La Script Matinal 10/03/18

Voz 1457 00:21 Javier Bardem se convierte en Pablo Escobar el lobby Pablo el enésimo biopic del narco colombiano que ahora protagoniza junto a Penélope Cruz está dirigido por Fernando León de Aranoa

Voz 2 00:33 no os vamos a medio ley salten al fútbol no no no no de firmado el dedo han dado cansina slam de moldes chuzos

Voz 3 00:45 Bardem llevaba desde Los lunes al sol queriendo interpretar a Escobar

Voz 1463 00:48 si finalmente lo ha conseguido aunque la película llega después de narcos la serie de Netflix de varias cintas y documentales sobre el narco

Voz 0862 00:56 durante muchos años para poder conseguir buscar un una lectura del personaje que tuviese esos colores que enlace en ser un ser humano que cuando digo ser humano no me refiero a humanizar le para con placer le sino al revés humanizarlo para entenderle mejor y entender nuestra responsabilidad

Voz 1457 01:16 ya hay más personajes reales que llegan al cine la semana la muerte de Stalin es una sátira política sobre las luchas internas por la sucesión del dictador

Voz 4 01:26 dice quiere hacerse con el Ejército rojo me fallera me ponía creo que puedo fue una puta Placebo con chalecos será mañana allana su funeral y aunque el punto ejercito entero estar ella ciudad con sus armas

el cine francés apuesta esta semana por la comedia taquillera Historia de una indecisa es la historia de una mujer incapaz de tomar decisiones a sus cuarenta años

Voz 5 01:47 estamos hablando con quién estoy ambiental

el cine clásico celebramos el setenta y cinco cumpleaños de uno de los directores más perturbadores de cine David crono

Voz 1463 02:14 ame el cine clásico celebramos el setenta y cinco cumpleaños de uno de los directores más perturbadores de cine David crono

Voz 1 02:21 nuestro cariño no te estás volviendo loco en una situación muy difícil convertir en otra cosa

Voz 7 02:37 guiris sumergirse en una

Voz 9 02:55 te imagino es una carretera sin señales

Voz 5 03:00 o un sin semáforos

Voz 1 03:06 es existir

Voz 11 03:28 la cosa

Voz 12 03:35 ah

Voz 13 03:43 sí sí

Voz 14 03:49 hola qué tal muy

Voz 1457 03:50 Nos Díaz con la resaca de la huelga feminista abrimos esta edición matinal de las

Voz 1463 03:55 Cric Pepa Blanes qué tal buenos días hola qué tal buenos días a quedaron los Oscar sepultados sin gala feminista que era lo que esperábamos pero bueno pues la temporada de premios se cierra con ese Oscar a la forma del agua después de del Oscar sí que se han sucedido muchos análisis sobre las películas que han ganado el premio gordo de la Academia de Hollywood déjame decirte que en esos análisis lo que vienen a decir es que los hombres hablan más en el cine que las mujeres fíjate qué cosas muriendo pues desde mil novecientos noventa y uno no hay ninguna película en la que las mujeres tengan más diálogo que

Voz 1457 04:28 hombres bueno aquí va un contrato que es interesante es que la única película en la que las mujeres no hablan nada es En tierra hostil la película dirigida por Kathryn Bigelow en dos mil diez la única mujer directora con Óscar esto no es un reproche sino nos parece que es interesante que se sale del mito de que el cine de mujeres es sobre mujeres osea que lo importante es el enfoque que en el caso de Bigelow es diferentes enfoques sobre la guerra que nos parece interesante

Voz 1463 04:58 Nos parece interesante igual que el primer estreno de esta semana

Voz 1457 05:02 lo Bin Pablo donde tanto Penélope Cruz como Javier Bardem han corroborado que han cobrado lo mismo por este biopic de Pablo Escobar donde los dos son protagonistas

