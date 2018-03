La gente mola: La sociología del churro

Voz 1 00:00 esperábamos el autobús y el rastro empezaba aquí que era como el principio o el fin de una buena mañana de domingo la chulería que estaba allí que han abierto esta como homenaje a la antigua

Voz 0779 00:35 cuánto pesa

Voz 2 00:39 pues gracias por venir a ver qué tal hola qué tal tú a cualquiera es nuevo y Lourdes que la churrería de embajadores estaban una pena exacto ahora congelados a ver yo señores ya lo dejaron porque cada llevan haciendo mayor estoy muy duros no creo que eso lo abrió por la mañana por la mañana y la tarde hicieron patatas los frutos secos ya lo último vendían patatas fijan ellos olas traían fuera venían chicle de todo era que tenía una particularidad y es que las Islas serán muy peque muy pequeñitas y el yo le digo una vez digo sobre todo porque yo yo las aquí ellos dice dice nosotros tenemos este sistema lo que queremos que la gente no sé cómo es fieles muy grande secante mañana muy bien entonces queremos que pronunció venda pues

Voz 1 01:41 año pero lo que no se les puede yo hubiera más precursores de la de las mentiras comerciales sólo quedan porra pequeñas fuerzas en es todavía más pequeños

Voz 2 01:49 con lo cual parecía más grande exactamente ahí todo ello al día que se le iba bien dijo no no me da a mí la renta es igualar por ahí los turnos todo tiene un sistema que no hay no hay mucho lo que hay que hacerla en la masa que esté a punto el agua para que a mí lo que pasa es que hoy día ya lo primero es el oficio de hecho Ferrero es como el de toreo ahora

Voz 3 02:14 ha dado riesgos y no me ha dicho que que

Voz 1083 02:16 es un buen torero tiene que tener temple además es así

Voz 3 02:19 ha explicado que es el temple en Churriana

Voz 2 02:22 el temple mucho es porque si se llenan el negocio hemos muy muy nervioso pese a Toulouse ya tiene temple temple y ahora estoy haciendo Turró pero que haga Porras no pero vamos a ver pero como era tu nombre Bernardino Bernardino entonces la porra es lo mismo en la misma masa no lo mismo pero es verdad que vosotros no compartir la receta ya nadie sabe en realidad que llevan las porras y bueno es que no lo Guta porque no queremos

Voz 0779 02:50 pero creo que sí

Voz 2 02:53 profesional sabe lo que tiene que él él sabe lo que tiene que hacer secreto pero que es lo que tiene que hacer que es cuál es el secreto

Voz 0874 03:01 bicarbonato el secreto ahí

Voz 2 03:04 hay hay siempre una una cosa no sea nuestra fórmula intermedia exactamente se me viene una persona cuando mi equipo tiene un he hecho como te vapor también pero no la masa y la masa lo haré hacer natal pero que ahora no le recientes todos ni te va de la medida en la que pone carbonato o sea que llevar bicarbonato Gemma la menos y va de otra manera invadir es una ciudad más de churros es de en Madrid los dos cosas porque gente que dar una por cómo sin embargo hay otros que que que sino es borrar o la tarde no la suele hacer nunca por la tarde porque eso mal pues no lo sabe estoy de paso de que la porra hay que tener mucha gente habrá saliendo

Voz 0779 03:55 porque la gente la verdad que que

Voz 2 03:59 qué es la que el cliente tiene que esperar aquí

Voz 5 04:12 eh

Voz 0874 04:16 pues este plan el domingo por la mañana el mal tiempo fuera así que les proponemos empezar en la calle Embajadores de Madrid paseamos acompañados del escritor Javier Pérez Andújar nos plantea reflexionar en torno a los churros ya las churrerías lleva tiempo queriendo que hiciéramos esto sociología del churro lo podríamos llamar hemos escuchado a Peña Nieto que es propietario de la churrería cafetería formula Nieto cerca de la glorieta de Embajadores justo al lado había otra solería aquí Plano como escuchaban forma parte de la historia sentimental de quienes vivíamos todavía más lejos de centro Nos sentamos a desayunar churros con café con leche en vaso con un veterano sindicalista que es duro o Fuentes el fue uno de los fundadores de Comisiones Obreras es de Lavapiés que nunca he tenido una vida fácil con ellos hablamos sobre lo que suponían los churros en otra época cuesta creer hoy que pues en un lujo tan sólo para fiestas

