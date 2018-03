EL ANTROPÓLOGO INOCENTE: Transatlánticos

Voz 1 00:00 vamos a tomar el aire de enseñar el timón en proa cual me llevarla más de Donizetti porque estaremos así toda la vida he estado hablando con el capitán no dice que no puede quedarse parado en alta mar estuvo muy amable pero dijo que casi todos querían llegar a Madrid comprendo muy bien su problema seguiría en el océano sólo con nosotros para

Voz 4 00:59 nada por que no

Voz 0874 01:09 el playboy y una cantante se conocen en un lujoso transatlántico y entre ellos surgió un romance apasionado se un régimen muy apretado de tu y yo un hacer tu primera película delincuentes siete dirigida por Leo Makeba interpretada por Cary Grant importe Acker Kazim

Voz 5 01:25 tanto han buenos días que bueno lo de te enseñar el timón

Voz 0874 01:29 que no se habrían que revisitar también ciertas expresiones y conductas F esa película dada la semana en la que estamos no bueno es el hechizo de los viejos barcos eh bueno algunos barcos algunos hemos hablado aquí de hecho hechizo lo que tienen es una condena hoy vamos a hablar de los que tienen hechizo siempre que existe ser Cary Grant en enero

Voz 0840 01:50 bueno este barco es el constituye son realmente tienen es mejor ser Cary Grant que no sea Leonardo Di Caprio en el Titanic no en la aquí es un es un es un pintor y un playboy tal conocer Acker aunque me enteré de buena que Winslet no sé qué decirte Gemma que me quedaría con Kate Winslet es más bien

Voz 0874 02:09 bueno yo tampoco sabría decirte hombre entre una película y otra me quedaría seguramente con tu yo sí vueltas la ventaja La ventaja también es que no tenga que disfrazarse para ir en primera clase eso es verdad oye has estado en el Victoria Albert de Londres no sé si por esto

Voz 0840 02:26 no estará en la idea de hablar de trasatlánticos de de lujo de los trasatlánticos de esa época dorada de los de los grandes barcos que cruzaban el el Atlántico que era la única la única forma de viajar en en aquella época y esa exposición en el Victoria y al ver que yo fui un poco embarque con pocas expectativas si quieres que te diga en la exposición pero hacía mucho frío entre cobijarme siempre el Victoria Albert el Vitoria alberga tienen son esos trajes esas condiciones maravilloso es muy bueno pero de momento el título de la de la exposición no hubiese transatlánticos velocidad estilo han está claro porque se centra mucho se centra mucho sobre todo en en en en el estilo no en la grandiosidad del del viaje la belleza la majestuosidad de eso de esos barcos es un recorrido eso vas pasando a diferentes salas hay hay desde la cartelería maravillosa cartelería para para para de reclamo publicitario de las de las grandes líneas de la Guaita hasta de la Cunard entonces eso hay maquetas y luego lo que hay es he cogido cosas de los de los barcos objetos mobiliario de los real de los de los barcos maravillosos de de de esa época estamos hablando Lusitania en Mauritania al Olímpic Titanic el Normandía que tenían pues piezas hechas de Art Deco era era lo mejor del diseño de la época lo más elegante lo más cómodo sobre todo en la zona de de de primera por supuesto entonces ves paso atravesando salas con una luz muy tenue y viendo todas esas esos objetos maravillosos desde la cubertería de plata desde los la la la la vajilla lo vas viendo también un poco lo que supuso en la carrera de los grandes trasatlánticos para las diferentes naciones tener un un un gran trasatlántico en aquella época para un para un país era como ahora tener aeropuertos signo de identidad de una nación los los grandes trasatlánticos

