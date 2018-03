La adicción a los ansiolíticos, una amenaza en alza entre los adolescentes

Voz 1 00:00 Francisco Pascual buenas tardes hola buenas tardes el lector

Voz 0313 00:03 Francisco Pascual es especialista en adicciones y presidente de alcohol eh qué hacemos con esto doctor es tendencia ya imparable o es reversible

Voz 2 00:12 yo diría que la vida no hay nada imparable lo que pasa es que debemos de cambiar muchos chips y creo que en la presentación tú mismo lo has dicho cuando ofrecía una serie de alternativas mucho más sanas para calmar no solamente a la ansiedad sino para enfrentarse a distintos problemas que a lo largo de la vida van a presentarse por parte de los jóvenes

Voz 0313 00:32 esto que comentaba Isaías de que las edades son tan temprana significa Bono tiene que significar que el entorno familiar de alguna forma está colaborando eso está testado en el estudio también doctor

Voz 2 00:43 no en el estudio no está atestado porque es una encuesta entre estudiantes de secundaria que se preguntan más los cuántos que los porqués parece lógico porque hay pocas alternativas además estamos hablando como bien decías de fármacos que tienes que ir a la farmacia a recogerlos con una receta a ver si esto no es un mercado negro nuestros momentos sino lo que tiene al alcance los jóvenes efectivamente al botiquín familiar o bien que en muchas ocasiones son los propios padres opio de los que pueden darse

Voz 3 01:12 los que estamos ante un momento cuando una pastilla todo no para calmar que para para Tanos que evidentemente para curar tambien pero también está sociedad donde queremos todo ya si es el deporte que más allá habrá una pastilla para que Elio curarme ya no tengo tiempo para estar enfermo mi apoyo parece que hay una pastilla para todo

Voz 2 01:34 esto es como la novela do mundo feliz esto es una realidad es decir no somos personas en la vida que estamos viviendo con tanta competitividad de esperar a ganarnos o aprender las cosas por nosotros mismos queremos una solución mágica la solución mágica no existe si utilizamos además algún tipo de compuesto químico la solución soluciones al contrario nos va a generar un problema porque no se enseña resolver las cosas

Voz 0313 02:04 claro que me preguntó una cosa muy concreta además de esta reflexión que acaba de hacer de que una persona que esta van madurando Hinault sabe cómo gestionar el fracaso la dificultad a la frustración el duelo la tristeza fin lo que sea esto ya es una creo que es una tara notable pero además están los riesgos directos para la salud yo creo que hay conciencia de que este riesgos bajo pero en la práctica cuando uno se atención a este tipo de fármacos problemas tiene que haber seguro me imagino

Voz 2 02:31 el riesgo no es bajo estamos hablando de sustancias depresoras del sistema nervioso central y además las tomamos en una edad temprana en un momento que está produciéndose al desarrollo cerebral que se va desarrollando hasta los veintiun año mucho más allá de donde llega al estudio y además son capaces de provocar una dependencia lo que va a hacer es de alguna forma servir de Tara para que la persona no pueda desarrollar no solamente la capacidad de decidir sino incluso la de disminuir la memoria la concentración etcétera etcétera

Voz 0313 03:04 citado usted el referente de Un mundo feliz que muchos tenemos en la memoria en la en la cabeza en una sociedad caber como lo digo que en pastillas de esta forma sus problemas que los afronta por está vía dentro de quince veinte años como la de ustedes doctor

Voz 2 03:21 pues mira yo quiero pensar en positivo ir quiero pensar que como decíamos al principio estos reversible y quiero entender que van a primar los valores de las personas más que las soluciones químicas todas las sociedades entran en crisis creo que en nuestra sociedad está pasando por muchas crisis y esta es una más lo cual quiere decir que las crisis son buenos momentos para seguir avanzando para reflexionar en torno a lo que hacemos mal y esto lo hacemos mal con lo cual sería el momento de revertir esta tendencia de pensar que nuestros jóvenes especialmente dieran muchas oportunidades en la vida siempre y cuando los adultos nos dejemos avanzar dejemos que tomen decisiones dejemos que se equivoquen Hinault pongamos parches que al final es lo que hacemos para que ellos no maduran como personas

Voz 0313 04:13 que rebajar un poquito en la presión sobre ellos también no

Voz 2 04:16 deben de ser capaces de equivocarse para poder rectificar con pastillas uno se está equivocando de entrada pero no tiene posibilidad rectificar porque está anulando su voluntad

Voz 0344 04:27 rebajando la presión sobre ellos y sobre los padres porque claro para que ellos puedan acudir al botiquín es porque los padres también están sobre Medicare

Voz 3 04:33 claro claro es un poco como es salir de la cárcel gratis en Monopoly no ahí si lo sacas un juego juego sacar a mí sí me resulta interesante esta comparación entre los dos estudios el que hizo aún hace unos años el Ministerio de Sanidad porque entonces sí que se preguntó a una sociedad tampoco se establecía una relación causa efecto no pero claro es muy curioso que en plena crisis con lo que muchos españoles estaban sufriendo de repente se duplicó de consumo de este tipo de de calmantes de ansiolíticos y demás no claro a lo mejor de los chavales que estamos hablando son los hijos de de aquellas personas yo no sé si si es una cosa coyuntural o puede ser una cosa estructural

Voz 2 05:15 hombre yo ahí haría los apuntes en primer lugar yo creo que los jóvenes aunque reniegue más veces de lo que hacen los padres al terminan imitando los no con lo cual esto es una realidad y hay algo que ofrece un estudio que diría que no es banal Illes la proporción de mujeres de chicas de adolescentes que consumen tanto en la adulta como en la niñez son más son masivo una proporción bastante más elevada con una edad de inicio baja y claro yo mi mi reflexión es un poco entorno a lo que celebrábamos la pasada la semana no

Voz 1 05:52 sí sí sí sí realmente

Voz 2 05:54 te la mujer la hemos tratado tan mal como que para que haya tenido que recurrir en determinados momentos a este tipo de medicamentos y al final sus hijas han tenido que imitar lo que hacían las madres porque cuando uno se encuentra mal efectivamente tiene que buscar algún tipo de solución para no sufrir y por eso creo que es importante también el tener en cuenta que debemos de respetar mucho más el papel de la mujer y hombre sumaría un poco a esta idea somos personas da igual el género

Voz 3 06:26 es que hay más ansiedad el diez de hoy debido a redes sociales etc etc entre los jóvenes y la gente está más bueno en crispado más texto más ansiosa

Voz 2 06:36 bueno yo creo que cada vez hacemos dos cosas una nos enfadamos más pronto somos mucho más impulsivos y además cuando es poner una solución algún problema siempre intentamos pro castigar es decir posponerlo prefiero no sufrir ahora me tomo algo y esto ya se solucionará si las cosas no se solucionan solas a pesar de lo que parezca en distintos ámbitos no se solucionan cosas

Voz 0344 07:05 estamos estamos hablando de nosotros nuestros jóvenes pero estos datos o tenemos algún referente de si el fenómeno ocurre de manera similar en países así Europa y Estados Unidos

Voz 2 07:16 bueno hay otros estudios e a nivel europeo sobre todo que analizan los consumos los jóvenes estamos un poco la par no diferirá demasiado del resto de de adolescentes europeos

Voz 0313 07:28 muy bien doctor Francisco Pascual muchísimas gracias para asomarse a la ventana ha sido un placer