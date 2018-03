Hora 25 Deportes: Sevilla y Barça buscan los cuartos (12/03/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias Uri veinticinco Deportes

Voz 2 00:08 con Ángels Barceló hizo Jesús Gallego Gallego buenas tardes Añez finalmente suspendida la liga griega no

Voz 0919 00:14 sí que recordemos estaba jugando un partido entre el PAU Tesalónica y el AEK de Atenas último minuto se anula un gol al rock de Salónica hay una invasión de campo entre toda la gente que salta al césped el presidente del PAU que portaba en su cintura un arma de una pistola el delegado el árbitro suspendieron el partido pero bueno la cosa ha llegado a mayores y el viceministro de Cultura y Deporte anunciado esta mañana que se suspende el campeonato dice que la Liga no se va a reanudar hasta que se encuentre un nuevo escenario convenido portugués a ver cómo es esto no pasa en España no ha pasado en España pero estemos ojo avizor porque cuando se permite cierto grado de violencia ese grado puede incrementarse encontrarte en una situación sino igual parecido cuando se es permisivo con las bengalas Se es permisivo con los ultras en España hay lugares donde se es permisivo con los ultras podemos encontrarnos con un escenario repito sino igual parecido la liga de fútbol en Grecia está suspende sí que estemos atentos por lo demás ya sabéis mañana vuelta de octavos de final de la Champions el Sevilla está entrenando ahora mismo en Old Trafford donde mañana va a jugar ante el Manchester United de Mourinho cero cero en la ida enseguida estamos allí para contar la última hora del equipo de Monte la el próximo miércoles el Barça recibirá en el Camp Nou al Chelsea con empate a uno en la ida y hoy tenemos fútbol se cierra la jornada con el partido que va a jugar en Mendizorroza las nueve era ver si el Betis vamos a ver cómo salen los equipos que ambiente tenemos Javier Lekuona muy buenas tardes

Voz 0933 01:57 hola Gallego qué tal muy buenas tardes mira ambiente de AC DC el tío de megafonía saben arriba Guidetti es baja por molestias en la espalda ha confirmado entran Manu por Torres y sobrino por Guidetti vuelve Munir que no pudo jugar el domingo pasado en San Sebastián por la roja querelló ante el Levante en lo que respecta Al Betis confirmamos defensa de cuatro con dos puntas como referencia juegan Camarasa Loren y Rubén Castro no lo hacen Amat Tello ni Sergio León por lo tanto ha abierto Saban media punta cámaras hay muy de voz puntas Loren ir Rubén Castro Pita Del Cerro Grande Colegio madrileño esto arranca la nueve te dejo con AC DC

Voz 0919 02:48 como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes en el whatsapp que vamos hoy de esto

Voz 3 02:56 el Madrid ha cambiado claro que ha cambiado Florentino Zidane el que sea ha encontrado la pócima mágica y ha hecho que hasta el bicho juegue marque goles eh que los jugadores corra esto no trenca derecho de repente impidió ahora con prisas buen rollo sonrisas intentando salvar la temporada tanto gasto y al final de nada cero patatero si acaso la Copa de Europa les pide ser como siempre

Voz 4 03:28 hombre si acaso la Copa de Europa a poco parece una Adena dejado vuestros

Voz 5 03:35 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 03:51 puede que yo a mí esto de Paco GM y me da muchos repelús le da mucho repelús porque a a us

Voz 7 04:02 jo obró no son lo voy a consentir esto yo solo solo con cientos miles de mensajes cuerda momentos muy desgraciados sabe de hacerlo ya o la tira de años estas respuestas sale de ese autoritarismo tan desgastado ya atado un más rencilla tan casposo sabe están insoportable y hay que hacérselo ver hay que hacérselo ver porque estos personajes con esas respuestas están sembrando el esta sociedad porque así la estamos haciendo eh a Dios Checker ellos

Voz 5 04:37 baza de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 4 04:45 no

Voz 8 04:49 Jorge Paco Jémez no estuvo bien ahora lo vamos a comentar

Voz 0919 04:51 decíamos venga ya está ahora en el vamos a Old Trafford está entrenando el Sevilla mañana Manchester United Sevilla por un puesto en los cuartos de final de la Champions en Sevilla busca hacer historia porque nunca ha llegado a esta ronda de la máxima competición continental Santi Ortega cuéntanos cómo está eso buenas tardes

