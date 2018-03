Acento Robinson: "El 'Billy Elliot' del agua" (11/03/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser acento ruso

Voz 1913 00:02 no existe existen trabajos de hombre y trabajos de mujer aunque nos gustaría contar otra cosa hay que decir que sí habla las estadísticas casi el cien por cien de los electricistas son hombres más del noventa y siete por ciento de las empleadas domésticas son mujeres y además de los números están las percepciones vamos a una clase con niños de siete años en Londres

Voz 2 00:23 obtienen We can't que han dicho estaba hecha

Voz 3 00:30 esta tarde dice la profesora vamos a dibujar a personas trabajando un bombero en piloto de combate y Halley sigue y quienes

Voz 1913 00:38 los niños dibujan eligen nombres para sus personajes y cuando entre los de verdad

Voz 3 00:43 sí a disfrazar

Voz 1913 00:45 dado dice alguno cuando la persona vestida de piloto de combate se quita el casco descubre su rostro presenta

Voz 2 00:51 bueno bien hechas Bratislava nada más

Voz 4 00:56 vale se bajaba esa en Orlando en Fama

Voz 1913 00:59 de los sesenta insistimos que hicieron los niños sólo cinco representaban a mujeres es lo que hay mucho trabajo por hacer para aquellas ocupen espacios donde aún les ponen la zancadilla ahí están las que aspiran a entrar como estibadores en el puerto de Algeciras

Voz 5 01:12 en treinta cuarenta años nunca metido una mujer habido mujeres a lo largo de la historia que intenta incorporarse al archiva ir por ser mujer no han podido tenemos el mismo derecho

Voz 6 01:21 hombre queremos la igualdad simplemente la guardia no luchó por otra cosa Parque de dinero función Teresa de mi padre y para ello

Voz 3 01:33 y queda trabajo por hacer en el otro lado

Voz 1913 01:36 en las profesiones donde ellas son mayoría a veces porque están peor pagadas que ellos no se ven en ese rol es que todo hay que decirlo en general las mujeres se han atrevido mucho más a romper moldes traspasar barreras por eso hoy prestamos atención a Alex profesor de educación infantil desde hace más de veinticinco años Nos cuenta

Voz 7 01:54 yo recuerdo en una ocasión en una entrevista a una familia es un niño que tenía bueno pues que en el momento de pasar de la alimentación triturado el sólido en todos estos pasos pues estaba teniendo dificultades no pudo venir la madre incremente el padre de manera que en entrevista terminó siendo entre dos hombres de salir el padre comento que él jamás en la vida si hubiera pensado que llegará a tener con otro tío cuando tema de conversación el tema al niño no hombre no

Voz 1913 02:27 aún hoy en Europa el noventa y cinco por ciento de las personas que educan a los niños durante los primeros años de vida escolar son mujeres según las estadísticas de Eurostat ex confirma los hombres son minoría y nos cuenta lo que ha significado para él su elección profesional

Voz 8 02:42 más que que sea un mundo femenino en significa que entras en un tipo de creía que de alguna manera no estaba prevista para que el descubrimiento tan fundamentalmente puede encontrar que aunque no fuera lo esperado o no pero lo que estaba prescrito de alguna manera sin embargo era algo que te puede llegar a pasional

Voz 1913 03:03 aplicando lo que realmente le atrapado de su trabajo

Voz 7 03:06 niños y las niñas pequeños entre con comience nacionalmente mucho no no puedes hacer ese trabajo dejando por decirlo así el corazón a la puerta y eso significa un desafío tal como se entiende que no se actuar los hombre y significa que tenemos que saltar determinadas barreras interiores estará llegará a expresar afecto o para llegar a recibir afecto

Voz 1914 03:29 en un aula de infantil se aprende que el territorio de

Voz 1913 03:31 las emociones no forma parte de ningún género sino del ser humano nos contaba Alex yo no creo añadía como conclusión que la aportación de los hombres que trabajamos en esto haya sido decisiva pero sí me gustaría pensar

Voz 7 03:45 nombre en tu entre en una escuela infantil a cargo de su hijo pequeño de su hija pequeña a un hombre ya algún mudo transmite el mensaje de que eso también es para el quiero pensar eso le ayuda a implicarse más pero no desde el sentido de ayudar al laboral sino también en el sentido de que comprende que esa relación también puede ser gratificante para él no es la accidente creo que hacemos

Voz 1913 04:08 la presencia de hombres en las aulas de Infantil educando y cuidando a los más pequeños claro que sirve aporta visibilizar y favorece la reflexión sobre la igualdad de género

Voz 4 04:22 Joe veis eso es es vivir o mi mujer Jesús Velasco

Voz 9 04:34 muy buenos muy bien muy bien

Voz 10 04:37 impuesto de quieres un poquito hábilmente nuestro papel de mago mal

Voz 1546 04:41 pues yo siempre está sonriendo bienvenidos a gentes de bien me ha forjado un camino por donde transiten muchos otros hombres que deseen disfrutar de la natación sincronizada el de it debe mucho a este gran señor de Unai

Voz 12 05:05 muchísimas gracias por participar

Voz 1546 05:07 los socios no acento Robinson que es un placer saludarte

Voz 10 05:10 no muchas gracias un placer hablar con

Voz 1546 05:13 ver entiendo que con los diez años a fuiste a a nadar es una sitúan a piscina tienes clases especiales después de tus clases tienes que esperar hasta que tu hermana córner había terminado con sus clases de la natación sincronizada era era

