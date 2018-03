Sucedió una Noche (11/3/2018)

Voz 1 00:00 bien

producido por Cadena y el caos de televisión

Voz 0229 00:50 hola qué tal bienvenidos otra semana sucedió una noche Santiago Segura y David Cronenberg Joan Crawford y el director debutante Samu Sánchez Tarantino Liz Taylor Greta Garbo de Ellis directores japoneses de películas de terror sólo un programa como el nuestro reúne a gente tan dispar del mundo del cine los Oscar ya pasaron y la vida sigue y nosotros tenemos muchas cosas que contaros así que no perdemos ni un solo segundo

Voz 6 01:16 que comience Sucedió una noche ya

Voz 5 01:25 el espectáculo está culto de comer pero no se alarmen ustedes no les cobraremos

Voz 7 01:31 el montaje excelente Tom estupenda producción

Voz 8 01:35 estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada

Voz 7 01:39 dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 01:41 la película de TCM esta semana apostamos por un clásico del el cine negro la película que le hizo ganar el Oscar a la mejor actriz a Joan Crawford en mil novecientos cuarenta y seis Alma en suplicio de Michael Curtiz

Voz 9 01:54 ya nuestra izquierda sobre la playa la mano

Voz 10 01:56 con la piedra de la reina del pide Joan Crawford una de las estrellas más refulgente desde Hollywood

Voz 0544 02:02 Joan Crawford fue durante los años treinta una de las reinas de la Metro pero al llegar la década de los cuarenta comenzó su declive con una irá su rostro y sus rasgos endureciendo

Voz 11 02:13 Joan Crawford ya no es lo que la verdad no entiendo llevada esas cejas tan raros como cómodos

Voz 12 02:21 a algunos les guste estas tejas y a todos nos gusta John Craddock

Voz 0544 02:25 no no era así que anotó dos la adoraban el jefe de la Metro Luis Mayer lo tenía muy claro había otras estrellas más jóvenes por las que apostar en mil novecientos cuarenta y cuatro tomó una decisión

Voz 12 02:37 que dejes la Metro las dos últimas películas no dan dinero cobraron íntegramente el contrato pero no puedo afrontar más películas con tácticas

Voz 0544 02:46 liberada de su contrato con la Metro Joan buscó un papel que devolviera el éxito perdido

Voz 13 02:51 el guión es el mejor que ha caído en manos de los estudios y no me lo han ofrecido

Voz 10 02:55 creen que estoy en declive y es cierto no

Voz 0544 02:59 quién Joan Crawford luchó duro por él y finalmente lo consiguió era el papel protagonista de Alma en suplicio una película dirigida por Michael Curtiz en mil novecientos cuarenta y cinco Se basa en un libro de James Cayne uno de los reyes de la novela negra americana autor de El cartero siempre llama dos veces o de perdición cuenta una historia ambientada en los años de la Gran Depresión la película comienza con el asesinato del segundo marido de Joan Crawford la policía enseguida encuentra

Voz 0227 03:34 a un sospechoso verlo se pregunta qué cuál fue el motivo cuando encontramos emotivo encontramos al hombre que cometió el crimen en este caso que no fue ayer sí que no fue lo sabe que no sé si no te fue cometido por esto pertenencia Pierce esa es la pista número uno la número dos es que él no niega haber matado Bergondo y sabemos por experiencia que un inocente siempre niega haber cometido el crimen Pierce no lo hace

Voz 0544 03:57 el acusado resulta ser el primer marido de esa mujer que interpreta Joan Crawford es entonces cuando empezamos a conocer toda la historia la de sus dos maridos la de sus hijas por supuesto al final sabremos quién cometió realmente ese asesinato

Voz 1591 04:19 Álvaro suplicio además de una película de cine negro tiene

Voz 0544 04:22 mucho de melodrama y también es un retrato social de la crisis económica de los años treinta en los Estados Unidos

Voz 14 04:27 Chris que porque existe algo de Hero puedes hacer un venado nuevo comprarte vestidos caros y convertirte en una señora pero no puedes porque siempre será una mujer vulgar cuyo padre tenía una tienda de ultramarinos cuya madre no era más que una simple la bandera

Voz 0544 04:41 un retrato que suena muy actual negocios inmobiliarios que cierran gente que acaba en el paro y una mujer de clase media como la protagonista que tiene que ponerse a trabajar de camarera para poder sacar a sus hijas adelante

Voz 14 04:54 de canadiense que acepté el único trabajo que pude conseguir para que tú y tu hermana pudierais comer vivir y no es bastante con las tartas es que tenías que humillar y mesa no hables así en realidad no me sorprende cómo podría sorprenderme sabiendo de dónde procede es quita eso sea algo natural quita por eso papá

Voz 0544 05:09 al principio el director Michael Curtiz no estaba muy contento de trabajar con una estrella venida a menos como Joan Crawford discutía con ella constantemente pero poco a poco el director fue rindiéndose a la entrega y el talento de la actriz que hizo una de las mejores interpretaciones de su carrera mofó más biógrafo de Joan Crawford lo recordaba así Moon

Voz 0229 05:30 la primera vez que la visité en un plató fue en Alma en suplicio ella no sabía cómo iba a reaccionar el público era más madura que cuando encarnaba las protagonistas románticas sin metro

Voz 0544 05:41 al público le encantó la película fue un éxito Joan Crawford consiguió la primera nominación al Oscar de su carrera como ya os contamos la semana pasada en un reportaje sobre los Oscar Joan no acudió a la ceremonia alegando que estaba enferma y cuando ganó recibió a la prensa en su domicilio como lo que había sido siempre una de las grandes divas de Hollywood

Voz 5 06:05 es que en cualquier otra falta todos los que estáis aquí y en todas partes

