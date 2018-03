Sandra Paños: "No creo que nos estemos jugando la liga"

no sean tú crees que si se pierde ese ganas de ese partido hombre todavía queda mucho por delante pero Messi Si ganáis e os ponéis por delante será dar un golpe encima de la mesa no afín al cabo

yo creo que se gana sobre todo es positivo para a nivel anímico oí ID de cara a afrontar los cinco partidos que tenemos no pero yo creo que aún queda bastantes partidos sí yo creo que va a ser complicado no hasta final de temporada

bueno creo que todo se lo dio tiempo creo que jugaré en nuestra casa que es realmente dónde estamos de para perfecto oí hijo mucha gente para animar no si lo hago el tiempo creo que el vasca está gozando mucho viendo igual no es tiempo al tiempo

Voz 3

04:08

aunque vendetta no yo creo que es por nosotros no creo que que tenemos la ambición de ganarla de somos gentes no competitiva a la que estamos aquí ahora mismo en el Barça ahí y queremos ganar la Liga todo agosto he hay años que se puede nuestros es que no es si la idea es cada año rebajarlo para conseguirlo