Entrevista con el neumólogo Juan Manuel Diez Piña

Voz 0825 00:00 Juan Manuel Díez piña muy buenas tardes hola buenas tardes neumólogo experto en tabaquismo portavoz de la Sociedad Madrileña de Neumología la sociedad de Neumología advierte cuidado con esta moda porque las consecuencias en a verse ya

Voz 1 00:13 sí es cierto y la veremos cada vez más a medida que pasen más tiempo que se está consumiendo sustancia puede veremos las consecuencias que no se van a corto plazo sino a medio largo plazo

Voz 0825 00:22 que es también de ustedes en su consulta por ejemplo usted en el hospital de Móstoles en esa consulta diaria que pasa aquí también no

Voz 1 00:28 se pueden ver efectos agudos sobre todo lo en los chavales más jóvenes una exposición aguda pues puede tener un efecto pues por ejemplo un bronco está no tener en cuenta que no sabemos exactamente qué están inhalando que capeando que está metiendo dentro de su cría respiratorias ese es el peligro que no sabemos suspende que contienen porque ellos hablan parece que hablamos sólo de la nicotina pero que no es sólo la nicotina la nicotina es una droga es lo que crea adicción pero llevan más sustancioso y son precisamente otro tipo de sustancias la que se conoce que está causando daño en las vías respiratorias en en algunos casos muy alguna de las sustancias que que que que lleva produce neumonía neumonía grasas que llamamos nosotros neumonía ideas sean descritos ya casos como ha comentado también bronco estamos instancia que provocan una inflamación de la vía respiratoria y que se cierre esta vía respiratoria produciendo lo que sería como una especie de crisis de asma en doce todas estas cosas sí que se pueden se pueden ver pero más nos preocupa los efecto como digo a medio largo plazo de un consumo más prolongado que son los que veremos más adelante

Voz 0825 01:24 porque entonces no conocen qué componentes llevan estos productos

Voz 1 01:28 no podemos conocer lo que llevan tremenda que ahora precisamente el más la compra superior están sobre todo vía internet que lleva ese líquido que la lleva de las que se han analizado de las que están verdaderamente comercializada sí se puede saber de esas sustancias a en los que llevan sus hacia que provocan que patología a medio largo plazo las provocarán en por ejemplo la todas las sustancias favoritos ante que se que se utilizan son la que hasta ahora los estudios científicos se ve que en laboratorio células de laboratorio producen cáncer con lo por lo tanto lo producirá hizo mal los agonizante hechos que ellos en en en el local puesto ahora mismo en el audio Cavic puesto ellos dicen que hay muchos llevan nicotina claro vuelvo a repetir la nicotina es la adictiva la nicotina la droga el problema está en el resto de substancia los hay de miles de sabor y no llevan nicotina el problemas ese sabor de sabor aquí a frambuesa es precisamente eso es lo que se ha dicho que en células madre en células de laboratorio producen efecto cancerígeno

Voz 0825 02:24 quién controla estas sustancias porque usted mismo lo apuntaba en muchos casos incluso se compran por Internet no se tiene muy claro dónde está el origen de ese producto quién controla esto sabrá lo hace

Voz 1 02:33 ahora mismo no hay control es el problema que ahora mismo no hay un control a través Internet se puede de hecho creo que se lo compran principalmente porque les sale más barato no está regulada eso aún no ha regulado hay un vacío ahí

Voz 0825 02:46 doctor hay quien cree que esto es una forma de dejar el tabaco

Voz 1 02:50 bueno podría hacerlo podría hacerlo pero claro nosotros lo los médicos o científicos repasamos el estudio científico no hay estudios científicos que demuestren que el cigarrillo electrónico ayuda a dejar de fumar y en tal caso sería en pacientes con una gran adicción a la nicotina con un control y una supervisión médica por un experto para ir reduciendo la dosis de nicotina

Voz 0825 03:10 el problema es que abre la puerta

Voz 1 03:12 sin duda el problema de de estos chavales que han estado hablando antes que ellos no son conscientes además dan una idea una idea errónea que tienen todos diez todo lo controlo Car lo controlas en cuanto a las primeras dos calada a un cigarro o un par de veces pero luego pierdes el control en el momento en que estás enganchando te sin ser conscientes de una droga que te va creando la visión poco a poco iba a crear de una dependencia ya dejas de controlarlo

Voz 0825 03:38 y cuando la respuesta es pero no tienen nicotina

Voz 1 03:41 claro efectivamente no tiene nicotina pero está creando la gestualidad hice saber por mucho estudio que esto es la puerta de entrada al consumo de tabaco habitual con extrajera de todavía no pero dentro de un par de años seguramente estos chavales pues ya cigarrillo tradicional por eso la industria del tabaco están siempre detrás de todas estas nuevas modas de tabaco

Voz 0825 03:58 Ellos además reconocen que es una moda lo hacen porque lo hacen sus amigos

Voz 1 04:02 sí sí sí sí pues como el propio como el cigarrillo como el cigarrillo tradicional no quién no aprobó en cigarrillo con catorce años casi todo es por la influencia con la presión del grupo de amigos

Voz 0825 04:11 la Consejería de Sanidad advierte este no es un dispositivo seguro me refiero a los va per no es un dispositivo seguro para la salud ni para los que hacen lo hacen en este caso el consumo de manera pasiva sino es un producto seguro porque se autoriza

Voz 1 04:25 pues es el problema que hay un vacío que aún no se ha regulado y que yo creo que en breve lo las autoridades sanitarias supondrán las manos a la obra y lo regularán adecuadamente

Voz 0825 04:34 ustedes de la Sociedad Madrileña de Neumología es trasladado a así a la Consejería

Voz 1 04:38 si no sólo siempre lo los grupos de trabajo de tabaquismo en cualquier momento que sobre la oportunidad nosotros en la cosa es que esto debe controlarse debe de ser de de debemos de tener un seguimiento adecuado creo que de momento no creo que uno

Voz 0825 04:53 Juan Manuel Díez piña neumólogo experto en tabaquismo y portavoz de la Sociedad Madrileña de Neumología gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes