Prensa Ibérica: La morcilla, al Constitucional

Voz 0874 00:45 si la prensa local es un océano de historias Íñigo Domínguez es nuestro pescador particular que bueno que no hay manera mejor representante Suárez seguramente sí oye cómo ha contado a la prensa local la huelga hay los pájaros y las movilizaciones

Voz 0798 01:00 bueno ha habido gran unanimidad e incluso bueno alguien en contra o que no unanimidad siempre en la prensa local sea no hay que descartar que alguien vaya a su bola porque ese día ciudad entre al pueblo pasa algo que hay es importantísimo y bueno pues lo hemos visto no nuestra sección muchas veces no e incluso

Voz 0798 01:25 con la declaración de la depende en Cataluña todo esto había proyecto ya que iba con otra cosa algo pequeñito yo que sé en este caso ha sido de los de lo que llevamos no lo raros que todos iban igual con una foto Ny protagonizaba la portada no hay

Voz 0874 01:41 metió en La Voz de Galicia es solamente hay una cosa más grande en la prensa escrita que es ocupar la portada con una foto y una palabra la voz casi lo consigue una foto y para ver sí sí

Voz 0798 01:52 puede ser la la Voz de Galicia siempre en estas ocasiones tira de grandes mayúsculas y frases contundentes no roman

Voz 0798 02:03 aquí titular somos iguales ya está no ya ya está hecho otra cosa que que en los emigrantes el siguiente haber ya esto se va a hacer todo muy fácil de arresto en este caso resuelto

Voz 0798 02:18 que dentro que era difícil ser original en este día pues en La Verdad de Murcia de Cartagena que tiene dos ediciones pues puede decir una cosa que es muy rara de ver en un en un periódico que es poner un poema en primera página y bueno pues lo hicieron ello cuando Lavelli

Voz 0798 02:36 afición de buscar cosas un poco frikis pues en el diario Levante pues bajo la publicidad era muy graciosa porque

Voz 0874 02:42 qué tal lleva una foto a plena portada con decenas de miles de mujeres claman contra la igualdad

Voz 0798 02:47 sí y luego debajo ya dos anuncios e antitéticos veamos por qué que uno es en Fallas protege tus oídos es un anuncio de tapones para los oídos para las Fallas si tal y al lado justo hay uno de audífonos de regalos para el Día del Padre se han puesto de acuerdo prima el día del padre que es leal a mujeres publica gracias se hizo además también gracias gracioso el titular de el el el lema publicitario no que sale un señor eh poniéndose al audífono dice este regalo sí que me lo pongo no como el típico que perrera una corbata El Águila guarda en el cajón no llegué a España

Voz 0874 03:20 pues una también para esta sección que es un número de whatsapp que es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve el número de teléfono que pueden usar bien quiera me mandando noticias esas fotografías que encuentren en su periódico local lo repito es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve y la verdad es que cada vez que el teléfono vibra pasa algo suele provocar risa además por la contra de este diario de Navarra si en Navarra

Voz 0798 03:49 Mikel llegó entra en tractor al Instituto sale pues aquí Mikel que es un chaval de dieciocho años de colegio pues qué paso que se levantó a las siete y cuarto de la mañana su pueblo todo nevado como voy al instituto puedes coger el tractor aparcar en el aparcamiento detractores Payá que se fue entonces aquí no le dice la Guardia Civil de paro cuando les explicó que iba a clase le dejaron si no está muy bien pensaban que iba por la carretera que iba con la mochila además tenía con la que vamos era perfectamente comprensible

Voz 0874 04:22 la Voz de Galicia claro

Voz 0798 04:25 sí sí yo creo que la semana anterior casi no salió pero ya vuelve con fuerza y bueno tenemos esta historia buenísima que es la boda de los Bonnie and Clyde de Vigo peligra qué pasa aquí bueno haremos Jorge y eso sua Kun cumplen condena en la misma prisión de Alhama por atracar a taxistas pero la familia teme que haya la trasladen antes de contraer matrimonio de que se iban a casar atracadores de taxistas no como venían Clay de bancos pero pero bueno a su nivel pues hay gallegos bueno la boda peligra porque a lo mejor le trasladan a ella

Voz 0874 04:59 la prisión en fin pero esto es cómo van a estar en la misma prisión mixta no puede ser bueno a lo mejor una parte de la prisión no se aquel guión se complica si si si la historia se complica si aquí hay mira estará además mando con consigue estuvo también consiste que estuvo por allí repasando la prensa local la verdad es que me mandó una foto esto parece una emoticonos

Voz 0798 05:25 bueno lo explicamos rápidamente titular traficando con queso relleno de cocaína y luego en el subtítulo esto que a veces nos hace gracia de cómo buscar un sinónimo no para que no se repita y tal pues aquí la policía intercepta tres piezas lácteas eh con del tiempo como era cobra jabalí que acuden al buf bueno no si era un término científico ya no me acuerdo de verdad cepillado tres piezas late sí sí con doscientos gramos de droga que un vecino de ella de Arousa pretendía enviar a

