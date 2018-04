Carmen Machi: "Hacer la vida real es muy difícil"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 3 00:11 días buenos días buenos días tiene tienen que crear festivales específicos el género para que una comedia pueda ganar un premio bueno pues la verdad es que es que si se queje esto no lo va a ganar un premio competir una comer

Voz 0633 00:25 media en festivales siempre es muy difícil osea normalmente no las cogen sobre todo si ven que es que puedes

Voz 3 00:32 eso es muy comercial pero por qué es lo más complejo es lo más malo que alguien te haga reír que alguien te haga evadirse de lo tuyo de eso esos vamos esas terapias de sí sí sí

Voz 0633 00:43 pero hay que contárselo al director de Kant

Voz 0381 00:47 además a la hora de a la hora de llevar a cabo el trabajo el trabajo de la comedia es es arduo es complicado es difícil es es es

Voz 3 00:54 es prácticamente el más exigente de lo dicen que lo mueve fases lo hace la gente llorar a la gente reír es mucho más complicado basta con que pocas hay lo da la tele

Voz 0381 01:06 si es así se valora de una manera extraña pero bueno para eso está festivales como el de Montecarlo no lo que

Voz 3 01:11 de ganar en Montecarlo el premio a la Mejor Película y Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Comedia Montecarlo que sabemos que había rallys y casinos y una familia con poco que hacer pero nuestro criterio aumenta la percepción de Montecarlo sabiendo tiene un festival de comedia esa gente mala no puede ser faltando de los Grimaldi eso es una familia bueno eso es una gente digna de una comedia tampoco piratas pero bueno eso ya estamos con el es que este país es verdad eh ya estamos con el los que se estrena el próximo viernes dieciséis la trigo

Voz 4 01:44 se le puede decir a un hijo que setenta y cinco años que no ves ahí Virginia que yo creo que ese chico te va a cambiar la vida sabes fuerte suerte soy una de las trescientas personas que échate a la puta calle que sienta destrozar la vida a un ser humano soy tu madre tu madre biológica quiero decir que usted y yo no tenemos nada que usted tiene dieciséis años

Voz 3 02:04 es entre otras muchas cosas yo es más complejo que una comedia Insein término comedia esta vez se quedan poco casita podríamos deberíamos ampliamente a mí pero habla de la música el de la música el baile de lo importante que es bailar me gusta mucho esa frase no sé quien puso en las redes que era yo mi planes esperar bailando a que todo pase y es verdad el baile es maravilloso Kamen de poder bailar yo es que bailo muy bien también te digo es eh

Voz 5 02:33 eh qué bien si tienes buena en su propia estimación pero bueno allá alguien que no quería que es así pero yo creo que va

Voz 3 02:41 sí lo muy bien bailar de esa maravillosa

Voz 0381 02:44 es maravilloso y si lo es y les ciudades además creo cuando además comparte compartes el baile cuando haces esta en este caso estamos hablando de de de danza de la calle danza de hip hop que además la danza urbana tiene que ver sobre todo se comparte mucho al lado tiene es como una especie de grito que sale del cuerpo interesante es muy es catártica es terapéutica es ganadora la música y el baile tienes toda la razón

Voz 3 03:13 la película Un poco por situar el contexto aflorando incluye expresiones como mover el esqueleto

Voz 5 03:19 no yo creo que no para con para contextualizar pero no no

Voz 0633 03:23 es esto ya está un poco de es de los ochenta de antes no no la verdad es que ahí hay varias hay cinco o no a todo lo que hacíamos vientos de baile no es una película musical debo decir osea la la la música está integrada dentro de la historia pero rodarla así para mí también ha sido muy divertido y me daba mucha energía au saber a estas mujeres osea cómo se movía Annie cómoda lanzaban tal hasta el punto de que de que yo siempre quería hacerme más al no pero bueno ya mientras el cuerpo aguante

Voz 3 03:56 Fernando Colomo y Carmen Machi a presentar este bien es una comedia necesaria por muchos motivos vamos a hablar con ellos en las ondas los tonos cadenas

Voz 4 04:11 a una semana imposible haber ya se lo he dicho pero bueno chica yo como vosotros queráis

