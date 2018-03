Adiós al fundador de Tower Records

Voz 3 00:00 sí

Voz 2 00:42 vamos a dar

Voz 4 00:45 no puede

Voz 2 00:51 huy

Voz 5 01:12 es el sitio donde tus sueños conocen a tus seguidores donde es la conexión final se la audiencia con la que sueñas está cruzando la puerta en ese momento tú puedes quedarte ahí ni ver como pasa ahí está la gente que escucha tu música ir haciéndose convirtiendo en también en una especie de club para nuevas voces cuando un músico joven llegaba a la ciudad y no sabía muy bien qué hacer lo primero que hacía el águila está con centésimo en dicha

Voz 0874 02:00 este que cuando no sabía qué hacer iba a Tower Records era Plus Springsteen uno de los clientes más ilustres de esa legendaria cadena de tiendas de música tiendas de discos cuyo lema era míos y no Uday sin música no hay vida el domingo pasado mientras veía los Oscars en su casa de Sacramento en California murió a los noventa y dos años el fundador de aquella cadena de Tower Becker

Voz 1326 02:21 se llamaba Salomon esta mañana central de Colón

Voz 0874 02:24 Cadel otro barrio que nuestras Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 1326 02:27 hola qué tal Javier pues es decir que este hombre Brussels Bras como lo llamaban Solomont ha tenido una muerte bastante dulce pues si realmente fue una muerte plácida según ha relatado su propio hijo Michael Russell estaban su casa viendo los Oscar con su esposa Patti tomaban whisky yacía comentarios sarcásticos sobre el vestuario de los que desfilaban por la alfombra roja en un momento dado le pidió a Patti que le trajera otro whisky cuando ella volvió con la Copa descubrió a su marido muerto me pregunto quién desfiló por la alfombra roja un infarto sí eso parece pero casi se enteró es una muerte que casi cualquiera podría firmar a los noventa y dos años con suavidad después de tomando un whisky al lado del amor de tu vida

Voz 0874 03:07 la Solomon ejemplifica bastante bien lo que se entiende por el sueño americano alguien que desde abajo llegó muy lejos a base de empeño y a base de esfuerzo

Voz 1326 03:14 pertenecía a una familia de clase media de Sacramento la capital de California sus padres tenían una droguería una pequeña tienda a la que vendían un poco de todo a ras no les gustaba nada ir a la escuela prefería pasar el tiempo la droguería ayudando a sus padres

Voz 0874 03:27 vendían discos en esa tienda

Voz 1326 03:29 no hasta que al propio Russell ocurrió la idea empezó a comprar discos de gramola usados que luego revendían la atienda la cosa iba también que la misma calle de Sacramento en la que estaba el comercio de sus padres abrió una tienda independiente especializada en discos como la tiene a sus padres sean Tower la llamó Tower Records

Voz 0874 03:47 el abrió cuando sea primera atienda a sus treinta y cinco

Voz 1326 03:49 Baños en mil novecientos sesenta en la época que comenzaba el furor del pop y del rock en todo el mundo la tienda tuvo tanto éxito querrá Salomon comienza a abrir locales en otros lugares

Voz 0874 03:58 construyó todo un imperio eh si un imperio con

Voz 1326 04:01 puesto por unas doscientas tiendas repartidas por todo el planeta algunas tan emblemáticas como la de Sunset Boulevard de Hollywood o la del Wilis de Nueva York tras captó muy bien el signo de los tiempos supo conectar con los gustos y las sensibilidades que se habían impuesto entre los aficionados a la música en se tiendas se podía encontrar casi cualquier disco

Voz 0874 04:21 eso buscaron y los que hemos pasado alguna vez por esas tiendas las considerábamos también santuarios lo que más apreciaba era el ambiente que se creaban en Tower Records

Voz 1326 04:28 es que era un ambiente muy excitante y adictivo para un melómano en las propias tiendas escuchaba muy buena música allí el cliente sabía que compartía muchas cosas con cualquiera con el que se podía tropezar por allí era un estupendo lugar de encuentro y tertulia entre personas de sensibilidades afines además los empleados de la compañía eran auténticos eruditos implicaban a fondo en todo tipo de tareas como recordaba el propio raso

