[Archivo] Juan Cruz entrevista a Elías Yanes en el programa 'Personaje Privado'

Voz 1 00:00 S

Voz 2 00:18 que estamos en Zaragoza de de mí

Voz 3 00:29 pues siempre

Voz 2 00:40 y tiene la sonrisa que nosotros les dimos cuando le entrevistamos en mil novecientos sesenta y seis

Voz 4 00:46 en Tenerife como

Voz 2 00:48 está usted ahora

Voz 4 00:50 los sondeos han pasado algunos años ciertamente cómo pasan los años

Voz 2 00:55 sí

Voz 4 00:57 pues pasan un día tras otro y cuando llega al final cuando pasan muchos humos sorprende que hayan pasado tan rapidamente tiene tiene

Voz 2 01:06 es uno consuelo para el tiempo

Voz 4 01:09 pues sí es cuestión de aceptarse uno como uno es si aceptar la realidad de menestra porque vivir humano Ipar un creyente además situarla dentro del plan de Dios

Voz 2 01:20 pero si Dios alivia uno cuando se mira al espejo dice bueno ya tengo una arruga más oscura no les salen arrugas

Voz 4 01:28 bueno no saben a todos quizás el alivio no es lo más fundamental es el sentirse amado por Dios y sentirse llamado cada día amar a los demás

Voz 2 01:38 es que sabe que antes que nada Pepe Rubio va a leer ese retrato que se ve al menos en el espejo que el Diane PP adelante

Voz 0521 01:46 buenas noches estamos hoy ante una gaviota palmera de origen muy humilde que desde que aterrizó en la península ha estado casi siempre cerca del poder de la Iglesia española estudioso y abierto de pensamiento desde los inicios de

Voz 4 02:00 su labor apostólica en Tenerife demostró

Voz 0521 02:03 era un hombre atento a los signos de los tiempos comprometidos socialmente esta imagen progresista fue a más de ellos pueden dar fe transportistas mineros la acompañó hasta su llegada a la presidencia de la

Voz 2 02:15 Conferencia Episcopal

Voz 0521 02:18 un obispo tan cotidiano para una diócesis burguesa y conservadora así saludaba a los medios de comunicación y la llegada a Zaragoza del nuevo arzobispo Elías Yanes en mil novecientos setenta y siete

Voz 2 02:31 había sido obispo auxiliar en Oviedo con Gabino

Voz 0521 02:33 Díaz Merchán secretario de la Conferencia Episcopal con el cardenal Vicente Enrique y Tarancón El hombre de la apertura de la Iglesia durante la transición para completar la imagen renovadora don Elías renunció al privilegio de llegar al Pilar a lomos de una mula hablar este hombre sencillo comprometido humano y dialogante era la gran esperanza de los teólogos más liberales cuando sustituyó a

Voz 2 02:58 Ángel Suquía al frente de la presidenta

Voz 0521 03:00 de de los obispos españoles que pasó después su progresismo una etiqueta que como todas parece errónea se limitó a ser muy fiel a la doctrina social de la Iglesia a su favor durante sus años de presidente el apoyo a los obispos vascos siempre salió en defensa de Setién Blázquez cuando sus

Voz 4 03:19 duras respecto a ETA la víctima del terror

Voz 0521 03:22 no eran muy criticadas llegó a decir antes de la tregua que él más que al magisterio de los obispos vascos algún día la historia

Voz 2 03:30 le hará justicia tampoco hay que olvidar

Voz 0521 03:32 su labor por la recuperación y restauración del patrimonio de la Iglesia su postura siempre contraria a la pena de muerte y su capacidad para el diálogo que has salvado alguna que otra negociación difícil con el poder político así vemos a este personaje au gaviota privada que voló lejos y solitario por tierras lejanas al mojo picón y a las papas arrugas bolos con torre de control Roma sede ahora fija en la capital de una de las partes contratantes de nuestro Reino que no es el de los cielos es ardillas terrenales como la educación la familia y la falta de vocación al sacerdocio mantienen a don Elías

Voz 2 04:11 como lo con los pies en el suelo donde ha estado bien hacer ETA charlan con mojo picón y arrugada se comía pues en esos

Voz 4 04:24 son pertenecen a mis recuerdos de infancia de juventud de recuerdos familiares además López

Voz 2 04:31 insular de dicen papas arrugadas nosotros no decimos

Voz 4 04:34 papa arrugada zonas llevó papa arrugada lo sé

Voz 2 04:38 qué recuerdo tiene usted de aquella infancia palmera porque se habla mucho de eso

Voz 4 04:43 erigen humilde bueno pues un recuerdo muy grato como es sabido mis padres son de origen campesino pues mi padre fue muchos años emigrante en Cuba ya siendo todavía muy pequeño se dispararon ellos en Santa Cruz de La Palma que es un poco la capital de la isla en un pequeño comercio de barrio y luego pues en aquellos años una situación económica difícil que tenía España pues se vieron obligados a trasladarse muchas veces dentro de las islas de un lugar a otro y bueno pues y en ese contexto familiar pues es donde yo he vivido hasta hasta mi etapa de ingreso me seminario

