"¿Quién no colecciona el Principito en muchos idiomas? Problema es el que colecciona llaveros"

Voz 1293 00:00 en el contra tarde doce y treinta y uno en Canarias para la gente que está viendo este gallinero a través de Carrusel deportivo a través del canal de Youtube de estos santa casa aquí a la espalda de Dani Moreno el gallo de Juan ha dicho hasta Peña beige un mapa mundi enorme ganaba ideal como lo hacía no sé bien qué vamos a hacer es como notamos de Carrusel deportivo son un era el mundo se escucha por tu entregar asturiana cada vez cada vez que en el Facebook dedicarse deportivo no regalos viajes alguien escriba a través de cualquier lugar del mundo que está escuchando Carrusel deportivo sí Nos dice dónde lo escucha Ponseti se levanta por una Chinchetas lugar donde sabe que está muy arriba

Voz 2 00:56 claro

Voz 1293 00:57 es escala uno quince Mis como acaba de recibir un mensaje de que de que la han escuchado saludar en Miami va a poner la primera Miami ha recibido más de lo primero que sabe dónde está de Estado no saber cómo está espera que esto va a ser más pase gráfico además ha denunciado a la primera Miami ahí está puesto así que la gente que escriba a la gente que escriba cada vez que alguien de fuera de España en el mundo hay pondremos pondremos una Harley Barrancas el gallinero hoy hablamos de colecciones con colecciones colgar sustrajo ticos ahí está para descorchar con la chapa la de Dani Álvarez Conquero ni pues yo tengo una aplicada estoy guardando los

Voz 1704 01:31 bigotes que es el van cayendo a mi gato

Voz 2 01:33 no no está dónde

Voz 0481 01:37 que por cierto me estás diciendo que no he dicho que que una de mis primeras colecciones pero que nos las enseñar porque las tengo físicamente

Voz 1293 01:45 hola de otro lado el banco vida tengo dos grandes que roja directa para armar en favor del de dos fuera más del mal mal mal Germans pues Mans los dos mayores una coches scalextric como mucho porque lo tengo guardado con sus cajas los Si tuviera normal en la cola caja sería rico porque la gente mata por los a los cumplió que me haga Sarah aquí que que bueno o hola qué tal cómo estáis combinada colección colecciona yo colectivo cosas normales a la gente a ver qué

Voz 0481 02:29 aquí uno por ejemplo lingüística libros de del Principito en diferentes idiomas una cosa bien normal

Voz 1293 02:33 quién no colecciona no colecciona encanta lo que ya te has leído

Voz 3 02:39 todo esto en alguno de los idiomas en los que en asturiano en castellano inglés bable en bable se Vicky

Voz 0481 02:48 pero creo que en bien normal si no tiene nada raro quien no colecciona El Principito muchos idiomas hay gente que el Quijote es un poco más difícil comprar sí más difícil principal como muy bonito y está en todos los idiomas yo coleccionó eso el principito e imanes de la nevera que esto creo que me iguala a final de la sociedad hortera me gustaba sacar el tema de las colecciones porque esto igual a todo el mundo todo el mundo colecciona ahora sí hay gente que con poco por encima intelectualmente como Especialistas secundarios también coleccionan cosas entre tienen que bajar al barro de las miserias diarias de la gente de Adegi colección Moscú saliera comprar sitios y colecciona una tercera cosa que me ha venido esta semana muy bien porque es un tema que me tiene preocupado yo prefiero parados es no es una es un buen día no digo no tengo ochenta mil paraguas pero tengo lo justo para hacer una pequeña colección de

Voz 1293 03:42 para tener agua quisieran diez doce una colección

Voz 0481 03:48 pues dentro de IU es que ayer hablaba con humor negro con un oyente de Carrusel compañero de deportes cuatro Albor Montero madrileño que como buen madrileño no tiene paraguas porque los madrileños no tienen paraguas salir a la calle comprobarlo el madrileño sale o sin paraguas un paraguas plegable que eso no es por algo de Bali el día grande de tamaño casi de campo de golf en madera eso es gemelar no yo no entiendo porqué esa pasión ha de la agenda ya no digo coleccionar el paraguas y no ha salido a la calle sin paraguas ayer me contaba Álvaro yo creo que es una buena representación del madrileño medio que él o sale es un poco iba más rápido para mojarse entre comillas menos tiempo o Si llueve mucho mucho mucho eso de que no puede parar de llover se ponen un techo en un paraguas según atienda a esperar a que para de llover claro si yo en Asturias cada vez que lloviera con fuerza me pusiera debajo de un techo no sabría ni leer ni escribir directamente me hubiera quedado hoy perenne a vivir durante semanas por ahora no ya sabes leer escribir estoy en vale vale vale ir repitiendo pero creo que sí que es importante que no entiendo ese odio de divo del madrileño iré

Voz 4 05:01 habitantes de esta ciudad en la que vive hace catorce años a no llevar paraguaya la sección Aragua paraguas no no no es colecciones pero esto me viene muy bien esta semana porque ayer vi que había gente que les sorprendía que tuviera tantos paraguas mira Urrutia lo he dicho que el les sorprende que tú

