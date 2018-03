Diccionario de conceptos políticos: Políticos machistas

No hay resultados

Voz 4 00:30 Cristina Pardo buenos días qué tal muy buenos días tal el jueves pues bien muy vacío todo no nos en La Sexta pero aquí desde luego

Voz 0444 00:37 en La Sexta también muy vacío

Voz 4 00:40 página que somos más o menos mitad y mitad pero las mujeres son más hace más en la redacción de La Sexta también las mujeres son más sol garantizado sí bueno sí pero por no hablar de mi vaya pero sí si en política son menos

Voz 0444 00:54 en política son menos y en puestos de responsabilidad también son menos porque no hay ningún partido liderado por mujeres por lo menos a nivel nacional

Voz 4 01:00 pero yo diría que en política los machistas son más que en Periodismo bueno desde luego cuando depende ahora que estoy hablando algunas las de hoy habla por sí sola eso es algo que vamos a hacer Hilario de conceptos políticos de Cristina Pardo en una semana en la que la mujer ha sido la protagonista hablamos de políticos machistas

Voz 0444 01:31 la verdad es que en las últimas horas hemos tenido salidas de pata de banco de sobra destacar es sólo tres vamos a empezar con el presidente y la brecha salarial rectificó horas después pero

Voz 5 01:41 no me debería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes por ejemplo

Voz 4 01:46 era diciendo que si una mujer y un hombre

Voz 6 01:48 es lo mismo deberían cobrar lo mismo

Voz 4 01:51 no nos metamos en eso más bonito

Voz 0444 01:56 también nos deleitó con su opinión sobre este mismo asunto la hermana de Ana Botella que es concejal

Voz 7 02:00 pp en Córdoba somos feministas no lo somos de boquilla que estamos un poquito Har ticos de que no estén constantemente quitando la brecha salarial no es por ser hombre o mujer no se gana más o menos por ser hombre o mujer lo que lo que genera la brecha salarial es la falta de preparación la falta de formación para ceder a un puesto de trabajo

Voz 4 02:27 a ver si este líder misma hasta luego

Voz 0444 02:29 está una señora del PP de Cádiz que se llama Laura seco que leía la huelga del pasado jueves

Voz 8 02:34 sí miren ustedes quién va a cuidar a esa mayoría es menor si es una mujer en la que los cuida no pueden esa mujer ella la huelga no puede las autónomas a ir a la huelga esa huelga eh es para las élites feminista y no para las mujeres reales que tienen obligaciones

Voz 0444 02:49 bueno hemos ido mejorando un poco pero desde luego no lo suficiente encontrado por ejemplo este comentario de Manuel Fraga sobre una diputada

Voz 9 02:58 esa señora interesante fue su escote

Voz 4 03:00 a ustedes ante que sirvió señora pues escote he dicho sí sí dime dime que no has encontrado nada peor que son los últimos tiempos

Voz 0444 03:07 pues sí he encontrado si por ejemplo Alberto Ruiz Gallardón y su teoría de la maternidad y la realización personal y otro ex ministro Miguel Arias Cañete que justificó así su mala actuación en un debate electoral frente a Elena Valenciano

Voz 10 03:25 el debate en tu nombre una mujer es muy complicado porque si haces un abuso de superioridad intelectual con lo que se parece que de su machista que está acorralando a una mujer indefensa Gemma con esto

Voz 0444 03:39 luego estar Conde Roa que fue candidato del PP a la Alcaldía de Santiago de Compostela se refería así a la exministra socialista Magdalena Álvarez

Voz 11 03:47 exigir a esa especie de ministros Marie macho que con los echan a esto

Voz 4 03:53 Maleni Álvarez pidió que para la ministra Marie macho

Voz 0444 03:58 porque decía que trataba muy mal a sus compañeros de partido hay en fin eso es lo que dijo luego está Rafael Hernando

