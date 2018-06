Play Basket: Euroliga-FIBA, el divorcio continúa (12/03/2018)

Voz 1 00:00 Jack fue una mutua el juez Freire

Voz 0699 00:37 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número veinticuatro de Play Basket lo que es lo mismo bienvenidos un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro Pedro vamos a hacer diferente el titular en la actualidad del baloncesto viene más o menos así el Barcelona hace probar al Real Madrid su propia medicina y le devuelven la liga la que le hizo el equipo de Pablo Laso en el Palau en la Euroliga dos semanas después de la paliza blanca en Europa la palizas yo azul en este fin de semana en la Liga ACB sin la venganza es un plato que se sirve frío es evidente que el Real Madrid ha aprobado un helado en feudo azulgrana en las últimas horas en la NBA Toronto Raptors se convierte en el primer equipo de la liga americana que logra su clasifica nació en matemática para los play off de paso el equipo de Ibaka que es el equipo de moda se carga la racha de partidos consecutivos ganando de los Rockets que llevaban diecisiete yen los españoles treinta puntos hirió rebotes de Ricky Rubio ponen a los Jazz pegados a los playoff de la competición de la NBA la Euroliga por su parte presenta un proyecto de calendario nuevo ideas nuevas a la FIBA para tratar de poner un poquito de sentido nuevo al baloncesto reconocimiento de la FIBA Champions como tercera competición con ascenso piramidal verano libre de partidos para que lo ocupen las selecciones ligas de dieciséis equipos como mucho y cuarenta y cinco partidos en Liga nacionales por

Voz 1582 01:55 verdad que como proyecto está bien pero parece mucha

Voz 0699 01:57 gerencia en las ligas nacionales por parte de la máxima competición continental el caso es que para hablar del proyecto hemos quedado con el hombre que lo ha inventado el presidente de la Euroliga Jordi Bertomeu que aviso se ha llevado críticas ya del presidente del PP Alfonso Reyes por ejemplo del presidente de la Lega italiana de valor más quedadas para hablar de la NBA hemos quedado con el duo habitual de Play Basket al que tenemos que preguntar también por la racha de Mirotic en los peli Cannes y la vuelta a la rotación de Juancho Hernangómez en los Nuggets a el peso real de Serge Ibaka en los Toronto Raptors como digo ya equipo de play off además queremos preocuparnos de un equipo de cantera ha entregado a los no canteranos el Movistar Estudiantes que pasa por la zona media baja de la tabla con Lahm Danes ver Brawn Button como pilares es decir con los extranjeros como referentes nos ocuparemos de cómo está la situación de la Peña que ve cómo Se acerca el plazo límite para saber si sobrevive no desaparece sin ninguna noticia demasiado optimista ya de más os tengo una sorpresa se cumplen hoy años del primer partido que jugaron en los Estados Unidos jugadores blancos y jugadores de color los jugadores de raza negra tenían prohibido jugar contra los de raza blanca y hoy se cumplen ochenta de un partido que fue disputado en la clandestinidad y que tiene una historia preciosa que nos va a contar una crack que hemos repescado de SER Deportivos en acento Robinson así que ya sé que esto no es ser muy humilde pero el programa promete sigue poneros cómodos en lo que os ponéis yo hago pasar por aquí al protagonista de este Play Basket programa que no pueda arrancar en otro sitio que no sea en el vestuario del Barça tras la exhibición en el Palau contra el Real Madrid con un protagonista del equipo de Pesic está Ivan Díez muy buenas

Voz 0455 03:35 hola Paco como seguimos el Barça estamos con Pierre Oriol qué tal Felicidades Gracias partido importantísimo por la victoria o por la moral por la victoria por la moral más amoral ganar al Madrid ganar al eterno rival dar confianza y el pan a lo hemos hecho lo hemos hecho creo que muy bien con un gran partido y hay que seguir en esta línea es un partido que hoy os demuestra vosotros ya los aficionados de que el Barça esta Liga si el Barça va por están llegaba por este título queda muchísimo aún pero pero somos ambiciosos y queremos conseguir pues el único que el único título que ahora mismo pues estamos vivos y podemos conseguir a final de año pues lo vamos a pelear al máximo para conseguir un sueño pierde imaginas que hay doblete este año Copa Liga después de lo que habéis sufrido bueno sería una basada en qué andaría la verdad pero bueno hay que tener paciencia ir partido a partir de semana semana pero la verdad que sería magnífico poderse irse de vacaciones con con otro título la hacías bien muy bien pues aquí te dejamos con este sueño de Pierre Orioles de los aficionados

Voz 0699 04:40 desde luego que sí sería un sueño para el Barça tal y como ha empezado la temporada en la acabando así con dos títulos una Liga y una Copa la Copa ya la tienen la Liga esta aborde hoy el primer protagonista vendrán más bueno una ristra de ellos te protagonistas de noticias de asuntos relacionados también con la Euroliga en su faceta competitiva y la Liga día que sigue avanzando para definir los playoff un puesto de descenso y sobre todo en la Liga Femenina o en el baloncesto femenino y la mala noticia de que ya no avanzamos hacia una semifinal de la Eurocup femenina española porque se nos ha caído el Girona pero de tal pero antes de todo ello qué tal otro clásico no el del Palau nos vamos a pasar por los titulares que también nos dibuja Marta Casas que no son otra cosa que el resumen es tratado en dos minutos pero lo esencial de Planeta balón esto en esa frase los titulares que no quedan igual Marta un fenómeno gana poquito desfigurados entonces en la frase que ya te contesta