Voz 2 05:30 cuando te dijo que quería ser cura qué respuesta recibió es eso Familia a su entorno

Voz 4 05:36 una no fue una primero mi vocación yo creo que ese clavo en el contexto familiar yo he recibido sobre todo el ejemplo pues si unos padres honestos serios trabajadores honrados bueno con una religiosidad muy tenue nuestros bastantes general muchas familias canarias pero siempre que siempre muy comprensivos para mis opciones en ese campo fue sobre todo en el ámbito de Parroquial de Santa Cruz de La Palma en El Salvador donde fue surgiendo poco a poco yo vocación de una forma de la forma más sencilla y natural pues un día mi párroco me lo planteo así en directo era la época en los años en que yo me preparaba para el bachillerato de entonces que era ese comenzaba pues prácticamente a lo que hoy sería la básica o me formula preguntas y yo no estaré dispuesto a las exagero tercer cura no hay expresión seminario yo responde inmediatamente que sí que estaba dispuesto no fue una respuesta digamos emocional sino no consciente de que me parecía a mí que que echar un poco mi camino oí en casa que dijeron bueno fue una gran sorpresa porque en mi casa no no tenían esta previsión no contaban con ello incluso entre mis compañeros y amigo pues tampoco les también ha sorprendido un poco sí que advertían que yo tenía cada vez más acentuada de compromiso Iglesia de estar en grupos apostólicos de pero bueno este es también ha sorprendido algunos bueno pues fue una robados después de pasado la sorpresa tenga momento pues ellos tuviera una actitud de acogida y apoyo

Voz 2 07:27 la sensación que había en Canarias hay que un chico de una familia humilde que de pronto se ponía a a procesara en el en el Seminario era un una mano menos para ayudar a la casa

Voz 4 07:42 Ello en ese sentido no encontrado nunca en casa la menor reticencia sí que había una un aspecto también de esta vocación que también me llama un poco la atención que yo pasado pasado los años pues también me yo mismo me sorprendo porque en ese contexto pues yo desde muy pequeño sentía una afición enorme a la lectura el estudio hay esa esa con una afición que la he mantenido a los veo toda mi vida y ese es un aspecto también que forma parte también de alguna manera de mi concreta vocación entonces el hecho de de querer estudiar de que ver tiene que era precisamente al servicio de esta de esta vocación pues también contra un poco pues con lo que era el hábito normal en el ambiente familiar mi familia netamente deseaba una promoción cultural de sosiego como natural pero pero el no había digamos elemento como para determinar este tipo de este timo de digamos de preferencias y opciones personales

Voz 2 08:42 en nuestra infancia en Canarias muchas veces nuestros nuestra familia d'Hebron manos hacían la imitación de la la confirmación ante yo soy el obispo de Roma para que te acuerdes de mitómanos daba un cachete al tele hicieron eso

Voz 4 09:01 bueno es que el en el rito de Nolito que entonces observaba había una parte del rito consistía en dar una especie de pequeña caricia pero que después se traducía popularmente en la bofetada es delito ya ha cambiado pero bueno es natural que en y que desde China

Voz 2 09:21 con nosotros pensáramos en lo obispo como Henry

Voz 5 09:25 a uno

Voz 4 09:25 de poco duro no bueno lo que ocurre es que la figura del obispo se conocía a través de la visita pastoral es bueno pues tenía una normalmente pues cuando llegaba pues será acogido por la comunidad cristiana las pero no creo que había menos familiaridad o cercanía que la que actualmente es más frecuente y más habitual en Canarias en concreto vimos un obispo que rompió un poco esa distancia que fue Domingo Pérez Cáceres un obispo nativo allí y que en cierto modo anticipó el estilo que después caracterizó al papa Juan XXIII que fue el romper un poco las fórmulas sobre los esquemas digamos de de burocracia y de ir en fin de homenajes etcétera hay acercarse mucho a la gente y esa ese estilo del tuvo un gran valor pastoral en cierto modo anticipó lo que después ha sido el estilo habitual eliminó a los obispos

Voz 2 10:21 sí pero olvidando de un obispo que vino luego que se llamaba Franco Cascón in que hacía mucho uso de su segundo apellido

Voz 4 10:33 en lo que es lo que a continuación hubo era un padre redentorista tenía un estilo totalmente distinto al del domingo ayer ha sido un religioso misionero por su mentalidad pues educación pues estilo contrastaba enormemente como el anterior pero pues era un hombre que actuaba como es natural pues de acuerdo con sus convicciones y con el lo que eran pues también hace pensar y sentir pues bastante generales en aquella época

Voz 2 11:02 él era el confesor de doña Carmen Polo

Voz 4 11:05 eso ya no tengo yo noticia yo lo único que tengo que había sido excelente misionero había optado también tenía cargos había sido provincia árabe tenía Carlos dentro de la de la Congregación de las coristas Illes pues tenía un estilo personal y un modo de actuar pues que ciertamente no era el que recordábamos todos el domingo te quiere