Voz 4 04:04 hombre no me puedo creer Fernando tiene alguna declaración reprochable con lo sutil que es el portavoz de pertenece

Voz 0444 04:08 pues sí en una moción de censura en la que intervinieron tanto Pablo Iglesias como Irene Montero Hernando se descolgó con este comentario desde la tribuna que estuvo mejor

Voz 4 04:19 la señora Montero que usted pero no diría yo esto porque sino no sé que voy a provocar esa relación pero todos los que nos has traído Cristina estaba son del PP ningún comentario machista en otros partidos y si los hay

Voz 0444 04:31 ahí por ejemplo también en la tribuna del Congreso un día Andrea Levy contó en el intermedio en el programa de Wyoming que le parecía guapo un diputado de Podemos Pablo Iglesias salió por aquí

Voz 12 04:40 no está entre mis funciones como presidente del grupo parlamentario controlar la virtud Dennis diputados sino garantizar su felicidad

Voz 13 04:48 así que si quieren ustedes

Voz 14 04:51 conocerse

Voz 12 04:54 pongo a mi despacho

Voz 0444 04:59 bueno y luego el PSOE Emiliano García Page sobre su rival en Castilla La Mancha María

Voz 4 05:04 Dolores de Cospedal problema de que cuando los que dirigen algún partido están acostumbrados no no saben hacer nada sin sin la cháchara pues loción tú verdad es que yo no tengo

Voz 15 05:15 claro que Cospedal sepa pasar la aspiradora

Voz 0444 05:20 venga siguiente Jesús Ferrero del PSOE andaluz sobre la ministra de Empleo Fátima Báñez

Voz 16 05:26 yo creo que Fátima Báñez estaría mejor San Juan del Puerto haciendo punto de cruz que llevando una cartera como la del empleo que ya vemos cómo lo está yendo a los a los españoles

Voz 4 05:35 es verdad que mucha gente ahora tengo más tengo más venga Alfonso Guerra guerra cualquier persona

Voz 0444 05:41 es un día dijo que la economía sumergida como las mujeres que no es las podía eliminar pero no es eso lo que te traigo te traigo su controvertida opinión bastante reciente por cierto sobre la violencia machista

Voz 5 05:52 no puede decir que porque una mujer diga es que mire que se envuelvan el maltrato tomos de moda de rodillas

Voz 4 06:00 es tremendo no es así junto a impresionar sí sí impresiona

Voz 0444 06:04 no obstante yo creo que si hay un político machista por excelencia es es el ex alcalde de Valladolid León de la Riva

Voz 4 06:10 qué déjame dormir tranquilo ya no están aquí

Voz 0444 06:13 ya no es activo afortunadamente porque la verdad es que algunos de los comentarios que marcaron su trayectoria política son realmente vómito vivos

Voz 0890 06:28 bueno eso es que a mí me da cierto reparo en traducir depende con quién me encuentro dentro no porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés tú piensa que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas se mete contigo un ascensor se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que las intenta agredir

Voz 17 06:55 yo creo que de aquí a pasado mañana me puede pasar cualquier cosa puedo mañana ser acusado de haber violado a la propia candidata pero la verdad es que que

Voz 18 07:11 aquí todo el guirigay que se ha montado entre la ministra de Defensa que es como la señorita Pepis vestida de soldado

Voz 19 07:22 Leire Pajín verdad que es una chica preparadísima hábil discreta que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y que va a ser la alegría de la huerta yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo pero no lo voy a contar aquí

Voz 20 07:43 comete un exceso verbal yendo en voz alta lo que alguna vez pensé respecto a la al aspecto físico de la nueva ministra que a mí me recuerdan personaje de los dibujos animados que lo vamos a hacer

Voz 4 07:56 yo creo que igual deberíamos tanto hacer crowdfunding proponerla terapia no sí sí sí sí muy necesario me dice Cristina Pardo un beso hasta luego un beso adiós