Voz 1293 05:13 así paraguas yo tengo uno oí

Voz 1732 05:16 creo que tiene Caja Granada así que no se quiera como no llegaban

Voz 0481 05:18 pero el que se pierde siempre pues ese es el que te ahí antes de que la gente de Carrusel sacar a sus miserias de colecciones que seguro que hay colecciones peso pues como la de Ponseti que no tienen demasiada historia y aunque la gente SPD por ellas traído gente que colecciona cosas muy raras es una búsqueda muy sencilla tú

Voz 1293 05:36 tengo que volver loco me acosté

Voz 0481 05:39 agradecido cuatro por ampliar pero por ejemplo hay gente que colecciona los chicles que ha mascado durante su vida

Voz 1293 05:47 pero mira ya a una bola gigante Ricky se chicle te voy a Barrichello

Voz 0481 05:54 tel noventa mil noventa mil chicles mascado tiene un balón pues eso enorme con los noventa mil chicles a contar

Voz 0458 06:02 en el sentido ganadas darle un abrazo pero que sepas que se pasa aquí en la SER habían coleccionistas de chicles bajo la mesa debajo de la mesa es tan que estamos afortunadamente parece ser que ya está prohibido desde hace un tiempo

Voz 1293 06:14 no parece que no ya

Voz 0481 06:17 Irureta lo espera espera esto no son no son chicle que hay un holandés que se llaman Mick Vermeulen que sale en el Libro Guinness de los récords que tiene seis mil doscientas noventa bolsas de vomitar en los aviones

Voz 6 06:34 a usar si estaba Granada citadas PNV conexión cuanto menos rara

Voz 0481 06:40 doscientas noventa

Voz 6 06:43 estás ganando la llamada Night

Voz 0481 06:45 tienes eso oyentes que deben ha aprovechado también para ir comiendo mira una bonita vendidos Bettina fan que es una alemana tiene seis mil seis mil veinticinco Barbies

Voz 1293 06:58 bueno pues hombre claro es lo mismo que tienen

Voz 0481 07:03 se expondrán hombre eso todo yo diría yo ni el profundo que existe

Voz 1293 07:08 como de Pina dos colecciona Barbies

Voz 0481 07:10 no sé que estaba fuente muy fiable falla pero que yo me la creo para mí sección

Voz 1293 07:15 no sí

Voz 0481 07:17 Juan bueno Johnny profundo tiene eso en un montón de Barbies y luego me pedía la gente de carrusel de detrás del cristal y Canarias odia a la gente que colecciona llaveros por si no lo entienda cree que cree que es una colección completamente pues que es lo que cualquier cosa puede ser un llavero con Jesús alambre lo dobla es un muñeco ya un llavero tiene que haya gente que presuma de coleccionar llaveros de esa manera luego está el típico periodista de colección acreditaciones le encanta lucirlo tengo las de los dos mil quinientos partidos a los que he ido pero eso es demasiado vulgares postureo versión antigua acreditaciones integradas todo eso me parece

Voz 1732 07:55 a Bobet uvas todos los días a partidos

Voz 0481 07:58 no lo valoras claro haciéndonos una colección requiere hacer una colección yo digo que a parte de las colecciones que tengo contribuir un poco a la de size somos los pins porque muchas historias que usaba a Saisó pins que tengan en inglés no sé cuantos

Voz 1293 08:14 igualmente más de cinco mil

Voz 0481 08:17 a es otra

Voz 1293 08:19 para que resulten en la foto de descanso

Voz 0481 08:22 si no somos hombres

Voz 0985 08:26 yo tengo uno yo soy muy mal coleccionista de pero aprovechando la oportunidad voy a lanzar un sos si me permites no son las armas Fox Socorro un

Voz 1293 08:37 sí sí sí sí sí esos usos ayuda

Voz 0481 08:41 me iré Ebay Today

Voz 7 08:44 sí

Voz 1293 08:44 mañana sale adelante Jordi Porcel venden cada bien para el racha

Voz 0577 08:52 no me falta

Voz 0985 08:53 me falta me falta el número diez de la revista Barça la revista Barça empezó a inicios de los dos mil tengo todas las revistas mensuales que sea publicado desde entonces faltan al cliente tienes que te regalan José recompensará no no sé si algún oyente caritativo tiene su colección destrozada mil Europa importa desafiar el diez diez yo se lo recomiendo

Voz 1704 09:17 a mi me parece que está utilizan este programa para una cosa interés per

Voz 1293 09:20 la información de servicio cuánto estaría dispuesto a dar

Voz 0481 09:26 bueno pues estaría dispuesto a ser generoso bueno pero eso no

Voz 0458 09:29 la cantidad con yo con generosidad no voy por la calle me compró un teléfono

Voz 1293 09:32 no pero para un tema tan sentimental

Voz 0985 09:35 como el Barcelona me parece poco digno ponerle una cosa

Voz 1293 09:37 bueno no tienes que ponerlo monitorizado has dicho llamamiento ahora tres o no Dani ahora te voy a ver yo

Voz 0577 09:42 ser que vas a pedir el cambio porque yo puedo abrir la puertas de los cuarenta no hombre Perelló pésima