Voz 1870 05:21 hola Gallego qué tal buenas tardes dice Old Trafford efectivamente el Sevilla entrenando hace aproximadamente media hora pensando Vincenzo Montella que hacer mañana con las ausencias de Nava de cosecha Idi la aquí un para el lateral derecho la única posibilidad que se plantea ya ensayados Escudero una posibilidad algo remota vigila presencia de mercado nadie quiere como central efectivamente el Sevilla necesita mañana marcar aquí un empate le mete en la siguiente ronda de la Champions unos dos mil cuatrocientos aficionados del Sevilla estarán aquí mañana Eamon tela evidentemente dándole lustre al rival al Manchester United

Voz 9 05:56 Manolo que es que es un campo complicado con con un rival con mucha historia mucho peso

Voz 10 06:03 eh tasas dar el máximo para para poder estar ahí está va a ser complicado pero hay situaciones las situaciones son la Ser

Voz 9 06:16 a favor Margaret de repartir no ser pro Chuck H

Voz 0919 06:20 bueno pues vamos a ver cómo soluciona lo del lateral derecho del Sevilla Santi mucha gente ha viajado desde España para animar mañana al equipo hispalense

Voz 0700 06:30 dos mil aficionados van a llegar el grueso mañana hoy doscientos sean plantado aquí en Manchester mañana uno dos mil dos mil cien aproximadamente estarán en las gradas de Old Trafford animando al

Voz 0919 06:40 Villa Santi ese Fran rojillo que no iba a contar la previa del United en la rueda de prensa de José Mourinho siempre estrella en ante los medios de comunicación como ha estado Mou Fran

Voz 0700 06:54 bueno en lo deportivo te contaré antes que nada que Ander Herrera y Pogba no se han ejercitado que apunta al mismo equipo que le ganó al Liverpool el sábado con dos goles de for y hablando del partido de la eliminatoria para Mou no pasar no sería un fracaso pero sí una desilusión

Voz 11 07:11 a nivel personal para mí seré más una de es decir mucho no una eliminatoria aquí en nuestra casa en un partido en que tenemos que ganar no tenemos que ganar por tres por cuatro por cinco tenemos que ganar unos bonos cinco cuatro ocho siete no ganar os sería una una desilusión

Voz 0919 07:31 bueno pues desde el partido de mañana Manchester United Sevilla empate a cero en la ida hay que marcar luego en El Larguero ampliamos también a lo vamos a preguntar por la última hora del Barça que recuerdo el miércoles recibe al Chelsea pendiente de Iniesta ID quemas Adriá Albets buenas tardes Barcelona Adriá Albets bueno hay que decir que el Barcelona también es noticia por una entrevista quedado André Gomes a nuestros compañeros de la revista Panenka André Gomes que ya sabéis hace aproximadamente dos semanas fue silbado por el público del Camp Nou él cada vez que juega tiene un rendimiento bastante bajo pero ha llegado a afectarle en lo personal estés Andre Gómez hablando de actual su actual situación en el Barça

Voz 12 08:23 eso de que la gente te pueden mirar y que tenga vergüenza tenía un opinión sobre tiques tu trabajo al final es fruto la gente no porque la gente le gusta pero que sale a la calle que tengan miedo de la calle portuguesa de la situación todo aquí llevo de este momento estoy trabajando físicamente a mental para pasar Barreda porque al final lo que quiero yo más que nada es ser yo mismo

Voz 0919 08:48 lo está pasando francamente mal y hay que preguntarse jugará el miércoles ahora sí Adriá Albets Iniesta André Gomes que contamos del equipo de Valverde hola Gallego qué tal

