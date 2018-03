Un caso de espionaje

Voz 1 00:00 sí

Voz 1791 01:03 Ramón Lobo buenos días buenos días que tantas en Madrid sí sí aquí estamos sabes cuántas semanas no estuve en Ourense estuve sella antes esta semana he estado tres o cuatro días en Barcelona

Voz 0874 01:15 estábamos escuchando los otros y ahora en el boletín a las ocho los sonido de Trump en ese discurso de esta esta madrugada o de esta mañana es es divertido lo que además cuando estuvo una programa para autor del libro de fuego y furia sobre Trump el yo creo que dio la clave es que este hombre vive en un programa de televisión que me encantaría que Oprah Winfrey fuera su contrincante demócrata porque así se pensará que está cumpliendo con los Bates no por los votos eso es su campo de actuación

Voz 1791 01:40 en lo que va a ser divertido es la entrevista con el gordito acumula llamado El litos Black Mandi Si a ver que ese dicen es una es un encuentro muy peligroso porque si sale mal puede salir muy mal excesivos entonces entre dos personajes sí porque que te entonces vulgares

Voz 0874 01:58 tan sólo el año evitación de cuidada muy igual te se pelean estos son capaces a hacer amigos preceptos que mire es curioso una una pieza que había en el New York Times esta madrugada sobre sobre cómo un proceso diplomático que normalmente habría requerido tantas consultas tanta deliberación tanto valorar cómo afecta a determinar relaciones con terceros países Trump lo toma sobre la marcha del surcoreano está cuarenta minutos en el despacho oval dice por ciento te podía reunir vale me reúno preguntarle a alguien no

Voz 1791 02:27 nuevas aquí el otro día Mónica García Prieto tutea Eva que el trabajo que está haciendo el presidente de Corea del Sur es de esos políticos que no se les oye mucho no suele ser mucho pero está siendo muy muy eficaz y todo esto se montó un poco en las Olimpiadas con la visita a la hermana hay un pequeño desliz hielo suele permite al coreano del norte aquí ese órdago tras museo comprar enseguida tiene que negociar donde se reúnen como se reúnen cuál va a ser el formato etcétera algo la trampa en pedir que le den el premio Nobel de la Paz seguro que no hombre Él es el presente adjetivo todo de maravilla

Voz 0874 03:22 hay ocasiones en las que la realidad supera a la ficción Trump es una de ellas el caso del que vamos a hablar en los próximos minutos reúne también los ingredientes para escribir un buen guión de cine que es espionaje intento de asesinato envenenamiento nos referimos al caso del espía ruso Sergei Skripal que esta semana ha sido envenenado con un gas nervioso en la localidad británica de Salisbury que hayan visto Homeland seguramente estarán pensando ahora mismo en una de las temporadas cuéntanos

Voz 1791 03:47 si hay un intento de asesinato con gas nervioso que afecta también a su hija ya un policía británico y ahí es donde los británicos han enfadado mucho hora tenemos a doscientos cincuenta expertos en contraterrorismo tratando de investigar la zona acordonada porque claro eso es un gas que depende donde qué tipo de la sea puede ser bastante mortífero y la embajada soviética o rusa y tú les que parece de los tiempos soviéticos y por eso es padre y creo que hoy ser trabajar para M16 que Berezovsky otro par de repetir el nombre Perepilichnyy o algo así estaban vinculados a los servicios de secretos se está haciendo bromas sobre algo que parece ser que los los rusos poder estar detrás

Voz 0874 04:34 pero el Gobierno británico se ha pronunciado sobre esto

Voz 1791 04:36 Deco no directamente pero sí que se ha dicho que si se descubriera lo ha dicho Boris Johnson que es el de alguna forma así el británico Boris Johnson ahora también por sí mismo que existe descubriera que está detrás el Kremlin eso tiene unas consecuencias muy graves pero tampoco el crimen ha dicho mucho pero sí parece que era pistas si tenemos en cuenta los antecedentes con Litvinenko y otros Berezovsky que aparece el volcado con todo el mundo dice que no tenía ningún motivo para ahorcarse o que no era un tipo que se iba a suicidar pues apuntara al Kremlin claro es curioso