Voz 5 04:52 con lo cual suya habéis visto casi todo el mundo en la compañía se convertía en vendedores supervisores asistentes managers todo el mundo aprendía lo que tenía que aprender casi que el desarrollo de Tower Records a lo largo de este periodo de tiempo fue gracias a este tipo de cosas

Voz 1326 05:32 de más de trescientas Luis se llegaron a formar grupos musicales también bandas eh sí sí hubo hubo bandas que se conocieron hay al menos uno de los empleados llegó a ser una celebridad Dave Grohl de Nirvana a los que estamos escuchando te entiendes en los que luego llamarse delante no solamente se vendían discos no su cartera de productos sin incluyó también DVD's o libros muy especial ya está cuando duro ese esplendor de récords pues más o menos hasta mediados de los años noventa en mil novecientos noventa y nueve Se calcula que entre todas las Tower Records aún facturaban mil mía

Voz 0874 06:03 los de dolares y luego internet la piratería os servicios como Napster que pueden seguramente el primero fueron demoledores para la industria musical mucho daño al negocio de la venta de discos

Voz 1326 06:13 claro se impusieron otras formas de consumir y escuchar música eso ya algunas decisiones equivocadas como continuar su expansión por el mundo mal interpretando en este caso el signo de los tiempos fueron determinantes para explicar la decadencia del imperio de las Tower Records en dos mil seis tras algún intento de Ras Salomon por recuperar el espíritu de la primera tienda de Sacramento cerraron todas las tiendas salvo las de Japón que aún siguen abiertas porque las japonesas son las únicas que resiste pues porque la industria musical japonesa es muy potente entre otras cosas

Voz 7 06:44 la legislación tan proteccionista que existe

Voz 1326 06:47 Japón por el cuidado que ponen en la edición de los discos

Voz 9 06:59 sí pero claro a

Voz 0874 07:40 en Madrid la tienda de referencia la tienda de discos de referencia esto era antes incluso de que existiera y era un lugar que además luego ha tenido algo que ver con esta radio era la tienda disco Play que estaba en unos sótanos en la Gran Vía luego posteriormente se cometió un beso en el Café de Los cuarenta Principales Abellán no sé lo que es la verdad pero ahí es dónde íbamos a buscar discos a saber qué es lo que había salido sobre todo hacia una cosa es que enviaban un pequeño catálogo no sé si mensual o semanal no lo sé con las fotografías de los discos que iban saliendo ir los que no teníamos dinero para comprar los discos y los grabábamos pop en los dejaban los amigos de los vecinos recortamos de esos estrictos y las poníamos en la caset con lo cual teníamos algo parecido a una cosa legal supongo que era un delito como lo habría sido hoy en día estoy cuando hablábamos de esto se me ocurrió pedir a ver si podía encontrar a alguien que tuviera algo que ver con aquella tienda con disco Play y con otra en Barcelona con quién luego hablaremos del fundador de disco Play se llamaba Emilio cañí y murió hace unos pocos años pero nos acompaña el productor musical Álvaro que añil que es hijo de Emilio como digo fue el fundador de disco Play la compañía de venta de discos con una que se educaron musicalmente varias generaciones de españoles como estas Álvaro buenos días

Voz 10 08:47 qué tal buenos días cómo está está molestado que te dijera esto

Voz 0874 08:50 que yo a veces grababa discos lo grabamos todos en esa generación

Voz 10 08:54 no sólo no hubiera molestado sino que me me hace recordar cuanta gente hacía eso llega a parte de de la de la tradición y de la historia musical no de cómo ese momento de que la gente recibía los discos el pedido ir rápidamente cada uno personalizada sus sus caset sus discos

Voz 0874 09:14 Iñaki de hecho fíjate yo recuerdo también que entre amigos del barrio comprábamos entre todos un disco sólo una copia y luego el resto lo grabábamos y solamente uno de ellos se quedaba con el original que por supuesto era pues algo no sé pertenecía a una liturgia entonces no la liturgia de la música yo recuerdo aquellos sótanos

