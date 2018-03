Gol de Coutinho (Málaga 0 - Barcelona 2)

Voz 1610

00:02

dar buen freno para sacar el pase el taconazo de Castilla golazo al gol gol gol gol gol gol go go go go go go go go go qué lujo o para resolver esa acción protagonizada por los dos fichajes más caros de la historia del bar sala da buena recibe dentro del área tira la autopase sempre en saco pum Lopo USAID de repente sacó el pase para que se le quedan atrás al catorce que sacó recurso o de lujo se inventó un taconazo lo sacó de la chistera para cruzar dale en tamén después lejos del alcance de rodar todo y por ese lujo de maravilla en tierra de por medio al Barça frente al Málaga marcó Coutinho intervino dándole el AMS dos fichajes más caros de la historia para poner con el taconazo de lujo de Coutinho el Málaga cero Barça dos