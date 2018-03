"Estos 15 puntos que tiene de diferencia el Barcelona respecto del Madrid es por el mal momento de principio de temporada de Cristiano Ronaldo"

Voz 2 00:00 y y

Voz 4 00:20 a ver con los leones como que Rato alguno de radio creíble hará increible ratito por cierto hemos disfrutado me cuenta alguno de los compañeros

Voz 5 00:27 que eh

Voz 1375 00:30 el restaurante donde está funcionando esa pegado una charla también esto ya se puede votar ahora que nos estará viendo a lo mejor Jaime reunido al equipo ya ha hecho voy al larguero a contarle a los oyentes lo que hemos hecho hoy en el campo en el central pues esto

Voz 4 00:42 cuenta bien lo cuenta muy bien

Voz 0176 00:45 sí bueno pensando que a veces los medios somos muy injustos con con estos deportes porque eramos toda la Bola del Mundo al fútbol etcétera Nos olvidamos de de este tipo de totalmente de equipos que te demuestra que son increíbles

Voz 4 01:01 totalmente pero Deportes Cuatro abriremos cosas no te digo

Voz 0176 01:04 cosa es una lección no totalmente es una lección

Voz 4 01:07 la gente es lo que pasa hoy la gente actúa en la que estaban todos aplaudiendo aquí claro

Voz 0176 01:10 tras ese invite a tu al larguero a tres jugadores del Madrid de la selección al Barça que sí

Voz 4 01:15 todos están están yendo invitados este año es que con este testimonio

Voz 1576 01:20 sí lo que hemos vivido en el central bueno hablar ahora es uno lleva

Voz 4 01:23 veintitrés goles en alejarse sí que era frío uno bueno no lo pero vamos a decir igual

Voz 3 01:29 a ha

Voz 4 01:31 aquí estoy que despidió el jersey

Voz 6 01:37 antes se Pablito en dos alturas

Voz 4 01:40 si alguien se ha perdido algo estamos en el tiempo

Voz 6 01:42 lo de Larguero aquí os recuerdo que quedan

Voz 4 01:44 qué jornadas para que termine la Liga y que ya hemos repasado que el Athletic Bilbao ha ganado cero al Leganés el Atlético tres cero al Celta y que el Villarreal ha ganado cero dos al a la Unión Deportiva Las Palmas y esta mañana Espanyol dos Real Sociedad uno Iker

Voz 1375 01:56 segunda división le gana al Zaragoza tres uno al Lorca Barça B dos Numancia dos Albacete cero Osasuna cero Córdoba uno Lugo cero Sporting cuatro Cultural Leonesa cero en Reus cero Huesca cero son las doce y media y en fútbol femenino en el partidazo de la Liga Iberdrola de esta tarde entre el Barça y el Atlético de Madrid han empatado a uno por cierto con muy poquito público porque sólo que habían creo que mil no Flaqué sólo que habían mil personas a mil cien no

Voz 7 02:18 si esa trigo a jugar en la Ciudad Deportiva porque esta misma tarde partidazo yo se lamentaba que no hubiera podido cambiar el el horario de al menos uno de los dos partidos el del Barça B llevarlo a ahí el sábado para que poder jugarlo

Voz 1375 02:31 no mucho agentes nada con empate a uno sigue del Atlético Madrid un punto de ventaja sobre el Barça y luego vendrá Bruno Alemany repasaremos el Basque que ha habido clásico vaya repaso que le da el Barça al Madrid nueve cuatro

Voz 8 02:40 siete dos que es el momento de que os tienen al barro e Griezmann se puede decir que golazo

Voz 4 02:47 lo ha dicho ha dicho el capitán de la selección Jaime qué golazo que son muy atléticos dijo hoy que pasen el gol de Vitolo pero está ya para comer en la misma mesa de Cristiano

Voz 1375 02:55 Messi no

Voz 4 02:58 así de claro es que son muy difíciles que el nivel compositivo de Cristiano es el mejor nivel de Griezmann en la Liga española si ya lo que pasa es que la y esto a futbolistas es que lo han visto peso estos dos mes

Voz 1576 03:10 pues yo creo que no yo creo que lo que sí si este nivel lo mantiene

Voz 4 03:13 en el tema de Alemania ni de Messi esto es que han mantenido alta

Voz 1576 03:18 Tanto irá soy Antón puedo pasar entonces igual

Voz 4 03:21 te dejan pasar pero lo que sí pero

Voz 1576 03:24 lo que se ha demostrado Marcos y estaremos de acuerdo es que llegando a este nivel futbolístico

Voz 4 03:29 capaz de mantenerlo y estoy de acuerdo contigo tiene quién tiene armas para poder estar cuanto Barça les será más fácil Él ha demostrado que les será más fácil mantenerlo tú crees que va a jugar no hombre no yo digo que si juega en el Barça o en el Madrid Si jugar en el Barça no sé si se va a mantener porque tendría algo a Cristiano Ronaldo tendía a su lado a Messi tendría su lado jugadores que estar rodeados de sus mejores sí pero a lo mejor no

