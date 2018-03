El Larguero: Entrevista con el XV del León y analizamos la jornada en El Sanedrín (11/03/2018)

Voz 2 00:00 son las doce y un minuto de la noche

Voz 3 00:35 los en Canarias estamos iniciando ya el tiempo de Larguero en un sanedrín como cada domingo en el que vamos a repasar todo lo que ha pasado en esta jornada

Voz 1375 00:45 en España y fuera sí sí seguramente los toca hablar otra vez del presidente del PAOK de Salónica con la pistola a ver qué les ha parecido a todos

Voz 1026 00:53 aunque es muy

Voz 0985 00:53 lamentable está por ahí Antonio Romero hola a Antonio muy buenas

Voz 0237 00:57 hola qué tal un saludo a todos en especial a Pulido ya Pablo Pinto demuestran el valor y te demuestra

Voz 0239 01:03 en este sanedrín de todos los domingos ser siempre grandes periodistas Si gente que tiene un olfato futbolístico muy

Voz 3 01:08 yo pensé que ese borraría alguno pero no está Boney Jesús Gallego la calle gallego muy buenas para acabar con el cable

Voz 1375 01:18 estamos de Julio Pulido o la Julio qué tal buenas noches

Voz 4 01:21 es verdad que que dicho yo que he hecho yo yo no hablo a todavía Romero hoy todavía hoy no pero a qué te refieres te quiero que me imagino que que hoy

Voz 0239 01:33 volverá Santa rara Cristiano Ronaldo

Voz 4 01:35 yo creo que estar en la caja de pino creo que te equivocas de agua esto no vale yo nunca he enterrado algo siempre ha defendido evidenciaron ni a Cristiano ni a Zidane ni a Zidane sí decidan si no puesto en tela de juicio en alguna ocasión lo que no hago es como tú que cuando gana a Zidane es muy bueno y cuando P dir de hablas mal de haya me gusta se me sugiere arriba y cuando has te lo demuestro

Voz 0237 02:00 la mal pase lo que pase a empezar ya

Voz 4 02:03 pero yo intento guardar cierta coro mixto

Voz 2 02:06 pero yo digo que hoy vengo a hablar de rugby habrá pinta muy buena Pablo guarda cierta coherente

Voz 0237 02:13 por lo menos Julio va a hablar del Madrid también Pablo

Voz 0617 02:15 pero hoy Pablo tú que siempre espero que hoy que

Voz 0239 02:17 tú que siempre llevas en esa libreta que tienes he apuntado todos los goles de Cristiano Ronaldo opinaron hoy hoy barrer

Voz 0237 02:23 ya sea en la Cabilia cuentes ya cuentes a los Larguero

Voz 0239 02:25 dos goles lleva TUI Jordi además de Pulido cuanto goles lleva Cristiano Ronaldo en la temporada

Voz 1375 02:29 ahora sólo cuenta además de Pablo Pinto Pulido hola Miguel Martín Talavera ha tenido que esperar Romero para sacar la cabecita en la jornada veinte

Voz 0237 02:35 pico eh Jordi Martí

Voz 0239 02:38 a partir de Pulido se bastan ellos solitos para defenderse

Voz 0617 02:42 la presente Carreño buenas noches hola Mario Torrejón bueno anoche a estoy firmando debajo de todo

Voz 0799 02:47 dice Andrés

Voz 2 02:47 bueno vamos a ver

Voz 4 02:51 tú eres tú eres el que como siempre últimamente ya no lo tengo

Voz 0617 02:55 la Jordi Martí muy buenas buenas noches

Voz 0985 02:58 también pero en este sanedrín si alguno de mis compañeros quizá Pablo o quizá Taba han visto hoy en el Atlético de Ceuta

Voz 5 03:06 aún

Voz 0985 03:06 jugador que ha destacado que si se hubiera cambiado de camiseta isla hubiéramos puesto jugando en el Ceuta quizá al Atlético y nubes

Voz 3 03:13 a lo largo de los fieles a Griezmann no porque dijo el Cholo la semana pasa

Voz 1375 03:17 sí porque ha cambiado mucho tema un tema sardinas de la temporada pasear de veremos si hoy también lo hola Marcos López Barcelona

Voz 0237 03:25 qué tal buenas noches a todos está por ahí Lluís Takeo aquí hola Manu buenas noches y creo que nos faltan Iturralde González está para aquí yo vivo aquí

Voz 6 03:34 te has comido y cuarto de la clase de cuarto y por porque porque te has quejado porque me he quejado de la última vez el viernes eh

Voz 0237 03:44 Nissan ha atraído en Hoy no merecía comer hay que hablar del madre

Voz 1375 03:46 si hay que hablar del Barça hay que hablar del Atleti hay que hablar de Neymar hay que hablar de la Champions hay que darle un montón de cosas pero no me negará que no es bonita la portada que tengo aquí delante de mañana del diario Marca que abre a toda página con una foto de Fernando López uno de los jugadores de la selección española de rugby y titula

Voz 5 04:06 el Rey León el sueño mundialista del XV del León suma una no

Voz 1375 04:13 la victoria si suman una victoria el domingo ante Bulgaria estará en el Mundial de Japón ante Bélgica Brown de oye Bulgaria todo esto después de haber ganado hoy a Alemania con un repaso queremos dar ochenta y cuatro diez España ochenta y cuatro Alemania diez eh y que nos pone ya muy cerquita de el del Mundial de Japón en dos mil diecinueve y además vamos debutaría contra Japón en así una pasada ver el central hoy en Madrid con casi dieciséis mil espectadores de nuevo si me permitís que tenía muchas ganas de hablar de los números de Cristiano de Messi pero no no te creas voy a saludar al seleccionador nacional de y que está aquí

Voz 5 04:51 a mi izquierda Santi Santos hola muy buenas a una buena tendencia arrima terminar el micrófono Samaniego en el bolo de las elecciones

Voz 1375 04:58 a su lado están también dos de los jugadores Jaime Nava hola Jaime muy buena

Voz 5 05:02 hola buenas noches que viene con la ceja partida cuántos puntos tienes ahí cuatro de noventa Julia quién te ha pegado el viaje te acuerdas de su cara no tengo si no sé

Voz 3 05:11 podemos dar natos para que la gente sí lo reconoce que ha hecho es una avería él no sé no sé el ver en no sé si lo veremos