Voz 13 05:32 sí bueno así es como empecé con la natación sincronizada yo era gimnasta y nosotros vivíamos cerca de la piscina y empezamos con lo notación sincronizada pero nos mudamos no podía volver a casa andando como solía hacer y cómo no era algo que me he tomado demasiado en serio dejé sólo la natación sincronizada para el verano como algo divertido que hacer

Voz 1546 05:52 había una especie de flechazo entre PIL y la natación sincronizada toque por lo visto nada más comenzar a hacerlo lo hiciste francamente bien

Voz 14 06:01 a negar he hecho Expo

Voz 15 06:03 ah

Voz 14 06:04 al obispado Vito vuestros negras bueno me silicio demasiado exitosa

Voz 13 06:08 yo era probablemente el peor de toda la clase creo que la gimnasia me dio una base realmente buena pero sabes la natación sincronizada es distinta a cualquier otro deporte porque tienes que ser un maestro de muchos deportes diferentes lleva mucho tiempo simplemente sentirse cómodo haciendo una natación sitio dejada en cualquier otro deporte alguien puede llegar a ser muy bueno en un par de años en natación sincronizada requiere de años años hábil

Voz 1546 06:36 bueno dicho todo esto Bell antes de cumplir los veinte años ya tenías catorce catorce títulos nacionales

Voz 14 06:46 ya no hay algo en mí

Voz 13 06:52 sí en realidad tuve mucha suerte de tener a mucha gente que me apoyó mi familia me apoyó mucho Mis amigos cuando tenía dieciséis años me mudé al centro de entrenamiento de Santa Clara conmigo y eso me dio un montón de oportunidades yo era parte de el club que se llamaba sea acusa sin que lo Cats después forme parte de os Olesquer ya eran clubes geniales pero en Santa Clara tenía muchísimo material para entrenar en la cocina había muchos más entrenadores había muchas más oportunidades así que cuando me mudé a California me dieron el apoyo y la experiencia que no estaba para crecer todavía más

Voz 14 07:23 incluir a oír donde muy joven

Voz 1546 07:27 la bellota California ese traslado e ir al otro lado del país traumático deja tu familia unida tan tierna o era una aventura tan excitante que ni siquiera tuviste tiempo para pensar en una especie de extra

Voz 16 07:42 Coma a hemos llegado a mi me gusta

Voz 13 07:46 yo estaba triste porque siempre había estado cerca de mi familia pero al mismo tiempo era emocionante porque me habían dado una oportunidad a una edad muy temprana y tuvo un apoyo impresionante de mi familia y por eso estaba triste por dejarles pero estaba emocionado Porcel algo que la gente decía que no iba a pasar fui a demostrar que aquellas personas estaban equivocadas y que yo iba a ser nadador de éxito quizá fue

Voz 1546 08:09 es siempre el único chico

Voz 15 08:12 ya así Max Roach líneas Vigo beca

Voz 13 08:14 en en realidad mi entrenador en los sosiego la que fue nadador de sintonizar la durante un par de años siempre había uno o dos hombres más alrededor la primera vez que en natación sincronizada como en la especie de actividad escolar había muchos chicos lo dejaron después del primer día pero eso es lo que él hizo válido para mí porque pese a bueno hay otros chicos aquí no pasa nada

Voz 1546 08:36 sí había una especie de estigma siendo el único chico

Voz 14 08:39 alguien del no da sí creo que existe un estigma eso es lo que estamos intentando eliminar no tiene porque ser algo de mujeres debe ser un evento muy distante

Voz 13 08:50 los hombres aportan algo distinto porque somos distintos nosotros no estamos tratando de comparar a hombres y mujeres estamos intentando complementar a las mujeres en la natación sincronizada definitivamente existe un estigma de que es un deporte de chicas creo que una vez que la gente haya aprendido sobre este deporte iban con sus ojos a hombres haciendo natación sincronizada verán que puede ser algo muy masculino y se darán cuenta de que tiene sentido que hombres y mujeres en juntos

Voz 16 09:13 no pues pues claro

Voz 1546 09:17 a veces me puedes ayudar durante muchos años hemos visto todos la natación sincronizada en los JJOO es cierto de que nunca he visto un hombre hacerlo pero tampoco es la natación sincronizada femenina no es la natación sincronizada entonces por quién no dejaron pacificar

Voz 14 09:39 Von Post Time a usted que son el índice anual Time

Voz 13 09:46 desafortunadamente porque en las reglas hablaba de natación sincronizada para mujeres y la palabra mujeres desautoriza a los hombres para participar pero eso está cambiando ahora ahí tenemos esperanza de que se pueda cambiar para los Juegos Olímpicos de dos mil veinte y creo que si no se consiguiera para los próximos Juegos estoy seguro de que se el día para los siguientes y creo que a la gente le encantará ver lo porque a la gente le gusta ver muchos deportes distintos durante los Juegos y mucha gente piensa que los juegos es la única competición a la que esos deportistas van si vamos a los Juegos Olímpicos la gente empezará a verlo más Label otras competiciones importantes creo que los duetos mixtos es algo que le va a gustar mucho a la gente porque se cuenta una historia una conexión y eso no sucede necesariamente cuando sonaban dos mujeres