Voz 5 04:18 no lo tenemos dominada alguien más

Voz 4 04:21 sí efectivamente pero es que no quiere ir a la pura verdad

Voz 3 04:25 es la última película de Fernando Colomo se estrena el próximo viernes seis en nuestro país no es un documental pero su origen si está en una historia real la de un grupo de mujeres de entre cuarenta y sesenta años que será dos días a la semana en Badalona para bailar estoy que es una palabra

Voz 5 04:43 no te pega nada no pega nada de hecho no

Voz 3 04:47 hay que a unas mujeres a las que hace algún tiempo conocimos en un concurso de de talentos vamos a recordar el

Voz 6 04:54 hola buenas noches hola buenas noches como os llamáis somos las Mamez porqué este nombre bueno porque

Voz 7 05:03 llevamos a nuestras hijas estaba aislada a ver si nos quedábamos esperando en la puerta hasta que un día dijimos sí porque esperamos en la puerta y no bailamos nosotras también

Voz 3 05:11 de qué estáis hablando que se extraiga no

Voz 0633 05:15 no no estábamos diciendo que es que el cabo esta esta frase que real desde cuando las Mames fueron a presentado al concurso de talentos

Voz 5 05:23 en la película pie tal cual maravillosa Maite Sandoval ella

Voz 0633 05:33 por todo alguna cosa afortunadamente alguna cosa pero yo quería expresar con palabras el concepto de mami no lo encontré mejor o yo digo bueno ese esto va voy a mejorarlo

Voz 3 05:44 iré pero siempre pero explícame las tú estás viendo la tele en tu casa se está sentado entonces esto que OCU

Voz 0633 05:51 no no no no yo no estaba sentado yo estaba sentado en en el Teatro cuando ellas actuaban porque nosotros ya íbamos a hacer la película antes osea nosotros la película de la tribu en la teníamos decidida bastante antes de que ya se presentarán al concurso de talentos

Voz 3 06:07 ya tú ya estás en el teatro viendo cómo van a actuar

Voz 0633 06:10 pero me pasé allí todo el día lo más divertido es que al final sea porque ya Jean pregunté dije oye pero cuando actúan estas chicas estas señoras de Badalona y entonces me dijeron son las penúltimas tienes como tres horas todavía entonces dije bueno pues voy a tomarme una caña y un pincho de tortilla por por el barrio porque claro estaba allí sin comer y entonces cuando volví me dijeron dónde estaba donde estaba más que ya han actuado

Voz 5 06:36 digo bueno esto es la película porque no me cabía

Voz 3 06:40 esa es la historia de un grupo de mujeres y acompañar a sus hijas a clases de baile dijeron pues pero eso se nosotros esa es la historia real

Voz 0381 06:47 el Villarreal pero eso es maravilloso y si es verdad además dos de ellas estaban con nosotros en la película forman parte del grupo de baile dos de las Reales de hecho la voz de la es de Cristina que está en la película es fascinante porque de hecho también hay hay un plano en el que está media Badalona bailando en una plaza en Badalona que están todas son mujeres pues eso de Badalona de barrio que sus chicos sus que sus hijos y los esperaban para recoger los de la clase de repente dieron ellas de dedicar un ratito para sí misma sin tener ninguna idea de danza de nada de nada de eso que tienen allí a desinhibido es absolutamente a ponerse la malla tira no es una maravilla helador las tienes que ver su momento subiendo de felicidad de la semana porque se dedican a sí mismas no es un rato para para gustarse

Voz 3 07:43 en cuanto a a la selección musical Fernando ahí también está tu mano porque es casi todo reggaetón

Voz 0633 07:50 se nota que de fe

Voz 5 07:52 ayer practico todo luego vamos

Voz 3 07:54 muchas un par de canciones de de la de la musica pero

Voz 0381 07:57 aquí

Voz 3 07:57 funky street dance es de todos

Voz 0633 08:02 pero cuando tú

Voz 3 08:04 pues todavía claro ya ya totalmente

Voz 0633 08:07 yo yo lo que pasa es que también he tenido la necesidad aclaró contar una historia tan vital y en que la música es tan importante yo lo he practicado sea yo mientras Carmen ensayaba el breakdance yo ensayaba claqué en otra academia porqué porque el breakdance un me gusta menos