Voz 0874 05:09 que esto parece todo sacado de la época de la Guerra Fría y lo que está pasando en la última década unos desvela un poco que sigue funcionando este mundo del espionaje subterránea no bueno mira lo que ha pasado en La Habana la embajada norteamericana con esos casos extraños te enfermera dedica

Voz 1791 05:25 lo más áticos y luego lo que Túnez Navas Litvinenko exespía ruso que murió por envenenamiento con polonio si Polonia uno con polonio Si después en el setenta y ocho eso sí eso recordáis de un disidente búlgaro que llevaba Gregory Marco este murió en el creo que puede fue en el puente de Westminster que se le clavaron me esperaba el autobús un paraguas apuntaban paraguas detrás y si hay un llamado murió envenenado tres días después hay varias

Voz 0874 05:49 prótesis claro esto puede ser un crimen de Estado que implique quizá los más altos dirigentes de algunos gobiernos o a lo mejor una venganza personal

Voz 1791 05:57 hombre si vamos a los antecedentes y conociendo el de personas que está en juego que yo iría más bueno tenemos un experto super experto de los va a ayudar a a entender lo pero yo apuntaría más

Voz 0874 06:07 la pista Kremlin claro se súper experto es el periodista y escritor Enrique Boca Negra cómo estás Enrique buenos días

Voz 0662 06:13 muy buenos días cordial saludo a todos

Voz 0874 06:16 Scotland Yard ha incorporado a la investigación es la de la esposa de Skripal que murió en dos mil doce la de su hijo Alexander que falleció también en condiciones misteriosas hace meses haber hipótesis Enrique

Voz 0662 06:28 bueno lo de los hijos las mujeres un clásico a Trotsky Le Matin buenos cuatro hijos antes de que llegara su turno en su casa no el la inteligencia rusa pagas tus para tu familia eso desde los años treinta fue así no la tesis de que el tema Skripal pues estamos todos especulando porque realmente todos hablamos de Eric Timochenko y hay hay hay similitudes por lado son dos agentes de los órganos de seguridad mueren del mes son el atentados en el mismo sitio es el nombre también son con sustancia sofisticadas no pero también son muy interesante en las diferencias no es decir que que se escapó de Rusia en el año dos mil que tuvo una vida dura mientras estuvo en Londres durante los seis años que estuvo en Londres una vida muy activa en contra de Putin publicó dos libros uno con el sugerente título de Lubyanka criminal grupo te lo dice todo no acusó a Putin de la muerte de del asesinato de Anna Politkovskaya en Fitur una vida activa en contra de Putin Skripal es el caso totalmente contrario él es arrestado en dos mil cuatro condenado en dos mil seis está cuatro años en la cárcel vientos mil días la propia Rusia órgano a su vez no entregan al MI6 en el canje bastante espectacular que tienen lugar en el aeropuerto de Viena recuerda un poco el puente de los espías de Spielberg los agentes de un lado y pro intercambiándose no ir durante estos ocho años ha sido un señor que ha llevado una vida tranquila que no ha escrito libros atontado conferencias que no ha dado entrevistas que no se ha metido con nadie dice alguna prueba estaba bastante olvidarlo todo certeza en este señor que desde dos mil cuatro no tenía en un mundo donde la información actualizada no lo es todo no tenía ninguna influencia de repente de dónde viene el interés de de asesinarle no yo personalmente creo que que en realidad el el no pinta mucho me explico es el yo me me dijo sobre todo la gente rusa de los próximos meses no de la próxima semana es decir dentro de una semana son las selecciones en Rusia las vez el Putin se presenta a su cuarto mandato según su segundo sexenio consecutivo que además seguramente sea el último porque el no puede presentarse a la reelección dormido veinticuatro tal como está la Constitución ahora mismo en dos mil veinticuatro Putin

Voz 0874 09:02 no son sólo cambia el rápidamente no te preocupes

Voz 0662 09:04 bueno sí puede cambiarlo puede puede ser el ministro como ocurrió cometía puede hacer muchas cosas no pero en el dos mil setenta y uno años dos años más de los que tenía Boris Yeltsin cuando se retiró hoy de alguna forma sí que estamos ya ante un final de etapa Loya veinticuatro llevará veinticinco años dirigiendo Rusia es decir prácticamente lo mismo que estuvo Stalin y habrá superado ya incluso a muchos padres no de alguna forma Asimo estos frágil para para el régimen en sentido descendente que está expuesto no creo que la reelección de Putin corra ningún riesgo básicamente porque no tiene rivales están los frikis decía asesinó compañía no pero sí que puede salir tocado Si nos saca la mayoría su no sacó una mayoría que realmente demuestre una un liderazgo grande puede ver demostraciones puede manifestaciones como ocurrió en dos mil doce Entonces yo mi impresión es que de alguna forma es posible que que que este intento asesinato CEAR no sea tanto sobre Skripal sobre él en concreto sino que sea más bien como aviso para navegantes

