El Madrid de Raúl Berdonés

Voz 2 00:00 no sé si alguna vez has pensado de qué pasaría

Voz 1751 00:17 de pronto tu vida diera un vuelco ojalá venga Un golpe de suerte ojalá me toque la lotería se iban a enterar pero qué pasa cuando no te lo esperas qué pasa cuando la vida te da te da algo con lo que ni siquiera soñar

Voz 4 00:37 algún día llegar a ser el dueño de un canal entero de televisión club

Voz 1751 00:44 que sus ocho ocho yo empecé de cámara hace tres años siendo boda una familia humilde ganada que me compré una cámara muy pequeñito Jesús Soria al que no quiero despertar

Voz 1751 01:03 en los próximos minutos a conocer el mapa el Madrid el nombre que que encaja dentro de eso que llaman empresaria de visito su nombre figura entre los andaluces más influyentes según publicaba la revista Actualidad Económica hace unos meses es el fundador del grupo Sequoia que cotiza en el Mercado Alternativo Patil desde dos mil once siendo el empresario más joven en conseguir Raúl ver danés qué tal buenos días muy buenos días Puri cómo estás muy bien pensando en esto del éxito de la suerte imagino que en todo este tiempo ha perdido la cuenta de cuantas veces te han llamado emprendedor después de tantas veces ya sabes lo que significa esa palabra se lo que significa pero que no se no cabe nunca de sabe lo que conlleva

Voz 7 01:47 porque es un para ahora sin límites no

Voz 1751 01:51 además es que en todo este tiempo bueno te has K ha cambiado tu vida mucho en qué se diferencia un emprendedor de un empresario de éxito que es lo que eres en este momento

Voz 7 02:01 yo creo que lo que diferenciar la responsabilidad en la que te enfrentas al día a día las cosas no cuando eres emprendedor te ilusiona todo te apasiona cualquier cosa con el paso que da lo hace para conseguir futuro un empresario la responsabilidad social que tengan de otra es mucho mayor ya de la región de deja de ser emprendedor para ser empresario que que la diferencia

Voz 1751 02:26 la responsabilidad y el poder

Voz 7 02:30 yo creo que el poder para para que lo quiere utilizar para que lo lo gente como yo digo yo creo que no no gozó de poder yo Zoom privilegio de detengan gente que me sigue que me acompaña que no ayuda a crecer ya de devolver un poco a la sociedad lo que la sociedad ha dado a mi no ha dado a la a los ni o no a los que me acompañan en ese camino no

Voz 1751 02:56 hasta cuándo es es una joven promesa porque vivimos en una sociedad que considera joven promesa a personas con cuarenta años

Voz 1751 03:02 yo no sé si es si es fruto de una asociación madura a los cuarenta son los nuevos treinta qué es lo que está pasando

Voz 7 03:07 no yo creo que ya lo de los jóvenes no no la palabra joven encaja en el perfil de una persona de veinte de treinta de cuarenta cincuenta o sesenta es la mentalidad la que es joven es el espíritu

Voz 1751 03:18 es la esclavitud es la actitud sin lugar

Voz 7 03:21 duda esa actitud que tienen que tener todos los emprendedores y que al final yo siempre le pido a todas las charlas quedó y dónde voy a hablar de de emprendimiento es que no abandonen esa actitud de de juventud de energía de pasión por lo que se hace no

Voz 1751 03:39 estaba pensando por ejemplo en la rapidez no que que la la toma de decisiones es importante la la rapidez la visión el anticiparse todo eso realmente crees que que se aprende o es una base que se lleva hice desarrolla

Voz 7 03:54 yo creo que se lleva de verdad yo creo que el que es emprendedor lo sabe desde muy pequeño pues la toma de decisiones que tiene que los franceses que realmente le iban a la mesa tomarlas esa iniciativa de es el proactivo hasta el frente siempre moviendo de no sin prensa Nuria siempre en esa bicicleta que te imaginas de pequeño que

