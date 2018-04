La Vida Moderna es decirle a tus padres que estás dejando la droga a la japonesa

Voz 1 00:00 monólogo el vino de la gente que dice lo que piensa y qué piensa lo que dice te ofrece

Voz 4 00:46 para hacer una visita convencional con estos aspirantes que te cuento aplauso pues nada bien

Voz 6 01:05 vale vale vale vale vale vale vale vale pero tampoco tampoco una una cosa es glosar la figura de los vinos monólogo yo estoy ya con sino lo paran habrá que mirar oye pero Pablo qué pasa que no vemos aquí la imagen Pablo Pablo la imagen de programa aquí en la tele viendo va un momento

Voz 0470 01:26 la prosa para Pablo Aran Lisa sin parangón

Voz 1194 01:32 en una una convencional y da al hacer publicidad de vinos monólogo pero por ejemplo decir cosas para las que no es habitual que se el vino la confusión se nota no es para esto no es para beberlo

Voz 1194 01:47 Carlo para el estarlo con el gofio claro yo tenía un compañero pero esto con cinco seis años del colegio de GB que todos los días sus sus padres les daban para designar vino con gofio claro joder color rojo esos argamasa en serio lo normal gofio con leche o vino con

Voz 0470 02:06 eh bueno mucho venir hoy es el problema número ciento tres ya hemos pasado programación que Holmes recordar que formación fue la hostia bobo de nada la calidad por aquí en Hoy es un programa especial porque después de un tiempo en hacer los monólogo hoy puedo voy a volver a hacer los monólogo de algún tiempo extra os acordáis que ahora ya no hago los monólogo porque problemas al golf ver de cuando el líder de tener que dar explicaciones porque no quiere hombre

Voz 0470 02:33 hoy los monólogos en han echado encima son los monólogo han entrado en mi casa para que lo haga porque la noticia de hoy

Voz 0470 02:41 el Pontiac porque la noticia es

Voz 7 02:44 un anciano de setenta y siete años ya se enfrenta a un oso emparejó era

Voz 1194 03:01 es el renacido palentino eh

Voz 0470 03:04 Palencia de nuevo os acordáis que que en Palencia donde hace poco que hablamos con él y tal un señor se enfrentó buitre que quería llevarla al más allá iba y ahora de nuevo un ya yo en Palencia se enfrenta a una bestia del del infierno extra vale

Voz 1194 03:19 en las cosas en la tierra donde la Policía Nacional es la mejor de España

Voz 0470 03:22 efectivamente ustedes me Valencia

Voz 1194 03:24 porque tú nunca contará

Voz 0470 03:27 me encanta la noticia en Palencia Home of the ya ellos la noticia Secundino esta semana se paseaba por Peña cereza en el Parque Natural Fuente Cobre cuando se encontró cara a cara con el oso pues que parecen nombre de videojuegos

Voz 1194 03:40 pero ojo Peñas

Voz 0470 03:43 Creta Fuente Cobre uno parece parece el Diablo III como Secundino paseaba por Peña cereza buscando la daga del infinito pero tuvo que hacer un conjuro de protección parece Legend of Zelda pero Palencia el juró de protección si es una como un truco de del un chiste

Voz 1194 04:00 Ava aval que no avales Maiso realmente vale vale

Voz 0470 04:05 el suceso ocurrió sobre las seis horas de la tarde cuando Secundino paseaba junto a su perro le encanta andar por el monte y su jubilación le permite disponer de tiempo para hacerlo también en su buena forma física pese a que tiene ya setenta y siete años ojo jubilación y buena forma física el doble combo del jazz

Voz 1194 04:20 lo puedes usar para el mal rollo Ortega Cano claro para el bien rollo Secundino por eso te quiero decir lo ideal sería que no llegarán a esa edad con fuerza porque la lían mucha

Voz 0470 04:31 si te acuerdas esto es el de Money money ni de Secundino ojalá historias que es puro rol Secundino vio una calavera de un venado con su cornamenta y todo lo que había sido cercado contra las peñas devorado por los logos joder macho Palencia la Tierra Media que es increíble de aún así siguió avanzando a ver si habría otro reto más reciente de animales que habían sido pastor de los cánidos es que no quiere necesita porque demasiado Epic contando es una historia de pronto su perro empezó a ladrar se dirigió hacia el CAM éste se envalentonó en ese instante desde las peñas salió unos su enorme yo aquí ya esperaba que Secundino si va a subir una Roque cuidar

