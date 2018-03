Las preguntas de Broncano: El broncano ruso

Voz 0187 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:19 el coches luces la muchedumbre el domingo por la mañana semáforos de gran CITES por todos lados obras porque también domingos hay obras obras está el enviado especial esta quién está en todos los sitios David Broncano como está a través buenos días Javier pues ya sabes es una cosa que me han dicho que hay ahí página web que necesita la gente bellísima Vertele Vertele tu piel Vertele

Voz 0470 00:43 verter es una cosa de Tele claro que no nos engañen con el nombre

Voz 0874 00:47 ah no es verdad ha definido como términos de la semana la bronca mítines bronca nunca

Voz 0470 00:53 que en sólo ha visto

Voz 0874 00:55 no no me lo acaban de pasar por qué has estado esta semana si o bien porque son tus programas bien porque has aparecido en cinco programas de televisión cinco en dos programas sobre dos programas de radio el tuyo y el mío como portavoz de las mujeres en la manifestación de juegos esto es así

Voz 0470 01:15 sí bueno pero estos son todo cosas que sí

Voz 1560 01:18 a lo que a mi se me adjudican sin yo quererlo ya quiero decir para empezar el cinco programas es imposible que te has dicho eso

Voz 0874 01:25 no se lo pone aquí mejor cinco como entrevistado o como como protagonista no

Voz 0470 01:31 ah bueno hombre que haya salido es que ten en cuenta que yo estoy en Movistar muchas veces entonces igual a veces salgo de refilón de fondo

Voz 1560 01:36 es decir si yo claro claro que me pille por ahí

Voz 0470 01:39 en escorzo pero pero como mucho en escorzo dudo que haya salió más que en el Koldo pero bueno e también bronca ni tease es que esa es que yo soy muy me gusta mucho que el lenguaje sea apropiado bronca Meetic sería que yo estoy hinchado

Voz 1560 01:52 no bronquitis lo definen como

Voz 0874 01:55 eh el posible cansancio que puede proponer semejante dosis de Broncano

Voz 0470 02:02 bueno vamos a ver entonces es absoluto

Voz 1560 02:05 el el exceso de exceso de bronca no cesa causa o sea sí que es cierto que yo sé que a veces causa

Voz 0874 02:12 no vayas por ahí pero no vayas por ahí lo de ser portavoz de las mujeres esto es también

Voz 0470 02:18 pues vamos a ver es que lo todavía pasó una cosa muy curiosa que el día de la manifestación del ocho AM que yo venía había una manifestación que es que lo cuente

Voz 1560 02:27 cuéntalo pues había manifestado

Voz 0470 02:29 dónde de mujeres periodistas encallado

Voz 1560 02:32 sí yo vivo ahí al lado

Voz 0470 02:34 entonces yo venía de Junio de jugar al baloncesto como vivo y al lado pues iba con mi chándal y mismo chiquilla pasé por ahí estaba Ana Pastor que Samir ahí Mercedes Milá hay unas cuantas mujeres periodistas de gran calado me puse a hablar un rato con ellas y entonces se me se me criticó por estar ocupando espacios e espacios que no corresponden al hombre Circe pero Blanco

Voz 1560 02:55 claro tú las las cuentas muy bien pero el resultado de esto

Voz 0874 02:58 es que en una jornada que debía está protagonizada por mujeres en televisión se ha visto que

Voz 1560 03:03 ya la persona entorno a la cual giraba ese acontecimiento es un tío que chándal sudoroso seguramente con varios botones abiertos sin medalla juzgando correcto

Voz 0470 03:12 es una camiseta del Unicaja de Málaga

Voz 1560 03:13 pero quiero decir mi mi defensa esto es eh

Voz 6 03:17 qué joder que vivió al lado no yo no quiero

Voz 1560 03:21 no quiero decir el verbo a rogar creo que crees que existe para esto no quiero arriesgarme yo creo que lo que tú

Voz 2 03:26 queríamos decir es lanzar lanzar un mensaje

Voz 0874 03:29 ya lo dice que no se preocupe que el lunes por la mañana

Voz 0470 03:32 sí Pepa Bueno estará haciendo lo propio no se gasto caro por eso eh que de verdad que yo quiero hacer cero apropiación de símbolos e lo que pasa es que al vivir ahí al lado y venir hay venir de pasa claro carecer en la vida se te echa encima dijo

Voz 2 03:46 oye que no fue culpa tuya

Voz 1560 03:47 si tú vas por la calle con programa y entonces claro

Voz 0470 03:50 ojo de estas cosas pasan

Voz 1560 03:53 estamos hoy te acuerdes y no me acuerdo exactamente esta semana muy ya te digo fíjate tiene mucho fíjate que yo lo acabó