Voz 5 05:18 bueno me he levantado con la como es con el paro

Voz 1650 05:21 pago caído la cara ensangrentada pero había que seguir en la jugada porque si no no no sabíamos donde acababa Jo

Voz 5 05:26 cómo te dijera si también contra Bélgica otro viaje besos pues

Voz 1650 05:30 pues nada pues que me retiran

Voz 5 05:32 todo vale si estamos en el Mundial no por supuesto como si me abro la cabeza como me la parte el setenta y cinco puntos de los que quieras pero España Japón Juan habrá de capitán llegarán a ver quién si tenéis a ver si tenéis iba a decir

Voz 3 05:43 una palabra pero si tenéis para jugar el torneo de medios contra estos además de Jaime Nava está por aquí también en Gaultier eh como es el

Voz 1375 05:52 vivo in vivo dicho bien no hola Gaultier muy buenas la verdad buenas noches enhorabuena lo primero no sé si sois conscientes del momento bueno claro que lo sois pero sorprende lo que estáis haciendo sobre todo cómo está respondiendo la afición los medios el mundo pendiente de los leones de lo que ha pasado hoy con el rey de España Felipe VI en la grada a baja al césped con vosotros estáis revolucionando el rugby en España

Voz 0954 06:16 sí la verdad es que estamos muy contentos es es algo increíble es casi un sueño para para todos porque hasta hace poco en España era un grandes conocido no deporte minoritario ir poquito a poco está esa levantara estamos levantando el vuelo yo creo que con con las actuaciones de la selección con el apoyo del público oí estamos pues pues pasando a eso a ocupar portadas del marca a que ven a vernos ahí es un gran orgullo para para todos los jugadores de la selección y bueno para todo el mundo engendrar

Voz 1375 06:50 Nuestro hombre de rojo en la SER José Antonio Vera que está por ahí hola Antonio muy buenas muy buenas noches Manu e lo tenemos hecho bueno ahora les preguntó a ellos pero crees que estamos en el Mundial de Japón después de ganar Rumanía hay hoy al Levante

Voz 1026 07:01 yo creo que sí pero todavía que un partido último yo creo que muy

Voz 0237 07:04 no se tiene que dar la cosa para que España no gane en Bruselas

Voz 1026 07:06 la semana hay incluso una carambola más rara que sería empatar como es ofensivo que es extraña también se puede dar en todo caso España tiene que ganar yo estoy convencido de que va a ganar pero tiene que jugar ese partido porque quién sabe mano tienes un día malo al otro de ser el partido de su vida llueve hay barro alguna jugada polémica lo que sea y si te puede forzar la cosa pero España hecho lo más difícil yo estoy convencido de que ahora no va a fallar

Voz 0237 07:26 hay que en ese partido inaugural del Mundial de Japón

Voz 1026 07:28 on frente al conjunto en nipón van estar seguros

Voz 1375 07:32 la última que estuviese en el Mundial fue

Voz 4 07:33 no XXIX también hace veinte años ya

Voz 1375 07:36 ya toca no ya no está ahí

Voz 4 07:38 qué pasará a todo el público hoy verá eh pues sí la verdad

Voz 1026 07:41 sí porque ya en el partido contra Rumanía

Voz 4 07:44 vamos un desfase con diecisiete mil personas

Voz 1026 07:46 un partidazo que en teoría que el de Rumanía que ha sido clave para ver a España si ahora un partido en el que España lo normal era que perdiese o que ganase por muy poco pero no quitándole la verás que era lo que necesitaba España para depender ahora de sí misma con tanta facilidad pero es que hoy con la amenaza que había sobre de lluvia en Madrid que la ha habido en la segunda

Voz 4 08:03 Marte ya con un rival con menos cartel

Voz 1026 08:06 además era más complicado convencer a la gente y aún así le España la España deportiva si está subiendo ahora empujando a la España del rugby para intentar ayudar a que los leones está en Japón en el año que viene que yo estoy convencido de que va a ser así es el momento del rugby

Voz 5 08:20 os pero habéis tan fácil hoy contra Alemania

Voz 7 08:23 bueno de sabíamos que

Voz 1650 08:27 de alguna manera venía una Alemania que estaba teniendo muchos problemas deportivos están un problema político a nivel a nivel federativo les faltaba muchos jugadores jugadores de jugadores de bastante nivel sudafricanos asimilados que ellos tenían nada tiene que ver la Alemania que es de este año con la con la del año anterior debido a todos estos problemas entonces de alguna manera sabíamos que podían aparece como un equipo bastante mermado pero nosotros y a nosotros no nos da igual nosotros ahora mismo teníamos muy claro cuál era el objetivo en otros nos preocupamos de nosotros mismos hoy el partido oí teníamos que sacar el partido adelante como fuera por lo criminal por lo civil

Voz 5 09:07 queríamos hace el

Voz 1650 09:08 un buen juego basándonos en nuestro en nuestro sistema hay

Voz 5 09:12 sí sí podíamos ofrecer un buen espectáculo a la afición que lo habéis hecho eso

Voz 1375 09:18 había que a estas emocional al Rey que ha bajado que os ha dicho el Rey cuando ha bajado hoy al césped

Voz 1650 09:23 la verdad es que ha sido ha sido un momento muy muy especial

Voz 1375 09:26 se ha roto el protocolo no ha roto pues bueno ya he dicho que me bajó al césped con vosotros ha dicho

Voz 1650 09:31 lo hemos roto lo hemos roto por todos lados primero ha sido el parece ser ha sido el que de motu propio

Voz 5 09:35 no se ha decidido bajar al césped y luego

Voz 1650 09:38 es hecho una cosa no sé si si si eso ha tenido mucha repercusión no pero lo hemos metido dentro del del del círculo de jugadores

Voz 7 09:47 para charlar un poco hay de

Voz 5 09:49 de lo que ha sido el partido ya rápidamente conectarse sobre la semana siguiente para preparar Bélgica e Gautier Iker Iker felicitaba por el partido oí

Voz 1650 09:59 no sé yo yo lo he visto un una persona encantada con el momento oí agradecido oí ha sido la que

Voz 5 10:07 muy especial no sé que pensáis al seleccionador que qué has sentido hay Gaultier Gaultier Cuéntame cuando estoy al Rey que que ha pasado en ese momento si fuimos muy muy orgullo

