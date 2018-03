Homenaje a las mujeres de A Vivir

Voz 1 00:00 sí sí así en vez empiezo

Voz 1 00:08 sí sí hola probando Olatz que empiezo y mire que el que miro a la luz la luz roja a aquellos que están hoy no parece bueno pues bien masa buenos días esto es A vivir que son dos días y si Javier del Pino porque el jueves pasado las mujeres del programa decidieron hacer huelga como todo el mundo sabe sea el se Javier le quitan sus guionistas no sabe dar ni los buenos días bueno incluso con guionistas no sabe dar los buenos días Neil ahora es otra historia y que hago sigo que ya sí claro que vaya tirando por cómo a ver si si ser que dio puesto que a y lo sí que las mujeres de A vivir hicieron huelga el jueves las mujeres son el ochenta por ciento de este programa en términos de reparto lograr el cien por cien de la supuesta inteligencia Javi el cine ya no no sabía dar ni los buenos días a sí que sí ya que ya lo he dicho ya eso lo he dicho así no vale vale vale sí pero bueno sino digo esto que hago eh rellenar hasta decir a claro si tomó las mujeres de A Vivir han hecho huelga el jueves no hay contenidos para este tramo de radio y ya sí que rellena con lo que se me ocurre judío madre mía novia otro aquello lo que ver

Voz 4 02:04 como allí no vaya otra tara ra ta ke la radio al lado la huelga la web de al lado a mí yo yo a ellos a mí

Voz 1 02:40 es muy bien no había otra cosa no pues muy bien ya no te bien que soy rojo no me van a contratar este verano los ayuntamientos el PP por la narices a ver a qué papel de parte Javier vale esperamos que voy a sacar las las gafas a Verdi Javier dice este programa tiene unos principios ideológicos y morales que nos obligan a reflejar en antena la huelga de nuestras guionistas productoras Marx decía que las huelgas sirven para transformar las conciencias si el programa no se viera afectado por el hecho de que ellas ampara durante un día estaríamos dando la espalda a una reivindicación que es tan justa como históricamente necesaria es verdad que en este programa suenan más voces de hombre que de mujer incluida la mía a pesar de que trabajamos activamente para que eso no pase pero incluso cuando suenan nombres el programa no suena a hombre desde el primer día hemos querido que suene la tolerancia a defensa de los débiles a diversidad e igualdad que son la esencia de todo lo que hacemos incluso a través del humor y en esa filosofía encaja el apoyo a lo que Lourdes vea Paqui Valentina Conchi Isabel y Marta defendieron en la calle el jueves pasado por eso ahora de aquí a las diez yo Javier del Pino desaparezca para que todos sepan que sin ellas no hay programa porque sin ellas no hay nada gracias Pepe ánimo a ningún otro libro era bueno a ver yo estoy está leído yo ahora que que has Molowny eh pues data donde a así a ver si a a ver un poquito más relleno ver post datan Pepe tira tú hasta las diez de ya me lo había dicho no lo había dicho vosotros no no me había dicho nada a ver consejo si no sabes qué hacer por música bueno aquí te dejo algunas seleccionadas por varios hombres del equipo para dedicarse a las a las mujeres del programa que no son sólo las que lo hacen sino también las que lo escucha no se lo vamos a ver empezamos empezó pues siempre muy bien a concederle esto empezamos por Melissa Excel dejo toda la radio me miro a ver en empezamos por Melissa es ha hecho ese rige Raich F Rage and Only One recomendación de Julio Rey porque dice que con todo lo que el rock'n'roll mola mucho más el rock'n'roll hecha mujer

Voz 11 07:47 Khan canta fenomenal vamos con con la segunda recomendación musical de la mañana es cuando podéis poner otros nombres James James Brown Rodes

Voz 1 08:03 creo que en insufló James Bond si quiere escuchemos aclara suman para que nadie la identifique como la mujer de Schumann sino como la gran claro

Voz 11 10:49 dicho bien clara sumen muy muy bonito iba

Voz 1 10:54 Nos ha esto me ajustabas estoy entonces ella tiene el principio poner de parte de Jacinto Antón que pongáis bueno quiero from the North Country de Bob Dylan Johnny Cash índice porque esta canción contiene todo el sentimiento de pérdida irreparable melancolía que nos produce saber que ellas los que irremediablemente las perderemos en algún lejano e inaccesible país del norte

Voz 1 14:59 a ciento moción bien éramos con otras José Martín podios José Martí escribe esto soy de la generación que se hizo adolescente con los boleros que como escribió Manuel Vázquez Montalbán forman parte de la crónica sentimental de unos años de España baile con boleros me enamoré con boleros ya de adulto haciendo crónica judicial me di cuenta de que la mayoría de las historias de desamor que se lavan en los tribunales el atletas de boleros así que para ellas el juego de la vida

Voz 9 16:14 para vela tus cartas tengan maravilloso maravilloso

Voz 27 16:35 a este de estar aquí y me está gustando que además esto Javier puedes tomar Tomás pues puedo seguir después del boletín no no tengo problema de de hecho eh ya no puede ella con ratillo poquito la canción más bella vale no no no no no no

Voz 1 16:55 que que sí que sí que vale vale vale que ella era seguida en que se trataba de hacer un homenaje a la mujer que a decir que vale vale ya ya que llegan se que me pinto nada de todas formas tampoco hacía falta eso sí vale bueno pues nada venga recojo lo voy conmigo oye tú sabes algo o a Balbás A vivir que son dos días