Voz 0874 04:00 preguntaré

Voz 1560 04:01 tú lo sabes papá hundía va a pasar que no no lo vamos a saber si tu Dios te vamos a cortar

Voz 0470 04:06 sí claro y además cada vez alargar más el previo porque te importa si largo el premio Un poco más es que Tengo una pregunta que hacerte y ahora ya hablamos con el tema mientras me acuerdo venga voy a voy a hablar de un tema en segundo plano tengo un proceso que es acordarme te he dicho que soy enviado especial a la calle si mi pregunta es porque a mí me gustaría mucho uno de los cargos más importantes del periodismo es el de corresponsal

Voz 1560 04:27 no quiero decir yo podría ser

Voz 0470 04:29 con sal a partir de qué distancia eres corresponsal

Voz 0874 04:32 pues mira sabes que en prensa escrita yo creo que a quién está en provincias lo llaman corresponsal bueno pero yo creo que los que hemos sido corresponsal a más de seis mil kilómetros consideramos que eso esos no sé una forma demasiado grandilocuente de llamar a un colaborador

Voz 1560 04:47 no así que no eres corresponsales es un poco pretencioso cambiar de distrito llamarte corresponsal sí quizás un poco pretencioso mal

Voz 0470 04:56 el seguimiento entonó el tema las mudanzas

Voz 1560 04:58 las muy da Estela soplado no vale

Voz 0470 05:00 no no no te juro que no me han soplado es que te he ido contando sólo del corresponsal en piloto automático mientras pensaba en los

Voz 0874 05:06 vale mudanzas por qué qué casualidad P afectado hace poco

Voz 0470 05:09 ya es que ya hemos dicho alguna vez que esté que estaba que esta sección de A vivirse transformando en un una cosa autobiográfica

Voz 2 05:15 sí oye por vuestra culpa bien yo no quiero vale

Voz 1560 05:18 sí como lo hiciste al final con empresa con amigos que no hable con amigos no lo hizo una mezcla de empresa

Voz 7 05:25 los medios propios

Voz 0470 05:27 mi medio a dedique no

Voz 6 05:30 es no tiré de bueno pues que no esto no es broma tu bellos cargando el Cardedeu hay partes que me gustaba cargar yo todas las cargas yo con mi coche

Voz 0874 05:39 y eso no te gustaba cargar pilas hizo tu madre bueno sí

Voz 1560 05:44 estás seguro

Voz 0874 05:46 oye hablamos de esto por algo ahora explicaremos por qué no solamente porque tú has pasado pero experiencia pero pero a trabajo de campo como siempre como corresponsal en la calle

Voz 0470 05:54 ya una línea también Un

Voz 0874 05:57 pues es es buscarlo es saber mira ahí yo una ley que usted las experiencias más traumáticas que hay en la vida es que se te muera un familiar lo que tengas que hacer una mudanza familiar y una mudanza no o una mudanza que son dos experiencias profundamente traumáticas pero el ser humano entonces hombre pero no son equiparables intenta indagar si es esta esta afirmación realmente no se tiene cierto sentido

Voz 0470 06:18 bueno yo yo no estoy de acuerdo pero voy a preguntar a la gente a ver

Voz 1560 06:21 no preguntes así a ver si la gente lo quiere decir que no saben familiar claro Tengo una pregunta

Voz 2 06:26 claro claro como tú tú tú sabrás cómo

Voz 1560 06:29 queréis algún perfil pues se alguien que tú creas yo creo que hay gente que nunca se mueve de la misma casa nace crece y muere la misma casa eso es descarta los porque no te van

Voz 0470 06:40 todo preguntar un par de cosas

Voz 1560 06:41 sí vale poner juntos qué relación no suele

Voz 0470 06:44 deja hija te veo súper fan tuya así es bueno que bien vale un saludo a ese muchacho que hoy Luis vale vale a mí ya me decía estáis hablando no hace falta saludo vale estamos dando de mudanzas haber estado ahí esas eh avisa en una mudanza recientemente alguna vez en la vida si cuántas veces tenemos cuatro hombres a cuatro de dónde a dónde me cansa cansa es que el vericuetos de casa a casa en alguna especialmente dolorosa no me encanta quedarme entonces montando una teoría que hablábamos al principio del reportaje que hay gente que dice que las dos peores experiencias en la vida son perder un familiar e a causa de muerte e hice una mudanza no está de acuerdo yo no me encanta me encanta pero que te encanta nuevo me me gusta muy renovar estaba mujer que es tu pareja es la imagen de la ilusión