Voz 7 10:16 hace dos años era imposible pensar que en uno de sus partidos pero todavía no sabemos qué todavía no hemos conseguido clasificarnos que nos queda un partido muy importante y que va a ser muy difícil en contra Bélgica así disfrutamos que está lleno y que viene pero todavía quedamos fue focalizado sobre los que nos queda

Voz 5 10:42 eh ahora estamos porque pueda porque a ver si ahora en el último partido la vamos a liar seleccionador no no he

Voz 0954 10:48 trabajamos para para que no sea así tenemos tenemos un buen equipo yo tengo fe en este equipo tengo mucha confianza pero pero no tengo exceso de confianza yo yo confío en la calidad que hay pero cualquier exceso de confianza puede ser perjudicial no entonces sí que estamos trabajando desde desde ya de tener el máximo respeto la máxima humildad porque en el deporte está lleno de historias de equipos que que por exceso de por prepotencia por falta de humildad por menospreciar al rival pues pues fallan en partidos claves no nosotros sabemos que esto puede pasar hay y trabajamos para que no suceda los yo realmente creo en la calidad de de este grupo de jugadores creo en la calidad del equipo que hemos construido sé que si jugamos al cien por cien vamos a ganar pero también sé que que tenemos que jugar al cien por cien sé que tenemos que prepararnos durante toda la semana al cien por cien para poder jugar haciendo

Voz 5 11:48 cuando Alberto has visto tuvo Jara al Rey que que que has sentido se ha metido hoy en el Círculo con vosotros que te ha dicho que las

Voz 0954 11:53 yo sí no no yo apenas yo estaba un poquito atrás estaba dejando un poquito más protagonismo a los jugadores ellos son los protagonistas no intentado bueno él he saludado más felicitado pero he intentado estar un poquito un poquito al margen no pero pero para mí sí que ha sido un día muy muy especial el que venga el que venga el Rey porque porque es es un orgullo para el rugby español que que bueno que que Rey como representante máximo de del pueblo español venga a ver nuestro partido de felicito porque es un reconocimiento en el fondo de la sociedad española y hay que poner el contexto somos o hemos sido un deporte minoritario yo creo que está cambiando el de estamos viendo los últimos partidos como deporte minoritario estamos acostumbrados al al ostracismo

Voz 8 12:42 al al al ya casi no existe

Voz 0954 12:44 sí porque cuando no estás en los medios de comunicación cuando cuando haber cuando no haya institucional pues pues si haces deporte de fuerzas pero

Voz 3 12:54 pero Leko y nulo no

Voz 0954 12:57 si te sientes la la cenicienta de del deporte español no y entonces el el hecho de que venga de que el Rey pues pues es casi como un cuento de cuento de la Cenicienta no dejarán las doce en Bruselas

Voz 5 13:10 cuánto ha acabado aquí sí que ha tenido

Voz 0954 13:13 un toque un toque mágico un toque especial porque porque sí que significa que bueno que que que la sociedad española el Rey es el máximo representante de la sociedad española pues durante un unas horas ha estado focalizada en el grupo español y para nosotros eso es muy importante

Voz 1375 13:31 nada queríamos abrir el larguero hoy dedicándose a la selección española de rugby si vais al Mundial ha visitado alguna promesa Jaime habéis dicho que si vamos al Mundial

Voz 5 13:40 es decir aquí públicamente

Voz 1650 13:42 la verdad es que entre jugadores no ha que eso pero sí que escuchaba hay ruidos de alguna promesa dentro está fatal no me importa a mí además estas cosas no me encantan oí si hay que hacerlas a hagamos las claro que sí yo hablaba muy Mundial algo

Voz 5 13:58 que es por ejemplo que no se no

Voz 7 14:00 si no sé no sé creo que es Santín ha dicho que va a ser un poco de erguida

Voz 5 14:06 sí sí sí

Voz 7 14:09 delicado

Voz 1650 14:11 un tatuaje de tatuaje se Arrabal

Voz 5 14:14 pero yo no tengo todavía dio mi cuerpo está todo

Voz 1650 14:16 voy a decir no

Voz 5 14:19 pues hoy a la afición que hasta hoy que estuvo el otro día que no sé si alguno irá pero ya

Voz 1375 14:23 pero no es lo mismo que en el estadio central a la afición

Voz 5 14:26 eh no sé qué se le puede decir no después de lo que ha vivido en estos dos partidos pero pero se está movilizando para ir a Bruselas bastante gente parece ser que quiera a Bruselas quiere hay que hacer entrada cuánto vale la entrada al que ni idea no

Voz 1650 14:39 pues no sé dependerá de la federación Belga

Voz 0954 14:41 lo desea muy cara el central de Rubí suelen valer quince euros

Voz 0237 14:44 claro por eso digo que veinte más el viaje que otra cosa no veras espera que vayan aficionados a eso

Voz 1375 14:48 partido decisivo supongo que la gente sobre calentando porque a

Voz 1026 14:51 Bélgica es un país cercano con mucha posibilidad de vuelos de muchos aeropuertos de España así que creo que la gente vaya un poquito por libre se va a ir calentando según pasa la semana porque va a ser una cuestión yo creo que más de de Vall

Voz 9 15:02 bueno vamos os ahí yo creo que la gente se va a ir

Voz 1026 15:04 cuando la causa porque es una cita histórica lo normal es que la afición de España estén en este día clave que va a ser el próximo domingo pues no chaval

Voz 0954 15:11 es la portada no me encanta estoy totalmente emocional

Voz 5 15:15 es Fernando López ha conseguido dos ensayos hemos dicho no se dos ensayos que más ha conseguido dos ensayos Aníbal Bonham Nieva al otras dos ensayos ha marcado muchos chicos jóvenes que ocho de las que ochenta y cuatro aquí es una panadería es todo un festival sobre todo nuestra selección sobre todo está defendiendo porque nosotros siempre hemos sido rápidos hemos sido buenos días

Voz 1576 15:35 la mente pero los faltaba lo mejor fortaleza éramos tan grande

Voz 0237 15:38 selecciones pero la defensa estos partidos ha sido astutamente espectáculo estamos haciendo una defensa

Voz 5 15:42 la rayando la perfección sólo coge el Cholo y fíjate puf

Voz 0237 15:47 esta selección lo hecho lista así sí sí sí sí

Voz 5 15:50 claro

Voz 0237 15:51 Jaime Jaime GT el Athletic hombre es leve si tienes Isabella

Voz 2 15:53 sea que hasta hablando de golazo de Griezmann y siete creciera en la Oriente pero a Romero a ver si es verdad veo algo más algo para Jaime Romero