Voz 14 10:26 dos niñas chinas

Voz 1546 10:28 bueno Bell has ganado todo lo que podía ganar e irme con en dos mil cuatro los Juegos Olímpicos no sé si fuese esto es la cotice que colmó el vaso cuando la presidenta de Federación Jeannie dijo que no no podemos permitir que en un deporte de mujeres a baste

Voz 14 10:56 voy a ir a por ser Serveis entenderá que pecios satén

Voz 13 11:01 sabes desafortunadamente la Federación no lo apoyó porque creo que vieron peligrar su control sobre el deporte pero yo creo que los hombres tienen que nadar si miras las estadísticas ningún deporte puede crecer si se excluye a todo un género si te fijas en la natación las mujeres compiten en las carreras desde los años veinte así que creo que es hasta gracioso que haya gente que quiera excluir porque eso implica que el deporte nunca va a crecer ya está desmotivado porque se trata de la Federación de mi deporte la que decidió no apoyar esta iniciativa he pensado mucho sobre ello y creo que el momento era el correcto en dos mil quince porque había muchos otros hombres talentosos que hacía natación sincronizada referentes en Italia en España con Pau en Rusia en Japón en China así que creo que en dos mil quince era el momento oportuno porque el nivel era muy alto y había más participantes que en dos mil cuatro

Voz 14 11:45 entre hechos muestra Ambrose Brugal es un Chiclana

Voz 17 11:51 finalmente defiéndete A8 y Samira huy Zoé a muy

Voz 1546 12:03 bueno en dos mil cinco ya vaticinaba más bueno ese magnífico trago porque sea más Solé en Las Vegas con un espectáculo tremendo que seamos ah pero estuviste bebiendo agua siguiese estando en el agua después de diez años tuviste la oportunidad de paz y par en un Mundial con Christina Jones aunque no estabas compareciendo durante una década ha instruido en la lengua era difícil de volver a competir después de haber sido pues actor de Lakua

Voz 14 12:39 vamos

Voz 18 12:41 yo creo que es fue casa

Voz 19 12:42 una cuestión de cese si me permite nosotros seguíamos compitiendo todavía en el agua en en la misma ciudad para entrenar volvimos a California para entrenar con nuestro entrenador en nuestro club creo que al estar juntos cada día en el agua hizo que volviéramos de forma mucho más sencilla que si hubiéramos estado haciendo cualquier otro trabajo y creo que el Cirque du Soleil no proporcionó una oportunidad allí la experiencia de actuar ante miles de personas cada noche

Voz 14 13:02 has dicho por favor soltados ningún tipo al eh

Voz 1546 13:06 no deseo ser polémico a Bell pero cuando te coronarse campeón del mundo o campeones del mundo en los doble estos la la presidente Jeannie gente que te felicito

Voz 13 13:19 sí sí claro ya siempre me ha apoyado en que claro que podían haber hecho más para promover los duetos mixtos porque eso es realmente el futuro de la natación sincronizada es algo que va a acabar sucediendo si así que la gente que no lo acepte es casi arcaica o mentes muy muy cerradas porque es algo que va a acabar pasando una vez que un deporte coge impulso va a crecer más y más en la natación sincronizada atletas masculinos con un talento extraordinario y mucha gente quiere verlos alrededor del mundo tenemos mucho apoyo las empresas los están echando si ahora nos apoya la participación de los hombres en la anotación sitúan estaba en Estados Unidos sus eventos van a fracasar

Voz 14 13:58 el bastón tibetano

Voz 1546 14:00 potaje de Till del tu pareja de la de la piscina Cristina Jones donde explicó Castells que estéis diez horas de cada día en la piscina sin tocar los lados ni tocado en el suelo a es tu deber de cansar muchísimo hasta que que se hasta las pestañas de debe sentir ese enorme esfuerzo

Voz 14 14:24 novia a mí yo sé que no esto no lo sé

Voz 13 14:29 sí sí piensas en la natación sincronizada como en cualquier otro deporte no todos los días son perfectos pero aprendes a convivir con eso aprendes a ser más fuerte y cuando tienes días complicados es ese deseo de cumplir con sus objetivos lo que te mantiene siempre hacia adelante cuando estás tan cansado que sientes que no puede seguir ahí es cuando tienes que forzar temas esos días de internamiento pan duro no son el día más feliz de tu vida pero aprendes y te ayudan a crecer sabes que lo vas a hacer mejor al día siguiente

Voz 14 14:56 en de Nick en

Voz 1546 14:59 hay anfibios que están en el agua menos tiempo que tú

Voz 14 15:03 no ha llegado a decir que soy mía lo tachó a la pidiendo bávaros

Voz 13 15:10 a mí me encanta estar en el agua por eso me encanta hacer sous acuáticos me encanta ser nadador de sincronizada y creo que eso es algo que todos los nadadores de sincronizada tenemos en común que nos encanta estar en el agua les apasiona este deporte

Voz 1913 15:24 bueno debes llamarle porque sino se son masoquista verdad

Voz 20 15:30 es que en cambio no está claro

Voz 13 15:32 exacto mucha gente me pregunta que por qué continúan aún en un deporte olímpico y creo que cualquiera que esté dentro de este deporte contestaría lo mismo nuestra carrera no se centra en una sola competición porque si así fuera cualquiera que basará su carrera anexo al año siguiente no tendrías oportunidad dejaría el deporte pero ese no es el caso de las personas que lo hacen es porque lo aman oí quién es el mejor deportista posible si pueden ir a los Juegos Olímpicos al campeonato del mundo eso sería un momento