Voz 6 05:08 la verbenas pues sabes que le ofrecerá Lourdes venir hasta aquí en Bicing a lo que responde Katherine Ross presión destino que ella ha declinado todos los pero cuanto sur nuestras comido en tu vida hombre churros churros churros hambre pasado yo en ese barrio de Lavapiés ni os lo cuento

Voz 0779 05:28 el churros un alimento sindicalista bueno

Voz 6 05:32 yo siempre he dicho sobre todo se lo comente me parece a Lourdes aquí la costumbre Portillo embajadores que había unos ponían unos bancos portátiles con unas pocas ahí estaba la de caerme trail inédito trabajadores sobre todo entrar en el metro se tomaban soy sombras una vez Castalia loma lo normal era la Cazalla y entonces sí había Torres que había dinero para las porras porque este es un barrio de los más castigados de la repulsa de la Guerra Civil este es un barrio de castigo este barrio lo dejaron desde mucho Garrido como se llena de pagadores bueno pues Lavapiés y eso se llama bueno que toda la vida el Portillo de embajador corpiño Portillo pueblo entráramos los pobre que Javier allá que parecía que no churros verá nuestra generación también eran poco el festín de los pobres era como los que nunca íbamos a un restaurante un domingo por la mañana con un restaurante proporcionado

Voz 0779 06:36 era era la fiesta del pobre era el curro el domingo el volante día comíamos tu marqueses ayer arte chocolate hacía pero todos los domingos en especial

Voz 6 06:49 pues hechos chocolate era una extravagancia era era era como el café dos punto cero quinientos de los curas cierto invitar al cura del pueblo chocolates como una dieta

Voz 0779 07:06 pues es cosa de curas mira de sotana yo recuerdo lo lo volví te ve pero los churros en la solería de Barcelona que ya tiene salón silos con puestos que está en la calle era que te la llevas en el paquete la bolsa de papel de Félix quedó muy calentita la idea ideado confort y dar pase universal cósmica fiel con los churros calientes en las manos a Texas al yo lo sé si aquí nadie se compra hechos para llevar hoy se consume seis seis vivir

Voz 7 07:36 el domingo sendos lo elevara a los cinco y los que quieren venir en directo aquí pon mejor todavía porque aquí hay muchos escritores en directo y en diferido el dato de exactamente no es algo para que en el papel van muy bien pero sin una cosa porque está lloviendo largó salir las cosas malas se hayan que esa el que que el las mujeres que luego no manguitos blancos

Voz 6 08:02 el depósito de aluminio tapado ya ahí estaban los churros y las porras pasadas por los barrios ya había varios sea no todo eran churrerías tú llegabas allí claro dónde estaba metido en los churrerías Corral se conservaban bastantes déjame que te pregunte una cosa piensas que los chinos les puede pasar como yo que se iba a los martillos en Madrid que hubo un tiempo en el que Madrid estaba que no deba artilleros porque me contaba mi abuela yo ya no sé en Casimiro lo que es un Barquillo tú crees que los chinos pueden llegar a desaparecer no

Voz 7 08:34 bien porque aquí vienen niños pequeños madre y ahora drama siendo mayores y siguen muriendo eh

Voz 0779 08:42 bueno a lo mejor nuestro gusto comer churros es porque recordamos que ser conmigo por la mañana si Aisa caliente en casa hay un recuerdo de infancia directo el nuestro pero también hay un recuerdo heredado que es cuando mi madre me explicaba que del pueblo comían churros entonces estaba yo pensando que veía si el churro es un animal de campo un animal de ciudad

Voz 5 09:08 sí

Voz 8 09:22 eh

Voz 0874 09:31 decía Javier Pérez Andújar que recordamos con cariño los desayunos con churros porque nos transportan a nuestra infancia ya hacia ese territorio también queremos viajar concretamente a San Adrián del Besós al lado de Barcelona entre el río la autopista en unos bloques por allí aislados en lo que antes eran fábricas eran descampados a la ribera del río está recuperada y la gente sale a correr por el césped para pasear a los perros acompañamos a Lourdes a buscar a la madre de Javier nos va a llevar a conocer la chulería del barrio no sabemos si es la de toda la vida o dosis otra entran por aquí