Voz 0617 16:14 un abrazo muy fuerte que si se llegara a Sanedrín de fútbol habría uno del Athletic que tuviera idea de fútbol acá

Voz 1650 16:22 sí sí que somos somos muy de muy de y muy como dice como dice vuestro compañero es verdad que la la defensa es uno de nuestros puntos fuertes y sobre todo se basa este equipo de verdad que jugaba con mucho mucho coraje corazón hay hay mucha solidaridad dentro del grupo

Voz 5 16:42 para que esa defensa funciona Se basa

Voz 1650 16:44 sobre todo en la solidaridad individual para con los compañeros

Voz 5 16:46 cuánto de importante y terminamos es la arenga esa que a las este esa ese charla en grupo que tenéis siempre antes de los partidos

Voz 1650 16:54 mira eso tuvo tuvo mucha repercusión y mucho recorrido aquella famosa arenga si hubiese escuchado hoy no no no he dicho absolutamente nada

Voz 5 17:05 está dos personas que están aquí a mi lado Santi el seleccionador

Voz 1650 17:09 a Gaultier como como capitán también del equipo

Voz 0237 17:11 excapitán de muy también

Voz 1650 17:13 lleva muchos años aquí dentro hay les tendrías que haber excusa

Voz 5 17:17 oye

Voz 1650 17:18 porque hoy hemos salido llorando yo casi yo he salido llorando de la Blume

Voz 5 17:21 eh

Voz 1650 17:22 casi os ante igual no voy a unos ha explicado un poco como tiene que ser la cosa

Voz 0301 17:27 o hoy la arenga la ha llevado odiaba la llevado Gautier

Voz 5 17:31 jo había sido espectacular Javi

Voz 1375 17:34 no sé si la de hoy sí sí sí sin tiene esa y quién la tiene

Voz 1650 17:39 pues no lo sé no lo sé dónde estará

Voz 5 17:42 hay que verla sí sabe lo que pasa que tampoco olvida

Voz 1650 17:44 el tema ojalá ojalá salga porque porque también la gente no pongáis abusar tiene que conocer sí pero tiene que conozco ha habido momentos hoy muy muy

Voz 1375 17:53 motivos que dónde dónde has tocado la fibra tú Gaultier hoy donde les ha tocado y con el mensaje

Voz 5 17:59 dónde donde a ver si te atreves a reproducir un poquito sí las

Voz 7 18:02 era un poco como Jaime porque él hablaba muy bien y la verdad es que es muy difícil pasan de de él pero sólo he dicho la verdad es que nuestro la fuerza de nuestro equipo es de no dar importante a los jugadores que tenemos al frente pero a no ser que tenemos al lado hace Paul muchos compañeros casi ya sabemos que jugamos juntos y es lo que hace nuestra fuerza es por eso que ganamos

Voz 5 18:31 el míster que ha dicho Santi

Voz 0954 18:33 bueno yo yo me he emocionado esta mañana cuando habla charla me ha emocionado por porque para mi ha sido un día muy emocionante no hay Isidre centrado un poco la charla en la presencia del Rey no porque para mí era muy importante eran poco en estas en la línea de de hablar de de lo importante que es para el rubí que que derriben habernos no para otros deportes están acostumbrados nosotros pues no practicamente nunca la última vez que Murray fue a ver un partido Asociación Española creo que fue Alfonso XIII estamos hablando

Voz 2 19:06 año

Voz 0954 19:10 Mel no se fue en mil novecientos veintinueve países ya tiempo a casi casi noventa años ICIC he querido porque siempre pagaba entrenado es complicado hacer muchas charlas no porque fíjate una charla cada semana hay y cómo motivar no intenten no siempre habla a veces habló de aspectos técnicos a veces habló de aspectos emocionales a veces habló más rival a veces hablamos de los equipos en casa

Voz 0237 19:35 a sí sí sí sí sí esta esta mañana

Voz 0954 19:38 yo yo no he sido de las pues sí pues sí sí sí sí es decir no no me he emocionado mucho porque sí que ha querido enfocar la charla sobre la presencia de Del Rey porque para mí era importante porque el Rey simboliza la al pueblo español sea es un símbolo símbolo igual que las banderas Rey eso en símbolo no y entonces el que el que derriben a a ver un partido de la selección española es un reconocimiento de la sociedad española a lo que está haciendo pues entonces es acabado que no podían ir terminando sino porque porque lo sentía sino porque

Voz 0239 20:12 se quita méritos ha sido ha ido bien

Voz 0954 20:15 recordando pues pues toda una vida o sea yo ya tengo cincuenta años vuelva a cincuenta y siete empecé ahora Rubí con trece años no hizo toda una vida de de hacer un deporte minoritario que no tiene reconocimiento social no entonces es algo hacer Rubí en España

Voz 1026 20:33 eh

Voz 0954 20:34 ha sido muy duro toda la vida es es complicado no otros deportes es fácil

Voz 0237 20:38 claro tiene mucho apoyo tienes

Voz 0954 20:40 todo es siempre viento a favor no rugby ha sido durante toda toda una historia de

Voz 5 20:46 es cierto que han de ser de dificultad mira cómo sonaba la arenga yo os digo adiós de la previa al partido contra Rumanía

Voz 10 20:54 verdad es que no son noticia igualmente digo pedirlo hora mundo vamos dos uno

Voz 5 21:25 no me pone la piel de gallina estas emocionado seleccionador

Voz 0954 21:29 la verdad es que sí

Voz 5 21:31 qué bonito que Familia forma pues nada habrá que decir al rey que vaya a Bruselas esta pasa que igual ahí confunde

Voz 0617 21:38 por eso creo que vamos a ver si lo encontramos pero bueno vaya que quiera no yo no he dicho nada

Voz 11 21:46 no no lo tenemos que tan a nosotros

Voz 2 21:50 que vaya que quiera me mandara

Voz 11 21:53 nada invitamos a Puigdemont sí venido pero

Voz 0617 22:02 lo que conviene lo una el rugby cosa sería perfecto se vinieran

Voz 11 22:06 con el Mundial y con Puig

Voz 6 22:10 la Santi Jaime Gautier

Voz 1375 22:14 a dos de los capitanes y el seleccionador muchísimas gracias por venir hasta aquí están aquí los tres con el pueblo de la excepción con salidas de guerra todavía con el con el sudor todavía de la batalla

