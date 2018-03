Estartapeando: Especial Barcelona

Voz 1 00:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más Gad en Assen

Voz 1762 00:22 el encuentro estartapeando ya saben viajes que hacemos nuestras emisoras para conocer el ecosistema emprendedor local con startups pues sobre el terreno y la semana pasada fue el turno de Barcelona si te parece años podemos entrar en resumen no que el encuentro fue de un ahora lo hacemos en diez minutos y empezamos con como con caido Semes un estudio de arquitectura interior que ese lanzó en plena crisis sub fundadores Alejandro Soldevilla

Voz 4 00:44 es lo que hacemos son proyectos para tiendas de ropa restaurantes marcas que quieran implantarse aquí en Barcelona les hacemos todo desde el diseño la implantación y luego algo que es mucho menos atractivo pero que también es necesario que es todo el tema El licencias licencias municipales licencias de actividad permisos de apertura todas estas historias

Voz 1762 01:04 cuando empezasteis cuando te diste tu cargo de esto

Voz 4 01:08 nosotros empezamos en dos mil diez no sé

Voz 5 01:10 ahora en plena estallido de la burbuja inmobiliaria en el peor momento de todos decidimos tirarnos a piscina hay arrancar con estas como como habéis capeado ese momento y un poco a ocho años vista no cómo está hoy el sector

Voz 4 01:25 no la verdad es que en el momento que nosotros empezamos pues como no teníamos una mochila en la que o recuerdos digo digamos mejor recuerdos del pasado en el que había mucho trabajo nosotros bueno todo lo que me iba entrando era bueno pues a que fantástico en este sentido muy bien sí que es verdad que los dos primeros años sean muy duros pero muy duros para el sector no por otras circunstancias los últimos cuatro cinco años son muy buenos se empieza a volver a a relanzar todo el tema de construcción etcétera también es verdad que nosotros detectamos que en Barcelona el sector de terciario siempre está vivo que es una ciudad muy importante au una de las más importantes de Europa de todas esas marcas aquí entonces cualquier local mucho por muy mal que estén si se queda vacío rápidamente la coge otra marca volvemos a hacer una obra un nuevo diseño etcétera

Voz 6 02:16 todos esos actores osos palos que tocáis no de restaurantes

Voz 4 02:20 es eh

Voz 7 02:21 en tiendas de ropa

Voz 1762 02:23 sea espacios efímeros he visto que hacéis no cuál es que que de alguna forma lo que más lo que más Pita no o lo que más destaca en lo que hemos estado viendo en estos momentos restauración al final aunque tenemos muchas limitaciones animó Munich a nivel Vult Pablo a nivel de licencias la restauración es un sector que mueve mucho

Voz 4 02:41 sí Ximo diré no emplea muchísima gente rotando es como el producto estrella aquí en Barcelona el clima nos ayuda es fantástico en este sentido se halla

Voz 6 02:52 pues Alejandro muchísimas gracias por presentarnos tú

Voz 1762 02:55 gracias a vosotros el diseño de interiores pasado es una empresa científica si Hydro que ha desarrollado una tecnología para eliminar los nitratos en las aguas Ruth que inicia su CEO Nos cuenta porque esto es importante

Voz 0149 03:07 la tecnología es la tecnología de electores vitrificación que es una tecnología electro química lo que resuelve pese pues es la problemática de exceso de nitratos en las aguas subterráneas a que hace que estas aguas subterráneas pues muchas veces no pueden ser agua potable que no pueden ser utilizadas para abastecer a la población no hay por lo tanto los otros lo que estamos dando es una una solución frente a la escasez de agua desde el siglo XXI no pues poder utilizar el recurso de las aguas subterráneas que debido a la agricultura intensiva hay a los deshechos ganaderos muchas veces está contaminada por por nitratos cómo cómo de grave es el problema porque es a qué se debe ya no se da una pista o sea el problema realmente es un problema muy grave porque tenemos un crecimiento de la demanda del Agua dulce anual de un uno coma cinco por ciento por lo tanto se estima que en dos mil veinticinco dos tercios de la población estarán en condiciones de estrés hídrico por lo tanto está claro que el agua que tenemos que utilizar en el futuro para a abastecer a la población esa agua subterránea está entre un veinte cuarenta por ciento al está contaminada por por nitratos

Voz 1762 04:19 cómo de difícil ha sido llegar a vuestra solución a vuestra solución tecnológica cuánto tiempo habéis tardado allí en poco bueno para legos de alguna forma no en qué consiste si lo pudiera explicar verdades sí pues

Voz 0149 04:31 no ha sido un proceso largo no comprando a veces pues con con igual siempre digitales y así que dice quizá a sus procesos más más más rápidos que nosotros llevamos la también unos ocho años de desarrollo desarrollo en el laboratorio después a primeras pruebas en campo con la confianza pues que administraciones y poco a poco pues haciendo las demostraciones ya a escala industrial optimismos hace dos años un un reconocimiento europeo una subvención europea que no nos Pep me permitió a construye a cuatro plantas que tenemos hoy en día cuatro plantas industriales en campo en diferentes aplicaciones para poder validar definitivamente la tecnología empezaría a la a la expansión comercial de la tecnología que es el punto donde donde estamos ahora

Voz 1762 05:19 muchísimas gracias por estar con nosotros gracias eh

Voz 3 05:53 y seguimos hablando de las startups que estartapeando ha conocido en su viaje a Barcelona ahí hablamos ahora de un espina