Voz 9 10:04 interferido tienen una distribución muy muy curiosa así muy bonita porque tiene por todas partes son barandillas pero lo importante es que entre el aire y el fondo la vida aquí

Voz 4 10:20 a ver si lo oye

Voz 9 10:23 porque todo esto es para decir que vamos a churros

Voz 1846 10:31 tenéis esa que yo soy yo digo hola

Voz 10 10:35 dando siempre

Voz 11 10:48 bien señor eso me parece encantada para llevar a comprar churros

Voz 12 10:53 eh sí sí yo

Voz 11 10:56 he comprado muy bien yo lo ve como los y que fuera Domínguez

Voz 1846 11:01 la noche de Reyes la noche de la cabalgata con mi nieto nosotros te lo años incluso cuando vivía mi marido íbamos a la cabalgata con los nietos les llevábamos el farolillo y luego no veníamos churrería que vamos a ir ahora y ahí les comprábamos los churro pero es otro año y después de morirse él sigue yendo Joy de suelo igualmente así que sí iré churro yo te mi yo te puedo contar de churros y yo me quedé huérfano cuando tenía cuatro años en mi padre murió el XXXIX ir de allí cuando la posguerra se pasó muchísima hambre para poder comprar un churro allí había un hombre que se llamaba Alberto hacía churros y buñuelos y mi madre no tenía dinero para darnos y allí había todos los sábado había un grupito de viajar que se iban pidiendo por las casas de los ricos entonces ello y alguna niña Emma no acercábamos a las vías Aino íbamos con ella y entonces en algunos sitios a las viejas les daban una gorda que era de aquella gordas negras que había antes ya eras niño alguno el exilio que quería no daban una parrilla doce llegó en aquello IBM compraba su churros o me compraba buñuelos porque allí hacían los churros buñuelos lo mismo ha hecho de una manera yo de otra igual entonces sabes cómo no los daba no había cartuchos como ahora en un esparto no lo exponía así enganchado

Voz 9 12:16 un rosco íbamos subiendo no lo ha hecho no oye eh no lo has dicho el pueblo como si no

Voz 13 12:21 Igor de Gorki yo en Granada he ido comer churros a la plaza vi Rambla porque yo estado comiendo churros

Voz 1846 12:30 Bettini en el centro pertinaz Lisandro Pérez tiene que tiene que ver porque si había estado allí pollo también bajarle

Voz 9 12:38 él fue el cretino porque había estado tú seguramente

Voz 11 12:46 por ahí pasa acuerdo pasa en las fundiciones

Voz 14 12:54 llevamos todo arrojo e del de cómo fundían yerros veía

Voz 2 13:00 pero qué era eso era ahí color suele lo llama mi

Voz 11 13:05 pero bueno estoy no

Voz 1846 13:09 no me estamos acostumbrados a verlo una vez explotó acuerdo si se sentían uno

Voz 11 13:13 sí sí sí seguirlo y porque era normal

Voz 15 13:21 mira este sólo que aquí siempre colas siguen muchos el club ego tú sobre las con las pedanías yo sí voy por ahí no compró aquí bueno yo llevo muchos años toda la vida no porque esto no está toda la vida

Voz 9 13:36 ahí enfrente una churrería hace cuarenta años

Voz 11 13:40 la última

Voz 0779 13:45 cientos de niñas

Voz 7 13:48 sí sí

Voz 11 13:52 no están eso finos que a mí no me gusta y me gustan los gordo te dicen

Voz 4 13:59 porque la lo primero cuando tuvo lo primero que sale eso gordo

Voz 16 14:03 en el centro de la ruedas sí quiero detrás formada lo a los churrón lo llaman algo gordo

Voz 6 14:08 no

Voz 0779 14:11 tienen que pasar empezaría pública vía pública tienes que pasaba pues de padres gays pero hoy en día mete al hijo aquí que trabaja los sábados domingos y lo estoy vieja pues no tienes país Fuentes pues aquí hay ahora cuarenta años de esta calle pues yo vengo de la panadería pastelería bueno de cocina veía yo éramos novios ya somos abuelos enemigos parecer los tiene que levantarse pronto que tenemos preparados ahora ya no tanto igualmente tener en cuenta que antes se usaba gasoil para calentar yo era una gota a gota tenía una cita la que yo tenía que aprender no tenemos que mirar para toda la mañana para poder tener gente a las siete ya no además a la banda haciendo sobre la marcha bien yo no tuve yo la gente pide y lo físico secreto visitar siempre lleva el uniforme blanco pueden el gorro blanco siempre hasta de no lo hacen patrimonio de la humanidad estamos cuartos de kilos de los gordito verdad y de los bordes mira me gustan los otro