Voz 9 03:56 todo eso no es bueno no no a lo mejor va al lado de esto

Voz 4 04:00 hola

Voz 1501 04:02 más desapercibido que ahora está en un momento en el que si elige bien va a ser casi lo que quiera esto no momento delicado su carrera yo estoy de que elegir si el jugador franquicia del Atlético o compañero del cuatro el filo con el GIL bien porque a lo mejor lo que le merece la pena seguir siendo el líder la bandera del Atlético de Madrid y seguir creciendo en un momento de elegir en su carrera porque cuando está en forma está bien cuando físicamente está bien con confianza como hoy por ejemplo ha demostrado que es un jugadorazo

Voz 4 04:25 pues yo quiero yo quiero decir una cosa es verdad

Voz 0239 04:29 que lleva no sé cuánto yo creo que coincidiendo con la llegada de Diego Costa

Voz 4 04:33 cuando espectacular correcto

Voz 0239 04:37 luego está también un jugador que me encanta yo creo que ahora mismo sería titular indiscutible en el Barcelona y titular indiscutible en el Real Madrid digo ahora mismo en este nivel de forma de Griezmann Icon la confección de la plantilla que tiene el Barcelona y el Real Madrid pero también tiene que pensar en el entorno de Griezmann al representante de Griezmann que a lo mejor Griezmann con los primeros cuatro meses de temporada que se ha marchado sería suplente sabes que Griezmann en el Atlético de Madrid es evidentemente el jugador franquicia serán

Voz 1375 05:02 sí

Voz 0239 05:03 soportado cuatro meses de un fútbol muy mediocre muy muy mediocre en el Barcelona y el Real Madrid ese nivel no sale soporta en el Barcelona el Real Madrid el arranque de temporada que ha hecho Griezmann Buena Vista

Voz 4 05:16 el sentido del estábamos a doce de marzo y a unos

Voz 0239 05:21 sintiendo nos dedo por un motivo muy muy sencillo que a vosotros os cuesta entender yo lo entiendo pero selectivamente selecta que hasta que el niño bonito del entrenador alentador con

Voz 4 05:31 hubiera que Benzema tiene que jugar siempre Cristiano también a veces

Voz 7 05:37 si hay que aparecen en los partidos gordo si Griezmann lleva dos meses gen supero pero hace siete días en el Camp Nou no si lo envió con lo cual aprovechó para remarcar una vez más el gran trabajo que planteó Valverde más allá de jugar con Messi que fue capaz de han de anular por completo al que es el mejor jugador quizá de la Liga en las últimas semanas

Voz 4 05:54 es un partido grande no aparecido yo creo que en todos los partido grande no aparecido Messi fue en todos partido grande lo bueno pero yo te voy para allá mapa para llamar a la puerta grande y más

Voz 1501 06:08 lo que no se le puede achacar a perdonar Julio que habla no se les voy a echar a a Griezmann en ningún caso que no se deje la piel casi siempre porque te ves defendiendo leves con intensidad bajando en la banda Juan sólo piden que decir eso jugador especialmente sacrifica

Voz 0176 06:20 sí a mí lo que me llama la atención de Griezmann son las palabras de Gabi el capitán de del Atlético capitán del Atlético lo que ha dicho hoy que que no puede pedirle a todos los futbolistas que tengan corazón y que tenga en el corazón del Atlético de Madrid que sin futbolista se quiere ir ellos no pueden hacer nada para remediarlo yo creo que eso demuestra un poco el sentir del del vestuario de la Atleti y con respecto a Griezmann

Voz 1375 06:44 escuchamos a Javi es muy complicado

Voz 0711 06:47 pero yo no puedo exigir a la gente que sea del Atlético de Madrid al final el juego del Atlético de Madrid que están aquí con ese nivel Antoine Griezmann Koke están aquí porque quieren decide cambiar lo respetaremos lo único que que él es hijo y que le es que mientras que está aquí pues defienda la camiseta como se merece pero bueno entiendo que no todos los jugado el Atlético de Madrid que están sean del Atlético de Madrid de corazón y puedan cambiar no hay que criticarle porque crucificarlo

Voz 8 07:11 vamos que lleva vamos pues hombre

Voz 1375 07:15 quién ha dicho que ha buscado casa en Barcelona que están buscando en Barcelona no yo he leído suena sí sí lo fue a casa estuvo mirando las otras inmobiliarias de lujo en Barcelona Antoni música

Voz 1501 07:27 pero si si digo que Coutinho no llevó al sí EP A propósito quiero decir que el estaba libre que le gustaba Gudiño y que bueno no sé si al final se hará o no la operación pero si te ha dejado libre a propósito de la realidad y esto es información en El Vestuario al Atlético de Madrid no saben si se va a casa

