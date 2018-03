Ciencia: Turismo matemático

Voz 1 00:00 no

Voz 0874 00:53 de nuevo Reunidas y dispuesto a explicarnos todo lo que a nosotros nos cuesta entender Javier Sampedro compañero cuando diez muy bien

Voz 4 01:01 vuelto verá si ya tenía ganas bueno nos sensaciones encontradas

Voz 0874 01:06 estamos hablando de esto no de de de viajar después de la paternidad yo te contaba que a mí me resultó durísimo Mi primer viaje tuvo que hacer para cubrir no recuerdo que ahora mismo después de que no tiene a mi primera hija Illera como un síndrome de separación que no podía soportar claro y vale

Voz 1730 01:21 estabas contando digo pues a mí no me quería está diversidad no digo hombre que echas de menos a la Eva pero pero estaba bueno no no no no no no tuve una sensación no no es que sea mal padre

Voz 0874 01:34 eh tú crees que habrías querido volver tanto como contaste en el último programa si no hubiera tenido a esa niña tan Tikrit esperándote

Voz 1730 01:43 yo supongo que hablar

Voz 4 01:47 no puede quedar fatal pero es que es verdad que cuando estás bien

Voz 1730 01:50 cuando entras en otro mundo es que a mí me encanta viajar sabes tu vida viajar y entonces una de las cosas que me gusta mucho de viajar es que de alguna forma te te te separa de tu rutina mientras como en otro mundo y casi te sientes como otra persona no yo no soy de los que desconecte común mucho cuando viajo no soy de los que estoy pensando en qué está pasando en casa o qué está pasando en noticias ni leo las noticias me pasó una anécdota curiosa en el vuelo de regreso

Voz 5 02:18 y desde Dar es Salaam a acatar que eran enlace me pongo a ver la luz

Voz 1730 02:25 películas de del avión y había una que tenía buena pinta que yo no había escuchado nunca que sería la forma del agua

Voz 4 02:33 bueno pues estuve supera desconectado y ni sabía que eran los Oscars la empecé a ver y a los quince minutos dijo no no me gusta ahí la cambié y al día siguiente de me enteré que había ganado acabas de dar tantos patinazos en crear problemas con tanta gente tú cómo te enfrentas a los viajes

Voz 0902 02:52 a ver te dan pereza o si mucha pereza cuando se ha visto un avión se han visto todos los hoteles son muy parecidas otros sí

Voz 0874 03:00 esto lo dice es perdona tendríamos que hablarlo algún día también desde el punto de vista científico lo poco que ha evolucionado

Voz 0902 03:04 el el viaje en sí verdaderas últimos cuarenta años entonces el viajar a Australia sigue siendo una parada en Singapur si mal no recuerdo ese me hace mucho peso se me empiezo a dar vueltas por el pasillo bueno pero ya sé porqué pues bueno si aparte de eso

Voz 4 03:24 cuando me acuerdo de comprar chicle pillado fumando bajo aun cuando me acuerdo que comprar chicles de nicotina se me hace muy esa ha

Voz 0874 03:33 en fin tú cuando te volviste pero me han dicho que lo primero que hiciste fue una buena

Voz 1730 03:35 ella no es sí sí bueno yo no estuve en Valencia en poco curioso porque estaba entrevistando a un especialista en diabetes

Voz 6 03:45 yo no tuve ningún remordimiento en

Voz 1730 03:49 zamparse una paella al

Voz 0902 03:51 se iba a de descubriste que había regresado pero para ellas tú tienes una teoría no bueno hombre para diabetes que se te vuelves una bandeja de pasteles pero yo creo que ella el problema que tiene no no suele ser fácil de digerir porque el arroz absolvió muchísimas glosa y no necesariamente es aceite de oliva virgen extra te te te comen un buen plato de arroz no hace falta que lleve chorizo como como hacen algunos cocineros británicos pero es un plato un poco pesado una grasa que tiene

Voz 0874 04:25 la razón científica por la cual aún no le apetece una siesta después una paella

Voz 7 04:29 sí Bicasi

Voz 0874 04:31 antes también pera Estupinyá es químico es bioquímico es conductor en la dos de El Cazador cerebros Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular colabora con el país tenemos un teléfono recuerden para al final de esta sección podemos escuchar alguna pregunta o alguna opinión no pueden recabar la mayor parte de nuestros otros científicos el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro

Voz 4 04:50 nueve es un número de whatsapp con lo cual también acepta notas de voz o no

Voz 0874 04:55 preguntas escritas y luego les llamamos seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve

Voz 8 05:05 la ILE la has ATI él os ha

Voz 9 05:22 no eh

Voz 10 05:43 banda de

Voz 0874 05:55 siempre decimos en este programa que hay ciencia en cada cosa que hacemos si es así hay números y cálculos por ejemplo detrás de cada edificio de las baldosas que pisamos de las obras de arte que observamos tanto es así que existe ya un nombre para una nueva forma de vivir ida admirar las ciudades el arte y el urbanismo se llama turismo matemático e implica intentar ver más allá intenta captar la belleza de las proporciones por ejemplo de las simetrías de los reflejos sin cuando preguntábamos a profesor de matemáticas eso de esto para qué sirve no se hubiera dicho que para hacer turismo a lo mejor habríamos aprendido matemáticas de otra manera no

Voz 1730 06:31 sí seguramente la verdad es que con las matemáticas siento una cierta frustración porque se te das cuenta desde que yo pienso es la película de Pi de de dar en Aragón Aronofsky no de de donde ese ese matemático que empieza a ver como hay un lenguaje oculto en la naturaleza con unos patrones que que que se van repitiendo y que descubrirlos que el que el caos no es del todo casual que hay una estructura allí casi filosófico porque él llega a plantearse casi la divinidad o sea que que el lenguaje de Dios son las matemáticas no

Voz 0902 07:11 es algo que han pensado mucho hematoma claro hay un libro de reciente que se llama es Dios un matemático de nombre el individuo lo podemos en la web

Voz 1730 07:24 pero es que yo soy matemático llamarle es

Voz 0902 07:27 Dios un matemático pero que hay patrones

Voz 1730 07:29 temáticos ocultos en todo lo que vemos pero cuando he intentado imagino que habrá pasado más personas profundizar en eso es un grado de abstracción tan grande y es un lenguaje que si no conoces a mí me particularmente mira que que que que en otros ámbitos de la ciencia pues química sobre todo pues pues pues el lo tiene muy interiorizado pero en el Matemáticas te cuesta entrar

Voz 0874 07:53 pero si hablamos de matemáticas educación es curioso porque también recuerdo de pequeño un libro que llama el hombre que calculaba no me acuerdo tampoco del autor la verdad

Voz 4 08:01 ir a la historia de una especie de Mercader

Voz 0874 08:05 que atravesaba desiertos por África todos los conflictos a los que se enfrentaban los resolvía por las matemáticas y era era maravilloso y es verdad que te devolvió un poco la pasión por los números que tus profesores no te

Voz 4 08:15 llaman al final es como enseñas si eso

Voz 0902 08:20 a veces tan importante tener un buen profesor o profesora de matemáticas cuelan cuando eres niño te das cuenta si tienes la suerte de tener una a lo mejor luego en primero de carrera te das cuenta de que él mismo material que había estudiado de niño y todavía todavía tira para atrás de repente se entiende todo a qué vienen esas curvas y qué no

Voz 0874 08:39 es una integral Claudia Lázaro es profesora de Matemáticas es miembro de la Federación Española de Sociedades de profesores de matemáticas coordinadora del proyecto europeo Mobile más crueles sorbió está escuchando desde Radio Santander cómo estás Claudia buenos días

Voz 4 08:53 buenos días encantada de compartir con vosotros estos minutos no sé qué opinión tiene de todas las barbaridades que acabamos pues yo creo

Voz 11 09:01 qué habéis defendido muy bien y habéis expuesto muy bien la la situación precisamente el movimiento que defendemos desde la Federación de Sociedades de profesores es conectar las matemáticas con el mundo que nos rodea ahí en ese sentido los paseos matemáticos y los el turismo matemático es una buena forma de conectar matemáticas con otras disciplinas

Voz 0874 09:25 vamos a empezar por el principio Claudia tan salado de paseo es matemático si turismos matemáticos esto qué significa ir mirando hacia

Voz 4 09:31 suelo cuando vas andando eso sí no la cultura en la mano

Voz 1730 09:35 bueno pues es

Voz 11 09:38 hablamos de turismo matemático es habéis hablado antes también de del gusto por viajar es igual que cuando viajamos tratamos de conocer en visitar a pasear por los sitios que por los que viajamos hacerlo con una mirada matemática que completó en ta pues la mirada de la el conocimiento de la historia de la arquitectura de lugar de las los personajes que han vivido en el sitio por el que paseamos