Voz 1194 05:08 hoy Aragón hijo éste lo vengo a darte muerte lo es claro

Voz 0470 05:15 dice de pronto en aquí aquí ya habla Secundino dice estaba a menos de un metro y me plantee ante él porque no había otra solución claro que soy el estoicismo ante el peligro es la característica del héroe mar diez en valor para ser

Voz 1194 05:28 le di en la cabeza con el palo que llevaba yo en la mano un palo

Voz 0470 05:34 el juez más quince en materias primas Mar veinte en experiencia IMAS treinta en huevos como pelota de nivel breve pero eso me empujó y me tiró al suelo esto para que te saca un poco la épica porque claro es ese hoy diciendo quita ya joder quita hombre que estoy a lo mío es en plan aparto un poco que no te quiero pero bueno hice Saturnino Secundino me quedo un poco aturdido me alejó de allí rodando huyendo a gatas a gatas cierta que estaba doscientos metros no olvida que tras por supuesto más cuarenta en recogida de cable para a EBIT ojo doscientos metros Agatha por el campo con ochenta años el que ahora no es igual son quince minutos

Voz 1704 06:14 hilos hoy a lo lejos haciendo que no te voy a hacer nada joder

Voz 0470 06:18 pero donde ir acariciando me arrepiento de no haber sido más precavido aseguraba a la salida del hospital Secundino que dice estar soltero cuidad

Voz 0470 06:30 dos cuidado que está soltero Secundino aprovechando la atención mediática para tirar ficha

Voz 1194 06:33 porque como nos ha entrado de esta Juan y Medio

Voz 0470 06:37 más veinte en zorro por supuesto va Secundino Secundino su cara a Milito e Secundino igual vamos a ver manifestación del ocho a mí cuando te acompaña pero te salva de las bestias así que joder están vamos a intentar investigar el el tema Secundino porque Secundino es el renacido así que vamos a acabar quedando Secundino renacido

Voz 9 07:58 España ochenta y cuatro Alemania diez coma de moderna

Voz 10 08:08 el Daily Mail

Voz 11 08:11 Tour de Miguel Martín Salamanca mil novecientos setenta y siete que vino

Voz 0470 08:27 hombre no no eso de novela épica directa la Peña cereza en Fuente Cobre es que de verdad que es el juego de ya nos aconsejaban me dejó otro juego de Elvis bueno es un poco también lo que la gente ayuda bueno que

Voz 1194 08:45 esto es la vida

Voz 0470 08:47 esto es la putas están que hunde más Ignatius

Voz 1194 08:56 de la meseta americana el dinosaurio

Voz 0470 09:00 claro es que los dos últimos este uno de mono y otro de Saura

Voz 1194 09:03 junto con combine Rita Maestre si os así aún la tía me interesaba yo conquistarlo vengo de de puto simio así tal porque porque una apuesta fuerte

Voz 0470 09:16 medir de mono venir de mono denota también una creatividad un estar fuera de las convenciones sociales ser un puto loco

Voz 1194 09:23 ella también enseño las tetas en una capilla

Voz 0470 09:29 bueno que que bueno que antes de nada perdona perdona disculpa que te he dicho esto no echó y moviendo papeles porque tenía los monólogo con Secundino según desenfrenada unos

Voz 1194 09:42 con un palo habría que Palop

Voz 0470 09:44 la cabeza osea el yate del buitre

Voz 1194 09:47 claro pasan a la final en el jazz y el que gana entre ellos que ahí que muera alguien ya

Voz 0470 10:01 que no peces moviendo papeles pero es que tengo una cosa que quiero hacer que es un poco el Trailer de mañana porque mañana tenemos un invitado mañana martes hombre que viven tengo un problema