Voz 19 15:58 lo grande de su carrera pero no es lo único por lo que le

Voz 13 16:01 gente entrenan sus deportes

Voz 1546 16:05 cómo surgió la la pareja Christina Jones

Voz 13 16:11 ella me conocía yo había sido compañero de Cristina desde mil novecientos

Voz 1546 16:15 treinta y ocho

Voz 13 16:16 Cristina Alonso se quedó embarazada haya tenido ve en enero suponía mucho trabajo para ella dedicársela natación además de a su hijo así que nuestro entrenador Criscaut ver le dio la oportunidad Christina Jones para unirse al equipo y que así pudiéramos rotar creo que ha funcionado muy bien ha sido muy bueno que seamos tres saludando nos apoyándonos así Cristina aluma tenía un bebé de tener un bebé y seis meses después competir en el campeonato al mundo creo que siempre

Voz 14 16:39 es que Empire tuvo exigían piensas

Voz 1546 16:42 el ganasteis oro y plata no sigues con Cristina porque él lista contigo en el espectáculo Secrets Solé no

Voz 15 16:52 ya ya pues tiene una piscina yo Nos vemos todos los días así

Voz 13 16:56 aunque ella ya no compite ya nos ayuda no se entrena

Voz 15 16:59 Nos día cuando lo necesita

Voz 1546 17:02 estoy haciendo un poco de matemáticas no soy de letras y aunque parezca mentira pero estoy sumando este tiza horas en el agua hormigas algo nuevo ponemos signos Jackson dieciocho horas entonces sumando un poco estas más tiempo en el agua quién tierra firme

Voz 15 17:27 sí seguro creo que

Voz 13 17:28 lo de las excusas es muy generoso porque nuestro horario es una locura que estamos en el trabajo desde las seis de la mañana hasta las doce y media encontrar tiempo para entrenar para comer para cualquier cosa es muy pizza tengo mucha suerte porque antes de las competiciones Mi madre y mi hermana me ayudan con cualquier cosa que necesite hacen de canguros con los hijos de Cristina en el año pasado en dos mil diecisiete el noruego Cristina yo ahora marido en los traía cosas de comer y bebidas a la piscina creo que somos muy afortunados de poner esta cantidad y la gente no se da cuenta de que no tenemos tiempo para hacer pequeñas cosas como hacer la colada no tienes tiempo para hacer esas pequeñas cosas que no te quitan más de una hora de tu tiempo

Voz 1546 18:04 sin mencionar a yo el nombre Tokio que te viene a la mente

Voz 13 18:10 muy bueno

Voz 14 18:11 yo creo que bueno eso es lo que queremos para los clubes

Voz 13 18:13 los mixtos queremos estar en esos juegos y creo que Tokio en Japón ellos tienen un gran dúo mixto así que creo que es una oportunidad increíble para los Juegos Olímpicos para los duetos mixtos para mostrar a este gran equipo

Voz 1546 18:26 ya saben aquí en y tenemos a al joven Pau ves que el que da participa seguramente en Tokio in no estoy hablando de tu vida aludiendo a que mayo porque no es mayor a treinta y nueve años de momento pero hay una edad perfecta para la natación sincronizada claro estás toda la vida siendo campeón del mundo sigue intentando perfeccionar a la natación sincronizada hay unidad cuando uno puede decir que no esta el momento

Voz 14 19:02 Mar hacen que obvio es que

Voz 13 19:06 lo que varía dependiendo de la persona yo personalmente siento que continúa creciendo y mejorando por las cosas que sigo aprendiendo entrené con Pau en diciembre creo que aprendí cosas de aquello creo que siempre y cuando siga vas aprendiendo a aprender y a fallar puedes continuar mejorando no creo necesariamente en una edad sino que es algo que se basa en la mentalidad si sientes que puede seguir entrenando creo que siempre puedes continuar eso es lo que estoy haciendo justa ahora pero yo sigo pasando me lo muy bien y todavía tengo muchas ganas de mejorar así que tengo casi cuarenta años y y nada me ha parado

Voz 14 19:36 hasta ahora vamos Poli

Voz 6 19:42 por

Voz 21 19:44 es no veo cuando eres más joven y estaba ya entrenando muchos ahora es mucho todos los días intentando perfeccionar

Voz 1546 20:34 yo creo que también ha sido fuera de la piscina qué sexys tuviste Prada y tal con unos amigos amigas ITA alguien te pregunta Stubb del Ituri dices pues yo soy nadador de la natación sincronizada la gente mira para que se un poco raro

Voz 14 20:55 nada por aquí nada más

Voz 13 20:57 por supuesto sabes era difícil requiere mucha suerte

Voz 14 21:00 hasta mental ser un deportista de élite en cualquier deporte miras atrás Si yo era alguien que me perdía por ejemplo ir al centro comercial

