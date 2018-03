"Los planes de pensiones son un mal producto para ahorro a largo plazo"

Voz 0927 00:00 bueno ahora enseguida hablamos del Día Mundial del Consumidor con muchos invitados pero antes vamos a tratar otro tema el gobernador del Banco de España ha reprochado esta semana a los jubilados haber ahorrado poco en fondos de pensiones Imaz dijo que sería bueno que la gente no sólo invirtiesen viviendas sino también en activos financieros o que cuando se tenga vivienda en propiedad como no pagan alquiler pues habrá que tenerlo en cuenta al hacer las cuentas de la pensión palabras sin duda polémicas y vamos a hablar de ellas

Voz 0927 00:32 Pau Monserrat qué tal cómo estás

Voz 1690 00:34 hola qué tal bien todo

Voz 0927 00:36 muy bien qué te ha parecido que tan parecido las palabras del gobernador del Banco de España Luis María Linde sobre el tema por ejemplo de las pensiones planes de pensiones cómo se

Voz 1690 00:46 hombre nos tiene acostumbrados a este tipo de este tipo de cargos vive en un poquitín por encima del ciudadano normal y cuando quieren decir una cosa le dicen de de tal manera que casi ofensiva evidentemente que tener una vivienda es una fuente de riqueza pero no olvidemos que no es donde viven a nuestros pensionistas por datos no es fácilmente móvil Table esa fuente de riqueza

Voz 0927 01:10 claro porque él dice Si tienes vivienda en propiedad a lo mejor habría que tener en cuenta a la hora de ajustar la pensión porque no estás pagando un alquiler por ejemplo claro pero el señor que tiene una propiedad que entre otras cosas desde hace muchos años es a lo que nos han invitado no sólo porque porque nos guste también ha estado pagando muchos intereses no por ejemplo digo

Voz 1690 01:29 no hay muchísimos impuestos propiedades están grabadas eso no es uno de los principales negocios de de nuestros ayuntamientos de nuestras comunidades autónomas y de nuestro Estado por tanto en es cierto que es más innecesario que la cultura de tener una vivienda habitual es decir no más de una vivienda no vende habitual para que cuando nos jubilemos tengamos al menos resuelto dónde vivir es muy es importante y financieramente desde mi punto de vista acertado pero la vivienda habitual es lo único que hace es que nuestros pensionistas al menos no tengan que pagar un alquiler pero hay muchísimos otros gastos como la luz el agua Il la los impuestos que gravan la las viviendas que están subiendo y por tanto están aunque tengan vivienda de hecho los gastos corrientes les suben baja apuntan por aquí hipoteca inversa

Voz 0927 02:22 cómo se come eso con esta historia

Voz 1690 02:24 la hipoteca inversa es de de estos de estas digamos buena de ideas porque permite hacen permita justamente hacer líquido el patrimonio la vivienda habitual de nuestros mayores para tener un dinero mensual inscribir en ella diciendo propietarios hasta hasta el fallecimiento y después tiene que quién tiene que pagar se quiere dar son los herederos pero cómo está gestionando por los bancos es una fe ante se desastre de hecho de eso será una nueva fuente de demandas contra bancos pues porque es comercializado mal la las hipotecas inversas la debería comercializar una banca pública que yo no es que sea un gran defensor de banca púbica pero para algunas cuestiones sí pero una banca pública o un mismo público que realmente velará por el interés del pensionista y no por el interés privado de un banco

Voz 0927 03:18 me da la sensación como que siempre acaban llevando al mismo sitio y siempre es está defendiendo los mismos cuando realmente ellos no han hecho lo que tenían que hacer en tantos y tantos productos hoy el tema el tema de los planes de pensiones porque dice no es que tenían que haber invertido más en planes de pensiones pero vamos a ver tú no nos has contado aquí más de una vez que los planes de pensiones no son precisamente algo muy positivo y que nos están cobrando nos nos estamos grabando pero después él esta cazo Hacienda luego no es tan buen producto no ni por rentabilidad ni por nada no y ahora nos quiere llevar otra vez a ese terreno el gobernador del Banco de España

Voz 1690 03:52 es un mal producto los planes de pensiones son un mal producto para ahorro a largo plazo por varias razones entre otras porque como no hay gestión internacional sino son los gestión de de gestoras privadas que casi todas son de bancos son menos rentables que es que el producto casi idéntico que es el fondo de inversión pero que no tiene y la limitación de liquidez y además el el supuesto beneficio fiscal de que tiene cuando hacemos aportaciones después lo pagamos que a veces o casi siempre es más costoso fiscalmente cuando no jubila amos por tanto digamos se cambia la fiscalidad tendríamos que añadir competencia de los que gestionan esos planes de pensiones para que fuera verdaderamente una forma de móvil más dinero hacia el futuro hombre Pau

Voz 0927 04:35 los bancos nos quieran llevar a su terreno que de alguna forma nos engañan no nos han estado engañando todos estos años vale bueno no es que me guste pero bueno pero hombre que el gobernador del Banco Español que nos quiera llevar también a este terreno me parece muy grave no no sólo no vigilé vamos las malas prácticas de los bancos sino que nos quieren llevar a las prácticas que lo que están propiciando los bancos muy fuerte no

Voz 1690 04:56 sí año hacer la casa por el tejado primero tenemos que conseguir que el sector financiero el sector bancario sea un sector empresarial correcto que tenga unas normas de de trabajo correctas que tenga un supervisor ese ese gran gobernador pues que se dedique a supervisar y no a dar consejos y cuando castigar a sancionar de forma coercitiva cuando actúan malos los bancos cuando tengamos un un unos bancos que trabaje en cómo tiene que trabajar como empresas normales y que no engañan a sus clientes sino que les ofrecen servicios de hoy financieros entonces ya podremos hablar de de de poner nuestro dinero en sus manos pero eso es después de que nuestro banco ya que aún no han cambiado es mi punto de vista cuando estos bancos empiecen a trabajar de forma correcta

Voz 0927 05:41 muy bien oye ahora vamos a hablar ya con invitados de sobre el Día Mundial del Consumidor mucho va a tener que ver con con la banca podemos estar tranquilos o no

Voz 1690 05:50 no no no tenemos que estar igual el tenemos que estar exactamente igual de preocupados que antes de la de la crisis sarna un abrazo hasta la próxima un abrazo