Voz 11 09:30 de Gran Vía no me acuerdo el número Gran Vía

Voz 0874 09:33 te acordarás no había que bajar unas escaleras eran siete un poquito lúgubre a b3 porque muchas tiendas cerraban pero disco play siempre estaba abierto

Voz 10 09:40 sí es curioso porque bueno yo lo conocí de de pequeño no yo crear correteando en en los sótanos y tengo unos recuerdos así como unos flashes y desde la perspectiva de un de un niño no pero sí que ha estado de yo se básicamente los sótanos era un centro comercial que en su día los años cincuenta detenido había vivido un esplendor luego estaba en decadencia en padre le ofrecieron pues entrada ahí ya empezó con una minúscula tienda sobretodo en postes al principio entonces poco a poco el fue comprando el resto de las tiendas que había en los sótanos incluir yendo por ejemplo pues una tienda de unas monjitas misioneras que le dijeron vale te vendemos la tienda si te quedas con con con el material que tenemos en dos mil les compró pues varios centenares de figuras que todavía tiene tu casa africanas que hayan dará no y luego por ejemplo había una cafetería que que cerró entonces mi padre compró la cafetería como modo también de crear un centro de reunión social no tanto o sí entorno a la música bueno no sólo la música la música la literatura hoy par fue sobre todo un lector empedernido no he conocido a nadie que haya leído más que el entonces al interesaba todo lo que tuviera que ver con con la cultura con la difusión lo que pasa que la música en esa época era un poco el y a punta de lanza de la renovación cultural de la época de libertad puesto en la época aquella que serviría con la muerte de Franco etc entonces pues la música es lo que más resonaba vaga la tenía entre entre los jóvenes

Voz 0874 11:18 luego topar yo creo que tuvo ideas que seguramente es anticipar un poco el tiempo si no recuerdo mal

Voz 10 11:22 se vendía por correo si va Báez fue realmente el el impulsor del pionero de la de la venta por correo en España básicamente lo que ocurría es que llegaba gente de los pueblos de las ciudades Si el comentaba no yo es que vengo pues una vez cada tres meses son a Madrid solamente a comprar discos entonces ahí se le ocurrió la idea de ciruela en vez de venir a vosotros vamos ahí nosotros a a dónde estáis era entonces el primer boletín realmente era una hoja eh pues con varias líneas colas con los discos más vendidos por ahí la la conservamos entonces aquello empezó de esa forma claro rápidamente empezó la gente apuntarse apuntarse empieza a acumular direcciones IP evolucionó ese catálogo pues hasta lo que llegó a ser pues un catálogo de muchísimas

Voz 0874 12:08 esa es la segunda innovación es la de de repente imprimir un catálogo que se distribuía por todos los lugares yo creo que también por correo por supuesto allí lo da vais y en ese catálogo de repente era una especie revista de información musical Abbas de qué tal grupo había sacado un disco ya estaba disponible en disco

Voz 10 12:25 claro es que aunque tú no compases recibía el catálogo entonces era un vehículo de información y de difusión musical cultural muy muy importante en Barcelona también nos acompaña tan

Voz 0874 12:38 mayor que es el hijo de Jesús mayor fundador de otra tienda histórica que ahora cumple cuarenta años es disco cien en el barrio de Gràcia de Barcelona como está dan buenos días mueve no sé si conocía la historia de disco Play

Voz 0336 12:50 pues no la conocía o sea que si conocía disco Play pero no a la Historia que con el detalle que ha explicado Álvaro Illa cierto nivel familiar es como muy parecida a la mía a la vuestra

Voz 0874 13:00 contando la historia no pues un poco lo mismo no que también

Voz 0336 13:02 por un lado empezamos por lo que era mi padre no

Voz 0874 13:05 déjeme decir primero a los dos que tenéis mucha suerte de nuestros padres molaba mucho mucho la música mi montaban tiendas lo que decía Álvaro que

Voz 0336 13:14 el no conozco a nadie que haya leído más que en mi padre pues estamos igual Ivano pues eso empezaron ahí buscando cosas para para montar un negocio sobre todo y que no suponga un poco porque no no tener un jefe por encima montaron una tienda Discos fue haciendo poco a poco más grande no tanto como disco Play en en su día crecido bastante más al poco tiempo cogieron local de debajo después el de encima después incluso abrieron una segunda tienda más allá