Voz 13 21:07 pequeñas cosas que de niño te parecen muy importantes cosas que si las comparas con ir a Suiza a Roma o a España piensas que lo que perdían no era tan importante creo que cuando superas esos años y que céntrate en lo que tienes el resultado es mucho mejor que si por ejemplo te saltas el entrenamiento dices que estás muy cansado y que va a salir con tus amigos la carrera que he tenido como nadador de sincronizada los amigos que he hecho y las experiencias que he vivido no las cambio por nada sino fuera por la natación sincronizada no tendría nada y eso sin haber participado en los Juegos Olímpicos así que vivo una vida feliz irnos

Voz 14 21:39 el olímpico yo a esa edad andar escuchando

Voz 1546 21:45 oigo un un hombre nacido de cómo la vida le ha atracado y está bien ha sin embargo te pregunto cuándo es tu bises en el campeonato del mundo en en Kazán otros nadadores como no esto para Uribes por ejemplo que cercaron dijeron verme muchas gracias gracias señor

Voz 13 22:07 bueno es gracioso porque Pau y su madre hablaban de ni antes de que nos conociéramos fue un gran honor que ellos me reconozcan esa es una de las cosas que me ayudan a continuar creciendo en un deporte en el que todos nos apoyamos estamos empezando algo que no había hecho antes así que ellos sienten un respeto que yo les devuelvo creo que eso nos hace crecer como deportistas y como personas así que estoy muy agradecido agradecido por haber tenido esa oportunidad de conocer a gente como Pau y su familia eso muestra el apoyo que el tiene en realidad es gracioso porque mi madre y su madre se hicieron muy buenas amigas porque las dos han pasado por lo mismo los estereotipos el estigma si saben que hay una luz brillante hay arriba que es lo que nos hace felices y eso hace a nuestras familias felices a la gente del deporte creo que tenemos mucho que agradecer

Voz 14 22:53 no te Piqué

Voz 1546 22:56 lo ven como esos nadadores pues te dan las gracias yo también me gustaría darte las gracias por

Voz 13 23:02 pues cierras tu charlando tras el placer ha sido mío gracias

Voz 1546 23:06 invitarle señor me eres un gigante hombres y gracias por todo el placer que tanta gente viéndote actuar en Las Vegas como en la competición y lo que has hecho pero deporte es un verdadero campeonas placer charlar con usted muchas gracias

Voz 22 23:36 la web enseguida volvemos con más acento Robinson

Voz 1546 25:07 no era andar

Voz 22 25:10 bien

Voz 1546 26:00 con acento Robinson el doce de marzo mil novecientos cuarenta y cuatro en EEUU se produjo un partido de baloncesto secreto claro yo no tengo ni idea de cómo iba porque Carter secreto conozco a alguien que si se entra no son Rus

Voz 23 26:20 sí ha

Voz 1546 26:23 no tengo tiempo

Voz 1913 26:25 hace mucho en el que los blancos negros de Estados Unidos no podían jugar juntos ni sí

Voz 1914 26:29 era enfrentarse entre sí la ley lo impedía

Voz 1913 26:32 esta es la historia de unos cuantos que se resistieron que inocentemente rompieron las reglas para que para hacer algo que les gustaba jugar a baloncesto

Voz 24 26:41 tú

Voz 1913 26:45 Nos situamos en EEUU en mil novecientos cuarenta y cuatro

Voz 1914 26:54 por aquel entonces existía la segregación racial en la mayor parte de los estados los negros usaban otros servicios públicos tenían zonas delimitadas en restaurantes autobuses no podían votar no tenían derechos y mucho menos podían mezclarse con

Voz 21 27:08 blancos de buen no no había restaurantes donde Mis padres o yo mismo pudiéramos ir ningún hotel de por aquí habría aceptado huéspedes negros ningún hospital admitía enfermos negros

Voz 1546 27:22 bueno

Voz 21 27:24 eso sólo había una parte muy reducida de la ciudad donde había bancos y tiendas en las que los negros podían probarse la ropa o hamacas

Voz 1914 27:35 la separación llegaba al deporte había unas migas para blancos y otras para negros pero eso iba a cambiar aunque fuera escondidas el doce de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro el equipo de baloncesto de la Universidad de Duke blancos se enfrentó a un equipo de la Universidad para negros de Carolina del Norte pero en esta ocasión no hubo cánticos no hubo periodistas ni cámaras de televisión ni siquiera testigos porque en ese partido en ese momento era sencillamente ilegal la idea fue de Jack burgués un estudiante de Montana estado en el que no había segregación racial junto a este choque clandestino para decidir cuál era el mejor equipo de Durham esa era la teoría la práctica era demostrar que no había nada malo en practicar un deporte sea cual fuere la raza de cada uno para el equipo de Carolina del Norte era una gran oportunidad para demostrar su valía arrasaban en su liga pero claro solo jugaban contra negros y a todo esto añadan que también había entre algunos blancos negros estas dos teorías contradictorias sobre el baloncesto

Voz 3 28:46 el baloncesto es un juego de uso un área de la inteligencia que está bloqueada en el cerebro del negro ellos lo tienen capacidad mental para tener éxito en un juego como el balón ellos tienen que saber que el

Voz 1913 29:00 esto que nosotros jugamos es igual o mejor que el baloncesto que ellos practican

Voz 1914 29:06 los dos equipos estaban de acuerdo en jugar pero había asuntos que resolver si no querían ser cazados porque el enfrentamiento como hemos dicho antes era ilegal como tantas y tantas cosas en aquel momento