Voz 8 07:40 sí la verdad es que sí está ilusionada con cambiar de hogar cosa nueva incluso cuando estamos

Voz 0470 07:46 en casa

Voz 8 07:47 la actual pues en pocos días

Voz 0470 07:50 el decorado fórmulas interna efectivamente reforma mudanza interna es constantemente una mudanza juntos

Voz 7 07:57 sí la verdad es que alguna

Voz 0470 07:59 pareja embargada por el entusiasmo

Voz 7 08:02 sí de momento así y que siga mucho tiempo eh

Voz 1560 08:07 más de ella que de él el en Tú sí sí sí

Voz 0470 08:09 hablando con Javier del Pino que está arriba queréis queréis decir algo más aunque sea el uno al otro no hemos cargado el reportaje pero con la misma no pero verdad lo que voy yo creo que no pero no Norgay para haberme podido trabajo tenerlas ha sido otra ático la verdad ayudamos a encontrar algo vino aquí yo creo que no hay a ninguno haya alguien había en que venga que he tenido que tengo al Pinto haber hecho una mudanza con esto me voy a los salvajes yo te pido y al que medirá el asalto yo creo que he estado que vienen son candidatos ah vale vale vale voy a lo mejor es como llamarle llamarle probó les puedes preguntar si puedo entrevistarle por aquí parezca una cosa más de que hagamos una entrevista tengo tú no tú no le a yo luego puedo hacer una entrevista si cortita si Marc Gasol ya estaba pues por mi parte vosotros gracias hasta luego a ver cómo Kayes en Huelva Huelva y ellos yo no sé de dónde en Granada son me dicen a lo lejos en ellos Huelva hermandad andaluza eh me choca el puño rollo andaluz Sancho que les cuyos ahí hay Faith andaluz vale vale La ya pregunto estamos preguntando por mudanzas estos chavales de Granada nos han dicho que teníais pintas de obviar la mudanza es Real Madrid Sylvester quiere que tienen tiempo por qué porque cambio de sitio complejos que yo tengo tenemos un problema como llamáis vosotros te Juanlu Juanlu Petin tengo un problema que es que él lo en la ida

Voz 1560 09:51 el reportaje era gente que olvidase la mudanzas todos os encantan

Voz 0470 09:54 que lo diga yo me encanta todos me centro en él si Juanlu

Voz 1560 09:59 en la mirada pero bueno ya estamos danzas eh

Voz 0470 10:01 que háblame del ámbulo tu mujer comentaba que no me gusta la duda pero no te gustan rollo que sabe usted Carmen trasladar todas las cosas tiene un sitio a otro no que te gusta menos una mudanza o la esclavitud hombre no me voy a casa comparaciones no tiene alguna cosa que no te bueno bueno claro por supuesto la calle tú donde se donde te por una mudanza que se quiten las claro está volviendo tu mujer me me estás diciendo Juanlu tu marido que prefiere hacer una mudanza a que vuelva la esclavitud hombre GEAS dieron muchas mudanzas la esclavitud total voy que me veía con enorme sesión DJ folk tal presión sobre lo está muy bien

Voz 0874 10:58 porque hablamos de esto pues porque hace tres años surgió una aplicación que se llama furgón que ahora es un éxito es una en la que el usuario dice que quiere llevar y adonde una vez cuelga el anuncio en en la se empiezan a armar una especie de subasta entre transportistas para ver quién hace transporte y el usuario puede elegir el precio más barato para hablarnos de esta aplicación nos acompaña a Alvarado que es responsable de comunicación de esa empresa de fondo cómo estás buenos días encantado Javier cómo funciona la app exactamente es una subasta yo lo definiría

Voz 2 11:25 a ver no lo has definido

Voz 9 11:28 eh

Voz 2 11:29 no es una subasta en en en cierto modo pero el servicio que tiene más éxito es el servicio que lo hayamos exprés que es un servicio de taxi al final taxi de de de furgonetas en el cual tú sí que dice eso lo que quiere es transportar e ir dirección origen y destino nosotros te damos el precio cerrado automáticamente sin necesidad de de de subasta me puede ser transportar digamos humana

Voz 0874 11:54 no hace falta que sea una una mudanza entera puesto

Voz 2 11:57 cortar lo que quieras desde desde un mueble como tú dices bien a un electrodoméstico cualquier cosa voluminosa entonces la aplicación yp pides tú Burgo nosotros estamos allí en una hora

Voz 0874 12:09 pero se asegurará de que los conductores puedan pues digamos que son conductores sanos en su cuidado físico en su estado mental