Voz 1591 06:31 bueno ahora vamos a ver otros títulos que también se pueden ver en TCM la semana que viene

Voz 15 06:36 estos juegos de las películas tú continúas

Voz 13 06:39 hombre de la muerte de esquí suaves que podría matarte con esta muleta a mí qué crees que me importaría lo más mínima Clippers no éramos buenos amigos porque lo deja en paz de este asunto tengo que decirlo que yo quiero

Voz 16 06:49 y lo hubo

Voz 17 07:08 sí

Voz 18 07:25 la isla al sur del Pacífico llamada

Voz 1 07:27 sí

Voz 18 07:28 esta pequeña isla volcánica los son un alegre pueblo da vida tranquila su único temor es eso volcán gigante lo llaman ellos piensan que hay un dius juego dentro del volcán que día

Voz 7 07:42 al laísmo estará cien años no cesa

Voz 18 07:45 cómo se le va faltando un nombre propio absoluta al interior del volcán

Voz 0684 07:51 sí pues se medirá al mes sólo en en sí aquí en directo

Voz 10 08:20 a quién le importa una villa que ya no pueda aislar al final eso se reduce esto no lo no sé a quién es este alguien que se lleva quiso habitación qué ve mientras usted está pero el porqué

Voz 5 08:43 para estos resultados respirar su mismo aire

Voz 19 09:21 cuando tienes que llega ves esa pequeña estrella nosotros lo llamamos el sol cuando el sol esté en medio del cielo tres veces más yo debo estar en Arizona

Voz 20 09:32 dentro de tres días y qué pasa si no llegas a ti entonces ellos se irán sentí

Voz 5 09:39 y entonces tú qué haría entonces yo morir

Voz 21 10:27 aquí

Voz 0229 10:33 otro películas que como decimos también emite TCM la semana que empezábamos oyendo cómo discutían Liz Taylor y Paul Newman La gata sobre el tejado de zinc con música de chal su volcó en la segunda escena Lloyd Bridges le explicaba Tom Hanks cuál era su misión Joe contra el volcán una comedia romántica del año mil novecientos noventa y sonaba la versión del Sitting Tones que era bar Don cantaba en el comienzo de la peli la tercera era un clásico de mil novecientos treinta y dos John Barrymore impedía el suicidio de Greta Garbo en Gran Hotel IB3 el diálogo sonaba

Voz 11 11:07 uno de los numerosos valses de Johann Strauss

Voz 0229 11:09 es escuchen la película El que escuchábamos en en concreto el vals vida artística y para terminar el extraterrestre Jeff Bridges le explicaba su problema acaben Allen estar man una película de John Carpenter de mil novecientos ochenta y cuatro y lo que es una todavía es una versión de los every Brothers que los propios Jeff Bridges y Karen Allen cantan en la banda sonora

Voz 11 11:30 hola

Voz 22 11:33 FM el Fine que ya tenías que haber visto

Voz 11 11:39 dale un título escribirá delito

Voz 5 11:42 muy bien

Voz 0544 11:48 hoy queremos celebrar un cumpleaños el del director David Cronenberg que el próximo jueves cumple setenta y cinco años por eso hemos mirado el capítulo de nuestra Enciclopedia que habla de él de su cine

Voz 11 12:05 sexo está creo

Voz 5 12:13 el accidente de moto cura no estoy corriendo en cariño no te estás volviendo loca en una situación muy difícil enfermedad conmutación

Voz 12 12:25 la enfermedad haya revelado su propósito ya que pase por el contagio

Voz 5 12:33 convertir la carne y las vísceras debería haber concursos de belleza para el interior de los cuerpos

Voz 12 12:39 es el mejor baza los riñones más perfectamente desarrollados porque no tenemos patrones de belleza para todo el cual la tecnología

Voz 23 12:48 la batalla por la mente de Norteamérica se librará en la vídeo Arena la pantalla de televisión es la retina del ojo de la mente por consiguiente la pantalla de televisión es parte de la estructura física del cerebro

Voz 0229 13:01 a lo largo de casi cincuenta años de carrera el director canadiense David Cronenberg ha conseguido mantener unas constantes temáticas que nacen de sus obsesiones personales temas que repite una y otra vez y que mezcla en variaciones infinitas el sexo con la enfermedad la carne con la locura en la tecnología con las mutaciones en qué consiste exactamente tu

Voz 20 13:20 es algo que tus estamos íntimamente implicados la remodelación del cuerpo humano mediante la tecnología

Voz 0229 13:28 los mundos de Cronenberg sanos y sus protagonistas pueden parecer normales por fuera pero están enfermos por dentro las modificaciones que se producen en sus cuerpos afectan siempre a su psicología

Voz 10 13:40 contándole el hombre que enseñó hablará su bueno todo suena Dolmenes día de arriba abajo Bentos sean dos las palabras luego desarrolló algo parecido sientes como ganchos Greenspan te si curvos y empezó a comer pero lo encontró gracias hoy monta un número con ello pero Alá no le dio por comerse los pantalones y empezar a hablar por la calle a decir a gritos que quería tener los mismos derechos al final hablaba día y noche el hombre se podía oir desde alejó chillando al que se callara

Voz 0229 14:05 el director ha encontrado en el género fantástico el mejor acomodo para estas obsesiones que se convierten así en nuestros miedos llenando su cine de imágenes perturbado

Voz 0544 14:15 yo trato de cambiar el sentido estético remisos de jugadores de tal manera que sea al principio de la película en algo que les resulta repulsivo espero que al final de la proyección encuentren Smith