Voz 26 29:16 esto especialmente si se trataba de la raza negra

Voz 1914 29:26 entre los preparativos del partido había que decidir por ejemplo el día y la hora se decidió que fuera el domingo doce de marzo a las doce del mediodía porque casi todos a esa hora

Voz 1913 29:36 estarían en la Iglesia se jugarían la cancha de la Universidad de Carolina del Norte pero sin avisar a las autoridades y además el desplazamiento del equipo de Duke tendría que ser casi casi de incógnito en coches partido

Voz 1914 29:48 polares sin vestir el uniforme habitual

Voz 1913 29:50 por rutas diferentes e incluso ocultando su

Voz 21 29:53 nosotros cuando se dirigían del aparcamiento Alacant con los dos equipos ya en la pista cerraron el recinto nadie pudo entrar excepto los jugadores los entrenadores y un árbitro

Voz 1914 30:09 cuentan que los jugadores de los dos equipos estaban francamente nerviosos porque nunca se habían enfrentado a blancos o negros según se mire incluso temían las reacciones de unos y otros en determinados lances del parto

Voz 1546 30:19 pido

Voz 1914 30:21 una vez liberados los nervios y los prejuicios los dos equipos demostraron su valía anotaban daban espectáculos se dejaban la piel aunque no hubiera nadie para corroborarlo el resultado fue lo de menos aunque sí les produce curiosidad el equipo de negros de Carolina del Norte ganó ochenta y ocho ochenta y cuatro el de blancos de la Universidad de Duke en su banquillo había un entrenador que se convirtió en leyenda John McClain Lino él fue después y entre otras cosas el primer entrenador negro en una universidad de mayoría blanca en Cleveland State el primer entrenador negro en un equipo técnico de unos Juegos Olímpicos y también el primer entrenador negro que entraría en el Hall of Fame del baloncesto americano

Voz 27 31:02 en Wayne en la que Swayze ven excampeón

Voz 9 31:11 Moix

Voz 1914 31:14 pero todavía pasó algo más una vez terminado el partido rompieron las reglas fueron más allá mezclaron los equipos blancos negros contra blancos y negros intercambiando camisetas y sudor y cuando ya no podía más los negros invitaron a los blancos a tomar unas cervezas pero en los vestuarios no podían estar juntos en un bar nadie se fue de la lengua nadie se enteró de nada hasta cincuenta años después esta historia salió a la luz porque el técnico John Mc Clinton lo dejó caer en una entrevista así pudimos llegar a conocer una historia conmovedora rebelde apasionada una historia que en aquel entonces legal de la que no se supo nada porque no se podía saber nada pero que seguro puso su granito de arena para cambiar las cosas

Voz 9 31:57 y sobre todo para lo que estaba por venir

Voz 13 31:59 era él

Voz 9 32:06 bien

Voz 28 32:09 bueno

Voz 21 32:21 aquí estamos con más acento Robinson tengo a mi lado derecho

Voz 1546 32:26 como habitualmente como estamos José Benito me di yo me acuerdo José hace varios años ya varios años son muchos años casi diría yo que alguien me decía hoy hay que sabes que Pep Guardiola ha utilizado con un programa Informe Robinson para anima o concienciar mejor dicho a sus futbolistas sobre la solidaridad el el equipo etc entonces pues no no lo sé lo que programa fue de Iñaki ocho de los once José Chamizo

Voz 29 33:03 he aquí hecha de alza sino de Pamplona me dedico a escalar montañas sobre todo en el Himalaya

Voz 1971 33:12 Iñaki abandonó la carrera de Filosofía para entregarse en cuerpo y alma al Himalaya a los veintidós años enroló en su primera expedición pronto pasó a formar parte de la élite mundial del alpinismo aunque la carrera de los catorce ochomiles no era precisamente su principal estímulo

Voz 30 33:29 he subido doce ochomiles diferentes estado dieciséis veces en una cumbre ocho mil metros porque algunos los ha repetido no pero sin embargo estaba otra vez en en expediciones al Himalaya luego al menos doce trece catorce veces me dado la vuelta sin hacer cumbre

Voz 31 33:44 la cecina si era la guinda del pastel que me da como muy bien que no me he comido todo el pastel osea entonces no era ningún fracaso para él no no hacer cima

Voz 32 33:54 ya que ha sido la persona que de los que conocían el Himalaya he conocido muchísimas de la que más he visto disfrutar esas sensaciones a mí me alientan y me enriquecen Mi vida muchos meses y muchos años después de haberse producido no

Voz 33 34:07 durante dieciocho años y treinta expediciones en el Himalaya Iñaki abrió nuevas vías subió solo y acompañado sufrió graves caídas padeció aludes hizo de cámara para Televisión Española y National Geographic lideró expediciones comerciales y participó en varios rescates en cosas muy tristes

Voz 30 34:25 es mi hermano sacó dos veces al mismo

Voz 34 34:28 ser padre una grieta que otras expedición no había abandonado

Voz 30 34:31 muy pocos alpinistas se han empeñado

Voz 1971 34:33 tanto como Iñaki en desmitificar su actividad

Voz 35 34:36 hay veces que que es un poco estúpido en la medida de un metro es está la hicieron no sé si en París a no donde hace dos años que hubieran cogido esto habría XXXVI civiles Irán cogido es todavía seis un héroe para mí es el médico que le curó el canterano y madres es es es un héroe Notero