Voz 1982 05:34 hola Marta hola Pacojo es que las buenas tradiciones se queman

Voz 1509 05:37 Merli tanto que siga hasta el final el jugador más

Voz 0699 05:39 lo de la semana en la Liga Anderson Beach

Voz 1509 05:42 que estableció un nuevo tope de valoración al sumar treinta y siete créditos frente al del GBC para alcanzar esta cifra el jugador del Unicaja aportó a su equipo treinta y dos puntos tres rebotes cinco asistencias una recuperación y siete faltas recibidas en el apartado general toco Shengelia sigue siendo el jugador más valorado de la liga con veinte coma nueve el partido es el máximo anotador de la jornada también no jugador de Unicaja Anne mañanero Beach que consiguió su mejor marca anotadora con esos treinta y dos puntos gracias especialmente a Suu enorme acierto en el tiro en el triple terminó convirtiendo seis de nueve desde más allá de los seis setenta y cinco dos de cinco en canastas de dos un impecable diez de diez desde la línea personal mirando las estadísticas globales Gary Neville es ahora mismo el máximo anotador de la Liga con una media de diecinueve coma ocho superando los diecinueve coma siete de media de Silver Lander

Voz 0699 06:28 mejor asistente clave en la consecución del tren

Voz 1509 06:30 del Iberostar Tenerife Javier Beirán el jugador madrileño repartió diez asistencias que sirvieron para que su equipo sumara veinticuatro puntos más además de ser su tope personal en la Liga Endesa ningún alero había dado tantas asistencias en la última década de la competición el último en hacerlo fue Rudy Fernández en febrero de dos mil ocho también miramos al apartado global de la Liga Omar Cook sigue siendo el mejor pasador de toda la ACB con seis coma noventa y cinco de media

Voz 0699 06:54 máximo reboteador voy Man del Baskonia

Voz 1509 06:57 cuando da alemán que consiguió convertirse en el mejor reboteador de la jornada al lograr un total de catorce capturas doce de ellas en defensas dos en labores ofensivas mientras el mejor reboteador de la Liga sigue siendo Henk Norel con siete coma cinco por ciento

Voz 0699 07:08 Illana estadísticas generales mejor recuperador

Voz 1509 07:11 Paco Campazzo con uno coma ochenta y seis por partido máximo taponado arte Javi con dos coma cuarenta y uno por encuentro

Voz 0699 07:17 hace de André Val Bin con uno coma noventa

Voz 1509 07:19 cinco por jornada jugador que más faltas recibe sirven Lander que recibe seis coma una faltas por encuentro el que más comete Gregory Vargas con tres coma ochenta y dos por partido y el que más balones pierde Gary Nebil que pierde dos coma setenta y nueve balones perdidos por partido

Voz 0699 07:31 al al hemos metido rindiendo quintetos de Play Basket de la semana nuestro base bueno en esta semana la verdad que lo teníamos todo bastante claro

Voz 1509 07:37 si no puede ser otro que el envío pide la jornada con esos treinta y siete de valoración gracias a sus treinta y dos puntos tres rebotes y cinco asistencias dedo Beach que ha batido todos sus topes esta jornada el escolta

Voz 0699 07:46 otro clásico lo encontramos en el técnico Zaragoza

Voz 1509 07:48 Gary mil treinta puntos un rebotes seis asistencias para terminar con treinta y uno de valoración números que eso sí no sirvieron a su equipo para conseguir el triunfo del ala

Voz 0699 07:56 otro que esta semana sí ha marcado un partidazo

Voz 1509 07:59 pero en esta ocasión sí para que su equipo ganara Jack habla sic del Mora Banc Andorra veinticinco puntos cuatro rebotes dos asistencias y treinta de valoración

Voz 0699 08:06 Nuestro ahora vivo Weidmann el jugador del Vasco

Voz 1509 08:09 Sonia gracias a sus dieciséis puntos catorce rebotes dos asistencias y un total de veintiocho de valoración

Voz 0699 08:14 el pívot en la jornada no pudo conseguirla

Voz 1509 08:16 Victoria pero tuvo un papel destacado Ryan Kelly del Real Betis energía blues dieciocho puntos tres rebotes y diecinueve de valoración

Voz 0699 08:23 números NBA quién manda en puntos James Hart

Voz 1509 08:25 en con treinta y uno coma uno puntos por partido

Voz 0699 08:28 en rebotes Andre Drummond se mantiene la primera

Voz 1509 08:31 si cien con una media de quince coma ocho por encuentro llenas

Voz 0699 08:33 en el Russell Westbrook con diez coma una asistencia

Voz 1509 08:36 es de media por partido en tapones Anthony Davis sube la tabla después de sus diez rebotes en el último partido contra Utah lidera esta estadística con dos coma cuatro por jornada en robos de bola Víctor hola tipo con dos coma dos por encuentro gracia

Voz 0699 08:48 qué más da voz llenos de número vamos a la primera entrevista del programa la última que hicimos con el lleno de titular en los medios de comunicación no sólo este Play Basket nos espera el hombre que más manda en la competición que más Pita en Europa en el baloncesto no tardó ni un minuto en estar con él

Voz 2 09:00 hola soy Pablo Laso un saludo para los oyentes

Voz 0699 09:02 Play Basket vamos con el tema central desde Play Basket esta semana en el transcurso de la pasada de la pasada semana la Euroliga dio un paso en el desbloqueo de la situación absurda que vive el baloncesto europeo con las ventanas de selección ventanas a las que como sabéis no acuden jugadores de la NBA ni de la Euroliga competición esta última la Euroliga que sigue con su calendario habitual para situar cambio sobre el tablero la Euroliga sitúa un planteamiento nuevo que volvería a colocar a las selecciones en el verano y pediría una reducción del número de partidos en la liga nacional

Voz 1582 09:32 pues entre otras cosas claro eh

Voz 0699 09:35 mejor que contarlo yo la persona que nos váter

Voz 1582 09:38 en Play Basket lo va a hacer muchísimo mejor que el que os habla Jordi Bertomeu CEO de la Euroliga muy buenas tardes hola muy buenas tardes

Voz 0699 09:45 primero quiero saber es si después de poner sobre la mesa este proyecto ha tenido alguna respuesta de FIBA ya