Voz 8 09:47 claro que se monta mañana por daños y público que puede

Voz 1293 09:50 diez de la mañana a gritos en Hendaya mañana que estaba buscando la revista nombre del Barça pues imagínate puedes tener repetido habrá un precio saca lo precio le falta alguno no no he oído mil more Campa raca alguien más cinco mil mil quinielas

Voz 0577 10:09 no sabes

Voz 1293 10:10 el ministro del Barça dos mil euros Jordi

Voz 0481 10:13 puede ser

Voz 1293 10:16 por eso Jordi se localizan en el club que es difícil

Voz 1704 10:20 como Concha yo lo llamo Almagro

Voz 0481 10:23 no es que Jordi vas tan bajo que me entran ganas de comprar la vivienda duró más

Voz 1704 10:29 sabes que parecían podías eso yo sé que a ti te va a costar

Voz 0577 10:33 lo has dirías invitar a la tele

Voz 1704 10:35 suena que te consiga el número diez de la revista que buscas

Voz 1293 10:38 la semana Menorca una llevarles

Voz 1704 10:40 tu sitio te encuentras tantas setas no

Voz 1293 10:43 no soy mismo yo no

Voz 1704 10:45 que revela que esto va Sevilla

Voz 1293 10:48 yo estoy las ni de bromas eh

Voz 3 10:50 la última vale vale para mí continúa con una selección muy

Voz 0481 10:53 Hall de la gente colecciona camisetas un montón de tal yo alguna del Sporting contra tengo porque he tenido la de Quini es grande

Voz 2 11:05 eso valor

Voz 0481 11:08 todo momento futbolístico tiene esa mirada voy hasta poner incluso

Voz 1293 11:12 me lo voy a estar pues no altera quítate eso que llevó en este momento porque esto es histórico es la primera vez probablemente de Pons una camiseta un polo eh

Voz 1704 11:22 seis de pico homenajes

Voz 0458 11:24 encima Jassé nominal Weise la únete el Deportivo me Ana plenos una una camiseta pero se Escorial Escorial tiene Curro posea es porque se cree que escribe gente que escribe desde cualquier lugar del mundo escuchando escuchando Carrusel deportivo sí sí

Voz 0481 11:39 dónde nos escucháis a través del Facebook Glide desde el Twitter no os podéis decir dónde os encontráis Ponseti

Voz 1293 11:45 echando el gallinero echándole Antonio Ponseti no estire Rodrigo Gutiérrez cuatro sudamericano desde Bogotá Colombia

Voz 2 11:57 Colombia Colombia Bogotá

Voz 0481 12:00 a mí me consuela es el único tío que en órbita micrófono parón

Voz 1293 12:04 a ver no es Jorge Jorge en atenta desde Grenoble en Francia y cerquita los Alpes para yo te tiro no no encuentra Grenoble eso es bueno voy a encontrarme noble enviar allí estable noble que de los Alpes no son guays haber escuchado a ver la suerte de que esperamos nos y ahí ahí está Ricardo darías Golfo Pérsico o el chiquito que el Golfo Pérsico campo daría se da igual a Inger izquierda

Voz 0481 12:45 Ponseti esos China perfecto Belén Berlín mira antes a Belén Berlín nos escribe los escribe desde llegó a la India al oeste

Voz 1293 12:58 el oeste de la India más o menos a la mitad oeste de la India más o menos a la mitad sus Albacete tengo Madrid de la ABAO

Voz 9 13:09 sí lo tiene ahí está tiene un gesto incoa nombre de ahí que hay perfecto

Voz 1293 13:19 bueno espero que esto hay que explicar para

Voz 0481 13:22 para Escorial ahí ahí ahí yo explicaron que el gallego

Voz 1293 13:26 los está viendo a través de Carrusel deportivo y que estamos viendo la gente tienes escriba desde cualquier lugar del otro ponernos unas chinchetas en no tiene fin

Voz 1704 13:35 n mar

Voz 1293 13:36 sí mira por ejemplo Ndri Maddie no tiene es con se vea hasta ya desde Albania desde Albania está buscando en Albania su orden a la última está tanta en Albania como se llama como se llama en su saludo para saludo IPE ha ido Vitali saludo y hay muchísimos mientras anhela la chinche tu armado

Voz 0481 14:03 quiere destapar si al verdadero Antón

Voz 1293 14:07 a ver yo lo está viendo lo hago una película

Voz 0577 14:10 por Delhi corazón que yo no me escondo yo soy un gran admirador de Antón Meana comparto contigo este rollo de de viejo loco también tengo cosas así como tú me consta pero he descubierto que estás

Voz 10 14:20 eh pues representando un papel aquí en el en el gallinero

Voz 0577 14:23 no si me queda que aunque

Voz 0481 14:25 tenga pinta de viejo tengo treinta años tengo que vivir de esto otro treinta por lo menos

Voz 8 14:29 el sistema solar

Voz 0481 14:33 todo mejor llegamos que nadie lo llevan todos los días Antón

Voz 0577 14:36 se presenta como el adalid de la ropa serie tradicional el paladín de los pantalones de Phelps de los sombreros de posguerra el ejemplo de la sobriedad pues hace unos días dan por la tele y estamos trabajando en Las Rozas vale que llevaba mañana puesto para proteger sobre