Voz 1463 05:18 los personajes reales se le dan bien a Javier Bardem recuerden a Ramón Sampedro en Mar adentro al Reinaldo Arenas de Antes que anochezca y es que a pesar de poseer un físico muy característico Bardem es capaz de interpretar personajes diametralmente opuestos de evitar todo tipo de

Voz 2 05:34 ciento dos a medio empezó ley de Aisa alpinas Food no no no no dice el baúl de Hu han dado cansina slam de Estados chuzos

Voz 1457 05:44 dice que llevaba años queriendo ser Pablo Escobar que sólo lo

Voz 1463 05:48 conseguido ahora en lo Bin Pablo la película que dirige Fernando León de Aranoa que protagoniza junto a Penélope Cruz la actriz se empapó de vídeos del personaje que interpreta la periodista Virginia Vallejo que introdujo a Escobar en la política colombiana al tiempo que vivía un

Voz 1457 06:03 el romance con él era muy respetado en su país

Voz 1726 06:06 como periodista era una ciudad muy culta pero a la vez era muy imprevisible te podía habéis visto entrevistas ella pues de repente hablaba de cuanto él la quería y ella lo sabía por lo que se gastaba en los fines de semana en el avión privado para llevar la verla hizo es estrella decía estas cosas entonces la ves hablando de esto y luego la ves eh rodeada de políticos súper preparada una Superbowl culta entonces ves cómo es como dos o varias mujeres en una eh loco la complejidad de esa cabeza no de ese de ese tipo de cabeza yo intentaba para interpretar pues no juzgarla no me tengo que parecer ella no me tiene que gustar no me tiene que caer bien no me tiene que caer mal es simplemente comprender la cabeza haber personaje que estás interpretando el precio

Voz 1463 06:50 examen del guión se basa en la biografía de esta mujer narra el ascenso y caída del narcotraficante más importante de la época reciente que implicó a Colombia América Latina España y hasta EEUU

Voz 15 07:00 el médico que Inés Camiño a café trabaja Mingolansa

Voz 1463 07:04 rodada en inglés por exigencias del mercado para lograr una mayor venta internacional la cinta está narrada con la voz en off de Penélope Cruz vemos cómo Escobar va ganando poder en Colombia comprando a los niños y las familias más pobres

Voz 16 07:23 ICV parieron en el XX más peces

Voz 1463 07:28 llegando crear verdaderos entramados de corrupción y poder con el beneplácito de las altas esferas colombianas y estadounidenses hasta que todo les estalla en la cara como explicaba el actor

Voz 0862 07:38 no se hace a sí mismo hay una sociedad unos gobiernos corruptos que han sido financiados con el narcotráfico y caminado hacia otro lado y han recibido dinero y apoyo que hacen que generan personajes como este y que luego cuando quieran destruirlo se dan cuenta de que se han convertido en mucho más poderosos que ellos no son los artífices de lo que creamos no sea aquel que se mete una raya de cocaína está financiando está haciendo rico a personajes como este este calaña

Voz 1457 08:04 me llama

Voz 16 08:07 Juan Domínguez

Voz 1457 08:10 Bardem y Penélope ya habían trabajado juntos primero con Bigas Luna cuando se conocieron en Jamón jamón cuyo lo único que puedo

Voz 3 08:18 eso FERE follar es un guarro

Voz 1457 08:22 después en Vicky Cristina Barcelona a las órdenes de Woody Allen donde se enamoraron

Voz 17 08:29 mira no

Voz 1463 08:38 precisamente el caso de Woody Allen ha sido uno de los temas que se ha colado en la promoción de lo Beam Pablo para la actriz del actor el caso está cerrado y sólo si los tribunales dicen lo contrario cambiarán de parecer Penélope ha donado dinero para el Times Up hizo huelga feminista decía esto sobre la situación de las mujeres en la sociedad

Voz 1726 08:56 realmente siento que que estamos en el principio de un posible cambio necesario a nivel global nosotras tenemos que ser un poco de luz eh para iluminar a esas mujeres que no tienen esa voz que no harías nadie les va a poner un micrófono cerca como ya hubiese