Voz 0874 04:12 era un signo de que todavía no

Voz 0840 04:14 se había la la primera clase e incluso hasta a una cuarta clase de la que se habla poco en la que prácticamente iba embalado no pero la primera clase era lo lo donde Chavanel restos son esos barcos también una parte dedicada a la maquinaria y con funcionaban de vapor y luego después lo que hay es una sala central que yo es el sitio donde hubiera quedado a vivir es un es un lugar como igual que dices pues mira me hubiera quedado vivir en la tumba de Tutankamon en Little Big Horn pues en ese en ese espacio del Victoria Albert Museum en el cual se ha concentrado todo lo que es la maravilla de los de los trasatlánticos tú paseas vas por una por la pasarela de cubierta de ese programa enorme el cielo y los otros barcos pasando por ahí es la pista Tina en la cual hay unos maniquíes con unos trajes de baño de de de de vintage y luego sobre todo hay en el centro de todo una un una gran es reproducción de la de la gran escalinata de los barcos por la que la gente de primera descendía los salmones sean los comedores luciendo todas sus galas no me bajaban en gran está eso que se llama la grandes esa esa bajada cuando bajaba a comer con el capitán y todo el mundo admiraba a los señores no sé que los marqueses y tal bueno la exposición tiene todas las maletas de los de los duques de Windsor cuando viajaban en el trasatlántico

Voz 0874 05:26 eso tiene que ser bueno es una maravilla

Voz 0840 05:29 Bages trajes de época objetos es ir sobre todo ese espacio con las estrellas ahí un una reproducción de un cielo estrellado por encima hay una música tengo como está que está sonando ahora bueno es es una es una maravilla son te sientes un poco como Jack Nicholson en horas en la fiesta aquello de look en el resplandor que queda como aprisionado en los recuerdos de otra gente y en y en una época maravillosa perdida

Voz 0874 05:54 claro pero es que tu todo lo que cuenta se hace referencia a una época en la que viajar pues era cosa que solamente se podía permitir los de primera clase nos ya los de segunda tercera o cuarta no pero sin embargo cuando hablábamos de montar este espacio y se lo dije Antonio Nuño uno de mis libros favoritos es el de David Foster Wallace no le una cosa supuestamente divertida que nunca volvería hacer

Voz 5 06:13 si las leído pero si hay un viaje trasatlántico como si fuera una auténtica pesadilla hay una diferencia entre entre lo que es el crucero este foco

Voz 0840 06:24 lo que era el viaje en gran Style de de de de esa época que la gente pasaba semanas días cruzando cruzando el Atlántico

Voz 0874 06:32 tras siberiano del mar no algo algo algo

Voz 0840 06:34 así es eso el sueño dorado de esos de esos de esos grandes barcos y las relaciones que se establecían a bordo los negocios la ira y la gente llevaba baúles con ropa para irse cambiando ese ese ese ese mundo de es irrepetible no no porque claro lo lo lo destruyó todo la llegada de los de los lo aviones que eran capaces de en pocas horas cruzar de un lado al otro del charco no

Voz 0874 06:57 me todo o casi todo de transatlánticos ese Jorge oliera Arenas que es autor de la historia del Titanic y los grandes transatlánticos cómo estás Jorge buenos días

Voz 6 07:04 buenos días gracias por invitarme

Voz 0874 07:06 sí de hecho es la primera pregunta es que Azón radiólogo como tú en un tema como éste

Voz 6 07:10 bueno es una cosa que viene de la infancia el quizás la mejor película del Titanic es una que se titulaba una noche para recordar de los años cincuenta diciendo niño tuve oportunidad de verla ver cómo se hundía al barco vertical los padres se quedaban encubierta las madres con los niños iban las barcas la que yo me impresionó y me dejó marcado para hasta que pude voy es que investigue el tema escribir libros

Voz 0874 07:31 hay indagar indagar indagar viajar también en algunas Atlante

Voz 6 07:35 desgraciadamente no de no existen trasatlánticos hoy en día realmente el concepto de trasatlántico era el de un buque de línea que hacía un trabajo llevaba fundamentalmente personas entre Maca vía correo Vermeer trasatlántico desde un punto de vista estricto fue el el Britannia elección concurso de del Gobierno de Gran Bretaña para transportar correo en mil novecientos cuarenta entre las dos cosas

Voz 0874 08:01 era mayoritariamente Europa América América Europa

Voz 6 08:04 sí lo que pasa es que el concepto de transatlántico que empezó en el Atlántico se extendió al resto de los de los océanos ya había buques que hacía pero realmente el concepto es el buque de línea el crucero de hoy en día que puede atravesar Atlántico no es un transatlántico en sentido estricto es una historia ciento treinta y cinco años aproximando desde mil novecientos cuarenta hasta mil novecientos mil ochocientos cuarenta hasta mil novecientos setenta y tres con el último trasatlántico que operó que fue el France