Voz 1375 07:43 las palabras de Gabi no es sabiendo que

Voz 4 07:46 si bien la directiva lo que creo es que

Voz 8 07:48 que hay opciones de que se quede salvo que se la estén clavando

Voz 1375 07:53 pero no creen que Griezmann digo lo que

Voz 4 07:56 el club en el club están diciendo que hay

Voz 1375 07:59 regiones con Griezmann pero también es verdad que sean pues se han pospuesto a la recta final de la temporada eso es bueno le da a los atléticos esperanzas de que el que se posponga la cooperación con Griezmann a final de temporada es bueno o ya no hay tiempo para o es que ya está hecho

Voz 1576 08:13 contábamos era lo que tiene la sensación es que si ya

Voz 1375 08:16 mira nada que hacer ni siquiera lo intentará hoy contábamos en Carrusel

Voz 1576 08:18 que la que el Atlético aire está intentando que se que de Griezmann a través de de gente que está en el accionariado concretamente irano Fer y israelí de Quantum Quentin Pacific quiere meter mucho dinero quiere hacer grandes fichajes si quiere conservar a las estrellas Griezmann se le iba a mejorar bastante la ficha el problema que hay porque es verdad a Griezmann no tiene tan claro salir Hinault vería con malos ojos quedarse el problema si dará tiempo voy a echar marcha atrás la negociaciones que estén estaba ya muy avanzadas con el Barça ahora mismo ahora mismo es donde está la situación si eso se puede dar marcha sabido que han tenido que el Gobierno ha visto ya hay precontrato firmado efectivamente eso es el el el la madre del cordero porque ya te digo que están Se está dispuesto a a una ficha importante que sea que gran parte de ese proyecto junto con otros futbolistas importantes que Banega Atlético de Madrid

Voz 0985 09:08 pues dotaba que el propio amor reconoció contactos sido el Barça con el entorno de Griezmann y recuerda que Bartomeu se comprometió con Messi en su renovación a hacerle un proyecto deportivo lo máximo de potente depósito de potente posible a Messi ya los cracks del Barça les gusta Griezmann estoy seguro que hoy Messi entre biberón y biberón habrá celebrado y le habrá gustado este gol de Griezmann

Voz 1501 09:31 yo te digo publicado en la frase de Gabi que acaban de escuchar es super potente es un mensaje de que ya sabes

Voz 4 09:37 que Griezmann desde el Atlético de Madrid y lo saben

Voz 1501 09:39 ya no es que no lo puedo obligar es el mensaje oficial que dice pero lo que está diciendo que este chico

Voz 4 09:44 jugar en un equipo en el que puedan el balón del eso no lo interpreto interpretando la vale correcto muy bien vale muy bien tú ibas vendiendo aquí que Griezmann es para nada para nada eso es mentira no no no estaré

Voz 1576 10:01 el que parece no intérprete pero no es decir que dicho ya yo he dicho eso porque no es verdad porque es del Atlético de Madrid Atlético de Madrid igual que otros jugadores igual que Coutinho del Barcelona mejores que no son del Real Madrid yo lo que te dijo Griezmann es mucho más lo que ha dicho Pablo Pintos verdad Kaká y Gabi no sabes si vas continúa morada lo que dijo también hace mes y medio o dos meses Fernando Torres en una entrevista parecieron Varga dijo a mí lo que me gustaría no es que he Griezmann se quede es que Rickman se quiera quedar el mensaje es el mismo is lo sabrá a final de temporada nadie sabía si existe verán iba continúa One va a continuar Griezmann y al final con ahora si supieran que va a continuar

Voz 1375 10:37 decían eso efectivamente

Voz 1576 10:40 no sé si base si supiera Gabi que Griezmann va a seguir no diría yo lo que elepé

Voz 1375 10:45 yo es que mientras estoy si lo ve todo con esta que está claro

Voz 10 10:47 yo no lo que creo es que aquí ha habido un mercenario muy claro sucedió hace un mes por ahí en el que la afición no estaba contenta con Griezmann el Cholo mandaba mensajes a Griezmann Griezmann tenía una cláusula de rescisión de cien millones de euros si los equipos que estaban en Europa y necesitaba un jugador así no se han movido no han hablado con complica más y no lo han atado

Voz 4 11:08 a lo normal es que lo habían hecho

Voz 10 11:11 me parece que el Barcelona lo ha hecho como reconocieron ayer

Voz 4 11:14 que que eso está finiquitado Gallego

Voz 10 11:16 a una parte que es el rendimiento

Voz 1501 11:19 cómo lo véase otra parte de lo el sentimiento de la gente es lícito que la gente crea que es corazón más a la grada paga así tal que pida lo demás también pero yo creo que hoy en día sin pudieron jugador que sale un equipo yo creo que cien millones de euros tal y como está el mercado

Voz 4 11:32 es uno de los mayores regalos ahora mismo de la historia reciente vamos a hablar de Cristiano lleve Messi pasa que Messi no jugó pitos y pitos así que para para esta semana

Voz 1375 11:40 que por cierto para algunos sí ha estado dos veces porque hay quien dice que nació el niño por la noche y luego tuvo otro por la mañana pero vamos con doblete ya el niño nació por la mañana se como así a medio día aquí hay gente que tiene tantas ganas de dar noticias que que dijo ya ha nacido por la noche no Antonella ingresó por la mañana en hospital y a mediodía a media mañana nacía el tercero de Messi que no ha jugado pero se le acerca Cristiano que no recuerdo con cuántos goles terminó la primera vuelta