Voz 5 22:24 esta mañana contra Alemania se han dejado la vida porque es que hay que

Voz 1375 22:26 verlos hay que verlos y si les falta el último paso que tiene que sí

Voz 5 22:30 el ganar a Bélgica y al Mundial por la puerta grande con

Voz 1375 22:34 un par

Voz 5 22:36 bueno con treinta en este caso bueno mucho más con el quince que estén en el campo y los falte seleccionador gracias muchas gracias a vosotros gracias gracias de Jaime Gautier los leones

Voz 3 22:46 que están a un pasito del Mundial de rugby de Japón yo yo creo

Voz 1375 22:49 merecía la pena habría El Larguero con ellos la selección española de los leones con el Rey viéndolos

Voz 3 22:54 una pausa vamos cuando negro y seguro que querrán hablar de rock

Voz 13 23:08 buenas noches en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y doscientos mil euros al contado asido

Voz 4 23:18 treinta y un mil doscientos noventa y seis serie

Voz 13 23:22 asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos puso el dato de dos mil euros al mes durante diez años podéis consultarlos en juegos once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ciento ilusión buenas noches y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 14 23:42 ahora en General Óptica miramos portó audición como has dicho sí sí lo has ido bien ahora en general optó

Voz 15 23:49 también cuidamos de tu audición vena General Óptica descubre nuestro nuevo servicio de Biología haremos una revisión gratis del oído Isidro necesitas podrás aprovechar nuestro dos por uno en Audi foros General Óptica cuidamos de tu mirada cuidamos de todo vicio

Voz 16 24:04 pero para de vuelve la adrenalina el vértigo la velocidad arranca el campeonato del mundo de MotoGP Movistar lote domingo dieciocho de marzo en exclusiva en Movistar Moto GP Movistar dije todo

Voz 17 24:25 tenemos la creencia de que un pene grande da más placer y no es cierto de hecho son los que más problemas da estamos muy obsesionados con el tamaño pocos lesionados con otras cosas que a nosotras al menos nos interesa mucho más yo creo eh a la mayoría de las mujeres que me están escuchando

Voz 5 24:40 qué suerte tenemos de kilo di burro grande

Voz 18 24:42 no ande o no ande no sea lo mejor para el sexo el domingo por la noche después del Larguero hablamos de tamaños de pene esta noche más que nunca queremos hacerlo con Diego dentro

Voz 10 24:56 con Pijus dentro sería Blanco Cadena SER muy bien

Voz 1982 25:13 cadena SER seguros sociales en Twitter arroba

Voz 20 25:18 León va a ser alguien en Facebook

Voz 1982 25:20 cadena SER

Voz 14 25:22 ciento cinco punto cuatro F M ochocientos diez onda media Radio Madrid

Voz 21 25:28 él él ya está aquí ha vuelto

Voz 20 25:31 cada gran Feria del Vehículo de Ocasión en ocasión Plus más de dos mil coches con descuentos y ahorro de hasta seis mil euros la única feria en la que todos los coches tienen descuento sólo del ocho al veintiuno de marzo ocasión Plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba lleno ocasión plus punto com

Voz 2 25:48 como una moto que apenas utilizan tienes que pasar la ITV y no tiene cura apetito el coche a tu padre y no está incluida

Voz 22 25:54 el enterrar me podrás contratar su seguro por uno dos tres son los días que necesites desde tan sólo dos euros contrata online enterrando apuntó es que en el novecientos dos diez diez treinta Rania asesoren

Voz 13 26:08 el anuncio de radio en realidad no es un anuncio de radio que fijes Eva publica La Bruja la gran novela de Camilla era una historia repleta de secretos y mentiras donde nata es lo que parece resuelve el misterio de la broca publicado por Maeva

Voz 14 26:29 aún no conduces en verde eso es porque no conoce es la tecnología híbrida vi fue el gente más gasolina de Opel

Voz 20 26:35 la gama Opel GLP cines hasta cinco mil euros de ahorro y cuatrocientos euros de regalo en carburante Repsol Auto Gas más kilómetros más ahorro hicieron

Voz 16 26:42 en restricciones de tráfico acércate ahora tu concesionario Opel empieza a conducir en verde reto de la Comunidad de Madrid

Voz 20 26:51 nosotros hemos contratado tempo Happy vende y nosotros ahora pagamos menos la luz y nosotros elegimos las dos horas al día de más consumo y ahora no sale gratis nosotros ya I más D

Voz 23 27:02 doscientos mil A Very Happy como nosotros llama Endesa prueba tempo Happy el condiciones de la oferta de ese tipo Happy punto com

Voz 25 27:21 y eh

Voz 13 27:32 Quero Manu Carreño

Voz 0617 27:36 bueno doce y veintiocho qué pasa con los leones como mito

Voz 1375 27:42 el ratito por cierto que disfruta me cuenta alguno de los compañeros que el restaurante donde estaban cenando les ha pegado una charla también esto ya se puede a lo mejor Jaime reunido al equipo ya ha hecho voy al larguero a contarle a los oyentes lo que hemos hecho hoy en el campo en el central cosa esto

Voz 0237 28:00 y lo cuenta viene

Voz 4 28:04 está pensando que que a veces los medios somos muy injustos con con estos deportes porque damos toda la Bola del Mundo al fútbol etcétera Nos olvidamos de de este tipo de

Voz 1375 28:15 mente de equipos que te demuestra que

Voz 4 28:18 eh que son creía totalmente pero mira mañana ante

Voz 0237 28:20 porque es cuatro abriremos bueno no te digo una cosa es una lección no totalmente es una lección totalmente sí porque lo que ha pasado y la gente aplaudiendo aquí claro

Voz 4 28:29 además ese envite actual Larguero a tres jugadores de Madrid de la selección al Barça que delito están están

Voz 2 28:34 cuando invitados

Voz 1501 28:37 es que con este testimonio vemos y lo que hemos vivido el central

Voz 1576 28:40 te hablar ahora es uno lleva treinta y tres goles en el año

Voz 1501 28:42 yo dejé dejarse se queda frío uno

Voz 11 28:44 bueno no lo vamos a decir igualmente

Voz 2 28:50 mire usted que defendió como jersey

Voz 6 28:55 lo contéis para hablar de Saras nimia se Pablito vamos al turrón si alguien se ha perdido algo estamos en el tiempo de Larguero os recuerdo que