Voz 1194 10:11 bueno puede ser tan guay como Rita Maestre bastante celoso

Voz 0470 10:19 el con el buitre en lo no llevamos ya dos semanas sin ofensas en el programa es verdad que bien estamos tranquilísima cero de prensa nadie diciendo los puntos de de la vida moderna han ofendido

Voz 1194 10:30 pues progre de la los pero nada bueno Alfonso arroja un poco de eso

Voz 1194 10:50 pero eso es el prisa está diciendo lo que me contaban mis padres siempre me gusta

Voz 0470 10:56 eso porque él se mete en charcos les gusta definirse sí pero no hacemos haciendo ofensas ahora porque porque ya dijimos que queremos que programa sea como una piscina en Zaragoza este valor de la tranquilidad open free pero

Voz 1194 11:08 es una estrategia porque aunque yo derrape por ejemplo ido y ofenda un poquito al haberlo dicho previamente claro ya queda mucho más suave

Voz 0470 11:16 eh pero mañana viene un invitado al que en su momento hicimos unos chistes pero vamos a poder ofender iba a venir aquí es que mañana martes se pero se dio Juan Echanove no mañana martes viene Raúl gay

Voz 0470 11:36 aquí no se pueden hacer chistes aquí yo no lo conozco tras otra Raúl gays recordemos que es el el diputado el diputado de Podemos que es tuyo a Echenique no

Voz 1194 11:43 hace faltas el chistes cuando escribirle

Voz 0470 11:46 eh sustituyó a Echenique en las Cortes de Aragón ya ya hicimos un par de chistes y tal concretos aunque también es funcional claro

Voz 1194 11:52 la sustituye otra persona más disfuncional

Voz 0470 11:55 hicimos no cuanto siete temáticamente comenta hay comedia hay comedida pero ya está pero no se va mañana vamos a tener un gran reto ante nosotros sobre todo que es que aunque Raúl gay aquí en vivo sea sano pero tenemos aquí inerme pero es que simplemente su presencia Jean

Voz 1194 12:09 una provocación bueno pero

Voz 0470 12:12 a lo mejor la televisión te hace los brazos más pequeño

Voz 3 12:16 a lo mejor se presenta aquí como cosas normales no lo sé a lo mejor

Voz 1194 12:20 todo lo que sabemos de él es una deformación empezamos tecnológica empezamos muy bien bueno mañana sí

Voz 0470 12:27 fíjate quería contarlo porque a ver qué pasa mañana ve la ofensa no se puede pero que

Voz 1194 12:31 se comporte normal vale sí pero para nosotros

Voz 0470 12:33 hemos y no pasa nada vale vale vale eso tal moviendo cooperación

Voz 1194 12:37 que empieza a ser

Voz 0470 12:42 sí hace el pino quienes nada bueno porque

Voz 1194 12:45 Del Pino yo me quito el sombrero

Voz 1194 12:51 además puesto nervioso eh no eso mañana

Voz 0470 12:54 aquí lo supiese y Virgen Santa entiendo

Voz 1194 12:57 les espiritual mañana vamos a ver oye que jugamos al baloncesto el viernes tuvo partido bronce lo hemos hecho lo zorro echamos la revancha sí sí sí

Voz 0470 13:05 pero hemos hecho la revancha contra colgados del oro de

Voz 1194 13:08 las de versus zorros eso es no es el resultado de vamos a lo vamos a comentar más profusamente el miércoles

Voz 0470 13:15 estaremos pero hoy tenemos un pequeño avance en forma

Voz 1194 13:18 vamos a decir que hubo sangre hubo saqueos porque nos dejamos la piel

Voz 1704 13:22 que despide antes de nada que Guille Jiménez no pudo venir porque me ha partido en la de NBA cada trámite vital

Voz 0470 13:26 el otro otro de los colaboradores tirón puto que se vino vino comenta que es un entrenador mítico de Madrid de origen serbio probablemente era el más veterano de todos sí que lleva toda la vida jugando baloncesto fieles un sargento de hierro en su mirada muy motivado yo creo que no lo habían dicho partido tampoco eso es que yo que nunca jugó al baloncesto en serio me me me hizo cosas que no sabía que se podían hacer son nuevas sensación

Voz 1194 13:51 pero también se llevó caro como empezó con esa dureza también se llevó supongo