Voz 2 11:27 dar la palabra dictatorial porque él era un obispo dictatorial

Voz 4 11:31 bueno el pro pendía un poco concierto a un cierto sentido de autoridad aquí bueno pues a veces con su seriedad y por su manera pues al menos en los primeros momentos daba una una impresión de también de de firmeza a la que le faltaba un poco esta estaba otra flexibilidad que que bueno loteros salía bueno pues no

Voz 2 11:55 perdón señor monseñor Franco Cascón ustedes se tuvo que ir de Tenerife

Voz 4 12:03 bien pero eso fue un incidente perfectamente comprensible hay que tengan en cuenta que en el primero el cuál era el contexto general de la situación social y política de la época en ese contexto de que en ese contexto que era mayoritariamente compartido por la población nipona personas de más representatividad social en España apareció vamos se hizo presente la encíclica del papa Juan XXIII la paz en Inter Risk que a su vez recogía mucha alucina anterior de Le Pío XII etc esta encíclica en España fue mal recibida de modo que casi no tuvo publicidad pero era una encíclica formidable era una defensa de los derechos humanos como base y fundamento de la sociedad de los pueblos de relaciones entre los pueblos sí claro pues la lógica de aquella enseñanza el Papa pues iba en contra de los fundamentos del régimen político vigente Ivonne pues ellos me primero por fidelidad católica cristiana quizás pues por la edad por lo que sea es el texto que a mí me me me poseyó totalmente yo me sentí totalmente identificado mis intervenciones públicas en mi enseñanza en las cosas que escribía en los periódicos pues procura procuraba hacer valer aquellos textos hay dictado por eso me trajo muchos conflictos pero que la mayor parte de las dificultades que tuve procederían pues de llevar dicho cosas que estaban en las textos en los textos de la encíclica bueno ese contexto si se produjo una cierta incomprensión por parte del obispo que creyó creyó oportuno relegar mirar uno de los cargos que que yo había recibido y ante eso pues se produjo una cierta un cierto enfrentamiento entre distintos grupos cristianos de gente que me conocía o de gente que yo creí entonces que en esa situación lo mejor era alejarme para evitar enfrentamientos entonces con pleno consentimiento del ICO dentro de la más estricta obediencia a lo que él me autorizaba yo me vine a estudiar a la península para especializar me en una materia que después ha me ha ocupado muchas horas que es la catequesis la enseñanza religiosa y en ese contexto pues yo mire con esta finalidad con la idea dedicarme de lleno a esta tarea porque él me había confiado especialmente que no para de ello ya una vez aquí me solicitaron colaboraciones en el la Comisión Episcopal en la Secretaría Nacional de catequesis me solicitaron también pidieron las clases el hecho es que poco a poco pues yo me fui integrando en actividades de aquí Illa pues con su permiso siempre es permanecí en esos años años sentí seis es bella no nunca tuve nunca rompí la relación fraterna conel la relación de de de de de obediencia y de afecto Si bueno pues ésta fue toda la esta fue la sustancia el asunto esto tuvo una resonancia pública ahí yo lo que quería a toda costa de evitar ser yo o ocasión

Voz 2 15:43 de enfrentamientos y disputas dígame una cosa líneas aparte de todas las su comprensión que entiende uno también como reflejo de su manera de estar en la vida hay del paso del tiempo no sintió rabia también

Voz 4 15:59 no no es él pues es lo normal disgusto de que uno yo que yo tenía pues unos proyectos en los planes de acción y veía que esos se cava pero bueno me conocían yo pues afecte el tener que cambiar un poco de situación y de de trago digamos así

Voz 2 16:19 sí vivido siempre no se evita

Voz 4 16:23 el cabreo no yo creo que es yo creo que aparte de que para mí me parece muy importante también el reconocer la honestidad y rectitud de las personas que actúan de acuerdo lo de lo que como lo que ellos ven en conciencia verdad yo lo que no puedo dudar nunca es que en todas estas situaciones de falta de entendimiento en general hay mucha buena voluntad por parte de todos que eso pues es muy valioso y aceptar reconocerlo

Voz 6 17:02 de Llera ya nuestra esto

Voz 7 19:11 hoy en personaje privado Juan Cruz con monseñor Elías Yanes

Voz 8 19:17 en ese

Voz 2 19:28 no me dolía Yánez tiene la sonrisa que nosotros lo vimos entonces pero han pasado muchas cosas por él pero a mí me gustaría que alguien no fijaran el tiempo Marina como era Seminario

Voz 10 19:46 en dos palabras casi compañeros minar del inglés para tal fue que usamos los creo que te haga como que por dormir pero desde hace unos años pues yo rajó digamos intelectual de todos con el amor a los estudios que cuidaba decirme en el tiempo

Voz 5 20:16 no Merino Custo es párroco en La Palma

Voz 2 20:20 fue compañero de don Elías en el en el seminario les recuerda a usted como una persona que tuvo que renunciar a mucho para hacerse cura o o lo tenía todo muy claro desde chico