Voz 12 13:39 decidieron que por ahí no sabían qué

Voz 0336 13:41 Nos concentramos en una intervención ante lo que hicimos hacer más grande esta no cambiamos de de local en la misma calle pasamos del número cien de ahí el discreción al XXXIII ir poco a poco hemos pues lo hemos ido haciendo grande a nivel de eso de mucha variedad de discos que es un poco lo que también lo es de de rusa Salomon al principio clara

Voz 0874 14:02 es curioso cómo en España nunca calaron las grandes multinacionales del disco las grandes compañías como Tower Records como el de también construyó todo un imperio no todavía había que ir a Londres y Nueva York para estar en esas tiendas pero aquí vosotros aguantáis es como que no había sitio

Voz 0336 14:17 sí sí incluso ha por aquí pasó en Barcelona así que

Voz 0874 14:19 es verdad merecieron así que hubo uno no hubo un birdie

Voz 0336 14:22 sí sí sigue no solamente ahí no no se notó mucho el impacto de Virgin no se nota mucho así que no sea por la razón que sea además también como estamos un poco un poco separados del centro pues quizás no no no nos influyó tanto como a otras cintas a otras tiendas del centro no

Voz 0874 14:37 alguno de vosotros recuerda si vuestros padres no se tenían Tower Records como modelo que imita

Voz 11 14:43 no no han el caso envío no no no

Voz 0874 14:46 en tu caso Álvaro

Voz 10 14:47 pues tampoco mi padre quería hacer ningún imperio pero sí que tomaba como referencia el modelo anglosajón tanto Tower Records como Dios yen como H V de seis en otra cadena maravilloso claro en el que viajaba continuamente para para ver ideas para ver bueno

Voz 13 15:03 eh absorber hay energía Hay

Voz 10 15:07 luego intentar traducirlo en cuanto a lo que decías de porque no han llegado aquí las no llegaron en su día las multinacionales en mi padre siempre decía que es que el público español harán público muy muy especial y muy característico y que los intentos de las mutilaciones por unir aquí se chocaban con el hecho de que ah se analizaban al comprador español desde el mismo prisma que al americano que al inglés realmente por nuestra evolución cultural social

Voz 13 15:35 y es muy particular no

Voz 10 15:37 precisamente uno de los elementos clave play es que al tener la venta por catálogo acumulamos muchísima información pues lo que hoy es el máximo por Amazon de Wall Mart exacto Big data pues hombre de una forma un poco más rústica no pero sí que se analizaba los distinto

Voz 0874 15:58 estábamos en un listado de chavales con

Voz 10 16:00 Elena esto totalmente de hecho la el listado chavales como Adena así idea hecho también porque comentarte cuando Virgin llegó a España estuvieron hablando con mi padre estuvieron debatiendo para comprar discos estuvieran a punto de de cerrar la compra porque ha defraudado pues al final mi padres hecho si era por dinero Richard Branson tiene todo lo que sí se echó atrás porque bueno digamos que bueno es muy complejo el tema no pero básicamente las condiciones que ellos quería dar a los trabajadores de la época disco Play pues mi padre no no le acabó de convencer pues básicamente querían imponer su modelo SUV sugerente todos Mi padre un poco también siempre ejerció un poco de pues de Padre de todos los pues la gente disco Play

Voz 0874 16:44 en en vuestro caso dan claro el cliente el el modelo de cliente digamos en todo este tiempo que lleváis abierto ha cambiado muchísimo

Voz 0336 16:51 yo diría que si os ahí porque yo me acuerdo caras ha hecho un poco mayor no pero bueno también hay también hay jóvenes y eso pero hay mucha gente que recuerda un poco lo de lo de los principios no es que estaba recordando un poco de gente que está pasando en recuperando la lo del vinilo y vuelve la tienda unos viene con publicaciones que hacía lo que hacía era mi padre y mi madre hacia los dos unas publicaciones con como disco Play con con todos los discos ahí detallados y ahora nos vienen con el acuerdo de de hace veinte años cuando venía a la tienda yazidíes estas publicaciones