Voz 3 09:50 bueno no es nada optimista de hecho lo recibieron con muy muy pocas con muy poco interés yo creo que una reunión de este tipo o una compra es un problema de este tipo merece ya una reunión de algo más de cuarenta y cinco minutos que obtuvo lo que lo que duró la reunión una reunión donde no hubo ningún comentario sobre las propuestas que hicimos nosotros y por tanto la verdad un poco decepcionados por la lo que hemos interpretado como una cierta falta de interés a parte de sida pero al mismo tiempo aliviados en el sentido de decir bueno hemos llegado hasta aquí hemos intentado ayudar en la solución de una cosa creemos que es un problema pero si ellos no lo sienten así pues oye no no nosotros vamos a conocer haciéndolo nuestro íbamos a enfocarnos con nuestro así que ya tenemos bastante trabajo

Voz 1582 10:42 cuarenta y si por tanto no vamos

Voz 3 10:44 insistir cuarenta y cinco minutos

Voz 0699 10:47 John en donde se poner David la encima de la mesa un proyecto nuevo para supongo desde ahí trabajar para el que se arregle los problemas del baloncesto no me parece un tiempo así como muy grande

Voz 3 11:01 no yo creo que hoy no se puede olvidar que el tema calendario va conectado muchas cosas yo dos queríamos aprovechar hablar de calendario para hablar de otras muchas cosas que son problemas al baloncesto europeo como son pues una una reestructuración de las competiciones a nivel europeo reduciendo las una reestructuración de las competiciones nacionales también nuestra sugerencia que es una cosa que es una sugerencia es también que debería tener menos menos equipos cosa que que hoy es es vox pópuli una preocupación sobre la formación de jugadores que estamos viendo que que hay cada vez más dificultades porque no se ponen por parte de las acciones ningún instrumento que ayude a eso a hablar de la estabilidad económica de las reglas de control económico pusimos encima de ser de temas be sencillamente senos dijo que no estaban autorizados para hablar de esto no entiendo que autorización necesita el máximo responsable de la ciudad para hablar de baloncesto pero en todo caso es lo que dijo y a partir de aquí la reunión se terminó con lo cual ya digo nosotros estamos con la sensación de haber intentado tres en tanto cinco propuestas en los últimos doce meses sin sin éxito y creo que ya hemos hecho nuestra parte ICREA que a partir de ahora pues Si FIBA considera que esto que está haciendo está bien pues pues oye pues nosotros no tenemos nada más que decir

Voz 0699 12:24 tiene saca la impresión de que en esa reunión lo que ese Dios con un muro

Voz 3 12:29 el resultado es es es el resultado es de que la único diálogo que parece es que puede haber es si les dices que sí es decir cuando se trata de negociar hay que presentar alternativas en otros ha presentado cinco que pueden pueden ser que exceden todas equivocadas que no estoy diciendo que sean que sean buenas pero en cualquier caso todas van alrededor de un concepto son consistentes lo único que entendemos la otra parte es es lo nuestro y es lo que hay y nada más es lo que entendemos nosotros lo hemos hecho puestas que tienen un objetivo y es que la selección nacional es por el respeto y la importancia que tienen tienen que hacerse en condiciones de todos los jugadores puedan ir pues es cada jugador quién tiene que tomar la decisión de si quiere bueno tiene ir eso es decisiva me parece que es clara y cristalino de que no que no puede ser

Voz 1582 13:17 hasta ahora desde luego con las ventanas no pasado

Voz 3 13:20 no porque esas ventanas en la manera que se han puesto chocan con los que han con con los calendarios de la NBA en los calendarios en la Euroliga que han sido así en los últimos diecisiete años es decir que no lo hemos puesto nosotros este año se llevan así los últimos diecisiete años sin interrupciones por tanto y yo creo que eso era una evidencia que iba a chocar con esos calendarios tanto en la NBA como nosotros lo habíamos advertido por lo tanto estamos donde estamos pero bueno FIBA que no tiene ningún problema y a partir de aquí nosotros creo que ya no debemos insistir

Voz 0699 13:52 al encontrarse con esta respuesta que es practicamente no responder por parte de FIBA la propuesta de Euroliga e insisto que por lo que el estoy entendiendo usted era una propuesta negociable no inamovible lo que se presentaba en esa reunión la deducción que saca Jordi Bertomeu es que la FIBA piensa a mi me da igual a nosotros ya nos va bien así que es el apañan los demás

Voz 3 14:11 bueno podría ser una conclusión en general yo creo que hubo en rechazo a hablar del tema calendarios porque lo único que se quieren hablar de calendarios después digamos que sí asume su propuesta ya está y a partir de aquí todos los demás temas que tenemos cantado cinco alternativas es decir que no es trata de nuestras propuestas trata de estar de acuerdo en unos principios qué es lo que he dicho antes no voy a repetirlo a partir de cinco diferentes calendarios con fechas concretas al año mil novecientos dos mil veintiuno se ha hemos hecho un trabajo bastante extenso y además hemos incorporado otros temas yo yo he interpretado no seguramente éste no ha confirmado oficialmente en pocos días pero no hace falta que me lo confirmen yo he interpretado no probablemente ellos están satisfechos esos con los resultados de lo que de tal como está yendo yo creo que hay que preocuparse más

Voz 0699 15:01 yo sí que estoy preocupado pero bueno hay una cosa que le he creído entender que es que la reunión es eh lógicamente como no puede ser de otra manera al más alto nivel con FIBA que desde FIBA al más alto nivel le responden que John no están autorizados para hablar de esas cosas de de las propuestas que representa la Euroliga el máximo responsable de FIBA no está autorizado a hablar

Voz 3 15:21 bueno hay que separar sólo autorizado a hablar del calendario ir después de la formación de jugadores de la estructura de las competiciones del número de competiciones en Europa de de la sostenibilidad económica

Voz 4 15:35 k de las garantías de los seguros palos

Voz 3 15:37 jugadores para las selecciones de todo esto no estaba autorizado a hablar