Voz 0481 14:52 ya seguirían americana corbata no

Voz 0577 14:54 llevaba corta vientos Moder Riki Deportivo y juvenil que esas tres características que Antón dice que aborrece de la ropa y además con la cola dan de Noruega vale

Voz 3 15:04 el estilo de Durban tiempo

Voz 0577 15:07 bueno yo es que yo digo esté Esther Antón Meana es quién dice que es así que contratar una persona señor siempre queda buenas tardes

Voz 1293 15:17 si es un hombre no

Voz 0577 15:18 no sabes te cosas seguido las personas también ha venido el señor timbre

Voz 1262 15:22 el pegado concebido buenas noches usted detective privado

Voz 0577 15:25 dos enseñarle hemos contratado para que siga me ni desenmascara este personaje que se ha construido aquí

Voz 1262 15:30 la mentira ese estado varias semanas siguiendo al señor Antón Meana que como titular ya que él no es quién dice hervidero

Voz 0577 15:38 toma ya lo sabía que nadie Mosquetera

Voz 1262 15:40 tras esta apariencia que arrincona podríamos decir anticuada se esconde uno de los mayores hipster que haya

Voz 1293 15:46 pido la sociedad sin barba acudió primero decía

Voz 1262 15:50 que los círculos en los que se mueve fuera de la Cadena SER fuera del deporte es conocido como Dj astur dicho unas eh

Voz 1293 15:57 no perdáis diste dieciséis DJ en Pachá Ibiza

Voz 1262 16:02 vale cuando va a la isla pitiusa pinchar se quita los ropajes estos carcas se viste como de verdad asiente Meana pantalones pitillo de cuadritos camisa de flores debajo de culo eso sí es una mezcla entre Ernesto Sevilla I Manuel Burque Malet se quita la careta debajo de la cual lleva una barba poblada

Voz 1293 16:19 muy bien cuidada jubilando me llevo una hora

Voz 1262 16:26 por favor muestra cómo lo que nos llega o por si no espérate de hecho mañana está detrás de la evolución loca de la vestimenta de Sergio Ramos menos el asesor shopping de Sergio Ramos tengo pruebas yo sigo más difundida Vega no sólo porque sólo come

Voz 1293 16:40 pero no sólo comentó con algas vida

Voz 1262 16:43 en Chueca lucía en verdad lució

Voz 1293 16:46 no puedo creer eso no lo vio no

Voz 1262 16:54 sólo hay una cosa en la que nos ha mentido al señor Meana igual que no tiene nada en contra de Mourinho de hecho tienen a medias una sidrería Carretería

Voz 1293 17:03 claro ahí su tierra

Voz 3 17:08 creo que es importante decir que la senda por la que me han desenmascarado completamente ese abrigo juvenil me lo regaló mi suegra así que nada un beso

Voz 1293 17:18 no no claro si mayor que lleva el chaval Gil culpa

Voz 0481 17:23 de que me hayan desempates

Voz 1293 17:24 en Alaska no no lo regaló a las que puesto que te toque

Voz 1732 17:33 lo bueno es que poner qué opina Iñaki Urrutia de las colecciones vamos a ver el decirle no claro dejando algo muy importante básico que ocurren dos veces al año que Ben Hur a mediados de septiembre yo te a principios de año con menos fuerza eso sí pero con unos efectos estoy hablando de los coleccionables de quiosco ojos sí sí sí ya sabes que cuando acaba el verano vuelve el colegio los vídeos la Liga para los futboleros los quiosqueros enterrados en cartón con el primer fascículo el salto las coalición que bonitas son lo digo sin conocimiento de causa pero sí fijando en el mucho vamos a él pensad la Gemma recordé de la tele de darles del mundo preciosa muy bonita aprende ganchillo en sesenta fascículos que si si si esta semana no sabes lo

Voz 1293 18:17 tu propio tanto de la segunda

Voz 1732 18:19 la guerra monedas del mundo

Voz 1293 18:23 tamaño mostraron todas las monedas

Voz 1732 18:27 sí pero de todo pero no

Voz 3 18:30 los dónde voy visitando pues me es muy útil la verdad

Voz 1732 18:32 sellos del mundo sellos del mundo dice por supuesto comer con la de cartas que enviamos actualmente yo no ya que no salga por la mañana no salimos todos a tres misivas al al buzón yo creo que hay una que es cartones del mundo la han hecho con los cartones que sobran de las colecciones dos Al Sisi miles de colecciones todos los todos los septiembre anunciadas a todo trapo en televisión la pregunta es conocéis a alguien que haya acabado alguna esta colección la vida no existe no existe no es como los cromos cuando éramos pequeños pero cromos si te faltaba alguno pues pudiese Almería

Voz 1293 19:02 el rastro aquí en Madrid o al mercado al mercado nacional acababas claro

Voz 1732 19:07 los vecinos de kiosco donde los sacadas en ningún la porqué porque no se queja Nati nadie se queja porque nadie coleccionable y todo el mundo pierde el interés lo curioso es que todos y todo esto que le ponemos mucha ilusión pero la media compra a los cuatro llanta tapas