Voz 0874 17:20 o sea que el público se está hecho un poco mayor

Voz 0336 17:23 pero bueno pero también hay un poco de todo realmente es bastante variado

Voz 1326 17:26 yo os ha sorprendido la resurrección del vinilo con esa fuerza

Voz 0336 17:29 a mí completamente San es algo que yo no me hubiera esperado nunca sí porque nosotros empezamos con dos ya lo habíamos dejado en noventa y cuatro dejamos el vinilo hay hace diez años empezamos con dos cometas después fueron cuatro ahora son trece mil referencias que tenemos en vinieron en stock en la tienda saque

Voz 0874 17:46 claro es que ese olor irrecuperable no sé si tú lo recuerdas como un niño pequeño claras

Voz 10 17:51 pero el olor y el momento de sacar el la iglesia claro con la con la Junta de plástico y luego mandobles era abrir allí era que que sacar hola muy fácil pero luego meterlo era más complicado

Voz 0874 18:03 bueno en el caso de disco cien ahí estáis aguantando no sé si es a costa de muchas canas cada día Jorge no se puede quedar sin un solo euro a final de mes

Voz 0336 18:12 las cosas van vamos aguantando también nos hemos metido desde hace unos años Internet los hemos estamos estamos formalizando empezamos en el dos mil ocho y todavía no hemos acabado imagínate

Voz 0874 18:22 claro

Voz 0336 18:23 pero eso que es pero sí a base de bueno ahí también hacemos presentaciones en la tienda ha dejado claro si es marcando un poco la manera de hacer cosas en la tienda funciona funciona bien y la gente está respondiendo muy bien

Voz 0874 18:35 hay que buscar nuevas fórmulas siempre porque no no sobreviven pero en vuestro caso Álvaro cuando fue el principio del fin

Voz 10 18:41 bueno y eso daría para un programa sí pero no pero digamos que mi padre siempre apostó mucho y arriesgó mucho no entonces el ser pioneros es lo que tiene que que es el primero en hacerlo pues te la juegas y a veces que sale bien y otras peor entonces él llevó a cabo algunas iniciativas muy bonitas pero que digamos económicamente no eran viables y él lo sabía te sientes súper educado con tu padre no no no es es es verdad lo sabía por ejemplo el la latiendo en Moscú claro estamos hablando en el año noventa y uno que yo con catorce años me me dije oye prepárate que el verano que viene nos va los a Rusia un mes pero como que no vamos a rusas si si es que vamos a abrir una tienda allí entonces bueno pues a él le hace ilusión pues ha de hacer esa locura no porque por entonces yo me acuerdo que había y acaban de abrir el primer McDonald's no había nada más entonces de repente estaba Mc Donalds Disco Play entonces fue aquí hay una experiencia coincidiría

Voz 0874 19:41 a lo mejor con el concierto de Billy Joel que fue la primera vez que un músico occidental de un concierto además en la Plaza Roja con lo cual pensaría aquí hay negocio claro no lo que pasa

Voz 10 19:50 ya claro para abrir eso en el año realmente Sabrido al verano del noventa y dos noventa y dos el llevaba ya cinco seis años hablando claro todo aquello era complicadísimo hizo un un joint venture con melodía que era la el sello estatal que era el único sello que que operaba allí y entonces era la única forma de poder abrir el ir yo me acuerdo el día que se abrió la tienda anécdotas pues por ejemplo la gente llegaba hay compraba un disco impedía varias bolsas me puedo dar otra cosa así que quiera ir en media hora sabía monta o mercado negro el sí bolsas de golf por dos cosas por dos razones porque eran de muy buena calidad es verdad que lo que ponía disco Play que era una palabra que sonaba a inglés para ello será apertura fue una experiencia que eso no nos lo quita

Voz 1326 20:38 a nadie si no me equivoco tu padre también fue pionero en venta anticipada de entradas para conciertos no

Voz 10 20:43 sí efectivamente y de hecho cuando él empezó a vender entradas la gente ese extrañaba porque nadie quería vender a nadie concedía el concepto de vender entradas fuera de taquilla de la taquilla

Voz 0874 20:57 cómo se que has visto dan que hay una conclusión que podemos sacar todo esto es no habrá una tienda en Moscú creo que ni siquiera ahora te va a funcionar así que quédate con la tiene

