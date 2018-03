Cristiano le ha dado la camiseta a un aficionado de la grada... y la quiere devolver

Voz 1 00:00 en fin lo de la rueda de prensa sabios es decir las cosas por su nombre bueno

Voz 2 00:04 por cierto tiene por ahí haya un seguidor de Madrid de Cristiano es

Voz 3 00:08 así hombre protagonista el Partido Cristiano Ronaldo y antes de irse a la camiseta a un aficionado pero la quiere devolver anda

Voz 2 00:15 el Luis buenas tardes buenas tardes

Voz 3 00:18 por qué quieres debo de la camiseta de los bercianos rodando

Voz 2 00:21 nombre compuesto lo es

Voz 4 00:23 Antón Antón es el nombre ese ha habido vale eso ya son repelido control dio lugar a que te crece una cosa que tampoco se me demoniza porque yo quiera devolverla a ver a CR7 la camiseta porque la de mi hijo otro inglés la cata isla llevaba Osàcar ha dicho creo que ya tengo la camiseta a Cristiano y además ya más limpia octava suba

Voz 3 00:45 pero pero vale la camiseta de tu díscola ha comprado por ahí está en la camiseta auténtica de Cristo

Voz 4 00:49 ahora ya sabemos no no la quiere a ver a ver quién entiende a los críos en esta época que vivimos en la sociedad

Voz 3 00:56 la época difícil de oye porque no te queda

Voz 4 00:59 tú no te gusta una escanea formaba me gusta regular no yo quisiera ver yo quisiera devolvérsela para a ver si eh que me la puede cambiar una camiseta de esa no una una camiseta una camisa de esa guapa de Dolce Gabbana

Voz 3 01:12 o sea que cerrar hasta que lo diga a Cristiano no es lo mismo a tu ya has aquel lo no digo que el chaval me acuerdo que lo diga Cristiano Ronaldo buenas tardes buenas tardes rápido que tengo peluquería no

Voz 5 01:28 es que te vas al avión ya no oye que este tío qué quiere que le cambia es la camiseta por una camiseta rosa ellos guapas

Voz 3 01:35 hola la miseria que se le suele ser también te paga unos pantalones todo jugado con la camisa rosa es Tigre como regalo un cuarenta y dos de zapatos con varios coches si tiene un coche Paradise el jurado aún no

Voz 4 02:10 qué generoso no Cristiano que Grass no me va a dar una mierda verdadera miro ironía

Voz 3 02:17 dar la camiseta pues gracias por tu usted

Voz 2 02:22 no es un abrazo porque hombre gracias en ese tipo de