Voz 0862 09:18 la ducha eh

Voz 1463 09:20 con lo tiene el problema de estrenarse después del éxito de la serie en Arcos de Netflix también después de varias películas sobre Escobar como paraíso perdido con Benicio del Toro infinidad de libros y documentales la novedad es que no frivoliza lo que hizo el protagonista ni glamour dice el mundo del dinero y las drogas al tiempo que señala a una sociedad corrupta haya un capitalismo que aprovechó las drogas para generar todavía más dinero

Voz 1457 09:44 ahora pasamos al siguiente estreno también una película biográfica que se titula la muerte de Stalin

Voz 1463 09:49 es una comedia brutal sobre las luchas que rodearon la muerte y la sucesión de Stalin cuyo estreno se ha prohibido en Rusia está dirigida por el británico Armando Ghanuchi creador de la serie beat

Voz 18 10:03 esta entidad ha muerto muertos ha muerto

Voz 1457 10:07 a nuestro secretario sobre un charco de indignidad el tres de marzo de mil novecientos cincuenta y tres Stalin tuvo un infarto cerebral que le tumbó en la alfombra de su despacho falleció cuarenta y ocho horas más tarde durante esos días se desarrolla la frenética acción de esta comedia

Voz 19 10:28 comienza la carrera me empezaran firmen el plano exijamos un cambio

Voz 1 10:34 los arrestos hasta reformar la Iglesia correr y consiga

Voz 1457 10:39 Molotov Kruschev Mallén Cop Timochenko todos sus generales se lanzaron como pirañas sobre el poder

Voz 4 10:45 se quiere hacerse con el Ejército rojo me creo que puedo formarme una puta Placebo con chaleco será mañana estará liado la cuando te el pelo su funeral tío aunque el punto ejercito entero esta medida citas con sus armas

Voz 1457 10:59 actores como el Monty Python Michael polis los americanos Jeffrey Tambor Steve Buscemi interpretan a los líderes soviéticos que conspirar On por la sucesión

Voz 4 11:09 bueno yo tenía informarte de esta conversación amenazara obstaculizará algún miembro del Presidium en el proceso tiros los Juegos cobrar

Voz 16 11:24 lo insípido punto contigo

Voz 1457 11:27 la muerte de Stalin está basada en una novela gráfica francesa cuyos autores persiguieron allí anoche al considerar que es el único cineasta capaz de adaptar estos hechos históricos y convertirlos en comedia delirante

Voz 4 11:40 dos usted me estoy con lo comentas abaratado sus padres se lo que han hecho la verdad no tengo equipado con escritos nunca viendo una bonita vista el alma

Voz 1457 11:49 Armando ya no así ha sido hasta ahora especialista en parodiar a las democracias occidentales

Voz 20 11:55 non so al principio cambia también lleva un tiempo pensando en hacer algo sobre dictadores autócratas burócratas y totalitarios y sobre cómo este tipo de dictador impone su personalidad y consigue aterrorizar a una nación entera por supuesto estuve leyendo sobre Mao Putin debo decir que ni siquiera estaban en el horizonte cuando preparaban los la película pero pensé que era interesante reflexionar sobre estos políticos ahora y me encantó la novela gráfica Gáfez no o cómo ve la alta

Voz 1463 12:22 la editorial de Fabien Nuri

Voz 1457 12:25 van esperaron aquella noche terminara una temporada David para volcarse en esta historia tan disparatada como real todo es verdad absolutamente verdad decía Janusz y de situaciones tan delirantes como la costumbre de Stalin de llamar a la radio pública para que le grabaran conciertos en directo situación que aterroriza va de tal manera los funcionarios que eran capaces de levantar de la cama a directores de orquesta para repetirlo cines

Voz 21 12:54 el secretario general de la secretaría general del secretario general el secretario del general Ali tengo que llamarle en diecisiete minutos diecisiete minuto antes desde acá colgado desde que han donado