Voz 4 12:05 cuatro con cuatro siga con en Liga hablo sólo de Liga

Voz 1375 12:08 que ya está con está con dieciocho a3 de Luis Suárez seis de Messi más lo que está metiendo en la Champions no pero tenemos los datos como los da Pablo Pinto yo lo lleva en la temporada treinta y tres goles Cristiano Ronaldo y XXXII mes yo lo que digo es que yo lo que digo es que sí ha quedado claro que se puede formar un proyecto ganador en torno a Messi está clarísimo entorno a Cristiano está clarísimo que se puede formar un proyecto ganador en torno a Neymar que ahora pregunto por él yo tengo muchas dudas de que se pueda montar un proyecto ganador entorno al brasileño pero de Cristiano alguien quiere decir algo o

Voz 4 12:44 no dice con los goles de Cristiano quería no no simplemente

Voz 7 12:51 con los goles de Messi uno menos que Cristiano en la temporada el Barça aspira al triplete con los goles de Cristiano el Madrid pues en la Liga en la Copa los goles han llegado tarde en la Copa no para llegaron directamente pero no es verdad no a me sabe mal es otro campo de los juegos de

Voz 0985 13:03 en la primera parte del campeonato Cristiano llegó a acumular hasta trescientos minutos sin marcar en Liga probablemente esta falta de gol de Cristiano la acusó el Real Madrid no es buena parte de estos no sabe que estos datos no sé cuántos puntos son son trece catorce dieciséis que buena parte de estos puntos sin duda son como consecuencia de la lo tanto de la desaparición de Christian Dior por lo tanto

Voz 4 13:25 visto el dato muy breve demuestran que en Madrid también depende de Cristiano como el Barça bebiéndose una duda no no nos ganó porque a mí me habías dicho durante mucho tiempo depende si no Madrid también ha tenido igual porque si hubiera estado y no yo no mira en julio se hubiera estado fino el Madrid no estaría quince puntos es un elemento discordante el Madrid depende menos

Voz 0176 13:49 de Cristiano que el Barça de mesa casitas

Voz 4 13:51 elitismo si las pruebas nos remitimos no donde estás aquí más importante que es donde está el Madrid en la Liga ahora yo creo que más importante que es importante yo creo que allí

Voz 0239 14:01 eso sería bueno transmitir el sentir del vestuario el sentir del vestuario es a este nivel o con este nivel de Cristiano Ronaldo va a ser muy difícil ya nosotros no ganen un partido de aquí a final de temporada El Vestuario sabe que a este nivel con este nivel de Cristiano Ronaldo tienen un elemento diferenciador que sólo tiene el Barcelona

Voz 4 14:22 en el mundo con Leo Messi el resto de los equipos

Voz 0239 14:25 no lo tienen tienen bueno futbolista pero elementos diferenciador esté en el Barcelona con Messi y Cristiano Ronaldo con el Real Madrid y en El Vestuario son conscientes de que con este nivel con Cristiano Ronaldo es muy difícil que

Voz 4 14:37 es más al partido

Voz 7 14:39 pero enviadas el partido con uno de los goles por tanto si el Madrid hubiera tenido este cristiano en la primera vuelta el Madrid no estaría quince puntos de seguros médicos

Voz 3 14:47 estás igual

Voz 4 14:53 a la mitad lo cierto digo la mirada hacia el pasado

Voz 1501 14:55 teniendo ahora que está todas las jornadas consecutivas que además ha batido su propio récord jornada consecutiva marcando más lo de la Champions que se empieza ya el año pasado ya no de esto que que que la cierto ha sido espectacular y unas unas cifras extraordinarias sin ninguna duda estarían más cerca porque gran parte de lo que le pasó al principio de temporada el Real Madrid que luego fue una crisis de resultados y de juego brutal gran parte de lo que le pasó cabeceó la pelota es así

Voz 7 15:15 el Madrid depende de Cristiano igual que el Barça depende de Messi

Voz 1501 15:18 no requiere más recursos a la hora de jugar al fútbol creo perdón yo creo que el Madrid tiene más recluso no tengo los recursos ofensivos son Benzema porque no no los goles de los recursos ofrecidos son veces Benzema que está haciendo una mala temporada como como lo está haciendo de melé pero que es que eso eso es bueno

Voz 4 15:34 ah vale pero es que eso es estructural Benzema Benzema lo tendrás que compara con Luis Suárez que es el nueve y el nueve efectivamente ilusorio colectivos Suárez no marcó durante ocho o diez cuántos goles el Barça goles tanta diferencia entre los recursos ofensivos del otro porque eso lleva setenta y dos y el Madrid sesenta y siete irritabilidad o de otra pero llevan sólo cinco días

Voz 1375 15:56 ya

Voz 4 15:58 muy bien vale oye no no es que comparamos salen en Pelé sí a penal lo hemos visto no se pone me lo que persigue es que son coyunturales inocuo pero Allen

