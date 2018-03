Santi Santos: "Es casi un sueño para todos"

Voz 1375 00:00 no me negará que no es bonita la portada que tengo aquí delante de mañana del diario Marca que abre a toda página con una foto de Fernando López uno de los jugadores de la selección española de rugby y titula el Rey León el sueño mundialista del quince del león suman la nueva victoria Si suman una victoria el domingo ante Bulgaria estará en el Mundial de Japón ante ante Bélgica varón de oye Bulgaria todo esto después haberle ganado hoy a Alemania con un repaso queremos dar ochenta y cuatro diez España ochenta y cuatro Alemania a diez e que nos pone ya muy cerquita de la del Mundial de Japón en dos mil diecinueve y además ibamos debut haríamos contra Japón en así una pasada ver el central hoy en Madrid con casi dieciséis mil espectadores de nuevo si me permitís que también mucho a ganar a hablar de los números de Cristiano de Messi pero no no te creas voy a saludar al seleccionador nacional de y que está aquí a mi izquierda Santi Santos hola muy buenas hola buenas noches arrima te viene al micrófono he venido con el bolo de la selección española ya a su lado están también dos de los jugadores Jaime Nava hola Jaime muy buenas noches que viene con la ceja partida cuántos puntos tienes ahí cuatro de junio quién te ha pegado el viaje te acuerdas de su cara no tengo claro si no sé cómo

Voz 1 01:16 debemos dar datos para que la gente sí lo reconoce que ha hecho una avería él no sé no sé no sé si lo veremos pero

Voz 2 01:23 bueno me he levantado con la como es con el párpado caído o la cara ensangrentada pero había que seguir en la jugada porque si no no no sabíamos donde acababa Jo

Voz 1375 01:32 cómo te dejen así también contra Bélgica otro viaje besos pues pues nada pues que me retiran pero todo vale si estamos en el Mundial no

Voz 1 01:39 por supuesto como si me abro la cabeza como si me la parte el setenta y cinco

Voz 1375 01:43 todos los que quieras pero España Japón ojalá VRAE capitán llegarán a ver quién si tenéis a ver si tenéis iba a decir

Voz 3 01:49 una palabra pero a ver si tenéis para jugar el torneo de medios contra estos además de Jaime Nava está en Gaultier eh como es el cuarto

Voz 1375 01:58 vivo in vivo dicho bien no no o hola Gaultier muy buenas bueno esto es enhorabuena lo primero no sé si sois conscientes del momento bueno claro que lo sois pero sorprende lo que estáis haciendo sobre todo como está respondiendo la afición los medios el mundo pendiente de los leones de lo que ha pasado hoy con el rey de España Felipe VI en la grada baja al césped con vosotros estéis revolucionando el rugby en España

Voz 4 02:22 sí la verdad es que estamos muy contentos es es algo increíble es casi un sueño para para todos porque hasta hace poco en España era un gran desconocido no deporte minoritario ir poquito poco está esa levantará estamos levantando el vuelo yo creo que con con las actuaciones de la selección con el apoyo del público oí estamos pues pues pasando a eso a ocupar portadas del marca a que ven el habernos es un gran orgullo para para todos los jugadores de la selección y bueno para todo el mundo de los engendrar no

Voz 1375 02:55 hombre de rojo en la SER José Antonio Vera que está por ahí hola José Antonio muy buenas una muy buena noche mano eh lo tenemos hecho bueno ahora les preguntó a ellos pero crees que estamos en el Mundial de Japón después de ganar Rumanía y hoy alemán

Voz 1026 03:06 sí yo creo que sí pero todavía que jugar un partido último yo creo que muy mal se tiene que dar la cosa para que España no gane en Bruselas la próxima semana hay incluso una carambola más rara que sería empatar como es ofensivo que es extraña también se puede dar en todo caso España tiene que ganar yo estoy convencido de que va a ganar pero tienen que jugar ese partido porque quién sabe mano tienes un día malo al otro de ser el partido de su vida llueve hay barro alguna jugada polémica lo que sea te puede trocear la cosa pero España hecho lo más difícil yo estoy convencido de que ahora no va a fallar que en ese partido inaugural del Mundial de Japón frente al conjunto nipón van a estar seguros