Voz 2 12:18 sabes a qué me refiero sí totalmente

Voz 0470 12:20 yo estoy aquí Javier era innecesario

Voz 2 12:23 hola deprisa pero qué pasa qué pasa eh

Voz 1560 12:26 estamos David Wilmer Dilma Dilma Elmer Wilmer dime dime es

Voz 0874 12:33 cuál es tu cara cuál es su posición fue ese responsable de comunicación de lo que es la empresa que ha creado esta aplicación es una aplicación que está muy bien si a ti te habría venido bien de hecho y es que tú tienes algo que transportar vale una mudanza por ejemplo o unos muebles no se hace falta pues un camión y entonces lo pones en la aplicación y la gente transportistas se ofrecen por un dinero a hacerlo

Voz 0470 12:53 es que Dilma paso yo no soy cliente potencial tuyo en realidad porque tengo una cosa que para algunas cosas en mala pero otras buena que es que no poseo viene materiales físicos Sami mudanza que me he mudado ahora precisamente fue espíritu

Voz 0874 13:06 de hecho de la librería en tu librería cuando pescaban

Voz 2 13:09 da igual porque es que no poseo eso es lo que quería preguntar

Voz 0470 13:13 esto en la nube lo tiene que te cuento la nube y luego pasa que cuando la vendió mi madre mi casa me dijo hijo que te gusta vivir en un hotel eh no tiene cosa personales

Voz 2 13:23 sólo te falta la Biblia en la mesilla que me he dado cuenta que noten

Voz 0470 13:25 no propiedades objetos

Voz 2 13:28 quién es transportista si no si habéis tenido quién dando

Voz 10 13:30 algún transportista por hacer una mudanza de Fuenlabrada a Móstoles de pronto hacer una parada en Algeciras a recoger unas cosas

Voz 2 13:36 no no bueno pues en algunos casos iba en ruta por qué nuestros transportista muchas veces se mueven por toda España y no sería raro he hacer esa ruta en relegada eh oye pero es que tenéis cinco mil transportistas en toda España en tenemos cinco mientras porque en toda España cuántos conoces por sus nombres de pila pues yo te diría que a más de veinte a ver venga

Voz 0470 13:58 a ver cuánto no es que Manuel si te estás haciendo claro también cerrado al pobre Wilmer que claro

Voz 0874 14:06 qué pasa si el transportista pues al final va un poquito como sea y se rompe inmueble que lleva dentro

Voz 2 14:13 pues nuestro seguro expone así seguros y por supuesto al final al final nosotros apostamos porque sean profesionales porque no se rompan pero siempre puede pasar algo no para eso no eso seguro

Voz 10 14:26 hay algún hay algún tipo de bien inmueble que no otra portéis por excesivamente delicado o que decir porque sea muy frágil o a un animal para transportar de pronto

Voz 2 14:37 personas por ejemplo vías muertas de hambre muertas todavía no eso sí que es una mudanza eh sí sí interna

Voz 0470 14:47 no hay manera de pillar Hadid Mary fíjate pero obligando a una entrevista como ve de todo lo que puede ver

Voz 2 14:52 no pero pero sí que hemos hemos transportado cabras cabras por ejemplo Vilas vivas de algún que otro famoso que lo sepáis como que ahora como cabras de un famoso ahí hay un famoso algo de Madrid el que tiene un sector laboral yo te digo que que les da mucho la pelota con eso te digo que es un futbolista seguramente podrían ser podría ser futbolista que viven en la finca que vive en la finca de la finca a Madrid que yo no sé cómo se en Madrid

Voz 0470 15:25 está claro hay cuatro o cinco

Voz 2 15:27 si alguien tiene una cabra en casa alguien tiene una cabra en caso osea yo me estoy acordando de Woody Allen todo lo que usted siempre quiso saber si te acuerdas de es que en la víspera una cabra en menos es un poco la historia era una cabra creo que si no continuar bueno pero no me acuerdo sino visto la película

Voz 0874 15:43 ya está bien de aquí un terreno de mía

Voz 2 15:47 muy a despedir voy a despedir Wilmer Alvarado acabará de hundir la carrera de alguien bueno no te preocupes pero puede crecer otra puede abrir

Voz 0470 15:54 claro en el mundo de los agrícolas responsable de comunicación

Voz 2 15:56 de fútbol que como digo tiene cinco mil transportistas cualquiera puede usarla para pedir un transporte o para convertirse en uno de vosotros no me acuerdo

Voz 0470 16:03 Edgar Smile

Voz 2 16:04 también entre también entra hasta luego gracias

Voz 0874 16:26 algo me dice que la gente ya tiene preparada estas entrevistas lo de hacer

