Su amigo Manuel y la huelga feminista

Voz 2

00:09

eso siempre tenía una frase para todo lo que ocurría hablo de él en pasado pues se fue a vivir a cientos de kilómetros en la ni entre ciudades lleva la distancia en el tiempo lo mismo que vicios llevan a otro amigo Manuel nunca tuve el vicio de llamarle Manolo es muy bonito haber respetado inquebrantable mente en nombre de un amigo Mi amigo Manuel tocaba muy bien la flauta travesera y la guitarra pero se hizo profesor de filosofía y por eso dijera uno lo que dije era resultaba que ya lo habían dicho antes los antiguos por ejemplo explicaba que me había gustado la letra de tal canción deba indica doble y me soltaba que sí pero que eso ya estaba en Diderot me acordé de él este ocho de marzo porque seguro que me hubiera recomendado que leyera la comedia elipsis trata de Aristófanes cuando hablaba de libros de amigo Manuel era todo corazón nunca albergó un ápice de pedantería por eso siempre se refería a leer los libros nunca decía releer el rey de releer de otorga a quién lo utiliza un tono pretenciosos siempre que ocurre salgo corriendo bueno queda el menor que es todavía más melancólico que es la menor es la menor Le gustaba mucho ponerlo como ejemplo de tristeza al profesor Valverde en sus clases de Estética pero la ingratitud de la calle resulta que tirando de la menor se corre el peligro de arrancar por Los Chichos au Bordón cuatro la verdad es que él insiste trata uno lo ha leído eso no quita para que el pasado jueves me solidarizarse con la huelga feminista de modo que al final también la hice ya lo decían los antiguos cuando montaban los piquetes la huelga es para quien la trabaja