Voz 0229 14:24 el reto hermoso David Cronenberg es junto a Tim Burton o David Lynch uno de los pocos creadores con voz propia que sobreviven en la industria cinematográfica norteamericana incluso en las escasas veces que no escrito él mismo el guión de una de sus películas acaba llevando la historia a su terreno ocurrió por ejemplo con la mosca un remedio que le ofreció el director y productor Mel B

Voz 0544 14:49 resulta bastante irónico pero lo cierto es que muchas de las cosas de la película que la gente dice que son muy Cronenberg estaban ya en el guión que medió Mel Brooks fue una de las sorpresas agradables que me llevé cuando leí esa historia que había detalles en la transformación del personaje que me daba la impresión que podía haber escrito yo mismo

Voz 24 15:11 ah no

Voz 0229 15:13 no David Cronenberg se matricularon biología pero se cansó en el primer curso abandonó la carrera y acabó estudiando literatura su interés por la ciencia en cambio le ha acompañado toda su vida empezó rodando cortos y películas experimentales hasta que en mil novecientos setenta y cinco saltó a la fama a convinieron de dentro de una fantasía de terror en la que los protagonistas eran infectados por un extraño parásito que les provocaba un intenso deseo sexual

Voz 25 15:41 esperamos digo quiero ponerme las no te parece evidente el poder Melenditos

Voz 0229 15:51 rabia su siguiente película insistía en el tema de la epidemia contagiosa y esta vez era la estrella del porno Marilyn Chambers la que contagiaba una rabia van

Voz 26 15:59 sí

Voz 7 16:01 tú eres portadoras matado a cientos de personas

Voz 15 16:09 partido cita tomar sangre lo único que

Voz 0229 16:14 con cierta fama ya de vísceras Kronen verse fue abriendo camino poco a poco en el cine fantástico

Voz 11 16:19 descubre mirando que absorber todo lo que les pasa a ser parte

Voz 0229 16:28 scanners estrenada en mil novecientos ochenta y uno fue multipremiada en festivales especializados vídeo dron cinta del año mil novecientos ochenta y tres Se convirtió rápidamente en una película de culto para los aficionados al género

Voz 12 16:40 ha desencadenado una serie de alucinaciones a mí me desperté voy a primera vez

Voz 10 16:44 yo no he alucinado desde que por primera vez a otra

Voz 0229 16:49 adaptó una novela de Stephen King en la zona muerta en la que ya predecía un presidente norteamericano muy parecido a Donald Trump maniaco y con el dedo muy suelto para pulsar el botón rojo

Voz 27 16:59 vamos con humanos la pantalla pasará a la historia económico como los mayores asesinos del mundo es usted comparte gusta solo militar y yo soy la voz del pueblo por el pueblo nos trae

Voz 5 17:11 lo insólito es mi destino una visión no tengo más remedio que al menos pero

Voz 28 17:19 vamos venga su maldita Manu la pantalla o de lo contrario será encaré

Voz 0544 17:24 lo mismo el reconocimiento del público llegaría

Voz 0229 17:26 poco después con dos de sus películas más taquilleras la mosca protagonizada por Jet Davis e inseparables en la que Jeremy Irons interpretaba a dos hermanos gemelos ginecólogos

Voz 12 17:37 hoy está en todas las cosas en su sitio estos se lo están y algunas más que no deberían estar eso lo tiene que estar

Voz 5 17:47 no es ninguna broma

Voz 29 17:49 ah y

Voz 0229 17:54 a partir de los años noventa Cronenberg se centra cada vez más en la exploración psicológica del individuo

Voz 30 17:59 esa es consciente el señor Gallimard de otro

Voz 0544 18:02 aspectos de sus relaciones

Voz 30 18:04 lo del hecho de que usted era un nombre

Voz 20 18:07 a medio totalmente de España pero sin duda tuvo que los años que esto junto

Voz 0229 18:15 los Locking N M Butterfly contaba el caso real de un diplomático francés que vivió durante años con una diva de la ópera china sin saber que era un nombre en Spider Nos proponía un escalofriante paseo por la mente de un esquizofrénico sin olvidar las implicaciones psicológicas del sexo y la tecnología

Voz 10 18:33 se

Voz 20 18:33 atrayendo hacia nosotros una psicopatología benévola el choque de un automóvil resulta al final un hecho más fecundo que destructiva es una liberación de energía sexual que mediatizada la sexualidad de los que lo han sufrido con intensidad que es imposible que se de otro modo

Voz 0229 18:51 los protagonistas declarase excitar sexualmente participando en accidentes de circulación en existen podían entrar orgánicamente en un videojuego

Voz 31 19:00 el IVA las piezas tuve lo puertas en marzo tu es la fuente de energía tú

Voz 0229 19:04 cuántos están anotó su metabolismo actual orgía

Voz 31 19:07 día

Voz 0544 19:07 sí la película sugiere algo en lo que yo creo es que los humanos hace ya muchos años hemos tomado el curso de nuestra propia evolución el ser humano ya no vive en la naturaleza sino en un hábitat artificial hemos hemos modificado a nosotros mismos nos estamos convirtiendo en lo que inconscientemente que era uno ser creo que no es un disparate pensar que de hoy en día hay personas dispuestas a someterse a una operación quirúrgica para poder jugar a un juego de fantasía

Voz 0229 19:33 ya en este siglo Cronenberg inicia una trilogía de cine más realista y lejos del fantástico protagonizada por Viggo Mortensen una historia de violencia hay Promesas del Este son thriller secos y violentos

Voz 0544 19:47 si me preguntas porqué muestro mis películas la violencia de una forma tan explícita te diré que es porque quiero que mi público entienda la realidad física que supone una acción violenta la violencia es la destrucción de un cuerpo no es algo estético Illano la trato como algo cinematográfico sino como algo físico y humano Human