Voz 0336 21:07 muchos luso está así por correo

Voz 12 21:10 por correo y por qué

Voz 0336 21:12 por porque hay gente que pasa porque estamos justos entre Sagrada Família Hay parque voy como estamos a medio camino pasan muchísimos pero muchísimos rusos y entonces hay gente que que que viene con con listas de sus hijos que hayan pedido discos de Amira viene a recoger viene a recoger la tienda de Justicia parece que hay

Voz 14 21:30 mercado en Rusia parece que hay días tras bolsas como son been a veces si se llevan bastantes vinilos ponemos más de una para que lleguen bien a veinte

Voz 0874 21:42 esa es la clave del éxito en tu caso Alvaro además ha seguido vinculado con el mundo de la música creo no aunque obviamente no te vas a meter en abrir más tiendas de discos porque no está el mercado

Voz 10 21:51 sí bueno lógicamente hay porque vale contestar tu pregunta anterior y cambió el paradigma no paradigma de la música pues obviamente con el con el a con Internet y con las copias digitales pues cambiar absolutamente yo creo que el precio de los discos era excesivo y entonces en cuanto la gente vio una oportunidad de sustituir el disco auténtico por por una copia de igual calidad pirata hippy pirata pues lo vio claro yo creo que si el discurso hubieran sido un poco más baratos durante toda la época anterior pues a lo mejor no hubiera habido esa necesidad de tal pero bueno pero dicho esto bueno pues digamos que disco Play empezó a a a ralentizar la actividad a principios de los dos mil y en dos mil siete ya cesó la actividad Celati no cerró la empresa es decir la empresa como tal siguió existiendo lo que pasa es que dejaron de enviar boletines cielo también vino la crisis etc entonces bueno lo voy padre enfermo falleció entonces lo que

Voz 13 22:50 lo hicimos Mi hermano y yo pues a mi hermano

Voz 10 22:54 o se centró el montó su propio negocio independiente disco Play que se llama bibliobús Talk entonces pues el se centró más en la parte digamos el heredó más la parte literaria yo me centré en la parte musical en concreto sobre todo al mundo de la ópera música clásica y bastante musica de películas

Voz 0874 23:13 había que montar conciertos de peligros yo sí va

Voz 10 23:16 seguramente lo que hacemos es montar montar conciertos hemos hecho ya cuatro años consecutivos siempre en Navidades el concierto homenaje a John Williams este último año lo hicimos en el Teatro Real el día seis de enero de hecho cómo han transcurrido justo diez años de de ese disco Play como hemos montado nuestra propia orquesta pues el nombre no podía ser otro que disco player que sinfónicos

Voz 0874 23:41 bonito fin de ciclo y supongo que el nombre lo conserva es quiero decir tenéis si patentado alguna más quisiera relanzar disco podrías hacerlo exacto sí lo que pasa es que no sé muy bien te podrías hacer con ese nombre

Voz 10 23:53 play tal como lo entendimos en su día no puede existir porque las circunstancias han cambiado pero bueno el espíritu sigue vivo lo que de verdad es muy bonito es como te decía diez años después de no tener ninguna actividad seguimos a diario recibiendo correos de gente que nos cuenta sus historias surgen mucha gente disco Play como muchas otras tiendas no disco en concreto en Madrid lo asocian con con su desarrollo no sólo musical sino desarrollo personal

Voz 0874 24:22 viendo cosas peores oye que muchas veces a los dos a Álvaro Cañete hijo de Emilio cañí el que fue el fundador de disco Play atienda más legendario de discos que hubo en Madrid y en Barcelona a tan mayor de Jesús mayor fundador Beppe atienda histórica que ahora cumple cuarenta llama disco cien en el barrio de Gràcia de Barcelona exhibe en un grupo de rusos

Voz 10 24:43 ahí está la aquí gracias muchas gracias Irán sería un placer conocerte algún día intercambiar historias

Voz 15 24:51 es por qué el Madrid en Murcia

Voz 0874 24:54 lo mismo digo estamos discutiendo está localizado muy para hasta luego Alves hasta luego Javier

Voz 16 25:00 eh en