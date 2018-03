Mindfulness

Voz 1 00:00 burguesía el Hong Manuel Burque

Voz 2 00:14 sí

Voz 1 00:16 un pero a ver a ver

Voz 1378 00:19 dices tú tienen más fuerza que si lo digo yo creo porque voy a decir yo por ir es el ídolo hasta que tú lo que tú me las millones de personas que está escuchando la radio te van a hacer caso Dati no voy a hacer el trabajo no se lo tengo que decir yo he dicho que cubrió a hablar de lo que pasó la semana pasada yo con el equipo no hablarlo no ha llegado en muchos correos a nuevos correos virus de los que de los que no están no llamadas telefónicas de las que me humillan y qué tal sorpresas un poco la línea un poco en la línea la línea editorial la Audiencia si no de porque también se me había ocurrido convertirlo a lo mejor no

Voz 3 01:00 tú sabes que siempre tiene que participar el público pues que participe un poco en tu futuro laboral

Voz 1378 01:06 que decidan Generale temporada plan Telecinco no aquí en una encuesta de Twitter de aquí a final de temporada cualquiera es que aguante Burque o quieres que se vaya que nervioso eh a ver de todas formas es que el otro día una una persona me dices tú no te preocupes que es más fácil dejar la radio cambiar de emisora claro que cambiar de emisora es un rollo claro que la gente de oveja en en directo a vale vale claro claro que no se va a cambiar y poner que va que van a poner además pero eso quiere decir que lo que tú hagas aunque la gente te tengo manía a mí me afecta no claro no se pierde tanta audiencia como pensaba bueno yo te digo lo que iba a decir yo el viernes sí este viernes grabó un programa con Quique Peinado de radio en la SER estamos perdonando público un piloto de un programa bueno pero el piloto eso los tres primeros tu tu tu se llama piloto tú has visto que tenga un sello proyecto no esta sección se va a llamar vamos a hacerle daño vamos a destrozar del corazón que es un piloto es un piloto de muchos programas el primero de muchos pero que te han hecho cree que es más que un piloto si es que va a ser a la cabeza de programas de la SER es un piloto grabamos Un el primero de muchos programas y necesitamos público entonces quiere hacer un llamamiento a la gente que nos está escuchando y los que se quieran venir estáis invitados

Voz 4 02:31 el viernes a las seis

Voz 1378 02:33 tenéis que mandar un correo a buenismo bien arroba gmail punto com por cierto el sábado que viene hacemos el programa también con público nosotros como un correo a a vivir arroba Cadena Ser punto com

Voz 4 02:44 me está estropeando

Voz 1378 02:46 no sé lo siguientes cual recordarán mejor el tuyo como era que no me acuerdo si arroba con tú me yo no sé si me amas o me odia porque sabes que hay veces que los que se peligro es quién es si le correo leer le lo tú buenísimo Leo lo bien buenismo bien arroba gmail punto com a ser el buenismo bien bueno que son piloto pero no nada del programa largo que va a estar durante décadas en la SER que se llama buenismo bien va a explicar de qué va el programa así es pues básicamente se trata de construir una sociedad mejor haciéndolo de forma buenista bien porque luego está el buenismo mal que sería en plan de Campofrío en el anuncio Campofrío es buenismo mal pues nosotros vamos a hacer buenismo bien vale esa es la idea no que esa es la idea tú crees que va a funcionar yo creo que lo va a apretar he leído entre líneas no sé no me preguntes por qué tú crees que no no no a su piloto que está Quique Peinado sea por lo menos aquí que lo respeta no yo ahí me intelectual por lo menos claro claro llevo yo me dejó ir yo me volvió a lo tu minuto de gloria espero eso te habría costado mucho dinero ya ya lo sé que no sé que fuera para un producto que también va a ser de la radio sí que ya te ya bueno esto no cuesta en realidad porque eso autopromoción de claro claro o se incluye no vale para hablar de algo o si no te vas a creer de que haber he vuelto a estar enfermo no es broma voy a hablar de mail Mein Führer es cómo se pronuncia Funes no Man in the main fugas tú cómo lo dirías en Washington Mamen fundas o que pronunciación te vuelves más seductor de lo queréis Javier además me ha mirado a la boca queridos oyentes son decirme bueno bueno el otro día alguien dijo oye porque no practicas Main Funes y unas unas ir me he propuesto practicarlo pero no sólo por esa persona sino porque mi padre practica himen habla como unos veinte minutos al día para que yo practique también Hare Krishna esto no sí si es como uno pues de cómo se llaman los que te vienen a la puerta contrajo un mormón es tengo un mormón interno mi propia familia que me está hablando todo el rato de mayo Gallego de hecho yo les dije que iba a hablar de Mein Funes ya me han mandado mogollón de mensajes por Whatsapp explicando me cosas y bueno pero me ayuda mucho no llama a mi padre esa es la línea roja ese límite esto tiene un límite esa es la línea roja de mi padre me ha enseñado todo lo mi padre me ha creado como os hoy aunque él haya salido mal el lo intentó y lo intentó con todas sus fuerzas y se lo agradezco mucho lo que pasa es que bueno pues le apetece mucho hablar de sí vale entonces dice me me ha escrito y me dice tengo la radio puesta no olvides que últimamente hay algunos artículos criticando no el uso de mayo es en las empresas cómo resuelve todo entre comillas haciendo declaraciones no entiendo muy bien esto dicen algunos lo llaman Mc My Mind Fúnez como la comida de McDonald's sea que es el está viendo ya el carácter empresarial y entonces está perdiendo la pureza bueno digamos que empieza a dejar de ser cool eso es el mal porque se utiliza demasiado no saben de demasiado para entonces tiene un problema grave que yo he leído yo es lo que me dice mi padre que te da bienestar al ser más consciente del presente digamos te cuidas más te prestas más atención reduce el estrés te quieres más y eso es gravísimo pero ese problema también lo de que te quieres porque claro no porque yo entiende que necesito estar mal para trabajar osea soy guionista tengo esta sección de comedia o lo que quieras llamarlo que no es cómico ya lo dijo claro entonces yo necesito miserias

