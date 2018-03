El Larguero: Las victorias de Real Madrid y Barcelona y hablamos con Rodrigo y Coke (11/03/18)

Voz 1991 00:00 jo jo jo

Voz 1991 00:45 las doce en punto a las once en Canarias hola todas qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este diez de marzo día en el que se han disputado cuatro partidos correspondientes a la jornada veintiocho en primera división el último en cumplir ha sido el partido de La Rosaleda entre el Málaga y el Barcelona y que ha terminado con victoria del cómo junto de Ernesto Valverde cero dos con goles de Luis Suárez Coutinho de tacón sido un golazo resultado que mantiene al Barça al líder de Primera División setenta y dos puntos justo el fin de semana previo a la disputa de la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Chelsea ya sabéis que en el partido de ida eh concluyó con empate un encuentro en el que se espera que esté Andrés Iniesta que estará aseguró Leo Messi que esta mañana ha abandonado la concentración porque ha sido padre de su tercer hijo Chihiro así que enhorabuena el Málaga se queda colista catorce puntos a once ahora mismo de la permanencia en lo que parece eh a diez jornadas del final una misión prácticamente imposible antes en Ipurúa ha ganado Real Madrid con doblete de Cristiano Ronaldo para los vascos marcó Ramis de cabeza en lo que eran empate a uno en ese momento tres puntos que sirven al Real Madrid para mantenerse en tercera posición con cincuenta y siete mientras que el Eibar eh sigue con su buena temporada Se mantiene octavo treinta y nueve puntos a cuatro ahora mismo de los puestos europeos en el Sánchez Pizjuán en el duelo de la jornada uno los partidos más interesantes del fin de semana en el duelo por la Champions se ha ganado el Valencia cero dos al Sevilla con doblete de Rodrigo Moreno así que la zona Champions queda prácticamente definida también porque el Valencia se consolidan la cuarta posición de la tabla cuarenta y ocho puntos y ahora con once de ventaja sobre el quinto clasificado que es precisamente el Sevilla en el partido el Coliseum victoria importantísima tema del Levante que ha ganado cero uno al Getafe con gol de Coke Andújar tres puntos de oro para el conjunto levantino eh que en el debut de Paco López en el banquillo pues se pone ahora mismo con veinticuatro puntos cuatro por encima de la zona de descenso con respecto a Las Palmas que eso sí juega mañana para Mariana resto de la jornada excepto al Alavés Betis que queda para el lunes pues a las doce de la mañana Espanyol el sociedad a las cuatro y cuarto Atlético de Madrid Celta de Vigo a las seis y media Las Palmas Villarreal ir para las nueve menos cuarto nos queda el partido de San Mamés entre el Athletic y el Leganés en Segunda División cuadros resultados definitivos Granada cero Nástic de Tarragona uno Almería cero Rayo Vallecano uno Alcorcón cero Valladolid cero Cádiz cuatro Sevilla Atlético uno Además en la Liga Iberdrola de fútbol femenino mañana tenemos partidazo con el liderato todo en juego porque se enfrentan a las ocho de la tarde en la Ciudad Deportiva Joan Gamper el Barcelona y el Atlético de Madrid separadas en la clasificación por tan sólo un punto a falta de nueve jornadas para el final así que tenemos partido apasionante por delante la Liga femenina que contaremos por supuesto como se merece en Carrusel Deportivo en rugby en el Seis Naciones enhorabuena a Irlanda que se ha proclamado campeona del torneo con una jornada todavía por disputarse Irlanda ha ganado hoy en Dublín a Escocia veintiocho ocho is aprovechado además de la derrota de Inglaterra que ha caído en París contra Francia veintidós dieciséis para lograr de forma matemática el título mañana pendientes de la selección española que se juegan los dos próximos partidos su clasificación para el Mundial el primer compromiso como digo es mañana a las doce y media de la mañana frente Alemania aquí en Madrid después quedará el partido el próximo fin de semana contra Bélgica así que vamos dar eh suerte a los nuestros y ver si estamos en el Mundial de eh de rugby las doce y cuatro contado todo empezamos

Voz 5 05:18 la primera conexión nos lleva hasta Málaga hace algo más de media hora

Voz 1991 05:23 a cuarenta minutos ha acabado el partido en La Rosaleda entre el Málaga y el Barça un Barça que sin Leo Messi se ha mostrado bastante sólido e con que ha mejorado bastante con un Coutinho que ha vuelto a marcar un golazo de tacón Luis Suárez que ha visto tarjeta no podrá estar frente al Athletic en el próximo partido de Liga también ha marcado

Voz 5 05:41 todo a un Málaga que sigue deprimido que sigue metido en el

Voz 1991 05:46 el pozo de la clasificación ahora mismo después de la victoria del Levante se ve como el milagro se va hasta los once puntos con diez jornadas por delante pues que quieres que te diga tiene una pinta horrorosa el conjunto andaluz que o cambia mucho la película prácticamente ganada sobre todo al final de de temporada o estará condenado a la a la Segunda División Arriola

Voz 6 06:10 Betts qué tal muy buenas hola Yago qué tal buenas noches

Voz 1991 06:13 tras que ha sido un partido en el que ha sido muy superior el Barça además con la con la expulsión de de Samu después de una entrada CEIP Sima durísima innecesaria a Jordi Alba que le había podido hacer mucho daño la verdad es que no ha habido partido casi