Voz 10 20:39 pues soy muy fan bien que se que lo él nació en Mazo el día de mazo de pequeño padre pues buscando pasó mejor en la economía de digamos es salir de la situación mientras que exigen va pobres a su padre se traslada a la capital de la ir a Palma donde tenían una pequeña atiende siquiera comérselo llamaríamos hay que una mentira en la cual pues con aquellas cosas no iban subsistiendo religiosamente pues no se ha faltado pues esa tradición que quizá otros venimos de familias la Gamble cristiana lo quiero decir con esto mucho menos visión no le favorecía el sentido la razón familiares sentido saber de tradición verdaderamente pero él tuvo al principio pues una idea bien clara no y sobre todo se debió pues con una firmeza en tu trayectoria vocacional desde el principio

Voz 2 21:48 de qué se ríe cuando se encuentran porque por lo visto y segundo han dicho ustedes son muy tienen muy buen humor donde Elías de qué se ríe usted no

Voz 4 21:57 estaba Moreno es de las personas más inteligente que yo conozco un sentido del humor extraordinario pasa que quizás ante los micrófonos pues atado pero es de una grave de una gravísima conversación y con el cuadro uno se siente

Voz 2 22:14 usted discutan locura cuando se encuentran unas veces y otras no te dicen tacos

Voz 5 22:19 hablan como como hablamos nosotros lo

Voz 2 22:22 los laicos por eso cada cuatro

Voz 4 22:25 en ese estilo verdad les gusta mucho eso que les respeten su cargo se diera todavía un cura de pueblo

Voz 11 22:31 pero no no me refiero

Voz 4 22:34 no no no me plantea la cuestión procuro tratar a cada uno pues como personas

Voz 2 22:38 de lo Merino nos ha encantado de tenerle al otro lado y desde La Palma muchas gracias

Voz 10 22:46 sobre todo pues me temo esperaba de por aquí que en el momento era un abrazo fuerte

Voz 2 22:54 porque ya no hay tantos curas

Voz 4 22:56 al menos tienes un fenómeno que será en toda Europa a las causas son múltiples no hay una sola causa yo creo que se pueden señalar entre otras el hecho de una de un traslado masivo de la población rural a las zonas urbanas el el hecho el número de hijos por familia sea la baja demografía de los procesos de secularización y materialismo práctico generalizados en quizás también y en la tapa del pues Concilio pues una cierta situación conflictiva sobre la figura de sacerdote que también hace que esté en el perfil de sumisión y su vocación pues que de tanto dibujado el el que no haya habido durante muchos años la audacia suficiente para hacer esta propuesta a los jóvenes bueno ese conjunto de factores pues ha influido notablemente en que se haya reducido el número usted no

Voz 12 24:03 no presenta su propia actitud la vestimenta los ritos todo de manera demasiado solemne como que como que no hay gozo en esto no que qué es más bien un sacrificio que siempre se habla de sacrificio más que de gozo

Voz 4 24:20 cuando yo creo que quizás en otras épocas es el lenguaje era el que predominaba más bien yo creo que es lo contrario quizás convendría recordar más de una vez que la seriedad con que hay que tomar la propia vida pues lleva consigo también renuncia no hay libertad auténtica sin hay renuncias pero en los planteamientos actuales de la catequesis de la predicación pues a la luz de las orientaciones del concilio el el estilo y el lenguaje y la pedagogía ha cambiado de modo notable toma más

Voz 2 24:53 sí sí de renunciar el matrimonio para los curas yo creo que

Voz 4 24:59 en el problema de fondo hay siempre claro por supuesto no puede haber vocación si no hay fecha y no se creen Jesucristo de verdad hay y uno piensa que de verdad pues es la salvación para los hombres pues entonces a la vocación pues no tiene sentido pero eso supuesto es hay otro aspecto que que es el que el que más dificultad presenta para muchos jóvenes que es que se trata de una vocación para toda la vida no se trata de una entrega porque no es una una una entrega que para un rato no son entrega es decir darse de verdad dejarse para toda la vida era darse totalmente y en la mentalidad actual en la psicología y unos las el estilo de vida de hoy pues resulta difícilmente asumible

Voz 2 25:48 qué tendría de malo que un cura se casara

Voz 4 25:51 bueno en a uno de malo pues nada hay en la Iglesia católica curas casados en la Iglesia oriental que no esté que ese rechace de modo absoluto pero por razones teológicas y de coherencia con el mensaje evangélico se ha visto siempre al menos en la Iglesia latina que es más coherente con la misión del sacerdote y con la con el ejemplo de Jesucristo el expresar esa entrega total a través de celibato eclesiástico

Voz 2 26:22 sea sabes estén ustedes de negro

Voz 4 26:24 bueno son hábitos y costumbres absolutamente secundarias

Voz 2 26:31 cuando estábamos en unos ejercicios espirituales en nuestra juventud todo era demasiado tétrico del infierno y de he y del cielo como cantidades antitéticos ahora resulta que ya no son las cosas como como eran