Voz 0874 08:32 la gran estrella de la historia de los transatlánticos a la mencionado fue el Titanic

Voz 7 08:40 no parece más grande que el Mauritania soy indiferente con lo que quiera robos pero no con el Titanic es treinta metros más largo que el Mauritania y más lujoso

Voz 8 08:49 resulta difícil impresionante de su hija

Voz 3 08:52 no

Voz 7 08:53 este es el barco que dicen es sin sumergida sumergible ni podría no

Voz 0874 08:58 con esto de la sumergible calidad si existe esa palabra carrera una idea equivocada lógicamente es

Voz 6 09:07 no existe la posibilidad en un bar Coín sumergible pero el Titanic en aquel momento era lo que más se aproximaba de hecho el Lusitania se hundió en un cuarto de hora del Titanic tardó casi tres horas en hundirse estaba mejor construido desde ese punto de vista el Lusitania era más un barco de guerra estaba preparado para soportar ataques de submarinos así Se pensó hasta aquí

Voz 0874 09:29 punto la botadura del Titanic fue un acontecimiento mundial

Voz 6 09:33 era un acontecimiento mundial porque la botadura de todos esos barcos tan notables el Normandía por ejemplo fue asistieron doscientas mil personas en Francia para para verlo se podría comparar a la carrera espacial de entre Rusia y Estados Unidos de los años cincuenta

Voz 0840 09:50 de todos los países que hayan tenerlo en unos barcos que que se llevaron con ellos en nombre del dinero

Voz 6 09:56 el país eso da prestigio del país Traian negocio es muy importante y estamos hablando de lujo y de pasajeros de primera pero quizás el cambio sociológico más importante de los trasatlánticos fue que movieron millones y millones y millones de personas desde Europa hasta América y cambiaron cambiaron el para una el panorama americano eran personas muy humildes que viajaban como habéis dicho en condiciones muy deplorables pero ahí está la verdadera grandeza de de esta historia de la historia de los traseros

Voz 0874 10:29 vio la sociología de la inmigración por completo

Voz 6 10:31 completo efectivamente tú tú has escrito

Voz 0874 10:34 por ciento sobre el dueño de la naviera propietaria del Titanic que viajaba en el barco no

Voz 0840 10:40 es uno de esos personajes favoritos nuestro ahí como como hay tantos y al responsable reabriera pero se salvó me dices que en una en un drama en el que hay mil quinientos muertos lo lógico sería que la la persona responsable del del barco pues fuera uno de ellos no se subió en uno de los botes de los los primeros botes que que salieron cuando vio que no que no que había espacio en ellos y se marchó tan ricamente luego eso le pasó factura al resto de su vida de alguna manera podemos decir que que que Ismail se hundió realmente con el Titanic porque todo el mundo su prestigio y todas y convertido en un apestado como muchos de la de la gente que sobrevivía estos naufragios capitanes y oficiales que nos que se esperaba que que bueno sobre todo si había se había muchos muertos hay que recordar que que murieron muchos niños y mujeres en en la en el Titanic pero sólo uno de primera clase fue enorme quiénes son muy muy interesantes no de de de tercera clase mueren en el setenta y cinco por ciento y lo lo peor era ser lo peor era ser hombre de tercera clase porque así como con las niñas y mujeres pues hubo un poco de eso pero sólo se salvaron el catorce por ciento de los hombres de tercera clase entonces ves en el en el en el escalón de las bien las bajas del del Titanic ves lo importante que era estar en un sitio en un sitio o en otro hay que recuerda también que muchos de los de primera clase murieron porque no cogieron los botes pienso sobre todos los hombres pensaban que bueno eso eso en el Titanic en sumergible que las mujeres y los niños fueran yendo y ellos se quedaban pues sumando los puros y tocando y tocando el piano e incluso hay una famosa frase que son mis favoritas de del millonario John Hume Ross que dijo hace falta más para sacar de la cama

