la he visto vestidos y lo ha visto desnuda entonces preguntando preguntando ya me enteré que se vestía en algunas ocasiones al año y bueno pues se me ocurrió escribir pedir buenas preguntas y lo podemos hacer las chicas del taller un traje y bueno pues después de un nace de trámites por unos aceptaran esto nos recibe en ayer en Bruselas aún a ser el persona acabamos en representación de todo el grupo y allí se les pone el traje a la estatua bueno tenemos un acto así que yo creo que es como muy solemne porque es algo que ellos tienen como muy toma muy en serio es muy solemne y tenemos de invitada a la embajadora de España

Voz 18 20:37 el Aquilani está muy amablemente en este mercado

Voz 20 20:50 qué se siente desamparada por lo que no se encuentre donde compartió de apoyo con cuando que compite que había en lucirá el María que en Pisco en el traje de estas mujeres oye por cierto antes se hablaba de la la teoría de El Fary ya ya nos hemos acordado la teoría del hombre blandengue no te acuerdas

Voz 1312 21:06 en serio vamos a acabar acabar con esta yo pienso nombrar al Hernando que escucho

Voz 21 21:13 la mujer de desgranar gira is aprovecha mucho del hombre blandengue no desaprovecha ose aburre y entonces le da capones y todo porque es verdad por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer su delgadez duda porque a la mujer el tiene de esos derechos que yo respeto pero amigo mío al hombre no de nunca debe de Velandia nunca de debe de estar ahí porque además ante otras cosas creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí alambre blandengue de texto Morelos el plazo