Voz 1501 16:09 que que el Real Madrid quieren poder ofensivo espectacular lo tiene que el Barça lo tiene claro lo tiene claro

Voz 4 16:15 a que Benzema tengo una mala temporada yo yo lo comprendo

Voz 1501 16:17 la temporada que seguramente se merece ya ser suplente muchos partidos que no hasta tengo supuesto esto es algo que hago mía la tiene el entrenador pero creo que eso con Asensio perdona un recurso con Lucas Vázquez tiene mucho más reclusos que yo creo que los que tienen Barcelona creo hija Gallego la semana pasada que os duele

Voz 7 16:35 tanto que se diga desde Madrid que el Barça depende de Messi pues lo de audiencia vencimos al revés porque duele tanto en el dique

Voz 4 16:41 no te luego Flagey y sobre todo Fandi flaquea aquí se está vendiendo la bandera o por lo menos lo dice Mario querrá Mighty eran mucho tiene muchos recursos

Voz 1576 16:52 al final no se tiene muchos recursos pero lo que tiene muy poco fútbol a mí me parece un partido ramplón de el Real Madrid durante muchos minutos o Dante bastante bien

Voz 4 17:00 el forma latido sometido por el Eibar

Voz 1576 17:03 además tuvo la suerte porque para ser un como decía Romero es muy difícil que se gana un partido luego tuvo encima la suerte de aquí esta Iturralde que hay dos penaltis incluso puede ser la expulsión de que Lorca es lo pitan termina ganando dos uno saca a mí me parece muy bien que con Cristiano no se vaya a perder ningún partido y es algo diferenciador pero a mí el Real Madrid me sigo me siguió dejando igual de frío y de plano que que muchas semanas atrás sí que estará que que

Voz 11 17:29 eh bueno yo pero en la reacción del Sanedrín que cada mujer Madrid depende que tiene ya preparada la tales nada para ser una renovada

Voz 12 17:38 los mundiales desde junio ya anunciaron los cinco continentes Cristiano de por vida de Madrid está en Cannes

Voz 10 17:46 la LISI bajo Cristiano

Voz 0176 17:47 el Ford a a Romero aquí siempre he dicho que de Cristiano no se podía dudar lo he dicho siempre y lo sigo diciendo de Cristiano no se puede dudar nunca ahora bien es decir que no ha tenido un no que futbolista que no se puede dudar

Voz 0985 18:02 pero semanas decía quién asentado en julio será

Voz 0176 18:05 nunca he marcado de Cristiano pero se puede decir que la

Voz 0985 18:07 la parte del con perfectamente hasta trescientos minutos sin marcar un gol

Voz 0176 18:12 que no está reñido con decir que no tuvo un buen inicio de temporada y que hay cosas de Cristiano que a mí no me gustan pero que hay gestos de Cristiano que no me gustan que les sobran eso es criticar a Cristiano no eso es decir que hay cosas de Cristiano que a mí no me gusta

Voz 1501 18:24 yo ha dicho es que yo no no no es que no se puede decir pero donde nos ha dicho usted todos los domingos donde nos ha dicho que dice no es que no se puede decir claro se puede de hecho tiene la libertad de decirlo todos los domingos en Hoy por haber dicho a los demás tenemos la libertad de decirte que Cristiano no se puede dudar pero es así

Voz 0985 18:41 en este asunto de Cristiano siempre son muy frío trato de ser imparcial desde la distancia

Voz 1501 18:46 muy pocas sólo es señalado Kepa

Voz 0985 18:48 para explicar estos quince puntos vamos

Voz 7 18:51 a ver si es verdad que tengo pequeño sesgo pero yo no te lo notado fíjate acabar la frase

Voz 0985 19:01 estos quince puntos de distancia que le lleva al Barcelona que tiene sometido al Real Madrid es por la desaparición de Cristiano en buena parte en el primer el campeonato

Voz 1375 19:10 pero donde si juntamos a los dos nombres propios que de momento se han puesto en en la tertulia es Griezmann y Cristiano el tercero los dos han tenido un mal inicio de temporada al Athletic le costó la Champions el mal momento de Griezmann que no apareció hasta dos mil dieciocho al Madrid en la Liga que cristiana espabilado mi decía

Voz 0239 19:24 sí pero bueno yo creo que un matiz yo creo que hay un matiz que Cristiano Ronaldo claro las evidencias no se discuten en esas evidente Cristiano Ronaldo ha tenido un mal arranque de temporada eso está claro pero yo creo que el matiz en esa comparaciones que Cristiano Ronaldo sea ganar el derecho después de diez temporadas nueve en el Real Madrid sin fallar nunca a tener dos o tres meses malos y los ha tenido esta temporal