Voz 0470 13:57 hemos un pequeño avance de una cosa

Voz 1194 13:59 cuando a Cobas no ve narra el vamos a hablar

Voz 0470 14:02 eh

Voz 8 14:03 Kovacs militar intenta entrar a canasta pero no contaba no sé vamos a verlo implante huyendo a nada porque ni siquiera vas a taponar el plan no sólo para darle cuidar y ahora claro vamos a ver qué tanta intensidad giro eh hay cámaras llevándose la mano a la boca diciendo que lo han deseado

Voz 1194 14:37 a falta era era yo creo que no la falta yo creo que fue falta eh falta de Kovacs sabiendo que fue cobro en os quiero decir fue muy honesto muy noble en el sentido de que él no no no pitó falta

Voz 0470 14:51 porque dijo que pitan los que defienden vital lo que defiende aquí no sabía eso sí sí

Voz 1194 14:54 es como nosotros no dijimos nada yo lo primero que hizo fue de quién fue la fuente

Voz 0470 14:59 Jorge por describir a fuera de banda de describirla jugada este este hombre mítico entrenador madrileño va a entrar a canasta hacer una bandeja pero se encuentra Ignatius fecundada con el oso como el ya metidos es que no van siquiera taponar le porque no no podían ofender va va directamente hecho y lo saca del campo es una cosa que en en una convención de echarían

Voz 1194 15:20 lleva eclipse mañana hábito falta venga a seguir te quiero hoy muy sargento Michael el miércoles analizaremos la jugada diremos cómo hemos quedado bueno revisaremos al partido porque hubo grandes de pero hoy vamos a mi sección me gusta mucho que estemos en la Semana de la ofensa porque porque vamos a ver si fíjate que además tenemos mañana también diremos lo que queda de promoción de lo que justo no el seis el siete y el ocho de abril si no tenemos nada que hacer nosotros quedó libre eso no queda libre ese ese Finder

Voz 12 15:56 bueno y que pasa tenía algo que hacer del seis al ocho de abril

Voz 0470 16:02 pero haciendo en series te lo juro es que ha salido un plan

Voz 1194 16:05 ha salido un plan que podemos y los tres que sería maravilloso si ponéis caro sino yo tengo una cosa

Voz 0470 16:10 lo que no nos cuentas están donde el programa porque es más divertido

Voz 1194 16:12 aquí ha no el del seis al ocho de abril yo tengo una cosa pero la puedo mover yo soy yo tengo una actuación en Madrid en Madrid la podríamos ir el viernes y luego también bueno vamos a ver verse donde es que igual yo no yo no convence que es una cosa de de Ceballos ha inventado algo paliar los pero yo quiero que os convenza a esta gente mira ya verás

Voz 13 16:34 quiero ser una chica

Voz 14 16:38 también Videira intenta según consta hogaza o contándolo porque era la mejor escena conseguirá dos invitaciones para participar de la Comisión Federal de su próximo seis siete ocho de abril o culta las bases en Red punto es El matí participo será mucha sorpresa

Voz 1194 17:03 vamos preparados ya el abonado que es la Convención Nacional del PP osea

Voz 0470 17:11 para para la gente lo esté escuchando es una sucesión de varios vídeos cortos gente del PP diciendo enviarnos tu vídeo para la Convención Nacional del PP en Sevilla el siete de abril

Voz 1194 17:18 pero todo cualquier día en España no es una convención general hay un día específico que como en a la galaxia que se reúnen todos y cada uno con sus cosas

Voz 0470 17:30 uf uf uf el Tirol de forma coches que llevo dentro me está ardiendo San esta quinta quemando

Voz 1194 17:35 el seis siete y ocho de abril entonces claro la gracia lo que tú dices hay persona persona a sí mismas con el móvil en plan mira qué modernos que está ojalá chalada

Voz 1194 17:46 los como señor Lars cuando es la gracia es que el mejor vídeo de todos el concurre al concurso es que te pagan la estancia allí siete ocho abril