Voz 5 15:40 como que lo cual francamente me quedé un poco eso

Voz 3 15:43 sentido porque yo estoy autorizado a hablar de lo que quiera y lo que no estaría autorizado es afirmar algo de Mis club en la prueben que son cosas distintas es decir después ya entiendo que lo que hay que lo que se habla inglés que se concreta a alguien lo tiene que aprobar que no somos bien señor Bauman y yo pero en todo caso lo que es increíble es que yo no puedo hablar de todos estos temas como es increíble que él no pueda hablar de estos temas pero en cualquier caso es una manera para para no discuten propuestas si están como cualquier otra

Voz 0699 16:09 vale iba a poner las propuestas encima de la mesa pero como la la propuesta ya genera un rechazo de la FIBA lo que le tengo que preguntar es dejando atrás lo que ha pasado ahora que es decir en qué escenario se ve la Euroliga de aquí en adelante cómo van a funcionar

Voz 3 16:25 bueno en la Euroliga tienen proyectos creo que lo está desarrollando nosotros estamos razonablemente satisfechos de cómo está funcionando tenemos muchos planes de futuro y es lo que vamos a continuar trabajando hemos intentado colaborar conciba digamos no han considerado oportuno nuestra colaboración por tanto supongo que con otros continuaremos en aquello que esté en nuestras manos pues continuar en un rayando rayando este proyecto obviamente hay cosas que no está en nuestras manos porque están más de que es más responsabilidades a las ligas nacionales o de las federaciones nacionales de la propia FIBA sobre la nosotros no no podremos no gran cosa entonces a partir de aquí en aquello que corresponde exclusivamente la Euroliga la debemos nuestro camino y esperemos que continuemos haciéndolo bien para que los aficionados continúen disfrutando como una de las temporadas

Voz 0699 17:13 cree que cuando cree que a lo mejor FIBA interpretado qué es lo que se hacía por parte de Euroliga era más una injerencia con proyecto

Voz 3 17:21 hombre no se puede decir que que es una injerencia porque todo lo que hacen lo hacen con nuestros clubs

Voz 0699 17:27 en

Voz 3 17:28 es decir nosotros no no no podemos nunca ser diferentes conciba porque has todas selecciones nacionales son con nuestros jugadores por tanto nosotros tenemos en los clubs tienen el derecho a opinar sobre todo tiene el derecho a opinar sobre sobre cualquier cosa que les afecte ING en realidad el calendario os afecta los números de competir las afecta la comprensión nacionales afecta a las condiciones en que sus jugadores van a la selección nacional es afecta entonces les afecta tanto no que que los que quieren meterse en aquello que no les corresponda pero me da la sensación que si los clubs sostienen a las selecciones nacionales y lo hacen complacer en el sentido de que su sólo sus jugadores los que ceden alguna cosa tendrán que decir sobre eso me parece a mí nosotros no pretendemos poner condiciones como por ejemplo ocurre con otra con otras ligas vamos a poner ninguna condición pero sí que queremos discutir esas condiciones porque nos parece que es razonable

Voz 0458 18:23 ahora mismo vemos jugadores pues centro acá

Voz 3 18:25 los de Un jugador de Gran Canaria que ha ido con su selección en Suecia

Voz 1582 18:28 Ericsson ha venido lesionado

Voz 3 18:30 jugadores que desde el verano pasado la Europa de del campeonato último verano todo estuvieron lesionados todavía hoy no sus clubs no han percibido ninguna compensación por su seguros Estopa está pasando en Europa me parece que tenemos que hablar de esas cosas

Voz 0699 18:44 le he creído entender que bueno es es obvio que para hacer un plan así un proyecto que se presenta en una reunión de este tipo hay un trabajo detrás muy importante es bueno es en fin en cuarenta y cinco minutos desde luego no se puede discutir nada ni se puede entrar en profundidad a nada de nada pero es la Euroliga la que hasta ahora ha dado los pasos para tratar de solucionar el problema de los calendarios If iba a la que no ha hecho nada o habido alguna propuesta de la que nosotros no tengamos conocimientos no

Voz 3 19:13 de todo el dos mil once a mi se me presentó este proyecto ya hasta el día que ya estamos hablando debido sólo a cambio la única modificación que se hizo fue cuando este años les ocurrió que nuestros jugáramos lunes Llum martes ellos juegan los jueves nuestros a eso nos negamos Nos mejoraremos siempre porque hacer jugar a los jugadores y creo quedan seis partidos en diez días es algo que nosotros no vamos a hacer nunca la vida no por tanto su planteamiento de de estructura de competiciones desde el año dos mil once hasta hoy ha cambiado cero otro hemos planteado cinco propuestas distintas y que hemos dicho antes cuando hemos ido ahora con esta esto nosotros habíamos estado dos meses trabajando confederaciones nacionales con jugadores con clubs con otros con otros partes que hacen par que que que que están en nuestro entorno sabíamos ido recogiendo información pidiendo opiniones al final en una reunión de la Euroliga a principios diciembre lo presentamos las conclusiones de ellos salió esta propuesta de veintiuno de veintiuno folios bueno casi de ventilada en cuarenta y cinco minutos bueno hemos hecho yo creo que ya he dicho antes hemos hecho lo que teníamos que hacer y me da lo mismo el decir es que sois los que habéis hecho creo que es nuestra obligación que cuando uno ve un problema en un sitio que le interesa pues tiene que hacer lo posible para arreglarlo hasta lo que está en sus manos claro y eso es lo que hemos hecho nosotros y por tanto no me parece que es lo que hemos hecho de nuestra responsabilidad hay hasta aquí está bien

Voz 0699 20:40 eh yo quería preguntarle al margen de la postura de Fira que ya vamos entiendo cuál cuál es sino cree que todo este lío de calendarios todo esto que tenemos sobre la mesa al final al que perjudica al jugador que que el juez ahora está un poco entre la espada y la pared de hecho las reacciones de los jugadores ante calendarios y ante este tipo de bueno de los elementos que se encuentran sobre la mesa no son muy positivas en el último año