Voz 0874 10:12 por eso todos estos

Voz 0662 10:14 dentro de cien días es el Mundial de fútbol que bueno nosotros lo explicamos el a dimensión deportiva pero que también tiene una dimensión propagandística del régimen hacia afuera que también les pone en un momento de riesgo no de que puede haber manifestaciones pude haber movimientos total recen entonces yo la impresión que tengo porque este hombre es realmente alguien bastante ofensivo con la trayectoria que llevaba no

Voz 1791 10:41 mediante que de alguna forma

Voz 0662 10:44 o sea una manifestación de poder decir estamos aquí no hay nadie fuera de su alcance no

Voz 0874 10:50 sí es curioso lo que dice porque son normas casi como en la mafia esto que comentaba de pagas tu paga tu familia y supongo que en ese mundo del espionaje secreto especialmente con los modales rusos el cambio de bando eso no prescribe nunca no

Voz 0662 11:05 si de todas formas yo creo tanto la venganzas es decir yo yo creo que el el régimen porque matar al final supone levantar mucho Mareta hay suponer una inversión muy Cuarte sea yo creo que el el régimen golpea cuando se siente amenazado no me alguna forma ahora mismo con esta lección a una semana con el Mundial a la vista y con sobre todo este último mandato en el cual Putin de alguna forma tiene que dejar asentado un poco lo que seguramente será su sucesión está reafirmando su poder tenga un poco de tengo un poco de presión estoy especulando porque realmente no lo sabemos el año pasado cuando todos Premio Comillas Pocoyó comentabas lo de que estamos viendo una guerra fría no una nueva guerra fría es decir estamos viendo puntas de iceberg constantemente que asoman en lo que no tenemos un relato que una todo lo que está ocurriendo no que mundano que fue la muerte de Eric tienen Coco

Voz 0874 12:03 ya como les tanto este hombre

Voz 0662 12:05 el suicidio supo este subsidio de Berezovski que que Ramón comentaba su momento ni otras muertes este sean ciertas pretensiones ni el de la muerte del fundador de Rusia Today en Estados Unidos en dos mil quince hay muchas muchos movimientos que de repente salta en la actualidad durante dos semanas dos lo discutimos después se apagan pasado un año desde ocurrió otra cosa ahora va a ser un año de que en Kiev fue asesinado a las puertas de un hotel pues un un antiguo derbis borrón rorcuales un diputado de la Duma eh que había denunciado también a Putin en fin todas estas cosas saltan cero no tenemos un rato que los una pero realmente hay algo bajo la superficie que se está moviendo no

Voz 1791 12:51 no hay una cosa importante porque el momento elegido no es muy bueno para Rusia porque está el Mundial como decías ya Theresa May dijo que si se comprobaba que había detrás una mano rusa pedía el boicot por lo menos de la selección británica llamaba al boicot a otras selecciones es que aquí hay un Bobby un policía británico entre los los heridos que están en situación crítica

Voz 0662 13:13 sí pero yo creo que eso no es la retirada del mundial no es nada cuando el agente se está jugando la supervivencia odiamos el mantenimiento de un status quo del régimen no yo creo que posiblemente sea eso lo que no que de alguna forma está en juego ahora mismo no

Voz 0874 13:31 Enrique Bocanegra es periodista y escritor Enrique un abrazo un abrazo buenos días

Voz 0662 13:35 nada hasta luego

Voz 1791 14:00 ha vuelto ha vuelto Brown no no creo que vuelve mañana mañana mañana porque me he acordado de escuchar esta música tú no tienes ningún viaje ahora en él no no no no tengo ningún viaje a remediarlo de algunas industrias pensando un libro que tengo una parte escrita ahí quería completar no no no a favor calidad estoy siempre a favor está luego Román echado