Voz 4 26:48 no yo creo que quizás había una como pasa siempre cuando el mensaje cristiano se exagera un aspecto pues a veces se hace a costa de que otros aspectos fundamentales quieren ocultos en juego y se ve con mayor claridad que hace falta acentuar mucho más la esperanza cristiana poner mucho más relieve la persona de Jesucristo una esperanza en la resurrección pero eso tampoco debe llevar a a a suprimir a ignorar la realidad el de la posibilidad del infierno como un aspecto del mensaje cristiano aunque tiene que resaltar mucho más todo lo que hay de de llamadas la salvación en definitiva es lo que caracteriza al mensaje cristiano la espiritualidad del Evangelio qué es lo que tiene con una nota predominante la alegría es el gozo y la alegría de sentirse amados por Dios es el gozo y la alegría de de amar a los demás como Dios les ama y esta este aspecto debe predominar un planteamiento de la ética cristiana una auténtica moral cristiano es una moral de la libertad pero de una moral de la libertad que nace del gozo la verdad

Voz 13 28:42 ah

Voz 7 29:13 hoy monseñor Elías Yanes es un personaje privado cadenas fue un cura rojo ahora ya no hay cura rojo

Voz 4 29:28 de las calificaciones que bueno pues yo creo que ese aspecto con esa denominación pues lo que se quiere señalar es que haya vamos al cero doce que raíces tenga especial preocupación por el mundo de los pobres o la justicia social yo creo que eso es algo que debe ser común a todos los sacerdotes no debe ser una cosa accionar habrá quién tengo una mayor dedicación esos ámbitos de de trabajo pastoral pero la inquietud por llevar el mensaje del Evangelio no más pobres y por defender a los más débiles debe ser compartida por todos

Voz 2 30:07 sí pero da la impresión que da es que por ejemplo cuando el Papa se enfrentó a cardenal cardenal se arrodilló y ese ese gesto fue universalmente considerado como una condena al cura rojo decir cómo lo que Cascón

Voz 4 30:24 no hay caso en ese caso que tampoco yo conozco muy a fondo lo que el Papa reprochaba a Cardenal no era su preocupación social y era su situación como sacerdote pero si algo distingue a Juan Pablo II precisamente el haber sido I el Papa que más a fondo defendió los derechos humanos son tres encíclicas sociales la que este Papa ha publicado de un contenido social enormemente importante que nadie puede discutir

Voz 12 30:55 la versión paisano suyo a Fernando Delgado una pregunta para usted me hizo la siguiente Si del Elías Yanes presbíteros presbítero inquieto al arzobispo de Zaragoza media el cambio de nombre progresista a conservador o sencillamente que usted se ha hecho mayor

Voz 4 31:17 bueno yo la clasificación de progresistas y conservadores es una dialéctica que me parece que no sirve para definir a una persona desde luego no sirve para define el Evangelio el Evangelio no puede no cabe en ese Cauce creo que esa es decir son son elementos que me parece a mí que no vamos a lo que esos en esas eso fórmulas encierran yo de mí no se clavo quiera uno puede conocerse a sí mismo creo que por una parte no he renunciado a lo que eran convicciones fundamentales en los años sesenta años setenta pero por otra parte esta estas convicciones sean Ibarra llegando cada vez más se han ido matizando il Sun y lo que siendo pues en un contexto de de cambios profundos que ha habido en nuestro país yo creo que en lo fundamental pues digamos ampliando ahondando en en esas en esa misión de del hombre que tiene su fundamento en Jesucristo y que tiene consecuencias importantes para había sociedad ahora también hay que tener en cuenta la el diferente contexto

Voz 12 32:39 pero lo cierto es que no se ve en las barriadas a curas remangados de gente que busca hacer comunidad inicia de base como como antes que está pasando

Voz 4 32:53 bueno yo creo que ha cambiado mucho el contexto social pero de todas maneras una de las cosas que que quizás habrá que reconocer vamos que quizás no se conoce suficientemente estén todas las ciudades españolas que han ido creciendo en estos últimos treinta años la zonas de barriadas a son zonas que han recibido mucho de la presencia de parroquias de párrocos muchas veces la parroquia es la institución que ha servido para socializar para crear un clima de comunidad etcétera es decir que que gracias a la presencia de esa comunidad religiosa o a predice la comunidad cristiana pues la comunidad humana se ha humanizado y este es un hecho que que es una ambiental yo voy a poner un ejemplo pequeñísimo en una de las barriadas en Zaragoza recuerdo que el párroco me decía inicia aquí la gente no viene a misa Pedro cuando van a consultar con el abogado de Viena consultar consultaron conmigo para comprobar si les ha engañado no

Voz 2 33:57 usted entiende ahora a mejorar los ateos que antes

Voz 4 34:02 pues no creo que mejor y peor

Voz 2 34:04 te he dicho que son ahora más llevaderos

Voz 4 34:08 no yo creo que hay hay un cambio también en las formas yo creo que en la cultura europea es militante ha desaparecido prácticamente ha sido muy reducido yo aquí en lo que hay es un una especie de agnosticismo uno plantearse la cuestión no tienen digamos el el estilo agresivo a la pretensión de fundamentar científicamente y su posición de insta este tipo de cosas van perdiendo fuerza

Voz 2 34:34 soy una frase de Vázquez Montalbán que a usted le gustará yo no creo en el Dios verdadero voy a creer en los falsos

Voz 4 34:40 a esta expresión es muy popular tiene dentro de su de su obsesión tiene una significación profunda