Voz 3 21:07 claro porque nosotros lo que planteamos por ejemplo en el calendario son fechas inamovibles de vacaciones para los jugadores sin que nadie les pueda molestar cosa que no ocurre nunca la historia de la FIBA es evidente que los jugadores están sufriendo esta situación están sufriendo una situación con sus equipos nacionales y no pueden porque están jugando en la NBA o está jugando la Euroliga sea hoy mismo escuchábamos que que de Teodosic está diciendo le gustaría venir en julio pero no sabe si lo dejarán es decir estamos en esta situación absurda como consecuencia de una decisión de la FIBA pero hoy son los clubs a esos jugadores pero hay que volver atrás hace tres años la FIBA decidió que había que eliminar la Euroliga no consiguió el año de hace dos años después decidió que había que eliminar la Eurocup y presionó y amenazó a España con ir a los Juegos Olímpicos de aquellas cosas que es que vivimos evidentemente tampoco lo consiguió y ahora estamos con el calendario sea es una situación que no se ha quedado muy bien entender la Cierva que está haciendo parece que estén intentando buscar problemas cada año y crear un conflicto cuando me parece que ese no es el papel de ninguna federación ahora los jugadores efectivamente como como usted ha dicho de todos los jugadores están en esta sección absurda y al final también en los clubs pero básicamente los jugadores

Voz 0699 22:20 he leído y al presidente del PP Alfonso Reyes es decir dentro de la propuesta que había presentado Euroliga entre comillas se han olvidado que los jugadores sacan el pino en las presentaciones como último punto de la propuesta de Euroliga quiero decir que tampoco les parecía muy bien lo que ustedes presentaban ante FIBA intuyo

Voz 3 22:38 bueno no yo no he escuchado las las declaraciones de Alfonso Reyes y no sé exactamente a qué se refiere a hacer el pino yo no más que hacer el pino lo que me gusta es que tengan vacaciones no entonces yo creo que el cuarenta y cinco de diez días de vacaciones para todo los los jugadores sin exclusión es aunque no ha ocurrido en la historia de baloncesto reciente y me da la sensación es un avance me extraña mucho que Alfonso Reyes no lo veo así pero en cualquier caso hay tantas cosas que me que me sorprenden que no viene de una

Voz 0699 23:09 en Euroliga quiere construir a base de destruir a otros también decía Alfonso Reyes quiero decir que que los jugadores están cabreados

Voz 3 23:16 no yo me parece siento pero niega la mayor es decir los jugadores como categoría no están cabreados nosotros tenemos conversaciones con los jugadores

Voz 5 23:26 ah y por tanto no voy a aceptar

Voz 3 23:28 que Alfonso rodillas hable por los jugadores de la Euroliga pero no tiene ninguna representación él hablará por lo que él cree que tiene que hablar pero en cualquier caso es un problema de España indie del ámbito español no es un problema de la Liga para nada

Voz 0699 23:41 el planteamiento es de locos ha dicho el presidente de la Lega italiana

Voz 3 23:46 bueno ya ha estado siempre muy cerca de la FIBA Iggy es un hombre de mucha experiencia lleva muchos años y a mí me gustaría saber que lo argumentaron poco porque yo estaría dispuesto a entender en qué porque he dicho antes no digo que nuestras propuestas sean perfectas pero menos hemos hemos tenido coraje de poner encima la mesa toda serie de cosas sólo las cuales ellos no hablan yo por ejemplo he sostenido que me parece un problema que que este señor por ejemplo Afonso Reyes no haya dicho nunca nada sobre el hecho de que en la LEB Plata y a cinco jóvenes extranjeros por equipo me sorprende el silencio del sindicato de jugadores españoles en esta materia cuando son tan beligerantes cuando pasa en la ACB no pues todas estas contradicciones pues bueno pues hay que verlas encima de la mesa yo estoy dispuesto a darlos sí señor Pedroche considera que es de locos pero estoy seguro de tiene mucho que tienen muchos años el deporte inseguro que sabe porque lo está diciendo y me encantaría saberlo pero descalificar por descalificar bueno pues es quizás un método pero yo en todo caso sí señor Petacchi quiere compartir conmigo sus discrepancias me me encantaría poder discutirlo porque no tuve la oportunidad

Voz 0699 24:53 sí quiero finalizar su entrevista con Jordi Bertomeu preguntándole hacia donde cree que que vamos hacia donde cree que va el baloncesto si esto es entre comillas volar el último puente que había entre Euroliga y FIBA

Voz 3 25:05 cuando igual vamos a otro modelo de organización pero al final esto no nos debería preocupar mucho

Voz 4 25:10 no debería preocupar es baloncesto crece uno

Voz 3 25:13 crece lleva once esto está creciendo en todas partes sea el baloncesto actual es mejor que teníamos hace años sí que conflicto pero yo decía aquí en Madrid que que el conflicto es un motor de cambio y de progreso y por tanto que están instalados permanentemente el conflicto no estoy diciendo eso pero estoy diciendo que cuando hay que cambiar cosas siempre reticencias siempre conflicto pero esto pasa en todos los sectores de la vida no es una historia importante yo creo que vamos seguramente estamos avanzado hacia un nuevo modelo de organización pues pues bueno de habrá entidades que quizás ahora se encuentran en el futuro es volver a encontrar recordemos que el año dos mil uno separamos de dos mil cuatro y volvimos a reintegrar Nos la invitó estuvimos tres años y no pasó nada al baloncesto nos hundió yo creo que los conflictos lo que pueda haber fuera de la pista en realidad no sé corresponden con el progreso que está pasando baloncesto dentro de la pista yo creo que no es números que las elecciones han sido buenos los números de la Euroliga son extraordinaria Ellos los números extra Acebes continúan siendo buenos bueno con tiros en la ACB la Liga más más importantes de Europa a nivel doméstico yo creo que los números tan allá en no deberíamos caer en el dramatismo que porque hay conflicto va todo mal no está yendo bien está viendo números después hay hay problemas evidentemente como los tenemos todos pero yo creo que en general un cesto hoy es mucho mejor del que había hace diez años iba a ser el mejor en diez años