Voz 0874 12:30 no se levanta por menos me oye pero se pues del hundimiento del Titanic que corría la misma suerte otro trasatlántico que me dicen que es el musical

Voz 9 12:39 además esto es ponerse a mi hermana Florenci cada conmigo que llega hasta la cubierta de popa junto a las chimeneas cuenta así que Nos hundimos cuando el agua llegó hasta donde estábamos nosotras nos quedamos nadando sea me calle salvavidas y agarré con fuerza Florens pero no pude aguantar más entonces qué soltarla aquellos fue muy traumático fue esta mano me dura hasta los diecinueve ovejas

Voz 10 13:08 este año es extraordinario

Voz 9 13:10 todavía puedo sentir su forma de agarrarse

Voz 0874 13:14 se llenaba Eric Williams Watson tenía nueve años el siete de mayo de mil novecientos quince una de las supervivientes de Lusitania que se hundió frente a las costas de Irlanda con este barco que pasó Jorge

Voz 6 13:25 bueno había un conflicto entre estaban en guerra era la la Gran Guerra la Primera Guerra Mundial ya habían Alemania avisó que iba a Bombay a disparar a todos los buques mercantes porque sospechaban que transportaban material de guerra y así se hizo con el Lusitania era un barco fantástico yo de solamente veinte metros de eslora menos que el titánico lo más importante de esta historia aparte naturalmente de los mil y pico muertos que fallecieron en aquel hombre

Voz 0840 13:55 el doscientas personas efectivamente

Voz 6 13:58 es que había muchos norteamericanos y cien niños eso impacto en la en la opinión pública de Estados Unidos y cambió el sentido de la guerra ya que Estados Unidos se unió al a los países aliados en contra de Alemania Hay consiguieron ganar la guerra

Voz 0840 14:15 ese murieron noventa y cuatro de los noventa y cinco niños que iban a bordo veintisiete de los treinta y nueve bebés son vivió en veintisiete bebés en el estoy hay que recordar que fue un torpedo no deban yo soy un torpedo a diferencia de la foto Zara naturaleza que fue el iceberg que hundió al al al Titanic eso explica muchas de las cosas que pasaron a bordo claro una explosión es muy diferente a lo habíamos

Voz 0874 14:35 en materia militar no se sabe no sé

Voz 6 14:38 ha entrado el buen se ha encontrado pero no sea logra decidir hubo una explosión justo después una segunda explosión justo después de impactar el Torpedo pero los dos ingleses decían que es que explotó una caldera mientras que los alemanes hablaban de de de material esto es

Voz 0840 14:54 sabe que había bastantes miles de cajas de proyectiles de artillería y munición de rifle que eran para el Ejército británico no no se sospechaba es sólo admitió el Gobierno británico que había armas María Arbas había armas bueno menores claro imagínate bueno sí claro oye haría pero bueno lo que había también era una una rara edición del Cuento de Navidad de Dickens que volvió a encontrarse que eso también son son las las bajas cultural de esta primera vuelta de las no hay una historia perdona interrumpió ahí es que él viajó a Estados Unidos para dar unas conferencias viajó en un vapor lo pasó tan mal que a la vuelta volvió en un velero a que no se había hecho nada tan incómodo salvo los féretros sabes que es muy interesante de la Historia del de Lusitania el capitán el capitán William T

Voz 6 15:38 es qué

Voz 0840 15:40 no llevaba que además había sido como esos boxeadores un hombre bastante bastante duro que llamaba malditos macacos a los pasajeros de primera iban a un personaje pero él se salvó se salvó porque pensó que era de los últimos que abandonaba el barco no se dio cuenta que no lo era realmente entonces saltó saltó el del barco y intentaron endosar bastante la responsabilidad de la de la de las de los muertos como suele pasar con los capitanes de los de los transatlánticos y luego llevó el otro barco el el Hibernian que también se hundieron también de un submarino y sin embargo también volvió a sobrevivir y al final murió de cáncer en seco es una de esas personas que que han tenido pues bueno de no sé si tiene el privilegio de sobrevivir como capitana dos dos naufragios además también torpedeado en ese segundo barco ya L llegaron a enviar a las famosas plumas estas a las cuatro plumas plumas de ganso que enviaban la señal de cobardía le llegaban de estas de estas plumas son de esos personajes también que dice ser el capitán William Turner que se exigía no que el capitán un poco os hundiera con con con su barco