Voz 0229 20:07 mientras que Un método peligroso explora las relaciones profesionales y afectiva surgidas entre Sigmund Freud Cal June y una de sus pacientes a centros

Voz 12 20:17 a tal como lo dije tras su abre acción judicial ha habido una mejora espectacular es un anuncio andante de la efectividad del sí que análisis psico análisis es más lógico suena mejor

Voz 0229 20:29 su última película hasta la fecha es mapa de las estrellas de dos mil quince en la que aborda la obsesión por la fama en el mundo hollywoodiense

Voz 11 20:36 luego me dijo que ni siquiera sabía si Gary sabía que iba yo te hablo de Gary Marshall no de Bertolucci sus pelis ya no ganan dinero yo conozco

Voz 0229 20:50 algunas particularidades de su cine para terminar Cronenberg ha rodado casi todas sus películas al margen de los grandes estudios de Hollywood con pequeñas productoras es que dice que no le interesa en absoluto el éxito de hecho a lo largo de su carrera ha rechazado proyectos muy taquilleros como Can Súper detective en Hollywood a fío total

Voz 15 21:09 tampoco le gusta alejarse mucho de su casa donde más a Montreal yo estoy a Montreal

Voz 0229 21:20 casi todas sus películas han sido rodadas en Canadá y especialmente en su provincia natal de Ontario así es David Cronenberg un director a punto de cumplir setenta y cinco años que posee una de las filmografía es más coherentes arriesgadas y personales del cine de las últimas décadas

Voz 5 21:35 tiene una filosofía y eso es lo que le hace peligros

Voz 0229 21:39 es por nosotros no hay problema que siga poniéndonos en peligro muchos años más

Voz 33 21:46 eh

Voz 34 22:04 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de subida desde Casablanca toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0544 22:17 este fin de semana se ha estrenado bajo la piel de lobo una película protagonizada por Irene Escolar y Mario Casas que cuenta la historia de un tren pero que vive aislado en las montañas es el primer largometraje de esa como Sánchez y con él hemos charlado de este Phil que no recuerda por su tema a títulos como Las aventuras de Jeremías Johnson o el cazador y que hablan de la vida de un hombre y es lado en las montañas que intenta adaptarse y sobrevivir en un entorno aparentemente salvaje y hostil

Voz 35 22:45 eh

Voz 1591 22:51 el cine siempre me gustó desde que yo no las películas en Mi vida berciano que iba a poder hacer lo que lo que hoy estrena una película

Voz 10 22:58 te llamaba para ver si querías asistir al estreno mundial de mi nueva película Maika va a ser un acontecimiento

Voz 1591 23:03 de divertir a estudiar Magisterio primero de Educación física que nada tiene que ver luego por cosas de la vida pues me decidí a dar el paso y hacer algo que me gustaba de verdad que al cine marchas a Barcelona Hay que descubrí un mundo que era el cine lo empecé a ver con otros ojos desea aprender a ver a verlas película sí me cautivo hoy ya puso empeño en unas

Voz 10 23:24 no creaban ir poco a poco así que tengo todo un repertorio de películas para usted

Voz 1591 23:28 preparado muy clase siempre tenías mucho sobre todo la Iker pero lo educativas que puede ser la película no pedagógicas para destripar la así tal yo el descubrir muchos directores que que sabía de oídas pero que no había llegado a ver a ver cosas estando en la Filmoteca pues imagínate no en Barcelona todo lo que pude ver

Voz 5 23:45 cualquier película buenas malas antigua recientes vecina

Voz 12 23:50 mira yo ese directores también vamos también a muchos bueno la Nouvelle Vague me me gusta mucho

Voz 1591 23:55 Fellini Antonioni Bergman yo creo que están en la peli seguro que algún encuadre en algo están alguna instintivamente están ahí no porque está en el subconsciente

Voz 36 24:04 sí es muy

Voz 37 24:11 no

Voz 0544 24:14 no estoy ni a ganar

Voz 1591 24:17 frente que utilizamos a nivel antropológico el tema del cazador y tal y eso es lo que tiene lo que hablamos es la primera parte la película ahí está un poco de sorpresa esa parte Jeremiah Johnson

Voz 38 24:26 hace más de dos meses que no veo a nadie ya soy Bear Procris pariente del oso que se comió allí me estás asfixiando a la caza yo soy series e hay que ser eres el forastero estúpido que llevo oyendo veinte días oliendo más detrás

Voz 1591 24:43 el referéndum utilizamos la que les interesado mucho también

Voz 11 24:46 todo yo todo el tiempo porque ese es mi trabajo yo no tengo una casa Vigo en el monte corta unas ramas me hago una cabaña

Voz 1591 25:00 los utilizamos otros más ya o para bien el director de foto para director de arte que tenemos aquí nosotros de hacía dos o tres años y luego caballo de Turín debe de Atari dos hijos cuantas similitudes tiene muchas cosas no despensa trajes aislados en un entorno inhóspito en una casa es casi ni hablan también esa relación y utilizamos mucho referencias en algunos momentos sobre todo decorados también las ventanas es la empresa que tiene las ventanas en la película insiste utilizamos referentes pictóricos el director de fotos y también muy cinematográficos que me venía muy al pelo no Jeremiah Johnson era uno queremos un poquitín contar esa rutina que un hombre que vive solo pero que fueran contando todo un poco las secuencias no primero con nuestra como el prólogo luego ver ver cómo vive te vas dando cuenta poco a poco de que sólo de la rutina de su día no el comer el el ir a por la leche a que podemos estar trabajando la piel