Voz 29 34:52 yo soy un turista profesional como dicen algunos

Voz 1971 34:55 Iñaki construyó su vida a base de retos y tal vez uno de los pocos retos pendientes que tenía en el Himalaya llevaba por nombre el Annapurna

Voz 35 35:03 es decir cuál es la que menos gusta a los catorce es difícil si tuviera que dejar una si subir pues sería el Annapurna porque es la más peligrosa quizás

Voz 29 35:14 pero reconociendo que es sonar yo me acuerdo

Voz 1546 35:20 sintiéndome muy emocionado con con con un potaje José recuerdos los ojos

Voz 34 35:27 bueno aquello fue eh fue una historia de titanes fue la historia de un rescate de un alpinista el navarro Iñaki Ochoa de Olza a manos de catorce compañeros alpinistas muchos de ellos que formaban informan algunos aún parte de la élite mundial de Lima laísmo y que se jugaron la vida para intentar rescatar a una persona que se estaba muriendo y cuyas posibilidades de de salir vivo de de la arista este del Annapurna eran muy complicadas no entonces bueno hablamos de de Iñaki un alpinista con una persona con un carisma impresionante y que ten que había causado un gran impacto en entre todos aquellos que lo conocieron fuera de Delhi marasmo también hablamos de Oria sano el alpinista rumano que no que estaba dispuesto incluso a morir lo a lo que no estaba dispuesto a dejar morir a Iñaki sólo hablamos de un bistec el suizo que que subió que dio el relevo a sano para atender a Iñaki en los últimos minutos y horas de de su vida bueno hizo en ascensión exprés que que bueno que que sólo está al alcance de monstruos del de la montaña como él hablamos de Dennis Ruco que después ha participado en otros rescates ya antes también y que bueno es de esos titanes que no tiene ningún problema en en como he dicho antes arriesgar su vida para salvar la de otros de otros muchos

Voz 1546 37:05 ambas del carisma de quién pero también de su estilo porque no era alpinista cualquiera lo hizo formas puro sin oxígeno sita si termina cuando está arriba a malamente mala

Voz 21 37:20 ente desaparecido

Voz 1546 37:22 llamamiento acudir gente de defensa partes del mundo a ir un segundo en y aquí está

Voz 34 37:31 perdido ahí en la Annapurna

Voz 1546 37:34 dejan todo en ese momento Ia acuden desde

Voz 34 37:38 todas las del mundo si realmente eran apenitas de diversos países como he dicho antes eran la élite del de Lima laicismo estaban en la zona y cuando digo en la zona no soy capaz de recordar en qué a qué distancia pero de alguna forma estaban eh no demasiado lejos de del campo base el caso es que se produzca una se pero se produjo una movilización bestial Alex y votó fe mutante que le llamaban y que después y desgraciadamente murió intentando abrir una nueva vía en el Everest Hun en en una pared de hielo en la en la cara en la cara sudeste bueno y otros tantos no y bueno es una historia eh que también habla de de es una reflexión sobre sobre la vida y la muerte y que yo no de los testimonios que más me impactó fue el de la madre de Iñaki porque no era alguien a quien yo habría había pensado o planeado entrevistar ella quiso sentarse también es el testimonio de Cristina y que había sido en la novia de Iñaki que hablaba también desde con con con mucha sinceridad y con con mucha verdad pero recuerdo a a la madre de Iñaki que se sentó y habló de la experiencia de perder a un hijo yo cuando sesenta a alguien de la este de mí yo yo muchas entrevistas pero que te va a contar que ha perdido a su hijo bueno es es es difícil no ser periodista en casos así pero ella lo quiso contar y ella decía que que Iñaki había muerto haciendo aquello que que más feliz le hacía dice nosotros no queremos que nuestros hijos sean abogados o economistas au que nosotros queremos que nuestros hijos sean felices

Voz 36 39:28 realmente los padres lo que queremos es que los Josean felices no que sean abogados y el riesgo está está en el Himalaya por supuesto pero está el videojuego está en vivir

Voz 1546 39:48 claro cuando alguien una madre te cuenta eso es

Voz 34 39:51 el arma no pero tengo yo una más

Voz 1546 39:53 más que paga sensación que hay dos tipos de deportistas digo entre comillas marineros en montañeros cuando cuando realmente tan feliz del todo es cuando está en la montaña o están en el mar no entonces a mi me gusta el golf como fútbol no sé qué pero estoy feliz pero los montañeros alpinistas cuando Istán realmente feliz es cuando ésta han arriba no ha entonces cuando la madre no los Xavi perfectamente Iñaki estaba haciendo lo que realmente más crías hacer en en su vida hace unas fechas entrevisté un matrimonio que han completado ya los eh ocho mil catorce ochomiles la han hecho juntos y

Voz 37 40:41 yo me pregunto qué un una mujer de un montañero tienen que compartir el corazón de de este montañero no