Voz 0874 10:07 es interesantísimo porque eso incluye por ejemplo la simetrías de las baldosas de Gaudí en el paseo de Gràcia o los

Voz 4 10:14 los esfuerzos de Velázquez para incorporarse al

Voz 0874 10:16 las Meninas que supongo que es una cuestión de perspectiva también no

Voz 11 10:19 efectivamente en la las expuesto muy bien ir se trata de de aportar esa medida la geometría desde luego es un elemento fundamental en cualquier paseo matemático hay la la pero también puede ser complementar con la vida de personajes matemáticos que han vivido en el sitio ayuda a profundizar como habéis citado en la vida la la historia de de gente como Gaudí Velázquez es algo

Voz 0874 10:52 amplio cuenta pera cuentan los libros Castellito encima de la mesa

Voz 1730 10:54 sí es que claro que has hecho los deberes también no es que cuando ha habido yo decidimos hablar de este tema recordó que una vez que si te Burgos Si un matemático me regaló este libro que tengo aquí solamente sobre la mesa que es matemáticas en la catedral de Burgos

Voz 0874 11:08 de hecho la foto de portada ya te hace pensar que es verdad que hay mucho material

Voz 1730 11:13 sí sí sí aquí habla sobre todo de geometría pero creo que también de de aritmética es un libro pensado para estudiantes que visiten la catedral de Burgos y empiecen a ver las matemáticas que hay ocultas a mí la la la pregunta que que que me sugiere el el el tema es porque claro quién diseñó la catedral de Burgos no era matemático no estaba pensando en las matemáticas pero es como que cuando construyes algo hace falta un montón de

Voz 0902 11:37 temáticas para que no se te caiga bien

Voz 1730 11:39 claro claro implícitamente tienen que existir es decir hay unas matemáticas intrínsecas en la catedral de Burgos aunque no las diseñe es adrede no

Voz 11 11:53 bueno efectivamente hay y en este caso en la arquitectura es obvio porque hay cantidad de Matemáticas en cualquier elemento arquitectónico en la catedral de Burgos por supuesto quién es el autor del libro que tienes

Voz 1730 12:08 es la Asociación Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán pues sí

Voz 11 12:13 es una de las sociedades de la Federación Española de Sociedades imprecisa mente en casi todos o casi todas las sociedades de las comunidades autónomas tienen alguna publicación sobre turismo matemático paseos matemático

Voz 1730 12:28 pues a ver este libro de aquí es armas de destrucción masiva

Voz 0874 12:31 ah si este es este es un libro que ha tenido muy

Voz 1730 12:34 el en que los estás metido pero no no no no esté ha tenido mucho éxito en EEUU están bien pero el título porque era en inglés es muy Pons of my d'Estrac echa ahora en armas de destrucción matemática en inglés el paralelismo con el más pero es interesante porque también refleja es es muy crítico con el Big Data es decir lo que estamos hablando es que en una serie de la naturaleza o en el Big Data ahí hay unos patrones que se pueden encontrar y una vez tú los puedes encontrar puedes llegar a predecir osea todo este análisis de que oculta el Big Data lo que quién es lo están resolviendo son los matemáticos cuando resuelven encuentran todos estos patrones pueden ser capaces de de de predecir aspectos que sólo ellos conocen el caso más claro es el no estar tan relación combinando también pero es el caso de la Bolsa no si yo conocí en el MIT Un matemático que estaba haciendo el doctorado dice cuando termino doctorado me voy a Wall Street porque si yo soy capaz de encontrar un modelo que predice un poquito mejor el movimiento bursátil tú sabes el dinero que gano con eso entonces lo que plantea este libro es que las matemáticas aplicadas al Big Data están como quién quién tendrá el poder sobre ellas serán los que los que tienen muchos recursos aumentarán la desigualdad pueden tener consecuencias las negativas para la sociedad oye claro

Voz 0902 14:01 hay iniciativa es museo gráficas que a mí me han ayudado mucho a entender al matemática una encíclica edificio estoy pensando sobre todo en la casa va yo en Barcelona sí ir allí y bueno ahí de esta es Gaudí se inspiraba muy a menudo en formas biológicas no en en las estructuras típicas de la biología no hay ninguna casi ninguna línea recta en su arquitectura como no la hay en la biología tampoco los museo yo hiciera una allí unas aplicaciones de realidad aumentada de manera que tú enfocada más tu teléfono o el teléfono que te daban a una lámpara de repente veías cómo se desplegaba de allí

