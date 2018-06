Play Fútbol: Así es la Roma de Monchi (12/03/2018)

Voz 3 00:00 a retrasarlo bonito piso

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa viendo lo que ha pasado en Londres en Hamburgo en Lille también incluso en que decida este fin de semana me pregunto hacia donde va el fútbol europeo que el está pasando al fútbol en Europa y también porque no que le pasa a la sociedad europea hace ya un tiempo que la desafección de aficionados hacia sus clubes hacia su club de toda la vida va va in crescendo en la gente no es tonta se da cuenta de que cada vez más esto es un negocio que hay jeques magnates algunos con intereses ocultos pero que nada tienen que ver con sus clubes y que muchos de ellos se meten en aquellos clubes con la promesa de luchar por grandes títulos y luego la realidad es otra bien bien distinta se está fomentando un fútbol global globalizado pero que va en detrimento del fútbol local podrían ir de la mano podría ir ese desarrollo perfectamente junto a crecer de la mano pero no está siendo así ahora nos morimos porque en China se ve a un partido de la Liga española Nos da prácticamente igual si los padres y los abuelos van con sus hijos a ver el fútbol está muriendo el el viejo fútbol recomiendo en ese sentido muy mucho el artículo de Axel Torres en la revista a este mes que no lo llamen fútbol se llama en el artículo de de Axel a esto a este desarraigo de la gente hacia su club la gente ama el el fútbol cada vez más podemos tener aficionados del Barcelona del Madrid en China en Taiwán en Australia sí pero hay mucha gente que está dejando de ida a los estadios que está abandonando el fútbol local ese desarraigo tenemos que sumar seguramente lo que está pasando a nivel social en Europa siempre hablamos en la Cadena SER con Esteban Ibarra el presidente de la ONG Movimiento contra la Intolerancia Nos comenta que la extrema derecha está creciendo mucho en en Europa y eso se ve reflejado también en los campos hay un caldo de cultivo contra la inmigración contra todo lo que

Voz 0301 02:30 lo que se ve reflejada también en los campos de fútbol al final la la violencia que hemos visto estos fin este fin de semana en Hamburgo en el estadio de de Lille todo eso va va de la mano por desgracia va a ser un Play Fútbol aunque vamos a tener que abrir con la noticia de Grecia se ha suspendido el fútbol en Grecia pero tenemos muchas cosas más que contar en el programa de hoy para empezar tenemos una entrevista con Monchi con el considerado por muchos mejor director deportivo del mundo cabos

Voz 5 03:02 lo he pensado que sí que va a ser los símbolos sí

Voz 6 03:25 con este gol de Marc Currás gol empezamos esta semana Bruno el Manchester United se llevó el clásico inglés por dos uno ante el Liverpool merced a un doblete de su canterano el equipo de Mourinho se afianza en la segunda plaza de la y coge moral de cara al duelo Champions ante el Sevilla algo que ya hizo la Juventus de Turín esta semana ante el Tottenham el equipo de Allegri parece que está en su mejor momento de la temporada volvió a ganar este fin de semana por dos cero al Udinese escuchamos el primero de los dos goles obra de Pablo Ibar

Voz 6 03:57 terminamos esta semana en Francia con la victoria por dos cinco del nieta ante Elgin GAM en el cual a las amplia hizo cuatro goles ya cada cual más bonito ojo a este jugador no vaya a ponérselo difícil a De Sans de cara al próximo Mundial escuchamos el primero de los

Voz 10 04:32 gracias como siempre a Javi Berlanga

Voz 0301 04:34 fichados los mejores sonidos del fin de semana en el panorama internacional enseguida vamos con esa entrevista con Monchi que tenemos muchas ganas de hablar solo de fútbol hoy de meternos de verdad de raíz en cómo está la Roma cómo está viviendo su primer año al frente de la dirección de deportiva de la Roma pero tenemos que empezar el programa lamentablemente contando lo que ha pasado sobre todo en Grecia comentábamos al principio que que no es un hecho aislado e que han pasado cosas graves también en Lille en Hamburgo también en en Londres este mismo fin de semana todo junto pero hay que empezar hablando de una Liga que sea suspendido como es la Griega José Palacio qué tal muy buenas

Voz 1038 05:12 hola qué tal muy buena Bruno porque después de

Voz 0301 05:14 que los lamentables incidentes de la tarde noche de ayer en el estadio tumbas de del Paok sea suspendido así lo ha anunciado el Gobierno griego sine díe no hay fecha de retorno la Liga en en Grecia

Voz 1038 05:28 sí ha han tenido una reunión esta misma mañana del lunes Giorgios Vasileiadis se que es el ministro de Deportes con Alexis Tsipras con el primer ministro para analizar todo lo que ha ocurrido no sólo en el día de ayer porque ya vimos también lo que ocurrió en ese palco Olympiacos en el que fue agredido Óscar García June Jendel entrenador de de Olympiacos toda la

Voz 11 05:48 a la violencia que hay en los Can

Voz 1038 05:51 posee griego sobretodo convocan para los ultras a sus anchas pero ayer cuando un presidente de un club de Primera división salta al campo con guardaespaldas y con una pistola para intimidar a un árbitro hay que decir basta y eso ha dicho el Gobierno heleno ha dejado a la Liga suspendida por tiempo indefinido han dicho que tendrán que reunirse todas las partes los días casi todos los clubes de Primera División sólo con Pau con ha con Olympiacos pero que da igual el tiempo que tarden que no se va a jugar al fútbol en Grecia hasta que haya una solución y es que la verdad que las imágenes el día de ayer demuestran lo que es ahora mismo el fútbol griego eh que te anulen un gol jazz esté bien Omán anulado eso lo último que de repente la idea Allen al presidente en este caso del PAU asaltaran campo con una pistola que es que esa imagen es brutal Bruno por suerte a ayer tuvimos que tuvimos el privilegio poder hablar con uno de uno español de cada uno de los dos equipos van a comenzar con Manolo Jiménez con el míster de la Euskal que ya hace unas semanas también se pasó por aquí por los micrófonos de Play Fútbol pero que haya pasado por los micrófonos de Carrusel dejaban estas impresiones sobre lo que fue para él el final del partido ese Paul AEK Atenas