Voz 0017 08:57 muy buenas ahora así pues Iniesta que ha entrenado hoy con el grupo ha hecho sólo una parte del entrenamiento con sus compañeros pero es sin duda la gran noticia del día porque Iniesta como dijo el el sábado con el mensaje que colgó en la red está cada día más cerca de reaparecer era su objetivo jugar el partido del miércoles frente al Chelsea parece que está cerca de conseguirlo mañana al Barça entrena a las cinco y media de la tarde y después de este entrenamiento se tomará la decisión definitiva pero en principio esperamos a Iniesta en la convocatoria Si llega Iniesta entre Paulinho André Gomes en Vélez se disputarán el sitio que falta para completar el once aunque veremos si Valverde se atreve a meter a André Gomes en el once porque es evidente que psicológicamente está afectado está bloqueado porque no les salen bien las cosas y su intención es cambiar las cosas darle la vuelta a la situación pero no parece estar en condiciones mentalmente ni físicamente para un partido como el del miércoles además recordemos que en el último partido en el Camp Nou el público le pitó aunque Valverde ese cabreo y la presión que tiene ahora mismo es muy importante así que si llega Iniesta veremos si Valverde apuesta por Paulinho por Andre

Voz 0919 10:05 comes o pierden velé enseguida el laboratorio de la Champions con Axel Torres cuánto hace que no revisa es lo que pasa exportó seguro de vida piénsalo

Voz 0919 11:38 dos preguntas rápidas Axel Torres hola Axel buenas tardes

Voz 0267 11:41 qué tal buenas tardes Manchester Sevilla cero cero en

Voz 0919 11:44 la ida el favorito viene

Voz 0267 11:47 el Manchester United y yo creo que que tiene que asumir ese ese papel no es el equipo que ha ganado la última Europa League es verdad que el que el Sevilla súper especialista en esa competición que el United ganó la temporada pasada

Voz 1576 12:00 pero con Mourinho es un equipo

Voz 0267 12:03 que se ha especializado en rondas eliminatorias de hecho el propio entrenador es un súper especialista en eliminatorias a doble partido es cierto que no es el tipo de resultado que le gusta a él él normalmente el cero cero creo que que siente que es mejor para el equipo que ha jugado como local porque no ha encajado ahora Cualquier tanto el Sevilla condiciona la eliminatoria en los goles en campo contrario en el valor doble pero más allá de eso creo que el United está en un mejor momento de forma ante el Liverpool sin jugar un partido asombroso sí sí mostró la fortaleza de sus armas pueden ser armas muy básicas pero al final tiene atacantes que gana en balones aéreos que además estudian muy bien cuando ganarlos y sobre todos los compañeros los aprovechan bien para mí ligeramente favorito al Manchester

Voz 0919 12:47 Bush y uno Si el United cae eliminado con el Sevilla

Voz 18 12:50 sería un fracaso para Mourinho

Voz 0267 12:54 sí sí lo dejamos desilusione de extinción por supuesto yo a ver yo creo el Manchester United el objetivo antes de empezar la temporada ya era llegar más lejos de octavos de final a mí no me gusta usar la palabra fracaso pero si la pregunta es habrá satisfecho las expectativas en esta competición para mí no para mí el el equipo aspiraba mínimo a cuartos de fina

Voz 0919 13:15 aquí el miércoles Barça Chelsea uno uno hay como demasiada confianza en el entorno blaugrana

Voz 0267 13:24 bueno es normal es un equipo que no piensen es un equipo que que ha hecho una temporada prácticamente inmaculada es es favorito porque sus números en la Liga y en Europa son junto a los del Manchester City son los mejores números del continente y en cambio el Chelsea va quinto en la Premier League es lógico que se sienta favorito y además el resultado de la ida es bueno más allá de eso las sensaciones en la ida fueron de no tanta superioridad de hecho en ese partido fue mejor el Chelsea es un resultó que puede tener cierto peligro pero para mí es lógico que el Barça sea favorito yo no yo no tengo claro que ellos piensen que está hecho E internamente estoy convencido de que saben que el Chelsea es peligroso que es un equipo que se crece cuando parte desde el papel de víctima que tiene jugadores buenos al contragolpe y que ese contexto no no es no es un contexto en el que se sienta incómodo el equipo de Antonio Conte

Voz 0919 14:13 un abrazo ajusta la corbata en el club por favor brazos

Voz 0267 14:16 es igualmente un abrazo hasta el unas cuantas noticia

Voz 0919 14:18 desde del día William José delantero de la Real Sociedad se ofreció para jugar con la selección española si Lopetegui lo necesitaba pero le ha convocado Brasil

