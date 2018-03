Paco Jémez: "Si tengo que subir a ocho del filial lo haré"

Voz 0696 00:00 como un desastre se había sido para para eso para que hubiera tiempo y dinero y tal y que cogieran a todo no echarán a tomar por culo a todo a mi el primero traerán veinticuatro nueva pero creo que sí no claro que lo que hoy hemos intentado de defender esto no estamos a la altura me lo iba a callar pero ya no hay remedio

Voz 1 00:18 las noches Paco viendo lo que ha pasado y ahora que es decir ahora que se puede hacer para ahora trabajar hasta

Voz 0696 00:23 presentar el que no está fuera pero hasta reventar adaptar que echen el hígado por la boca todo porque aquí no vamos a caer con dignidad con orgullo sobre lo tenga claro cualquiera e intentó que subiera ocho del filial lo siento mucho pero filial porque al final también se está jugando lo suyo pero me da exactamente igual es decir lo que no voy a permitir es que parezca otra cosa distinta de la que tiene que ser podemos caer porque es bueno porque tenemos la capacidad que tenemos Isasi si somos capaces o no somos capaces de demostrar más de lo que demostraba hoy está claro que no podemos está en primera esto es de perogrullo esto no que lo diga yo esto es que salta a la vista independientemente de que teníamos enfrente un gran equipo

Voz 0931 01:01 yo creo que el equipo estaba preparado para jugar con dos puntas ese cambio de sistema lo habían trabajado durante la semana luego

Voz 0696 01:08 no te voy a permitir que ponga en tela de juicio mi trabajo yo soy un gran profesional yo soy un gran profesional yo preparo muy bien mi trabajo así no voy a pedir mano miseria ocurra ni se te ocurra tiene siete pase por la cabeza eso no te lo voy a permitir

Voz 0931 01:24 bueno yo creo que es un error de interpretación no no no no que uno no lo interpreta perfectamente bien bueno en todo caso no lo está entrenando bien eres tú en todo caso pido disculpas porque no estaba diciendo te para nada que no haya dicho si la ha dicho ha dicho que se preparado bien el partido si no de la quema con ese esquema me refiero no está poniendo en tela de juicio mi trabajo y no te lo permito bueno asumes algún tipo de error al cambiar

Voz 0696 01:47 en el descanso error de qué tipo

Voz 0931 01:49 error al mandar al equipo quizá no lo sé que exagerado haciéndolo por eso sino lo sabe entonces para eso está la pregunta preguntar van a dar respuesta dime si has enviado el equipo más al ataque lo cual lo que es una evidencia que el Villarreal ha tenido más ocasiones a al contraataque fue ese tu mensaje enviado el equipo más al ataque esa locura de la acá hablabas en alguna entrevista esta semana