Antonio Aguilar: "La única manera de frenar la subida del alquiler es construir más viviendas"

Voz 1727 00:00 Antonio Aguilar muy buenos días unos Dios es director general de Vivienda del Ministerio de Fomento lo agradezco que esté con nosotros esta mañana está escuchando el programa el el Gobierno va a controlar de alguna manera que los caseros los propietarios los fondos de inversión seas sean quienes sean los caseros no incrementen el precio del alquiler no repercutan la subvención que reciben los inquilinos en el precio total de la renta que se paga

Voz 1083 00:24 vamos a ver bueno como todo el mundo sabe nosotros vivimos en un mercado eh de oferta y demanda eh lo que se está produciendo en estos momentos es un incremento de la demanda que no está acompañada de ese incremento proporcional que tendría que haber de la oferta cuáles son los motivos fundamentalmente ya se han comentado escuchado ahora el experto que que estaba hablando es el turismo está viendo un incremento muy importante del sector del turismo y por eso son las ciudades que más turismo reciben las que están teniendo mayor incremento del precio de la alquilas por otro lado está la movilidad geográfica hoy en día sabemos que hay mucha movilidad geográfica por motivos laborales y lógicamente la gente que se mueve para conseguir un trabajo pues lógicamente no va comprando un piso allá donde encuentran ese trabajo es todo esto como digo está originando una demanda como digo insisto sólo se produce en los municipios en los que hay fundamentalmente una mayor demanda de turismo por eso lo que yo creo que hay que hacer eh bueno y los estudios que estamos haciendo en el Ministerio de Fomento así lo avalan es que lo que hay que hacer es incrementar la oferta de viviendas en el municipio o municipios que tienen más presión por los motivos que he comentado que fundamentalmente son Madrid Barcelona y bueno en las zonas de las islas Ibiza Palma de Mallorca Canarias es no es casualidad que sea en estos municipios donde el turismo es un factor económico importante es donde estén subiendo más los P

Voz 1727 01:57 lejos fue director general pero le preguntabas el Gobierno va a controlar de alguna manera va a intervenir en el mercado del precio del alquiler porque a propósito de de esta entrevista mirando el artículo cuarenta y siete de la Constitución que no está ahí para decorar que está ahí para recoger un derecho básico como es el de la vivienda el propio artículo constitucional que nunca son artículos muy precisos dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho el derecho a la vivienda regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir las la especulación venía esto a cuento de el Gobierno ante a además de dar ayudas al alquiler intervenir en el mercado para que no se dispare el precio del alquiler en estas zonas

Voz 1083 02:43 bueno lo primero que habría que preguntarse es precio es aconsejable o no lo es si es bueno o es malo porque tenemos experiencias recientes en París en Berlín donde se ha intervenido el precio del alquiler y ahora están intentando dar marcha atrás con lo cual no es no es un problema de decir lo que hay que hacer es intentar hacerlo en positivo en positivo en lo que estamos haciendo nosotros con el Plan estatal dando unas ayudas muy importantes a las familias más vulnerables a las familias que más lo necesitan habiendo hecho además un plan con un máximo consenso nos hemos reunido con todas las comunidades autónomas con con muchos ayuntamientos muchos ayuntamiento por supuesto las principales capitales de provincia y hemos incorporado más del ochenta por ciento de las solicitudes que no sale hecho por tanto yo creo que las comunidades autónomas tienen un plan estatal con el que están básicamente de acuerdo por lo menos eso es lo que a nosotros nos han transmitido en las reuniones que hemos mantenido con ellos y exactamente lo mismo con los ayuntamientos han entendido que es un plan estatal con un fortísimo carácter social han entendido que las ayudas son adecuadas han entendido que el aumento en materia de subvenciones respecto al plan anterior es de un sesenta y cuatro por ciento estamos hablando de mil cuatrocientos cuarenta y tres millones de euros por tanto yo creo que todas las cuestiones que se plantean respecto a las medidas que hay que hacer para que las familias más vulnerables tengan una ayuda hay tengan derecho a la vivienda como usted decía en la Constitución se están adoptando en este

Voz 1 04:19 bueno estatal de recuerdo de los oyentes que estamos hablando con ganas

Voz 1727 04:22 bueno Aguilar director general de Vivienda del Ministerio de Fomento director general de vuelvo a hacer para terminar la pregunta que le hice al principio cómo va controlar el Gobierno que los caseros sean particulares fondos inversión grandes empresas no repercutan la ayuda pública en el precio del alquiler y que por lo tanto no sólo no arreglaremos nada sino que incremente hemos el precio para los que no están bajo los parámetros del Plan estatal de ayudas para los que ganan más de mil quinientos euros brutos al mes como se va a vigilar eso

Voz 1083 04:54 se intenta responderle de una manera clara yo creo que son dos los aspectos que hay que tener en cuenta en primer lugar el efecto inflacionista al que usted se refiere siempre ha venido acompañado cuando las cuantías las ayudas eran fijas que era el caso de la Renta Básica de Emancipación que si produjo ese efecto inflación está cuando estamos hablando de ayudas en términos porcentuales esto ya no es así quiero decir porque ya las familias ya pueden dirigirse a rentas más bajas sabiendo que la ayuda que van a recibir no va a ser tan alta hay por tanto los propietarios no no van a poder contar con esa ayuda e inicial que planteaba la Renta Básica de Emancipación como dijo luego el yo vuelvo a insistir eh es necesaria mayor oferta de vivienda lo que no puede ser es que sea ya prácticamente parado la construcción de viviendas en las principales ciudades españolas que sin embargo las demandas está aumentando yo creo que esto es algo que nosotros lo entendemos en muchas facetas de la vida y en el caso de la vivienda pasa exactamente igual en la medida de que hay mayor demanda la oferta no no acompaña o no es proporcional a esa mayor demanda los precios seguirán subiendo la competencia en materia de vivienda la tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos eh son ellos los que tienen que poner en marcha nuevas promociones en régimen de alquiler para dar salida a esta mayor demanda el Estado lo que puede hacer es exactamente lo que está haciendo fomentar mayor número de viviendas en alquiler poniendo unas cantidades muy importantes

Voz 1 06:27 es esto porque cuatrocientos millones

Voz 1083 06:30 un sesenta y cuatro por ciento más que en el plan anterior

Voz 1 06:32 lo ejecuta no que lo ejecutado en el plan anterior

Voz 1083 06:35 no no es que lo ejecutado es un sesenta y cuatro por ciento más que lo que en el plan anterior constaba en el capítulo de subvenciones eh qué es lo que estamos hablando en estos momentos no es ejecutado es de lo presupuestado

Voz 1727 06:50 controlar que no se repercuta lo aumento que era el único que quería saber no existe ningún mecanismo público no

Voz 1083 06:54 si existe un mecanismo que es poner mayor oferta en el mercado eso es lo que estamos hablando de que en algunos ayuntamientos especialmente en las grandes capitales especialmente las ciudades que tienen un mayor afluencia turística que ponga más viviendas en el mercado hay que construir más viviendas en alquiler en España tenemos un veintidós por ciento ha aumentado un dos y pico por ciento en los últimos cinco años lo que supone un aumento de de más de trescientas cincuenta mil familias que viven en alquiler lo que hay que intentar es seguir fomentando ese número de viviendas de parque de viviendas al alquiler para que exista un equilibrio respecto a la compra venta en la media de Europa están en torno al treinta por ciento en España está en torno al veinte dos por ciento entendemos que lo aconsejable sería ir acercándonos a ese treinta por ciento