Voz 0017 06:28 no es que echó al Barça les sobró la segunda parte podemos decir porque resolvió prácticamente en los primeros cuarenta y cinco minutos con los goles de Suárez niño es verdad que le benefició la expulsión de de Samu por roja directa por esa entrará durísima sobre Jordi Alba y en el segundo tiempo ya el Barça se relajó un poco el equipo pues seguramente de forma inevitable pensando ya en el partido del miércoles de la semana que viene frente al Chelsea lo mejor que deja el partido para el Barça pues sin duda los buenos minutos de es muy buen partido es incluso le ha dado la la asistencia de gol a Coutinho y que va cogiendo confianza va creciendo partido a partido y eso sin duda es una buena noticia para el equipo de Valverde el chico ha dado descanso a Sergi Roberto el ha sido titular pero no estaba al cien por cien físicamente ha dicho el entrenador del Barça porque ha recibido un golpe también al descanso a un poco Jordi Alba renqueante después de esa entrara de de Samu ir the en Belle también ha estado no domingo unos minutos en el banquillo pero ha jugado muy bien el francés y en rueda de prensa Valverde pues eso destacaba la buena actuación de hoy de Ousmane envíele

Voz 0588 07:43 eh yo creo que he tenido más acierto que que otras veces pero lo bueno de otras veces también igual que hoy es que siempre se enfrenta al rival que siempre va por el contrario siempre intenta el relato y nosotros hace falta gente así no envuelto en determinadas zonas que que encare que se poder por velocidad que los de desmarques como el segundo gol porque luego el tiene capacidad para resolver sobre todo para para dar pases de gol buenas sensaciones las que

Voz 1991 08:11 he dejado de melé que poquito a poco va entrando en la dinámica del equipo que empieza a parecerse más a ese jugador que fichó el Barcelona no tuvo suerte ya sabéis que nada más llegar sufrió esa grave lesión e ir poco a poco tiene que entrar en la dinámica de equipo es un chaval joven que también ha tenido problemas familiares y bueno que que lo ha anotado también es un cambio de escenario hijo de pues no todo el mundo es acostumbra os adapta de la misma manera de Ismael El Eco está costando un poquito más pero bueno poco a poco vamos viendo a ese jugador que enamoró al al Barça otro de los nombres propios de los que se está hablando en las últimas horas es Neymar el posible regreso de Neymar a la ciudad tal después de marcharse el año pasado ya sabéis doscientos veintidós millones pagó el París Saint Germain y claro ni se está viendo que sí que está siendo ahora mismo el Rey de un equipo que no Stop que es un equipo importante que es un equipo que ha desembolsado mucha pasta y que tiene buenos jugadores pero que a día de hoy no le permite por por ganar un título como es la Liga de Campeones y dio recuerdo cuando animarse fue uno de los motivos que quedaba el entorno del jugador es que no quería estar a la sombra de de Leo Messi que quería ser eh por sí mismo una estrella mundial eh que creo que ya lo era en el en el Barça pero bueno quería un poco de vamos hacia un poco independencia no estar siempre a la sombra de como digo de de Leo Messi lo lo ha conseguido un sueldo importante pero claro por encima de eso están las esperas les deportivas estás en el Paris Saint Germain en el que en Francia sino no pasa nada raro te vas a llevar todos los años eh o la Copa o la Liga All todos los títulos pero a nivel europeo es un equipo al que todavía le cuesta y Neymar eso lo sabe inervarse dado cuenta después de llegar en el que eh tenía una un buen equipo tenía buenas sensaciones pero ha llegado el Real Madrid que es el equipo al que mejor se esta competición y les ha mandado a las primeras de cambio para para casa eso es lo que no les gusta animar Isabel Neymar que eso sólo lo puede conseguir yéndose a los equipos más importantes e de Europa y ahora mismo el París Saint Germaine no está entre esos equipos más importantes de de Europa por eso no sé si desde el PP el entorno del jugador se está vendiendo la posibilidad dad de que pueda salir el brasileño del París Saint Germaine Se hablan incluso de de de cantidades de cuatrocientos millones de euros una cantidad por la que el París Saint Germain estaría dispuesto a negociar la salida de del delantero veremos pero claro Neymar tiene claro que como más fácil tiene el conseguir títulos importantes es decir la Champions es marchándose a los equipos importantes de Europa esto es en España sin lugar a dudas Real Madrid Barcelona lo que yo no sé es si en el Barça después de cómo se marchó tienen las mismas ganas de que pueda volver algún día el brasileño eh los hay dice donados no se eh pero Adrià lo que está claro es que en el en la la Antilla y los compañeros o ex compañeros estarían encantados de su regreso

Voz 0017 11:07 sí claro evidentemente a los jugadores del Barça en el Vestuario estarían encantados de que volviera a Neymar que además con otros la mayoría hay con los pesos pesados del equipo el brasileño tenía muy buena relación y evidentemente todos querrían que volviera Neymar al Fútbol Club Barcelona porque es un jugador top mundial Si sólo puede beneficiar al equipo en este sentido lo que pasa es que tú después hablas con la gente del club con la gente quemando en el Barça yo evidentemente nadie ve con buenos ojos la posibilidad de que vuelva a Neymar por cómo se cómo como se marchó al final todo el mundo entiende que lo hizo Neymar fue una traición al Barça que las formas no fueron las adecuadas y evidentemente hay un un rencor hacia el brasileño que hace que en el club en el Barça los dirigentes no contemplen a día de hoy ni mucho menos militante que Neymar pueda volver al campo pero claro es lo que derivó en el vestuario la opinión es totalmente diferente tan el otro ya a Valverde por esta pues se decía que son sólo elucubraciones no quiso entrar Valverde en esta cuestión pero el que sí ha entrado hoy después del partido en La Rosaleda es precisamente uno de los que era uno de sus mejores amigos en el vestuario que es han Rakitic ir ha sido muy contundente el croata diciendo que China quiere volver será el primero en abrirle las puertas lo escuchamos

Voz 2 12:30 a mí no me ha dicho nada pero yo ahora mismo la cuarta no solamente por las buenas relaciones con él también con el jugador yo siempre me encantaría tenerlo en mi equipo y yo sí pueda ser un once cinco