Voz 12 07:06 porque me parece surrealista es que que un lado de la tela posibilidad a que a que un presidente ya que persona del club de pagos salgan a centro del campo en busca del árbitro increparle después ha podido ver en la foto que cuando llevaba la mano en las duras porque llevaba a todas no pero bueno Nelly con momentos muy bueno yo exterior sería ya lo último no llevan mejore oportunista lo que voy a decir que me perdone pero siempre ocurre en el mismo escenario lo que hay que pararle los pies a ciertas personas ya aquí esto no es lo este punto quiere quitar contra cuarto agredieron y se lo devolvieron esta madrugada ante el partido contra nosotros el campo estaba clausurado al público ya han dado la posibilidad que pueda entrar el público así que me parece es que me parece lamentable

Voz 1038 07:54 la verdad es que es es muy lamentable todo lo que no contó ayer Manolo Jiménez lo que pudo ver en televisión in veremos las reacciones Bruno porque me contaban esta misma mañana desde Grecia que el acta del árbitro del colegiado Giorgios con minis que es el que suspende el partido el que ir al que le dice laca que no va a salir al terreno de juego a jugar esos cinco minutos que quedaban de encuentro sino se garantizó la seguridad el acta va a traer más lío porque en el acta continúa empecé a anular el gol le da el gol al PAOK de Salónica gol que por la importancia que es ya no es sólo la victoria sino el liderato provisional de la Liga N en ese esta sí que se refleja que el presidente baja al césped con una trama que era algo que muchos dudan que pudiera reflejar el árbitro incluso de dónde viene en de esta mañana de Grecia todos conocemos os recordaremos a Alex árbitro internacional Lubos Michel si digo Arun muy mítico Lubos Michel pues bien luego Michel ahora está en la directiva del PAOK de Salónica tiene un puesto importante la directiva del bable

Voz 0301 08:56 de mi tanto que les da el privilegio

Voz 1038 08:58 es el triste privilegio de bajar al terreno de juego al igual que hizo su presidente de encararse con el árbitro Konko minis de insultarle incluso hay reflejados en ese acta de Giorgios comunes como un ex árbitro insisto un ex árbitro como Lubos Michel Leiza estás acabado vamos a ir a Portillo esto no va a quedar así Lubos Michel directivo actual del PAU de Salónica en El Larguero ya Manu Carreño pudo hablar con uno de los jugadores españoles que tenemos también en el pago con José Ángel Crespo y del echaba más la culpa a como tiene la Liga dominada el AEK Panathinaikos Olympiacos perdón

Voz 13 09:37 no estamos acostumbrando últimamente a Cuba casi mal lo que pasa en el campo hola dedica a los negocios que tiene en Rusia es una ex presidente ruso bueno va siempre con mucha seguridad evidentemente puede bueno de mera abogó por su seguridad hay instó pongo que la llevará por eso machetas por otra cosa pero bueno sale la imagen anecdótica ese va queda atormentado en la verdad que es que lo del partido así un poco vergonzoso pero bueno lo que nos está pasando la última jornada hay estamos viendo lo que este país no jugar aquí inglesa no no está tan mala entre comillas lo que pasa es que bueno te das cuenta de que al final pues no es sólo deportiva aquí hay muchas cosas que se mueven por detrás al final pues bueno nosotros un presidente ruso los dos equipo rivales más fuertes son olímpico Jackson presidente griegos evidentemente tienen muchísima fue eso y al final pues bueno pasa lo que pasa

Voz 0301 10:29 yo creo que no se acabó de expresar del todo bien Crespo en la noche de ayer porque si le parece anecdótico lo que pasó ayer me parece que tienen un problema fue seguramente estoy seguro vaya un problema de del lenguaje pero no es una anécdota lo de ayer el fútbol griego tiene dos problemas de raíz dos problemas de base uno es la violencia de los aficionados radicales que no son mayoría pero son una parte importante y los clubes no renuncian ni mucho menos a ella y la otra es las prácticas mafiosas de prácticamente el cien por cien de los presidentes de los clubes me contaba hoy un futbolista que ha estado en Grecia muchos años que ha estado en tres equipos diferentes de de Grecia que los tres presidentes que él ha tenido allí los tres tenían licencia de armas y a los tres Le les ha visto un un arma de fuego así que lo de ayer no es ni mucho menos una anécdota ni sobre todo un un hecho aislado el Gobierno lo que dice o lo que quiero lo que dice querer es en general un marco una base en la que estén de acuerdo todos jugadores Federación también la Superliga griega en la que se siente las bases de algo nuevo de lo que debe ser el fútbol griego hablas con cualquier periodista en Grecia de dice que que son pesimistas que eso es muy complicado que base pero al menos que se hable yo creo que ya es es positivo y te envía hacia algún lado que no es lo que está pasando ahora y no sé si te has algo en el tintero qué desea añadir algo para lo cual bueno

Voz 1038 12:01 lo que ha comentado obtuvo está en una situación límite Grecia tener que pararlo de alguna forma Betsy de verdad con este golpe sobre la mesa del del Gobierno griego pueden llegar a un acuerdo o hoy it limpiar y depurar el fútbol