Voz 1730 14:41 el acto la habilitación

Voz 0902 14:44 y a escala en la forma de la escalera de caracol como era una una una espiral aritmética de ese tipo realmente tú que eras que aparte de publicar libros si hacer rutas turísticas podríamos adoptar iniciativas museo gráficas de este tipo que allí son muy explicativas

Voz 11 15:04 pues totalmente de acuerdo precisamente en esa línea trabaja también el el proyecto matemático en el que la Federación esta y colaborando el que has comentado anteriormente Montmartre que es el acrónimo The Mobile Mats tres e IU se está trabajando en una aplicación para para teléfonos móviles tipo Google Maps en la que se marcan los los elementos matemáticos de un paseo un museo o cualquier sitio en el que nos podamos encontrar también podría tener conexión con lo que has comentado de realidad aumentada

Voz 0874 15:47 es es curioso porque me acabo de acordar Claudia que una vez nos invitaran a un acto en la Facultad de Matemáticas de de Valencia himnos contaron que Matemáticas es la carrera con menor nivel de paro claro un poco lo que se explicaba impera no porque si hay una palabra clave del siglo XXI es la palabra algoritmo imparables algoritmos hace falta matemáticos

Voz 11 16:07 pues efectivamente y además también

Voz 12 16:10 eh toda la labor de de

Voz 11 16:13 divulgación que ahora se está haciendo desde las matemáticas programas como éste también fomentan la la vocación matemática

Voz 4 16:22 yo voy llena ello estos estos no se viaje eso estos paseos matemáticos los los diseños para todo el mundo o para un público en especial

Voz 11 16:33 sí están abiertos para para todo el mundo hay veces desde las aulas que se trabajan con los alumnos que tenemos en secundaria también en universidad eh pues dentro de los de los de Magisterio de los máster de formación de profesorado de Secundaria se inculca se inculca esta metodología pero están abiertos a todos los públicos Jenny iniciativas como la Noche Europea de los investigadores o en actividades para toda la comunidad educativa a familias actividades de fin de semana se incorporan este tipo de de paseos y derrotas matemáticas

Voz 0874 17:14 no sé de plantar una mirada matemática en cualquier aspecto del paisaje

Voz 11 17:19 trato trato de hacerlo efectivamente puede ser en un museo en puede ser en la naturaleza porque ya habéis comentado antes que en la naturaleza en la biología también hay muchos patrones matemáticos sería del Cibona de proporciones áreas y es algo que que añade a la belleza del paisaje a la belleza de un monumento le añade una perspectiva con la que también se disfruta mucho

Voz 4 17:46 deberíais hacer algún tipo de de aplicación

Voz 0874 17:49 Master su exposición sobre las matemáticas del fútbol así atraería a un público cada mejor no se va a apuntar a estos

Voz 4 17:55 si fuese efectivamente en el deporte también es un ámbito en el que

Voz 11 17:59 que hay muchas los

Voz 0902 18:01 hombre dicen es el fútbol no es una ciencia exacta siempre siempre dice esa frase no

Voz 1730 18:07 bueno pues hay que discutirlo pero se está hablando también de pirata aplicada al fútbol es decir de poder monitorear los los movimientos de todos los jugadores después extraer algunas conclusiones por ejemplo decir hombre siempre que sacas de banda hay pasas hacía atrás equipo contrario algo que el entrenador le cueste ver pero con una capacidad de cálculo masiva puedes pequeños patrones o por ejemplo con los penaltis cuál es la probabilidad

Voz 0902 18:38 de de meter gol si tiras la izquierda o centro alavés en el tenis después de cada partido

Voz 0874 18:43 en los grandes en las grandes competiciones hay un equipo de IBM que le da un DVD a cada jugador con un análisis pormenorizado matemático de lo que ha pasado de manera que la siguiente vez que se enfrenta el mismo jugador pues ya sabe donde tiene que hacer

Voz 0902 18:57 tras los dos seguidos la mitad de las veces

Voz 4 19:01 pero Estarás Claudia orgullosa de nosotros no encantada además la aplicación que sí que me gustaría señalar que

