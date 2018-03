Maternidad y deporte de élite

es la demostración de que se puede yo lo he hecho disfrutando de la maternidad disfrutando el piragüismo eh miento si digo que es es sencillo porque no es sencillo nosotras seguimos marcando el camino un poco la prueba de que siendo mujer no tienes que dejar de lado el deporte

Voz 1950

02:04

la verdad es que era una cosa como dura no de decir me llama la maternidad pero digo voy a perder todo si te detienes a pensar lo dices no tengo hijos porque no había muchas ayudas era todo como un poco incertidumbre no sabías no había un sendero hay andado vi entonces era cumplir