Voz 1293 19:24 he oído tal nadie dicho título

Voz 1732 19:26 la teoría es que los fabricantes sólo hace siete se sigue vendiendo claro eso sí al final tú sigue comprando te llame Nos a Pío Basanta hacemos más la ceremonia Mamón porque no tenemos también vamos no no es que de darle Mozambique no Aida les en Mozambique poco no eso sí sí te callas

Voz 1293 19:48 a la guitarra de toma pesaba pero que haya te por favor

Voz 1732 19:52 hay algunas que son de traca yo he visto estos días en vamos a hablar concretamente ve plumas de colección plumas de más escribirlo plumas describir d'Esquerra vale se llama The trip Alex verídico eh es una selección de estilográfica es de gran belleza calidad que rinde homenaje a algunos de los grandes personajes de la historia Beethoven Napoleón gana Allan Poe

Voz 0481 20:12 y así hasta sesenta sesenta

Voz 1293 20:14 incluso entregas más más plumas que en un bar de ambiente pero qué es esto está dedicada Leónidas cumpliría el de las Termópilas que quiero mucho mucho viento

Voz 1732 20:31 ah y otra que me encanta que es Nancy Colección vestida pues los grandes diseñadores cosa esto es de traca que ahora tiene de sí

Voz 1704 20:39 sí sí sí sí

Voz 1732 20:42 siempre los de alta costura nazis de la maestría de algunos de los grandes creadores de la moda española lucidos en la pasarela por las mejores top model mejor bestial a Monica que tú sólo puede superarle Antón Meana sólo tanto Meana va mejor puesto que la muñeca ahora mismo ahora mismo por ejemplo bueno pues entre todas pero muy poquito Gates el dinero tendría de la colección la suerte que la nadie coalición sólo son seis entrega lo que más van a romper la media a según alta caso

Voz 2 21:08 vamos pues una cosa viendo observando

Voz 1293 21:13 a ver me estoy fijando en en y tú no está pastando nada de interés en la sección de hoy no no está ocultando todo el rato yo veo yo estaba contando bueno ahí con el tenía dos cosas muy rápidas la tarta que le Estrella Lola Martínez se está empezando a desintegrar aquí en el estudio me tenéis una temperatura de cuarenta grados yo no lo entiendo siempre suena la sintonía de Eurovisión hoy en el gallinero hay Laura mantiene de micros

Voz 1704 21:44 por favor con tres candidatos hoy en este pase micros vamos a empezar con Radio Vigo te habíamos tenido Pablo Montes recordáis

Voz 1293 21:52 víctimas tanguero Jacobo Buzek

Voz 1704 21:54 sí ha querido participar también han concurso vamos a escucharle

Voz 11 21:58 hola buenas tardes gallinero a puntito de cantar algo de Iván Ferreiro de Maryland

Voz 0481 22:04 pero al final dije un poquito

Voz 3 22:05 metal porque hay que tocar la fibra

Voz 0481 22:10 el informe de la música que más le gustaba era vamos a ver

Voz 1704 22:18 una introducción ya veremos a ver es una versión libre hay que decir la que has comido falsa libre a mí me dijo tema de composición libre pues ahora vamos a ver sabe por qué dieciséis hombres porque el pinta mal pintaban no me parece la este fin ese espantoso a ver aquí va muy bien muy bien cuidado

Voz 12 22:47 y a mí Dovi no

Voz 0481 22:49 no

Voz 13 22:51 ha estado a Russell Crowe no yo me voy y me voy con la me

Voz 1293 23:06 fíjate si he escuchado puede

Voz 12 23:10 o yo a echa una riña muy sea así

Voz 13 23:14 tú lo cogió con el mira qué bien pero me dio diez Ponta a mi niña a Mo por carros que decía no no no

Voz 14 23:34 tema como decíamos libre bueno

Voz 1293 23:37 nada nada a cambio

Voz 14 23:39 al Saleta está muy bien

Voz 1293 23:41 vamos que ha luchado para Íñigo a ver si me lo vas a córner la pegado

Voz 1704 23:46 sí bueno vamos a escuchar primero y luego vamos a votar no

Voz 1293 23:50 ah vale venga menos Fran Rank

Voz 1704 23:52 Ellos de radio y bueno bueno bueno apuesta esta vez por Sabina con el tema diecinueve días y quinientas noches voz

Voz 1293 24:05 otra cosa no pero antes

Voz 8 24:08 y tenemos que sufrir

Voz 0684 24:13 Nuestro duro lo que duran dos peces de hielo en cuestión de raro perfecto o estrellar me una copa de celos le dio por reír de pronto me vi como nadie Brando a las puertas del cielo

Voz 1293 24:39 a asumirlo graves le dejó un exceso

Voz 0684 24:41 la conga agravios la miel en los labios aquí lo IRI ya en el pelo

Voz 1704 24:47 Kallio Sevilla para quienes te escucha

Voz 0684 24:49 porque tenían razón que nadie crea que Sabina es verdad claro cursar mantenga en eso de piano el malware