Voz 0699 26:35 pues en el progreso siempre nos encontrarán a a nosotros en la escucha de todos los factores que quieran hacer progresar a este deporte también Jordi Bertomeu muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más

Voz 1582 26:46 que muchísimas gracias a vosotros un abrazo creo que

Voz 0699 26:50 sinceramente ha sido un tiempo muy aclaratorio de cómo están las cosas en la Euroliga de cómo han sido tomadas sus propuestas que es que no han sido tomadas en cuenta lo que puede venir unos cuál es la postura del organismo continental ahora FIBA y ligas nacionales tendrán que hacer la digestión decir que les parece aunque intuyo eh presentar contra propuestas que yo creo que después de que la Euroliga presentó una propuesta alguna contra propuesta tendrán que hacer o alguna explicación tendrán que dar para ventilar una propuesta de veintiuno folios en cuarenta y cinco minutos porque desde luego desde el inmovilismo esto no se va a arreglar nosotros no permanecemos inmóviles seguimos avanzando en esa Play Basket ahora

Voz 7 27:31 Víctor Claver enamorada lunes estaba esperando

Voz 1582 27:33 saga el podcast de Play Basket en Cadena SER

Voz 0699 27:36 cuando hablo momento análisis de lo que nos queda más cerquita ya os digo que el la duración de esta entrevista que tiene que ser así con Jordi Bertomeu no se va a hacer ir un poquito más deprisa de lo demás pero bueno de la Liga más próxima queda Liga Endesa y que sigue cumpliendo jornadas lo más comentado hoy es el palizón del Barça al Real Madrid que por momentos fue histórico llegando a treinta puntos de diferencia al final noventa y cuatro setenta y dos que coronar ERTE en la dirección y que no salva a nadie blanco aunque los de Laso sigan liderando cuatro victorias de diferencia la Liga Endesa Barcelona Xavier Saisó muy buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes hola qué tal hola Miguel Martín Talavera tala buenas tardes que buenas tardes cómo está Saisó tú no puedes explicarlo esto de las dos caras de Madrid Barça porque a lo mejor hay gente que se pierde por el camino

Voz 1982 28:20 bueno hombre y yo tengo mi opinión la tutoría yo creo que está claro que el veintitrés de febrero cuando el Real Madrid le ganó al Barça de paliza Palao pues el Barça estaba sin Oriol las sin Ribas y con una resaca tremenda después de ganar la Copa y el Real Madrid tenía

Voz 1582 28:36 antes de vengarse entonces bueno ya al partido

Voz 1982 28:39 debido desde el minuto uno lo que pasaría ya acabó pasando que fue una paliza del del Real Madrid y ayer pasó poco lo lo contrario el Real Madrid bajo mi punto de vista aunque Laso en la rueda de prensa fue muy comedido de estaba pensando en Milán en el partido del del martes hizo anotaciones jugó radón seis juegos Santi Yusta jugador Randall muchos minutos el Barça tiene una hambre tremenda y quiere demostrarle al Real Madrid que le puede ganar la Liga esa es un poco me me teoría del porqué fue tan diferente un partido de Olot

Voz 0699 29:08 la lo es el lujo que se puede permitir el Madrid en la Liga con el colchón de de distancia que tiene

Voz 5 29:13 claro y sobre todo porque además bueno eso va a empezar quitó dramatismo Pablo Laso bueno hemos perdido partido hemos tenido tres y que yo sepa seguimos siendo líderes paradas va a seguir siéndolo Olivera pero la competición es inevitable pensar que el Real Madrid no se puede tomar con el mismo arrojo ni la misma de ardor guerrero sobre todo porque a mano tenía ningún un bases y Hernández tiene un papel muy muy residual no se puede toma con la con el mismo ahínco porque la obligación a corto plazo Real Madrid las siguientes te satura que vence el recibo que vence ese pero lo que ha supuesto va más allá de la moral y de que el Barça se lo empieza a creer cada vez más en el petate están ya dos dos esta temporada no tiene otro no tiene otra lectura más allá de que insisto con la ausencia sobre todo si el Madrid predios perdió el segundo máximo reboteador del equipo se los comieron los estable

Voz 0699 30:06 sí sí desde luego pierde mucho si en el sin Downs de todas maneras aceptando todas las teorías tala yo te digo que primero un lapso no estaba muy feliz ayer a pesar de poder pensar que esto era un partido simple y los aficionados del Madrid del Madrid como a los del Barça no le gusta que el rival el máximo rival les pinte la cara

Voz 1576 30:24 claro es que eso lo dije lo dije con la paliza que le da el Madrid en Euroliga al Barcelona y lo repito en esto es verdad que la la lectura es la que hace la que Xavi la que hace Lalo uno se jugaba mucho en una competición de otro nada y viceversa ida y esos resultados pero yo sigo pensando que tu eterno rival te meta era uan casa él es una paliza de de de esa de esa índole creo que eso te deja pupa Ikea hace daños evidentes

Voz 0699 30:52 está haciendo una cosa ya Xavi que es hacer que todos se sientan más o menos importantes porque es que ayer hubo minutos en un Barça Real Madrid para Edwin Jackson para b5 para es decir lo quiere meter a todos

Voz 1982 31:04 sí sí busca los tempos para para cada uno no es decir yo creo que el gran titular de Pesic en este Barcelona es simplificar las cosas osea simplifica al máximo construye en equipo desde la defensa luego intenta pues que sus tiradores tengan la mejor efectividad ya a partir de ahí que todo el Vestuario se sienta como dices todo más o menos contento de momento el está le está saliendo bien está ganando partidos está dejando los rivales en una unas guarismo realmente bajos bueno pues vamos a ver a la hora de la verdad que ocurre pero sí sí yo creo que que Pesic pues ha encajado bien en este Vestuario y la verdad es que la palabra simple es la que le define mejor creo

