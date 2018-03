45 RPM: Lo hicieron porque no sabían que era imposible

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1775 00:08 la vacante de la meses Rafa Panadero buenos días buenísimos días Javier del Pino estuviese me saltara al agregó gustan mucho Miguel no te imaginas lo que este disco es para mí la en noches que acabado yo con los amigos cantando este disco entero el el doble disco entero para mí es una referencia algo fundamental en rocas Dior obra maestra yo digo así sin rodeos lo digo alto y claro pero ahora Javier seguro que alguna tarde de aquellos años en algún Villar de Usera tú también cantaste bienvenidos a la memoria un recuerdo de un olor muy pero que hoy el Rock and Ríos a ver porque estamos de aniversario esta maravilla se grabó los días cinco y seis de marzo del año ochenta y dos sea que se acaban de cumplir treinta y cinco años ha pasado tiempo pasa el tiempo bueno para todos yo creo que hay menos para él para Miguel Ríos que sigue en plena forma no los viejos rockeros nunca mueren no bueno pero la retirado no bueno si está retirado hace años hace cosas ahí para para la ONG es en plan benéfico no pero bueno estoy seguro que sigue en plena forma hay preparado para cualquier cosa eh

Voz 0874 01:18 bueno pues lo que decías de las condiciones técnicas de la grabación fueron revolucionarias para España la época

Voz 1775 01:23 pero en España nunca se había grabado algo así no hice alguien se podía animar a atrever mejor dicho hacer algo así era Miguel Ríos de que según decir muchas cosas de gusto para todos pero bueno si algo

Voz 0874 01:33 eso siempre es arriesgar a innovar no volcán Ríos el rock

Voz 1775 01:36 en el ruedo después la gira que hizo de estrellas del rock latino con hologramas en escenario aquella Big band pero bueno estamos con el Rock and Ríos cuando decidieron él el productor Carlos marea llevar a un disco toda la fuerza que tenía en aquel momento su directo se dieron cuenta de que no había en España una unidad móvil con la calidad que ellos buscaban que pudieran hacer lo que lo que ellos querían no entonces se trajeron de Londres el mejor es tuyo móvil que había en ese momento la Mobile Huang el acuerdo era que tenía que llegar al pabellón del Real Madrid aquí en Madrid la tarde anterior el día cuatro para poder hacer bien las pruebas si preparar bien el sonido no imagínate la escena ensanchar de todos esperando allí el camión no llega no había móvil es la tensión llegó a tal punto que un representante de la discográfica cogió un coche las de Castilla se Faus Carlo por la carretera de Burgos arriba y abajo buscándolo para asegurarse de que estaba en carretera que estaba llegando al final lo que había pasado es que el camión estaba parado en la aduana de Irún por un problema burocrático y al final llegó el mismo día del primer concierto el día cinco y aquella grabación hubo que descartar la entera imagínate la presión de ese segundo día no todo tenía que salir perfecto porque no iba a haber otra segunda oportunidad de grabarlo y además con un equipo nuevo no dos mesas de veinticuatro pistas analógico claro imagínate aquello que había que sincronizar vamos un auténtico reto una revolución

Voz 0874 02:47 en el déficit me he cruzado la clave además en una época en la que no había móviles había que imaginar lo que estaba pasando no es verdad que en este disco de Miguel Ríos fue buena pues en aquel momento una una revolución musa de verdad en la primera línea musical también política porque este mismo año luchó el ochenta y dos cero campaña pues el PSOE estaba a punto de ganar las elecciones y dando paso al cambio en eso otra revolución está

Voz 1775 03:07 política mira Alfonso Guerra le llegó a decir a Miguel Ríos

Voz 0874 03:10 en aquel momento no sé cuántos escaños te debemos pero de verdad que muchas gracias no

Voz 1775 03:15 el rock'n'roll fue el gran pelotazo de Miguel en España pero la verdad es que fuera de España pues también había tenido ya a esas alturas subraya

Voz 0874 04:00 ciudad de par procuro después de verdad es el himno a la alegría pero de Miguel Ríos claro es es

Voz 1775 04:06 la versión que hizo la banda vi rango el arreglo instrumental que preparó Richi Black mono el que después estuvo per Ivonne lo que está en el disco de Miguel Ríos en la versión que hacen del Himno de la Alegría en el Rock and Ríos es una mezcla de este de la original el que había hecho en su día Valdo de los ríos años setenta

Voz 0874 04:22 hay también tuvo que ver mucho eh Rafael te dime productor de moda de aquellos años creador del sonido serios se Torrelaguna porque en esa calle de Madrid es donde estaban los estudios de hispana Vox es alguien esas canciones