Voz 1375 03:37 que estuviese en el Mundial fue

Voz 1026 03:39 noventa y nueve hace veinte años

Voz 1375 03:41 ya ya toca no ya no está ahí

Voz 1026 03:44 que lo del público hoy Vera eh pues sí la verdad es que sí porque ya en el partido contra Rumanía fue un vamos un desfase con diecisiete mil personas un partido en que en teoría que el de Rumanía que ha sido clave para ver a España si ahora un partido en el que España lo normal era que perdiese o que ganase por muy poco pero no quitándole la verás que era lo que necesitaba España para dependen ahora de sí misma con tanta facilidad pero es que hoy con la amenaza que había sobre de lluvia sobre Madrid que la ha habido en la segunda parte ya con un rival con menos cartel además era más complicado convencer a la gente y aún así le España la España deportiva si estás leyendo ahora empujando a la España del rugby para intentar ayudar a que los leones están en Japón el año que viene que yo esté convencido de que va a ser así es el momento del rugby

Voz 1375 04:25 no os perdáis tan fácil hoy contra Alemania

Voz 1 04:29 bueno de sabíamos que de alguna manera tenía un animal

Voz 2 04:34 día que estaba teniendo muchos pero

Voz 1 04:36 deportivos están con un problema político a nivel a nivel federativo les faltaban muchos jugadores jugadores de jugadores de bastante nivel sudafricanos asimilados que ellos tenían nada tiene que ver la Alemania que es de este año con la con la del año anterior debido a todos estos problemas entonces de alguna manera sabíamos que podían aparece como un equipo bastante mermado pero nosotros no a nosotros no nos da igual nosotros ahora mismo teníamos muy claro cuál era el objetivo en otros nos preocupamos de nosotros mismos hoy el partido oí teníamos que sacar este partido adelante como fuera por lo criminal por lo civil queríamos hacer un buen juego basándonos en nuestro nuestro sistema hay Easy podíamos ofrecer un buen espectáculo a la afición que lo habéis hecho no vives no

Voz 1375 05:23 había que a estas emocional al Rey que ha bajado que os ha dicho el Rey cuando ha bajado hoy al al césped

Voz 1 05:28 la verdad es que ha sido ha sido un momento muy muy especial

Voz 1375 05:32 ha roto el protocolo no ha roto protocolo ya ha dicho que me bajo al césped con vosotros pero hay que os ha dicho

Voz 1 05:36 porque no hemos roto lo hemos roto por todos lados primero ha sido el parece ser ha sido el quede motu propio no ha decidido bajar al césped y luego hemos hecho una cosa no sé si el si si eso ha tenido mucha repercusión no pero lo hemos metido dentro del del del círculo de jugadores para charlar un poco hay de de lo que ha sido el partido rápidamente conectar sobre la semana siguiente para preparar Bélgica e Gaultier Iker Iker ofrecía o que le decía felicitaba por el partido oí no sé yo yo lo he visto un una persona encantada con el momento ahí ha agradecido oí ha sido

Voz 1375 06:11 yo la verdad es que especial no sé que pensáis al seleccionador que has sentido ahí Gaultier Gaultier Cuéntame cuando ha visto hoy al Rey que aquí ha pasado en ese momento sí

Voz 5 06:19 somos muy muy orgullo hace dos o tres años era imposible pensar que en uno de esos partidos pero todavía sabemos que todo habíamos conseguido clasificar nos que nos queda un partido muy importante y que va a ser muy difícil encontrada Bélgica así disfrutamos que está lleno y que Rey viene pero todavía quedamos focalizado sobre los que nos queda

Voz 1375 06:47 y ahora estamos porque puede porque a ver si ahora en el último partido la vamos a liar seleccionador no no

Voz 4 06:53 trabajamos para para que no sea así tenemos tenemos un buen equipo yo tengo fe en este equipo tengo mucha confianza pero pero no tengo exceso de confianza yo yo confío en la calidad que hay pero cualquier exceso de confianza puede ser perjudicial no entonces sí que estamos trabajando desde desde ya de tener el máximo respeto la máxima humildad porque en el deporte está lleno de historia de equipos que que por exceso de prepotencia por falta de humildad por menospreciar al rival pues pues fallan en partidos claves no nosotros sabemos que esto puede pasar y trabajamos para que no sucedan los yo realmente creo en la calidad de de este grupo de jugadores creo la calidad del equipo que hemos construido sé que si jugamos al cien por cien vamos a ganar pero también sé que que tenemos que jugar al cien por cien no sé que tenemos que prepararnos durante toda la semana al cien por cien para poder jugar haciendo

Voz 1375 07:53 cuando has visto tuvo al Rey que que que ha sentido sea metido hoy en el Círculo con vosotros que te ha dicho que has