Voz 15 12:15 desde desde los cimientos ya no sólo con los ultras sino desde

Voz 1038 12:17 qué hacen los propio presidente de los clubes

Voz 0301 12:20 no te vayas muy lejos Palacio que luego tenemos a los sin perder las hasta ahora

Voz 1038 12:23 ahora aquí me quedo ahora sí tiempo para

Voz 0301 12:26 hablar con Monchi con el director deportivo de la Roma una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer en en Play Fútbol le podemos saludar ya a escasas veinticuatro horas de que la Roma juegue contra el Shakhtar recordamos dos a uno para los ucranianos

Voz 16 12:40 en la ida hice juegue no sé si media de

Voz 0301 12:42 por nada a nos lo dirá Monchi hola

Voz 16 12:45 a Monchi qué tal muy buenas hola muy buenas tardes

Voz 0301 12:49 bueno cómo te va a llevarse un año prácticamente en en Roma no sé si está ya adaptado Italia a la ciudad estante adaptado a ella desde fuera

Voz 1263 12:59 sí buenos días Home encasillado Castellón Fennesz lo que yo por aquí por por Roma igualmente si poco a poco cada vez más a introducir en en el fútbol italiano no pues en mi actual que es la Roma Hay conociendo cada día un poco más y estoy mundo que aquí naves conocido vitoriano fútbol de que seguimos todos director deportivo pero que hasta que uno lleva dentro no lo conoce del todo no voy bien ya lo mejor con el vivió un va mejor con las costumbre conociendo también a a mi club que es un club especial porque incluso con una repercusión mediática social curtido mira eh bueno general de bien contento no

Voz 0301 13:49 te ha pillado en en Italia la tragedia de Davide Astori internacional italiano que perdió la vida hace hace una semana leíamos en en Twitter que traía recuerdos de los peores a nosotros nos pasa lo mismo en mi caso con el de la fallecimiento Dani Jarque que lo viví también muy muy de cerca pero bueno como se ha volcado en Italia no esté que quedar seguramente lo bonito que intentar que que sea así Monchi y el homenaje de toda Italia Astori ha sido espectaculares

Voz 1263 14:18 si simplemente ha sido una manera muy muy difícil incluso para todos difícil no aquí en Roma muy sacaran una piedra porque David jugó aquí en Roma no ahí durante un año y medio Louis muchos de los compañeros Gore actuales sido compañeros bueno ha sido habría difíciles muy difíciles muy duro sean los que bueno todo muy intentado puede apoyarles mutuamente porque todos teníamos algún motivo para para para para estar fastidiado y para sentir dolor Ibon porque dentro de gracias es tan dura quedando con lo que tú has dicho no con como el fútbol italiano fútbol europeo en general pero en Italia particularmente se ha unido en torno las figuras David de no yo no lo conocía personalmente pero todo lo que sentido de de es que no no solo como jugador sino como persona no oí evidentemente tenía que porque las múltiples muestras de cariño y no a te muestran que que el futbolista había una una gran persona y bueno pues una biografía inesperada dolorosa Hay que esperemos que sirva para para unirse al fútbol italiano

Voz 0301 15:35 tratamos y podemos de de pasar página aunque sea momentáneamente hablar un poquito de fútbol vosotros tenéis una semana clave Monchi habéis ganado al Torino Benissa además de ganar al al Nápoles si tenéis esta semana el duelo clave contra el Shakhtar cómo afronta la Roma este partido de vuelta en el que les tocaba remontar el dos a uno de la ida

Voz 1263 15:57 no puede afrontar con sabiendo que es uno de los partidos una importante el último tiempos de de de la Roma donde no jugamos la posibilidad de estaría en cuarto ante un rival al sí que practica un fútbol a todos los niveles bastante exigente pero lo también con la con la mentalidad ahí con la ilusión de poder pasar de a no sería algo importante no he para para Cyrano para para ese crecimiento que que quiere escribir en el club uno por tanto el enfoque en estos días de motivaciones deslució de concentración mentalización para intentar solventar ministerial que que no es fácil pero tampoco imposible

Voz 0301 16:53 hay varios jugadores brasileños Shakhtar al final es un equipo que se ha ido haciendo un un modelo oí lo viene respetando bastante con buen producto nacional por decirlo así jugadores ucranianos de primer nivel de lo que tienen allí jugadores internacionales muchos de ellos y luego la mayoría firmados de la mayoría de Brasil a alguno de de otros países de Sudamérica como es el caso de Ferreira de el argentino pero mar los Fred Tyson Bernard muchos brasileños como vimos en el partido de ida ahí hemos visto durante el la fase de grupos en la Champions contra el City dejando fuera un equipazo como es el el Nápoles jugadores súper peligrosos no sé si hay alguno que te guste especialmente que te parezca especialmente peligroso Monchi

Voz 1263 17:35 bueno construir un buen equipo evidentemente armazón importante núcleo duro de equipo lo forman igual brasileños sobre todo lo que mediapunta no Tyson malo si Bernard sin olvidar la fe para mí quizás ya te respondo es lo más importante que que tienen ellos no he pretendido el City parece ser siempre ofensivo con una dinámica tremenda un jugador como te de balón fue uno de los quiso el uno de los goles en el partido de ida a balón parado cuando un equipo a nivel ofensivo muy muy muy muy potente con buen entrenador el portugués si tienen se difícil puerto tenemos que que que conocer su virtud de que ya sufrimos en el partido de ida intentar aprovecharlo como todo el equipo tiene no pero responder a tu pregunta me quedaría con el brasileño fundamentalmente con el paso de un potentísimo y cómo estás viendo a la Roma

