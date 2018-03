José Ángel Crespo: "Nos estamos acostumbrando a jugar más en los despachos que en el campo"

Voz 1375 00:00 bueno eso es lo que decía Manolo Jiménez está por ahí José Ángel Crespo que es jugador del PAOK de Salónica hola José Ángel muy buenas

Voz 1 00:06 hola buenas noches pues

Voz 1375 00:09 no sé dónde estás todas estas en el estadio

Voz 1 00:11 pero no acabo llegar al hotel hemos tenido muy buena esperando para ir para casa joe vaya manera de terminar un partido no sé si nos estamos acostumbrando últimamente a Arrúbal casi malos de paso que en el campo

Voz 1375 00:24 a José Ángel eh que les pues se acordarán muchos aficionados ha estado en varios equipos en el fútbol español en el Rayo en el Córdoba que creo que fue tu último equipo en España en el Racing en el Sevilla y que ahora has llegado allí estás viendo lo que está pasando en el fútbol griego la semana pasada también lo que ocurrió con Oscar García Junyent hoy esto eh lo que acaba de decir Manolo Jiménez que no sé si lo has escuchado tú has visto también la pistola a tu presidente

Voz 1293 00:51 no la verdad que yo no me he dado cuenta porque la verdad es que he visto la foto de fue visto foto en la que sí parecía pregunta masa que ETA hizo supuestamente estaban llevaba debajo pero

Voz 1 01:02 qué te parece

Voz 1293 01:03 hombre la verdad es que una persona no sé si te la verdad no cede los negocios que tiene en Rusia es una ex presidente ruso bueno va siempre con mucha seguridad evidentemente puede bueno de mera abogó

Voz 1 01:16 por su seguridad hay supongo que la llevará por otra cosa

Voz 1375 01:20 sí la verdad que alguien que salta al campo con una pistola y con cuatro gorilas detrás algo debe temer no sé lo que hará pero

Voz 1 01:26 pues no va normalmente va con más de cuatro con más de cuatro Goyo a cuatro con otros cuatro estarían esperando fuera no

Voz 1375 01:33 bueno esto es increíble José Ángel eh

Voz 1293 01:38 si no lo voy dedica no no no sé porque pues pues bueno supongo que por por inseguridad a una persona con mucho poder económico oí bueno va siempre jugando seguridad es corta y evidentemente pues bueno la lleva tanto hemos estando en su casa en en hoteles como como los partidos pero pero bueno la verdad es que sí bueno sale más bien anecdótica que se va a quedar atormentado porque la verdad es que es que lo del partido

Voz 1 02:04 poco vergonzoso pero bueno lo que nos está pasando la última jornada ahí estamos viendo lo que este país no

Voz 1375 02:11 que no te lo esperabas no por mucho que te hubieran contado no te imaginabas lo que estás viendo no

Voz 1 02:15 no no no para nada la verdad es que es que no sabíamos del año pasado cuando vinimos que no nos con menta jugadores compañero griego de que bueno aquí pues bueno Center Olympiacos hoy ya es que se organiza un poco todo pero bueno el año pasado tuvimos segundo imán aumentaban contento no pasaba nada ahí fue un poco más tranquilos pero este año cuando han visto que estábamos primero que ganamos los partidos no perdía pues la verdad es que sucede cosa extraña hay buenos y al final pues pues bueno no sé si saldrán con la suya pero evidentemente lo que no consigue los cae en el campo pues lo conseguirán fuera

Voz 1375 02:49 jo oye en algún momento has llegado a sentir miedo en algún partido o no sé si hoy cuando ha visto que baja al presidente al campo se monta la que se montados dice a todos Venga vámonos que aquí en algún momento un futbolista que tú estás acostumbrado practica sin más puedes ganar pues perder pues bajar pues subir pero allí ya se iba a sentir miedo en algún campo

Voz 1 03:08 no la verdad es que miedo miedo no sea el partido más peligroso de jugó aquí fue un Olympiacos Pablo el campo Olympiacos que tuvieron que parar el juego tres BS porque bueno el aficionado Olympiacos tiraban bengalas entre que eran peligrosa arca al campo y que después de un minuto no sabía absolutamente nada entre el humo pues bueno no mandaron par tres veces a la tercera nuestro presidente dijo que no saliéramos jugar pero bueno fue son el árbitro vino a obligando entre comillas diciendo que bueno salíamos no penaliza habían con diez puntos perdido nada bueno salimos un poco con con deseen poco miedos que no se podían pasar porque aparte bueno el campo cerrado que fácil de los aficionados vengan dentro del campo pero bueno al final pues pues el partido no jamás hizo un poco el partido así un poco más pero realmente después Portimao debemos aquí pueden junto a Olympiacos ni siquiera se jugó no se llegó a jugar el Olympiacos venía con la estrategia de no jugar Louis y así fue

Voz 1375 04:10 bueno cuánto te queda de contrato hoy

Voz 1 04:13 eh bueno otoño más otro año más no se te ocurra romper el contrato no no la verdad

Voz 1375 04:20 qué hablaste con el presidente cuando fichaje por el club o no

Voz 1 04:24 y no no la verdad es que el presidente hablaba sólo ruso doy bueno normalmente lo extradeportivo pero más que no tiene tiene no

Voz 1375 04:33 no se te ocurra decirle Un día presi que estoy pensando que Rouco el contrato

Voz 1 04:38 a pensar pero lo de después personalmente hablando con él y cuando estás con él de frente sea él él lleva toda esa seguridad todo bastarda que parece ya vez después una estoy que no va armado es mucho más tranquila espeta

Voz 2 04:53 es una persona muy tranquila no no no hay ningún problema pero evidentemente pues bueno temer por su seguridad por lo que sea que

Voz 1 05:00 lleva siempre con esa seguridad buen pero bueno la verdad es que yo no jugar aquí no es tan tan mala entre comillas lo que pasa es que bueno te das cuenta de que al final pues no es solo deportivo aquí hay muchas cosas que se mueven por detrás al final pues bueno nosotros un presidente ruso los dos equipo rivales fue más fuerte son Olympiacos Jackson presidente griegos evidentemente tiene muchísima fuerza y al final pues bueno pásalo

Voz 1375 05:27 oye José Ángel gracias por atendernos hay que Nos alegramos de que te vaya bien y a ver si te llevamos un día para hablar de fútbol que formulará a ti también