Voz 1991 12:45 el pendientes bueno evidentemente cuando uno ha dejado amigos y además sabe de el rendimiento deportivo que que tiene pues está encantado de de que vuelva lo que pasa es que claro en el Barça se han sentido un poco traicionados por cómo se marchó el brasileño gracias Adrià un abrazo un abrazo buenas noches antes de ir con El Sanedrín para analizar el partido hablamos también del Málaga justo Rory Rodríguez lo diré qué tal muy buenas

Voz 1259 13:06 hola buenas noches los esto ya estaba visto para esas yo creo que sí ya pero no le desde hoy desde hace bastante tiempo lo que pasa es que aquí la agonía pues la sigan prolongando los protagonistas pero hoy ya se ha visto que con cero dos Si ganando el Levante estas a once punto de de la salvación que el diez partida parte que José González ya ha arrojado la toalla haya dicho

Voz 0017 13:25 lo que está más cerca de Segunda

Voz 1259 13:27 en el Málaga

Voz 8 13:28 paradójicamente está más cerca porque estaba once puntos subiendo de Getxo nosotros lo único que nos queda como profesional es seguir compitiendo cada jornada como lo venimos haciendo desde hace hay mucho tiempo exceptuando el día del Leganés que que no lo hicimos dan la cara tener dignidad ir a a una afición que el que no exige a la que debemos hablar muchísimo más de lo que a lo mejor podemos

Voz 1991 13:53 pues nada resignación aprender de lo que ha pasado ya a pensar que no todos los lados en los que llegan jeques ese ganan títulos e se consiguen objetivos sino que muchas veces es mucho mejor tener a alguien de la casa que a al club que alguien de fuera que lo único que pone pasta que practicamente le exactamente igual a lo que pasa con con el con el equipo porque no lo sienten es decir no han llegado para ellos es un negocio si va bien fenomenal sino lo que tú sientes por el Málaga muy por seguro que no lo va a sentir nunca nadie de los que venga de fuera simplemente a poner la la pasta es una forma de inversión es una forma de gestionar un club en este caso ha salido mal como digo justo a aprender mucho de lo que ha pasado a corregir mucho

Voz 1259 14:35 todo todo hablaba de de pasta pasta poca porque puso bueno al principio se quitó de medios ya recuperado ya recuperada la pasta puso ciento treinta y cuatro millones creo recordar pero todo recuperado con todo lo que se ha vendido de de que se quitó de en medio y ahora el auto financie con con el dinero de de las televisiones y ha ido cada vez a peor cada temporada peor vendiendo y comprando medianías hasta que ha pasado esto y fíjate un club como el Málaga con la afición que tiene la ciudad que es pues va estar en Segunda División ya esperemos esperemos que no vaya todavía más abajo porque aquí comunista ni se la espera al propietario no se sabe dónde anda no da la cara nadie hace nada no se sabe qué proyecto va a ser el Málaga para la próxima

Voz 1991 15:12 bueno pues una auténtica pena gracias justo un abrazo otro adiós Marcos López qué tal muy buenas qué tal muy buenas noches Jordi Martí muy buenas qué tal con qué os quedáis del partido de hoy Marcos

Voz 1484 15:22 bueno la salió en la tarde noche redonda a Valverde ha podido descansar Messi por razones obvias acaba de ser padre y lo primero de la familia hombre puesto

Voz 9 15:32 no ha podido darle minutos de de caridad de calidad a Adén velé minutos de calidad Coutinho minutos de calidad

Voz 1484 15:39 a Luis Suárez que ha sido el el líder del eh

Voz 9 15:42 estructura ofensiva del Barcelona en el fondo a logra mantener la diferencia en función de lo que haga evidentemente mañana el Atlético de Madrid pero yo creo que lo más importante es que poco a poco va detectando síntomas lo que dice Dani siempre en Carrusel brotes

Voz 10 15:56 verdes en jugadores que son imprescindibles

Voz 9 15:59 en el presente inmediato del Barcelona pero también en el futuro hiel el caso más y más evidente es el de de DVD es verdad que jugaba contra el Málaga es verdad que como dice Justo es un equipo que estaba que está agonizando desde hace meses pero al menos hoy le ha asomado es decir se ha visto algo de lo que el Barça ha invertido prácticamente ciento cuarenta ciento veinticinco millones de euros en su fichaje es joven tiene veinte años como tú decías al inicio del Larguero pero ha sumado ya ha dejado ya pequeños retazos pequeños detalles de lo que puede ser este futbolín

Voz 1991 16:30 Jordi si por ejemplo suelen visto cinco

Voz 0985 16:32 Cate es que no es poca cosa quiere decir que ha dotado al Barcelona de profundidad cuando tú ataca es un partido tan complicado creo yo como el de Málaga en el que sabes que va a haber pocos espacios una defensa densa y no tienes a tus dos faros a Messi a Iniesta que son tu desequilibrios son tu profundidad bueno pues entonces los focos se sitúan en jugador como le como Coutinho y creo que los dos especialmente de envíele como decía Marcos hoy han estado a gran altura hasta el punto que le a mi juicio gana en credenciales el ya se puede presentar y consolidar como un recambio de garantías para cuando Valverde lo necesite porque en anteriores jornadas habíamos visto como otros jugadores le pasaban por delante porque él no tenía esta condición por lo tanto la mejor noticia del día para el Barcelona es

Voz 1991 17:18 de lo esperado es que para el partido contra el Chelsea bueno Messi seguro y que esté también Iniesta no marca

Voz 0985 17:31 vamos a ver Iniesta nos contaba diabetes en el Carrusel ha colgado un mensaje en las redes no cada vez más cerca decía Yago bueno pues esta es la esperanza lo dijo también sí que ya Adrià en el mismo día en que se produjo la lesión de Iniesta ellos confiaban o no descartaban que pudiera jugar contra el Chelsea por lo tanto se por lo tanto parece que su recuperación tampoco hay comunicado médico parece que su recuperación va por buen camino Se trata de un partido muy importante contra del Chelsea un partido muy áspero en el que veremos una versión de el Chelsea que todos nos esperamos encerrado atrás y por lo tanto la participación de Iniesta va a ser muy importante sino Iniesta aquí se abre un casting un Yago en el que hoy pues varios jugadores acá en la cabeza

Voz 11 18:15 también por ejemplo Paulinho que ha completado una muy buena primera parte jugando de interior izquierdo Marcos Estamos

Voz 1991 18:24 Méndez con el RD deje de Marcos eh vamos a ver si lo lo solucionamos podemos sino vía telefónica para pueblo en por lo menos poder hablar con sí comarca ahora ahora ahora

Voz 9 18:37 no decía que es evidente que la luz que desprendido la el pequeño foco de luz que despedidos de le podría hacer pensar que es que es favorito parece casting tengo la sensación que Valverde ha demostrado que hay que han preferido siempre antes Paulinho lo que llama la certeza antes que la expectativa es evidente que la expectativa que le puede dar en breve media hora final contra el Chelsea le puede venir muy bien al juego del Barcelona pero Iniesta está haciendo lo máximo posible porque es consciente de que es un partido que puede decidir la temporada Bárcenas y el Barça es capaz de meterse en los cuartos de final de la Champions la temporada el Barcelona pinta pinta de maravilla porque casi casi tiene la Liga en la mano tiene la final de la Copa ahí el próximo veintiuno de abril contra el Sevilla y este es el partido para mí que marca la frontera de si es una buena o una gran temporada del Barça

Voz 1991 19:23 tengo que preguntarse esperábais más del Málaga hoy ya sabemos que esta nueva situación complicada también es cierto que la la expulsión más que merecida de de Samur ha dejado bastante condicionado pero un equipo que se está jugando la vida necesita mucho más

Voz 11 19:38 ahora te voy a decir una cosa eh eh y con el cero dos jugando con diez

Voz 0985 19:45 el Málaga se ha acercado en la primera parte

Voz 1991 19:48 Jordi pero el Barça se ha dejado llevar esa estaba pensando más en el bueno

Voz 0985 19:51 el Barça en el Barça necesita meter

Voz 1991 19:53 eh

Voz 11 19:54 bueno meter más goles los Meré

Voz 0985 19:57 sí sí es verdad que el Barça pues un poco intentado Yard reservar esfuerzos y esto puede explicar que al Málaga unas se haya acercado con peligro en la primera parte en la segunda por lo menos yo lo he visto eh Yago dar la cara ahora no tiene que ser fácil la situación del Málaga no en los luego la abre que hay ahora mismo entre el primero y el colista es decir entre el Barça y al Málaga es una brecha que no se conocía hasta hoy según tengo entendido en la historia de la Liga no hay una brecha como la que hoy vemos entre el primer clasificado el corista que sea de cincuenta y nueve puntos yo hoy hemos visto aún más ahora pues muy desanimados ciertamente Marc

Voz 9 20:34 que es muy difícil realmente muy complicado poder jugar un partido de fútbol en estas condiciones ya en el minuto quince recibiese el primer gol se te vienen todos los fantasmas se te viene todo el miedo Irene la cabeza en Segunda División y eso es inevitable y es muy difícil bien muy complicado hiló la expulsión casi una entrada terrible a Jordi Alba pues acaba de condicional totalmente el partido

Voz 11 20:58 sí lo dejan es una cosa eh

Voz 0985 21:01 ojo con las salidas que tiene el Barça ahora hay gente que dice no es que el Barça la liga cerrada no el Barça la Liga no está sentenciada eh aquí hay salidas como Málaga como La Coruña como Levante luego todavía vino el clásico que son complicadas son equipos que se están jugando la vida se están jugando la vida para evitar el descenso hoy mismo hemos visto como Levante ganaba en el campo del Getafe por lo tanto ojo con estos partidos en el tramo final de la temporada porque no son fáciles de sacar adelante yo hoy el Barça una cosa que ha hecho bien es salir Yago de entrada enchufado para intentar adelantarse cuanto antes para que no se complique el partido en el marcador

Voz 1991 21:37 a acabo porque ya tiempo habrá para hablar de la previa de la Liga de Campeones pero el tema Neymar yo te escuchaba Jorgen carros el diciendo que tú no no te gustaría no te gustaría que que volviese pero tú crees que si tiene la oportunidad el Barça se pone a tiro lo entendería

Voz 11 21:51 no

Voz 0985 21:53 pienso que no si me hablas como el Barça como club como institución

Voz 1991 21:57 soy como la como

Voz 0985 22:00 neymar se fue del Barcelona enredando hasta el final al Barcelona diciéndole al Barça que no se iba cuando tenía decidido irse todo por agotar el pago de los bonus que iban asociados con su renovación

Voz 1991 22:14 el comiendo que ese poder al Madrid

Voz 0985 22:16 no no yo creo que la etapa del de de ahora hundieron eh

Voz 1991 22:19 decir no irá por Neymar incluso sabiendo que puede acabar en el Madrid no habrá lo

Voz 0985 22:24 tenga que hacer por cierto y hago ya veremos hay que afrontar una inversión de centenares de millones de euros cuidado con la broma eh pero para el Barcelona entiendo yo que la tapa Neymar ha acabado otra cosa como tú decías Ile contaba Rakitic a Adrià para los jugadores hombre incorporarán imán es un grandísimo jugador pero por encima de ser un grandísimo jugador que te da mucho en la plantilla está la dignidad de una institución que yo creo que tiene que cerrar las puertas animar él escogió el dinero