Voz 1704 14:28 hice Val con Brasil Roberto Ramajo buenas tardes hola qué tal muy buenas gallego Se Maicon Brasil primera convocatoria para el futbolista el delantero de la Real Sociedad doce goles en Liga dieciséis en la temporada es decir primera convocatoria merecida para jugar los amistosos frente a Alemania frente a Rusia pero como bien decías ya el pasado mes de noviembre comenzó los trámites para conseguir la doble nacionalidad y el once de noviembre después de un partido en Anoeta

Voz 0267 14:54 William José decía esto colas el esas cifras y no está

Voz 19 14:57 el llamándolo hubiéramos jugador aquí

Voz 0267 15:00 estoy aquí la España

Voz 19 15:02 en lema Madrid debilitar preparadas se llamado para

Voz 0919 15:05 la gente se va con Brasil la selección española de la que Julen Lopetegui seleccionador va a dar lista de convocados el próximo viernes que esperamos novedades importantes Javier Herráez buenas tardes

Voz 20 15:17 qué tal muy buenas tardes Omega que le gustaría Lopetegui es la de Lucas Hernández que está en trámites para poderse ya Espanyol poder jugar con el equipo de Lopetegui la idea no solamente es para este Mundial sino también para el futuro toda vez que Piqué anunció que después del Mundial no seguiría Lucas Hernández junto con Nacho Sergio Ramos podrían ser los centrales del equipo tras sección española de fútbol como digo después del Mundial aunque para el Mundial ya lo quiere Lopetegui para esta del próximo viernes hombre futbolistas como Luis Alberto le encantan a Lopetegui Pablo Sarabia del Sevilla Rodrigo del Valencia otros que están en forma y que merecen ir caso de Lucas Vázquez del Real Madrid que lleva tiempo sin ir convocado con Lopetegui el caso de Mariano de Olympique de Lyon y el caso bueno entre interrogantes de Marcos Alonso lo hace bien con el Chelsea pero nunca lo llama el técnico

Voz 0919 16:03 en el resto lo habitual será a la una el medio día

Voz 20 16:06 el próximo viernes aquí en Madrid otra de las notas

Voz 0919 16:08 hiciese de los próximos meses el futuro de Neymar hoy los medios francés en dicen que el P presidente del París Saint Germain viaja a Brasil para preocuparse por la lesión y por el futuro del brasileño que suena para el Real Madrid José Palacio cómo está la cosa que tal Gallego pues cuarenta y ocho horas en Río de Janeiro una delegación del país Anne Germaine comandada por Naser al que el presidente Antero Enrique el director deportivo ya Marshall Ribé el director de comunicación

Voz 1038 16:35 en mente eviten en el París Saint Germain que una reunión planea

Voz 0919 16:37 desde hace tiempo por temas de la Fundación Aimar pero obviamente y extraoficialmente es que se quieren asegurar el futuro

Voz 1038 16:43 n Aimar la próxima temporada en el París Saint Germain

Voz 0919 16:46 de hecho en unos minutos en unas horas tiene que comenzar

Voz 1038 16:48 esa reunión en la que va a estar Neymar al que Lively con el resto la delegación en Villa Magán nativa a horas de Río que es donde viven Aimar y donde está tratándose de esa lesión en el tobillo mañana la Delegación del París Saint Germaine Se Weill con el padre Neymar a Praia Grande para visitar el instituto en Neymar júnior donde hay dos mil cuatrocientos niños también para intentar convencer al padre de Neymar para que no se vaya o no acepte ninguna otra ofero yo trama

Voz 0919 17:13 el futuro de Griezmann en el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera a pesar de que sospechan que hay algo con el Barça van a intentar cerrar un acuerdo de futuro buenas tardes si no les queda otra al Atlético de Madrid tiene

Voz 1576 17:25 claro que su futuro pasa por Antoine Griezmann tienen claro que el francés todavía no ha decidido qué ha pasado unos meses desde sus coqueteos con el Barça que es

Voz 1704 17:34 la que puede tener un precontrato pero que todavía se puede dar la vuelta a la situación

Voz 1576 17:37 de hecho quieren que uno de los accionistas del club e Quentin Pacific el israelí Irán Ofer va a meter dinero van a intentar fichar a grandes jugadores y le van a subir el sueldo a Griezmann si finalmente acepta quedarse en el Atlético de Madrid no obstante en el vestuario avisan si se va antes de irse lo decía el capitán David ayer que lo deje todo por esta camiseta

