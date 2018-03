Voz 1389

00:00

Manuel Jabois buenos días qué tal Pepa buenos días tú querías a hablarme de esto de los mensajes pues y doodle del peligro que tiene estos mensajes cuando ocurren estas cosas del peligro de los mensajes en caliente el mensaje del político ayer más difundido redes sociales no fue del ningún líder parlamentario sino de uno extraparlamentario de ultraderecha que fue Santiago Abascal pidiendo precisamente eso la pena de muerte revisado o perdón la la cadena perpetua revisable la prisión permanente la prisión permanente revisable hay algo que es casi matemático y es la distancia que se produce entre los mensajes de duelo y los mensajes de venganza cuanto menor es esa distancia Massa de heridas se siente la gente porque estás gobernar estás agitando estás dirigiendo te agente conmocionada estás dirigiendo otra gente que estamos viendo tuyo ahora mismo la televisión rodeando la Comandancia gritando esta es apela a las vísceras pena de muerte es decir el el riesgo es es el riesgo real yo no puedo meterme en nunca en la cabeza de alguien que mata a un niño pero yo no sé hasta qué punto influye la pena que va a tener de cárcel cuando Il planea un crimen o ella planea un crimen ella