Voz 9 15:54 la además crujen fíjate Lourdes es una una caseta en medio de la acera por las noches las churrerías sobre de madrugada son especiales porque es como una luz que echa humo es algo misterioso que hay en la calle hay hay calor está llena de cosas extrañas porque bueno cosa extraña no evocadoras ves el el señor gordo calvo con bigote y el sombrero de cocinero eso es luego de pipas Churruca es amigo decir adiós

Voz 17 16:28 eh debe de ser

Voz 18 16:37 eh

Voz 2 16:49 no

Voz 17 16:54 eh

Voz 4 17:00 a través tiene más categoría compartido chulería con

Voz 0874 17:05 Sandro pertinaz Nos abre el camino hacia el glamour de los churros porque también la churrerías tienen su lado oculto bohemio de tertulias de madrugada de chocolate con churros lo mejor de todo es que cada ciudad de España los disfruta a su manera la periodista y escritora Rosana Torres vive entre Madrid y Barcelona Isabel que existen dos culturas del churro bien diferenciadas Javier Pérez Andújar ha quedado con ella porque son amigos porque a los anal encantan las churrerías será porque en Barcelona son como un teatrillo ambulante casi

Voz 4 17:32 vamos por qué porque acepta este venir a hablar de churro por qué mi cultura soy de Madrid ni cultura

Voz 19 17:42 de mi más tierna infancia está ligada al churro con perdón y claro me parece un tema fascinante sobre todo ahora que que lo de desayunar churros los domingos ha perdido los que hacen congelado son malísimos nadie tenemos al lado una churrería digna de nuestro paladar para ir a comprar los churros los domingos en Barcelona me falta un poco de cultura churrería

Voz 9 18:14 es como una ciudad mediterránea que tiene mar y montaña pues tenemos churro de Mari Mar he dicho de montaña pues fíjate vamos a una una churrería que está en el enclave está en el vórtice auténtico de Barcelona donde pasa todo ahora cuando lleguemos lo es

Voz 1083 18:31 explicamos

Voz 9 18:32 está en el puente de Marina en un extremo se ve la Sagrada Familia en el otro extremo de la calle se ve las torres Mapfre la parte que da a Sagrada Familia verás que da la Tibidabo la montaña que son los churros de montaña y la parte que da a las que son los churros

Voz 4 18:48 demanda

Voz 9 18:49 los de montaña son los churros noctámbulos la zona de cómo se llama el triángulo golfo de abajo está la zona de de sol que es la de los domingos a la gente que aún guarda la buenas costumbres iba a la liturgia del churro

Voz 4 19:07 Rosado lo hemos hablado muchas veces de mujer el churro

Voz 19 19:10 sin mojar el churro es es como él dice es una liturgia es como ir a misa hay algo de ritual sacro la tradición en Madrid unos chocolate con churros se la tradición en Madrid café con leche en vaso con borrar pero el chocolate con churros cuando se sale por la noche había que terminar en San Ginés que sigue sin cerrar ni una sola ahora en todo el día las tres las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año

Voz 4 19:40 vamos a acercarnos a a la churrería

Voz 11 19:44 Argilés

Voz 4 19:51 mucho gusto

Voz 1083 19:52 la churrería aquí como tal no no tira que ver como la churrería de Madrid que es una cafetería una cafetería no entonces pues cada allí el churro forma parte de una cultura como bien dice pero que es un producto más dentro de la cafetería a la churrería aquí es churrería no entrase algún local churrería todo huele a churro no era todo te lleva al churro todo te lleva a la porra todo te lleva a los productos autóctonos de churrería no en Madrid donde comer churros padres comerte un bocata de calamares cuánto tiempo lleváis churrerías Mestres yo aquí no había nacido está no había nacido Yo este año hago cincuenta fue pionera de hecho Mi padre vino a trabajar a esta churrería como crío y al final la comprobar propietario ya es de ahí venía también de tradición de churreros solamente no los mi padre venía de pasarlo muy mal era de la de la inmigración que ha habido tanta en Cataluña somos todos todos bueno Mis padres