Voz 0919 17:59 y en el Barça Adrià vez que se dice al respecto de Griezmann

Voz 0017 18:02 pues que van a porel que su objetivo para la próxima temporada de hecho ya ha habido acercamientos entre el club y su entorno como reconoció el propio Guillermo Amor en su día es un jugador que gusta mucho a los responsables deportivos del Barça y su cláusula que en verano será de cien millones de euros se considera un chollo porque Griezmann es un futbolista de clase mundial tal y como está el mercado es casi un regalo así que gritaban es objetivo prioritario del Barça para la próxima temporada

Voz 0919 18:26 van a ser muy interesante en los próximos meses con lo de Griezmann con lo de Neymar no te quiero ni contar lo que tenemos por delante

Voz 2 18:36 porque haber tomate

Voz 0919 20:36 el gráfica española este fin de semana ganaron todos los de arriba ganó el Madrid ganó el Valencia ganó el Atlético ganó el Barça que destacamos de la última jornada en el fútbol internacional Bruno alemán buenas tardes

Voz 0301 20:50 hola Gallego muy buenas pues al margen de lo que ha ocurrido en Grecia también eh tú mutuos problemas en los partidos en Huesca donde están salió mucha gente al terreno de juego en protesta por la gestión de la directiva de lo mismo pasó en el campo de mil que tienen al equipo del descenso en lo deportivo Victoria del United en el clásico contra el Liverpool victoria por dos goles a uno después de esa victoria le pegaron un vacile a Jamie Carragher una jugador historia leyenda de Liverpool escupió al al coche de la persona que les estaba Landry seguramente va a perder su puesto de trabajo en las calles porque la televisión inglesa al margen de eso en Alemania victoria del Bayern por seis goles a cero a la ante el Hamburgo dando del Paris Saint Germain no ella me importa poco pero bueno en Vitoria contra el jurista compró por cinco goles a cero

Voz 0919 21:39 ya no importa muy poco el paraíso en el en el Play Fútbol de esta semana a un protagonista especial no

Voz 0301 21:45 si hablamos con Monchi más faltan sólo gallego Veinticuatro nos parece partido lo lo habéis ahora con con Arsène contra el mes Shakhtar partido importantísimo para la Roma entrevista a cien Play Fútbol evidentemente el análisis del resto de la Champions con dos hijos el habito

Voz 0919 22:02 gracias Bruno baloncesto previa de una nueva jornada de la Euroliga el Real Madrid después de el repaso que le metió el Barcelona en la Liga ACB prepara su partido ante el Olimpia Marta Casals buenas tardes

Voz 1509 22:16 muy buenas gallego con el Real Madrid jugándose el cuarto puesto que ahora mismo tiene en su poder los blancos que juega mañana contra el Armani Milán con la novedad de Tracy Tom Kean Se perdió el clásico en el Palau aunque eso sí con la baja de Luka Doncic los de Laso lo acabas de comentar vienen de perder y de llevarse un buen repaso en el clásico contra el Barcelona en la Euroliga no pueden fallar lo dice Pablo las

Voz 26 22:36 a cinco jornadas cada partido bases bueno queremos conseguir cuanto antes la clasificación matemática para el playoff está en nuestra mano dependemos de nosotros mismos sabemos que el partido de mañana es muy difícil no es una final y no me gustaría verlo así pero sigue su partido importante en ese sentido estoy convencido de que el equipo a mostrar una una actitud una predisposición buena porque porque hemos obliga al partido porque ellos son un equipo de gran calidad

Voz 1509 23:01 el segundo mejor ataque contra la peor defensa de la Euroliga así que importante para el Real Madrid volver de Milán con una vía

Voz 0919 23:06 y en la NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy hay que ver cómo estás

Voz 0933 23:10 Ricky Rubio bueno hay que hablar de nuestros dos va españoles en la NBA y obviamente empezando por Ricky Rubio que anoche hizo un partidazo de la victoria de los ya sobre los peligros rozó el triple doble y logró su segunda mayor anotación de la temporada treinta puntos diez asistencias y siete rebotes y otra alegría para sobre todo Gallego