Voz 5 08:23 Clara que era como el fíjate que no sueñe uno realizado fíjate carteristas tras ser sacada de contexto y mientras Carmen practicaba Brick tags yo hacía claqué

Voz 8 08:41 bueno en fin eh

Voz 3 08:43 es verdad que necesitamos lo que pasa en este país hace unos días el pasado jueves demostraría que que tenía corazón que que hay que devolver el interés aquí lo tiene no independientemente de la edad el género el contexto hacer tú pones a mujeres con profesiones mujeres maduras déjame decir

Voz 0381 08:59 por tanto

Voz 3 09:01 con profesiones normales sin glamour y me empieza a contar una historia desde de interés no desde las luces de mí

Voz 0633 09:06 Fernando si eso es lo que nos atrajo sea lo que me atrajo fue ver un vídeo que que que no llegó que era un vídeo grabado nada con un teléfono móvil de de las mami reales no entonces ese vídeo yo creo que tenemos un haberlo utilizado de tráiler

Voz 3 09:23 porque el entusiasmo que veía genera mujeres decir

Voz 0633 09:27 como la fuerza lo bien que lo hacían por otro lado no la vitalidad como terminaban al final en una pose ahí todas las como tremenda de tal pues claro realmente te daban ganas de contar su vida

Voz 0381 09:38 además se ve la personalidad de cada una que eso es muy bonito

Voz 3 09:41 a las seis mujeres que no

Voz 0381 09:43 Azkarate se pasan la vida dedicándose a los demás a cuidar a los hijos hacen las labores del hogar a las que trabajan fuera en el caso con mi personaje que no mujer que está sola con sus hijos pero sola idea es este momento para ti y para elevar la autoestima para equivocar T para sudar para pasárselo bien es una gloria bendita es lo más difícil de todo porque hacer la vida real es muy difícil para eso está la vida no que es inimitable en el fondo

Voz 3 10:13 es es una que Carmen Machi te hemos visto ya en todos los el abanico de posibilidades de fracasar era muy amplio días acertaban todas ya hace mucho tiempo ya que hasta este a este país en en el teatro en el cine la tele en la radio si te diera la gana bailando dan sabor imagino que cada personajes siempre llevará camino hoy será completamente distinto un personaje te obliga a aprender a bailar no no puede ser más decir bueno ya está ese personaje me va a obligar a tomar por estuviste que tomar muchas clases visto ya recuerdas ese proceso

Voz 0381 10:45 pues bien a Javier yo tengo conocimiento de de de baile danza porque yo creo que el noventa por ciento de los actores de nuestra educación corporal se basa en el baile yo bailado mucho pero nunca la disciplina de Hitchcock que me parece lo más de verdad rompe con muchas de las reglas que tu tienes ya establecida de los de lo que llevan son los dado sí absolutamente va a la contra no tiene nada que ver en Kuta sitios diferentes entonces tienes que es como que de Sacyr para hacer no ya a una edad pero mola muchísimo porque tiene algo de es que es muy es es es algo que es común estallido continuo es es muy liberador es muy de verdad muy recomendable pero lo más bonito de todo es que este cuando esta profesión dice madre mía qué cosas que Terry te regala por la cara no como o no cuando tienes que aprender cualquier cosa que tenga que aprender por la película es una bendición es una de una suerte tremenda el dedicar dos meses de tu vida por trabajo atender que habla de bailar esta disciplina de danza me parece lo más y fue fue pues cojonudo la verdad

Voz 3 11:49 claro con el tiempo basa sabes se imagino que el común de los actores sabe montar a caballo espadachín hip hop

Voz 5 11:59 pero no conducen no conduzco prefiero pero yo no he tenido tiempo de sacarme el carné mientras estaba tremenda montar a caballo

Voz 3 12:11 tú tú conoces bien a las las sí que ya de los actores porque cree que hay una serie de conocimientos normales que el actor decide renunciar a él no no puedo hacer puede digo normales entre comillas se que no pasa nada porque los Alinghi

Voz 0633 12:23 la explicación porque yo creo que me mientras en todo el mundo tiene la necesidad de aprender a conducir para llegar a su sitio de trabajo hoy en día esperemos que se utilice más el transporte público pero bueno tradicionalmente pues era como que necesitamos un coche para poder moverte y tal los actores primero siempre vivían en el centro estaban sin un duro lo poco que tenía sólo gastaban en clases de interpretación no en clase de contención pero ha cambiado yo