Voz 0470 17:55 yo no sé que tengo pero lo que sea lo cambio anulado claro

Voz 1194 17:57 oye es que esto es lo caro

Voz 0470 18:00 habrá que meter un vídeo además yo creo que sí

Voz 1194 18:03 yo creo que dice bueno la convención del PP en el disparadero los abrió me conformé con Fraga

Voz 1194 18:14 esperando diré yo creo que está está muy inclusivo que que quieren hacérselo guays pues estamos a tope como ciudadanos ahí

Voz 0470 18:25 el incendio en la convención del PP igual según la está algún mariquita bueno ya se casan los igual Entralgo negros no

Voz 1194 18:34 bueno vamos a ver un detalle del vídeo que yo creo que revela que que realmente es una convicción muy inclusiva Pablo no se supo poner mira cuando aparece la rayitas es como es

Voz 13 18:44 dará los versos

Voz 1194 18:50 a ningún negro en el vídeo de utilidad Se va a respirar en esa convencía

Voz 0470 18:55 tranquilísima me metieron las bases para verse

Voz 12 18:57 sí podemos participar yo creo que sí

Voz 1194 19:02 esto es concurso a concurso pero tú estás aquí cuando pensé en una convención con muchas personas que no no lo escuché pero pero algún juego poco cocaína votar Putic pero esto es el programa alguna cosa digo en el momento no realmente porque pocas veces me di cuenta de lo se pero en esta ocasión para lo ponen eso explica muchas cosas nos damos cuenta cuatro de ellas proponen es que la gente salga un un vídeo porqué desde el PP hay que contestar a eso sí que eres del PP o por qué simpatizar con el PP ni sentó las bases son ya empieza mal porque para quién dice afiliados simpatizantes del Partido Popular simpatizar simpático han tirado aunque no me simpatiza pues mi hip Baptista pues mi simpatiza fingir que no simpatía

Voz 0470 19:57 a simpatizar no simpatía a eso no implica nada tampoco

Voz 1194 20:00 a ver cómo participar dice graban vídeo con tu teléfono móvil tenemos tenemos móvil

Voz 0470 20:05 los simpatizantes del PP tenemos móvil venga perfecto

Voz 1194 20:08 además iPhone bien formato horizontal perfecto perfecto enviarlo al tal tal tal lo tengo aquí apuntado pero esto iba hay que luego hay que mandar no me completó tenemos perfecto la vida moderna de como Rajoy nosotros tenemos no se L punto vpuig DNI e no tener no sé si seré a la que perteneces la puta la puta se pueda fuera la Cope para despistar y hay que mandarlo antes de entonces yo pero esto no te has dicho ante una frase es una frase de que eres del PP Perino hemos yo no he pensado que se te ocurra sea yo había pensado desde aquí mismo una idea no yo te graba primero dice no porque es del PP sí porque me quiero follar a Nacho Vega por ejemplo

Voz 13 20:53 sí

Voz 1194 21:00 es una buena razón luego te enfoca es la que te dé la gana

Voz 0470 21:04 pero mandamos tres distintos queremos

Voz 1194 21:07 tres vale vale vale podíamos haber una conjunta bueno

Voz 0470 21:10 por tres motivos tengan el plan mimarla no lo hacemos

Voz 1194 21:13 árbitros glorioso alfil vale vale aquí mismo se lo mandamos

Voz 0470 21:16 el primero vamos a pensar pero es que esto no es una frase pensemos tú vas a tu casa decirlo de para porque me fui a la oveja sí o no sé qué voy a decir otra que tú tienes una macabra de Bali pero diré de una min que yo te tú

Voz 15 21:30 que el motín porque hay que por lo sobre por

Voz 7 21:32 hombre pero que no sea un lugar común Poor's

Voz 0470 21:36 vale para que por el trato por la tranquila

Voz 1194 21:39 ya por la tranquilidad o por o

Voz 0470 21:41 en Vic Puerto Hurraco Greater

Voz 1194 21:47 qué quiere las

Voz 0470 21:53 por qué les pongan por lo como Carmina lo que ha hecho es poner a la Motilla mochila un motor eléctrico yo puedo decir que que les vuelvan a poner motor de combustión a la mochila