Voz 3 20:56 cuál Leone ir que viniera

Voz 1083 20:59 he aquí a ganarse la vida gracias a Dios pues tocó con este ramo con este sector iraquí fruto de ello trajo a muchos más jóvenes de edad que de la cuadrilla del pueblo a aquí a trabajar de lo mismo no tal de hecho del pueblo de mi padre muchos churreros en Barcelona de hecho el tenía claro que iba a llevarle churrería no no hombre no yo echaba quería ser futbolista

Voz 3 21:25 el cliente que viene a la churrería

Voz 1083 21:28 creo que no nosotros tenemos diversidad de clientela tenemos la del día a día las de paso luego la más divertida que es la de las noches que tercios mucho hoy por la que hemos pasado todos son tipos de de clientela muy diversas

Voz 19 21:47 ha hecho mucho daño esta moda de lo light de todos en régimen todos adelgazar

Voz 1083 21:53 yo yo creo que no es verdaderamente porque lo que está bueno está muy buena lo que está bueno está muy bueno pero que que no deja de ser harina aceite y agua nos podemos quitar esa idea no de de de de un chocolate con churros parece que estés pecando no no no no la churros aquí al ha tardado mucho en entrar por ejemplo en Madrid eran muy tradicional todo en Andalucía ya aquí se adueñó de la churrería el churro fino sobre lo tradicional en cambio la porra ha ido entrando de hecho hoy la mayoría de churrerías funcionan con churros fino y las porras el fin de semana

Voz 19 22:34 Madrid incluso identifica mucho a la cultura poderosa ID es que la conoces lógicamente dos de toda la vida incluso ahora a Anido escritores periodistas intelectuales ha visto gratas guía ahí se creaban unas tertulias cuando te cerraban los bares no te cerraba algo Cacho o el líbero tantos sitios vamos todos allí quise creaban unas tertulias realmente con un nivel intelectual muy alto que entre las cinco y las ocho de la mañana que es la hora perfecta para para discutirle de ciencia de literatura y de lo que soy

Voz 1083 23:19 sí sí es como un chocolate con churros te da energía para continuar esa tertulia son ocho pero además somos yo personalmente soy un romántico de la churrería

Voz 20 23:29 a él le mezcla he ido de este preceptivo Spies de ahí que le quiere

Voz 21 24:12 Tata

Voz 0874 24:14 es de toda la vida han ido cerrando empezábamos echando de menos una que era para la gente de los barrios la bienvenida al centro de Madrid desde luego lo era para mí eso churros que te comía de madrugada antes de coger el autobús hacia casa el búho o donde comprabas las patatas para el aperitivo después del paseo y ahora acabamos con las cifras de las que sobreviven todavía en una ciudad como Barcelona el punto final tratándose de escritores como Javier y como Rosana acaba derivando hacia la semántica pues la semántica del sur

Voz 19 24:43 no lo cierto es que

Voz 4 24:45 que el palabro la palabra churro da muchísimo juego Berna Javi sin hay muchas expresiones con que incluye la palabra churro y no vamos a las dos y empecemos a decir te estoy dice un churro pero eso cuando se dice cuando estar muy enfadado aclara no hay cuando estás en contra de lo que está diciendo la otra persona

Voz 19 25:05 cuando estás en contra y luego mojar el sur no

Voz 4 25:10 en fin es una actividad es una actividad claro terciaria si coger el sur remojar chocolate es mía que decías antes de claro claro esto ha quedado tú tú ha salido un churro a salir algo es horrible fíjate con lo bonitos que son los churros porque se identifica

Voz 19 25:31 cara

Voz 4 25:32 con algo así tan nuevo avión juego infantil que era el churro me llaman gotero no cojo yo era era muy salvaje yo creo que ahora no dejan en los patios jugará eso adivina lo que tengo en el puchero que bonito sí es verdad que el churro tiene muchas hace muchas peyorativas sin injustificadamente totalmente porque decir esto está hecho un churro vamos a fundar la Liga de defensores del churro sí sí sí sí tuyo de presidente pero no los dos altera pues sí podemos hacemos presidentes a perpetuidad a perpetuidad una Palacín sin más cargos que la presidencia sea exhausto deshidratado