Voz 0874 16:47 para el último día mente como hizo el capi

Voz 6 16:49 Dan Smith con el Titanic diez meses

Voz 0874 16:52 desde esa tragedia del Lusitania se producía al hundimiento del que se conoce como el Titanic español que es el vapor Príncipe de Asturias periodista Francisco García Novell novelado esa historia en el libro naufragio

Voz 11 17:03 el buque estaba admite en medio de la tempestad alguna vez había atravesado el la el Atlántico había vislumbrado el el Faro de Cabo Frío muy cerca de Río de Janeiro y navegaba en paralelo por la costa de de Brasil cuando ya estaba próxima llegar a Santos tenía que ver el Faro de Punta voy eh que es el que les situaba la posición de la isla de San Sebastián idea y entrar en la ciudad en el puerto de de Santos toda la tripulación que estaba en el puente en el puente de mando miraban a estribor en busca de enlaces luminoso de El Faro de Punta Boi no lo veían estarán invitado un gran temporal que estaba envuelto por una niebla muy espesa de repente lo que vieron frente a ellos en la proa del buque fue el Acantilado de punta de punta aspiradora el capitán ya el segundo oficial dieron inmediatamente la orden de parar máquinas y luego de máquinas atrás pero claro una orden en un buque tarda muchos metros en que en que el buque obedezca encalló en la en los arrecifes de bravura y en cinco minutos el buque son Dios

Voz 12 18:13 cinco minutos

Voz 6 18:15 sí bueno la hay que decir que la flota española de buques de línea era la cuarta del mundo después de Gran Bretaña Alemania y Francia tampoco es no hicieron barcos muy grandes porque en primer lugar salíamos de la crisis del noventa y ocho con la pérdida de las colonias Si el país no estaba para

Voz 0840 18:32 Marqués alegrías y luego la guerra civil Siria

Voz 6 18:35 etc pero era un afronta extraordinaria que servía sobre todo con Sudamérica y con el con el sur de Estados Unidos de Norteamérica cuánta gente murió en este caso no

Voz 0874 18:44 cuerdo todos hablando de diversos naufragios que han pasado a la historia por distintos motivos pero creo que por número de víctimas de hecho nada es comparable a la tragedia del gen Wisla correcto

Voz 0840 18:56 Pemán era pequeñito quedan veinticinco mil toneladas no hay datos relativamente que si para hablando de los mamotretos de que estamos estamos hablando en en en enero el cuarenta y cinco tenían que evacuar tropas y civiles del puerto de Kiel que están llegando los rusos se hundió a las diez mil personas diez mil y pico de personas que iban a bordo murieron nueve mil quinientas esa es la la desastre mayor lo hundió en submarino submarino ruso también había esa mezcla de de tropa civiles que es que es muy desgraciado en el en en estos en estos asuntos porque claro en el fondo había cierta legitimidad de hundir un barco que transportaba tropas

Voz 6 19:36 hay que ponerse en el lugar en el momento el mar estaba helado ese barco lo lo mandó construir Hitler no era realmente trasatlántico era un barco de recreo para premiar a los trabajadores eh

Voz 0874 19:50 qué ciento sugería al principio que el principio del fin de esos grandes trasatlánticos fue la llegada de la aviación correcto estás de acuerdo

Voz 6 19:58 totalmente si la gente el el el récord de viaje transatlántico fue lo hizo el United States en los años cincuenta era un barco que estaba equipado con una motorización de de de portaaviones lo hizo en tres días y diez horas es decir que para cruzar el Atlántico ese era el récord por el primer barco que lo hizo el Sirius tardó tardó un mes aproximadamente tres días tibieza

Voz 0840 20:27 las era fantástico con ustedes para cambiarse de ropa tres noches porque realmente no

Voz 6 20:31 pero claro en un avión te lo hace en en unas horas en menos de un día no y eso acabó con el negocio