Voz 1457 13:04 los distribuidores rusos compraron la película en el Festival de Toronto pero el Gobierno de Putin finalmente no ha permitido su estreno Ministerio de Cultura niega que sea un acto de censura dice que sea limitado a revocar el permiso de exhibición por su contenido extremista cámaras va a tener en El Palo para los millones de muertos en las purgas y hacen del estalinismo un tema muy delicado en Rusia con el que pese a todo se ha atrevido Janusz así en una comedia con aroma a Luvis ya Wilder donde se ve la crueldad y el patetismo de las luchas de poder

Voz 4 13:43 claro que acogió podemos acusar de oficiales que solucionar sólo los camaradas y los amigos se pueden gritar hace esta reflexión

Voz 1457 13:52 sobre el poder ha tenido su propia anécdota ya que Jeffrey Tambor acusado de acoso sexual en Hollywood ha sido empequeñecido en los carteles de promoción en fin que a él también le han hecho un Stalin

Voz 22 14:05 dijiste hablando que estalló en micro y señalaba ustedes no me señalaba ha dicho todos os dejo todos ustedes pueden besar mi culo ruso todos ustedes

Voz 1463 14:25 el cine francés no tiene complejos y nos manda esta semana una comedia de brocha gorda una de las cintas más taquilleras en el país galo es Historia de una indecisa que avistó Laura Martínez

Voz 1322 14:51 rizado o lista cerveza o vino son preguntas que Juliette una francesa de cuarenta años sería incapaz de responder pues no sabe tomar ni pequeñas ni grandes decisiones

Voz 5 15:04 yo me Lope con Dudek cuyos muy polvo no te entiendo globo la bonanza o lo hacen quieres te llame

Voz 6 15:12 ahí lo tenéis siempre me pasa lo mismo

Voz 1 15:15 soy incapaz de tomar la más mínima decisión no opina sobre las vacaciones y sobre la comida más decida

Voz 1322 15:23 historias de una indecisa es la nueva comedia romántica del director francés Eric la ven el cineasta ha trabajado siempre en clave de comedia en películas como barbacoa de amigos o vuelta a casa de mi madre Alexandra Lamy repite en esta ocasión como actriz fetiche del director encarnando a Juliette el personaje protagonista la en afirma que Alexandra es una actriz que prefiere poster natural y humilde por entender el código de la comedia

Voz 16 15:49 vale Alejandro es extremadamente simpática trabaja muy bien le gusta reírse beber comer es muy natural y les gusta mucho los franceses se identifica con ella porque hay otras actrices que se quieren hacer misteriosas Xosé creen Christian Dior y ella es muy natural tiene muchísimo sentido de la comedia la comedia es requiere de un ritmo y tempo particulares ella los Eraso

Voz 1322 16:14 Julieta dependido toda subida de su padre de sus dos mejores amigas para tomar la más mínima decisión trabajo peinado modo de vestir pero por primera vez debe tomar su propia decisión cuando se enamora de dos hombres al mismo tiempo una situación que le hará escucharse a sí misma de una vez

Voz 1 16:32 tengo que decirte

Voz 1457 16:35 la vida me han pedido matrimonial Yeti dos veces el mismo día tenemos que pensar doce de julio doce de julio ya no hay vuelta atrás son dos tíos estupendos a los que más hacer daño elige

Voz 1322 16:48 gracias a esto historias de una indecisa se convierte en una comedia de enredos que reflexiona sobre el constante incremento de decisiones que tomamos en nuestro día a día el director considera que la película trata un tema social que pone de manifiesto los problemas que no surgen por la ansiedad de las decisiones de que comemos hasta que pareja elegimos

Voz 16 17:07 si hay un estudio americano que dice que sólo en alimentación tomamos unas ciento veinte decisiones al día y este problemas nuevos nuevo no existía en el pasado por ejemplo en un supermercado había sólo un producto década y ahora hay metros y metros de cada producto también pasa con las profesiones este abanico de elección se da en el campo sentimental esta capacidad de tomar decisiones al mismo tiempo es una fuente de angustia estuviste aquel que sus Don hueso