Voz 1375 29:02 quedan diez jornadas para que termine la Liga y que ya hemos repasado que el Athletic Bilbao le gana dos cero al Leganés el Atlético tres cero al Celta y que el Villarreal ha ganado cero dos al el a la Unión Deportiva Las Palmas y esta mañana Espanyol dos Real Sociedad uno que en Segunda División de ganar al Zaragoza tres uno al Lorca Barça B dos Numancia dos Albacete cero Osasuna cero Córdoba uno Lugo cero Sporting cuatro Cultural Leonesa cero Reus cero Huesca cero son las doce y media y en fútbol femenino en el partidazo de la Liga Iberdrola de esta tarde entre el Barça y el Atlético de Madrid han empatado a uno por cierto con muy poquito público porque sólo que habían creo que mil no Flaqué sólo que había en mil personas a mil cien no

Voz 9 29:36 si esa te digo a jugar en la Ciudad Deportiva vestuarios matar gracias confió se lamentaba que no hubiera podido cambiar el el horario de al menos uno de los dos partidos del Barça B llevarlo a ahí el sábado para que poder jugarlo

Voz 1375 29:49 no hay muchos agentes más con empate a uno sigue del Atlético Madrid Un punto de ventaja sobre el Barça y luego vendrá una alemán repasaremos el Basque que ha habido clásico vaya a repasar el Barça al Madrid nueve cuatro siete dos

Voz 5 30:00 sí es el momento de que os tiene Álvaro Griezmann que se delito

Voz 1375 30:05 Blázquez ha dicho lo ha dicho muy el capitán de la selección Jaime qué golazo que son muy atléticos dice que pase en el gol de Vitolo pero está ya para comer en la misma mesa de Cristiano y Messi no así de claro es que son muy difíciles que el nivel competitivo debe pero es el mejor nivel de Griezmann en la Liga española

Voz 0617 30:22 pues es felicitaron estos futbolistas es que lo han hablado estos dos

Voz 1375 30:28 meses yo creo yo creo que lo que sí sí éste

Voz 1576 30:30 qué nivel lo mantiene en el tema

Voz 0617 30:33 que no existía ni de Messi entonces bueno manteniendo a multas

Voz 1576 30:37 Santi dirá soy Antón puedo pasar entonces igual

Voz 0237 30:40 han pasado pero sí pero lo que sí

Voz 1576 30:42 ha demostrado Marcos estaremos de acuerdo es que llegando a este nivel futbolístico capaz de mantenerlo y estoy de acuerdo contigo tiene Kirchner tiene armas para poder está

Voz 0237 30:51 Art igualmente Barça les era más fácil Él ha demostrado que les será más fácil mantenerlo tú crees que va a jugar no hombre no yo digo que si juega en el Barça o en el Madrid Si jugar en el Barça el Madrid les exigía además mantener sí sí señor mantener porque tendría su lado a Cristiano Ronaldo tendida a su lado a Messi tendría su lado jugadores que la Gemma hijo

Voz 0617 31:11 es que al estar rodeados de son mejores

Voz 1375 31:13 sí pero a lo mejor no todos

Voz 0617 31:15 no a lo mejor al lado de acostumbrados a en Paraguay

Voz 1501 31:19 si no se pasa más desapercibido que ahora está en un momento en el que si elige bien va a ser casi lo que quiera delicado su carrera yo estoy de que el jugador franquicia del Atlético o compañeros al filo con elegiría

Voz 0799 31:30 porque a lo mejor lo que les merece la pena seguir siendo el líder la bandera

Voz 1501 31:33 el Atlético de Madrid y seguir así seguir creciendo en un momento de elegir bien

Voz 0799 31:37 en su carrera porque eh cuando está en forma bien cuando físicamente está bien con confianza como hoy por ejemplo ha demostrado que es un jugadorazo

Voz 0985 31:43 pues yo pero ha ganado aunque gana yo quiero

Voz 0617 31:46 que una cosa es verdad que sí

Voz 0239 31:48 que lleva no sé cuánto yo creo que coincidiendo con la llegada de Diego Costa

Voz 0237 31:51 ha sido espectacular para mí de Griezmann

Voz 0239 31:56 es un jugador que me encanta yo creo que ahora mismo sería titular indiscutible en el Barcelona y titular indiscutible en el Real Madrid digo ahora mismo en este nivel de forma de Griezmann Icon la confección de la plantilla que tiene el Barcelona y el Real Madrid pero también tiene que pensar afirman en el entorno de Griezmann al representante de Griezmann que a lo mejor Griezmann con los primeros cuatro meses de temporada que sea mareado sería suplente sabes que Griezmann en el Atlético de Madrid es evidentemente el jugador franquicia y serán he soportado cuatro meses de un fútbol muy mediocre muy muy

Voz 4 32:26 no digo que en el Barcelona y el Real Madrid

Voz 0239 32:29 ese nivel no sale soporta en el Barcelona y el Real Madrid el arranque de temporada que ha hecho Griezmann

Voz 0237 32:33 bueno en sentido acá

Voz 3 32:36 cada sabes estamos a doce de marzo ya unos sigue consintiendo nos

Voz 0239 32:41 es un motivo muy muy sencillo que a vosotros os cuesta entender yo lo entiendo

Voz 0237 32:44 pero eso sí selección deportiva hasta

Voz 0239 32:47 el niño bonito del entrenador alentador considera que Benzema niño bonito tiene que actuar siempre

Voz 0985 32:52 Cristiano también para Benítez

Voz 0617 32:54 el democristiano y si hay que aparecen en los

Voz 9 32:57 partidos gordos si Griezmann y lleva dos meses gen gestores pero pero hace siete días en el Camp Nou no sirvió con lo cual aprovechó para remarcar no es más el gran trabajo que planteó Valverde más allá de jugar con Messi que fue capaz de han de anular por completo al que es el mejor jugador quizá de la Liga en las últimas semanas

Voz 0237 33:12 a mí lo que me ha llamado Tea Party en un partido grande no ha aparecido yo creo que en todos los partido grande no ha aparecido Messi fue todos partido grandes no ha aparecido