Voz 4 19:44 en esta idea

Voz 1501 19:46 pero de ahí a decir que Cristiano Ronaldo un futbolista

Voz 0239 19:49 o como se ha dicho en esta en esta tertulia eso sí

Voz 4 19:51 me dijo eso es porque estamos llevando a cabo el

Voz 0176 19:56 además

Voz 4 19:56 yo creo que sigo

Voz 1375 19:59 defendiendo a capa y espada y ahora te va a costar más no

Voz 4 20:01 pero perdóname no tiene razón siempre hay veces que nos equivocamos

Voz 1375 20:07 lo acaba es que me repito más con el oro pero vuelvo a decir exactamente lo mismo es Cristiano peor futbolista que hace cuatro temporadas hace menos cosas tienen menos registros

Voz 4 20:15 n velocidad ya lo tiene potencian sonidos que esto lo hemos que sigue tienendo cuál es una evidencia si misma videncia pero es peor fundó esta cartelería pues a ver si donde Cristiano

Voz 0239 20:26 Hernando

Voz 4 20:27 muy bien lo mejor que Benzema desde luego Ball vuelve a tener una gran gran

Voz 0239 20:33 la tendencia la labor de un entrenador ninguneado como Zinedine Zidane porque Zinedine Zidane es el único entrenador que sin gritos sin ponerse medallas en el pecho sin creerse que lo ha inventado es el único que le he dicho a Zidane y han llegado al acuerdo de Osaka cristiana llega al acuerdo de tu quiere llegar bien a final de temporada yo te necesito bien a final de temporada hay que derrotar y Cristiano Ronaldo que es un devorador que este año quiere volver a ganar el Pichichi no se ha afectado

Voz 0176 20:58 esto es que se tiene que saber si queremos de verdad

Voz 4 21:01 acepta que decidan efectivamente lo ha asumido Cristiano que lo es

Voz 1501 21:07 la duda tuviese hay un dato que es que lo ha hecho a sí pero

Voz 3 21:10 no quiero

Voz 4 21:12 la manera en la que lo ha planteado Romero que es que Zidane ha convencido de que con ninguna duda Marc impedían la zona densamente Cristiano evidentemente Cristiano lo ha aceptado evidentemente no cree que ya lo he dicho que me parece bien de cualquier manera Antonio porque puesto en en en el calendario de reposo de descanso encima de la mesa el que le ha planteado oscila

Voz 1501 21:31 no pero porque llegó Zidane le quemen que Benítez fue capaz Ancelotti no fue capaz de Mourinho no fue capaz

Voz 4 21:37 no tenía otra edad un segundo un segundo no es Rajoy

Voz 1501 21:43 pero pero bueno de Rafa Benítez a Zidane pasaron un mes yo lo que quiero decir que sí pero que bien

Voz 1375 21:48 estoy vendiendo la fórmula con la que Zidane y cristiana llega al acuerdo perfecto llegar vivo a final de temporada ya prescritas dejó dos títulos por el camino esta fórmula fantástica si llegas vivo en las tres confesiones el paro

Voz 4 21:58 no no te que si no es perfecto pero eso lo sabe

Voz 0239 22:07 en esto no se puede ganar siempre y que el año pasado se repite la fórmula

Voz 4 22:11 hombre una cosa en Madrid y el Real Madrid siempre y otro eh diciembre estará

Voz 0985 22:18 gana la Liga también de Jordi yo estoy muy contento que Zidane haya convencido a Cristiano que tiene que les venosa ojalá descanse lo máximo posible dice vayan dejando puntos como se dejaron en Cornellá por cierto también me gustó mucho Madrid que para mí Modric partido estupendo que contrasta con un Isco Manu que yo le veo cabizbajo en Kosovo

Voz 10 22:37 sí y una cosa una cosa pero por Zidane no eso que hace con Cristiano no lo hace con Benzema coño

Voz 13 22:44 es esa capacidad que Cristiano es que ahí hay que convencer a Zidane de descanso la Setién

Voz 4 22:52 no hemos escuchado nada que no ahí aire tiene que ser siempre verdad convenza tiene que haber alguien convenza ácida

Voz 1501 22:58 es uno de los principales errores fían incluso en la victoria porque lo demostró el año pasado es empeñarse en que él que está mal ponerlo imponerlo poner la base recuperar la forma le pasó con Bale pasado con con Benzema por lo que pasa es que es de verdad tozudo para establecer no pero no por eso Julio a mí la pasado para mi en mi opinión ha pasado también con Toni Kroos no que le ha puesto repitió cuando no ha estado bien ahora ahora creo yo creo que lo que le pasó en el último tramo pero creo que es demasiado tozudo para eso es un error

Voz 0176 23:28 lo que es tozudo con Bale fue tozudo hasta que

Voz 1501 23:31 ya se ha caído de e Illa

Voz 0176 23:34 las ha dado cuenta de que no puede seguir confiando en Payne está siendo triple mente tozudo con Benzema pero solamente con estos dos futbolistas

Voz 4 23:41 totalmente diferente y otros hay otro no

Voz 1501 23:44 con Varane para ir a casa pero leal

Voz 4 23:46 ni la mínima no es totalmente diferente

Voz 1501 23:49 veis cuando fue no digo con Bale Pulido cuando fue tozudo y le puso en el once yo escuchaba a Zidane le veía cara a cara no era un convencimiento pleno no sé si era que no quería sentar a la BBC a uno que costó cien kilos que lo trajo Florentino no lo sé