Voz 1322 17:37 pero sobre todo Eric la ven considera el hacer reír como una forma de buena educación aunque no por ello quiere dejar de quitar importancia a los dramas que siempre encontramos de fondo en la comedia

Voz 16 17:47 me paso el límite Walker Spectator Guido Lassad mi límite es que la risa no debe romper ni esconder la verdad ni la parte de drama que encuentro algo maravilloso en reír todos juntos en una sala incienso que un día sin reírse es un día perdido la risa es lo mejor que hay en la vida junto al amor y a la comida

Voz 1457 18:16 yo hoy en televisión Laia Portaceli está empeñada en que nos emocionamos buenos días vaya

Voz 1268 18:22 buenos días pues sí porque la televisión está echando mano de la inteligencia emocional y las emociones María son tendencia seguir fosa ya sea yo adiós a los chulos estamos en la época de Operación Triunfo de la llamada ir eh bueno pues estamos ya en poquito hitos de algunos antihéroes retorcidos hemos vivido ya esa la la tercera hora de la televisión es verdad que que ha tenido hay un gran momento con todos esos héroes como Don Draper e como Walter White pero ahora pues hay común cierto resurgimiento con detuvo con títulos más vitalista emotivos de gente más corriente que buscan superación que busca motivación por ejemplo es el caso de esas es una serie que ya se puede ver la plaza segunda temporada que es alguien en Estados Unidos ganadora de un Emmy para el actor Sterling que Brown y que bueno pues sencillamente en diversas vemos la historia de una familia pues no recomiendas Rice de la que vamos a hablar en el programa exacto en esa línea musical adolescentes estrena el próximo miércoles en Movistar Plus eh se basa en una historia real de un instituto de Estados Unidos el actor protagonistas Jos Rat Noor que es el tema de Cómo conocí a vuestra madre él interpreta un carismático profesor Lou Machu Kelly que quiere relanzar el departamento de teatro

Voz 1457 19:40 bueno pues estamos escuchando el tráiler y lo primero que hace este profesor cuando llega al al departamento Teatro pues es cambiar el repertorio para que representen

Voz 1268 19:46 algo más más moderno más que con más ese ser humano que es esprín gay que Nin eh que es un musical real de casi un fenómeno en Broadway que trata sobre el despertar sexual de unos adolescentes en un instituto alemán de finales del siglo XIX es un musical que como decía fue una gran eh revelación en dos mil siete tiene ocho Premios Tony y canciones como esta

Voz 24 20:10 digo que ir

Voz 1268 20:24 bueno pues macho Kelly este profesor también se empeñan hacer nuevos fichajes como el líder del equipo de fútbol y una discreta estudiante de teatro que resulta ser un bombazo está interpretada por lo que es la voz de bayana el creador de Rice es Jason Kay tienes que es también autor de una serie de culto Friday Night Lights donde trataba temas adolescentes pero con el trasfondo del fútbol americano

Voz 1457 20:45 bueno de hecho tuvo versión en cine con Billy Bob Thornton luces de viernes noche

Voz 1268 20:49 exactamente y bueno pues otra gran gran nombre detrás de Rice es el creador de Hamilton que es un musical que ha sido un fenómeno en Broadway

Voz 25 21:01 las Son of Cards Zenden Miroslav espanto estos días

Voz 1457 21:15 eso del departamento de música teatro en un instituto recuerda poco Avelino

Voz 1268 21:18 sí es inevitable pensar en en en Glee cuando ese cuando bolas de Rice pero bueno tienen poco que ver billetes era comedia Rice es drama liguera mucha caricatura Price es realismo bueno luego Billy pues emitido de dos mil nueve a dos mil quince y ayudó a normalizar muchos temas por ejemplo la homosexualidad estaba al personaje de Car que sufre el bullying e salía del armario en esta en esta serie pero bueno honra es está retratado pues como llama superados todos estos temas vemos a un Trans Michael que sale del armario pues con total tranquilidad