Voz 0239 33:19 lo bueno pero

Voz 9 33:20 que yo te voy para allá mapa para llamar a la puerta ya unos meses

Voz 0617 33:23 pero si la que estar más grandes y más

Voz 0799 33:26 lo que no se le puede achacar a perdonar Julio te habla no se les voy achacar a a Griezmann en ningún caso que no se deje la piel casi siempre porque le ves defendiendo leves con intensidad ves bajando en la banda Juan se lo piden que decir eso jugador especialmente sacrifica

Voz 4 33:38 sí a mí lo que me llama la atención de Griezmann son las palabras de Gabi el capitán de del Atlético capitán del Atlético que ha dicho hoy que que no puede pedirle a todos los futbolistas que tengan corazón y que tenga en el corazón del Atlético de Madrid que sin florista se quiere ir ellos no pueden hacer nada para remediarlo yo creo que eso demuestra un poco el sentir del del vestuario del la Bari con respecto a Griezmann

Voz 0237 34:03 escuchamos a Javi es muy complicado

Voz 0799 34:05 pero yo no puedo exigieran la gente que sea del Atlético de Madrid al final el juego del Atlético de Madrid que están aquí con ese nivel Antoine manco que están aquí porque quieren decide cambiar lo respetaremos lo único que que les si es que mientras que esté aquí pues defiendan la camiseta como se merece pero bueno entiendo que no todos los jugado el Atlético de Madrid que están sean del Atlético de Madrid corazón y puedan cambiar no hay que criticarle porque crucificarlo por supuesto

Voz 5 34:30 desde va vamos pues hombre no tiene

Voz 3 34:33 quién ha dicho que ha buscado casa en Barcelona que están buscando casa en Barcelona yo he leído una sí lo es la carcasa

Voz 1375 34:41 estuvo mirando dos otras inmobiliarias de lujo en Barcelona

Voz 3 34:44 bueno y no ha puesto ningún secreto si digo que

Voz 1501 34:46 Coutinho no llevó al siete a propósito

Voz 1375 34:49 quiero decir que el estaba libre que les gustaba Coutinho y que bueno no sé si al final

Voz 0799 34:53 hará o no la operación pero que te ha dejado libre

Voz 1375 34:55 a propósito de la realidad y esto es información en el

Voz 0237 34:58 Vestuario al Atlético de Madrid no saben si se va

Voz 1375 35:01 a a las palabras de Gabino es sabiendo que

Voz 0617 35:03 a la directiva

Voz 5 35:06 qué cree es que hay opciones de que se quede salvo que estén clavando

Voz 1375 35:11 pero no creen que Griezmann y digo lo que quiere el club en el club están diciendo que hay conversaciones con Griezmann pero también es verdad que sean sean pospuesto a la recta final de la temporada eso es bueno

Voz 5 35:23 sí

Voz 1375 35:24 le da a los atléticos esperanzas de que el que se posponga la conversación con Griezmann a final de temporada es bueno o ya no hay tiempo para o es que ya está hecho

Voz 1576 35:31 encontrábamos era lo que tiene la sensación es que si ya no

Voz 1375 35:34 nada que hacer ni siquiera lo intentaré hoy contábamos en Carrusel

Voz 1576 35:36 que la que el Atlético está intentando que se que

Voz 1501 35:39 de Griezmann a través de de gente que está en el accionariado concretamente irano Fer y israelí de Quantum Quentin Pacific

Voz 1576 35:48 quiere meter mucho dinero quiere hacer grandes fichajes si quiere conservar a las estrellas a Griezmann se le iba a mejorar bastante la ficha el problema que hay porque es verdad a Griezmann no tiene tan claro salir Hinault vería con malos ojos quedarse el problema si eh dará tiempo a echar marcha atrás la negociaciones que estén estaba ya muy avanzadas con el Barça ahora mismo ahora mismo es donde está la situación si eso se puede dar marcha atrás

Voz 1375 36:11 ha habido que han tenido que ya hay precontrato firmado

Voz 1576 36:14 efectivamente eso es el el el la madre del cordero porque ya te digo que están Se está dispuesto a poner una fecha importante que sea que gran parte de ese proyecto junto con otros ciclistas importantes que Banega Estalella

Voz 5 36:26 recuerdo

Voz 0985 36:26 la que el propio amor reconoció contactos el Barça con el entorno de Griezmann y recuerda que Bartomeu se comprometió con Messi en su renovación a hacerle un proyecto deportivo lo máximo potente y depósito de potente posible a Messi y a los cracks del Barça les gusta Griezmann estoy seguro que hoy Messi entre biberón y biberón habrá celebrado hoy le habrá gustado este gol de Griezmann

Voz 0237 36:50 yo estoy con de la frase de Gabi que acabo de escuchar es súper potente en su mensaje de que ya sabe quién es del Atlético de Madrid y lo saben ya no es que no lo puedo obligar es el mensaje oficial que dice pero lo que está diciendo que este chico

Voz 0617 37:02 jugar en un equipo en el que puedan el balón dentro interpretó te lo has interpretando la ley correcto muy bien sí sí vale muy bien tú ibas vendiendo aquí que Griezmann es no no no para nada para nada para nada eso es mentira

Voz 11 37:15 no se mentira no no no

Voz 1576 37:19 decir que interprete el intérprete pero no puedo decir que dicho ya yo he dicho eso porque no es verdad porque el Atlético de Madrid Atlético de Madrid igual que otros jugadores igual que Coutinho Nine y marean del Barcelona mejor es que no son del Real Madrid yo lo juguete dijo Griezmann es mucho más lo han dicho no lo hubiera dicho Pablo Pintos verdad estrenando Gabi no sabes si vas continúa la próxima temporada lo que dijo también hace mes y medio o dos meses Fernando Torres en una entrevista prefiero se valga dijo a mí lo que me gustaría no es que he Griezmann se quede es que se quiera quedar El mensaje es el mismo lo sabrá a final de temporada NEC les había este verano iba continuaban iba a continuar Griezmann y al final con ahora si supieran qué va

Voz 0237 37:55 continuar no decían eso efectivamente

Voz 1576 37:57 no eso no sé si sabe que va base si supiera

Voz 1375 38:00 Gabi que Griezmann va a seguir no diría

Voz 1576 38:02 yo lo que le pido es que mientras estoy que lo ve todo con esta gente está claro

Voz 26 38:06 yo no lo que creemos que aquí ha habido un mercenario muy claro qué sucedió hace un mes por ahí en el que la afición no estaba contenta con Griezmann el Cholo manda mensajes a Griezmann Griezmann tenía una cláusula de rescisión de cien millones de euros si los equipos que estaban en Europa y necesitaba un jugador así no se han movido no han hablado con ritmo

