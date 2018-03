Punto de Fuga: 'El genocidio más olvidado del planeta' (12/03/18)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

este que vais a escuchar es el testimonio más duro que os hemos ofrecido hasta ahora sobre la crisis de los rojilla el genocidio más olvidado del planeta de enormes dimensiones

Voz 3 00:26 sucediendo en Myanmar es algo perpetrado por el estamento militar se trata de un plan sistemático del Gobierno de limpiar el país dedos Urueña

Voz 3 00:44 casa por casa aldea por aldea arrasando con el fuego

Voz 3 00:54 yo he visto con mis propios ojos un testimonio porque me encontré con un señor Robben ya que había huido hace cuatro meses y este señor me ha dicho que él con sus propios ojos ha visto como a su hija hace le ha violado los militares de violaron tía de veces a su nieto ha arrancado de los brazos de su madre le ha arrojado al fuego

en el programa de hoy el genocidio de los rojo

Voz 1667 01:27 ya sigue en marcha seis meses después Naciones Unidas lo ha definido como una limpieza étnica de manual que ha provocado el éxodo de más de seiscientas mil personas las víctimas denuncian que este plan de aniquilación dura ya décadas punto de fuga recibe hoy como invitado a uno de esos expulsados actualmente presidente de una organización rojilla en el exilio viene de para Khan el estado birmano en el que ahora se desarrolla ese genocidio denunciado por Naciones Unidas su padre fue funcionario del Gobierno todo iba bien hasta la Independencia de Reino Unido en mil novecientos cuarenta y ocho así que este representante rojilla que nos ha traído al estudio Amnistía Internacional por cierto nos va a ayudar a ampliar nuestra información sobre esta crisis olvidada

otro superviviente del Holocausto nos viene

dar de la sociedad del obvio bicha

Voz 1108 02:13 yo creo que ocurre hoy es que hay permisividad con este tipo de comportamientos Estados Unidos estamos viendo una tendencia que acepta este tipo de prejuicios sin problema es cómo sin los tabúes sobre estos temas hubieran desaparecido nunca hemos sido capaces de desterrar del todos los prejuicios pero de algún modo había unos estándares sociales que indicaban lo que era aceptable o no es decir si tu defendía algún tipo de prejuicio de este tipo tu pagadas por ello sea quizás no con la cárcel pero la sociedad te hacía pagar un precio por ello si eres empresario noventa días si eras músico no te escuchaban todo eso se ha perdido hoy en día Allés muy problemático Estados Unidos sin ir más lejos tenemos un presidente que dice este tipo de cosas horrorosas se difunde la idea o el mensaje de que es bueno ser así de extremista hay prejuicios

Voz 1667 03:02 es sabrán Fox Sham superviviente del Holocausto presidió durante años el Aligante difamaciones en EEUU si todavía se recuerda su enfrentamiento con Mel Gibson cuando el actor estrenó no su Remei de la pasión interesante el punto de vista de este invitado sobre todo lo que está pasando con la difusión del mensaje del odio el populismo bueno estoy seguro que algo vamos a aprender escuchándole al hilo del ocho de marzo atentos porque vamos a recuperar el demoledor reportaje de nuestro compañero Severino Donate que se pasó una semana soñando que éramos

Voz 0861 03:34 GER elegancia esos cobraremos

Voz 5 03:37 a ver si el gen hábil había progresado percheros muchos obstáculos todos los años añeja acudía al Foro Económico Mundial de Davos en varias universidades

Voz 1900 03:48 y presidió un consejo de administración

Voz 6 03:51 con decenas de Reunión estás estas palabras señoras señores

Voz 1667 03:55 pero era un sueño extraño no todo fue de color de rosa quedaros hasta el final porque seguro que os va a impactar este reportaje de nuestro compañero viajaremos a Marruecos que da el primer paso de su historia contra el acoso sexual a las mujeres

Voz 7 04:09 el asiste a las que todavía vivimos

Voz 1915 04:13 un sistema patriarcal con una justicia masculina que ve a la mujer como un objeto que tiene que estar a disposición del hombre según un principio completamente arcaico machista y criminal es el deber de las esposas de aceptar tener relaciones según la voluntad del marido como un deber conyugal como una especie de obligación

Voz 7 04:28 no dormir en el Guinness donde brilla eso

Voz 1667 04:32 es tremendo porque seis de cada diez marroquíes seis de cada diez creen que la mujer debe tolerar la violencia para mantener unida a la familia el Parlamento marroquí aprobó el catorce de febrero su nueva ley contra la violencia de género que por primera vez criminaliza el acoso sexual contra las mujeres es sin duda un paso adelante aunque las feministas allí creen que hay algunas luego conectamos con Sonia Moreno para que nos lo cuente todo esto y más desde ya por qué este mundo también importa bienvenidos

Voz 8 04:59 sí pienso peses mirra no cree muy ya ni lo pienso

Voz 9 05:20 es brazos Jíménes P cuatro ahora

Voz 1667 07:04 la oportunidad de preguntar a un rojilla que está pasando en Birmania con su comunidad cuéntenos

Voz 2 07:11 a simple y bueno lo que sucede hoy

Voz 3 07:18 la mar no que sucede ahora desde hace seis meses se trataran de atrocidades masivas matanza