Voz 0874 05:56 a Huesca además se lo el tráfico de quesos con con con con cocaína de entre entre Galicia y Huesca una en fin

Voz 0798 06:04 te sale la foto del queso que así abierto con la droga dentro y tal es verdad que de lejos parecen ir y me parece un caso de estos de Arzúa no les sencilla pero bueno hay que llevarse trabajo a hacer aunque eso me tiene dentro la cocaína y que no se note que lo has abierto si tienes que ir es que cojas un caso Laura si no meta sino que eso ya con eso es lo que parece por las fotografías o sea que habrá una una granja de vacas que implica puede ser no sé que esto sale de una cadena no no no en fin bueno lo están investigando imagino no en Galicia en este cura que si no esto es muy gracioso es también en La Voz de Galicia y el complinio explican que el el titulares el cura de Meira moderniza su iglesia toca difunto con su smartphone

Voz 0798 06:48 no pero esta no es la historia en realidad ésta sea ya es una historia no

Voz 0874 06:52 esa es una historia que el que el cura para tocar

Voz 0798 06:54 bueno las campanas se saca de smartphone si además lo cuenta muy gracioso porque es estas este talento de La Voz de Galicia en otros periódicos de un extra la mínima luego te pones a leer la te engancha porque tiene detalles cosas graciosas que aquí viene el giro ha querido giró bueno el cura de Meira hace ya tiempo porque lleva once años aquí ha modernizado la dar un lavado de cara a medida que se importante punto com ahí tienes con el aplicó entonces coge una una aplicación Dion que que que te pues donde estuviera porque además los curas rurales hacen mil cosas tiene en ocho parroquias viajan de aquí para allá todo el día con con el con el Opel de todo lo que tengan

Voz 0798 07:33 tenía una aplicación que estuviera donde estuviera cualquiera una Up y sonaban las campanas o ya estaba programado no con una aplicación que pasa que cambió cambió de móvil de Apple y entonces de repente no le funcionó la aplicación y que ha pasado pues que ha tenido que ir el sacristán a tocar la campana y aquella pues claro han tenido que no saben cómo hacer el régimen

Voz 0874 07:56 laboral de Sacristán ha cambiado por completo si no ahora tiene que ir

Voz 0798 08:00 de hecho hay una Express se encuentran te encuentras una expresión que es muy graciosa que dice así aumenta el chollo del sacristán chollos el trabajo en Galicia no ha encontrado chollo tengo chollo

Voz 0874 08:12 eso es Sacristán estará financiando un teléfono nuevo al

Voz 0798 08:15 claro entonces no es compatible y están haya viendo cómo lo hacen parece que han encontrado ya la la forma que suene pero no para los no para los difuntos entonces eso hay que ir en persona hay que personarse allí en el campanario no entiendo por qué no lo sé ministerios la que tocar más fuertes y esto no lo soporta no sé lo que será una música distinta ya no bueno cerramos politono aún politono de Campano el sistema antiguo es

Voz 0798 08:44 en una una huelga de funcionarios administración de Justicia además importante porque amparado mucho Ikea ha pasado pues que los sindicatos han contado mira un efecto de la huelga hay mil quinientos fallecidos que están vivos oficialmente porque no se ha tramitado su baja en la Seguridad Social no desde que empezó la huelga esta noticia del veinticuatro de febrero saque que debió luego subir la cifrado en fin bueno pues esto a un poquito de más para para la tensión

Voz 0874 09:08 pues en Galicia de nuevo presente y ahora yo creo que no hace falta hacer un llamamiento a que por favor oyentes gallegos mantengamos viva la llama mantengamos viva la llama Nancy estaba haciendo este titular del diario de Burgos la un poco como de Forges no

Voz 0798 09:35 sí de hecho yo pensé lo mismo a veces aquí hemos dicho no fíjate este titulares como de Fortes no ya caro ahora pensarlo es mucho más entrañable porque te das cuenta cómo hasta qué punto será introducido en nuestra vida en los giros coloquiales en algunas expresiones no quedaba pues eso como de Forges todo no ya este es uno como de Forges en el Diario de Burgos

Voz 0874 09:54 qué es la exclusiva no perdón

Voz 0798 09:57 la exclusividad de la morcilla de Burgos al Constitucional en esto te imaginas en una viñeta de Forges

Voz 0874 10:04 cuando te déjame hacer una observación te das cuenta de que la manera en la que lo han encuadrado parece una Morcillo

Voz 0798 10:11 así es verdad pequeño detalle es un incidente yo así en negro por encima de la cabeza de periódicos

Voz 0874 10:16 con letras blancas y claro como pasa siempre hay muchas realidades ajenas a entonces la verdad es que ahora morcilla no le dedicamos el tiempo que seguramente se merece en este programa así que hemos invitado a Roberto da Silva que es presidente de la promotora Indicación Geográfica Protegida morcilla de Burgos como está Roberto buenos días

Voz 6 10:33 me encanta buenos días gracias es una historia

Voz 0874 10:36 se resume en que cuando la la Indicación Geográfica Protegida para la morcilla de Burgos estaba enviada ya a punto de ser aprobada en Bruselas algunos productores de este alimento recurrieron a la justicia