Voz 4 24:04 pero pero pregunta a Benzema esquiadores es que la rueda de prensa del viernes seis amor por Benzema casi no sé si quiere más a Benzema batir

Voz 1501 24:13 a Benzema que que quiero preguntar otra cosa

Voz 1375 24:18 antes de que nos cuente su aquí la última información que tenga sobre absurda o cómo se pronunció el nuevo jugador del Barça el brasileño dice L'Équipe como decía ayer creo que el PSOE no puede garantizar que vaya a seguir el año que viene en París yo el jueves os acordáis el viernes las portadas del Mundo Deportivo diciendo que quiere volver a Barcelona el Madrid decía el As ya ha negociado con el padre algunos intermediarios en el Madrid que el precio son cuatrocientos millones eso quería preguntaros una cosa porque se va a hablar mucho de aquí a que termine la temporada creéis que el Madrid debería fichar a Neymar

Voz 0176 24:53 no si esas informaciones son ciertas que yo no me las creo pero si son ciertas Johnny mano lo fichaba de ninguna de las maneras un futbolista que al año de fichar por un equipo se quiere ir ya a otro no tiene ningún ningún sentido ficharle

Voz 4 25:10 a ver es que esta pregunta igual nos está escuchando alguien me está tirando de los pelos es que no vamos a discutir ahora la calidad futbolística de animar a estas alturas de vida animal es candidato a Balón de Oro es el heredero de Messi Cristiano un hoy ahora mismo no hay otra mejor que él

Voz 1375 25:23 yo lo decía el otro día no ficharía anima yo pero si fuera el Madrid si fuera otro More por cuatrocientos o en general no yo no articular y a un proyecto deportivo en torno a Neymar con todo lo buen jugador que Nyman no me parece ni tan decisivo como Messi ni tan decisivo como Cristiano no me lo parece me pareció un buenísimo jugador pero no tan decisivo como ellos dos y luego lo que te supone extraer deportivamente me parece que es un riesgo que también tienes que asumir pero quería preguntarles a todos Julio Pulido ha dicho que no Antón Meana no

Voz 1501 25:52 no no encaja en el Madrid no es el Madrid el Madrid es más importante que ni May animarle desde más importante del equipo en el que Juan Romero

Voz 0239 26:00 yo les fichaba como complemento de Cristiano Ronaldo como su convivencia con Cristiano Ronaldo en el Madrid sería muy difícil pues no lo ficharía pero yo no cambia va yo no cambiaban Aimar por Cristiano Ronaldo así de claro Gallego

Voz 10 26:13 bueno pero yo creo que pueden estar los dos digo mucho yo les echaba yo yo creo que el Madrid el año que viene si vende a Gareth Bale ya con Benzema vamos a ver si una oferta o no no era tal pero si el año que viene en Madrid sale a jugar las tres competiciones con Cristiano Ronaldo con Neymar ICO lo que haga más a la plantilla yo creo que era otro otro paso en la consolidación como mejor equipo del mundo y a pelearle tiene otra tienes a Neymar marketing venta luego ya has tiene capricho pues ya no

Voz 1375 26:44 esa ya de por sí es debate que planteemos si un club como el Real Madrid o categoría debería como animal Mario

Voz 1501 26:51 yo sin ninguna duda si iba a decir que lo que vale para Griezmann en la mesa de Cristiano y Messi vale para animar también que evidentemente ya ha demostrado que es capaz pero que no sabemos si es capaz de sostener en el tiempo yo sin ningún género duda así porque yo creo que la convivencia es posible que yo entiendo lo de Lego gallinas y el gallinero pero creo que la convivencia futbolística futbolísticamente no

Voz 0239 27:10 el le gallinas el gallinero y la pasta el gasto Pablo claro claro

Voz 14 27:16 Le haría firman un par de cláusulas de cumpleaños de su hermana hay cosas otras posibles futbolísticamente sí que se ve a años luz que el siguiente el heredero de Neymar y Cristiano es pero esto no es futbolista Messi cristianos Neymar

Voz 4 27:30 y a Marcos señala que no lo voy a preguntar porque que el Madrid reparte crees que el Madrid debería fichar a Neymar Juan que Contador no quiere meter ahí como el caballo de Troya si preguntas

Voz 0985 27:45 por el Barça ya me pronuncie en el Barça pasó lo que pasó Neymar está fuego enredó al Barça de mintió hasta el último momento se comportó de la forma más