Voz 2 34:47 debería leer mucho supongo que la

Voz 12 34:49 habrá supuesto una bendición

Voz 2 34:54 dónde electoral porque ha podido entender también a los que están en desacuerdo con usted a mí me gustaría que alguien que le conoció leyendo contara qué es lo que leíste en la Biblioteca la como lógica entre jóvenes de Santa Cruz de La Palma estado todo el mundo no yo sí es buen intelectual palmero y además es una personalidad en la historia reciente de la democracia en el hacerla porque fue defensor del pueblo

Voz 5 35:22 esto tiene a aquel día y para esto no tenías

Voz 15 35:27 bueno para mí aquel día y casi milagrosamente idéntico a éste a este esa tontería un hombre fácilmente entendible a aquel y éste con una clave que es la clave de su fidelidad al allí a la ahora la aplicación de esa Sir herida ha sido interpretada de forma va variable e incluso a veces contradictorio pero aparece una coherencia casi horizontal cuando se contempla su actuación su manifestación en su lectura con la clave de su fidelidad a la Iglesia

Voz 5 36:05 la pregunta que todos ponen de me gusta esto estos chicos

Voz 15 36:13 se ha elegido usted ya que estamos en el que ANC induce a a a o mal contra Victor porque soy en compañía de mi mujer en el padrino episcopal de la de su consagración episcopal así

Voz 5 36:30 eso sólo cedió pero algún pro todo tendrá que hacer una altura no sólo hacer reproches a los civiles

Voz 15 36:40 muchos reproches pero el reproche principales por ejemplo que no tiene oído alguna vez ensayar pero no hubo manera

Voz 5 36:50 pero bueno soy bastante contradictorias no

Voz 15 36:55 pues bueno relaciones oficiales fuera de de España que experiencia allí que prudencia

Voz 4 37:04 yo color crudo cercados que me ha tocado formar parte de los organismos a ver al mundo que voy hablar existe una o la Comisión Episcopal para los países de la Unión Europea en la que estamos representados los obispos de cada una de las conferencias y pero Palencia esos países existe otra otra comisión otro Consejo de Conferencias Episcopales de Europa en el que están representados eh la Conferencia Episcopal en todos los países de Europa desde los Urales hasta hasta el Atlántico verdad y bueno esta conferencias no tienen poder de decisión son organismos de consulta hay reuniones periódicas cada yo las de las europeas y la isla de la Unión Europea pues cada cada cada semestre Bassi entonces a una comunicación grande hay un compartir preocupaciones y problemas y esto no es de ahora sino que ya prácticamente de los años setenta esta experiencia pues si tienen gran valor el punto de vista dar información de saber ver los problemas locales en un atractivo universal de relativizar la cuna de las situaciones dramáticas en que cada uno vivimos de compartir preocupaciones e verde en conjunto pues por dónde van los el digamos la trayectoria y la evolución de la sociedad europea plan a su vez también existen relaciones como otros países con otros pueblos pero yo confío mide la iconos más son las que hay dentro del continente europeo todos le da miedo nada vuelva bueno azules y demasiado poca me enclave poca pero luego ya yo creo que comparado con cualquier ayuntamiento tienen mucho más mucha más burocracia que él no

Voz 5 38:53 pero el auto muro un jefe que Dios que está en el cielo ronda diecinueve en contra

Voz 4 39:01 de los tópicos contra los tobillos yo estoy convencido que en la me estoy convencido que para el volumen de asuntos y para la complejidad de tareas y para la amplitud de las misma la la dotación burocráticas es pobre y Sima a escala local cualquier ayuntamiento de un pueblo pequeño tiene una burocracia

Voz 5 39:20 claro que hay demasiada autoridad inicial con lo que se denomina demasiado pronto la rebeldía no

Voz 4 39:29 no sé si es esa siempre en yo tengo la impresión demandar muy poco y yo creo que bueno la Iglesia es natural a la la Iglesia es una comunidad de fe no es el caso de la sociedad civil en que eh que hay diferencia fundamental es decir que en la Iglesia sino en una hay pues más iglesia tanto es natural que tiene mucho peso que la iglesia

Voz 12 39:52 dice a una condena de la homosexualidad o o del aborto el uso de los preservativos como tiene un peso en la sociedad excesivamente fuerte como para no dejar de lado esa influencia

Voz 2 40:08 autoritaria no no no sé si

Voz 4 40:11 hay tanta influencia más bien muchas veces eso me recuerda a aquel predicador que cuando subió al púlpito tenía llevaba el micrófono cerca y sin darse cuenta iba comentando que aparcar superaban hacer yo no sé si es para tanto no

Voz 2 40:25 usted tiene la aceptación de que no les hacen caso

Voz 4 40:28 muchas veces sí pero bueno pero independientemente quemada en caso no yo tengo el deber de de proclamaron que creo conformada mensaje evangélico y hasta hacerlo pues lo menos mal que pueda pero yo creo que bueno en esos temas es indudable que la sociedad actual pues hay como todas las épocas pues hay manera de pensar de sentir y que no coinciden con el Evangelio entonces la pobreza