Voz 2 07:27 has increíblemente masivas provengan Bin han Bill Intrum pudo fallas

Voz 3 07:35 estamos hablando de algo que se desencadenó a partir de agosto dos mil diecisiete estamos hablando de miles de casas quemadas de miles de violaciones de mujeres de niños que han sido arrancados de los brazos de sus madres que se les ha matado estamos blando de un verdadero genocidio

Voz 1667 07:58 de un éxodo de setecientas mil personas hacia Bangladés cómo y porqué se inicia esta última crisis de los rojinegros en Myanmar

Voz 2 08:06 es sistemática la es y bueno pues

Voz 3 08:16 lo que está sucediendo en Myanmar es algo perpetrado por el estamento militar se trata de un plan sistemático tierno de limpiar el país dedos Robin ya de que se vayan de eliminar les del país y esto es algo que no es de hoy sino que desde hace muchos decenios existe esta persecución

Voz 2 08:43 es usted quien dice Scud

Voz 3 08:45 esta es la última fase de hecho en ese genocidio planificada y muy en particular pues lo que puedo citar es que hubo un ataque por parte de un grupo minúsculo de Rubén Peña de un destacamento qué militar de los militares de Myanmar y esto ha servido al Gobierno como pretexto para desencadenar

Voz 2 09:16 es tan fácil genocidio a un crudo fallaba en Heath que se trata es de ir casa por

Voz 3 09:29 casa aldea por aldea arrasando con el fuego

Voz 2 09:33 con Kevin Kinder suave y Ana da a ellas

Voz 3 09:39 yo he visto con mis propios ojos un testimonio porque me encontré con un señor Robben ya que había huido hace cuatro meses ellos lo que han experimentado y lo que han a lo que han contado es que las casas sean quema

Voz 2 09:58 a casa casa aldea DEA

Voz 3 10:02 este señor me ha dicho que él con sus propios ojos ha visto como a su hija hace lea violado dos militares de violaron diez veces a su nieto se ha arrancado de los brazos de su madre le ha arrojado al fuego muchísimas personas han tenido que vivir experiencias

Voz 2 10:23 sí

Voz 3 10:23 semejantes hay al menos doscientas mil personas

Voz 2 10:28 que han huido

Voz 3 10:31 más pero doscientas mil personas que han sido asesinados por los militares y los militares ya ganados dos pueblos arrasan matando violando mujeres la gente simplemente tiene que salir corriendo para salvar sus vidas y así ha añadido

Voz 2 10:51 a mí a bangladeshí

Voz 1667 10:53 pero con quién no siempre esto ha sido así verdad tengo entendido que su padre llegó a ser miembro del Gobierno de de Myanmar no entonces cuando se rompió esa convivencia me

Voz 2 11:02 claro Independence merma los ingresos nacional Tizón bueno después de la independencia de mil novecientos

Voz 3 11:14 cuarenta y ocho la Independencia de Reino Unido el pueblo Roy niña sí que tubos los derechos y de hecho como de ciertamente ha citado mi abuelo fue miembro del Parlamento en el país el pueblo Rocinha fue reconocido como grupo étnico en Myanmar y luego lo que sucedió es que por ejemplo yo no tengo la de ciudadanía de mi país de origen porque hubo una ley promulgada en mil novecientos ochenta y dos la Ley de Ciudadanía que no se excluyó de la posibilidad de ser ciudadanos esto forma parte de un plan sistemático para la eliminación de nuestro grupo étnico del país

Voz 2 12:04 San Indo Hulk si tu broma

Voz 3 12:10 igual que yo hubo un millón quinientas mil personas que se enfrentaron a esta misma situación de carecer de nacionalidad entonces esto como digo forma parte de una política se han impuesto en muchas restricciones al pueblo Robinho entre otros ha ido quedándose con nuestra tierra esto ha el colofón como hemos dicho a venido en agosto del año pasado que sea ha dado lugar ya a la última fase de este plan que es el de destruir la población añade en Myanmar vendo hubiera decir

Voz 2 12:52 por ellas hasta el Bliss meninas y bueno

Voz 3 12:57 pues en la última fase también implica quitar todos nuestros derechos incluso ha sucedido antes en poco a poco se nos ha ido despojando de nuestros derechos y sólo nos hemos quedado con nuestra tierra por lo tanto los militares lo que hicieron fue llegar a arrasar con fuego aldea por aldea los Rolling ya hoy por hoy somos refugiados así que están teniendo éxito con esta política de la destrucción intencionada del pueblo por ellos Nos niegan la existencia a pesar de tener un pasado glorioso en en Myanmar Nos niegan atención médica Nos niegan el derecho a la educación esto desde hace mucho tiempo ah sí que se constata claramente que se trata de un plan por parte de los militares de Myanmar de lo que se trata es de un genocidio en en Herralde algo que está ocurriendo hoy en en en los tiempos modernos y actuales

Voz 1667 14:14 reciente habla recientemente hablábamos en este programa del papel que está jugando la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi su clamoroso silencio frente a esta crisis cómo interpreta usted ese silencio

Voz 2 14:27 es a Harold antifaz normal

Voz 3 14:31 bueno a once es el líder de facto del país de Myanmar están el Consejo de Estado y nosotros como pueblo riña les brindamos nuestro apoyo durante más de treinta años mientras estuvo en arresto domiciliario yo personalmente le ha apoyado en el año dos mil dos ante el Congreso de los Estados Unidos también en distintos países europeos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desgraciadamente ella está negando las introducido

