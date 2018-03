All about Rhodes: Todo sobre Rachmaninov

Voz 4 00:00 pero va

Voz 0874 00:39 cómo estás qué bonito Frankie que era shock

Voz 9 00:43 Zan quizás gracias por afinar el piano una pieza que estoy tocando ahora en mis conciertos la tengo que practicar un poco más su tercera bala

Voz 0874 00:53 es súper difícil pero es preciosa lo den no afinar el piano no te preocupes que no volverá a pasar

Voz 9 01:01 gracias gracias gracias este esto feliz cuarenta y tres

Voz 0874 01:03 es cumpleaños quizá más

Voz 9 01:06 es por decírselo a todo el mundo por la radio no serían gracias me siento como si tuviera sesenta y tres pero estoy bien te tuvo un buen complemento pastel para desayunar con una vela que mona andan y luego tuve un día muy tranquilo muy normal prácticamente escribir trabajar lo habitual diríais a comer algún sitio gira We want sobre todo desde el siglo Nos fuimos a un sitio pequeño que hay al lado de casa que está siempre lleno para ver cómo para frenar su ahora que hemos comido y sabemos porqué es barato e incrementar su chándal eso para comer a cenar hamburguesa y luego vimos Expiación peli de Joe Wright una depresión de película

Voz 0874 01:57 la película encantadora he visto Lady Bird por recomendación tuya es que no es buena es buena aunque el el final también es un poco deprimente para los que somos padres eh

Voz 9 02:06 ya sólo para los padres Arenal pero no lo sé el frase en esas faenas encontré deprimente como su padre creo que la película termina con un final esperanzador con la chica al final el bromas para que no lo haya visto cómo se ha yo creo que era un final esperado

Voz 0874 02:24 no estoy seguro de estar de acuerdo contigo no podemos contar el final pero Mai Mai

Voz 9 02:31 como hijo me llamó el día de mi cumpleaños mi corazón se puso a saltar de una vez me llama se dio sea recordado que él vive en Estados Unidos tiene quince años y como sabes los adolescentes no se acuerdan de estas cosas que coge el teléfono con le dio buen me dice hola qué pasa de digo nada tú qué tal y me dice que aburrido estoy acto ilegal por eso me llama y me dice que si te he llamado porque estoy aburrido y he pensado Ademar le digo a lo mejor me está llamando porque es mi cumpleaños esa es tu cumpleaños entonces hace una pausa alarga M y por eso es que estaba aburrido andan Yves dado a Xàtiva editada ahora ya no es un encanto luego ya me dijo Hay feliz cumpleaños años papá para ser padres lo que tienes que hacer es no tener ninguna expectativa ninguna en absoluto la bloque con todo tu corazón y confiar desesperadamente que serán Félix

Voz 0874 03:31 el final de la película me parece un poco cliché

Voz 9 03:34 ciertamente eso crees bueno una de las posibles moraleja

Voz 0874 03:36 es que solamente si te dan una educación cara en colegios si en universidades privadas logrará es tener éxito en la vida

Voz 9 03:43 cuando no se porque la chica no acaba teniendo una educación cara a ayuda financiera para estudiar y lo importante es que hace lo que quería hacer algo sobre esto si quieres porque yo no estoy de acuerdo a ella lo que quería marcharse de su ciudad en la que tiene recuerdos terrible alejarse de las garras de sus padres y acabar en una universidad fantástica y hacerlo ella sola y eso es asombroso éxito tirador por supuesto que no te hace falta una educación cara para tener éxito en la vida este tiros y eso es lo que quieres tienes la dedicación suficiente como para conseguirlo yo creo que es increíblemente impresiona

Voz 0874 04:20 ante pero tú y yo tenemos los dos hijos americanos la esencia de lo que se les ha enseñado que es la esencia del sueño americano es podéis ser lo que queráis puede llegar a ser presidente de Estados Unidos independientemente de dónde vengáis de dónde habéis estudiado de clase social procedente y Irán cambió el mensaje que se está imponiendo es vales lo que vale tu educación educación cara tendrás éxito educación pública prepárate para

Voz 9 04:44 yo también tengo un problema

Voz 0874 04:46 han diciendo llegará lejos sólo si vas a una universidad

Voz 9 04:49 cara al daño que están pagando el resto de tu vida americano no sé hay una brecha cultural tan grande entre Estados Unidos juguetes de alguno impacta lo que a mi me gusta de Estados Unidos es que allí mira esta es la diferencia entre los dos países perfectamente ilustra e Inglaterra ves a alguien conduciendo un Rolls Royce por la calle la gente les señala haciendo ese gilipollas en honroso en EEUU alguien conduciendo un Rolls Royce la gente les señala diciendo día yo también conducir a mí esa es la diferencia y me cuesta mucho entender la idea de buscar la felicidad pero Estados Unidos es un lugar difícil para que la gente lleva muchas máscaras parecen ser felices todo el tiempo