Voz 1991 22:54 proyecto deportivo Éste ha sido un error tiene

Voz 0985 22:56 es su padre ha convertido animar más que un jugador en una industria ir los fichajes y las renovaciones de animar van acompañadas de dos cosas lo que cobran Aimar cobra su su padre tanto en el Barcelona como en el PSC Marcos

Voz 9 23:11 estamos hablando de algo casi casi utópico en el fútbol no es nada utópico para empezar pero que Neymar vuelve al Barça yo creo lo veo más como una coartada una cortina de humo del padre preparando o no nosotros nos ofrecimos al Barça cuando en realidad su camino está destinado al Madrid pero eh comprar Neymar del Barça comprada Neymar del Camp no era relativamente fácil ponía un talón doscientos veintidós millones y te lo llevabas compraran además sacarán de París va a ser muy difíciles va a ser muy difícil

Voz 1991 23:43 la nueva alegada por eso eso sí

Voz 9 23:45 por eso digo sí pero aquí era fácil entre comillas porque si tenías el dinero y la ibicenca

Voz 1991 23:51 días al jugador no exactamente y la complicidad el jugador

Voz 9 23:54 dos el precio está tasado doscientos veintidós millones Neymar cogió un avión ese fue a París ahora eso traslada al PSG es un proyecto fracasado por segundo año consecutivo un proyecto que se queda fuera de los grandes escenarios europeos un proyecto en el cual invertido cuatrocientos quinientos millones de euros en una temporada para ganar con respeto la liga francesa la Copa o la Copa de la Liga pero no será fácil sacaran Aimar por mucho que él quiera es evidente tú lo decías al inicio El Larguero

Voz 1991 24:21 si él quiere ganar la Champions hay

Voz 9 24:24 caminos más cortos de hecho Él ha sido campeón de la Champions aquí en el Camp Nou que ir ahora si quieres ser campeón de la Champions Fosse tiene que ir al Madrid se tiene que ir a al City que que también es imposible prácticamente pues se tiene que ir a equipos que tengan un proyecto deportivo realmente sólido y consistente dicho esto creo que el qué

Voz 1991 24:43 en la Liga española sigamos teniendo el sistema de cláusulas es un atrás

Voz 9 24:47 eso era todo claro y una

Voz 1991 24:49 o algo digamos que nos ponen inferioridad con el con el resto de de equipos porque en una vez que tú tienes en propiedad al jugador tiene contrato con el tres años es tú vienes a por él pues ven ven aquí bien aquí vamos a negociar yo te voy a pedir una cantidad a ver si llegamos a un acuerdo porque de la otra manera es poner encima de la mesa como pasó con la cláusula al hasta luego tú no tienes nada que decir creo que es algo que tendría que cambiar la Liga española en beneficio de los de los clubes también es algo que no sé si estarían dispuesto a consentir los jugadores que saben cuánto vale su libertad en cada momento pero eso ya es algo que tendrán que negociar los jugadores y los clubes pero creo que es un retraso para para nuestra liga en fin que tiempo tendremos para hablar de ese partido de vuelta de octavos de final contra el Chelsea Marcos Jordi un abrazo los dos hasta mañana hasta mañana a las doce y veinticinco seguimos buenas noches

Voz 1991 28:55 antes de ese partido del Barça ha jugado el Real Madrid en un campo complicado como está haciendo esta temporada Ipurúa donde está haciendo una gran campaña el Eibar que a pesar de la derrota de hoy frente al Real Madrid sigue metido en la parte de arriba a ganadores de hecho como como vengo diciendo en las últimas jornadas de pelear por los puestos europeos Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal yo hago muy buenas noches partido en el que ha vuelto a ser protagonista Cristiano Ronaldo que ha hecho los dos goles de su equipo

Voz 1484 29:19 si sale vecino a abrirse ya no es verdad que que la primera vuelta sólo marcó cuatro goles en esta lleva ya catorce que estuvo sancionado que no venía que no veía puerta te marcaba un gol casi cada trescientos minutos y ahora ya bueno pues es cristiano Cristiano siempre la verdad que el que dude de Cristiano se equivoca porque este futbolista siempre siempre aparece de hemos visto bastante fino

Voz 1991 29:39 con en el remate la verdad que el pase de Luka Modric

Voz 1484 29:42 con el exterior el primer gol es una maravilla y el segundo de Dani Carvajal un pase tenso con idea buscando el hueco para Cristiano no era bueno pues era un delito pero es que Cristiano ataca muy bien de espacios LB muy fino al al portugués la recta final está dando pues es lo mejor ya ocurrió el pasado año Yeste también tiene pinta del Madrid esta vez enganchado de la Liga pero bueno en Champions es un equipo que está ya en cuartos de final veremos quién te toca y se ve muy bien al al portugués

Voz 1991 30:11 estamos viendo a un gran Cristiano Ronaldo en un gran momento en un momento además en clave de de la temporada esa es la nota positiva el el pase que como decía excremento de Modric con con con el exterior es de una clase que muy poquitos pueden hacer esquemas Se lo pones bocadito hay donde la tiene que que verde de mucha clase desde luego en protagonista protagonismo para Cristiano Ronaldo la anécdota la ha protagonizado Sergio Ramos sí señor que era segundo

Voz 1484 30:38 parte de decía al árbitro que que tenía a irse al baño que que no podía más la verdad es que ha salido corriendo Sergio Ramos bueno pensábamos todos en el campo que era eso aún así esto bueno un rato bueno cerca de tres mil cuatro en en el vestuario porque bueno pues estaba estaba fastidiado Sergio Ramos que luego ya volvió hoy acabó el partido bueno pues esa es la anécdota lo ha contado en la rueda de prensa Zinedine Zidane