Voz 1751 04:15 nunca me deja ver a los pedales porque lo de los Ludina que te sostengan no observa respeto ya vende todo lo que te rodea no creo las equivocaciones los errores no existen son un camino más para aprender no para ser juzgados es una frase tuya a cuantos empresarios de éxito españoles conoces que les haga falta escuchar esto que acabo de leer

Voz 7 04:32 a muchísimos humildad le falta muchos empresarios a este país falta humildad y le falta reconocer que los jóvenes vienen empujando fuerte yo creo que en este país tenemos todavía una filosofía en la que yo soy el mejor sigue siendo el mejor toda la vida y esto no es así porque el tiempo cambia y las necesidades cambia

Voz 1751 04:52 el tapón generacional este que Le llaman no las generaciones antes que no se quiere marchar que no sé quién que no es difícil no saber decir adiós

Voz 7 05:00 saber dar un paso atrás es tan bonito saber darlo yo te diría que tengo treinta años todos los días pienso en qué día voy a dar ese paso atrás porque creo que

Voz 2 05:11 son Raúl perdones viaja mucho pero principalmente entre dos ciudades es su Granada natal

Voz 1751 05:18 por eso para sentirse más cerca de casa ha escogido este tema es lo admirar desde siempre Miguel Ríos asombran han como dúo ambos había conocido Madrid desde muy jóvenes ahora tenéis buena relación cuando conociste tú a Miguel Ríos hace mucho tiempo que coincide con eh muchísimos eventos tanto nueva como el Madrid no es verdad que es la de la cantante que son incombustible no están ahí siempre esa juventud que vamos ante Jürgen Miguel Rioyo a simple dentro y siempre la las pone y además aquí en Madrid que Dukan es un lugar al que tú vas mucho cuando estás en Madrid vi que a veces te encuentras con el allí o te has encontrado en alguna ocasión Si porque lo de los sitios que más me ha aportado

Voz 7 06:13 a nivel gastronómico Madrid es un sitio un restaurante Madrid el esa Sagasta que lo regentaba uno Navarro maravilloso una orla donde esa Sarkozy

Voz 1751 06:25 toda esa cultura entrando a Ringo a Santiago Segura seguir le he venido entrevistas allí a ver si la maniobra que hay alguna te diré que cuando lo de lo previsto en el sector de la Kucher porque a donde se comparte muchas cosas estado mucha gente muy pintorescos político artista periodistas la las tapas de la mando Case pueden comparar con las de tu Granada o no eso ya no hay comparación ya hablamos de palabras mayores bueno yo creo que la tapas son diferentes a lo que el abandono que ofrece un restaurante en aporta mucho más cosas que la tapa no no muestra que en nada se quedase con esa mentalidad de la tapa que es una cosa más como es la más

Voz 7 07:03 ETA de un hombre que vive entre dos ciudades Pablo Zabaleta está vacía porque llevo veinte años demore yo ya mucho tiempo y comparto movida maravillosas libros familiar en donde vio crecer a mis hijos donde creo donde quiero que crezca mis hijos y mi mujer y mi familia sin duda esa Madrid a la que no trabajar por lo cual me separa muy poco el saldo maleta y un maletín porque la ropa de trabajo la de un Madrid la ropa de diversión de locura la tengo ganada con quedan

Voz 1751 07:35 gasté a trabajar dices que hace veinte años no llegaste aquí como ayudante de cámara

Voz 7 07:40 cómo fue un placer tele mucho tiempo parece mentira pero empecé con trece años haciendo lo que se denominaba la BBC que eran bautizos bodas y comuniones y empecé desde muy pequeño como te digo yo trabajar ahí con dieciséis Mis practica en en Canal Sur con diecisiete años tan sólo me vine a Madrid a ejercer como Joan de cámara dando saltos y volteretas de gigante con diecinueve de estos compañía de unidades móviles con veinticuatro El consejero delegado de alguna empresa participada por Antena3 y convenció ocho arrancó mi sueño del que hoy todavía no ha perdido muchas veces en llamas