Voz 10 16:32 ahí estoy hablando sí sí sí yo creo que era tengo porque ha dicho un futbolista del Madrid yo he dicho Gareth Bale porque intuyo que es como el galés sabes que en Gales hay mucha la mucho terreno rústico mucho que mucho vino en Gales el ovino a la fuerte pero claro estamos estamos dando por hecho

Voz 2 16:51 es jugador del Real Madrid extranjero bueno yo creo que en la finca Biden varios Silvio en varios ahí si no solamente yo creo que no solamente portugués están pero que alguien que tengo una una cabra en casa me parece una locura preguntas para que Ángela Quintas buenos días hay sintonía tu para que tendrían una cabra en caer una cabra

Voz 0187 17:08 para tener leche queso de cabra

Voz 2 17:11 de queso de cabra es fantástico la leche de cabra

Voz 0187 17:14 EFE El Cabra

Voz 0874 17:16 eso sería impensable la cuajada de cabra Flandes cabra saltan proteínas no al hecho de

Voz 0187 17:22 sí sí sí tienen hidratos tiene proteína mejor claro

Voz 0874 17:24 este debate

Voz 0187 17:26 hay ahí está esta parecida

Voz 2 17:28 mírame esto eh la semana que viene mira te lo mira hoy de qué hablamos

Voz 0187 17:31 de ensaladilla rusa monísimo

Voz 2 17:33 esto es esto es muy andaluz estoy muy de tu tierra sí

Voz 0470 17:37 no tanto eh no que en Jaen en la sierra Mi pueblo todos los platos son muy recios porque como es una tierra de montaña Itar si te pero es cierto los platos de mi pueblo como es una época de mucha de la gente al campo a los pastores y tal todos unos troncos está muy buenos pero es todo mil a Galeano cosas con chicha

Voz 0874 17:55 en es nuestra Ángela eh

Voz 0187 17:58 bueno tenemos ahí un cocinero español que parece que tuvo bastante que ver

Voz 0874 18:03 visto así si quiero y porque le puso rusa de apellido

Voz 0187 18:07 no haber en principio no es no queda muy claro cuál es el origen se piensa que viene de Rusia y por eso porque se llama eso ensaladilla rusa pero lo primero que aparece en las referencias es un libro que escribió un una cocinero anglo italiano y eso estamos hablando de mil ochocientos cuarenta y cinco y luego ya en mil ochocientos cincuenta y seis en otro recetario también aparece en mil ochocientos cincuenta y ocho es donde aparece este cocinero español que se llamaba Mariano Muñoz en la cocina moderna ya habla de la ensaladilla rusa

Voz 0874 18:38 tal y como la define como la conocemos es una mezcla de patata zanahoria no sé qué antes

Voz 0187 18:43 si todo todos

Voz 0470 18:46 de todo lo que pasa es que cuando siempre

Voz 0187 18:48 a cocinar en la época rusa porque en realidad fue un un cocinero francés Un franco belga que se llamaba Oliver por eso también se conoce ensaladilla rusa o ensaladilla Oliver

Voz 2 18:59 nadie la conoce ha sido tan ahora mismo

Voz 0187 19:01 te digo que no te digo es que no es la primera que los pues pues ensaladilla Oliver ahí estaba

Voz 2 19:06 la gente que viene te suelta una verdad

Voz 0187 19:09 no que te lo digo en serio ensaladilla lider entonces se empezó a dar el líder claro en esto empezó a hacer en un restaurante que montaron en Moscú que se llamaba ermitas entonces ahí siempre todos pero claro el Ermitage

Voz 2 19:25 sabéis que están en San Petersburgo ermitas

Voz 0187 19:28 claro no pero es estaba en Moscú no estaba en San Petersburgo entonces tan grande

Voz 2 19:34 me tanto sobre la arena que en este retablo

Voz 0187 19:36 antes empezó a hacer un plato que era de alta cocina francesa en el que era lo más parecido a una ensaladilla rusa lo que pasa que tenía caviar no tenía bueno no que era como mucho más elaborado entonces luego ya con el la revolución rusa en mil novecientos diecisiete pues aquellos Se los aristócratas rusos empezaron ahí fuera entonces esto es extendió por otros países de Europa esa podría ser una teoría pero antes tenía caviar tenía la angosta tenía tal y luego se popularizó más para que lo pudiera tomar toda la gente estos días el empezaron a echar guisante

Voz 2 20:05 cinco en comunidad de posguerra pero igual que después de la invasión de Irak