Voz 13 25:00 con una excepción

Voz 0684 25:03 yo quería quiere ver la adquiere ya no no la flores

Voz 1293 25:09 Moreno no

Voz 0684 25:17 yo lo en eso me tiraron no

Voz 1293 25:21 Laura por México

Voz 2 25:29 lo que no Dios de Sevilla ha apostado por la inhabilitación

Voz 1704 25:39 cercanía tonos vamos hasta Radio San Sebastián

Voz 1293 25:42 con Roberto Ramajo

Voz 1704 25:44 esto lleva a interpretar un tema de La Oreja de Van Gogh titulado Verano

Voz 0481 25:48 hola muy buenas hoy Roberto Ramajo por de la Cadena Ser en muy caro

Voz 15 25:54 es la elegida como no podía ser de otra forma es de un grupo de Guipúzcoa de un grupo de Donostia del canto de las aves

Voz 1732 26:00 además la canción los Durán

Voz 16 26:03 que es verdad canción favorita

Voz 0481 26:05 esto que está aquí conmigo

Voz 1293 26:09 como vale usar eso eh

Voz 0481 26:13 a la espera un poquito mejor también está por aquí y otro hijo

Voz 1293 26:19 hola hola

Voz 0481 26:22 lusa chantaje emocional rusa eso te quita el resto de la banda del jurado conmigo poder

Voz 15 26:28 es puntuar me fatal pero hombre a estas dos

Voz 2 26:34 pero no

Voz 1293 26:37 el día no

Voz 17 26:53 tres tirada en el diez diez y seis Tiger y en ella pero siempre me extra pero

Voz 0684 27:08 mi vida

Voz 0481 27:11 no yo

Voz 3 27:15 aquí los recortes

Voz 0684 27:17 mira yo Dios mío

Voz 1293 27:27 lo que peor

Voz 14 27:33 sí

Voz 2 27:42 tu padre

Voz 1704 27:45 allí no les damos y dando ya saben Iturralde

Voz 1293 27:50 cero seis nueve

Voz 6 27:54 no sé que voy a dar un seis a los tres haya un seis para los tres vale cero dos y dos no nos estrellas tan rápido hasta dos dos y dos vale venga aquí

Voz 1704 28:11 como Goya Jacobo lo voy a dar un seis ok aunque yo me voy a dar doce doce Roberto Ramajo con la ayuda de nuevo a otros otros seis venga

Voz 1732 28:22 a mí como siempre Jacobo G Tamada la vuelta así un doce

Voz 1704 28:25 doce Barranquilla

Voz 1732 28:28 aunque hay emita muy bien pero no hasta el tono Un seis si ir al sinvergüenza de derramar

Voz 1704 28:34 juntos sube sus pocas novedades

Voz 1293 28:40 con lo Laura ya le ha gustado mucho a le a dar un seis

Voz 0985 28:46 no

Voz 1293 28:46 su versión libre voy a dar nueve nueve rojillo molesto y como igual me encuentro a los niños en San Sebastián el ver un doce

Voz 2 28:54 vale

Voz 6 28:58 venga a de verdad

Voz 1293 28:59 Jacobo Gordon Brown se lo voy a dar vale seis limitador de barriobajero de Sabina

Voz 2 29:06 aliviaron

Voz 1293 29:09 sí sí a rodar sólo a Roberto pero nunca ruin que ha hecho de señor pero como una casa

Voz 2 29:16 a que los niños

Voz 1293 29:22 de aquella época como nueve por la letra Roquillos ganaron dos cero con ella voy mucho Sevilla venga bien

Voz 1704 29:31 que si esto es puntuar Alberto

Voz 2 29:33 te lo vamos a dar o yo porrón aluniceros nueve uno

Voz 1293 29:37 el doce de ese nuevo Quillo nueve

Voz 1704 29:42 además es que los niños no superarán dos puntos Sepi

Voz 1293 29:47 pues yo es que soy muy pero muy de entonces voy a hacer un seis

Voz 6 29:53 tras dos dos partidos no me parece una estafa de estafa esta vez

Voz 1704 30:00 mí me dio Reneses palabras claro

Voz 6 30:02 no pero es que no vamos a ser no sección está muy bien pero vamos a ser si no pues no puede ser que el director de este programa acoge de ganó como igual me iba a los hijos un doce ese otro no es decir no a ver vamos a votar la calidad artística lo que es lo que aporta a ver Fecsa bogotana estáis votando por amiguismo

Voz 1293 30:27 dicho excitada

Voz 0481 30:30 está pasando un poco de puntillas sí sí sí que Laura con tal de no ocurra siempre con además tiene filtro lo que pase

Voz 2 30:39 hay que dejar daños estarlo

Voz 6 30:41 ah no lo agita lo era para para

Voz 1704 30:45 Tiki digo ya has fundaciones Jordi a Jacobo mira

Voz 0985 30:48 a Jacobo a unos seis para los seis un seis

Voz 1704 30:52 vale

Voz 0985 30:53 por el gesto impresionante de rescatar a su padre

Voz 1704 30:56 muy bien vale muy bien todas esas acciones son las siguientes Jacobo va a tener un seis Se va a dar al grupo de los que dieron seis Fran rompí Joseba al grupo de los que tiene num nueve