Voz 2 15:11 la ex jueza Jaime II Rey víctimas Jaime

Voz 3 15:14 cuando yo personalmente me he reunido con víctimas que me han narrado que ya desestimó explicando aquí hoy ella sostiene que nada de esto ha ocurrido y que se trata de noticias falsas ella está defendiendo militares al régimen militar desde septiembre del año pasado ella lo que cuando ocurrieron los hechos de hecho ella lo que ha dicho es que no sabe porque huye del pueblo Robinho le hecho tiene un ministro de su Gobierno que está haciendo una campaña anti

Voz 2 15:55 pero India Myanmar ayer mismo tres premios Nobel tres mujeres esclavismo tiene

Voz 3 16:05 este

Voz 2 16:06 este honor de haber recibido el premio Nobel le pidieron a ella dice que se pronunciara

Voz 3 16:14 para poner fin a este genocidio estén masacre o sino que se tuviese que enfrentar al Tribunal Penal Internacional osea que es algo muy serio esto demuestra que de hecho ella no está escuchando a nadie está defendiendo estas atrocidades que se están sucediendo de forma masiva francamente lo que tengo que decir es que ella es cómplice al genocidio

Voz 2 16:48 en pocos Henri Paul Pierce confuso como

Voz 3 16:52 bueno es que necesitamos aclarar que ella misma muchos dicen que no tiene un poder absoluto ni muchísimo menos que son los militares que encontró el Ministerio del Interior

Voz 2 17:12 las fronteras el Ministerio de Defensa

Voz 3 17:16 pero su que tiene otros muchos ministros muchos ministros que hacen campaña en contra del pueblo Rumiñahui entre otros el ministro de Información

Voz 2 17:30 tú das it si ella podría hacer mucho muchísimo por eso estoy diciendo

Voz 3 17:41 lo que es cómplice ha habido una comisión liderado por Kofi Annan que ha hecho recomendaciones personas como veo hecho el ex gobernador del estado de Nuevo México en EEUU que se han pronunciado en este sentido que hay recomendaciones que pueden seguirse ella no está haciendo nada y realmente lo que está haciendo es simplemente dando un barniz de legitimidad la

Voz 2 18:16 la salvación internacional con minutito si ir jazz Wide Washington Daesh ventas realmente muchos dice

Voz 3 18:28 no es que habría un golpe de Estado militar en el país y esto es algo que se utiliza como excusa para digamos excusar le ha realmente esto no es así militares están en una situación absoluta y totalmente cómodo porque es lo que les está protegiendo

Voz 2 18:57 porque me lo letrina

Voz 3 19:01 por eso realmente es un perfecto socia socio socia perfecto de este Gobierno cómplice

Voz 1667 19:10 ya para acabar con quién yo no sé cómo los birmanos están respondiendo a esta ofensiva de del Gobierno y de la de los militares birmanos contra los rojilla están recibiendo el apoyo de de los birmanos

Voz 2 19:23 en forma we are Fran las diez Balmes Let's caoba amén eran francamente en Myanmar no tenemos amigos en absoluto

Voz 3 19:38 y hay una campaña muy potente parte de los militares por parte de distintos ministerios que dice nos retrata como inmigrantes ilegales venidos de Bangladesh esto no es así en absoluto nosotros formamos parte del pasado de ahí además lo único que pretendemos es vivir en paz

Voz 2 20:08 su estén en Bay Street decidió como gesto India dari Schwarzer pene right now Imbroda vale sí que Luqui foses

Voz 3 20:21 realmente son los militares que han logrado lavar el cerebro no El País personas y de las distintas etnias en en el país el hecho de que esté apoyando darse dos militares la esto es algo que alimenta aún más refuerza esta campaña en contra del pueblo riña entonces tenemos a monjes budistas al estamento militar en sí a las fuerzas de seguridad a la comunidad intelectual que participa en un odio en un tremendo odio hacia el pueblo ya es algo que sea que estrado en una campaña al igual que lo que hizo Hitler con el pueblo judío en Europa exactamente lo mismo desafortunadamente la comunidad internacional aún no ha tomado medidas y esto es algo que no es sólo algo que sucede hoy por hoy sino que se arrastra desde hace tres o cuatro décimas a la comunidad internacional estaba bien concienciados sobre lo que ocurre nosotros de hecho agradecemos muchísimo a los medios de comunicación yo por permitir que venga aquí hoy a destacar el sufrimiento del pueblo Rocinha en genocidio que se está perpetrando para mí es alentador que podamos poner en conocimiento de dos españoles lo que está sucediendo a él y espero que dos españoles apoyen a nuestra causa para poner fin a este género

Voz 2 22:06 hay ten International Minetti eso sí deseo que deberíamos destacaron poco guardia está haciendo la comunidad internacional si le parece un voto People veinte octubre

Voz 3 22:23 puede hacer la gente aquí en España para poner fin al genocidio

Voz 1667 22:27 sí porque frente a todas estas imágenes que estamos viendo a no parece que se esté articulando una respuesta por parte de la comunidad internacional no porque este olvido de la comunidad internacional hacia el éxodo de los rojillos si todo lo que está pasando en Myanmar