Voz 4 06:28 Dolor drama lágrimas

Voz 1378 06:30 de hecho ahora mismo me siento demasiado bien necesito estar peor necesito una enfermedad no no ves que en realidad la busco sino aquí no habría selección vendría bien que te despidiera por ejemplo eso me vendría genial porque tendría material lo que pasa es que donde lo haría el buenismo bien pero buenismo bien va de otra cosa Javi despidió a lo mejor el piloto no ah porque diría hoy si les despide Javier claro un hilo haría Quique sólo eso sería más doloroso decían bueno pero tu estuvieras viendo esta sección además no yo por una parte quiero estar mejor pero no lo suficiente tú me entiendes no sabes un equilibrio es estar ahí pero sin llegar claro cosa quiero estar muy mal pero a veces bien porque tú nunca vas a poder hablar de nada que sea feliz digamos en este pero claro porque sino no de que serviría yo ya sea yo no puedo hablar de felicidad no tendría ningún tipo de interés menos de lo que tengo ya

Voz 4 07:25 entonces qué hago claro

Voz 1378 07:28 de qué hago yo a ver a mi me parece que las cosas felices no dan felicidad me entiendes me dan infelicidad porque no consigo tener la infelicidad que transmite digamos suficiente para luego ser feliz porque tengo reconocimiento por aquí la estoy implicado felicidad es creatividad la infelicidad te da creatividad es como Bukowski yo soy el Bukowski pelirrojo del tiempo presente ya me escuché a mi padre Javier Javier osea te lo digo en serio Javier estás cruzando una línea a ver con mi padre no te metes por cierto llama la especialista yo quería hablaros con mi padre pero es que además sabes que imparte talleres de mayo expira una una página que era más fluir con la vida punto com fluir con la vida punto com que no quiero ser cobrar por por nombre familiar en este no quiero ser quiero hacer nepotismo pero que último día para conseguir tiene mogollón de es el disco de tu padre también tienen último día hoy no el disco bueno no entiendo esa cueva ese psicólogas de la salud y el deporte en en Funes Yolanda cómo estás buenos días

Voz 5 08:32 buenos días qué tal está Manoli sabe muy bien es mejor porque algunos Manuel Facal

Voz 1378 08:38 bien si a la canción ésta de cómo se llama gente calor que bien tan mal así estemos perdiendo tiempo perdón perdón esto adelante adelante Yolanda la la infelicidad es un resorte de creatividad tú crees

Voz 6 08:53 bueno yo creo que Manuel le quizá es un poco la excepción no en vez de la norma es decir una mente pues que quizá no se está más expresada por x emociones pues puede ser menos creativa Manuel dice que él escribe látigo hacía en ese punto pues fantástico no pero yo estoy que le animaría a introducir usted como dice su padre no en esto de poner porque bueno pues la la neurociencia así que demuestra bueno pese

Voz 5 09:19 ya es una más que te cubre con era mi padre

Voz 1378 09:24 exactamente igual no hay estudio siempre

Voz 5 09:26 estudios siempre hay estudios claro que sí lo es que sí pero tenemos que sí

Voz 1378 09:32 perdóname perdóname Yolanda Javier tienen que parar con mi padre a eso es una línea que no puedes cruzar si tienes que escoger entre seguir en este programa porque salvo a mi padre fíjate que seguro nos vemos a la salida nombrarle abajo la puerta Yolanda es un como Vikram provocando que una vez que ya no hace tanta gente Llanos cool

Voz 6 09:53 bueno yo creo que estamos evidentemente en un boom en el tema de My Funes eh que encontramos Mainz un et como para todo y bueno las veinticuatro horas yo creo que Michael es es algo más verdad que que lo que se practican si es un modo de estar en la vida de estar más conectados en un mundo pues que no está conectado no la realidad es lo que lo que nos muestran entonces yo creo que bueno uno se tiene que centrar en en esta práctica a nivel personal más allá de desescombro no creo yo

Voz 1378 10:23 la clave de todo es si se puede hacer una es mirando el móvil sea tú estás mirando Twitter y ahí puede estar conectado al presente

Voz 6 10:31 bueno sí la realidad del presentes que tú tienes que estar muy atento a lo que se está colgando por ejemplo en tuitear en vez de no sé una discusión que pueda haber en el porque para años

Voz 5 10:41 pararon por ejemplo para tu trabajo pues sí

Voz 6 10:44 sí que es un es claro manipule es en realidad es estar en el presente con cualquier circunstancia que se esté dando

Voz 7 10:50 osea aunque estés es pasándolo muy mal es conectar Tea eso no

Voz 6 10:55 es conectarse a lo que se da igual si es bueno si es malo porque Maiso les no se deja uno llevar por el juicio se deja llevar por la experiencia que está ocurriendo en el momento presente poco lo que la abuelas no nos podían decir destacado que estás pues lo mismo que además es una capacidad con la que todos nacemos cuando somos niños nada eh nos llamaban quizá un siete veces en la porque estábamos totalmente My Funes bueno pues en el juego o en el pintado o no sé aguantar seguido una hormiga no por el césped pero hoy en día pues este acercamiento que hay verdad eh en todos los sentidos hace que esta capacidad se haya perdido lo que tenemos que hacer es un poquito cómo recuperarla entrenar al cerebro enseguida estando más presente porque se sabe que la mente diva aproximadamente el cuarenta por ciento el tiempo existe pasado y al futuro cuando se va el pasado septiembre a estar más triste que bueno que que quizá Manuel es lo que eleva ser creativo pero también va para el futuro lo que fomenta la ansiedad por lo tanto no estamos en el presente que donde la vida está ocurriendo

Voz 1378 11:57 claro está muy bien explicado lo lo único malo es que el Mainz Funes se hace habitualmente como en en grupos no

Voz 6 12:03 no eh vamos a ver eh cuando una persona se inicia eh bueno pues normalmente se apunta pues como a un taller un programa y evidentemente esto Vaquer con un grupo

Voz 1378 12:14 mi padre es Manuel Burque fluir colabora punto com

Voz 5 12:18 vale pues yo me pondré en contacto con él con tu padre me eso es bueno cuando yo en esta jornada

Voz 1378 12:25 no me voy a ir me voy a ir de del estudio por primera vez te voy a dejar plantados Javier en el yo sí que sí

Voz 6 12:31 bueno pues que cuando yo hago los programas de de mayo unos pues evidentemente empiezan con grupos de personas pero esas personas cuando salen del del grupo formativo tienen que hacer sus prácticas de modo individual que ocurre qué hacer en grupo pues siempre puede ayudar y hay personas que les ayuda pues después no para seguido este entrenamiento que algún día a la semana

Voz 5 12:52 reunir ha confirmado es como cuando uno uno se va corra sólo discretas solo o cuando se va al grupo pues estos más practica igual

Voz 1378 13:01 lo tiene a lo malo es que en ese primer grupos de toque aún Manuel Burque Yolanda Cuevas psicólogas de la salud y el deporte instructora gracias Yolanda beso venga hablamos gracias Javier adiós Manuel Javi no Wolves no no quiero que pidas perdón a mi madre que me está escuchando Manuel Burque diga sí que Manolo después llaman ahora no me llama mi Manolito ahora le cuesta mucho cambiar y entonces no me digas eso sí lo voy a usar me me me llamara Manolito se me me me apetece un montón yo te dejo que me llame es Manolito Mario empate perdón era una broma oye perdona más Manolo

Voz 3 13:41 Manolo te respeta mucho pero es que es una desgracia meterme con rizos Manolito

Voz 1378 13:45 ideal que quieren mucho respeto eso no lo vas a decir no bueno ya te más me me dejas

Voz 7 13:55 os tras vale bueno todos a conectar con el presente

Voz 4 13:59 el tiempo que podáis yo soy capaz tres segundos más menos adiós

Voz 1378 14:05 a vivir que son dos días Javier del Pino