Voz 1991 31:00 en qué le preguntábamos por Luka Modric ha sido

Voz 1484 31:03 evidentemente para mí el mejor del Madrid junto con Bale que ha estado a buen nivel bueno Cristiano evidentemente cacheo los dos goles pero Luka Modric ha estado fenomenal también esa anécdota que la contaba con esta naturalidad el técnico francés incidió

Voz 0985 31:17 Roy un gran partido es importante su joven importante para nosotros lo que ha hecho ha hecho muy bien sobre todo en campo complicado como como este un ahora previsto Juan todo todo el partido pero al final bueno lo abandonó a conseguir lo ha hecho hoy contento y lo de Sergio bueno yo creo que se sacaron poco para ir al baño minuto y bueno Bolton está

Voz 1484 31:40 bueno ella está el hombre ha dicho en la sala de prensa porque yo preguntaba por eso por Modric por esa anécdota te miraba contaba ello bueno pues la verdad es que

Voz 1991 31:49 naturalidad no pasa aquí no lea basado en algún momento

Voz 1484 31:53 lo vamos que es que eso lo normal es que somos seres humanos no pasen estas cosas si oye Sergio tiene que marcharse ha quedado Casemiro jugando con Nacho de de pareja de centrales le han dicho a Kovacic que que calentara no sabía el hombre sí tenía que calentar o no pero al final no ha hecho falta ha vuelto a Sergio Ramos el ha ganado a ganar el partido en ese momento el Madrid iba en empate a uno bueno déjame

Voz 1991 32:14 que te diga una sensación no

Voz 1484 32:16 más que a mí para mí lleva dos años malos en el Mari lleva nueve Hydro nueve he hecho tres cuatro bastante buenos el pasado hizo una jugada maravillosa en el Calderón poco más este año no se ve bien a a Karim no sé si porque no tiene competencia no sé si porque tiene falta de confianza por lo que sea se ve mala Karim y hoy también he visto flojo a a Isco no es el de la primera parte de la temporada leve cabizbajo

Voz 1991 32:41 ha sido el puesto de titular en el Madrid hace ya

Voz 1484 32:43 los meses pero cuando saliese ya con ganas y hoy bueno ha jugado de inicio yo he visto poco finos leve cabizbajo como te digo hoy y con una estocada si se recupera porque el Madrid tiene ahora ya sólo a todos los efectivos es la mejor noticia para Zidane

Voz 1991 32:58 el once más o menos está en la cabeza

Voz 1484 33:00 todo el mundo con alguna duda la de Cross o la de Benzema más en nuestra cabeza que la de Zidane porque creo que eso nos intocables para el técnico francés pero Isco que a mí su futbolista que me maravilla hoy le he visto bastante flojo eh

Voz 1991 33:11 por completar agradece que decir que el Eibar ha estado bien ha estado a buen nivel que tenía adelante al al Real Madrid pero que ha demostrado porque está dónde está esta temporada

Voz 1484 33:19 es una maravilla este equipo y me encanta Mendilíbar es verdad que ha encajado dos goles en dos en dos allá de balón que no suele ser muy habitual en este equipo Armero pero bueno equipo que va a por todas que la gente es bueno para mí es un milagro no lo contábamos hoy en Carrusel con Romero en el viajes que su milagro no porque tiene una buena directiva buena presidenta tiene buenos sobre el director deportivo buen entrenador ficha bien a los jugadores que que luego poner en el campo es una maravilla es un un equipo para llevar a la facultad enseñarlo sí decir así es hacer un equipo profesional con seriedad y con siete mil seguidores que no cabe más en Ipurúa

Voz 1991 33:56 gracias Herráez un abrazo hasta mañana hasta luego Yago por cierto en el Eibar están un poco mosqueados con aquellos aficionados que tienen el abono que pagan el abono que todos los años vamos eh ser lo renuevan pero no van al campo entes han dicho cayó por favor que a todos esos que no vayan que dejen que cedan su abono a otros que sí lo van a pagar y que iban a ir al campo para darle ambiente no estaba lleno el el estaba Ipurúa llenos a que vamos a ver si eso socios ceden su bueno pasa que no están obligados creamos hacer Rafa Alkorta qué tal muy buenas

Voz 1484 34:29 hola buenas noches qué te ha parecido y el Real Madrid

Voz 20 34:33 pues hace un par dieron buen partido contra un equipo que ha tenido los primeros veinte minutos bueno

Voz 10 34:39 es el Eibar no habían jugado además de lo que querían ellos mucha mucha intensidad siempre en campo contrario entrando mucho pues ronda yo creo que bueno pues una unidad demuestra que que de esto sabe algo ha rectificado el dibujo han metido Ávila a la izquierda y que creo que es donde mejor rinde además así ha hecho un muy buen partido podáis han empezado equilibrar las cosas y luego bueno pues Cristiano está el modo ya on hay eso le facilita al equipo partidos como el de hoy nuevo porque ahora ahora lo está metiendo todo iba como suele pasar los últimos años lo siempre llega el momento álgido de la temporada siempre llega bien eso eso permite al equipo pues ganar ganar partidos y ganar los además con cierta solvencia pero hoy yo suscribo lo que dice Javi no lo lo del Eibar de Mendilibar no es un milagro porque hay mucho trabajo detrás mucho trabajo si yo creo que es un equipo que está haciendo las cosas de maravilla y que en casa es muy difícil ganarle está haciendo un equipo

Voz 1991 35:48 el fantástico este año y que va a pelear hasta el final por los puestos europeos se lo está mereciendo en como has visto a Benzema y sobretodo ya te preparo te pregunto una de de futuro e crees que Benzema se va a jugar en estas últimas diez jornadas su continuidad en el Real Madrid