Voz 2 22:42 a ver si ven exigió foto

Voz 3 22:50 bueno pues en los últimos seis meses lo hemos visto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en tres ocasiones distintas no ha logrado pronunciarse sobre lo que está sucediendo en Myanmar esto es por el bloqueo una y otra vez por parte de China de Rusia osea que ha fallado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por lo tanto lo que estamos pidiendo es al en los países individual de es el Reino Unido los Estados Unidos Francia España Alemania Suecia Canadá y otros países como por ejemplo Turquía les estamos pidiendo que den el paso que exijan que se les lleve a los perpetradores el viento los jefes militares también otro militar hice les lleve delante del Tribunal Penal Internacional y además realmente es muy importante para nosotros si adopta les estamos pidiendo también a dos países de la comunidad internacional es que senos pro proteja a la hora de volver a Myanmar no puede haber devolución sin protección entonces me gustaría pedir a los españoles a que escriban así gobierno hiriendo Gobierno nos apoye nuestra causa que el Gobierno español pida que los perpetradores sean llevados ante al Tribunal Penal Internacional cuando yo estuve en Birmania me dijeron directamente adaptar a las víctimas lo que queremos es justicia por favor haga llegar nuestro mensaje a la comunidad internacional buen ya lo hemos visto atrocidades masivas en Myanmar hay fosas comunes hay niños que han sido arrojados al fuego quemados vivos lo que necesitamos es la solidaridad del pueblo español de su Gobierno que exija que se ponga fin a este genocidio muchísimas gracias por la oportunidad de contar esto

Voz 1667 25:08 según quien Pingüinos gracias por acompañarnos este aunque Lac

Voz 16 25:20 hay tanta excursión los aquí tantísimas mujeres que empezamos cuatro en el setenta y cinco lo que

Voz 17 25:27 el que se dice mucho de que detrás de Camps exitosa hay un hombre así seguido pues no está ella misma y su trabajo necesitan además la mujer estamos hartas llevamos siglo esperando esa igualdad real que no se produce la

Voz 19 25:47 unos Juegos locales

Voz 16 25:54 sonido en una jornada histórica sonidos de la movilización sin precedentes en el ocho de marzo para plantar

Voz 1667 25:59 de cara al machismo en todas sus formas

Voz 16 26:02 algo tendremos que hacer nosotros los hombres quizás no

Voz 1667 26:05 te mal del todo hacer lo que ha hecho Severino Donate soñar que era mujer lo ha hecho muy bueno no todo fue del color de rosa escuchen

Voz 20 26:16 no me pregunten que genere

Voz 1900 26:18 la digestión no medio problemas lo recordaría los niños ya estaban dormidos a los diez nos fuimos a la cama pasadas las once ella seguía leyendo cuando noté que me dormí aquella noche soñé que era mujer me gusta

Voz 5 26:35 era una mujer de negocios comprarles excavaciones en gente a vivir había progresado percheros muchos obstáculos todos los años que acudía al Foro Económico Mundial de Davos causa quién varias universidades

Voz 1900 26:48 y presidía un consejo de administración

Voz 6 26:51 con el escenario Reunión estás estás palabras señoras señores pero era un sueño extraño

Voz 21 27:05 la noche siguiente también añade que era mujer y me gustó es verdad es verdad que no tenía un buen trabajo digan una mierda siempre iba corriendo a toda su carrera corriendo a todas partes recoger los niños árabe y en las extraescolares el súper las duchas cena Mi marido llegaba tarde llovía Lumet podía tener en pie pero no fundamental era un sueño feliz feliz solo con lo que iba a ser así el resto de mi vida

Voz 4 27:33 ponerla llevar al niño de mucho

Voz 22 27:36 que no hacer la comida hacer la cena

Voz 4 27:40 la tele

Voz 23 27:48 el lunes me acosté con mucho

Voz 24 27:49 los recelos miren mi mujer

Voz 1900 27:52 día leyendo cuando me cerraron los ojos

Voz 24 27:55 no lo sé

Voz 25 27:56 y soñé que era una mujer y no sabía si me gusta

Voz 5 28:00 pero empezaba bien mira muy buena mi trabajo llevó un vestido luminoso y unos zapatos terminación sentirme guapa

Voz 4 28:08 me sentí agua para prudente

Voz 25 28:10 era mi espalda muchísimo yo dije que no él insistió yo dije que no que es lo que no entendió el día siguiente

Voz 1900 28:23 el martes no paró de llover en todo el día aquello que era mujer Illano me gustó ha mirado había un hombre que dé ni un encanto especial y que quería con locura yo también quería idilio moribundos desde hacía años como de cuidada como querían nuestros hijos pero

Voz 5 28:42 no se algunas veces no sé qué me pasaba metía la pata algunas cosas sobre dónde estaba aquel hombre ya que el hombre

Voz 4 28:54 aquel hombre muerto

Voz 23 28:57 llegó el miércoles aquella noche tener pesadillas explica es oye que era una mujer ni que una mujer tampoco dan todo esto

Voz 26 29:06 tenía tenemos aldea cerca el lago Chad donde fundidos con el horizonte un día llegaron unos terrorista un día llegar

Voz 27 29:21 matar a mi tortura obligaron a casar vendieron como esclavos

Voz 29 29:43 ya os dije que no dejaría indiferente aprovecha

Voz 1667 29:45 esta semana de reivindicación nos ha contado nuestra compañera Sonia Moreno que Marruecos ha por aprobado su primera ley contra la Violencia de Género una ley que por primera vez criminaliza el acoso sexual a las mujeres es tremendo porque como os decía al comienzo seis de cada diez hombres creen que la mujer debe soportar la violencia para mantener unida la familia bueno esta ley aprobada ahora es un avance pero pero quedan muchos como nos va a contar Sonia en el siguiente reportaje