Voz 5 12:50 yo voy más allá es una cosa todavía más

Voz 0381 12:52 terrible

Voz 5 12:53 es que nos llevan a todos los sí es verdad es una eso

Voz 3 12:58 yo ya tengo amigos directo es Suecia es lo mismo no se liga pero es el momento de que vamos a hablar ahora la mente Carmen pues llevan para tener la seguridad de que vais a su pues ésta no porque te diga no es que es muy claro claro no

Voz 0381 13:17 el para que llegamos a la hora nosotros mucho

Voz 3 13:20 dice oye pero te ponemos un taxi algunos invitarme te preguntas y no voy dando lecciones no te ponen voluntades porque es un señor

Voz 5 13:28 no es que estar aquí tocando en tu tiene bien baja y eso no es que no cuando tienes que era tu casa dice mete como te dé la gana como si no vas a tu casa si tienen que ver con eso sí

Voz 3 13:45 dicho esto antes toda la admiración el cariño la prensa

Voz 5 13:49 pero cuando es cuando se dos veces porque no lo sé pero en dos

Voz 3 13:56 tras es esta derecha pero lo podemos incluir dentro de habilidades es decir hablo inglés otra actores

Voz 0633 14:06 hombre por Dios

Voz 3 14:07 ahora que hacer mucho tiempo no cese que no echas un currículum verdad

Voz 0381 14:11 la verdad es que

Voz 3 14:12 pues polo azul no

Voz 0381 14:15 la mente nunca se sabe en la vida

Voz 5 14:18 sí sí es una mujer busca granjero la música está muy presente en toda la pelea

Voz 3 14:25 lula

Voz 9 14:31 no dejes de vale

Voz 10 14:37 vale todo el proceso

Voz 3 14:40 de documentación de una película como ésta imagino que

Voz 10 14:42 el estudio oportunidad de

Voz 3 14:44 no pasarte Spotify de abre este disco que escuchar mucha música sí la verdad es que es es una de las ventajas que tiene el cine no que cuando te metes en un tema que teóricamente no conoces te tienes que documentar luego que decía Carmen antes no que es parte del trabajo entonces entiendo que no habrá Patti ningún problema hemos ido a las fuentes en este caso de Batman y hace una minoría son tres grandes estrellas del reggaeton imaginamos que no tenemos ningún problema por ejemplo en explicarnos con los demás que no hemos hecho ese proceso de aprendizaje que es el frío Doll pues el dolor es como el frío pero pero con una variante muñeca no tiene idea no

Voz 5 15:28 cuando hay un frío que Mariela

Voz 8 15:30 cuando uno cuando un rey que tiene lo dice vamos a balbucear balbucear que es balbucear

Voz 0633 15:37 pues va Lula era la propia palabra tope

Voz 5 15:40 las llamas

Voz 3 15:44 habla lo que que decir la película se puede ver llamaba así hablar lo que no tiene que decir no son más que fueron Teo

Voz 5 15:53 tras la alguien

Voz 3 15:57 eh tengo una forma no miles mucha gente es verdad que el reggaeton y que además es un estilo musical el reggaetón tiene Cheli acompaña de una mala fama que después eso justifica es la música latina que ha triunfado allá donde un grupo de latinos da igual si Estados Unidos allá donde hay una comunidad latina más o menos razonablemente importante el reggaeton triunfa y no lo ha conseguido nunca ni la bachata flamenco ningún otro estilo solamente el el reggaeton porque se sí pero fíjate además es una cosa curiosa porque el el reggaeton el hombre lapa que que que tenía que sabían la película pues al principio era como bueno reggaetón me dejaron lo quieres escribir

Voz 0633 16:34 dirigido ya Joaquín y el músico también decía buitre hacer un reggaeton y entonces tal y luego se ha hecho el hombre lapa isla canción que nos ha cautivado a todos

Voz 0381 16:47 qué tiene contra el reggaeton es que yo no yo no lo entiendo porque además tú te pones a bailar

Voz 3 16:51 tras Carmen un poco machistas muy tú crees que el pero no

Voz 0381 16:56 creo eso ahora decimos que es la detrás machista pero el desprestigio el reggaetón no creo que tenga que ver con eso siempre hay

