Pasos Perdidos: La distancia

a pesar de hablar de estos supuestos concretos el portavoz del PP Pablo Casado ha dicho a la rueda de prensa que él no quería vincular el caso de Gabriel Cruz con la discusión sobre la prisión permanente revisable si el portavoz quería preservar la distancia el ejercicio no le ha salido bien hecho la salido bastante Baixa hoy ha sido uno de esos días en los que todos se han puesto a hablar de la conveniencia o inconveniencia de tomar decisiones en caliente osea Sin distancias

yo creo que que he conseguido dejar muy claro que lo he desligado completamente de la actualidad metido once puntos entre uno y otro no porque yo me imagino que que alguno dirá