Voz 1194 22:01 que contamine es decir que reivindicar el petróleo y que quiten lo de la peatonalización de la Gran Vía eso es lo que tú quieres pasar con el coche contaminando como Dios

Voz 0470 22:17 Kiko mi mochila y aparca enfrente el prima

Voz 1704 22:19 si Irán quiere con mimo chiquillo quemando picando y que hizo aparcar donde quiera como con por mí coño

Voz 1194 22:31 tiene que ser treinta segundos última mierda

Voz 0470 22:39 pues a ver primero no ha habido selfie vale pero pegamos aquí pegados pero te los micros van Marcelo pensar planifica esto de lo cutre pero muy rápido y es enfocar Kurier publicó vaya Fidalgo no del PP o algo así que no sé qué el que no soy Gambia o o que nos oiga Miguel Ángel que nos oiga Miguel Ángel

Voz 8 23:02 no no lo retira ahora

Voz 0470 23:06 no no que puede sin más P

Voz 0470 23:15 que podían cantar expira el chamán especialista en cantidad

Voz 1194 23:21 hombre fascinado hemos olvidado que parecemos venga y que cuando le venga quién lo dice

Voz 0470 23:33 he llevado tu primero

Voz 1194 23:37 cambios que el PP por esto

Voz 0470 23:39 vale vale Tomás vais a ver luego a las cinco

Voz 8 23:53 que tiene como primer pero digo yo

Voz 0470 23:58 m quien traducirlo al Nico eh

Voz 1194 24:02 hola a gentes del PP a la Convención de Sevilla por las siguientes razones

Voz 1704 24:12 yo quiero aquí le pongáis a la mochila de Carmine que ha puesto motor eléctrico hay motor de combustión ya ya ya Petar de contaminación todo Irán gays un carril que puede yo ya aparcar el Primark con con Mi coño hay como Esperanza Aguirre

Voz 1194 24:23 te has sacado yo quiero ahí vais a ser la nueva UPyD vale perfecto no lo que tengo que guardar primero el teléfono en contacto expira tener un contacto que va a ser

Voz 0470 24:51 convención competición gente eh vale pues ya está un aplauso para que el de relaciones públicas

Voz 9 25:01 Ignacio Delgado Alemany Granadilla de Abona minero hasta ciento setenta y tres

Voz 1194 25:20 ahora ya pensaba cuando ya dejé utilizar el contacto convención PP

Voz 0470 25:28 ante eh

Voz 1194 25:31 en Liga al final pedí también que Mis padres en hermano si quieres de Madrid pero muchas veces claro una cosa lleva a la otra misión

Voz 0470 25:42 quiero tan corta corta se traza cortarle que mi padre hermanos quita lo lo voy a intentar pero no editan lo digo porque como les pasa a un segundo corta justo ese trozo

Voz 1194 25:50 el va a quedar raro y no sabe lo que van a mandar ahí sí voy a acabar siendo presidente del Real Madrid

Voz 0470 25:58 déjalo que que de follón a a Nacho Vegas un cayó como un corte ya digo de otro y que digan qué habrá dicho

Voz 1194 26:04 en la radios emite un silencio Mis amigos moviéndose

Voz 0470 26:11 ha cortado con el con el editor de la economía

Voz 1194 26:14 yo intentando descifrar eso como hacían los no

Voz 0470 26:16 es que todavía más claro todavía más críptico claro que vale eh tú qué

Voz 1194 26:21 voy a explicar la historia de una foto que me hice este sábado otorgaron Instant me hice la foto Ignatius no una novillada un instante una tres

Voz 0470 26:29 ha impreso una foto la que sale el el ataque lo describe al estudiante haciendo el signo de la victoria tras la manifestación del ocho encallado no

Voz 1194 26:34 el sábado por la Gran Vía que estaba llenísimo yo mis esta foto porque yo iba a actuar yo acto en el que está al otro lado de la cama