Voz 10 36:05 yo creo que no yo creo que además lo de Benzema quizás este año y si es verdad que de no está acertado de cara a gol no oí siempre decimos que no es un delantero centro al luso no es un killer al uso que para eso ya está Cristiano pero es verdad que son muy poco los goles que lleva para jugar en en esa situación pero yo sigo pensando que es el que mejor juega fuera del área para mí sin ninguna duda y creo que es el socio que mejor mezclado con con Cristiano ir de hecho ha habido este año muchos partidos que ha sido de desesperante y ha habido otros partidos que ha hecho cosas pues que no hace nadie no yo no creo que que él sienta que se está jugando nada en estos partidos al final Benzema va a seguir siendo el de siempre sí lo tiene acierto de cara a gol se va a criticar mucho más pero él él ha habido muchos partidos sobre todo últimamente que siga haciendo jugar mucho a los demás en ataque

Voz 1991 36:54 pero perderá la sensación que sin los no sigue Zidane tendría más complicado seguir Benzema

Voz 10 37:00 depende de lo que tenga detrás el año pasado y tenía Morata que que jugó hizo muchos goles este año tiene mayor al que está teniendo menos protagonismo

Voz 1991 37:10 me da igual si ficha

Voz 10 37:13 otro delantero que la apriete más el intentaría él jugaría menos cómodo no lo sé no lo sé yo creo que es un jugador que todos los años todos los años lleva igual sólo que este año yo creo que en cifra goleadora es donde más está criticando pero hay muchos partidos que si sigue sigue demostrando lo que es que es un es un delantero que no pisa demasiado al área es así

Voz 1991 37:33 bueno clase tiene mucha eso está mucha está claro eh otros estas Isco eh porque ha bajado tan el rendimiento si te sorprende el momento en el que está de la temporada

Voz 24 37:43 bueno hoy hoy no era un partido yo

Voz 10 37:45 creo que fácil para él tampoco ha sido hoy

Voz 24 37:48 venimos a algunas con pero

Voz 10 37:50 pero bueno yo no lo sé yo siempre digo que los jugadores ética acostumbra en Madrid hay muy pocos titulares sea muy pocos muy pocos iraquí Él empezó muy bien cómo y de Javi siendo para mí el mejor de largo pero ya decíamos que estaba demasiado bien demasiado bien los dos o tres primeros meses y luego tú hubo un bajón claro pierde el sitio porque hay otros jugadores muy buenos y luego se empezó a comentar que ellos son cosas que no no comparto no entiendo que el día el sano jugó que sea enfado que ya estar triste bueno ya pero todo esto está muy bien pero es un profesional no y de hecho él jugó el día del padre el día el París Saint Germaine que nadie pensaba que iba a jugar y lo hizo muy bien pero no es su titular indiscutible y con eso tiene que convivir sino quiere convivir con eso pues tiene un problema no porque se tendrá que ir porque ahora mismo en este equipo no es un súper titular como puede ser Modric Kroos pues el cristiano o pues es Sergio Ramos

Voz 1991 38:48 me acabo anécdota de la jornada tapas alguna vez

Voz 1484 38:50 mismo que Ramón no no no gracias a Dios mejoras

Voz 1991 38:55 kurdo que a Kiko Narváez si le pasó una vez Sarkozy a Kiko Quico Tur

Voz 10 38:59 Cedillo una

Voz 1991 39:00 pero luego dijo que era el café o algo así que había tomado gracias a Badal

Voz 10 39:04 bueno lo lo que lo que me extraña es que no nos pasara ninguno con los que nos toma

Voz 24 39:08 vamos antiguamente antes de salir al campo

Voz 10 39:11 en San Mamés nuestro querido José Narváez que falleció hace poco el utillero del Atleti de toda la vida

Voz 1991 39:17 sí tío sensacional

Voz 10 39:19 es hacia un café que era como bueno lo pasaba por un calcetín postura algo parecido a un calcetín imaginario era más explicable

Voz 24 39:28 yo no sé

Voz 10 39:29 aguantamos todo el partido se habrá que ver que él ha puesto el caso ya Sergio

Voz 1991 39:33 pues yo te digo una cosa a mí una vez haciendo el programa me ha pasado para que veas que no sólo les parece al que uno también está aquí dos horas

Voz 24 39:41 te pasas todo el mundo

Voz 1991 39:43 yo una vez tenía tengo que decirlo siete minutos

Voz 24 39:47 por eso me sobraron porque era un mundo le sobraron pero se desgastan caminando Rafa Alkorta mil gracias a las doce y cuarenta

Voz 20 40:00 los ahora en General Óptica miramos por tu audición como si lo has ido bien ahora en General Óptica

Voz 25 40:06 también cuidamos de tu audición plena General Óptica descubre nuestro nuevo servicio de odontología queremos una revisión gratis de lo oído hicieron necesita

Voz 4 40:15 podrías aprovechar nuestro audífonos

Voz 25 40:17 General Óptica cuidamos de tu mirada al cabo de Colville

Voz 11 40:21 el Virtus mutuo

Voz 26 40:26 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más

Voz 1991 40:33 por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel

Voz 20 40:36 con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 4 40:58 tras el del Sánchez Pizjuán era el partido de la jornada donde estaba el juego los puestos Champions porque se enfrentaban el cuarto clasificado el Valencia y el Sevilla

Voz 1991 41:09 la historia se podía quedar como estaba así empataban Ése podía quedar eh bastante más ajustadito así ganaba al Sevilla o se puede quedar en practicamente sentenciado si ganaba el Valencia como así su así ha sucedido lo diré ha ganado cero dos el Valencia con goles de Rodrigo Fran ronquido qué tal muy buenas olas qué tal buenas la verdad es que la posesión ha tenido el Sevilla no ha estado mal el conjunto de Montera pero la pegada del valenciano tremenda