Voz 2 40:53 a lo que más rabia lo que pasa hoy

Voz 4 40:57 bueno la pobreza y otras cosas no porque hay crímenes la violencia se ha desatado una manera enorme todas las formas de opresión de violación de los derechos humanos en toda su escala yo creo que aunque es verdad que antes también ocurría hay quizás se conocía menos pero

Voz 2 41:15 bueno siendo Quini quince personajes que en la riqueza de todo el mundo no

Voz 4 41:19 bueno la división la la la desigualdades económicas y además desgraciadamente según los informes de la ONU pues la distancia que hay entre los más ricos y los más pobres trece de una manera enorme osea que cada cada año la esa distancia pues va creciendo todo

Voz 2 41:35 es un acto de rebeldía

Voz 16 41:38 la nueva

Voz 2 41:41 no diría un día una manifestación contra eso

Voz 7 41:43 darían internacional la pobre de la tierra parias de la tierra

Voz 4 41:47 no creo que con eso vaya a resolver gran cosa lo que sí me parece importante es ir creando una conciencia moral internacional en estos temas hay en esa campaña hasta la iglesia hay ahí están también las todas las exhortaciones Juan Pablo II pero se trata claro de de de de algo que supone supone un esfuerzo por el llevar a los planteamientos de la vida económica y de la vida política pues una dosis mayor de de de de concesión de de conciencia ética

Voz 2 42:23 estoy como creo que debe sentir cuando ocurren catástrofes el mundo le decía un interlocutor suyo el poeta Ángel González una frase de Voltaire la única disculpa que tiene Dios es que no existe usted cree que en los ateos se pueden sentir alineados con esta frase o tienen que pensar que a lo mejor sí existe

Voz 4 42:46 los ateos lo que tienen que preguntarse si tienen razones para no creer porque la posición de la y más es una opción

Voz 2 42:54 él era como puede ser la del creyente

Voz 4 42:56 acciones deben ser razonada en lo posible entonces ciertamente la existencia del mal y del sufrimiento pues para algunos puede constituir una dificultad ahora desde el punto de vista de fe cristiana no es que el problema del mal se resuelva de una forma dialéctica pero nosotros sabemos que en Cristo Jesús Dios se ha revelado como amor como a los hombres por tanto si su hijo si su Hijo Jesucristo muere en la Cruz eso significa que el sufrimiento no no es señal de que Dios no les llame si esto ocurre con Jesucristo pues también ocurre con los demás hombres es decir que que el amor de Dios eh no queda no queda en cuestión por el sufrimiento el sufrimiento humano por otra parte pues puede ser asumido como como algo que puede ayudarnos a crecer como persona

Voz 2 43:57 eh

Voz 17 43:59 en todas mis abuelos

Voz 9 44:14 sí

Voz 17 44:19 de de buscar las nada más de nada

Voz 7 44:46 oyen personaje privado Juan Cruz charla con monseñor Elías Yanes

Voz 8 44:52 cadena SER

Voz 7 44:56 Toni tenemos todo tener una novia

Voz 4 45:00 pues no no me lo plantee sino que cuando yo dicen y me educación pues ir muy claro muy pronto que este Jeremy camino yo ingrese en el seminario cuando yo tenía entre quince y dieciséis años cada en plena adolescencia es natural que también no se plantea otras posibilidades y por supuesto a la hora de tomar esta decisión pues yo era consciente de que renunciaba un camino que era perfectamente legítimo camino del matrimonio del amor humano

Voz 2 45:34 los palmeros son ahora dijo eh

Voz 4 45:37 bueno menos claro

Voz 2 45:39 de usted se sitúa en la excepción hay una rama de la Teología de la Liberación que ha florecido ahora en Austria se llama Somos Iglesia reivindican que pueda haber curas casados mujeres sacerdote más apertura hacia la homosexuales más participación de los laicos mensaje más de gozo que quede amenaza usted no cree que de que la Iglesia la autoridad eclesiástica debía tomar algo de esto para hacer más atractiva la iglesia a los jóvenes

Voz 4 46:11 bueno yo creo que la Iglesia no puede funcionar como funcionan las leyes del mercado tratar de buscar la imagen el atractivo tiene que ser coherente evangélico ciertamente cuando hay planteamientos erróneos yo siempre pienso una frase que tiene son Tomás de Aquino cuando él dice que no hay ningún error ni el cual no hay algo de verdad todo hay que estar dispuestos a encontrar qué es lo que hay es verdad pero pero también rechazar aquello que es incompatible con la evangélica

Voz 2 46:40 todo una joven que nos está escuchando que es Sandra Álvarez que sobrina suya dijera cómo con nueve a este honor

Voz 5 46:49 me votando en la Iglesia no come

Voz 2 46:51 a la Iglesia como una autoridad demasiado estricta y fuerte sangre no esté escuchando