Voz 0874 20:10 que que los franceses no apoyaron en Estados Unidos las patatas francesas para empezar además de patatas de la libertad para insultar a los franceses en la época del franquismo aquí se podía decir ensaladilla rusa

Voz 0187 20:22 pero pasó lo mismo e intentaron quitarle el nombre entonces

Voz 0470 20:25 como era ellos intentaron llamarlo ensaladilla nacional

Voz 0187 20:27 algo ensaladilla imperial y sí que es verdad que hay todavía recopilados algunos menús entre mil novecientos cuarenta y mil novecientos cincuenta en los que sí aparece ensaladilla imperial es ensayar ensaladilla

Voz 12 20:40 es demasiado rimbombantes plato claro pero no cuajó en el pueblo

Voz 0187 20:44 está el pueblo decidió que ellos querían seguir llamando a la ensaladilla rusa ahí ya está

Voz 0874 20:48 en términos calórico algo me dice que

Voz 2 20:51 no no deberíamos no es bueno es que es muy difícil

Voz 0187 20:54 evaluar una ensaladilla porque como dependiendo del sitio en algunos sitios hay incluso que lleva apoyos al que es difícil lo que nosotros la más típica que o al menos la que yo hago tiene atún tiene huevo entonces está bien porque es aparte le da la proteína y luego tiene ese liderato que le da la verdura que está cocida realmente

Voz 0874 21:10 oye vamos a hacer un Face of un Face of un face to face to face to face vamos a ver vamos a establecer por fin alguien tenía que hacerlo bien puede ser nosotros si era o la vida moderna o la vivir la propiedad de la ensaladilla rusa o es española no vale perfecto para hablar de ensaladilla rusa nos acompaña nos hacían copropietario del restaurante ruso Las Noches de Moscú cómo estás buenos días muy bien he estado

Voz 0470 21:35 Torres Toronto fíjate que estaba apuntando

Voz 0874 21:38 Hugo pensaba que el ruso era Hugo

Voz 2 21:40 podría serlo hubo todos los has propietario de restaurante

Voz 0874 21:43 la caña los dos en Madrid cómo estás hubo conocías bien hola

Voz 0470 21:46 luego tienen mucho más aspecto de parecer una ruso claro es que parece ahí de Novosibirsk

Voz 0874 21:57 ha sido en Argentina en Argentina saque duda ruso nada pero podría serlo hay muchos ruso dinero no sé cuándo lo sabía en muchos sitios no nos también en muchos did nacido eh

Voz 0470 22:09 Marruecos

Voz 1560 22:13 esto esto es esto es el mayor después

Voz 2 22:15 así que yo creo que deberíamos con producciones

Voz 1560 22:18 pero creo que tengo que despedir a alguien pero esto que yo soy madrileño no sé dónde queremos si soy yo de Teherán que puede serlo Hardy en Marruecos

Voz 9 22:30 entonces no Miguel I

Voz 0470 22:34 sí ahora puedo hacerme rusa

Voz 2 22:38 nada ojalá no pero bueno hablo poco ruso has estado en Rusia alguna vez una vez sí

Voz 0470 22:44 las un poco a rusos claro yo hablo bastante

Voz 2 22:47 mira cabaré

Voz 0470 22:50 ahora sólo perdió aquí yo lo que he dicho era correcto no para llegar a eso

Voz 2 22:56 bueno sí más o menos

Voz 0470 22:59 le pillaba

Voz 2 23:01 además afirma que Marruecos pues se rige nuestras Caruso tío bueno no montar restaurante ruso que montó restaurante ruso es el abuelo de fuera que bueno fue el niño de la guerra a bueno algo sí

Voz 0470 23:19 yo me lo como

Voz 2 23:22 no no tiene mucho que ver con la medida rusa porque la guerra que vivió muchos años ahí en Rusia entonces el fondo restaurante para para hacer la nostalgia de la cocina aquí cerca no solamente no alguna vez comiendo límites si es ese es un restaurante que ya lleva treinta y siete años y entonces espera el creador del restaurante era un español que emigró a Moscú efectivamente guerra y bueno es pero entonces es que hizo importó la ensaladilla

Voz 0874 23:52 ya española Rusia José atrajo de allí

Voz 0470 23:55 claro igual igual tú tú y igual causante de todo esto

Voz 9 24:00 sí pero no a fondo pero enloquece él fue atrás meter la ensaladilla verdaderas la ensaladilla

Voz 1560 24:07 querría de la villa bien

Voz 9 24:10 Ana la ensaladilla la ensalada o leve nadie se puede hacer esa ensalada como lo hizo la res de el mejor día pero también hemos efectivamente tiene han mantenido Order el secreto