Voz 30 30:10 después de cinco años de debates entre los islamistas moderados y liberales el Parlamento aprobó por fin una ley contra la violencia que sufren las mujeres con penas de hasta seis meses de cárcel para los padres que fuercen a sus hijas a casarse o para quién acosa en lugares públicos pero deja pendientes muchas lagunas según denuncian las ONGs lo contempla como delito por ejemplo la violación dentro del matrimonio como denuncia la hacer escisión las Garde el Movimiento por las libertades individuales

Voz 1915 30:34 poco de oca o la todavía vivimos en un sistema patriarcal con una justicia masculina que era la mujer como un objeto que tiene que estar a disposición del hombre según un principio completamente arcaico machista y criminal es el deber de las esposas de aceptar tener relaciones según la voluntad del marido como un deber conyugal como una especie de obligación

Voz 7 30:54 el Guaje Gines donde brilla el sol

Voz 30 30:58 entre dos por ciento de los hombres en Marruecos cree que las mujeres deben tolerar la violencia para mantener unida la familia según los datos que proporciona ONU Mujeres de un estudio sobre la masculinidad e igualdad de los sexos realizado en la región de Rabat Salé y Kenitra es el caso de una joven forzaba por su marido a realizar prácticas sexo

Voz 31 31:16 vale sí que acudió a pedir ayuda a la acción feminista de Marruecos como uno relato en Agadir su presidenta regía Mosul es como es

Voz 32 31:27 en ella empezó a llorar y me dijo Yo soy víctima de violencia vengo de casarme con ese hombre hace menos de tres meses y él me demanda prácticas sexuales que son magníficas el marido le muestra películas porno en lo decía que tenía que hacerle lo que veía en la tele

Voz 30 31:41 y es un salafista F que además los delitos tipificados en esta ley se centran en la protección de las mujeres casadas o divorciadas dejando en el olvido otras que afectan a mujeres que son más vulnerables a la violencia como las mujeres y niñas fuera del matrimonio o con discapacidad Human Rights Watch y Amnistía Internacional también califican esta ley de insuficiente y han lanzado una campaña para sustituirla por una legislación más completa nos habla el director ejecutivo del día en Marruecos Alan al de las

Voz 33 32:08 si no te quieren que el que

Voz 2 32:11 los Mossos o ningún Delloye medio

Voz 30 32:13 curvas percibimos que ha habido algunos cambios

Voz 34 32:16 invito de las leyes pero todavía hay muchas lagunas por las que protestar la violencia se agrava sobre las personas la cuestión de la igualdad el derecho de herencia el problema del matrimonio de menores del matrimonio precoz todavía hay mucho trabajo por hacer en el ámbito de los derechos de las mujeres

Voz 30 32:33 con estas desigualdades están reflejadas en la moda Juana el código de la familia a pesar de su reforma en dos mil cuatro por es un nuevo cambio de este código podría ser el próximo paso del Gobierno según anunciaban tímidamente los diputados tras las críticas a esta ley

Voz 1667 33:05 vamos a pisar el freno diez minutitos para escuchar a otro superviviente habrán Fox un polaco que consiguió sortear la persecución nazi haciéndose pasar por hijo de una mujer cristiana por entonces era sólo un niño pero ya de mayor ha sido durante veintiocho años director de la Liga Antidifamación una organización que investiga el neo fascismo a nivel mundial y que también detecta denuncia ese discurso del odio que se extiende por Occidente hemos hablado con Abraham esta semana en nuestros todo

habrá buenas noches

Cream Lynch

Voz 35 33:44 cómo está viviendo una persona como usted que ha dedicado la vida a la lucha contra la intolerancia el actual ascenso de partidos de ultraderecha especialmente en Europa ante el bicho Eric Ensenyament

Voz 36 33:59 Vícar a Ci exprime esa especie ex Black Ops Beverly

Voz 1108 34:05 estoy muy preocupado porque el extremismo especialmente la política está tomando el control lo estamos viendo en un país y en otro país en otro país estamos volviendo al extremismo ya nacionalismo falta respetan falta tolerancia

Voz 36 34:19 la captado Llorens ha lanzado has been Jamis más bajo que te es sobrevivir al Holocausto y ver esto de nuevo

Voz 1108 34:29 verá ese lenguaje esa simbología esos mensajes tan pero Vicioso sí discriminatorios es muy inquietante

Voz 1667 34:37 en el pasado fueron los judíos el colectivo que sufrió el el odio de de estos de estos de estas ideas de estos grupos de ultraderecha in cuál diría que son ahora los colectivos a los que estos grupos dirigen su odio el odio de de la sociedad no

Voz 36 34:53 muy Jones esto tampoco antes

Voz 1108 34:59 ahora en Estados Unidos los judíos siguen siendo el objetivo de estos grupos en términos de prejuicios religiosos los judíos son los primeros y los musulmanes los segundos pero a día de hoy el objetivo son también los extranjeros a todo aquel que no sea igual API hablamos de inmigrantes de extranjeros también la comunidad LGTB is