Voz 0301 18:38 la estáis donde qué diríais a estas alturas del año es muy evidente Monchi que la fase de grupos de la Champions fue sensacional que en la seria estáis más son menos donde se le puede exigir al al equipos no seguramente luchando por el título pero sí en esas zonas que te aseguran estar luchando por las plazas de de Champions pero me refería sobre todo al al juego italiano una entrevista que tú lo que querías al final en los equipos es que fueran reflejo de de su afición en Roma lo comentabas al principio de una afición muy muy apasionada como besa a la Roma cómo estás viendo al al equipo

Voz 17 19:14 bueno yo creo que en líneas generales eh

Voz 1263 19:22 sino avisamos la Champions para estar muy contento había Dios pero nosotros tenemos más murió en Liga me poner un poco de claridad no yo creo que que Ocaña un poco especial porque bueno un cambio importante en uno continuado la mancha de seco y cortijo es decir media

Voz 17 19:39 especialmente eh

Voz 1263 19:41 explicable con una una incógnita que yo creo que poco a poco se han ido destapando y bueno está

Voz 17 19:49 no a una línea moriría sobresaliente porque evidentemente decidiría si estuviéramos cerca o pegado a Napoles Juventus pero sí para ir construyendo una Roma futuro ilusionante no con un presente exigente en el que quedan todavía muchas cosas que decir esta temporada no yo creo que hay que mirar hacia adelante que el futuro eh

Voz 1263 20:18 diez en este presente no creemos estar concentrado con la ilusión de poder seguir creciendo

Voz 0301 20:24 eh en el equipo con tu trabajo en el pasado verano de en cuanto a fichajes y además a mí al menos me daba la sensación de que no fichaba la Román ninguna súper estrella pero viendo el tipo de fichajes que hicisteis la la prioridad de de la Roma era tener una plantilla muy compensada todas las posiciones muy bien dobladas al menos lo que conseguí estéis parece que es eso porque habéis tenido lesiones importantes que luego Monchi se han notado un poco menos por pues eso bueno por la buena planificación a nivel de tener todas las posiciones bien bien doblada no sé si me equivoco era un poco ese vuestro objetivo

Voz 1263 20:59 bueno sí en revela que la hace la base que hace más bastante importante no el equipo del año pasado que quedó segundo saqueado ochenta por ciento de esa plantilla no la salida Salah Paredes pero por qué no se conocen con la más manopla de Rossi que han quedado sin trabajo la complicado para intentar completar dice intentar buscar alternativa estos jugadores es lo que se ha intentado creo que línea le he agrupado eran tardó más o menos minerales para estar contento ahí yo estoy satisfecho pero siempre digo que no hay planificación perfecta así seguro que que que se puede mejorar y bueno como he dicho anteriormente estamos viviendo el presente disputando el presente pero también construyendo uno de los jugadores que firmó

Voz 0301 22:02 por la Roma y que parece tener un gran futuro antes y ese Chengue under el futbolista turco la firma este de Turquía tengo la duda Monchi Le firmas tú les firma ya de Monchi como director deportivo de la Roma supongo que le venían haciendo ya un un seguimiento no sé si tu equipo en Sevilla tu equipo y que luego ascendido en en la Roma pero al al final la decisión final me parece que la Tomás tú no

Voz 1263 22:24 si no si todos los jugadores que han llegado este año son ya tres cuenta me incorporo veinticuatro de abril a vosotros

Voz 17 22:32 que que llegó después

Voz 1263 22:35 estaba juvenil del grupo contra vamos no solamente que no soy el único pero sí de la gente que trabajamos intencionada como digo se hizo una apuesta que que ya conocía que también había bueno informé aquí

Voz 17 22:49 la Roma hay bueno que

Voz 1263 22:52 buscando perfiles para para para lo que estábamos necesitando y pensamos sabíamos que que un chico joven que no tiene hay que salir a Turquía quiera tener problemas adaptación por todas estas cosas que han el tiempo pero que también sabemos que tenía calidad no y bueno finalmente después de unos primeros meses en los que creo que el míster gestionar muy bien sumó su entrada en el equipo dándoles los minutos necesario pues a partir de enero bueno he aprendido a cumplir a mayor edad sector privado también el resultado no es algo en los últimos meses no ha sido capaz de hacer ese gol de volea importante digo estamos contento todavía yo creo que tiene margen de crecimiento en chico de veinte años no que que apenas había dominó al italiano no que eso es lo que tiene que ir sobrellevando pero estamos convencidos que su cualidad cualidades técnicas y físicas puede hacerlo jugador importante en Fitur de darme

Voz 0301 23:59 otro jugador muy importante esta temporada es el portero Allison portero titular ya de de Brasil quite lo ha tenido muy claro desde su llegada a la a la selección y el crecimiento de del meta brasileño es tremendo a mí me parece uno de los mejores porteros de la temporada seguro y de del mundo viendo sus condiciones para los próximos años también partido es uno de los mejores del mundo Allison

Voz 1263 24:23 tres de esas clarificaciones porque a veces evaluar todas las sedes para mí es un portero si antes de yo llegar a Roma ahora que tengo la fortuna sí de convivir lo de esa versos que hace día a día puchero con unas condiciones e increíble no porque no está haciendo nada no está dando resultado teniendo Hinault se quita de otros pero con unas condicione de un nivel altísimo por eso el portero titular de la selección brasileña y por eso estoy al dar la mano por tanto contentos con nosotros

Voz 0301 25:05 me da la sensación de que vais a tener que trabajar también para para que siga pero bueno es un objetivo factible como me parece que lo fue bueno yo te hablo de oídas evidentemente no tengo información Monchi pero se habló mucho de una posibles Dida de con el mercado de invierno fue lo que más te ha gustado en este último mes de enero conseguir que se entregó

Voz 17 25:27 es verdad que que hubo una oferta del Chelsea pero también es verdad que que bueno que