Voz 34 40:52 porque efectivamente porque es es es muy difícil es decir si analizamos qué ha pasado con varios de los de los rescatadores de aquellos que participaron en aquel rescate de Iñaki después el mencionado antes que Molotov murió intentando abrir una nueva vía en en una pared de hielo en en en el Everest en el Gran Titán suizo murió también en el Himalaya cuando se preparaba para para el nuevo ascenso exprés a al Everest creo recordar a Dennis su grupo de continúa recientemente hemos sabido que que ha contribuido en un nuevo rescate y ha rescatado a a otra compañera a mí en el Himalaya pero también esto nos lleva a otras reflexiones e que cuestionan esa actividad eh me refiero a que Oria por ejemplo el querido rumano el alpinista que que estuvo a punto de morir por por no querer dejar solo a Iñaki que contó con tanto amor también eh cómo fue su su experiencia a nuestras cámaras y volvió a Annapurna cuando en nuestro informe Oria hablaba recordaba él él decía que algún día volvería por Iñaki él volvió y sacó la bandera de Navarra dan en la cima del Annapurna en homenaje a Iñaki pero en aquel mismo en aquel mismo en el descenso van bajando de de de la acción me del Annapurna él perdió también otra persona Tolo Calafat el el el alpinista español es decir están volviendo al lugar donde son felices pero donde también bueno pues pueden morir iré hecho tienen experiencias traumáticas es como tales en las recordaba también el propio Oria cuando hicimos el especial es décimo aniversario de Informe Robinson aquí nuestro compañero Ángel Huarte Juan Porres regresaron fueron a visitar a esa no si recuerdas Oria planteaba dice que ya no enfoca el mundo de la de la el pesimismo dela montaña Illano enfoques actividad como lo hacía antes porque tiene una familia porque tiene niños porque realmente que morir la vida continúa

Voz 1546 43:02 es una posibilidad no remota

Voz 34 43:06 efectivamente hay un recuerdo lo que decía Pablo el hermano de Iñaki cuando ya esta bien en las operaciones de rescate y todo lo que ellos expusieron y arriesgaron para intentar salvar a Iñaki pero como dijo el por el propio Pablo en una que dijo hay que salvar a quién se puede salvar

Voz 1010 43:30 Julia lleva casi siete días por encima de siete mil metros es una altitud incompatible con la con la vida es una altitud de una qué te vas muriendo poco a poco incluso si estás sano Julie dice mejoría está muy tocado Floriano va a poder bajar sólo Si de Chile dejó solo lo más fáciles que se mate dice que hago pide consejo el resto de gente en el monte tomara la dramática incorrectísima decisión de decirle que baje Ajuria hay que salvar a quién se puede salvar la moral está el suelo pero tenemos que apoyar a la gente que está en el monte a muerte eso hacemos que les decimos que están haciendo lo correcto

Voz 1971 44:22 en Pamplona los coordinadores del rescate entendieron que aquello era el final pero una vez más nadie en aquella sala podía intuir lo que estaba ocurriendo en el Annapurna

Voz 1010 44:34 parece llegue algún tipo de disensión ahí arriba porque no se ponen de acuerdo las realidades que nos encontramos con que Julia Colleen Bassani nuestro nuestro querido rumano le dice a usted que de acuerdo que Seal quiere bajar está bien pero que va a bajar sólo el sequedad

Voz 29 44:52 no necesito que me vuelva

Voz 39 44:57 claro y no entiende eso es que si no te vas a morir pero es que si no se va

Voz 34 45:03 hace que yo me creo yo

Voz 40 45:09 no para mí no quedarme con Iñaki no era una opción podría haber vivido Mi vida viéndole dejado allí a él fue algo normal lo fue algo heroico ni nada de eso

Voz 1913 45:20 Se con mucha certeza que él hubiera hecho exactamente lo mismo por mí así es como funcionan las cosas allí

Voz 41 45:29 eh verdad eh eh

Voz 1546 46:50 y además era una élite esos Titanes lo curioso es que sabían a ciencia cierta Pekín pudieron perder sus vidas para salvar la vida de Iñaki eso no es solidaridad deshonor de hermandad de tsunami para día de la más hermosa que se puede imaginar así es y si a Guardiola le gustó la historia fue eh

Voz 43 47:14 yo creo que no sé si es el mejor el mejor reportaje que lo puedes poner a un futbolista media hora antes de saltar al campo en un partido de fútbol porque creo que puede salir un poco chafado pero en todo caso sigue sin Le convenció lo que yo quise pone esa historia era para reforzar esa sensación

Voz 9 47:32 el equipo de que todos tienen que era una idea que si alguien tiene un problema en el campo si hay un jugador que no da en ese momento todo lo que puede dar que

Voz 1546 47:41 todos son una piña hay que todos son un equipo pues muchas gracias Jose por este relato lo que hiciste Informe Robinson y para contárnoslo aquí en acento Robinson parece muy fuerte abrazo negro

Voz 1913 48:04 el deporte con Michael Robinson

Voz 1546 48:35 bueno la verdad es que considero appeal ahí un gigante entre hombres pero no sólo es un campeón piscina sino es mucho más que eso vez su gran victoria sido fuer de Lakua Velázquez que aunque luchar y vencer así estigmas que no solamente venir de su propio deporte sino también desde la sociedad en general a la lucha brillantez civil ha podido servir como ejemplo a muchos otros nadadores como no esto plausibles por ejemplo por mi patria sin auténtico placer charlar este rato con él gracias Bell gracias a ustedes prestará y al otro lado de coches

Voz 21 49:11 la siguiente la que de las que va a encontrar

Voz 9 49:42 cinta Robinson