Voz 0544 26:08 cinco lobos sitios lo vemos

Voz 12 26:11 no sé si tengo tanto dinero que luego lobos tres cachorros entonces sesenta y nueve moneda pero es nuevos tres cachorros semanas creía que parece mucho

Voz 11 26:20 no lo Manuel cachorros cachorros menús es que te estoy

Voz 1591 26:24 cosa importante en la película que la gente juzgara por si pudiera juzgados personajes evidentemente faltaría más pero que que fuera cambiando la petición de los personajes que primero digas joder hostia qué pobres luego ya usted qué cabrón

Voz 11 26:37 vas a volver cuadro oídos necesita una cosa si ves a mis padres dices que esté bien poco a poco estamos tumbados esto nuestro malo cuando vuelva te enseñará alguna

Voz 1591 26:48 lo mismo con los personajes femeninos no que que eso eso es una cosa que está decirles guión les interesaba mucho que que hubiera juicios de valor y taxativo sino que que pudiera seguir juzgando depende la situación que es que creo lo cómo se pudo juzgar las personas en verdad no no nadie es bueno ni es malo sino que hay situaciones y momentos que te pone en una situación en la que es PRC decenas de distintas maneras

Voz 12 27:10 marchó mientras en las casas ver concluido en esta época puede haber vivos

Voz 1591 27:14 competimos claro que la naturaleza era un personaje más de la película totalmente no con con lo que tienen como pasa con los personajes de bonito ir de duro y aterrador a veces no la naturaleza era muy importante esa naturaleza y la climatología en la película aquí Olimpia arriba

Voz 20 27:30 los robos estarán Brenton parado en con el falta de nubes

Voz 1591 27:34 era muy importante que que transmitirá hemos verdad la película sino estamos muertos en la puesta que tenemos con la película pero bueno hacer pasar frío hacer sirven los pesos y todos intentamos que si me tiene que arrastrar en trineo eran contenidos de verdad que pesaba cogió un tronco de verdad los actos eran hachas de verdad Irene ahí un momento pues de verdad que se arrastra por la nieve sí hubo momentos duros en ese aspecto no

Voz 40 27:55 a quién se quedará con todo lo que has trabajado allá arriba un Cal con aprovechado su que para recoger todo lo que un sirva emprender el fútbol todo

Voz 11 28:04 ningún cabrón de estos se quedara con nada y creo que en el caso

Voz 1591 28:06 tanto de Mario como sobre todo porque son los que más salen creo que es esta que va a seguir sintiendo cariño pena por ellos en algún expuesto se devuelve eso no ir precisamente eso pues sus acciones no por lo que hacen y a veces pues lo que lo hacen como el caso de Irene al final de él que estamos a ver cómo sale esta primera aventura ahí bueno esperamos que pueda haber una segunda tengo tres proyectos en mente uno que ya tenía desde antes de este otro que tengo medio medio que me apetece mucho pero en otra onda muy distinta estaría más en consonancia con cuenta conmigo eh los gunners ambienta España sabes ochenta con con anécdotas de A o de amigos que creo pues es una comedia que pueden funcionar iba otro otro proyecto que tiene que ser que tengo menos trabajado pero el que más me apetece ahora que sobre el documental que sea Miraflores en un centro de menores está el documental a través de los ojos de los educadores no y me gustaría retomar el tema de de esos centros de menores pero funcionar todo eso clave una peli que vi hace años atrás sea las vidas de Gredos Sezer que me que me recordó mucho a lo que había en ese documental

Voz 42 29:15 los expedientes de estos chicos para que sepas la mierda por la que han pasado cuánto tiempo se quedarán se supone que menos de un año pero algunos llevan aquí en bastantes cuidamos de ellos hasta que el condado decide dónde llevarlos

Voz 1591 29:26 siempre esto que que me usted también retomar he hablado ya con educadores para quedar poco a poco voy ir idea tomando notas de cosas pero con estos tres proyectos ahí que a ver cómo cómo va este primero y a ver si esto se ha de sacar alguno más

Voz 41 29:40 eh cada más

Voz 11 29:55 sí

Voz 43 29:56 sí chicle Chi Chi que que se dice chin chin chin chin chin chin betún

Voz 44 30:11 hola

Voz 45 30:16 sí

Voz 46 30:30 te pite

Voz 44 30:44 M

Voz 0229 30:54 con este aire tan indio hemos comenzado la segunda parte de sufrió una esta canción pertenece a la banda sonora de Slumdog Millionaire película que ganó el Oscar al mejor film en dos mil nueve la música que compuso AR Rahman para la película también se llevó el Oscar al Mejor banda sonora a la mejor canción pero vamos ya en un tipo que no tienen nada me indio única espiritual

Voz 5 31:17 no es que con tanta Trabuco sombrero caquita

Voz 7 31:25 se vio en el cine español española David y que se supone que debemos hacer en animalada si gradas americana de la historia de nuestra Files

Voz 5 31:40 el próximo

Voz 0229 31:41 Martes trece de marzo se cumplirán veinte años del estreno de Torrente el brazo tonto de la ley de la película de Santiago Segura habrá oyentes a los que les guste más o menos pero ahora con la distancia no cabe duda de que se ha convertido en un clásico del cine

Voz 47 31:58 tú

Voz 11 32:01 sí

Voz 0544 32:01 una mañana de marzo de mil novecientos noventa y ocho los periodistas fuimos convocados para ver una película gracias por esta película

Voz 48 32:09 veo que tenemos un gran estómago a mucha gente

Voz 0544 32:13 primero la alusión a nuestro estómago no era en absoluto gratuita el personaje era en sí mismo todo un canto a la repugnancia un verdadero apóstol del mal gusto guarro grasiento y machista

Voz 1591 32:28 sí recoge

Voz 0544 32:31 facha corrupto racista Moro daba lo escatológico y lo políticamente incorrecto llenaban la película de Segura Torrent