Voz 0699 31:44 yo creo que hay una cosa es lo que no podemos olvidar que son los siete meses los siete meses que lleva el Madrid sin Llull

Voz 5 31:51 es una barbaridad estamos hablando de bueno es que no lo son

Voz 1576 31:53 los grandiosas grande de ropa

Voz 5 31:56 claro que es que se lesiona el mejor jugador de Europa que lo tiene en casa el trofeo que te estamos hablando unos uno sencillo pues eso de calibre Un de Colón el CSKA de moco de de un jugador bandera referente y sobre el cual tienes que a construir el proyecto si ese proyecto que obviamente tú no lo vas a cambiar porque sigue teniendo Julen en el en el equipo con un contrato de muchos años tienes que esperarle pero esa espera para las grandes citas se nota en momentos muy puntuales de alguien se imagina la final de la Copa que hubiese cambió decorados y en ese escenario metes Sergio Llull asegurando entonces Vázquez ficción realmente cambiar muchísimo y un tío así con ese carácter que además no le gusta perder ni los entrenamientos el un tipo de partidos ha sido no lo mejor la la atención puede estar más disipada yo recuerdo hacerse durante un Barça Madrid antes de marcharse el Madrid a la Final Four de dos mil once a Barcelona

Voz 4 32:45 se dejó la vida con una rotura en el mulo

Voz 5 32:47 loco porque no entiende jugar de otra manera a tope y a ganar todos los partidos en casa está muy bien todo eso será han dieciséis

Voz 0662 32:55 besugos qué hacemos aquí muchas veces

Voz 5 32:58 la aficionada el Madrid este fin de semana que lo que le ha dicho no han metió el agua en casa Perovic y algo al del Barça se ha ido contento porque lleva pasándolo mal en el Palau durante la temporada y el domingo se fueron contentos

Voz 0699 33:12 tala de aviso una cosa eh me contó Marta Casas el otro día que el Angelito Sergio Llull ha perdido diez kilos quiero decir que va a venir fino no lo siguiente

Voz 1576 33:23 es evidente que yo creo que ya es jugador de unas condiciones físicas seguramente brutales y que mucho de su juego aparte del estamento por supuesto lo basa en el físico pues imagínate con las palizas que si llevando durante siete meses sólo hay que ver esos vídeos que el cuelga en las redes sociales espectacular que parece

Voz 0699 33:40 se cansó de verlo recorremos

Voz 1576 33:42 además submarino que un que un deportista Ivonne no pues yo creo que va a venir bien además van a venir con con mucha hambre como decía hará lo que quién lo conoce sabe que es un tipo hiper competitivo y yo creo que que bueno va a ser un fichaje es como no se oye llevamos a los fútbol hasta la gente del basket no les gusta cómo pero es como si el Barça a mitad de temporada o para jugar los títulos viene Messi o si al Romay le viene Cristiano ósea árabe tire Mas es es es escuchar a seguramente pues uno de los mejores jugadores de Europa sin ninguna duda el yo creo que eso le va a dar un espaldarazo al equipo pero ahí yo creo que cabe destacar el mérito que viene Real Madrid de que aparte de la lesión ha tenido otros jugadores importaban de Randolph a John y demás

Voz 8 34:27 lesionados y a pesar de todo astado

Voz 1576 34:30 el puño de hierro en la Liga ACB liderando la idea es el único equipo español que tiene opciones reales de acabar entre los cuatro primeros Iker puede estar a lo mejor en en los cuartos de final y eso y eso dice mucho del proyecto de la solidez del mito

Voz 5 34:45 proyectos equipo de las correcto pero lo que es lo que yo decía que tú quita la Fenerbahce aún o a un CSKA quitarle a ver qué temporada hacen que está claro que van a esta carrera son aquí pues sí pero ver que temporada así que doble mérito dijo antes de marcharse y me lo creo porque este tío va de cara no es ninguna pues se volveré más fuerte digo yo que en el juego de herramientas Sergi viene con alguna

Voz 4 35:10 casi no

Voz 9 35:12 bueno nunca se iba a lo dijo MacArthur también eh volveré el alma Carod tal vez de que fue el que no va bien

Voz 4 35:19 Le Pen ha cuando no niñas

Voz 10 35:22 no no no digo que que yo he bautizado

Voz 1982 35:24 la ya las ruedas de prensa de Pesic la bautizados sus perlas como practicadas las pese a que ayer metió atrás y que fue que cuando le preguntaron por el por el partido del próximo vamos a disfrutar esta noche ya hoy es una noche para disfrutar dejó con vino pero no blanco raro porque jugaban contra el Madrid

Voz 9 35:44 sino noté una Si cada más cada cada cargo de prensa hay que esperar una no

Voz 1576 35:49 pero vamos yo yo no sé cómo a sea hábitos convivido con él

Voz 0699 35:52 sí mucha allí en en la prima de tapado a mí me

Voz 1576 35:55 me me lo vendían como un tipo áspero hosco que no la va a aprender el idioma y demás me parece que es un tipo que no os digo los años ha un poco más desenfadada no

Voz 1982 36:04 sí sí lo que pasa es que hay que decirlo al justo al menos mal que Carlos Cascante ahí el jefe de prensa pues lo lo arregla lo lo Lisa un poco pero al margen de eso pues yo creo que es un tío entrañable muy entrañable

Voz 0699 36:19 por no es decir Xavi si tenemos que elegir entre gente que se enrolla hay gente que corte mejor que Roger sabe que estamos en un momento el deporte en donde casi para hacer una pregunta que tener una respuesta hay en vez de pedir permiso perdón primero

Voz 5 36:31 lo que yo he tenido un par de Prince religiosas del alambre con con golpes sí bueno si te añade que lo eh fuera muchas

Voz 9 36:39 vale ya de la vale vale

Voz 0699 36:41 ha captado oye Xavi de lo demás así en titulares Andorra seis seguidas