Voz 1263 25:35 la Roma lo único que hizo escuchar eso afecta valorarla a estudiarla después bueno también conociendo un poco la idea de del final de la operación no ha satisfecho porque para nosotros Bin jugador importante jugador me quemado mucho en el pasado y que no está dando mucho mucho decente y bueno como yo contaba que en Italia director deportivo es este estar pendiente de mercado escuchar las cosas que se ven valorarlas aceptando o rechazando en este caso es pues no sé no se lleguen no se llegaron a esas condiciones que pudieran satisfacer todas parte y lo que decían se quedó en mi madre

Voz 0301 26:20 en tu llegas a a Roma y yo creo muy muy valiente tú más más allá de elegir Roma como destino que no es una plaza fácil ya ya lo hemos contado en el programa de los contado todo en en otras entrevistas te vas sin tu equipo de de trabajo en los últimos años en en Sevilla y te pones a trabajar con con gente nueva cómo ha sido esa adaptación Monchi ha ido bien desde el principio te has tenido que ir adaptando ellos co cómo ha sido ese encaje

Voz 17 26:48 bueno la verdad es que ha sido más fácil

Voz 1263 26:51 de lo que pensaba porque bueno siempre uno llega un territorio nuevo ha sido ha llegado sólo como una decisión ha durado he pensado que me he sentido muy apoyé pueblo Zidane por por mis compañeros de en el día a día muy fácil construir un grupo de trabajo voy a empezar a trabajar sabiendo que evidentemente hay nada Parera es que uno tiene que ir es fundamentalmente un club un idioma dentro de de todo te todo eso que es nuevo y que evidentemente tienen coste de tiempo adaptación de la tuve que ha recibido por parte de la sociedad ha sido importante para que todos hicieran poco más fáciles todo lo complicado que pagan ni ha sido

Voz 17 27:46 dar un paso más

Voz 1263 27:50 seguimos en algo que yo nunca he estado en Sevilla no así que bueno para ha sido difícil negar pero él tuvo las ayudas me has hecho más fácil

Voz 0301 28:03 creo que es interesante también que que en la Audiencia de del programa sepa un poco cómo es el proceso de de un fichaje un director deportivo ahora por ejemplo os interesa en pongo por caso por un futbolista que está jugando en Croacia en la Primera División en Croacia el tú tienes dividido la la por zonas de Ojeda tres específicos para diferentes y supongo que a partir de ahí te avisan de de los nombres interesantes hacéis un seguimiento como un poquito aunque sea de manera resumida Monchi ese ese proceso

Voz 1263 28:32 no no es no tendríamos que más perpetra has descrito bien yo tengo trabajo dos personas no hay catorce personas que estamos trabajando no hay cada uno tiene ha estimado una serie de campeonato tocamos exponiendo encubren mucha información que no es Cau van aportando no trabajamos una base de datos propia en la que se he volcando los informe sobre toda la primera parte del año hicimos seis meses donde Montero a Goma más de de campo de analizar deber pues a partir de enero con información empezamos haces distintas selecciones que Samuel es y tiene que serán sus efectos de que examen es más activo que el que está muy grande que quedar concretamente vamos a ver si nada ya que no pero fundamentalmente dice cada Estado tiene asignado unos campeonatos oí ellos son los encargados de barrer peinar analizó ahí ahí elegir según destacados

Voz 0301 29:36 hablamos de una base de datos propia está ganando muchísimo terreno lo de las estadísticas en el mundo de de el fútbol no se vosotros como las usáis qué importancia le dais siquiera es que puede estar va a largo plazo no sé si acabar pero reduce por si la maniobra de ojeadores directores deportivos etcétera

Voz 1263 29:56 no he tocado mamá una au si uno de los cuales quizás ser quemado el que menos pero no los clubes que más utiliza el dato no porque porque utopias filosofía del club de la propiedad la prosperidad americana que cree mucho en el gato en todos los aspectos de de de ir deportiva como a mí que me me gusta cuando que he intentado ir a la estadística son número los actos en el fútbol y me he encontrado un club donde estoy perfecto no moralmente estoy mucho dinero encima del ingería ante más de Time Machine tienen que artificial in bueno bien siempre digo lo mismo esto ayuda pero el dato es decir sí te digo que tan malo es una utilizar datos como él es eso lo que hay que intentar es sabe es descubrir el que te te que te ayuda a fundamentalmente a cortarme espacio en selección no eh eh el Tata artificial tiene dice que haga mienta para que los director deportivo en vez de tener que ver mil jugadores crean crean que ver cincuenta este un poco el resumen no al final el dato no puede sustituir a los humano lo único que te puede ayudar a acortar reducir en enero de jugadores que tiene que visualizar en función de las características que tú buques para reforzar su plantilla no

Voz 0301 31:36 es tan interesante la entrevista como llegue que se nos está yendo el tiempo ya ya acabamos de verdad pero me gustaría hacer un par de de cuestiones más la primera sobre la cantera la importancia que tiene la la cantera en Roma por aquello de del orgullo no de de ser romano a han sido una civilización el epicentro del mundo entero durante siglos estuvo en la ciudad de Roma yo creo que toda la gente como yo que haya ido a Roma hace no mucho tiempo pues te das cuenta en la en la calle de de su orgullo de de ese romano ahora ellos ya no te digo Monchi tener un Totti que vamos a tener un Totti para ello da una auténtica locura sino tener Florence tener jugadores que vayan entrando en el en el equipo hoy vayan siendo importantes que sean romanos y romanistas para la gente de la afición de la Roma es muy importante no

Voz 1263 32:23 sí quiso los clubs más prolijo a la hora de de jugadores del calcio italiano Teresa no hay multitud de equipo que hubo telón de jugadores que juegan en equipo de la serie formados en la cantera no

