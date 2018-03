Samu Sánchez y su debut como director

Voz 1 00:00 sí

Voz 1591 00:05 a mí siempre me gustó desde que en la película así en mi vida pensé no que iba a poder hacer lo que lo que voy a hacer hoy estrena una película

Voz 2 00:13 te llamaba para ver si querías asistir al estreno mundial de mi nueva película Maika va a ser un acontecimiento

Voz 1591 00:18 te divertirse estudiar Magisterio primero de Educación Física que nada tiene que ver luego por cosas de la vida pues me escribí a dar el paso y hacer algo que me gustaba de verdad que al cine marchas a Barcelona Hay que descubrí un mundo que era el cine lo empecé a ver con otros ojos no desea aprender a ver a ver las películas si me Cautivo hoy pues el empeño qué planes tiene ahorrar miles

Voz 2 00:39 yo no creo en ir poco a poco así que tengo todo un repertorio de películas para usted

Voz 1591 00:43 preparado en clase siempre tenemos mucho sobre todo Lance egipcios pero lo educativas que pues la película no pedagógicas para destripar las y tal yo descubrí muchos directores que que sabía de oídas pero que no había llegado a ver a ver cosas estando en la Filmoteca pues imagínate no en Barcelona todo lo que pude ver

Voz 3 01:00 cualquier película buenas malas contigua recientes vecina hubo westerns

Voz 1591 01:06 mira yo soy directores que a mí me gusta mucho pues la Nouvelle Vague me ha gustado mucho Rossellini Antonioni Bergman Dreyer que yo creo que están en la peli seguro algún encuadre en algo están alguna instintivamente están ahí no porque está en el subconsciente

Voz 4 01:19 sí es muy no Sergi García

Voz 1591 01:32 desde que utilizamos a nivel antropológico el tema del cazador y tal y eso es lo que tiene es lo que hablamos no es la primera parte de la película está un poco a partir en mí

Voz 5 01:41 ellos hace más de dos meses que no veo a nadie ya soy Bear Procris ya pariente del oso que se comió allí y me estás asfixiando la caza yo soy servicio ideas hay que no eres eres el forastero estúpido que llevo oyendo veinte días oliendo más de tres

Voz 1591 01:58 de referentes que utilizamos la que les interesaba mucho también

Voz 6 02:02 todo es ya todo el tiempo este caso porque ese es mi trabajo donde vives yo no tengo una casa Vigo en el monte corta unas ramas me hago una cabaña

Voz 1591 02:16 los utilizamos otros más ya o para bien el director de Photo pero director de arte que tenemos aquí nosotros de hacía dos o tres años y luego caballo de Turín de ver Atari de hijos cuantas similitudes tiene muchas cosas no dos presas las aislados en un entorno inhóspito en una casa es casi ni hablan también esa relación utilizamos mucho referencias en algunos momentos sobre todo decorados también las ventanas es la empresa que tiene las ventanas en la película no insiste utilizamos referentes pictóricos que el director de fotos y también muy cinematográficos que me venía muy el pelo no Jeremiah Johnson era uno

Voz 8 03:05 queremos un poquitín contar esas rutinas que un hombre que vive solo pero que fueran contando todo un poco las secuencias no primero bueno está como el prólogo luego ver ver cómo vive te vas dando cuenta poco a poco de que en verdad vive sólo de la rutina de su día no el comer el el ir a por la ley

Voz 1591 03:20 sea al establo del sería poner cepos están trabajando la piel cinco lobos sitios lo vemos

Voz 6 03:25 cincuenta de monedas no sé si tengo tanto dinero que son tres luego tres cachorros entonces sesenta y nueve moneda tres nuevos tres cachorros hembras creía que parece mucho sino en lo humano y cachorros cachorros no he lose que te esto está

Voz 1591 03:39 o una cosa importante la película que la gente juzgara por si pudiera juzgados personajes evidentemente faltaría más pero que que fuera cambiando la petición de los personajes que primero digas joder hostia qué pobres luego ya usted qué cabrón

Voz 6 03:52 no vas a volver cuadro cuyos necesitas alguna acusó si ves a mis padres que esté bien poco a poco estamos tumbados esto no es tan malo duro que lo normal cuando vuelva te enseñará a arreglarse podría poner

Voz 1591 04:03 lo mismo con los personajes femeninos no que que eso eso es una cosa que está en el guión que les interesaba mucho que que hubiera juicios de valor y taxativo sino que que pudiera seguir juzgando depende la situación que es que creo lo cómo se a las personas en verdad no no nadie es bueno ni es malo sino que hay situaciones y momentos que te pone en una situación en la que es irracional de distintas maneras

Voz 6 04:25 marchó mientras en las casas ve con cuidado en esta época puede haber víboras

Voz 1591 04:29 competimos claro que la naturaleza era un personaje más de la película totalmente no con con lo que tienen como pasa con los personajes de bonito ir de duro y aterrador a veces no la naturaleza era muy importante esa la naturaleza y la climatología en la película aquí invierno

Voz 6 04:43 no fue arriba debió ruegos están hambrientos parecen con lugar

Voz 1591 04:50 era muy importante que que transmitiera la película de muertos en la puesta que tenemos por la película pero bueno hacer pasar frío Astaire sirven los pesos y todos intentamos que si tiene que arrastrar en trineo en contenidos de verdad que pesaba coge el tronco de verdad lo Sasha serán hachas de verdad Irene ahí un momento porque eran cepos de verdad que se arrastra por la nieve así hubo momentos duros en ese aspecto

Voz 9 05:10 en el día de quién se quedará con todo lo que has trabajado allá arriba sea un local con aprovechado sube para recoger todo lo que un sirva reprender

Voz 6 05:18 pongo todo mi nunca de esto se quedara con nada

Voz 1591 05:20 lo que en el caso de tanto de Mario como sobre todo porque son los que más salen creo que se está sintiendo cariño pena por ellos en algún momento equipo otra vez expuesto se devuelve eso no ir precisamente eso pues sus acciones no por lo que hacen y a veces pues lo que lo hacen no como el caso de Irene al final del día

Voz 3 05:41 no

Voz 1591 05:45 vamos a ver cómo sale esta primera aventura oí bueno esperamos que puede haber una segunda tengo tres proyectos en mente uno que ya tenía desde antes de este otro que tengo en de medio que me apetece mucho pero bajo otra onda muy distinta estaría más en consonancia con cuenta conmigo a los gunners España sales ochenta con con anécdotas de A a amigos que creo pues es una comedia que pueden funcionar iba otro otro proyecto que tiene que es el que tengo menos trabajado pero el que más me apetece ahora que sobre el documental que se más Miraflores en un centro de menores está contra el documental a través de los ojos de los educadores no me gustaría retomar el tema de de esos centros de menores pero funcionar todo eso claro una peli que vi hace años atrás sabe las vidas de Gredos en ser que me que me recordó mucho a lo que había en ese documental

Voz 10 06:30 los expedientes de chicos para que sepas la Mirza por la que han pasado cuánto tiempo se quedan aquí se supone que menos de un año pero algunos llevan aquí más de tres cuidamos de ellos hasta que el condado deje de dónde llevarlos

Voz 1591 06:41 siempre esto que que me haga usted también retomar he hablado ya con educadores para quedar poco a poco voy ir idea tomando notas de cosas que bueno tengo tres proyectos ahí que a ver cómo cómo va este primer día hay pues ya de sacar algún