Voz 11 19:11 los profesores de matemáticas desde la educación además de defender nuestra disciplina y tratar de enseñar la y que nuestros alumnos aprendan desde luego esto tiene que ir ligado a valores el que la la sociedad que estamos los futuros habitantes de la sociedad utilicen bien

Voz 4 19:31 nacimiento por supuesto Heidi no pueden aconsejar un par de webs para nuestros oyentes

Voz 11 19:36 tengo algún libro nosotros somos agudo algunos incluso bueno yo como web voy a defenderla de la Federación y que si cualquiera busca Federación Española de Sociedades de profesores de matemáticas puede puede encontrarlo el las siglas F S P m punto es como libros también tengo aquí algunos conmigo ya que yo soy te de Santander pues no puedo dejar de de difundir un libro maravilloso Santander mirar y ver matemáticas arquitectura e Historia que está hecho por seis profesores de matemáticas de Cantabria también tengo conmigo otro libro turismo matemático por Madrid de Ángel Requena y cómo no una ciudad donde se encuentran muchísimas matemáticas ese puedes disfrutar con ellas es Granada yo tengo también el libro de paseos matemáticos para Granada

Voz 0902 20:36 a ese esas geometrías no

Voz 6 20:38 de origen evidentemente Oriente Medio

Voz 0902 20:41 Valira se pueden ver unas unas mezquitas asombrosas no

Voz 11 20:47 pues sí desde luego por ejemplo la influencia de los árabes en sitios como Granada la Alhambra es maravillosa y en toda la ciudad

Voz 0874 20:57 quería enviar Javier Lobo le interesa mucho también la geometría de las gambas pese no

Voz 13 21:01 el les suele preocupar es siete existe una chica vete de quedarse antes alumnos Claudia

Voz 4 21:08 de doce a dieciocho años poco de todo y ahora que no nos oye nadie se siempre tener un favorito no los profesores

Voz 11 21:16 mérito de alta Cardiel algún curso yo hablaría más de de curso siempre y alguna otra que se atraganta un poco pero vamos hay que a todos les quiero mucho

Voz 1730 21:29 en China las chicas que lo hacen

Voz 11 21:32 pues las chicas muy bien sí que es verdad y en el tema de de género las matemáticas hay una labor importante por por hacer Ketama en defendemos mucho las chicas trabajan trabajamos muy bien pero sí cuesta en general más que o se expongan en público que la visibilidad es porque sí sí sí

Voz 4 21:57 están acostumbrados a pensar que ellas no lo van a poder con eso se doble trabajo lo tienes tú Claudia

Voz 11 22:02 pues sí tienen tenemos quizá un espíritu menos competitivo el tema de Olimpiadas competiciones cuesta más animarles pero ahí estamos también tengo que decir que en la Sociedad Matemática de profesores de Cantabria que lleva existiendo desde mil novecientos noventa y seis las seis presidentas que ha habido a lo largo de su historia han sido todo mujeres

Voz 0874 22:24 yo creo que en las facultades arroz son mayoría los estudiantes de matemáticas no

Voz 11 22:28 sí sí desde luego no en cuanto a número de estudiantes no hay desequilibrio

Voz 0874 22:34 oye pues te agradezco estas confesiones en la profesora de matemáticas el Claudia Claudia Lázaro que es profesora es miembro de la Federación Española de Sociedades de profesores de matemáticas y coordinarse proyecto europeo de paseos matemáticos por Europa no ha escuchado y uno ha hablado desde Radio Santander lo cual por cierto también es una suerte Claudia un beso fuerte gracias

Voz 11 22:54 muchísimas gracias a vosotros

Voz 0874 22:57 el día Javier Sampedro Pere Piñar a me dan ganas de no sé de irme haber una estatua y Tahar de adivinar porque su

Voz 13 23:03 la de pie o donde son los ángulos ocultar baldosa

Voz 1730 23:06 estaba recordando una vez que entrevistamos a un matemático aplicado en el cáncer de cerebro si mi hijo somos como células madre y me pareció muy bonito sí sí sí eso insiste una decía mira nosotros tenemos ese lenguaje matemático conocemos y cuando me viene un investigador en biomedicina aplicamos las matemáticas eso cuando me viene un arquitecto aplicamos las es decir

Voz 4 23:26 el lenguaje que hay oculto detrás de todas las cosas te permite ir desde la bolsa naturaleza las creaciones arquitectónicas es muy bonito hasta la semana que viene