Voz 7 10:47 no sé qué voy a corregir perdona que lo estoy muy está aprobada

Voz 0874 10:52 la prueba está la verdad

Voz 6 10:54 en dos mil dieciséis lo que pasa es que aquellos que no pudieron ir contra el procedimiento del reglamento un reglamento que además justificado con más de diez mil análisis con la Universidad de Burgos cinco publicaciones internacionales científicas con carácter vamos es decir de gratuidad y sobre todo en la importancia que tiene publicar algo a nivel científico a nivel internacional más cinco tesis doctorales avalan que un producto diferente pero es un producto histórico y entonces eso el justificante el estudio histórico desde mil doscientos desde mil cien personas propia Reconquista es todo hace pensar que la morcilla de Burgos ya tenía carácter de salvoconducto

Voz 0874 11:36 sí sí sí sí no dudamos de que debería ser muy protegido por la Unesco seguro pero porque hay pero porque hay detractores porque hay gente anti morcilla digamos

Voz 6 11:44 yo a ver lo esto es una cuestión económica como tantos sectores al sector que está más posicionado comercial la gran distribución es decir esa morcilla que nos podemos encontrar muchas veces en el supermercado el súper que es un comprador no de calidad es un comprador desprecios evidentemente intente dar el mejor precio al cliente al consumidor pero a veces no no le da el mejor producto entonces lo que suele hacer en este caso siempre debe presionar sobre sobre el conductor el fabricante para intentar buscar su nicho de mercado lo que habéis presiona productos locales cambia la calidad y la no mejora sino la antena y lo que se pretende hacer siempre a través de una marca de garantía una marca de calidad una donde Hacienda dicen que al beneficiado sea al consumidor

Voz 0798 12:27 se presentan como morcilla lo que no es realmente quieren la denominada

Voz 6 12:30 está dicho todo pero

Voz 0798 12:33 dicho en la misma frase que usaba la morcilla como salvoconducto ido bien la reconquista como si te has quedado en la cartera

Voz 6 12:42 nada más no menos masa y nosotros hablamos de la reconquista quién la Torá y el Corán prohibía explícitamente las ordenanzas de Sevilla en mil doscientos que no se podía comer cualquier animal detrás sin ningún animal de te estoy añadida que no diese niveles tenía Mi lana

Voz 0874 12:55 no debería aclarar

Voz 6 12:58 pero claro prohibe ya en los dos casos ya de consumo de las Canadair podías comer por ejemplo en algunos casos de especial pero en la no se come por por por religión no entonces cómo sabía si realmente eran judíos conversos marranos au en este caso musulmanes conversos en ese momento de la reconquista porque comían morcilla morcilla el viendo la etimología Koné que es mordedura negra mordedura morder luz que mordeduras oscura con el galaico portugués que antes gallego de galaico portuguesa al castellano morcillas en que la morcilla que mordeduras eso sí truco mías mordeduras

Voz 0874 13:34 era era normal que hay que fue

Voz 0798 13:37 más de trescientas páginas muchas más historias

Voz 0874 13:40 lo que al frente de ahí el morcilla Gate que llegará hasta el Tribunal de Estrasburgo o a lo mejor a La Haya Roberto da Silva que es presidente de la promotora Indicación Geográfica Protegida morcilla de Burgos gracias un abrazo Roberto

Voz 6 13:50 yo yo me apunta a una cosa es porque está el Constitucional lo han ido contra el reglamento han ido contra los técnicos de la Administración que son los mismos amigos que han aprobado la Ribera de Duero la cecina de León ciertos veintiocho denominaciones de origen en Castilla y León es decir siete por eso está en el Constitucional porque tendrían la mitad trámite un problema como este sino que se han ido por contencioso por prevaricación y cohecho a los técnicos de la Junta por eso estamos esperando declaración nada más que tres

Voz 0874 14:20 a cien Roberto un abrazo gracias

Voz 0874 14:27 siempre es bueno hay un montón de papeles y de portadas encima de la mesa guardarlas si volverlas bueno esto es de esto de que es la amabilidad haciendo

Voz 0798 14:36 la movilización el día en Navarra hay nuestros palabros de la semana que te encuentras este titulada de repente no profesionales y comerciantes afirman que la habilitación debía hacerse por fases y un lío tremendo en Pamplona con esto pero es que empiezas a leer en ningún momento se explica incluso ponerse en Google y eso lo saben noticias desde Pamplona pues debe ser pues eso por lo que al final entendido pues la reordenación del tráfico hacer la calle más amable no pero pero bueno se crea una burbuja significa pero en este caso en Pamplona porque un término que usando allí y que lo de mano Nos enteramos no me palabras

Voz 0874 15:07 quién hable por cierto esta sección nos reímos mucho con ella aprendemos también mucho con ella pero es una sección en defensa de los medios locales por encima todo depende de los medios locales así que desde aquí un abrazo muy fuerte y los mejores deseos para los compañeros de El día de León El día de Salamanca porque esas dos cabeceras las hemos perdido siempre es una noticia tremendamente triste Íñigo Domínguez adiós un abrazo