Voz 1414 32:41 yo ya me he encontrado que un proceso de otra

Voz 1263 32:43 bajó muy muy muy interesante ya no estoy portando lo que puedo pero si de verdad que mucho de de los objetivos de futuro de la Roma pasan por seguir potenciando de El espíritu humanista de la sociedad que nunca mejor manera de hacerlo que potenciando la formación de Gobierno

Voz 0301 33:04 en verano se pagaron doscientos veintidós millones de euros por Neymar se han ido pagando pues casi ciento cincuenta por de Belén ciento sesenta Coutinho ciento ochenta Mbappé también por el París Saint Germain Si te pregunta hacia dónde va el mercado Monchi tiene una respuesta clara

Voz 1263 33:20 no hay gente que dice no la verdad es que ir hacia delante porque critica que no ha hecho sino porque no lo sé eh no se verá que no ha sorprendido que un poco no es tu último todo un mercado ha habido situaciones que eran impensables hace años y que por tanto no se y esperemos que donde vaya se ha algo soportable fundamentalmente eso exige como parte este mundo lo único que deseo no que gracias que somos responsable de los vecinos de los clubes debiendo llevar siempre por la sensatez y la cordura y la capacidad de responder a los planteamiento que económico que abordemos no que me comenzamos cura

Voz 0301 34:00 y ahora sí acabó la la última que quiere Monchi que sea la Roma de de mayor su roman te ves ganando títulos es ambicioso y quiere poner etiquetas aún una explicación aunque se lo he dicho

Voz 1263 34:14 sí que tampoco en toda una entrevista no las cosas las que yo aspiro e intentar equilibrar el resultado deportivo a la eficiencia de la afición no tengo una decisión muy importante tenemos tenemos estamos en un club con una repercusión qué mediática muy grande y tenemos que intentar liberar el ejercicio deportivo es el ex deportivo a esa a esa casilla

Voz 0301 34:43 Monchi te agradecemos mucho que hayas estado en Play Fútbol deseamos suerte para lo que resta de temporada Hay nada un abrazo hasta la próxima

Voz 1263 34:50 muchas gracias a vosotros de noche muy grande

Voz 18 35:03 fútbol y usas estuvo huido Mohmand soy a Silvio no o un sitio que no son top top six tienes Mohmand but tienes más en el fútbol esas cosas tu propia vida

Voz 0301 35:32 semana clave en la Champions semana clave para concretar definitivamente el cuadro que vamos a tener en los cuartos de final de la máxima competición europea hablábamos ahora con moho chip de es en Roma Shakhtar pero se juegan también mañana martes el Manchester United Sevilla Noel Trafford para el miércoles quedan en el Barça Chelsea el Besiktas Bayo que ya está absolutamente decidido tras el cinco cero de la ida me escuchan ya al Gabilondo es José David López hola qué tal muy igual hola qué tal muy buenas da también David cómo estás David muy buenas muy buenas chicos bueno va empezamos a esa eliminatoria de de Oltra por eliminatoria en la que bueno si hablamos del peso de la historia que que hasta ahora ha marcado bastante en la Champions con esa eliminación de la Juve eliminación del Tottenham queremos decir en manos de la Juve del Paris Saint Germain en manos de del Real Madrid no sé si lo vais en esta eliminatoria también un factor clave

Voz 20 36:27 mérito pues probablemente porque al final y tú lo has dicho nos ha visto en eliminatorias que que el peso del escudo es muy importante cuando llega un momento en el que la cosa se pone serio en Europa no tiene que empatar el Sevilla con el sol valdría con goles evidentemente para clasificarse pero no es sencillo el United pese a la irregularidad constante que está teniendo esta temporada como en anteriores un equipo que sobre todo en Old Trafford es poderoso creo que sólo ha perdido un partido este año que han sido frente al City sólo ha empatado dos ya hace tiempo ya que se dejó esos puntos me parece que fue ante el tanto en el último de ellos saquen no es sencillo ni siquiera arañarle un empate al al United en Old Trafford es una misión difícil también muy bonita yo creo que ahí es donde realmente reside el potencial del Sevilla no que sabe que va a tener una posibilidad de hacer historia una noche para para la gloria ahí con esa motivación y con esa ilusión tiene que visitar Old Trafford

Voz 0301 37:25 llega con motivación evidentemente el Sevilla llega también en buen momento el United David que después de ese empate a cero con malas sensaciones en el Pizjuán al final le ha ganado en estas semanas al Chelsea remontando también ante el Crystal Palace en el clásico contra el Liverpool también victoria por dos goles a uno al final creo que el guión del partido a pesar de todo va a ser con un United que no va a ir a pecho descubierto a por la victoria porque sabe que está a un solo gol de clasificarse Ike lo que mejor la fórmula que mejor la ha funcionado Mourinho es no llevar a su equipo demasiado cuando puede esperar un poquito con el equipo en bloque bajo y poder contraatacar a jugar directo hacia Lukaku y aprovechar a segundas jugadas como pasó en el partido ante el Liverpool es cuando mejor les funciona el equipo