Voz 0470 24:23 la verdad es que es un secreto difícil de sacar porque no se en los ingredientes apenas

Voz 0187 24:28 que te estabas la salsa

Voz 0470 24:29 sí sí sí en él se eso eh estaba ya te conocen no no no quiero

Voz 9 24:40 eh luego que vino el cocinero que se llama Ivan Ivanov

Voz 0470 24:45 sí siempre tanto es verdad pero sí está cayendo una tormenta de todo es que

Voz 9 24:53 entonces empezó a utilizar de otro ingredientes que lo eran

Voz 2 24:59 los ingredientes muy caros como el cante

Voz 9 25:02 Parejo el caviar el Torío ahumado de todo pues entonces él y el Líbano de mil novecientos

Voz 2 25:10 los veinte

Voz 9 25:12 en viento la bueno empieza a hacer la ensalada la ensalada Olivier entoces con patatas de pleno apoyo a Tutto

Voz 0874 25:22 de tu ensaladilla que has traído aquí para que la prevemos

Voz 9 25:25 yo te traigo la ensalada Olivier

Voz 2 25:27 te pica la verdadera ensalada no ensaladilla ensaladilla es un insulto para el Valdecilla

Voz 9 25:33 la ensalada huele bien

Voz 2 25:35 el cocinero de Reading pero hay tú tú

Voz 0874 25:38 dice Sarah de manera tajante que la ensalada Olivier

Voz 2 25:41 es la mejor que cualquier ensaladilla lo mejor es la verdadera

Voz 0470 25:45 porque lo estamos entrando Jean Marie

Voz 13 25:49 se jugó está bien no te pero yo me gusta me encanta la historia está contando me parece buenísimo

Voz 2 25:54 pero pero está vacilando en la ensaladilla no no lo estoy Veselin lado así sencillas simple o fíjate que un peor peor seguro seguro seguro eso eso ya estoy firmando

Voz 0470 26:06 pero hubo está jugando una carta muy buena que es ir al corazón

Voz 8 26:08 la de hoy es la humildad dieciocho

Voz 0470 26:12 la un de la guerra y perfecto bueno pues entonces la tuya por lo que voy a verles

Voz 2 26:18 no me lo han porque la mía la que lleva a cabo ya está

Voz 0470 26:20 jugando con ventaja si Evo Ordiz está Gemma una lata

Voz 2 26:24 de atún de veinte exactamente es justo justo justo lo que lo que he dicho no lleva ni guisantes patatas zanahorias muy cara las patatas no la carísima

Voz 0470 26:36 en está adelantando a tipo Paul crudeza ponerle caras pero escucha es muy buena muy buena añadió por estás cuando el pueblo tú te humillan ensaladilla como es Hugo

Voz 2 26:46 sencilla ya te dije pues del pueblo total llana patata zanahoria huevo

Voz 0470 26:52 la podría hacer yo

Voz 2 26:53 hombre cosa geológico no las habilidades que he dicho antes seguro yo también vivo sin nada y la salsa que lleva yo te iba a decir

Voz 0874 27:01 en esa de bote

Voz 0470 27:02 en ese debut

Voz 13 27:08 pero no te voy a decir el secreto lo que lleva ya dura tiene que probar tú las Lidl la ensaladilla lo juro que iba a comprar tres o cuatro digo a ver si saben cuál es la del líder de

Voz 0470 27:18 cinco está haciendo una cosa yo creo que recibiendo Banic que ahora ahora vamos a aprobar él está jugando hará esto sí sí lo ha hecho aquí mientras mientras jugaba una partida la consola va a ser muy fina pero esto es una buena causa y eso es lo que intentamos que sea fina está jugando una buena cartera esa lata rusa Mar Menor la acatan hacendado habría que llamarlo pues no está la la elaborada y la que lleva caviar y estudio en México pero no lleva la verdad es carne es que no hay determinados la historia que nos pero es que que igualmente que iba por mil novecientos tiene claro en qué Taylor en Rusia habitualmente

Voz 9 28:01 para la ensalada Vie con carne

Voz 0470 28:03 Ibaka de ternera

Voz 9 28:06 cada viernes otros las Noches de Moscú hacemos para acercar a la ensalada o Levy

Voz 2 28:11 pero espero esto porque lo han contado porque tú has estado ahí estaba vemos en los hechos

Voz 0470 28:18 dejaste verano un mes en Rusia no no he visto esto formulados no te digo que sí

Voz 2 28:23 esto del Transiberiano no yo he estado más tiempo en Rusia que nórdico