Voz 1591 32:42 de ir aún hay de pensamiento

Voz 5 32:45 la camarera de una pienso que se va a patata serán metía

Voz 0544 33:00 a pesar de todo ya ese mismo día del pase ante la prensa Javier Cámara Nos decía que esta película iba a hacer historia

Voz 49 33:06 esta película pues no cambiar el cine español y mundial porque entra dentro de otro

Voz 0544 33:12 todo un thriller con freaks son fritas seis años estuvo Santiago Segura preparando la historia de Torrente porque el humor hay que pulirlo seis años dándole vueltas y madurando a este tipo despreciable y a la fauna que les rodea cerebros nada que ver

Voz 5 33:31 yo sólo quiero hacer mi película Santiago Segura comenzó haciendo películas caseras con una cámara que se compró en el Rastro

Voz 1872 33:46 León de mi madre iba tirar algo no tire para película está hijo tenía sabe guardaba mierda me de mi lleno de de de basura de la calle tanto para proveer

Voz 0544 33:55 al mismo tiempo se presentaba a todos los concursos de la tele que podía de imagínate yo no te rías

Voz 1872 34:01 pero lo bueno trascienda eh espera un radio casete en bicicleta de carreras que vendí al día siguiente y además es eso que yo Emilio lo financie con el dinero que se de los concursos

Voz 0544 34:13 en efecto con ese dinero rodó una serie de cortos cercanos al gore que le hicieron ganar un Goya

Voz 50 34:17 gracias quiero agradecer a todos los académicos que me han votado

Voz 0544 34:20 los gran criterio gracias poco a poco su rostro se fue haciendo popular gracias a su participación en programas televisivos o de secundario en numerosas películas luego gocen retuvo en esa cara boyas venga pues si todo el mundo pudo entrenarse el día en que Álex de la Iglesia le dio su gran oportunidad aquí

Voz 51 34:38 a mí estar Santiago Segura que es actor también de cortometrajes y bellísima persona

Voz 0544 34:44 el heavy satánico hoy enrollado que interpretaba en el día de la bestia le valió un nuevo Goya como actor revelación fue en su trampolín definitivo a la fama

Voz 5 34:53 de aparcado caminos cuanto

Voz 0544 34:57 pues sí que había para rato la asegura manía había comenzado Santiago era un tipo de la calle un héroe de barrio desbordante y campechano que conectaba la primera con la gente

Voz 11 35:07 como no

Voz 0544 35:11 y eso que no tenía físicos

Voz 1872 35:13 la lesión López seguro Reed entonces que esperar esto es es un siglo lustros pero no

Voz 0544 35:20 pero su desparpajo agudeza e ingenio sumados a una capacidad ilimitada por la autopromoción lo compensa van importantes Too much La buena vida Matías juez de línea las películas se sucedían Santiago estaba en todos los saraos televisivos era el momento de tomar las riendas de su fama

Voz 1591 35:38 hay que ponerse a trabajar ya venciendo su natural

Voz 0544 35:40 tendencia a la vagancia asegura se puso a trabajar en lo que iba a ser su primer largometraje como director

Voz 11 35:46 Torrente no

Voz 21 35:58 no

Voz 0544 36:06 uno de los mayores aciertos de la película fue recuperar a Tony Le Blanc para el fin

Voz 22 36:10 en la que hacen una película contigo vivió hace veinticinco años que no cine que el video is now y sin una colaboración hacer de mi padre de allí tengo yo dubitativo porque vi que yo

Voz 52 36:31 tan no le encuentra que tenga que ser el padre de este día

Voz 0544 36:43 también sirvió para lanzar la carrera de Javier Cámara

Voz 1591 36:49 porque llevan todo el día

Voz 0544 36:52 Xarla e inauguró ya en esta primera película lo que sería una constante de toda la saga Los pequeños cameos de artistas invitados

Voz 1872 37:05 entonces podías de Vallecas púgil más grandes

Voz 0544 37:10 Bolivía Fernando Trueba Espartaco es Antonio Javier Bardem aparecían en Torrente el brazo tonto de la ley y a lo largo de los cinco títulos de la saga otros muchos amigos de Segura harían su correspondiente

Voz 53 37:21 creo el término amiguete me gusta mucho y el amiguismo es un poco mi filosofía de vida sea así tienes que estar aquí en este valle de lágrimas menos rodeada de amiguetes todo el rato

Voz 0684 37:31 se le debería tratar de

Voz 0544 37:46 la película tuvo un éxito espectacular batiendo todos los récords de taquilla del cine españolas

Voz 1872 37:51 entonces yo creo que parte del éxito de Torrente es que todos somos un poco cutre somos humanos frente a esa exageración abominable en la pantalla y te ríes porque ha pues si me dejara llevar a lo mejor llegaría a esos extremos pero bueno todo lo que está en Torrente está en la calle

Voz 0544 38:08 bastante tuvo que ver también la machacona campaña de promoción en la que se embarcó segura

Voz 5 38:12 qué tal amigo no presentar Tirant película Torres

Voz 11 38:15 se Santiago consiguió su tercer Goya

Voz 0544 38:17 vez como director novel que niños que cuando crezca no quiero que sea es como Torrente y más que una película Torrente el brazo tonto de la ley se convirtió en un fenómeno social muchos de los diálogos se convirtieron en frases populares

Voz 1872 38:35 sí yo

Voz 10 38:40 claro llegaron las secuelas

Voz 0684 38:42 ya ha llegado el alma de la fiesta

Voz 1872 38:45 la gente reclamaba más Torrente esto es un poco a los cómicos estamos parece sido Torrente más espectadores se interesan por Torrente II que por Torrente bueno pues hay habrá un Torrente tres