Voz 1089 38:14 sí sin ninguna duda tampoco podíamos esperan a una cosa diferente de lo que muestran pues toda la temporada con el United yo siempre digo que elefante identidad este equipo identidad en cuanto a lo que la Historia de Chaitén no que Morilla a partir de ya porque el reflejo del otro día en el partido ante el Liverpool es claramente una muestra de lo que pretende el rápidamente tiene capacidad para salir al contragolpe con tres o cuatro jugadores casi me atrevería a decir cinco seis que que cualquiera de ellos tiene la idea muy automatizada ya de tres o cuatro que mueve por detrás de de Lukaku son todos buenos jugadores muy veloces muy dinámicos que jugar a cambiada que practicamente se muestran siempre también con cierta responsabilidad defensiva algo que es exigente y clave para para Mourinho en este sentido que practicamente libera esa responsabilidad solamente a Lukaku e ir desde luego portar muchísimo la la base defensiva el otro día incluso Liverpool se pudo llevar una sorpresa final pero es un equipo que en ese sentido suele ser bastante serio atrás siempre y cuando digamos que tengo los jugadores de concretos para ello porque también es cierto que hay muchas lesiones y creo que por esa línea también en drama domina y cada vez con más fuerza porque si entendido muy bien el mensaje que que quizá ahora que Ander no está bien pues está ocupando un poco ese lugar que que Morilla pretende ya desde luego yo sigo diciendo que es una propuesta muy pobre para la historia de United para lo que este equipo debería ofrecer pero luego que los resultados eliminatorias de este tipo parece perfecto cero cero en la ida no obstante también es verdad que es justamente la aureola que tiene Trafford la mística especial y el que simplemente un gol de Sevilla pues le podría complicar mucho en ese sentido me parece que que lo otorga bastante más opciones de la que puede parecer primeramente al Sevilla además solamente hay que ver cómo prácticamente todos los partidos el United les generan no sólo muchas ocasiones sino que habitualmente pues son gol suele recibir por tanto ni mucho menos pérdidas para el Sevilla

Voz 0301 40:19 es un jugador que ha recibido bastantes críticas por su precio por lo que costó no pero el centro Belga de del United pero al final es uno de los que define la manera de jugar del Manchester United y si quieres jugara a eso Jose Mourinho practicamente imprescindible esa lucha con los centrales el juego directo y la capacidad que tiene para eso ha de hacerse un hueco y que sus compañeros ganan segundas jugadas Si le faltó a de en Pijuán seguramente fue eso no que que lo acompañaron un poquito más Lukaku que estaba Solís Ximo

Voz 20 40:54 cada ataque de del equipo inglés se vio por ejemplo todavía frente al Liverpool no como se benefician jugadores de segunda línea en este caso que hizo los dos goles de ese trabajo que hace Lukaku a mí me parece destinara a muy poco a un delantero de un potencial enorme como es el belga no pero es Mourinho es la misión que muchas veces tienen este tipo de jugadores con él yo pensaba y cree hoy se está dando las situación de que a nivel goleador está haciendo un buen año son catorce goles en la Premier para una primera temporada en el United no está mal pero bueno es el tipo de delantero que encaja con la filosofía de Mou oí va a ser también desde luego una figura muy importante del partido no sólo por lo que él genera sino por esos espacios esas posibilidades queda en segundas jugadas a futbolistas que entran por detrás

Voz 0301 41:45 en el mismo día el encuentro entre la Roma y el Shakhtar ya hemos hablado con con Monchi para el miércoles queda el Barça Chelsea y el Besiktas Bayern al Besiktas esa perdona pero no le vamos a dedicar ni medio minuto porque está la eliminatoria absolutamente hecha me me interesa especialmente vuestra opinión David D el partido en Barcelona yo

Voz 21 42:06 lo mira me me puse bastante tonto con que iba a jugar en el partido de ida y me equivoqué pero el hombre es el único animal que

Voz 0301 42:14 tropieza dos veces con la misma piedra y ahora sí estoy convencido de que va a jugar a una cuestión también de vestuario leía en las últimas horas lo he leído en The Gardian pero me parece que viene más medios en en Inglaterra David que Conthe ha hablado con la plantilla y que le han pedido jugar con un delantero centro de verdad jugar sin sin falso nueve entrar tras cosas porque me parece bueno es que no me parece lo ha hecho público a Hassan no les gusta jugar ahí eh

Voz 1089 42:38 sí totalmente se iba a decidir en el momento en que se hace en público que no quiere jugar ahí evidentemente el mensaje que está mandando es que él como uno de los líderes del equipo para mí la estrella sin ninguna duda de Chelsea y está capacitado y está en tranquilidad para poder decirlo públicamente es un mensaje claro de que toda la plantilla está detrás de Eli digamos que lo ha consensuado antes no no me cabe ninguna duda en evidentemente Contés sabe que lo que menos le compensa de todo este aposté disconforme que salga jugase una eliminatoria de Champions tan importante como la del Barcelona con el equipo pensando en que deseamos era no no cree no no hay credibilidad no tiene confianza y convicción de que así se pueda licitar el equipo yo creo que además los resultados cuando aprobada pues han visto como claramente pierdes es la mejor cualidad que tiene su equipo que es precisamente la la capacidad de por bandas y sobre todo con casar muy liberado puede ser capaz de generar el peligro desintegrar pelotas

Voz 22 43:39 la delantero que tenga por delante para mí no hay ninguna duda

Voz 1089 43:42 hay que jugar con al menos un delantero Teno cuenta que Morata practicamente pues ahora está en un punto y aparte respecto a a esa relación que tiene con conté que había que entenderlo intentar entender porque tras la lesión claramente con TEA ha perdido parte vital de la confianza que tenía en en Morata evidentemente políticos parte con con más opciones dentro de ese esquema yo creo que el francés yo a mí siempre me ha parecido el mejor jugador de lo que se ha podido decir en más de una ocasión sus el registro de goles también no son del todo malos teniendo en cuenta que estaba en un equipo como el Arsenal que también le ha costado habitualmente siempre tener un delantero de ese tipo llamado me parece que más allá de rematadores un jugador que que te sirve para muchas cosas más por tanto yo también me apostaría que dejó a Giroud di ese mensaje de Casares clave para digamos mandar el mensaje de la plantilla estamos contigo pero hay que jugarlas