Voz 1293 31:09 eh

Voz 1704 31:11 perfecto Ramajo Íñigo Marquínez Manolete llamar el que les damos por su parte hicieron doce hay poca no lo vi me dejáis ha vuelto repaso ya de la investigación general no sabía en cambio

Voz 1293 31:28 que es hoy voy a vomitar

Voz 6 31:30 voy yo cuando hablo como me está marcada por revisión disculparme terrible esa ya allá de puntos

Voz 1704 31:44 los continúan liderando la clasificación Axel Torres gracias Sonia Lus Ponseti dos en ese bloque están son las cuatro Pablo Sánchez Santi Ortega y Carlos Martínez bien en el grupo de seis puntos están rompí yo perdón el de nueve puntos en el de seis puntos Jacobo Zeta Miguel Martín Talavera Xavi Saisó en el grupo de dos puntos Íñigo Marquínez Manolete

Voz 1293 32:13 los últimos serán los primeros signos que tener

Voz 0458 32:16 hemos ocho minutos para tres personajes venga como arrancado el Barça B Numancia de Segunda Minisat

Voz 2 32:21 con este parador a punto de llegar la primera oportunidad de peligro ha llegado

Voz 1179 32:26 ocho del Numancia que llega décimo en la clasificación y que propone una revolución ya ojo Yagoba Arrasate con ocho cambios respecto al último partido el Barça B sigue de baja José Arnaiz hice suman Cardona el autor del último gol en el Mini minuto tres y medio de partido aquí en el Barça B cero Numancia con Daniel Moreno

Voz 1293 32:45 el gallego todos los días a las seis de la mañana en doce si montando una película no me importa si se así sabemos el ojo la semana la semana pasada tras tu iPhone sobre las principales dijiste regalos una Kaká siempre una camiseta que me enviado David Villa

Voz 2 33:09 vamos a regalar sea mejor

Voz 0577 33:12 segunda respuesta colecciona discos CDs y calzoncillos de Navidad rojas pisaron lo decir si os sobran sin utilizar coleccionó calzoncillos rojos

Voz 1293 33:23 si bien concurso con él

Voz 0577 33:26 por Iturralde que hace mucho roto que esto no va a jugar Laura ibas a jugar tu canción

Voz 8 33:32 Juanes la primera Moratti Juanes por qué no Robert llámale como te voy a Jorge bueno venga venga venga

Voz 0577 33:44 esta canción se llama besos en guerra Inés muchos chavales los de Morante son colombianos Giamatti dentro de un par de semanas hacer un concierto mágico con lo cuarenta os voy a decir cuatro nombres

Voz 0985 33:55 no Real Ballet va a jugar Iturralde Itu

Voz 0577 33:57 venga va a estar hoy todos en una de las canciones de Murat se puede llamar de las siguientes maneras sediento de tu amor cariño

Voz 0985 34:06 tu amor me da mucha sed fe amor con hielo de

Voz 0577 34:11 está la pago yo soy una nada

Voz 1293 34:13 no Real una real una cariño

Voz 0577 34:16 sediento de cariño es incorrecto

Voz 1293 34:18 eh

Voz 8 34:21 me niña que este año han cambiado comprar una camiseta una camisa nueva Iturralde que está cabreado venga va atención siguiente el alta para jugar tu primera Marx

Voz 2 34:33 es lo más la Rober por favor

Voz 8 34:39 venga con agilidad a todo el mundo como gastando Ramiro venga eh Laura

Voz 0577 34:43 Bruno Mars antes de salir al escenario sí dice que despeja su mente de una manera bastante peculiar a tenis con su mánager y tienen que hacerlo de blanco y con cinta en la cabeza y raqueta nueva Federer juega dardos con su equipo a su propia Diana y una vez se jugaron Un Cadillac que por cierto ganó su ayer vamos a por la tercera se juega a saltar la comba lo hacen en grupo nuevo y lo hacen durante treinta minutos el que esa noche Nos salta no cobra esta vez per Agueda una juegan a basket tardó en Tele dejan ganar porque él mide unos sesenta hay cinco cuál es la vida

Voz 6 35:20 desde dardos Carlos incorrecto campeón pero

Voz 8 35:31 venga venga venga e huevo no se atrevan la camiseta que luego tendrá que regalar un oyente vale pero ya veremos vengamos hay atención vamos a ponerme a Melendi Carlos prohíbe Robert Daley porque el arrepentido estuvo con nosotros la semana pasada ayer Villota

Voz 0577 35:50 estuvo el viernes con nosotros que tiene un disco fantástico buenas colaboraciones venir siempre que otra apoyado no para pregunta español Melendi vale melenas en la entrevista que el hicimos Le preguntamos cuál era la persona que más le ponía lo tendrá que acertar vale a Angelina Jolie una mujer poderosa con carácter como ven Ana Pastor coincidió con Ricardo Gómez el actor y dijo que lo que más le gustaba era cuando sacaba la hemeroteca sí que va atención Ferreras esa es la también a Sarasola le ponen Ferreras estaba está casado con Ana Pastor y eso tiene un morbo adicional solo imagina cómo seguir la relación por las noches acortando los niños Dani Garrido dijo Dani