Voz 0544 38:55 hasta cinco películas ha protagonizado el personaje es la saga más rentable de la historia del cine español esto es el señor de las parrillas se fue así como el chico de los concursos y los cortometrajes cutres se convirtió en un personaje imprescindible de nuestro cine

Voz 1872 39:09 de verdad que estoy como orgullosos no es que me sienta el Fernando Alonso del cine español pero pero estoy muy contento saber realmente que una película Torrente puedas encontrar la DVD en una tienda en Los Angeles lo que de la película La esté esperando la gente

Voz 0544 39:21 gracias a un anti héroe casposo demencial que cumple ahora veinte años y que nos guste o no es ya todo un icono del cine español

Voz 1872 39:29 este es tranquila que conmigo su familia estar seguros que hombre eso sí

Voz 0684 39:41 eh las leyes apática cuando tocaba la carrera

Voz 45 40:16 no

Voz 0229 41:12 este tema demasiado Solà al pertenece a una película francesa de los años sesenta protagonizada por Jean Paul Belmondo Jean severo en la que también salía el español Fernando Rey a escapen su título de su carrera se ha centrado en la escena del jazz principalmente Marcial Solana es también autor de algunas bandas sonoras como las de Al final de la escapada dar el testamento de Orfeo de Jean Cocteau o El proceso de Orson de Francia nos trasladamos al lejano oriente de la mano de nuestro especialista el cine de terror ya

Voz 55 41:42 sí

Voz 18 41:45 Jack Bourbon presenta tío Santo no creí que se tratara de ese tipo de película

Voz 5 41:57 Michel rápidamente

Voz 56 42:04 no

Voz 0544 42:11 hola qué tal amigos ocurrió a finales del siglo XX y principios del siglo XXI el cine de terror recibió un soplo de aire fresco que venía desde Oriente ya lo decía por entonces uno que de esto entiende un rato Quentin Tarantino

Voz 5 42:26 muy cada seis siete años el cine más sorprendente viene de un país distinto Guajaraz hablemos en este momento es duda LL asiático ellos son los reyes del horror ya no son los americanos día son los directores asiáticos

Voz 0544 42:42 la película que os traigo hoy fue la precursora de todo aquel fenómeno de terror oriental de RIM también conocida como Ringo el Círculo quien comentó al director ideó una cata considerado desde entonces el gran renovador del género Eli otros realizadores como Takeshi Shimizu que Yossi Kurosawa o los hermanos Pang llenaron las pantallas de fantasmas de ojos rasgados

Voz 20 43:06 los también los deriva iba a ellas no les gusta que les vemos con el tiempo te acostumbras

Voz 0544 43:12 en cine de terror el oriental que sólo los valientes se atreven a degustar

Voz 11 43:17 bien

Voz 5 43:18 una ese monto nunca no quiero seguir escondiendo mundo víctimas

Voz 20 43:24 me gustó tantas noches

Voz 0229 43:30 una mujer oculta su rostro entre las manos a través de las rendijas de sus dedos observamos cómo sus ojos rasgados se abren cada vez más y más hasta dibujar una mueca de terror indescriptible no vemos lo que ella ve pero sentimos miedo en la piel es miedo en estado puro sin artificios bastan unos ojos desorbitados para provocar el escalofrío

Voz 15 43:51 luego el horror

Voz 0229 43:56 oriente salió al rescate para ofrecernos una nueva estética del terror un terror de poca sangre sin vísceras y que no abusa de los efectos especiales como decía Danny Pang el director de la película

Voz 0544 44:09 yo cuando usamos efectos especiales sólo cuando no podemos alcanzar nuestro objetivo con técnicas cinematográficas traía Acciona Ales los efectos especiales ayudan a la narración de la historia pero la historia no debe depender de ellos

Voz 0229 44:23 la puesta en escena minimalista mezcla de lo cotidiano con lo sobrenatural encuadres de cámara sorprendentes la clave del terror oriental de tipos de siglo no está tanto en los sustos como en la atmósfera en la que se desarrollan sus historias lo perturbador de sus imágenes

Voz 11 44:39 yo convirtiéndolo en distinta incluso vi a alguien que les faltaban la mitad

Voz 0229 44:45 un terror que no da tregua al espectador como explicaba

Voz 57 44:48 a King Wang director de la película Un cuento

Voz 0229 44:51 dos hermanas

Voz 58 44:53 en Occidente las películas de terror se estructuran a partir de sustos separados por largos momentos de transición el terror Oriental por el contrario busca sacudir el espíritu sostener el miedo desde el principio hasta el final de la historia

Voz 0229 45:07 la mayoría de sus historias tienen que ver con espectros y venganzas

Voz 11 45:10 para tumba tiene pero a veces me vendrá

Voz 0229 45:17 hay también una serie de recursos frecuentes como la utilización de los ascensores el pelo creciente huesos niños siniestros que aparecen en los lugares más insospechados

Voz 11 45:28 no está arriba sin olvidar el gusto

Voz 0229 45:32 por la tecnología extraña

Voz 11 45:35 desde mi propia en el terror oriental el mal

Voz 15 45:37 llega a través de un teléfono móvil de internet como ocurría en Ringo El Círculo a través de una cinta de vídeo pasada

Voz 11 45:45 este hallazgo que aún da más miedo que has oído hablar de ese vídeo

Voz 0229 45:54 todo comenzó con libro de un Suzuki pido como el Stephen King japonés un libro ha publicado a mediados de los años noventa hay titulado