Voz 0301 44:37 me interesa tu visión también Aritz si como crees que quedaría la figura de Morata Si en el partido de ida estando bien Morata juega Hassan en el de vuelta juega Giroud de está pasando un mal momento el ex delantero del Madrid

Voz 20 44:50 sí bueno yo creo que eres

Voz 0301 44:52 dudas lo que yo tengo dudas pero si no

Voz 20 44:54 juega Morata o no está jugando últimamente tanto eh creo que se debe achacar a problemas físicos aquella del problema en la espalda

Voz 0301 45:02 a la espalda fastidiada

Voz 20 45:05 porque te permite jugar pero con molestias y luego un entrenador sabe que estas jugando con molestias si al final es si no te voy al cien por cien no te va a poner etc bueno habláis de Irún la verdad es que no note no soy tan optimista con Giroud Nile ni le doy tan buena crítica como como está dándole un jugador que que tiene cosas pero que desde luego me parece que se queda un poco grande el nivel del partido en el que estábamos hablando y es más diría que para jugar de espaldas que te hoy el otro día en la radio Bruno y tiene razón no que que quizás la descargar para esperar a que llegue el equipo desde atrás de jugadores

Voz 0301 45:43 es que a mí me da la sensación que es el que más beneficia Haritz así pero juegan William ni eso

Voz 20 45:48 tiene que ganar ya ya sé que el problema es es me parece un buen planteamiento de un equipo de de zona

Voz 0301 45:53 media o incluso zona baja de la Liga España

Voz 20 45:56 hola para visitar el Camp Nou pero un Chelsea que tiene que ganar no sé me parece que tiene que apostar por algo más Si conté además tiene opciones tiene a Morata que veremos si está que tiene mucha más estancada hay que es un futbolista que al espacio desde luego el mucho más poderoso y a mí lo de Hazard aunque a él no le gusten no me parece que esa tampoco tan descabellado jugar con un falso nueve porque al final generas un desequilibrio en la defensa contraria que si no lo tienes pues no no se genera

Voz 0301 46:23 también conviene decir que si juega a pasar de falso nueve es para que entre Pedrito en el once que eh a nivel ofensivo tampoco está firmando ni mucho menos su su mejor temporada precisamente porque le ha comido la tostada y Willian y con esto acabamos David está un nivel el el brasileño espectacular es que el otro día no sé si decir que el fin de semana la gana Crystal Palace gracias a a William pero es sin duda el jugador más en forma de la plantilla de del Chelsea en el último mes y medio pero vamos sin ningún tipo de duda eh

Voz 1089 46:54 sí sí como lo fue en el partido ante el Barcelona fundamental y creo que la mejor versión de la vimos en algún momento de sus primeros meses con el Chelsea es decir vino con una buena aureola pues lo que había conseguido exacta pero recordáis que también había estado en Rusia hay hay hay la habíamos perdido un poco la pista respecto a lo que podía dar sí yo me hago cuando vino a H sí rápidamente pareció que que causaba su tema en su manera de entender el fútbol con lo que buscaba el equipo londinense por los extremos sobre todo a mi me parece que es un jugador que tanto puede jugar por fuera como por dentro porque tiene una diagonales peligrosa peligrosas

Voz 23 47:32 ni un disparo desde media distancia tremendo

Voz 1089 47:35 porque además si si esta además a balón parado ya sabemos que verdad que difícil que tirar todas sí pero es cierto que también tiene mucha capacidad de Dios yo creo que si lo miramos a nivel individual después desguazar ese jugadoras Vimos que más te puede resolver partido por sí mismo sin necesidad de que como bloque la estructura del Chelsea funciones seguramente el único elemento diferencial insisto con con pasar pues es es un lanzamiento de falta Gillian una diagonal de Willian parece que de esa sociedad prácticamente él solo pues es capaz de generar espacios me parece súper inteligente e Irán no cuenta la escasez de jugadores de este tipo que tiene integran eh digamos bagaje físico que tiene el Chelsea poder liberar a estos jugadores son son fundamentales yo creo que qué mejor Willian Le vimos insisto en esos momentos de inicio donde Chelsea creo que si tiene confianza jugador que puede llegar a a superar esta versión que además sabe que está en un momento en el que puede ganarse un puesto importante de la selección brasileña de cara por tanto yo creo que estaba en el en el mejor momento lo sabe y no como este tipo son las que catapultaron al final carreras importantes como la suya

Voz 0301 48:43 donde entrevistamos hace sólo unos años hace cuatro años de hecho justo antes de del Mundial de Rusia decía que está muy agradecido a a Mourinho como le había enseñado Mourinho a trabajar en lo defensivo oí reconocía que se había acabado de convencer a a Scolari para llevarle al al Mundial del dos mil catorce su jugador mucho más completo que cuando estaban en Ucrania y de hecho en esa temporada en la que el campeón con Mourinho en el banquillo otra vez para mí fue sí a lo mejor estuvo andó muy cerca de cero día

Voz 20 49:14 leí una entrevista con él no sé dónde eran un medio inglés y decía que estaba contentísimo en Londres que no se planteaba de ninguna manera salir de allí porque claro es que está destacando mucho en un en un equipo que digamos está terminando un mini ciclo no porque ha sido campeón pero ahora mismo está lejos de serlo me pareció un mensaje muy tranquilizador para el Chelsea para la afición del del Chelsea que uno de sus mejores jugadores diga que que está tan tranquilo que no se plantea ni siquiera salir de allí

Voz 0301 49:40 absolutamente en jugador infravalorado gracias Ari David a los dos un abrazo hasta la próxima

Voz 23 49:46 todos los chicos también se va