Voz 0470 26:43 claro tenía que pasar por tuve que cruzar por las

Voz 1194 26:45 manifestación feminista de de de el día ocho y luego me hice esta foto y puse arrimar cebolleta perfecto faena teniendo un puente yo el otro día cuando estudio Rita Maestre aquí me atreví a defender teóricamente sin esa esa postura desde la teoría muchas cosas funcionan aulas y intenté ser prudente como diciendo mira Rita yo creo que esto no es fácil que funcione más cebolleta un Esquire en la cara un gesto obsceno para pedir una unión entre las personas desde la complicidad es muy fácil de sigues a nivel teórico pero cuando te encuentras en mitad de una manifestación feminista digo hoy irreconciliables es Rosa IB de alguna manera te ponen los pies en la tierra dice joder a nivel te Nico pro podría y sería bonito pero creo que lo voy a dejar para otro día ETA muchas gracias pero luego siempre se show la primeras así que dije en Almería Station cuando empecé a la actuación fue parece que hay muchachos Quito

Voz 1194 28:07 al entonado no lo le imagen es que yo empiezo la actuación ahora diciendo claro parece que hay muchos Quito y la coartada la imaginación claro entonces quedó todo también de nuevo un plano en un plano de las ideas imaginario entonces fue muy bonitos muy bonito me han dolido fue bonito poder hacer esta hasta el final Mi no

Voz 0470 28:29 lo cual no pero queda el trozo de no

Voz 1194 28:31 Ana sin cortar ya está lo ha enviado ya aquí va nuestro vídeo

Voz 0470 28:41 no perdona Nacho pon pon puede ser queríamos cortarlo de lo que ha dicho Palin

Voz 1194 28:49 pues nada querría Terrell tema tomando nota de voz pero lo que yo pueda hacer excepción mirando aquí a la verdad no hay nada que Rita Maestre estuvo muy guay y cuando yo puse esta foto que pudo ser controvertida al poner ahí pero aquí lo si no hay nada que sean al decir arrimar cebolleta Ron pero se puede interpretar como una especie de provocación como hizo mucha gente por Twitter Rita Maestre me echó un capote y me dijo ese Ignatius bueno

Voz 0470 29:23 tiene tu bueno ahí bueno ahí

Voz 1194 29:25 ahí está dejando de arrimarse Boyer me encanta cuando la gente es buena por dejar de hacer cosas yo nunca seré un pederasta

Voz 15 29:34 eso lo dijo lo dijo él lo dijo Juan Echanove o por ejemplo ver a gente musulmana frenando el semáforo

Voz 3 29:45 la gente y la gente les valora ese que Rita me valoró el gesto de no arrimar

Voz 1194 29:52 cebolleta arrimarse Villota así que Rita Rita buena buena buena porque hay una Rita Marley Javi

Voz 1194 30:03 la la la la Rita Maestre en la Rita buena gracias señor mal camino me estuve a punto que esto eso que estoy viendo ahí es que tú lo hizo alguien por Twitter tú siempre es otra y me dio rabia porque hubiera sido el uniforme pero efecto para no por tener que cruzar la Gran Vía para llegar a Elvira Station sino por manifestarme de verdad y con todo el mundo llevar este uniforme de de Mister Bones

Voz 1704 30:30 de vestido de Mister vómito eh que pone vomita un un pene de plástico en la mano

Voz 1194 30:35 el único pero en el fondo que que que que se ve detrás de esta foto aquí aquí hay una racha contra la falo Krasic

Voz 0470 30:46 así es que se me me molesta mucho si llevas un pollo

Voz 1194 30:49 bueno claro pero sólo ridículo me ha me aspecto ridículo mía me aspecto es decadente vas con la mano como si fuera una pistola Juan que que que es que es esto sino una crítica al Afallah la verdad sí me molesta que esa ya han acordar muchas mujeres este fin de semana de criticar al patriarcado pero parece que con la falacia todo vaguada pues no es una alguien tenía que hay que luchar contra la gracia y me parecería Why que que fuera yo vestido como el superhéroe contra Rafa logra superhéroe contra la falacia Asia que tenía ya supuso su frase además de sin cada no hay España

Voz 1194 31:38 si la marca España

Voz 0470 31:43 Cádiz claro pero igual le podemos enviar un segundo vídeo lo el PP cantando no encima cada uno

Voz 1194 31:49 vamos a ir descartamos el primero siendo espera pero trabajar si queremos tenemos preparado el vídeo para grabar los final bueno que que la chica la chica