Voz 1982 36:45 eh sí es de las mejores rachas que en los últimos años de del equipo andorrano bueno ha

Voz 1582 36:53 Peñarroya ha dado con la tecla

Voz 1982 36:55 el están saliendo las cosas bien bueno pues sueñan no sueñan en Andorra en meterse en el playoff yo creo que es un sueño lícito porque el equipo está está jugando bien lo que pasa es que queda mucho aún doce partidos pero bueno sí sí

Voz 1582 37:08 sí la verdad es que el equipo andorrano

Voz 1982 37:11 lo pasó mal al principio en esta competición pero de momento las cosas le van bien

Voz 0699 37:15 la Long Beach saliéndose en Unicaja en topes

Voz 5 37:19 algo que no gusta además es particularmente tenemos fetiche con ese jugador pues nos alegra porque significa que hay posibilidad de verlo más veces a ese nivel sigo pensando previamente de la culpa la culpa entre comillas es suya no porque hubiese mostrar una continuidad bueno a lo mejor no estaba estaba lo lenguaje no pierde donde tranco Valencia a otras Balenciaga pero es un jugador que cuando ha aprendido a decir que no haya ahora mismo decía recuerdo comentó el entrenador es de los pocos jugadores que en bote gana metros de ventaja sobre el rival los desborda es un es un tipo que merece la pena pagar una entrada para verlo bueno está aprende daba va mejor entrada

Voz 0699 37:56 el otro nombre propio el tala San m veintiocho de valoración en la victoria de Valencia ante Bilbao veintiocho eh

Voz 1576 38:03 sí es que eso se acaban los calificativos empresas hablábamos de Llull hablamos de de jugar con carácter de Fernando San Emeterio yo creo que es un jugador de esos que hay ejemplos en en la Liga ACB que han roto tarde eh yo me acuerdo cuando lo cuando llegaba Baskonia ahí prácticamente se tira un año entero que era simplemente un jugador para para el cupo de nacionales de de seleccionables no jugaba nada luego se convierte en un jugador importantísimo hoy en Valencia fíjate en un auténtico calvario sobre todo los últimos meses de lesiones de problemas de molestias sin embargo tiene que estar esta me parece que es un jugador imprescindible me parece que es un jugador que por algo era un fijo para Sergio Scariolo las últimas en las últimas listas yo creo que todo lo bueno que que les pase primero va a ser bueno para él lo merecéis segundo va a ser un espaldarazo para su equipo

Voz 0699 38:49 si Xavi la racha contra la dan dos relata en el Joventut

Voz 1982 38:52 sí sí sí nos acercamos a la hora de la verdad recordemos veintidós de marzo la junta de accionistas yo creo sinceramente por lo que he estado hablando hoy está hablando con el máximo accionista Antoni del grupo Aspeña que es quien tiene el veinticinco por ciento de acciones me decía que es optimista que cree que la parte económica de una manera u otra se va a solucionar los que hay la parte deportiva no deportivas que la Peña es su última a dos victorias de de Burgos le quedan sólo doce jornadas tienen un calendario muy difícil bueno has está empezando a instalar en Badalona un poco lo que está pasando en Manresa no porque hay mucha gente que hablabais decida que sea la Peña bajaba la le pues tenía que desaparecer y que esa iba a acabar todo y hay mucha gente que piensa que sin la Peña al final pues baja la ley lo que se tendrá que hacer es ver la estructura absolutamente diferente intentar volverá a subir con recursos más de casa jugadores de casa intentarlo no pero bueno ah digo aquí la situación sigue siendo preocupante aunque parece que en el tema económico hay una Se ve la luz en el turno es bueno pues bueno

Voz 0699 39:52 no es que por lo menos da luz en la economía este yo

Voz 5 39:55 yo en ese sentido son solamente para oficinas de la Peña sino porque en el fondo lo que le gusta vamos estoy que ha vivido esa época ochentera y demás pues aquí no le haya bien el Joventut no conozca unos no sepa apreciar pues es uno de las grandes canteras de Europa que menos me preocupa como económica lastre de verdad la existencia el club porque repito en ACB o el lema con la cantera con la fase de trabajo que tiene con la con la cantidad de chavales que saque además pues

Voz 0458 40:20 yo estaba citado pues hombre traumático pero

Voz 1576 40:23 es lo miras en perspectiva un Ecuador

Voz 5 40:26 el club claro

Voz 1576 40:28 no yo creo que el peroné problema problemas económicos y se ha salvado como dice Xavi yo creo que estamos hablando de de de una muy buena noticia porque yo creo que con la masa social con la gente con lo que está arraigado el tema de del tema de la Peña eh yo creo que es el menor de los problemas como dice la pues sería duro pero yo creo que sería sacar la cabeza seguro

Voz 5 40:49 yo bueno es Emma mira te voy a poner ejemplos te vas a les dejas que es lo que la Peña en los últimos doce años no ha tenido un tránsito de dos tres añitos un tiempo para que ese grupo de chavales jóvenes no se te vayan en cuanto metan cinco canasta en ACB y que crezcan como equipo y que hubo pues cinco seis chavales venidos de la de la cantera se hagan fuerte y tengan un nombre es que ahora una buena temporada del chaval en la peña lo tuvo diez años supone que al año siguiente fuera del equipo ya no está no puede seguir creciendo no puede seguir trabajando no puede seguir haciendo fuertes allí cuando es muy complicado

Voz 0699 41:20 sí sí podría arreglarse el tema económico no

Voz 1982 41:22 que hecho pero que las las parece que hay negociación que van por buen camino pero se tendrá que confirmar

Voz 0699 41:29 bueno por lo menos vemos el buen camino la economía en la parte deportiva yo sólo digo que a lo mejor sí pues no me voy a poner en que desciende al Joventut porque es que todavía queda mucho para descender pero creo que un año en Leb en un proyecto de cantera a lo mejor hasta sería aplaudido por la gente de de Badalona porque esa es la esencia del equipo