Voz 11 46:58 bueno bueno ya

Voz 4 47:00 estuve te pregunta que te hago para que tú

Voz 2 47:02 las como antes con tu tío Toni Elías Yanes

Voz 18 47:06 bueno ya yo con él sabe que que hemos hablado mucho estos temas no yo a él primero como personas pues lo veo como una buena persona es un hombre muy sencillo yo en el plano personal pues le quiero muchísimo tenemos mucha confianza siempre hemos estado pues había otros no uno al otro y la verdad que yo siempre he estado muy contenta no detenerlo en la familia y en cuanto ésta decía yo pienso pues esto poco que lo que él estaba respondiendo no la Iglesia no es nada que se pueda está comercializando así no que ahora está de moda esto o lo otro y hay que hacer cosas para atraer a los jóvenes yo pienso que es ha dado el evangelio siempre está claro no y a pesar de que han pasado muchos siglo siempre está vigente no es una cosa que está de moda esto así o está de moda de otra manera íbamos para atrás y no no es no es ropa no es comida porque se no son excepto eléctrico que que pasan de moda y ahora está este mejor y compramos este yo pienso que el mensaje está claro lo que dice Jesús en el Evangelio es lo que en realidad no tiene vigencia siempre si no hay que está dando no sólo con lo que dice es suficiente

Voz 2 48:21 todo todo un acuerdo con el claro pues la verdad es que tiene usted una noche de homenaje

Voz 4 48:29 sí porque es un contador muy amable conmigo de agradecer todo como la Iglesia no Gomez

Voz 2 48:39 a los jóvenes para que sigan ese camino que está siguiendo hace tantos años

Voz 4 48:45 yo creo que hay un problema de fondo en la cultura actual y es que digamos en la cultura juvenil reconociendo todos los paradores que tienen los jóvenes pero hoy predominan una actitud narcisista en la que el propio yo subjetivo ocupa el centro de la existencia de una simple vocación cristiana religiosa o el simple el simple esfuerzo una superación hacia una ética el lleva siempre consigo el romper con ese narcisismo estas una dificultad que hoy está mucho más arraigada quizá hace lo que estaba en otras épocas

Voz 2 49:28 no sabía también que la Iglesia a lo largo de los siglos ha dado muestras de un autoritarismo que a los jóvenes ahora que tienen más información que resulta antipática

Voz 4 49:38 en la Iglesia cuando cuando explica su mensaje lo razona nunca nunca hay una imposición sin dar razón sigan sin sin decir el porque se hacen las cosas lo que pasa es que estamos en una época de cultura moderna en que no interesa la verdad pero parece que la Iglesia nunca se equivoca mucho no bueno en las cosas y no pretendemos tampoco de no tener errores muchos aspectos pero hay aspectos fundamentales que que representa que que no son nuestros no son de la Iglesia es el mensaje del Evangelio que lo recibimos no es una cosa fabricada por nosotros es la herencia de un mensaje que nosotros tratamos de transmitir el modo de transmitieron a interpretarlo pues muchas de decir no acertamos

Voz 2 50:22 Sandra tú crees que los curas debían vestirse de otros colores

Voz 18 50:27 en realidad locura que eviten de otros colores

Voz 2 50:31 siempre

Voz 18 50:34 la costumbre pero es un poco de opción que tiene helado también ni pues qué sé yo yo creo que son instruye lo hizo en realidad es porque le gusta ahí porque un poco que pues qué sé yo ver al cura que eviten de otros colores de pasión personal no

Voz 4 50:50 hay un pluralismo de colores en otro dura

Voz 18 50:54 bueno muchas gracias

Voz 2 50:56 es así de decirnos adiós a mi me gustaría hacerle una última pregunta que de que ese confesaría a usted en serio de que se concedería en nombre de la Iglesia que es lo peor que ha hecho la Iglesia

Voz 4 51:13 no creo que en sobre todo de los pecados de omisión porque eso es lo que tiene más trascendencia histórica no tanto por lo que se ha hecho siempre en el hacer pues hay mucho fallos sino sobre todo en lo que habría que haber hecho uno Si ahí yo creo que si se analiza cada época histórica los pecados que tiene más único pecado que a veces no son conscientes son errores son a veces lo que tiene más consecuencias más importantes son las cosas que una de las cosas que yo me pregunto muchas veces que tenía que haber hay que no inicio que lo hice mal

Voz 2 51:50 es una oportunidad ahora padecerlo

Voz 4 51:52 bueno pues es no no no tengo ahora mismo delante la pero muchas veces me bueno pues tendría que haber predicado el Evangelio con más frecuencia tenía que haber tenido yo pues el el haber buscado más caminos para conectar con la cultura actual pues tendría que buscar la forma de de acercarse uno más a los alejados de la de la fe cristiana en fin ahí

Voz 2 52:19 Herman tolerante

Voz 4 52:21 Sí Se Puede ser es decir que hay que hacer en esa combinación de fidelidad a la verdad y tolerancia con las personas con capacidad para escuchar el punto de vista de los otros ver dónde razona aire donde tienen posturas discrepantes de la propia saber aprender de los demás yo creo que eso entra dentro de la del estilo de diálogo que introdujo sobre todo el Papa Pablo VI en la relación de la que según el mundo

Voz 2 52:51 gracias don Elías Yanes

Voz 4 52:54 yo a ustedes

Voz 7 53:05 personaje privado un programa de Juan Cruz en la Cadena SER con Pepe Rubio y Thaci Peñate en la redacción

Voz 9 53:15 hola a ver

Voz 19 53:31 ah sí