Voz 1293 36:31 abrir la primera cuál era porque te escucha cada domingo

Voz 0577 36:34 dice que es buen futbolero y que tiene una voz muy seco

Voz 1293 36:37 yo no era la primera

Voz 0481 36:40 no

Voz 5 36:41 corre con ETA

Voz 8 36:45 cómo van para atrás

Voz 2 36:53 todo

Voz 1293 36:56 era arriero regala actual es que estar aquí si no mañana madruga no van a dejar a las cuatro y media tarde demandó a las VI inaugura Così cada cuarenta de estos demanda

Voz 0577 37:12 los cuarenta que sabes tasa mantenemos visigótica esta semana tenemos visita puedo decir quién es porque es una prueba

Voz 1293 37:19 pues ya no da muchas no da muchos Entrevías

Voz 0577 37:21 estas esta semana en lo vamos a tener en los cuarenta y seis a once ahora menos

Voz 1293 37:25 claro pero lo veremos qué dice Jordi Martí venga va

Voz 0985 37:32 os voy a hacer un alegato a favor del hombre cocinero

Voz 1293 37:36 pero la Serantes

Voz 0985 37:38 el cocinero el cojín espécimen que no soporto cocineros el tipo no es lo mismo el cocinero es el tipo carga en la nevera que mira la despensa ya son menú domina los tiempos de cocción el punto de los fritos los guisos la verdura Hinault compite que sirve no flipa no previene es el cocinas quién el Clínico así como el bombero se distingue por la manguera el maestro por la tiza algo cintas le descubriréis por el jengibre el maldito que no jengibre si puede ser de formas Ali casi a todas horas el cocinero no pregunta ni a la madre la abuela sólo ha visto Master Chef se crea un artista poseído por la creatividad Ike platos perpetra el yo veo una cola de rape en vez de hacerlo al horno con nuestra ganas con agitó

Voz 1293 38:31 igual te hace un tartar con

Voz 0985 38:33 el libre es un tipo que ve la gamba en vez de imaginar Solà asada chupando la cabeza de la chafa gol un carpaccio Éste es el cocinero siempre las especies no respeta el sabor la materia primera por ejemplo lo un huevo El un huevo frito contrito lo ves calzado o lo ve con plástico junto con pastelitos los pies de cerdo los a dos el chin Toni secret que es un gazpacho Clemente P tiro pimienta le mete todo entonces un alegato a favor del hombre cocinero

Voz 1293 39:10 critica la acera quedará pudo contra una visita rápida Jordi Martín

Voz 1732 39:14 venga si yo he visto

Voz 18 39:16 sí esto serios con una bolsa de unos dos kilos aproximadamente de gamba roja

Voz 1732 39:24 se venir directamente con la bolsa a una especie PAI era grande con chanclas y bañador y tirar los dos kilos hay de gamba roja encima y la era con con jengibre no con el con el tique de supermercados

Voz 1293 39:43 no sé que retiró rápidamente y aquí el como como Dios hasta aquí el acta de verdad el acta de verdad visto lo visto quedar desierto totalmente no no no no no no no no por por no no me cabrea me cabrea porque no es porque no es nada especial

Voz 0481 40:04 la serio por amiguismo es decir esto era una sección seria está se está convirtiendo en demasiados amiguismo es simplemente simplemente simplemente citar citar citarle a Laura porque es su cumpleaños día triste siempre que llegas a una edad que ya los años cuando cumple

Voz 1293 40:21 cuatro días repuntaba hoy no será Martín aquí estoy totalmente no no a ti te lo voy a dar menos porque ha sido un el programa concurso que has hecho un lazo en el cuatro de la mañana no te tienes que levantar a las tres de la mañana del Atlético me está terminando

Voz 19 40:43 al mes

Voz 1293 40:46 de ahí en el gato todos una

Voz 0458 40:50 no con nosotros tengamos el Deportivo ahí en el canal de Youtube ya hemos puesto un montón de chinchetas y otros muchos que vamos a hacer porque hay gente que escucha Carrusel Deportivo por el por el mundo queda nada tres minutos Talavera para el partido Antena tres digo Madrid el Celta en el Metropolitano buen partido

Voz 20 41:04 sí buen partido apuntó el Atlético de Madrid ya sabe

Voz 1732 41:06 con Oblak titular como gran novedad también

Voz 21 41:08 no voy a hacer el Celta Vigo ella os porque va a ser titular ahora comparece los protagonistas a punto de arrancar el fútbol

Voz 1293 41:15 bueno quedan tres minutos para el partido hoy

Voz 0481 41:18 lentamente el día viene condicionado por no

Voz 0458 41:21 a última hora informativa de de

Voz 22 41:23 mucha relevancia y una muy mala noticia Almudena López sino última hora qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes si vamos a actualizar la noticia que conocíamos poco antes de las dos de la tarde el hallazgo del cadáver del niño Gabriel Cruz desaparecido hace casi dos semanas en Níjar en Almería se ha detenido a la pareja del padre que era la principal sospechosa nos vamos a ir en directo hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Almería donde ha sido trasladada esta mañana ahí está nuestro compañero Javier pájaro adelante