Voz 1751 08:18 aunque nuestra vida cambie la tuya lo hizo en el año mil novecientos noventa y siete Ese día tu destino cambió para siempre

Voz 8 08:33 ella

Voz 9 08:37 cuarenta y tres mil setecientos veintiocho

Voz 1751 08:40 no

Voz 9 08:42 la serie no

Voz 10 08:45 o con

Voz 1751 08:49 Raúl el gordo te pilló trabajando me pilló trabajando de cámara tú estabas tú estabas en el salón de loterías trabajando y cuando escuchas el el el el gordo que Quique Payne que piensas en ese momento este número a conseguir Purito Arribas reconozco

Voz 7 09:07 no es una cosa que no no no te puedo explicar es verdad que tengo la cara y la cruz de la moneda esa tara fue la lotería que metió de pleno como te decía o como tú decías al principio yo en una familia humilde padre compara la lotería durante mucho tiempo muchos años desde que yo tengo pequeño cincos hayan recordaba siempre al número tenía suscrito todas las semanas de Navidad él lo leía esto es una curiosidad cómo cuarenta y tres siete veintiocho todos todos los sábado no define y paz no va a tocar la lotería acuerdo de Miño el cuarenta y siete veintiocho cuando salen número dijo cuarenta y tres mil setecientos veintiocho premisa nulo no decía nada

Voz 1751 09:55 al minuto me quedo blanco y me paré inicial lo hizo por los Caco de la Cámara porfió hasta que te pasa qué te pasa

Voz 7 10:01 es porque identifique el número no como cuarenta y tres mil que el niño sino como cuarenta y siete veintiocho de fue la cara de la moneda que nos tocó esa lotería a toda la familia pero la clave es que a los once S por mucho que tuviese mi madre murió de cáncer de páncreas en tan sólo dos meses con cuarenta y ocho años es la cara y cruz que que hace no te das cuenta que la vida todos los el dinero yo creo que es también el cultivo dentro de mí esa parte de la red social de de estar no solamente por dinero sino por la labor de la vida estás

Voz 1751 10:41 la vida no que que te da sorpresas que no te esperas ni para bien ni para mal Éste es el sueño de Raúl verdades

Voz 11 10:49 como fuera

Voz 1751 10:53 mira luego el cuarenta y tres siete veintiocho porque para mí será siempre el cuarenta y tres siete veintiocho te cambió la vida y así lo contaba la crónica de ABC de este día al a la que hemos puesto voz once años Autilla quién no

Voz 12 11:07 no se veía un gordo en Granada casi los mismos que no se despachaba la suerte de un premió entre el público del salón ayer un cámara que estaba grabando en directo para Antena tres Televisión Raúl perdones gritaba a los cuatro vientos Mi padre abonado desde siempre al cuarenta y tres mil setecientos veintiocho ha repartido décimos entre los hijos Yu llevó tres las cifras con muchísimos cero Se barajaban con soltura propia de los políticos al tiempo que más de uno repetía yo no me lo creo

Voz 1751 11:34 pero en ese momento hay una duda ahí es abandono mi puesto de trabajo porque me ha tocado el gordo o continuo que hiciste contrito

Voz 7 11:42 es sin duda fue esa locura el minuto de salir corriendo a abrazar a mi compañero cama crudo el técnico sonido que todavía hoy trabaja conmigo Juan Carlos Olías

Voz 1751 11:54 como si de verdad de verdad que a hablar con mi padre de verdad no

Voz 7 11:59 es sin duda después de esa locura de ese subidón me tocaba seguir trabajando ya compran compañero a desmontar la lotería para la gente trabajando en televisión o en los medio en general es un día muy duro se porque es empieza muy pronto sacaba muy tarde si no podía abandonar el trabajo y seguir trabajando sin duda y compartir esa alegría hasta que acabase mi trabajo en ese salón de pleno de lotería no tienen