Voz 0874 05:41 queda de la felicidad está escrita en su constitución chute es

Voz 9 05:45 la idea tan ridícula la felicidad no hay que buscarla hay mejores cosas que hacer en la vida no puedes pensar que vas a ser feliz si intenta ser feliz todo el tiempo acabas tirando delante de un puto

Voz 0874 05:55 tren casi mejor hablamos de Rachmaninov no

Voz 9 05:58 eh tú lo has dicho animados que sufría una depresión terrible era como gigante medía dos metros tenía unas manos enormes a no ponerse llegar a abarcar Bridge a mí me cuesta aparcar diez notas pero él podía llegar a a veces viendo otras es de de Do

Voz 10 06:19 mal

Voz 9 06:19 no obligaba doce con una tocando notas enmedio dan con la Izquierda logró hacer es increíble dijo que era un enfado de dos metros de largo claro que estemos siempre como enfadado ayer fue el último compositor favorito en una época en la que todos sus colegas estaban llevando las básica hacia otras direcciones la vía de los compases más la emancipación de las notas disonantes todavía está manifestaciones de compra así Torres en París Rachmaninov dijo a la mierda a mi me gusta lo romántico me gustan las melodías Florinda dijo que lo que quería hacer era arropar con calidez al oyente transportar Planeta Ideal y eso es exactamente lo que la música debería hacer lo que él hizo vamos a escuchar una esa que compuso cuando tenía veintitrés años yo estoy aprendiendo ahora la mente complicada es una pieza tiene perfectamente lo que es es sobre una lucha es la lucha especialmente hacia el final cuando la lucha acaba cuando le gana la batalla a sus demonios con los que ha peleas nunca Mara el piano nunca fue de cuatro minutos y medio es como un muro de sonido y guionistas versión esta también interpretada por un joven pianista ruso que se llama Boris Gilbert

Voz 0874 26:21 tranquilidad da una paz tremenda eso

Voz 9 26:25 bonito esto en un funeral te hace llorar seguro es alucinante y un ser humano pueda crear música está otra cosa pero es posible para piano para coros para violonchelo a todo llano sinfonías o que estas canciones y música de cámara para piano tanta música para piano y AXA tenía esas manos tan enorme le importaba una mierda que otros pianistas fuéramos humano a ver lo que le daba la gana con

Voz 0874 26:57 Cordes enormes que casi tan complicado la vida por cierto ha yo a sabes cómo a veces es imposible de tocar como Thunder Azmani enough nos probado la hipnosis a Shanghai probado la terapia no estoy muy sugestión hable la verdad si yo lo decía de manera irónica no pensaba que la habría hecho eso es verdad

Voz 9 27:17 yo lo he intentado todo para tratar de corregir lo que está mal en mi todo si funciona para él eso sí que sabe que a mí me funcionaría pero no aún así fue divertido divertido no lo intente para dejar de fumar y no funcionó Conference lo intenté para ganar autoconfianza no funcionó que yo creo que es importante probarlo pero al final lo cierto es que tenemos que descubrir nosotros mismos a lo que está mal de nosotros Feli corregirlo y aceptar lo que somos y cómo somos ya han bien si es decir y quizá en los próximos treinta y cinco años luego descubrir hecho este ensanche todo esto a tiempo para morirme volver

Voz 0874 27:53 tengo metas descubierto una librería fantástica estoy viendo ahí la bolsa al lado del piano

Voz 9 27:57 a estar y esto es muy buena la central es mi favorita metería magnífica libros en inglés que obviamente un montón de libros y revistas León encontrado este libro de cuentos cortos en inglés y en español al mismo tiempo a la página izquierda está la versión en español en la derecha en la traducción al inglés porque cuando intento leer un libro en español este constantemente parando y mirando en el diccionario y me West vuelve luego con este libro no tengo que hacerlo

Voz 0874 28:29 estas mejorando puedo mejorar

Voz 9 28:31 no en la comprensión han pero todavía me da mucha vergüenza hablar por el acento

Voz 0874 28:35 puedo contarlo acá lo que pasó el otro día a Oscar cuéntalo fuimos a comer a un restaurante Nos dejaron unos menús y al cabo de un rato llamaste al camarero y le dijiste serio y en perfecto español estoy lista para orinar

Voz 9 28:53 soy listas hoy listas todavía pero me pongo como mujer está listo para mí

Voz 0874 29:00 te enseñe cómo decirlo estoy listo para perillas ves Alan eso de mis errores es una lección vital cuando diez personas se ríen de tiene un restaurante abarrotado aprende rápido no nos reímos de Tino ritmos contigo además no éramos diez éramos nosotros ya es verdad la palabra del día venga capear capear Capea es un verbo conoces la palabra etapa nada chapa chapa de comer correcto puesto es salir a comer de tapas es comer varias veces comer solamente contar qué cosa más maravillosa tienes que usar la palabra ETA ante ETA la voy a usar mi fiesta de cumpleaños va a ver Tapas la fiesta yo no puedes venir me has dicho por qué haces la fiesta un viernes y al día siguiente seguramente hago el programa fuera de Madrid pero no no es por otra cosa ni excluya cualquier excusa vale no venga un poco de música antes de las noticias