Voz 1775 04:33 al lado de la Avenida América el propio Miguel Ríos cuenta que en la tarde en que trabajo Kelly le habló de grabar una versión de Beethoven que a él le sonaba retó en por el rover Beethoven que había escuchado los Beatles que se temió lo peor no pensó que le iban a obligar a grabar una cosa antigua rancia pero bueno al mismo tiempo se le venía a la cabeza sus recuerdos de niño cuando en la radio de su casa sonaba Ama Rosa el serial de radio teatro histórico y al final siempre dentro de la música sobrecogedora decían aquello de montaje musical la falta buque Deal

Voz 0874 04:59 o sea que no podía salir mal entonces tenía garantías no

Voz 1775 05:02 con con lo de Traub bueno el propio otra buque librando de los ríos hay que decir también que estaban algo más que preocupados con esto de una alegría no se temían que destronar palos por atreverse a mezclar la música clásica a Beethoven no con con la música pop y es verdad que eso bueno pasó pero también es cierto que que esto funcionó como una es esperaba tanto que llegó una oferta de la compañía Decca para grabar en

Voz 2 05:23 en inglés esto mismo a Miguel pusieron un profesor se adaptó la letra

Voz 3 05:30 de nada

Voz 5 05:37 no

Voz 3 05:41 sí

Voz 4 05:48 cómo ha de revuelo mundial no no le ha dicho

Voz 0874 06:12 esta es que mucha gente estará escuchando esto por primera vez pues buen número uno en listas de muchos países incluido Estados negro

Voz 1775 06:18 en una nota recomendable busca en Youtube un vídeo que hay de Miguel Ríos cantando esta canción en la Expo Internacional de Osaka año en mil novecientos setenta imperdonable bueno otra es algo revolucionario porque efectivamente esto fue número uno en muchos países desde Estados Unidos sonaba en los ascensores y los musicales en los taxis fue tal el éxito que mandaron de promoción a allí a tu país a Estados Unidos a Miguel Ríos viaje contrarreloj un montón de ciudades en muy pocos días con parada incluida en Canadá donde la canción también había llegado número uno según entendió Miguel una vez allí pues porque todos los jóvenes estadounidenses que huyendo de la guerra de Vietnam pues habían cruzado la frontera ganada eh lo habían entendido como bueno como un himno para ellos no este mensaje pacifista que demandaba Miguel Ríos

Voz 0874 07:01 éxito de público pero éxito de crítica también ahí

Voz 1775 07:04 hay ahí hubo de todo la crítica en tu país es muy dura no hay una reseña demoledora de aquellos años de Rolling Stone que dice algo así como No es que Miguel Ríos no hable bien inglés es que no puede cantar bien en ningún idioma y la prueba es este disco que no entendieron pero bueno hubo de todo de también hubo quien lo veo de otra manera en Time hablaban de una auténtica sorpresa hablaban de Miguel que entonces tenía veintiséis añitos como un ídolo juvenil en España ID comparaban con Dean Martin no lo no lo veo eh fíjate que eso instructor supo su maestro inglés les recomendaba que que siguiera Frank Sinatra que limitará Frank Sinatra cantar pero bueno luego la comparación de la donde Martín podríamos seguir hablando de Miguel este programa en muchos más pero vamos a cerrar con otra música algo más que también sonaba en el and otra de las cosas que siempre ha caracterizado a Miguel es bueno que siempre apoya bandas nuevas lo que estaban empezando en ese disco en el Rock in Rio hace una mezcla con temas de grupos que entonces sonaban bastante mucho pero

Voz 2 08:43 algunos no habían terminado despegar aún y con esto recibieron un buen empujón hacia arriba daban Tequila Moris Burning asfalto o Leño con este maneras de vida

Voz 0874 08:53 de hecho todo esto lo has hecho para escuchar esta canción de Rosendo Mercado al ilustre vecino de otro ilustre barrio cercano es Carabanchel te agradezco esa mención acaban

Voz 1775 09:01 ser frontera con Usera tu barrio tu madre patria que acaba de anunciar por cierto Rosendo Mercado

Voz 0874 09:06 que que se retira pero qué es eso de que los viejos rockeros nunca mueren hombre no me encaja nada yo creo que nunca Morlán pero igual si se cansan no además bueno yo te talento que creo que gente como Rosendo o como Miguel Ríos pues nunca acaban de retirarse siempre podrían volver no seguro Antonio es que esta gente cuando dice que se retira no se hay que los ojos de repente regresan yo creo que no creo no siempre es que a rock'n'roll para volvernos el Estado no es tan mala selección no me gusta sí sí

Voz 1775 09:32 yo no me alegro me alegro te voy a que me cae muy bien Miguel además te voy a tener que decir la la

Voz 0874 09:36 la frase con la que Miguel Ríos resumía todo lo que fue esa locura revolucionaria del Rock and Ríos y que está en la carpetas disco junto a los peritos lo hicieron porque no sabían que era imposible