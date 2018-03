Manolo Jiménez: "No podemos volver esta noche, lo haremos mañana"

Voz 0458 00:00 momentos son esos Rafa porque mira cuando tenemos una conexión de de ultimar además lo conoces es es colega tuyos Manolo Jiménez el entrenador de de la época de la ECAI que ha sufrido bueno ese capítulo surrealista en el estadio del pago recordamos el presidente Saá bicis del PAO cuando anulan un gol que no sabe si es legal o no que es lo de menos en el estadio decide bajar con una pistola ya amenazar al colegiado e instar a todos sus jugadores que se marcharan de allí entrenador de la beca hola Manolo Grecia qué tal

Voz 1642 00:31 hola buenas noches lo primero interesarnos

Voz 0458 00:33 la situación ahora mismo ha podido abandonar El Vestuario

Voz 1642 00:36 no no no ahora lugar está luchando pero todavía no tenemos autorización para poder salir me imagino que estará lleno de aficionado jugarle al estadio y haría Manolo

Voz 0458 00:48 eh que has pasado y y cómo lo has visto es decir nos decía antes Bruno que ha visto perfectamente algunos como el presidente del bacteriana una pistola encima

Voz 1642 00:58 bueno eso al principio no lo sabíamos de las imágenes la quizás mostrado después pero lo que menos lo que me parece surrealista es que que un cubo anulado como ha dicho océano se ha encarrilado

Voz 1 01:11 eso de

Voz 1642 01:14 el tela tela posibilidades aquí a que un presidente ya que persona del club de pagos salgan al centro del campo en busca del árbitro increparle si me dirigirse después al al banquillo nuestro con la misma la misma intención de provocar de disfrutarlo no es después ha podido ver la foto que cuando llevaba la mano las duras porque llevaba todas no pero bueno Nelly como denunció serios seguía ya lo último no pero bueno era verdad aquello de que es muy surrealista me da mucha rabia me da mucha pena porque la verdad que Grecia no no merece este tipo de espectáculos porque no hay no es real no es real esto no es un año de edad estas cosas que suceden en cuando en un lo normal

Voz 0458 02:03 misterio en algún momento se ha especulado con la posible incluso de que el partido siguiera

Voz 1642 02:07 sí sí bueno el arbitro posible el árbitro increíble en el árbitro quería jugar los que quedaban bueno nuestro presidente yo creo que coherentemente buena salir jugadores que no no de nos asegura que puedan entrar personas amenaza tú no hizo después con la foto no teme que estuve en un campo Gubern Xavier en el campo ni loca la pistola

Voz 0458 02:33 claro eso es evidente evidentemente la se ha negado a salir en esas condiciones que me parece lo normal lo que haría cualquier persona con dos de este frente el presupuesto presidente de la que ha dicho no se sale a jugar vamos a ver cuál es la medida la Federación tiene tirará de las imágenes que tirará de las imaginas verá que esto no se puede permitir tendrá que poner una sanción mucho mayor que tres puntos arriba tres puntos abajo

Voz 1642 02:55 pero es que los tres punto quiere quitar contra cuarto agredieron a un tramo de Olympiacos español y se lo devolvieron esta madrugada ante el partido contra nosotros estaba el campo estaba clausurado al público ya han dado la posibilidad que pueda entrar el público así que me parece eso sí que me parece lamentable

Voz 0458 03:17 hablaba de de de Grecia pero hemos vivido se capítulo en el que la impactan a Óscar García al entrenador con un rollo de caja registradora en la boca le hace mucho daño hoy tú has visto Manolo como como el presidente de club entraba en el campo con una pistola no crees que es peligroso entrenar desarrollaron actividad profesional en en Grecia

Voz 1642 03:39 sinceramente no porque es todo ocurre en llevan mejore oportunista lo que voy a decir que me perdonen pero siempre ocurre en el mismo escenario lo que hay que pararle los pies a ciertas perdona ya que esto no es el Oeste

Voz 0458 03:53 esto no sólo este que me han dicho cuál es la hoja de ruta a Manolo ya finalizó porque estáis todavía en el túnel de vestuarios es como esa puede salir de ahí

Voz 1642 04:00 pues ya no podemos salir esta noche sabremos mañana llamó al hotel cuando autoriza a la policía que no hay riesgo de de poder salir iremos al hotel descansaremos mañana saldremos para pena ya preparaba el próximo partido

Voz 0458 04:18 espera que seguro Manolo te quiere saludar también Rafael gorda Rafa sobre todo porque como decía antes ese escenario es escenario Isaac sabes de qué está hablando Manolo

Voz 0360 04:27 primero porque Manolo fue en el Mundial y bueno Manolo Jiménez que era un fenómeno bueno que hace mucho que no pero es verdad yo también he vivido alguna circunstancia en Atenas Grecia que no era normal no pero es la ONCE Manolo tiene mucha razón eh casi siempre viene el mismo sitio eh hay dos sitios más o menos yo ya le he dicho Manolo a a Dani que yo libre de ir a tumba yo no fui a jugar con tapado que debió ser la leche no pero que a mí no me sorprende no me sorprende enero de la pistola ni cosas Vestas la verdad pero bueno que tengan mucha suerte Manolo muchas gracias muchas gracias gracias gracias por dar la cara aquí en Carrusel deportivo un abrazo