Voz 1751 12:22 a ver si hubiese hecho lo mismo la verdad yo hubiera yo me voy me toca la lotería mi eso yo ayer Raúl yo me voy llevamos un rato hablando del éxito de suerte pero tú siempre recalcan bueno lo has dejado desde las las dejado caer hace unos minutos que la suerte es tu familia no es algo que tú tienes muy presente en tu vida quizá por eso que has contaba hace hace unos minutos bueno yo creo que

Voz 7 12:46 supo los valores que me han inculcado yo creo que esto es lo más importante en la vida es una cosa que no podemos perder esos valores ese corazoncito que ya dentro de comparte con los tuyo y que tiene que ser humilde y tiene que saber deberá valorar las cosas iban a lo que te rodean y lo que hacen por ti esto Mi padre y mi madre sin duda me han inculcado desde pequeño a mi hermano porque no tenía como digo una feria humilde trabajadora sin duda a día de hoy Mi padre trabaja conmigo para poder salir a final de mes yo creo que él vida de otra manera diferente no

Voz 1751 13:23 también en la toma de decisiones es capaz también de diferenciar cuándo tienes toma de tierra es capaz de diferenciar mejor a la gente que te rodea no o rodear te mejor

Voz 7 13:32 bueno yo creo que lo mejor es una es decir que una virtud que tiene yo siempre digo que la entrevista la hago yo ingresaron diez segundos es así para mí el feeling de las personas todo la vida yo de una persona diese uno Si tengo contacto uno y a partir aquí con ser grandes camino o emprender un viaje como ahora tengo que es llegar a Luna nunca mejor dicho en este año que en algunas importante con secuela no pero para esto sin duda es la piel no

Voz 1751 14:10 este es el segundo tema que nos propones de de Alejandro Sanz Corazón partío porque porque las escogida bueno porque

Voz 7 14:18 sin duda soy un fan de Alejandro Sanz sin duda tuve la oportunidad de estar en su reconocimiento el último Grammy Latinos que se celebraron en Las Vegas este mes de noviembre

Voz 13 14:31 eh el reconocimiento más grande que te puede dar la la Academia imagínate estoy con los nervios debe de absurdo

Voz 1751 14:37 el muchísimo su carrera

Voz 7 14:40 su esfuerzo su dedicación a la música pero sin duda comparto con esta canción que no te va a decir que más que como Garzón partido es corazón compartido que es entre Madrid nada yo lo que nunca mejor que unió de Territorio como Madrid que siento mi tierra pero que siendo de un que compartí con mi tierra como una él

Voz 1751 14:59 porque las siete tetas que es un lugar donde ser unos de rehacer es muy especiales es otro de los puntos que que has escogido en el grupo D

Voz 7 15:06 sitios que muchos malagueños que no conoce a mucha gente de fuera que no conoce su sitio maravilloso es el parque del Tío Pío conoció por mucho mote pero entre otros por el parque de las siete tetas y de verdad que reconozco que los y donde que puede sin primavera o en verano una noche con la luna llena y observar deberá lo que en Madrid lo que te aporta Madrid yo creo que es eso sitio de que también se va lo de oxígeno no de encontrar de una ciudad que merece la pena como

Voz 1751 15:36 fue tu primer recuerdo de Madrid que fue lo que más me impactó de Madrid cuando vine que que es raro son aquí o que o que te sorprendió que dijeras bueno esto

Voz 7 15:44 no es lo que yo he vivido no me suprimieron dos cuadro sobre todo una el tiempo que bajen que dedicaba a la gente a trabajar el estrés que llevaba la gente continuamente revela que el mundo de la tele es un mundo frenético donde nunca se sabe cuando sacaba pero es verdad que te te veía que siempre estaba metido en la bola de lunes a domingo nunca salía yo estaba estaba ahí y entonces no te iba porque la gente sigue trabajando trabajando ya con esto no pasan anuncia yo siempre digo Andalucía y de fieles pasa también en los micrófonos de la SER de de Sevilla que de Despeñaperros para abajo Se trabaja para vivir allí de pequeño Despeñaperros para arriba sería para trabajar hay yo creo que sin duda en la lo que me quedo después de llevar veinte años en Madrid

Voz 1751 16:34 cómo te imaginas la tele del futuro Raúl desaparecerá la televisión en abierto

Voz 7 16:38 como algunos están diciendo no no para nada la diario del futuro uno yo no creo en la tele yo creo en la televisión y eso se puede conseguir de muchas maneras eh yo creo que esto de la tele se quedó anticuado cuando también lo había es Martí pero ya hoy no hay nadie que hable de Tele a la de la televisión y la televisión el número son el abierto le queda mucho por delante yo creo que inculca radio son un proyecto quedan lo que no va a nadie que es la proximidad que la cercanía que la inmediatez que son las costumbres que son la cultura de un lugar que compartirlo momento alegre y triste de una ciudadanía en una población que sin duda siga consumiendo mucha televisión y la de por mucho tiempo

Voz 1751 17:27 si pudieras elegir antes has dicho por ejemplo de quiero llegar a la Luna es que me he quedado con ese dato Soto que preguntar cuál es ese

Voz 7 17:35 GT llegar a la Luna tuvo una convención del grupo hace días se y este año que salido de la luna yo creo que siempre hay un compañero de ese cuello aquejado de Valero que hizo una frase que dice que lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible y es verdad nosotros tuvimos un bosque que era secuela que no todos los Pino no dejaban ver el fondo de verdad que había ido un camino camino empresa que veo una muleta pensamos que era mentira que nunca llegaríamos este es el primer año que ha ido empresa ya que han dicho que llegan a Luna y que aportan eh cabal abundar agentes viaje para subir me preguntan lo que llegar a la Luna y que nos otro nombrando un camino nuevo emprendemos un camino que puede llevar hasta ahora es una metáfora maravillosa en este año que la luna sin duda es su año es el año que le gusta orgullosos de ella no

Voz 1751 18:39 mira cómo vuelo hablando de la luna me cafeína que es el el tema que has escogido no para para tu mapa de Madrid este es el último tema al que llegamos por qué porque este tema

Voz 7 18:51 yo tengo mucho cariño lo primero porque hay un componente del grupo al que ayude desde muy joven a ven la oportunidad de trabajar y compartir ese trabajo con la música es el bajo que trabaja hay que que toca Smith cafeína Álvaro al que tengo mucho cariño muchísimo cariño yo creo que identifica mucho lo que es el talento lo que es eh eh lentitud de de de querer avanzar de construirlo que te apasiona lo que te ilusiona aunque lo sea tu método económico o tu vida que hoy así lo es pero que es entonces cuando la impreso con la música no lo era tiene que compaginar el trabajar o el que Luis un trabajo que siempre me lo pedía encarecidamente a poder compatibilizar con con su pasión queda la música pero que hoy no da de comer no sin duda se escucha escuchamos esta letra lo que dice es que no te puedes rendir que hay que apostar en lo que cree indebidamente lo que te apasiona y sin duda es una letra con la que identifico que me gustaría que es identificase mucho madrileños mucha gente talentosa que confíen que no se rindan que en lo que creen en lo que la pasión temen de lo que lo que le ilusiona porque así serán grande consiguieron someta no

Voz 1751 20:04 Raúl ver Donés ha sido un placer conocerte esta mañana en la radio te agradezco muchísimo que hayan venido a charlar con nosotros que hayas contestado todas las preguntas mirándome a los ojos porque esto no es muy frecuente así que gracias

Voz 7 20:18 Dati Puri verdad ir vas al programa A Vivir Madrid de la Ser que sin duda por invitarme para mí es un placer compartirlo con vosotros