Voz 36 35:18 no sólo hay allí Viti que me habéis visto

Voz 1108 35:22 lo que creo que ocurre hoy es que hay permisividad con este tipo de comportamientos Estados Unidos estamos viendo una tendencia que acepta este tipo de prejuicios sin problema es como si los tabúes sobre estos temas hubieran desaparecido nunca hemos sido capaces de desterrar del todos los prejuicios pero de algún modo había unos estándares sociales que indicaban lo que era aceptable o no es decir si tu defendidas algún tipo de prejuicio de este tipo tu pagas por ello quizás no con la cárcel pero la sociedad te hacía pagar un precio por ello si eres empresario noventa días si eras músico no te escuchaban a todo eso se ha perdido hoy en día Allés es muy problemático Estados Unidos sin ir más lejos tenemos un presidente que dice este tipo de cosas horrorosas se difunde la idea o el mensaje de que es bueno ser así de extremista hay prejuicios son de donde yo vengo son los judíos pero en otro sitio se hablará mal de los extranjeros en otro de los musulmanes en otro de la comunidad que es síntoma de falta de civismo y en ese sentido Internet que tiene dos caras una que permite una magnífica vía de comunicación se ha convertido también en una autopista del odio

Voz 1667 36:30 claro pero una sociedad así que tienda a ese a ese odio retroalimentado conlleva sus riesgos no como lo frenazos señor Foxconn cómo se frena esto

Voz 36 36:39 a mí me NAP me llaman aptos y castas echaban a L'Aquila

Voz 1108 36:46 soy optimista soy optimista porque sobrevivió al holocausto siendo sólo un niño no me pude permitir el lujo de ser pesimista porque incluso en los peores momentos hubo gente valiente ninguno de nosotros nacemos con ese esa es la buena noticia de ese odio se aprende el problema es que se suele aprender más rápido de lo que se tarda en abandonar así que la respuesta debe ser educación educación y educación gente capaz de levantarse y decir no

Voz 36 37:13 People ahora vengo de verla

Voz 1108 37:15 exposición sobre Auschwitz el canal he pensado que ojalá todo el mundo tuviera tiempo de ir a verla y comprobar lo que el odio es capaz de hacer si eso fuera posible todos los científicos todos los ingenieros todos los filósofos echarían contra el odio pero no lo estamos haciendo ahora sí creo que la gente puede cambiar las cosas hay personas buenas que rechazan este tipo de ideas pero que piensan que otras personas lucharán contra ellas y lo que deberíamos decir a su audiencia es que cuando escuchen algo horrible de este tipo algún argumento prejuicios eso deben decir no deben decir que no es gracioso ni aceptable ellos son los que pueden cambiar las cosas

Voz 1667 37:53 me hablaba antes de internet como una autopista de difusión de del odio no del que estamos hablando hasta qué punto esos mensajes están dirigidos hasta qué punto hay una estrategia más son menos dirigida para difundir ese mensaje del odio que que que cale ese odio en la sociedad

Voz 36 38:13 ante Ndi queden en llanto we now sí

Voz 1108 38:22 yo creo que al principio llegamos a pensar que esto era casualidad pero ahora hemos comprobado cómo se puede abusar de ese tipo de comunicaciones y hoy estamos viendo como Rusia las utiliza como vehículo en todo el mundo no para reafirmar su posición como país sino para extender el enfrentamiento estamos viendo cómo se utiliza Internet para enfrentar a la gente lo hemos visto en Florida recientemente sobre el uso de las armas y su control Rusia utilizó Internet para fomentar el enfrentamiento y tensionar más a ambos lados eso es muy preocupante tiene un claro impacto la democracia está minando las democracias lo estamos viendo con las llamadas Fake News que la democracia está siendo atacada debemos estar vigilantes con esto no debemos bajar la guardia tenemos una vía la única para la educación en la información pero ahora representa también una pérdida de democracia una pérdida de privacidad y a favor de los extremismos

Voz 1667 39:15 corremos el riesgo de caer en la censura para hacer frente a aquellos que no ven Internet como vehículo para la educación sino para extender ese tipo de ideas

Voz 36 39:26 a qué atenerse tenso Benito Find Ratings hispano de Sánchez en su idea

Voz 1108 39:39 hay riesgos debemos tener en cuenta que existe ese riesgo claro

Voz 0861 39:43 debemos encontrar un equilibrio que apele a la

Voz 1108 39:45 Pons habilidad sin tener que recurrir a la censura en Estados Unidos la Primera Enmienda de nuestra Constitución consagra la libertad de expresión al cien por cien aquí en Europa habéis sufrido algunas limitaciones respecto a la libertad de expresión yo yo creo que puede haber un punto intermedio debemos encontrar un punto medio hemos encontrado estándares de este tipo para la pornografía por ejemplo creo que podemos hacerlo al principio las industrias que controlan internet decían que todo esto era producto de algoritmos era la respuesta que utilizaban para todos pero eso no puede ser la respuesta para todas las personas que crean esos inventos tienen una responsabilidad sobre ellos e incluso sobre aquellas consecuencias que no tenían previstas esas consecuencias pueden llegar a ser muy muy dolorosas

Voz 3 40:30 sí

Voz 1108 40:31 y necesitamos asumir esa responsabilidad sin tener que recurrir a la censura pero cabe preguntarse aquí a quién creemos menos a los gobiernos a las personas que están haciendo negocio con esas comunicaciones a alguien