Voz 4 07:59 yo si no no yo apela Se yo estaba un poquito atrás estaba dejando un poquito más protagonismo a los jugadores ellos son los los protagonistas no intentado bueno les salvado de más felicitado pero he intentado estar un poquito un poquito al margen no pero pero para mí sí que ha sido un día muy muy especial el que venga el que venga el Rey porque porque es es un orgullo para grupo español que que bueno que que y como representante máximo de del pueblo español venga a ver nuestro partido es felicito porque es un reconocimiento en el fondo de la sociedad española y hay que poner el contexto somos o hemos sido un deporte minoritario yo creo que está cambiando el de los últimos partidos como deporte minoritario estamos acostumbrados al ostracismo a A

Voz 6 08:47 ajá al al al ya casi no existe

Voz 4 08:50 sí porque cuando no estás en los medios de comunicación cuando cuando cuando no haya institucional pues pues si haces deporte de fuerzas pero

Voz 3 09:00 pero el eco nulo no no

Voz 4 09:03 si te sientes la la cenicienta de del deporte español no y entonces el el hecho de que venga de que bueno es Rey pues pues es casi como un cuento de cuento de la Cenicienta no dejarán las doce en Bruselas voy a ver si cuento ha acabado ha tenido un toque toque mágico especial porque porque sé que significa que bueno que que que la sociedad española el Rey es el máximo representante de Sociedad Española pues durante unas horas ha estado focalizada en el grupo español y para nosotros eso es muy importante

Voz 1375 09:37 nada queríamos abrir Larguero hoy dedicándose a la selección española de rugby si vais al Mundial ha visitado alguna promesa Jaime haber dicho que si vamos al Mundial es decir aquí públicamente

Voz 1 09:48 la verdad es que entre jugadores no hago quiso pero sí que escuchaba hay ruidos de alguna promesa dentro está fatal no me importa a mí además estas cosas no me encantan oí si hay que hacerlas a hagamos las claro que sí es al Mundial algo que por ejemplo que no se no si no sé no sé creo que es donde ha dicho que

Voz 5 10:10 va ser un poco de Air Guitar

Voz 1 10:17 un tatuaje de un tatuaje que se arrogarse yo no tengo todavía dio mi cuerpo está todavía sin tatuaje no

Voz 1375 10:24 eso es hoy a la afición que hasta hoy que estuvo el otro día que no sé si alguno irá pero ya es en Bruselas no es lo mismo que en el estadio central a la afición y no sé qué se le puede decir no después de lo que habéis vivido en estos dos partidos pero pero se está movilizando eh para ir a Bruselas bastante gente parece ser que quiere ir a Bruselas que hay que hacer entrada cuánto vale la idea no

Voz 4 10:44 no sé dependerá la federación Belga no creo que sea muy cara al central de Rubí suelen valer quince euros veinte

Voz 1375 10:51 más el viaje que otra cosa no veras espera que vayan aficionados a ese partido

Voz 1026 10:54 es Ivo supongo que la gente se calentando porque además Bélgica es un país cercano con mucha posibilidad de vuelos de muchos aeropuertos de España así que creo que la gente un poquito por libre se va calentando según pasa la semana porque va a ser una cuestión yo creo que más de de vamos o no vamos os ahí yo creo que la gente se va a ir llamando a la causa porque es una cita histórica de España estén este día clave que va a ser el próximo domingo

Voz 4 11:17 les gusta una portada no me encanta estoy emocionado

Voz 1375 11:21 es Fernando López que ha conseguido dos ensayos hemos dicho no se dos ensayos que más ha conseguido dos ensayos Aníbal Bonham Aníbal otras dos ensayos ha marcado muchos chicos que ochenta y cuatro Guedes una panadería es un festival sobre todo nuestra selección sobre todo está defendiendo por nosotros siempre hemos sido rápidos hemos sido buenos días

Voz 1 11:40 ante pero faltaba lo mejor fortaleza no éramos tan grandes como de las selecciones pero la defensa de estos partidos ha sido astutamente espectáculo está haciendo una defensa

Voz 1375 11:48 estallando la perfil sólo coge el Cholo buf

Voz 4 11:53 esta selección lo hecho lista así Jaime GT del Athletic

Voz 1 12:28 sí que somos somos muy de muy muy muy como dice como dice vuestro compañero es verdad que la la defensa es uno de nuestros puntos fuertes y sobre todo se basa este equipo de verdad que jugaba con mucho mucho coraje corazón hay hay mucha solidaridad dentro del grupo