Voz 1762 05:58 sí una startup que surge de una empresa tradicional la tradicional es Font packaging Group que se dedica al embalaje industrial desde los años cincuenta Spinoza Skaar Toxo también con K una empresa que te permite comprar cajas a medida desde una unidad que te envían a casa Martina fuentes codirectora y tercera generación de la empresa tradicional creadora de la spin off nos contaba cómo recibieran en la gran fábrica su proyecto innovador etc

Voz 10 06:21 que que estaba loca que que bueno en fin todos estos términos de que cuando haces una innovación Tandil productiva dentro de un sector tan tradicional como es el embalaje industrial embalaje de Dios y al final pues lo que tienes que hacer es seguir tu propia motivación mi y aparte ver un poco las tendencias no toda esta empresa también está muy enfocada a las tiendas online eh que cada año pues crecía al mucho porque ahora sí en todo todos con Price a todo el mundo cada día llega a las cajas y el embalaje cartón yo tengo mucha suerte porque yo sin hacer nada nuestra cuota de mercado ha subido no porque todo el mundo envía envía de todo entonces esta experiencia de compra Hay realmente las compañías después también se han dado cuenta que el embalaje no es tan sólo protección no es experiencia de compra es la primera imagen de tu empresa Idi tu tienda online hito esto pues en esa reforzado y nos ha guiado que íbamos por buen camino también los podía salir mal no sé los spin off ayudado en algo a la empresa tradición si nos hemos las dos Nos hemos ayudado no hemos aprendido lo muchas cosas pero por ejemplo en la spin off que está separada físicamente pues hay unos millennials que trabajan de una manera diferente y que han ayudado a cambiar pues muchos procesos productivos a digitalizar la empresa tradicional también la experiencia de la empresa tradicional es oro para nosotros y para una spin off que que ha empezado entonces yo creo que se retroalimenta mucho

Voz 1762 07:55 tenéis alguna vuelta de tuerca más en cartera que le queréis dar a su secreto industrial que unos

Voz 10 08:00 sí de hecho ahora estamos mirando de a ver cómo podemos internacionalizar el el negocio en España está funcionando muy bien Iggy y claro el tema es que como fabricamos necesitamos internacionales la web nacionalizar fábricas porque el embalaje pesa muy poco y es muy barato entonces el coste de logístico es muy caro

Voz 1762 08:22 entonces vamos a ver vamos

Voz 10 08:26 a ver qué pasará

Voz 1762 08:27 pues Martina muchísimas gracias escuchamos una propuesta más del mundo de la medicina es la de yo me Medical Solutions que han creado una tecnología que permite estructurar los datos clínicos en tiempo real gracias a la inteligencia artificial ya está implantando en el Hospital de la Vall d'Hebron Javierre ocas su CEO que nos explica cómo funciona todo esto que vamos al médico médico todas las sería no das sobre nosotros que introduce un sistema y esas otras tienen un problema y es que es este estado almacenadas en formato de texto formado por lo tanto no tenemos ningún Software capaz de generar analítica agregando todas información sobre nosotros os decía e información extremadamente valiosa que sin embargo no podemos juntos

Voz 11 09:03 la porque está guardada en formato que las máquinas no pueden tratar que ese ese párrafo de tics no lo que nosotros hemos hecho a partir de aquí es generar nuevas herramientas de extracción de esos datos proto mediante lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural y bueno extracción de esos datos desde los historiales clínicos generación de una base de datos con todas esas informaciones y a partir de ahí desarrollo de herramientas de análisis sobre esa información

Voz 1762 09:27 qué tiene de bueno esto para mí paciente tiene bueno pues para entiendo para el sistema hospitalario por ejemplo no o prueba para los doctores no para las dos partes

Voz 11 09:35 si el primer beneficiario sería sin duda el sistema hospitalario es decir una gran cantidad deficiencias tanto a nivel económico a nivel operativo imaginemos por ejemplo que seamos capaces de generar analíticas que prevean fenómenos tan Dios para el sistema sanitario como por ejemplo el reingreso no seríamos capaces de preveer el reingreso de pacientes porque hemos identificado patrones entre todos esos millones de historias clínicas somos capaces de ahorrar una gran cantidad de dinero al sistema hospitalario costes operativos también pero además somos capaces de generar un beneficio para ti paciente pues el hospital cosa que también este dijo para Di

Voz 1762 10:09 y a todas las cosas que tienen que ver con las historias clínicas de cada uno tiene siempre ese componente esto como como tiene de Sao que garantías tiene de privacidad y de bueno de que los datos están ahí sirven para lo que sirve no para otras cosas

Voz 11 10:25 desde luego lo que lo que tú califas como nosotros lo llamamos

Voz 12 10:29 la protección de datos

Voz 11 10:32 Nos nosotros respetamos escrupulosamente no solamente la que hay ahora en vigor sino que va a entrar en vigor ahora mismo nosotros final lo que hemos hecho es desarrollar una herramienta que implementados en los sistemas de hospital pero nunca nos llevamos los datos del hospital nosotros metemos hay una herramienta que funcionen internamente Hospital el análisis el procesamiento todo se acabó dentro

Voz 1762 10:50 los Pilar pues Javier muchísimas gracias a vosotros pues aquí está capeando ponéis Rafa externo pero hemos ido funcionando en Internet redes Twitter y Facebook y en el correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta la próxima hasta la próxima