Voz 36 40:43 hay bares That's estuvo Ángels el Wii acto Bauman Ana

Voz 1108 40:59 yo creo que la gente está aprendiendo a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal y que hay un punto intermedio que debemos alcanzar yo creo que lo estamos consiguiendo de forma muy lenta pero lo estamos consiguiendo el peligro como tú decías es el riesgo de caer en la censura y que los gobiernos son las personas que hacen negocios con las comunicaciones decidan por qué tengo que leer o escuchar

Voz 1667 41:22 le preguntaba esto porque aquí en España ahora mismo hay un fuerte debate abierto sobre la libertad de expresión ahora mismo hay condenas a músicos a raperos por sus letras por el contenido más o menos duro o más con más o menos gusto por por sus letras eso es una es un retroceso en la libertad de expresión no sé si derivado de de ese intento de control por parte de las autoridades del Poder Judicial de de de ese discurso del odio

Voz 36 41:55 ex narran exacto esta mano y brujos retornan me da pavor Brito Pablo Padua Sao even F

Voz 1108 42:12 no tenemos una ciencia exacta para e Bay unas reglas claras para determinar eso me gustaría decir que es el público el que tiene la decisión que es el público el que decide puede pasar también con la pornografía así la gente no la consume no se haría ser público rechazar a los extremismos desafortunadamente no hemos aprendido durante mi vida no la su ya como puede abusar Se especialmente el significado de la comunicación que es tan amplio diría que primero y principalmente hay que ser conscientes de modo determinado de que hay un peligro así que tenemos que prestar atención no vas a encontrar un exacto a ABC au de sino una advertencia de que esto puede ser muy costoso para nuestra sociedad al menos la advertencia es una parte de comenzar a solventar el problema yo podría pensar que mis palabras sonoro y las suyas son terribles pero si tengo el poder que soy dueño de esta estación de radio en las que se oirán

Voz 36 43:07 son mis palabras sino las suyas

Voz 1108 43:09 es una lucha no hay una respuesta simple lo importante son las conversaciones en la gente tiene esto claro creo que hay espacio para que las personas se levanten y digan esto es inaceptable en una democracia inaceptable en España inaceptable para lo que defendemos ya si es posible que la voluntad de la buena gente prevalezca

Voz 1667 43:27 Mister juezas Zaki problemas

Voz 36 43:31 Ramin

Voz 0861 43:35 qué tal cómo estáis continuamos con ese recorrido por ese mundo que también importa esta semana las mujeres han sido pero las grandes protagonistas y lo siguen siendo en Punto de Fuga no es la primera vez que os hemos hablado de la doble victimización que sufren las mujeres en las guerras sufre en la violencia de forma doble primero los efectos de los combates como población civil y segundo sufren otra violencia por su condición de mujeres la violencia sexual por mujeres aprovechado el histórico ocho de marzo que hemos dejado atrás para exigir que dio una vez se radique el uso de la violación como arma de guerra Álvaro Zamarreño la violencia sexual hacia las mujeres en las guerras es peor ahora que nunca según advierte no mujer eso hace que sean dobles víctimas en los conflictos como reconoce la resolución trece veinticinco que obliga a incorporar la perspectiva de género en los procesos de paz pero sigue habiendo una enorme resistencia afrontar las causas estructurales de esa violencia hacia las mujeres nos explica Itziar Ruiz profesora de Relaciones Internacionales en la Autónoma de Madrid

Voz 37 44:35 no hay avances en abordar de una manera y con verdadera voluntad política con recursos económicos lo que es toda esa estructura de desigualdad que genera esa división sexual del trabajo que hace que hoy en día pues mayormente las mujeres sufren de manera diferente a los hombres los conflictos armados donde mayormente la la pobreza esta temporada la mayoría de las personas pobres son mujeres

Voz 0861 44:58 además los enfoques Securitas centrados en la respuesta militar a los conflictos propician una mayor violencia a las mujeres incluso por parte de tropas supuestamente de paz se desentienden de las causas políticas sociales y económicas de las guerras que a su vez tiene mucho que ver con perpetuar la desigualdad de las mujeres gracias Alvaro Bono sólo hay que combatir la violación como arma de guerra también los matrimonios forzosos como esclavitud sexual Unicef denuncia que ahora mismo doce millones de niñas en el mundo corren riesgo de ser obligadas a casarse es cierto que la última década estos matrimonios forzosos se han reducido un quince por ciento gracias a los programas de educación pero lo dicho todavía hay millones de niñas condenadas a esta práctica execrable Toñi Fernández doce millones de niñas en este momento están expuestas a ser off

Voz 0202 45:46 decididas para el matrimonio y así cada año con todo la practica se ha reducido un quince por ciento en la última década sólo el año pasado se pudieron evitar veinticinco millones de matrimonios infantiles son sólo números que dejan espacio a millones de aberraciones pero dada la gravedad del asunto cualquier reducción Unicef la recibe como una buena noticia la mayor caída de matrimonios infantiles ha registrado en Asia meridional donde el riesgo era del cincuenta por ciento hace sólo una década

Voz 0861 46:10 ahora pues hablado de Unicef la agencia de la ONU para la infancia a denunció también esta semana que más de quinientos millones de niñas son invisibles y lo son porque hay sesenta y cuatro países donde no se recogen estadísticas sobre los niños eso situación es decir es imposible saber si se están cumpliendo o no los objetivos de desarrollo Nicolás Castellano