Voz 0470 32:02 en cuanto te queda seccionada el a las mujeres también empresas

Voz 1194 32:04 no a a asumir lemas muy guapos como las magistradas me dan patriarcado las palabras hubo otra para otra pancarta se ponía así los Morancos fueran Tías ni siquiera cobraría

Voz 1194 32:24 luego mi favorita por supuesto es somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar joder eso y eso me da una idea a tan buena hacer mi propia en pancarta de somos los nietos de los padres separados tinerfeña

Voz 1194 32:52 pusieron una noticia muy muy graciosa a la huelga feminista obliga a algunos empresarios acosar sexualmente entre Amancio Ortega mandando las fotos pollas a Florentino Pérez como las fiestas bunga bunga así a Berlusconi pero sin tías sólo con los empresarios y luego por supuesto la guinda que con esto terminó la guinda preparando la si preparamos la señal cada no

Voz 0470 33:26 a España gran motor acepte con arca financiada no hispanas

Voz 1194 33:29 si el a cada una de España es la guinda de todo la puso Albert Rivera como no después de toda esta manifestación sería histórico de histórico para las mujeres en este país loco de Albert Rivera interpretó que de nuevo alguien se estaba poniéndose trapo tenemos al teléfono en bandeja ver me hace quienes manso no quieres liderar este movimiento tuvo los huevos después de que hubiera sucedido todo esto decir textualmente que se declara encantado de liderar el movimiento transversal feminista te puede ser tan más puto Luceros que yo me imagino también que él dijera Albert Rivera se declara encantado de liderar el movimiento transversal del castillo que se acaba de hacer con un billete de cincuenta euros

Voz 7 34:42 sí sí

Voz 0470 36:16 estamos estamos escuchando es que os voy a hacer una que esto funcionó muy bien una vez que gustó mucho una Review comparada porque hoy estamos poniendo Ram melón de Led Zeppelin vamos a poner Dream On de Aerosmith hoy el melón pasando por ahí claro hoy es veloz pero Mandalay y Mañanes Dream on como no como como sigue soñando en India dos en esta canción de Zeppelin Raimon ronda

Voz 1194 36:48 Ray White

Voz 0470 36:50 pitón como de puta madre

Voz 1194 36:53 melón mayor alante paran

Voz 0470 36:58 he quedado con la canción eh y mañana la comparemos con Dream on pero se entiende

Voz 1194 37:04 pero este programa estamos en Figueres entiende lo que quiero hacer para nada

Voz 0470 37:09 Simón pues en la Copa

Voz 4 37:12 ni siquiera las dos bandas

Voz 0470 37:15 pero Melón Jiménez dio hoy de que grupos eh bueno mañana hemos Larbi comparada y luego otra cosa que me acaba de otra cosa que me has hecho el quite de Albert Rivera Diego para cerrar ya al programa de que dijo me ofrezco para liderar el movimiento tal y me dijo Alex no dijo en ningún momento

Voz 16 37:35 sí esos a Jaca pues aunque sea tiene el chiste que has hecho no tienes por qué no

Voz 1194 37:41 porque al Rivera no dijo nada

Voz 16 37:44 falta de falsos una falsos un poquito

Voz 0470 37:46 qué quieres quieres pasar al programa porque igual que estamos a cal también estamos arena claro eh quieres quieres

Voz 1194 37:52 disculpas sí que había sido auténticos como cuadraba todo claro pero pero yo entiendo acabe teniendo una cosa como dicen los italianos sino he dentro para jodida da mucha pena estropear una historia bonita que normalmente no sea verdad

Voz 3 38:12 no no yo pido desde la vida moderna Albert Rivera que lo diga que Plame del movimiento

Voz 1194 38:22 todo tras el femenino necesitamos una persona que cumple a nuestras fantasías como tú que decimos en este programa que que Jover que la realidad no te jodan buen chico a favor ya existe está bien pero ya está quemada Alves Rivero para venir que hay Lorraine sino Cristiano Ronaldo hay hay muchos puntos en este mundo Albert Rivera no dejes que te adelante

Voz 0470 38:45 entonces eso pues un aplauso para que que en la vida