Voz 0700 41:37 sí sí ése es el mejor posible yo diría que el un icono del Sevilla ha dicho adiós a la cuarta plaza se queda ya a once puntos del Valencia que llegó a Nervión con ocho de ventaja los goles de de Rodrigo en el XXIV hoy en el XXIII uno en la primera parte y otro en la segunda acabaron con el sueño de pelear por un puesto Champions y obliga a los de Monte la ya pensar en Old Trafford a otra cosa mariposa ya la eliminatoria del martes ante el Manchester United no no ha estado mal el Sevilla tú lo has dicho pero le falta pegada para competir arriba se quedó hoy tras la derrota ya con cuarenta y cinco puntos y quinto clasificado y la verdad es que en Manchester pues tiene que pensar ya en la eliminatoria sigue fuera Navas que hoy se ha anotado aunque ha jugado la que no podrá hacerlo en competición europea está el Sevilla con la incógnita de saber o Montero al menos sí ese puesto de Navas lo ocupa Sarabia seguramente mercado con Erlend Let it acudieron en defensa hay Correa va a ser titular por contra de la prueba que hizo este fin de semana y que hoy ha puesto en liza con Nolito en el once titular así que más o menos por ahí van los tiros de un Sevilla que hoy sin pegada

Voz 1881 42:42 jugando bien tú lo has dicho ha sido incapaz de

Voz 0700 42:45 ganarle a este Valencia que con Rodrigo como principal estrella invocando el Mundial como un tiro para estar en Rusia ha sido superior sobre todo en esa fase del juego Noé en en rematar bien en finalizar las ocasiones que ha tenido

Voz 0301 42:57 hora rota

Voz 6 42:58 digo qué tal buenas noches muy buena muchísimas felicidades eh muchas gracias victoria importantísima dos goles no puede pedir más no

Voz 27 43:05 no no no quiere un partido completo muy colectivo el equipo estuvo muy muy fuerte muy consistentes

Voz 6 43:15 a algún rival

Voz 27 43:17 bueno estoy ahora mismo nuestros igual más directo hacia el objetivo

Voz 6 43:20 H

Voz 27 43:21 íbamos a un rival sin duda enhorabuena todo

Voz 1991 43:25 M después de lo de hoy Rodrigo la cuarta posición mínimo asegurado no son una catástrofe tiene que haber de aquí a final de temporada

Voz 28 43:31 ha sido bueno pero el fútbol es mucho de catástrofes a veces dice bueno esperemos que no

Voz 27 43:38 mantener la misma la misma línea y creo que el equipo volvió a recuperar esa el mismo pues iba marcando la diferencia tanto a nivel ofensivo como defensivo para costó no mantiene un poquito de acero dos últimos partidos y bueno no estaba cosas y aprovechar las oportunidades sí que mantener la línea que era queda queda mucho es verdad que hemos no paso importantes pero hay que mantener

Voz 1991 44:01 oye vaya manera de celebrar tu cumpleaños no que fue el día seis

Voz 6 44:05 sí sí sí te has hecho un buen regalo o no

Voz 28 44:08 es un regalo buena otro regalo

Voz 1991 44:12 qué te voy a decir una cervecita una cañita le tendrás que invitará con dos Villanueva ya dos pases te ha mentido

Voz 27 44:17 qué es ese muy sobre todo el primero pase de cuarenta metros vio muy bien a mí es desmarque buscó muy bien espacios y que no sólo él o bueno yo por haber pagado los goles creo que todo el equipo ha pasado de diez ya no sólo ver toda la temporada creo que estamos haciendo lo que estamos haciendo las cosas no por casualidad enhorabuena a todo a todo el equipo

Voz 6 44:44 hay que convencerle para que se ganó a con Nokia

Voz 28 44:47 sí bueno estamos intentando

Voz 27 44:50 va a hacer de todo para que para que pueda seguir bueno pero creo que es una decisión personal yo lo veo contento feliz importante y bueno ojalá pueda

Voz 6 44:59 lleva puede seguir como si bien me quedan dos para terminar la primera es si os conformes con la cuarta posición

Voz 1991 45:05 Iraitz a Real Madrid y queréis más

Voz 27 45:07 nosotros miramos hoy el siguiente partido muy estamos en una situación muy privilegiada y es que creo que todos los ir haríamos apetito de temporada estar así que mirar el siempre rol Dijon del Alavés con con seriedad como disputado este partido y entender que que tenemos para conquistar el obsequio crítico

Voz 6 45:28 al ir a última me imagino que piensas en el Mundial

Voz 27 45:32 bueno yo creo que todos los jugadores que tenemos opciones de poder y estamos estamos estaban un poco en a nivel individual también muy lentamente yo tenía o no pero bueno entiendo que va a formar parque ovacionó a consecuencia del buen hacer en Valencia a nivel individual obviamente pero también en Iveco efectivo así que no comerlo Alinha para porque para poder optar a esa plaza

Voz 1991 45:58 hombre lo que tienes claros que jugando como está jugando ahora ya al nivel al que estás lo lógico es que estés en el Mundial

Voz 27 46:04 bueno es verdad cuestión buen nivel pero también compito contra jugadores de gran nivel el estómago un nivel haber al final seleccionaron a los te puede llevar no sé no podemos es barato por seguramente lo haría pero bueno he mantener la línea como mucho y he estado

Voz 6 46:26 Rodrigo Moreno enhorabuena por la victoria por los dos goles un abrazo muchas gracias Pedro Morata qué tal buenas noches hola buenas con Miguel Ángel Harry qué tal muy buenas muy buena marcha llegó

Voz 1991 46:36 de Morata ha sentenciado la lucha por los puestos Champions