Voz 1620 46:31 el informe evidencia que un tercio de los países del mundo no ofrece datos fiables sobre la situación de la infancia y en otros treinta y cuatro estados

Voz 0861 46:38 cifras disponibles indican que no se cumplirá tampoco

Voz 1620 46:40 los Objetivos de Desarrollo Sostenible con y cifra en quinientos veinte millones de niños que viven en países que carecen totalmente de información sobre al menos dos tercios de esos indicadores de los ODS relacionadas con la infancia o que carecen de suficiente información para evaluar su progreso lo que a juicio de la agencia de Naciones Unidas para la infancia los convierte en niños invisibles las consecuencia de esta falta de datos son alarmantes como describe Cristina Junquera el responsable de incidencia política de UNICEF

Voz 38 47:06 los datos son alarmantes las previsiones indican que en dos mil treinta diez millones de niños pueden morir por causas evitables

Voz 1620 47:15 otra consecuencia XXXI millones de niños sufrirán retraso en el crecimiento debido a la falta de nutrición adecuada

Voz 0861 47:21 lo cierto Nico aunque algunos se empeñen en negar la realidad esta semana también hemos sabido que el número de menores inmigrantes que han llegado solos a nuestro país en patera se ha multiplicado por diez con respecto a dos mil doce

Voz 1620 47:33 la llegada de niños inmigrantes solos en nuestro país se multiplicó por diez es el año pasado son cerca de dos mil doscientos lo llamados menores extranjeros no acompañados que desembarcaron en las costas españolas en dos mil diecisiete frente a doscientos setenta y siete registrados sólo hace cinco años en el año dos mil doce son los datos que ha ofrecido el Gobierno en una respuesta parlamentaria a petición del Partido Socialista el aumento es mucho mayor en el caso de las mujeres embarazadas el año pasado llegaron cincuenta y uno a las costas españolas frente a ocho en el año dos mil doce en total mil cuatrocientas cuarenta y tres mujeres inmigrantes llegaron en patera el año pasado cuando dos mil doce fueron sólo trescientos veinticinco

Voz 0861 48:15 Silvia cumple ya siete años de guerra civil siete años de violencia que provocado un auténtico éxodo que según ACNUR supera ya los seis millones de personas que han huido de sus casas hemos sigue sin conseguir que se respete la tregua de treinta días que ordenó el Consejo de Seguridad la ofensiva sobre Guta continuó avanzando de forma implacable según Médicos Sin Fronteras han muerto ya mil cinco personas y tras cuatro mil ochocientas veintinueve estén heridas en esa ciudad en Guta o dicho de otra forma cada día esa ofensiva deja setenta y uno muertos buscamos la última hora desde Beirut con holandés

Voz 39 48:51 Bachar al Asad continúa pisando el acelerador en Guta Oriental ignorando toda presión internacional sus tropas ya habían dividido en dos la zona bajo control rebelde asegura el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos en total habrían arrebatado a la insurgencia la mitad de su territorio si bien principalmente rural la ofensiva terrestre pero sobre todo los bombardeos de la aviación siria y rusa dejaban ayer medio centenar de muertos que elevan a ochocientos cincuenta las víctimas civiles en dos semanas una campaña indiscriminada que indignó una vez más al Alto Comisario de la ONU por los derechos humanos allí Al Hussein when principio cuando estás preparado a matar a tu propia gente mentir es Patti las afirmaciones del Gobierno de Siria conforme está tomando todas las medidas para proceder a su población civil son francamente ridículas en total hay casi cuatrocientos mil civiles atrapados que hoy podrían recibir un nuevo convoy humanitario Ésta es la intención de Naciones Unidas después del fracasado intento del martes entonces la entrega tuvo que interrumpirse por los incesantes bombardeos

Voz 0861 49:52 y terminamos en Reino Unido con un nuevo escándalo un escándalo que salpica una vez más a una ONG iba uno a cualquiera sino a una de las más importantes del país se mangos esta ONG ayudó al Gobierno británico ojo a localizar inmigrantes sin techo para deportarlos Ana Button

Voz 0127 50:09 lo cuenta el diario The Guardian la ONG se llamas en mangos en su página web dice que ofrece apoyo para salir de la indigencia y que todo el mundo debería tener un hogar pero en la práctica se ha dedicado a ayudar al Ministerio del Interior británico a patrullar las calles en busca de personas sin techo las entrevistaba ya avisaba a la policía para que las detuviera si sospechaba que estaban de manera ilegal en Reino Unido lo confirma el documento del año dos mil dieciséis que ha filtrado también la directora de la ONG que ha dicho en un comunicado entendemos que todo esto pueda parecer raro poco popular pero estamos obligados a trabajar en un entorno muy difícil el alcalde de Londres ha denunciado que algunas de las deportaciones

Voz 40 50:45 es que se han hecho son ilegales y por eso ha decidido suspender la colaboración con las patrullas del Ministerio del Interior

Voz 1667 51:07 nada más por esta semana seguimos hasta el domingo que viene en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter arroba Punto de Fuga y también en el podcast de nuestra web que sea leve la semana hasta el domingo a Dios dijo Biden

Voz 41 51:25 mi vida

Voz 4 52:05 en Viena

Voz 13 52:57 lo ha dicho

Voz 42 53:00 con con con una perecer

Voz 43 53:06 por qué no eran para verdad sí

Voz 39 53:12 es decir es muy un