La lección de Patricia

hace tiempo que no recordaba una lección de humanidad como la que hoy nos ha dado Patricia Ramírez la petición pública que ha hecho para que no se extienda la rabia como reacción al asesinato de su hijo Gabriel creo que se basta y se sobra por sí sola para tapar todas las bocas que pedían Pena de muerte frente a la Comandancia donde estaba detenida la sospechosa todas las de quienes han vomitado improperios racistas contra ella a través de las redes sociales vamos a ver no no creo que exista nadie en este país a quién no le haya pasado por la cabeza frente a un crimen tan horroroso todo tipo de sentimientos incluidos de la venganza porque eso forma parte de la condición humana igual que la maldad que es ese intangible imposible de definir cuando alguien es capaz de cargarse parece que con sus propias manos a un chaval de ocho años la diferencia ya lo que apela precisamente la madre de Gabriel esa no ponernos a la altura de los malos de la mala a la presunta mala en este caso a no reclamar el ojo por ojo no pagarle con la misma moneda porque eso no sería justicia eso sería directamente barbaries a mejor defensa que tenemos para evitarlo es la ley la ley y un Estado de derecho que vele incluso por esos derechos en las personas más abiertas eso nos hace nos hace más fuertes como sociedad y lo contrario Nos contamina y no deja de ser curioso que este infanticidio pavoroso coincida con la cita del próximo jueves en el Congreso porque allí se va a debatir la posible derogación de la prisión permanente revisable un endurecimiento del Código Penal para delitos especialmente execrables que introdujo hace tres años el Partido Popular cuando disponía de mayoría absoluta y claro el asesinato de Gabriel encaja encaja porque la víctima es menor de dieciséis años como encajaría también si estuviéramos hablando de un violador en serie de un secuestrador que acaba matando al rehén de alguien que abusa sexualmente de menores de alguien que atenta contra infraestructuras básicas de un incendiario ya ven que la lista es larga pero la pregunta sería eso eso nos da más seguridad elimina o reduce el riesgo de que vuelvan a ocurrir desgracias como ésta o se trata más bien de quedarnos tranquilos a gusto eh metiendo a alguien entre rejas y tirando la llave yo yo yo pensaba y sigo pensando que la reinserción de los delincuentes por asquerosos que sean sus delitos es un objetivo irrenunciable ojalá en el debate del próximo jueves se recuerden las palabras de Patricia Ramírez creo sinceramente que sería el mejor homenaje a ella y a la memoria de sus