Voz 1375 12:47 para que esa defensa funcione

Voz 1 12:49 sobre todo en la solidaridad individual para con los compañeros

Voz 1375 12:52 cuánto de importante y terminamos es la arenga que lo las este esa ese charla en grupo que tenéis siempre antes de los partidos

Voz 1 12:59 mira eso tuvo tuvo mucha repercusión y mucho recorrido aquella famosa arenga si hubiese escuchado hoy hoy no no no he dicho absolutamente nada está aquí a mi lado Santi el seleccionador Gaultier como como capitán también del equipo porque excapitán del mismo también lleva muchos años aquí dentro hay les tendría que haber escuchado oye porque hoy hemos salido llorando yo yo he salido llorando de la Blume casi os ante cuando hoy y a unos ha explicado un poco como tiene que ser la cosa y luego hoy la arenga la odiaba la llevado Gautier jo había sido espectacular

Voz 1375 13:40 no sé si la de hoy Chen sí sí sentir esa y quién la tiene

Voz 1 13:44 pues no lo sé no lo sé dónde estará

Voz 1375 13:47 no hay que verla sí sabe lo que pasa que tampoco

Voz 1 13:49 yo el tema ojalá ojalá salga porque porque también la gente no pongáis abusar tiene que conocer sí pero tiene que conozco ha habido momentos soy muy muy muy

Voz 1375 13:59 a que donde donde ha tocado la fibra tú Gaultier hoy donde les has tocado y con el mensaje de ver si te atreves a reproducir un poquito de todo

Voz 5 14:08 era un poco como Jaime porque la verdad es que es muy muy difícil pasan de de él pero sólo he dicho la verdad es que nuestro la el fuerza de nuestro equipo es de no dar importante a los jugadores que tenemos al frente pero a los hermanos que tenemos al lado hace por muchos compañeros casi ya sabíamos que jugamos juntos hay es lo que hace nuestra fuerza es por eso que ganamos

Voz 1375 14:36 el míster que ha dicho Santi

Voz 4 14:39 bueno yo yo me he emocionado esta mañana cuando una charla me ha emocionado por porque para mi ha sido un día muy emocionante no hay sigue centrado un poco la charla en la presencia del Rey no porque para mí era muy importante eran poco en estas en la línea de de hablar de de lo importante que es para el rugby que que derriben habernos no para otros deportes están acostumbrados nosotros bueno a mí me practicamente nunca la última vez que Rey fue a ver un partido a selección española creo que fue Alfonso XIII estamos hablando

Voz 7 15:12 año

Voz 4 15:15 Mel no se fue en mil novecientos veintinueve países a tiempo a casi casi noventa años sí que he querido porque siempre para un entrenador es complicado hacer muchas charlas no porque fíjate una charla cada semana hay cómo motivar no intentó siempre hablar a veces habló de aspectos técnicos a veces habló de aspectos emocionales a veces habló madre rival a veces hablamos de los equipos

Voz 1026 15:41 escapar alguna sí está

Voz 4 15:43 Oña yo yo no he sido de la poesía pues sí sí sí sí sí no no me he emocionado mucho porque sí que ha querido enfocar la charla sobre la presencia de Del Rey porque para mí era importante porque el Rey simboliza la al pueblo español sea es un símbolo es un símbolo igual que las banderas Rey eso en símbolos no y entonces el que el que derriben a a ver un partido de la selección española es un reconocimiento de la sociedad española a lo que está haciendo bueno entonces es acabado que no podías ni terminaron sin sino porque porque lo sentía sino porque dos IRI también recordando pues pues toda una vida o sea yo ya tengo cincuenta y seis años vuelva a cincuenta y siete empecé a jugar al rugby con trece años no ir toda una vida de de hacer un deporte minoritario que no tiene reconocimiento social no entonces es algo hacer Rubio en España ha sido muy duro toda la vida es es complicado no otros deportes es fácil porque claro tiene mucho apoyo tienes todo es siempre viento a favor no vi ha sido durante toda toda una historia de de investigar grave gravedad han de ser dificultad mira cómo sonaban arenga yo rival de la previa al partido contra Rumanía

Voz 9 17:07 venga bien mal igualmente evitar que suele llamar escombros lo digo que le fuera ya vamos

Voz 1375 17:31 a veces me pone la piel de gallina estaba emocionado seleccionador la verdad es que sí Hall que bonito que Familia forma pues nada habrá que decir al rey que vaya a Bruselas estima que igual se con computables