Voz 0470 28:26 aquí no hay política ese ha preparado una una una cocinera una jefa de cocina hombre prepara sólo lo voy a tener ustedes hubo es que no puede ir con tu competidor yo estoy esperando el pepino y como resultado vale Pino es que mucha comida estudiante de su bueno

Voz 2 28:58 llegan porque hay que decir de vides que sabe remotamente se ruso

Voz 0874 29:02 pero hay una base hay común o hoy una como se vale

Voz 0470 29:06 sobre esa base se nota la mano aquí no sé no sé si el mismo reconoce que lo ha inventado es es que no no es que la historia es verdad cerrase los ojos sabes que estás comiendo sí lo hicieron los ojos lo pienso que estoy en la estepa totalmente va esto es una es

Voz 9 29:25 calada Olé

Voz 0470 29:26 eh a ver a prueba la bueno yo la verdad lo primero más el equipo claro porque viene fíjate claro en cuanto implantado viene con un molde no

Voz 2 29:36 claro para aquellos desde que efectivamente fíjate que bien sale

Voz 0470 29:41 hoy cuidado vaya a darle Le Adele llenado esto sí

Voz 0874 29:45 bueno bueno bueno

Voz 0470 29:47 tiene una pinta ego bien noto también la verdad es que igual aquí en vez de nosotros buscábamos la confrontación íbamos a conseguir hermanar a dos pueblos seguro como porque entre ellos van cayendo bien

Voz 2 29:56 hay demasiada confrontación vamos armados

Voz 0470 30:00 yo me hacer una cata a lo a mala idea pero ya la voy a hacer a que es a que esto acabe aquí en una unión de culturas es una horas en un abrazo en un pues una alianza usted

Voz 12 30:11 me pueden hablar pero pero hombre pero pero ve con dos Javier que te has quedado Carrillo parece que Rusia me da igual está la rusa no

Voz 2 30:22 la rusa barata la la barata con buen vino

Voz 0470 30:28 sencilla me asegurando un tiro es un tiro de dos a tablero

Voz 2 30:33 ha habido medio hablar si voy con tino

Voz 0470 30:36 bueno es tirar un penalti con el interior al otro lado bueno al palo corto pero hay que ser oro tirarlo hay que saber tiene no no hay algo ahí novación no ahí Marlene

Voz 2 30:45 sí sí innovación miran no lleva guisantes la mayoría de las

Voz 0470 30:49 a ver jugado muchísimo

Voz 8 30:53 no es

Voz 2 30:56 no me digas eso por favor yo pensaba que sí

Voz 0470 30:59 no va a ver a ver si no me ha sorprendido no está buena pues lo acusó

Voz 14 31:06 en mi vida

Voz 0470 31:08 yo he visto es pues una obra un empate un abrazo sí y qué hacemos con Nardy no no un abrazo entre todos absorbí si el no está claro si si un abrazo es tan buena las dos

Voz 2 31:22 sí se quema del restaurante la caña restaurante Las Noches de Moscú que nunca ha pasado incluso nunca

Voz 0470 31:29 sí sí son restaurantes que trabajan son los rusos ven marroquí bueno yo dirijo a restaurante pero lo que trabajan allí son ruso es total el nombre bonito no pero también estoy preocupado por ti como una públicamente sólo al CSKA tarde el rato durante las noches vemos cosas ese nombre tiene historia pero sólo nombre tienes tu yo creo yo creo que verla no quiero hablar Ortiz pero contó la promo que te está haciendo hubo yo creo que es que tu dije en un par de palabras bonitas sobre las cañas así como la caña y a veces me dejas algo en la ensaladilla pasan los invitados con lo fácil que habría sido decir la caña en la caña

Voz 9 32:11 por ejemplo la canela y tengo ganas de ir a la caña

Voz 2 32:16 muy bien opta al final por es igual que voy le deja antes si es que voy

Voz 0470 32:21 bueno porque seguro que va a seguir pero seguro seguro seguro dijo

Voz 2 32:23 sí hubo hombre de que te llamamos sino ha ido un mes en mucho tiempo no

Voz 0470 32:28 para que vaya yo el libro el parque del Ebro lo dijese rápido sí ser el final más bonito de A vivir en seis siete años puede que haya nacido

Voz 2 32:38 amistad en espectro es precioso lo que ha sucedido es que

Voz 0470 32:40 en Madrid Hora Veinticinco hacemos radio pero hacemos también emoción hacemos país

Voz 2 32:46 gracias Jordi Hereu que gracias a eso esperamos tener placer mucho esto afrontado muchas gracias por que ya había despedido

Voz 0470 32:57 pero pero vemos aquí pensando ya es que no sé cómo Jorge

Voz 0874 33:05 sí