Voz 0237 38:25 si no lo han matado a alguien

Voz 26 38:28 normales que lo hayan hecho me parece que el Barcelona lo ha hecho como reconocieron ayer y que eso está finiquitado

Voz 0237 38:33 el gallego hay una parte que es el

Voz 0799 38:35 seguimiento o cómo lo ve así otra parte lo el sentimiento de la gente es lícito que la gente crea que es corazón más a la grada paga así tal que hoy que piensa lo demás también pero yo creo que hoy en día sin no pudieron jugador que sale un equipo yo creo que cien millones de euros tal y como está el mercado uno de los más

Voz 0237 38:50 los regalos ahora mismo en la historia reciente vamos a hablar de Cristiano y de Messi pasa que Messi no jugó pitos y pitos así que para para estas

Voz 1375 38:58 más que por cierto para algunos pop hasta dos veces porque hay quien dice que nació el niño por la noche y luego tuvo otros por la mañana pero vamos a doblete ya el niño nació por la mañana a mediodía aquí hay gente que tiene tantas ganas de dar noticias que que dijo ya ha nacido por la noche no Antonella ingresó por la mañana en el hospital y a mediodía a media mañana en hacía el tercero de Messi que no ha jugado pero se le acerca Cristiano que no recuerdo con cuántos goles terminó la primera vuelta

Voz 0985 39:23 cuatro con cuatro llega con en Liga hablo sólo de las

Voz 1375 39:26 lo que ya está con está con dieciocho a tres de Luis Suárez y a seis de Messi más lo que está metiendo en la Champions no pero vemos los datos como el da Pablo Pinto yo ahora lo lleva en

Voz 0799 39:38 temporada treinta y tres goles Cristiano Ronaldo y XXXII Messi

Voz 1375 39:40 malo lo que digo es que no me parejos yo lo que digo es que sí ha quedado claro que se puede formar un proyecto ganador en torno a Messi está clarísimo entorno a Cristiano está clarísimo se puede formar un proyecto ganador entorno a Neymar que ahora pregunto por él yo tengo muchas dudas de que se pueda montar un proyecto ganador en torno al brasileño pero de Cristiano alguien quiere decir algo o

Voz 0617 40:01 no no prohibida o no con los goles de Cristiano Ronaldo simplemente

Voz 9 40:09 con los goles de Messi uno menos que Cristiano en la temporada el Barça aspira al triplete con los goles de Cristiano el Madrid pues en la Liga en la

Voz 2 40:15 los Santiago tarde en la Copa para llegar el carbono jugabilidad en el campo de los pudo

Voz 0985 40:21 en la primera parte del campeonato Cristiano llegó a acumular hasta trescientos minutos sin marcar en Liga probablemente esta falta de gol de Cristiano la acusó el Real Madrid no es buena parte de estos no sé cuántos puntos son son trece catorce dieciséis que buena parte de estos puntos sin duda son como consecuencia de la lo tanto de la desaparición de Christian Dior por lo tanto Jordi esto al rato

Voz 0237 40:43 muy breve demuestran que Madrid también depende de Cristiano

Voz 0617 40:47 muy bien duda no no nos

Voz 0237 40:50 no porque a mí me habías dicho durante mucho tiempo

Voz 0617 40:53 depende mira si no Madrid igual porque si hubiera estado sino yo no miro

Voz 0237 41:00 bueno julio se hubiera estado fino el nadie no estaría quince puntos y el mal

Voz 4 41:06 ah y depende menos de Cristiano que el Barça de Messi

Voz 0237 41:08 el remitimos a las pruebas nos remitimos

Voz 0239 41:11 yo aquí más importante que dónde está el Madrid en la Liga yo yo creo que más importante que es importante yo creo que allí que sería bueno transmitir el sentir del vestuario y el sentir del vestuario es a este nivel o con este nivel de Cristiano Ronaldo ser muy difícil ya nosotros no ganan un partido de aquí a final de temporada el Vestuario sabe que a este nivel o con este nivel de Cristiano Ronaldo tienen un elemento diferenciador que sólo tiene el Barcelona en el mundo con Leo Messi el resto de los equipo no lo tienen tienen mono futbolista pero elemento diferenciador esté en el Barcelona con Messi y Cristiano Ronaldo con el Real Madrid en El Vestuario son conscientes de que con este nivel con Cristiano Ronaldo es muy difícil que Palmer

Voz 4 41:55 añadió que el partido enviarnos el partido con una goles portando el Madrid hubiera tenido este cristiano la primera vuelta el Madrid no estaría a quince puntos del Barça seguro más de uno

Voz 2 42:06 sido en pasarlo bien

Voz 1375 42:11 a misa Mario la mitad cierto digo la mitad

Voz 0799 42:13 uniendo ahora que está todas las jornadas consecutivas que además ha batido su propio récord de forma consecutiva marcando más lo de la Champions que se empieza ya el año pasado ya no de esto que que que la cierto ha sido espectacular y unas unas cifras extraordinarias sin ninguna duda estarían más cerca porque gran parte de lo que le pasó a principio de temporada el Real Madrid que luego fue una crisis de resultados y de juego brutal gran parte de lo que le pasó al principio no entraba la pelota es así

Voz 9 42:33 pero el Madrid depende de Cristiano igual que el Barça depende de Messi

Voz 0237 42:36 de verdad tiene más recursos a la hora de jugar al fútbol creo perdón yo creo que el Madrid gane más recluso no lo recursos ofensivos son Benzema no no los goles de los recursos ofensivos son veces Benzema que está haciendo una mala temporada como como lo está teniendo de melé pero que es que eso eso es bueno

Voz 0617 42:52 ah vale pero eso es estructural

Voz 0237 42:56 Benzema Benzema lo tendrás que comparar con Luis Suárez que es el nueve y el nueve efectivamente ilusoria

Voz 0617 43:00 cuántos goles Suárez no marco durante ocho o diez cuántos goles el Barça es el se cuestiona ninguna duda

Voz 0237 43:06 hay tanta diferencia entre los recursos ofensivos uno otro porque eso lleva setenta y dos y el Madrid sesenta y siete vale irritabilidad o de otra y sólo cinco diferente

Voz 1501 43:14 al no