Voz 4 27:54 más negativa salvarse al no debería recuperarlo en Madrid pero por la experiencia que marcó el Barcelona no es la misma forma que se comportó para fichar por el Barça porque claro con total también tenía un acuerdo con el Madrid también negoció con claro de la misma forma que se comportó para fichar a tu mal Dos Santos Santos lo vendió no no no no no espera Marcos acaba no no es tanto el Barça bueno mira cómo acabó el fichaje que un ex presidente el Barcelona donde está por diecisiete pero no no no no no te así pero me refiero que el Barça hay que renegó y con razón de lo que le hizo Neymar Neymar le hizo lo mismo otros Cruise para venir al claro yo iba a Climent porque no era INEM hace lo hará al PSG Real Madrid si tú me preguntas Neymar al Madrid el fantástico jugador Si tú me dices Neymar lleva del rendimiento que era Cristiano Ronaldo al Madrid que se vayan sí pero insisto si estás viendo

Voz 1501 28:51 es imposible ese si es posible por lo tanto

Voz 4 28:53 eso es cuatrocientos millones cuatrocientos cincuenta millones para porque mira el mejor tridente de Europa donde estaba ahora mismo yo estoy con ánimos de fichar por el Madrid y al verano siguiente claro para la Barcelona el año de una

Voz 1501 29:07 eso lo ha hecho Marcos tú crees que el sueño de la vida de de Neymar era jugar en el país en Yemen

Voz 4 29:11 no no para

Voz 1501 29:15 bueno pero el Barça todavía vale el Madrid también pero que bailan Germaine que Kenny

Voz 4 29:19 bueno pues lo que está claro es que el padre que está diciendo lo hemos ofrecido al Barça es mentira que el es que está buscando parece agradezco Marcos el Barça no debería recuperarlo y el Madrid

Voz 1375 29:34 voy ficharlo crees que haría bien fichan a mí el Madrid sí lo fue

Voz 4 29:37 es es un gran jugador pero yo tengo mis dudas estamos hablando de Neymar y tiene veintiséis años eh o sea no no no estamos hablando de un chico de veinte veintiún años como Mbappé o como el INE y más en los cuatro años en el Barça dio dos años de rendimiento extraordinario el primero con Tata Martino horrible el último con Luis Enrique horrible

Voz 0176 29:54 pero yo insisto si estas informaciones son ciertas el modus operandi de este futbolista es que ficha por un equipo hace ocho meses un equipo que paga doscientos veinte millones de euros por él y ocho meses después insisto si es cierto todo esto está ya negociando con otro equipo para irse al Real Madrid y tú crees que puede fichar a un futbolista que actúa de esta manera rotunda

Voz 4 30:14 sí por muy bueno que sea así no le podía rotunda por favor yo creo que lo de fichar por dos razones uno porque es una bomba de relojería

Voz 1576 30:24 dos y más importante por qué por su

Voz 4 30:28 tú crees que debe estar en Consuegra tú estás claro no sé cuál es el Ademar ajenos para animar sí porque va a ser una arrojaría Iker por su forma de ser encaja perfectamente en la filosofía de debería de las voces pues se les puso en algo muy falta

Voz 7 30:49 yo futbolísticamente breve sería una mala noticia para el Barça que el Madrid fichar a Neymar siglos claras todas las futbolístico está bueno es evidentemente el Aimar va mucho más allá de eso ya es una obra relojería es un vestuario no sé cómo sería la la la relación con Cristiano y con el resto de de egos que hay en el vestuario

Voz 4 31:08 eso se llama futbolísticamente balón brazos el Madrid no puede estar en serio como bueno que no no puede estar eso no es madridismo Barnier

Voz 1501 31:15 es el himno de la nota en madrileña Neymar no

Voz 1375 31:18 Ana todo lo que el Madrid detesta todo sea todo Name

Voz 4 31:22 todo el dinero de las FARC lo digo todo Illa illa illa hará un regate dice Riay servirá de uno que no puede ser todavía para nada para nada todavía

Voz 1501 31:33 no lo hemos visto en el Madrid quiero decir que hasta ahora no está claro

Voz 4 31:38 por parte de tontería pero hay una serie de equipos que defienden que tiene unos valores una historia un código no no vale todo en todavía verdad todavía no

Voz 1501 31:46 has visto en el Real Madrid hemos visto comportarse yo creo de de buena manera el Barcelona lo hemos visto comportarse de mala manera en el Barcelona de muy mala en el país han Jermaine pero todavía no lo hemos visto en el Real Madrid que es un club especial para acordar una grandeza especial no no no

Voz 3 31:59 a lo mejor sale al hombre

Voz 1501 32:02 pues a lo mejor sale por la ventana los seis meses no lo sé yo digo que no lo he visto porque lo que rodea al Real Madrid es es sólo caimanes

Voz 0239 32:10 Madrid ha ido mostraría Mario hay demostraría Mario porque para ser Messi o Cristiano Ronaldo tienes que ser muy bueno no físico muy bueno lo futbolístico muy inteligente claro y Neymar demostraría aquí si es realmente un futbolista aspirante al trono con inteligencia o no porque no es lo mismo quitarle un penalti a Cavani

Voz 4 32:26 te quita Casanova Cristiano Ronaldo yo creo que Neymar en el madre no es al revés no les daría no les quitaría un penalti a los que le quitó a Messi no aparte de los los jugador brasileño

Voz 1501 32:38 históricamente no han sostenido buen rendimiento con todo que se cansado