Voz 5 17:03 si algo porque si yo creo eh no

Voz 2 17:06 además es una música muy simple muy fácil como muy

Voz 0381 17:09 luego gustamos bailar las muy gozosa de bailar y a quién no le gusta el que critica que todo se pone a bailar sobre lo que lo practica sólo su casa porque es verdad que es mola mucho no es buena cosa sexual y sensual Si hay algo ahí en carne viva me encanta no soy iba era de para nada pero

Voz 3 17:27 no yo tampoco pues si bien en el Socas y que eso no es realmente una ha sido elegido bailado ni ni sentir un sentido del ritmo de esto

Voz 0381 17:35 dado el reggaeton

Voz 5 17:37 no él expropiar El hombre lapa porque no se ha fallado en todos los demás que puede tener quién es todo una vida sin sentido

Voz 3 17:50 no hace cuatro días estén este cronología de las bestias iniciado español de de Madrid hay gente que eso se estrenó en Buenos Aires hace ya algún tiempo quise desmayado durante la función es una función muy dura y déjame decir porque la actualidad es como es en estos días además para mucha gente que vaya mañana a ver la función no esta semana va a cobrar todavía un sentido todavía más más profundo y es desconocemos la autoría la frase pero es la vida imitando al arte el arte imitando a a la vida que momento

Voz 0381 18:19 Curtis esa función si la cronología de las bestias que que tiene además que la la premisa de inicios la desaparición de un hijo me caso mío en este caso mio que aparece a los diez años y hasta ahí puedo leer de una parte no pero tiene que ver con la familia tiene que ver con la desaparición con la mentira con el con lo que ves no es lo que parece es terrorífica la cantidad de similitudes pero la cantidad cosa que no puedo desvelar porque tiene algo de thriller decirle en cuanto de de suspense y este descoloca mucha tiene una estructura muy cinematográfica y juega con flash back con lo cual es como espectador más flipando pues como por desgracia no está pasando estos días con la con el bueno con el pobre Gabrielli y con toda la todo lo de de lo que se nos está impregnando de la gran sorpresa de Pen es hacer un seguimiento y la función y esto tiene nosotros allí no podíamos hacerla sea yo no digo pero es que son tantas las cosas tantas las palabras exactas que estamos viendo tanto los matices que se parecen que que me parecía demoledor además de manera increíble yo creo que ayer además el los espectadores estaban un poco sobrecogido igual que nosotros mi compañera Pilar Castro no podía saludar voy a parar de llorar porque era como era un poco demoledor no la

Voz 3 19:41 pues no siempre es lo que hacéis ahí los buenos actores cuando cuando la vida está apretando pero lado el texto es uno pero la vida hay tu cabeza hasta imagino es imposible abstraerse del momento pero el ejercicio sigue sigue estando en un teatro delante desde el público

Voz 0381 19:59 él a los personajes no somos nosotros los personajes no les pasa lo pero eso ocurre a nosotros pero sí es verdad que hay un hay un grado de sensibilidad que tu tienes por dentro por lo que te acaba de ocurrir lo que acabas de nosotros íbamos al teatro con la noticia refrendada y es verdad que eso sí se empapa todo de algo no pero tú lo tienes tú puedes dejar que se contamine de eso para nada pero sí es cierto que con el movimiento de los salidos ya eres tú ya eres tú el que sale a saludar ya eres tú el que te viene con todo no se fue ayer fue muy curioso

Voz 11 20:30 ahora como estos

Voz 0381 20:32 cinco

Voz 3 20:34 Carmen Machi en las energías de las bestias teatro verla en el Teatro Español de Madrid y el viernes dejadme decir a los dos porque en la historia de Colomo que yo no sé porque director de conmigo yo no me parece injusto que te director de comedia bueno yo yo lo he hecho comedia sí se hecho

Voz 0633 20:51 alguna comedia Hay en general es Mis películas hay hay siempre un tono de comedia casi siempre no pero pero es verdad que a mí cuando me preguntan siempre tengo lo lleva a un productor buenos guiones dice pero es comedia entonces yo digo

Voz 5 21:05 pasa algo parecido Fernando ha ganado algo muy similar