Voz 1751 21:50 si además se suma a la lista de estrenos adolescentes arrancó con el éxito de por trece razones ha habido otra mucho más burradas como día once fracking voy a mí me da para más dulce sitos si es una maravilla me encanta pero bueno es verdad que es una comedia negra Mishima con un toque british que que está muy bien nuestro Betis Athletic porque

Voz 1268 22:10 son muchos como que la una versión ver prisión con mucho más cutre de de las cosas eh sentido también hay otra serie adolescente que me parece muy recomendable My Matt Fat Duck ya abril de dos mil trece que es sobre un adolescente gorda de los noventa Rae que que vuelve al instituto tras un intento de suicidio es una serie muy recomendable porcentajes desde esta esta niña que lo ha pasado muy mal como Se ríe bastante de sus problemas tiene cero glamour y luego bueno y luego está

Voz 9 22:36 esta cosa inglesa de de de comedia ácida muy divertida ahora

Voz 1268 22:41 Netflix acaba de estrenar eh otra serie adolescente todos una mierda que es bastante regule era creo yo me vaya tiene buen signo pueda si no fuera por la protagonista femenina que está descubriendo su sexualidad y los guiños a la época más a contaría

Voz 18 22:58 bueno sé quiénes pero no conozco bien música esta bien

Voz 1268 23:03 dada en los años noventa esta esta esta serie al igual que la de mamá May Matt falta son series ambientadas en los noventa con temas adolece

Voz 1751 23:11 bueno pues a partir de el miércoles eh podemos ver Bryce esta noche en la en la sesión golfa en el podcast ampliamos todo este tema con los periodistas Álvaro Onieva Javier Palomino muchas gracias Lalla hasta luego hasta luego

Voz 1457 23:30 y estamos de cumpleaños el de David Cronenberg uno de los directores más arriesgados más originales autor de películas con la mosca vídeo dron o una historia de violencia que cumple setenta y cinco años no resume su carrera Antonio Martínez director del programa de cine clásico Sucedió una noche

Voz 9 23:49 eso se está

Voz 1 23:57 por un accidente de moto coordinadora encariña no te estás volviendo loco sin una situación muy difícil

Voz 9 24:06 enfermedad era en realidad su propósito ya no hay que preocuparse por el contagio convertir la Carmen las vísceras debería haber concursos de belleza para el interior de los cuernos del mejor baza los riñones más perfectamente desarrollados por qué no tenemos patrones de belleza para todo el cuerpo

Voz 26 24:30 la terminología la batalla por la mente de Norteamérica se librará en la pidió Arena la pantalla de televisión es la retina del ojo de la mente por consiguiente la pantallas de televisión es parte de la estructura física del cerebro

Voz 0229 24:44 a lo largo de casi cincuenta años de carrera el director canadiense David Cronenberg ha conseguido mantener unas constantes temáticas que nacen de sus obsesiones personales en qué consiste exactamente tu proyecto

Voz 27 24:54 es algo en lo que todos estamos íntimamente implicados la remodelación del cuerpo humano mediante la tecnología

Voz 0229 25:02 los mundos de Cronenberg sanos sus protagonistas pueden parecer normales por fuera pero están enfermos por dentro las modificaciones que se producen en sus cuerpos afectan siempre a su psicología

Voz 28 25:14 el hombre que enseñó a suena todo su Dome Domwing sentía de arriba abajo Bento sean dos las palabras luego desarrolló parecida dientes como ganchos trasplantes y curvos y empezó a comer pero lo encontró gracioso y monta un número con ello pero a algunos les dio por comerse los pantalones ya empezar a hablar por la calle a decir a gritos que quería tener los mismos derechos al final la noche el hombre se le podía oir desde lejos chillando al que si calla

Voz 0229 25:38 el director ha encontrado en el género fantástico el mejor acomodo para estas obsesiones que se convierten así en nuestros miedos llenando su cine de imágenes perturbadoras