Voz 0544 46:02 sí Ringo narración título

Voz 5 46:05 con tiro una vinos

Voz 15 46:10 la gente lo devoraba

Voz 0229 46:11 sólo en Japón vendió más de seiscientos mil ejemplares pronto se convirtió en imágenes primero con una pequeña película para la televisión y en mil novecientos noventa y ocho con su salto definitivo al cine la idea central partía de una leyenda urbana

Voz 20 46:25 era un niño un escolar que estaba de vacaciones con su familia un día iba a salir a jugar justo en el momento en que empezaba a un programa de televisión que no quería perderse así que decidió crearlo en el vídeo de su habitación

Voz 60 46:39 los canales son diferentes a los de Tokio y el que

Voz 20 46:41 como no correspondía ninguno más debería haberse grabado nada sin embargo cuando puso la cinta apareció una mujer en la pantalla morirá hasta dentro de unas semanas dijo el paro la tinta y entonces no hay teléfono ya lo has visto

Voz 10 46:55 en una semana después andino no encontraron muerta

Voz 0229 46:58 esta leyenda se convierte en realidad cuando muere en varios chicos en circunstancias extrañas entre ellos la prima de una periodista sellos

Voz 11 47:06 murieron el mismo día poco igual está en su moto todos vieron el vídeo un vicio si eso nos dijo que habían visto una cinta muy extraño cuando terminó recibieron una llamada

Voz 0229 47:20 yo dista empieza a investigar el caso y a partir del momento en que ve la cinta la maldición cae también sobre ella sobre ella y sobre su ex marido un profesor con poderes de evidente que se ofrece ayuda qué hacemos

Voz 20 47:32 supongo que no teníamos iraquí si eso sí había únicamente me quedan tres días ya lo sé

Voz 15 47:40 Rincón El Círculo

Voz 0229 47:41 suavizaba de alguna forma los cuentos de fantasmas tradicionales japoneses en los que las historias de espíritus vengadores

Voz 12 47:47 son muy típicas ya han muerto cuatro personas todas el mismo día deberías buscar un exorcista

Voz 0229 47:53 Lula fue un éxito en Japón y cosechó múltiples galardones en festivales especializados como el de Sitges le dio mucho bombo y platillo a España llegó dos años después de su estreno Japón fue la primera de otras muchas Nicolas de terror oriental que se estrenaron a continuación títulos como La maldición día hay Dark Water o llamada perdida Ringo dio lugar a dos secuelas un Remick americano un cómic un serial radiofónico varias producciones televisivas convirtiéndose en la franquicia más rentable de la historia del cine japonés

Voz 61 48:23 no

Voz 15 48:25 eso te paso la película Nos brindó también uno de los personajes más terroríficos

Voz 0229 48:32 en el reciente investigación es la periodista hiel vidente descubren a la autora de la C

Voz 15 48:38 el de vídeo remató

Voz 20 48:41 podía aguantar a la gente a aquella orgía criatura

Voz 0229 48:46 Paco podía matar con el poder de la mente su padre la arrojó un pozo para acabar con ella y allí quedó sufriendo una muerte lenta y dolorosa la cinta de vídeo sería una especie de manifestación física y vengativa de su dolor

Voz 5 49:02 no pertenece a este mundo es todo el odio de Sada no está para

Voz 0229 49:07 los hecha por la partición a todos durante la película hemos visto varias veces como terminan los que se atreven a ver la cinta Don el Cavia visto nunca Cáceres con esa expresión

Voz 11 49:16 a causa de la muerte

Voz 0229 49:18 también junto a los protagonistas hemos visto con detalle las extrañas imágenes que se ven en la cinta una mujer que se peina ante un espejo eso mujeres suena de algo otra persona sin rostro que se ve junto a la pared palabras escritas que tiemblan y entre las que podemos leer erupción

Voz 15 49:36 personas que se arrastran por el suelo con un gran sufrimiento un hombre con la cara tapada con un trapo que señala con el brazo izquierdo allí está muy extraña

Voz 20 49:45 desde que la firma debería reflejarse en el espejo

Voz 15 49:48 cinta acababa con la imagen de un pozo en mitad de un claro del bosque Pozuelo sabía estar aquí debajo casi hacia el final de la película

Voz 0229 49:58 conseguimos ver qué les pasa a las personas que han visto la cinta el vidente está solo en casa y contempla la sorprendido como la cinta se ha puesto en marcha sola en su reproductor

Voz 15 50:12 no esta vez no termina con la imagen del pozo sino que de él vemos salir a una mujer vestida de blanco

Voz 0229 50:18 con una larga melena negra que descubre el rostro medio arrastrándose la mujer avanza directamente hacia la Cámara porque la mujer alcanza el objetivo de la cámara pero no se detiene sino que literalmente atraviesa la pantalla del televisor ahora la mujer se yergue amenazante en medio de la habitación nombre intenta huir pero no puede ella empieza a descubrir su rostro tapado por el pelo

Voz 15 51:01 lo hemos visto suave pero no cabe duda es la mirada del mal

Voz 64 51:07 que usted estaba te subiría

Voz 11 51:10 te voy a dicho algo algunas de una cinta de vídeo

Voz 64 51:15 según expresión de sobra

Voz 1 51:21 los americanos muy cuco así

Voz 0544 51:23 ellos bloquearon la distribución el cine DVD de la película que no llegó a estrenarse en Estados Unidos Hollywood quería vender al público su propia versión cuatro años después estrenaron el rey Make titulado The ring La señal con Naomi Watts de protagonista fue un gran éxito atacó la verdad la película americana también resultaba escalofriante pero su planteamiento era muy diferente un dato lo explica ideó una cata afirmó su película con un presupuesto de poco más de un millón de euros El río Make americano tenía un presupuesto de cuarenta y dos millones hasta la semana que viene amigos