Voz 0874 20:37 a esto se mantuvo durante un tiempo no como signo también de riqueza de de hecho cuando el Queen Elizabeth por ejemplo es algo que ha perdurado hasta hace unas cuantas décadas

Voz 6 20:47 sí bueno existe la Kunar es una empresa que existe ese se fundó en mil novecientos cuarenta y existe todavía la compró la Carnival Corporation ahí tiene el Queen Mary II y el Queen Elizabeth II que hacen cruceros pero son cruceros de placer es decir el concepto de buque de línea desapareció cuando vas a los sitios

Voz 0840 21:08 me encantaría cruzar el Atlántico

Voz 6 21:10 el recreo o no pero de hecho ha habido planes para hacer un titánico una réplica del titán pero no sé si tendría suficiente

Voz 0840 21:19 sin submarino seis iceberg fantástico porque decisión tanto clasismo seguramente tú sabes que la decía que los los los trasatlánticos que los usaron todos los trasatlánticos usaron como transportes de tropas durante la la la Segunda Guerra Mundial decía que habían acortado la la guerra un año transportando tropas de un frente a otro transatlánticos

Voz 6 21:40 los científicos lo tiene creó el Queen Mary con diez y dieciséis mil soldados Churchill cruzó el Atlántico en un par de ocasiones para entrevistarse con el presidente norteamericano y lo hizo en el Queen Mary sí

Voz 0874 21:54 de hecho los trasatlánticos están en nuestra memoria colectiva por lo menos en nuestra generación por culpa de esto

Voz 3 22:00 ya lo creo buenos días capitán buenos días capital para ustedes vaya cortarse el pelo

Voz 13 22:06 que son imaginaciones mías fue el capitán está de un humor de perros esta además grumos y creo que conozco el motivo el señor y la señora causar Él es uno de los directores de nuestra línea ahí viene a hacer un cruce que

Voz 3 22:20 recuerda al peluquero

Voz 7 22:25 cuando se dan ganas de ponerse a bailar encubierta no creo en esta música es más el mundo de Trasmediterránea Balearia

Voz 0840 22:32 es un punto por debajo de los del de la Kunar no y la Illa White Star no se parece nada aquello de lo que estamos hablando de juerga en absoluto

Voz 6 22:40 en absoluto a mí lo único que me gusta de esta serie es la música que es agradable

Voz 0874 22:44 pero nunca te apuntas a un crucero Disney

Voz 6 22:47 el nunca me apuntaría un crucero soy soy de Interior soy madrileño eso sí siempre que voy a la costa cojo barquitos y doy vueltas por la bahía

Voz 0840 22:58 pero es mentira navegar al Victoria Albert Museum que tienen por ejemplo la tiara de Lady Alan que que viajaba en el Lusitania en una tiara de diamantes y esmeraldas la tienen allí allí expuesta ella ella se salvó porque además una doncella les rescató la la tiara de de joyas pero ausentaron dos hijas suyas en el en el en el hundimiento de Lusitania esas son una serie de dramas a través de objetos lo puedes ver todo sin mojarse los pies también hay un panel del del propio Titanic que es muy parecido a aquel en el que se salva al final al final la protagonista Ross ido tienen puesto como una especie de sistema de luces que parece que esté flotando en el agua es una es una exposición maravillosa

Voz 6 23:37 dos horas más del mundo ha engañado a llegar a navegar

Voz 0840 23:39 la posición ya que se va a Gran Bretaña

Voz 6 23:42 hay que acercarse a Bristol en el puerto hay un barco museo que es el Great Britain Un barco que ese reflotado en mil novecientos setenta y tres es es uno el primer transatlántico lujoso con cien metros de eslora construido por Issam Kingdom Bruyneel un ingeniero magnífico bueno pues una vista también muy interesante que yo no he hecho pero que me prometo hacer no

Voz 0874 24:06 la exposición por cierto está abierta hasta el diecisiete de junio así que que buscamos billetes baratos y volveré en el día Jorge Oliver Arenas radiólogo autor de la historia del Titanic y los grandes transatlánticos gracias Borge reacias a vosotros muchas gracias encantada