Voz 1457 25:48 yo trato de cambiar el sí

Voz 29 25:49 el estético de emisor de jugadores de tal manera que sea el principio de la película en algo que no resulta repulsivo yo espero que al final de la proyección encuentre ese mismo objeto hermoso Voigt fue una eh

Voz 0229 26:01 en Amber empezó rodando cortos y películas experimentales hasta que en mil novecientos setenta y cinco saltó a la fama como nacieron de dentro de una fantasía de terror en la que los protagonistas eran infectados por un extraño parásito que les provocaba un intenso deseo sexual

Voz 23 26:18 si quieren ponerme las lentejas te parece bien

Voz 1457 26:22 pues venga ya poder

Voz 9 26:27 poco a poco se fue abriendo camino dentro

Voz 0229 26:29 el cine fantástico

Voz 9 26:32 pues que absorber virtud tú estarás conmigo sea como sea

Voz 0229 26:39 scanners estrenada en mil novecientos ochenta y uno fue multipremiada en festivales especializados Rom cinta del año mil novecientos ochenta y tres se convirtió rápidamente en una película de culto para los aficionados al género

Voz 9 26:51 ha desencadenado una serie de alucinaciones me desperté con la primera vez

Voz 16 26:55 no

Voz 0229 26:59 por primera vez el reconocimiento del público general llegaría poco después con dos de sus películas más taquilleras la mosca e inseparables

Voz 9 27:07 voy con todo este escocés hechos hicieron lo están algunas más que no deberían de estar eso lo tiene

Voz 16 27:18 no es ninguna broma

Voz 0229 27:20 a partir de los años noventa Cronenberg se centra cada vez más en la exploración psicológica del individuo

Voz 27 27:26 estamos atrayendo hacia nosotros unas psicopatología benévola el choque de un automóvil resulta al final un hecho más fecundo que destructivo es una liberación de energía sexual que media atiza la sexualidad de los que lo han sufrido con con una intensidad que es imposible que se que de otro modo

Voz 0229 27:45 los protagonistas de crease estaban sexualmente participando en accidentes de circulación otras películas como Spider o existen bucean en lo profundo de la mente humana ya en este siglo Cronenberg inicia una trilogía de cine más realista protagonizada por Viggo Mortensen método peligroso habla del psicoanálisis mientras que una historia de violencia hay Promesas del Este son thriller seco Si violentos

Voz 0544 28:11 si me preguntas por qué muestro de mis películas la violencia de una forma tan explícita te diré que es porque quiero que mi público entienda la realidad física que supone una acción violenta la violencia es la destrucción de un cuerpo no es algo estético yo no la trato como algo cinematográfico sino como algo físico y humano Human

Voz 0229 28:31 sí es David Cronenberg director a punto de cumplir setenta y cinco años que posee una de las filmografía es más coherentes arriesgadas y personales de Tina actúan

Voz 16 28:39 tiene una filosofía y eso es lo que lea peligros

Voz 0229 28:43 pues por nosotros no hay problema que siga poniéndonos en peligro muchos años más

Voz 1457 28:53 terminamos La Script Juan Aranaz ha estado en la realización Pepa Blanes Laura Martínez en la producción y las redes sociales y terminamos emocionadas porque las mujeres hemos puesto voz por fin a nuestras reivindicaciones sin intermediarios

Voz 1 29:08 soy San Shapiro de justicia para los limpiadores yo soy Rosa de justicia para Rossi

Voz 1463 29:15 en esta semana de reivindicación feminista también subrayamos el derecho a ser mujer el Oscar a la película chilena Una mujer fantástica ha permitido discursos como éste de la actriz trans Daniela Vega

Voz 23 29:26 en este país hoy en el que yo regreso con el equipo feliz en mi carnet hay un nombre que no es mi nombre en cualquier país donde yo nací no me entrega esa

Voz 16 29:40 posibilidad

Voz 23 29:42 y el tiempo pasa y el reloj corre la gente se va