Voz 0919 23:29 el ahora portavoz José Manuel Calle

Voz 0933 23:31 Theron anoche los jabalíes perdieron contra los Lakers pero para nosotros la buena noticia es que Calde estuvo veinte minutos sobre el parqué pudo anotar catorce puntos y hombre teniendo en cuenta la poca bola que está recibiendo en Cleveland pues una gran noticia dijo tras acabar espero haber demostrado que todavía puedo jugar a esto ya además luego dijo que piense bien que no piensa retirada que todavía le queda tiempo vamos a ver si a partir de ahora tiene un poco más de Mola en los

Voz 0919 23:55 no es que viendo algunas asistencias de Le Bron cuando juega como la que dio ayer que está dando la vuelta al mundo que tienes que jugar de base de de ala pívot de bueno y body de lo que siempre ha tenido

Voz 0933 24:05 buen tiro de tres si consigue enchufarles tendrá un poquito más de minuto viendo a la esquina y bueno vamos a ver que hay muchos partidos de temporada tendrá luego los play off y vamos a ver si si tiene minutos en el resto los ratos Ibaka siguen intratables impusieron a los Knicks con catorce puntos y siete rebotes del hispano congoleño obviamente sigue liderando el este Denver ganó a Sacramento ni un solo minuto para Juancho como viene siendo desgraciadamente habitual en la noticia asaltó la cancha de Minnesota los Timberwolves ganaron a los gordos con un gran calan Centaurus XXXI puntos y rebotes para él dos partidos sin Stephen Garry lesionado del tobillo dos derrotas para Golden State para esta noche tres partidos con españoles y hay que elegir porque además los tres son a la una de la mañana San Antonio Houston con Pau Milwaukee Memphis con Marc Sacramento Oklahoma

Voz 0919 24:46 con Abrines yo voy a ver el de Sharon pero hombre Sacramento a contra Houston es muy buen partido Marta Casas en el Play Basket de esta semana que

Voz 1509 24:55 les hablamos de toda la actualidad de la NBA que te acaba de contar Javi Blanco de la Liga Endesa ACB de la Euroliga también del baloncesto femenino y mucho protagonista entrevistamos a Jordi Bertomeu el CEO de la Euroliga con el que hablamos del conflicto con la FIBA por lo demás escuchamos a Piero viola tras la victoria del Barcelona en el clásico frente al Real Madrid a Corradi ceviche el jugador del Herbalife Gran Canaria charlamos detenidamente con Salva Maldonado el entrenador del Movistar Estudiantes

Voz 0919 25:18 gracias Marta hay deportistas que nos dan cada vez que compiten una lección por ejemplo Astrid fina una mujer que hace unos seis años quizá algo más ocho años cuando tenía veinticinco sufrió un accidente de tráfico que la dejó secuelas ayer ganó una medalla en los Juegos Olímpicos paralímpicos de invierno lo José Antonio Duro buenas buenas tardes Gallego es una medida histórica de nuevo de bronce de esta primera para España en los Juegos Paralímpicos y la primera en la historia esta disciplina en modo Paralímpico ha sido un día muy especial para ella dice no creer todo lo que está viviendo ya dedicada a su madre y a su entrenador la medalla el entrenador es Albert Mallol la recompensa al tiempo dedicado ella no sé

Voz 27 25:59 esta las horas y horas le pida que llevo detrás no ha esperado ni Serón de lado porque finado

Voz 2 26:08 a mí me dais

Voz 0919 26:15 Tito Astrid fina cuando tenía veinticinco años sufrió un accidente de tráfico la dejó secuelas y ahora ex medallista olímpico

Voz 1038 26:23 esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con Franz Ferdinand del próximo sábado va a presentar en Madrid su nuevo disco Always en línea con la inconfundible voz de Alex Capra no

Voz 0919 26:50 Toni López otros titulares de este lunes

Voz 28 26:53 de ciclismo otra la victoria en la París Niza del joven español sigue disputando la tren Adriático en las esta etapa victoria esprín para Marcel Kittel sin cambios en la general sigue líder que aquellos que segunda Caruso tercero español Mikel Landa a veintitrés segundos en fútbol sala ha renovado el técnico del Barça las Andreu Plaza hasta dos mil veinte a pesar de no ha ganado un título aún recordemos este fin de semana la Copa de España en Madrid en el Whitney

Voz 1038 27:20 aquí lo dejamos ahora continúa Hora con Ángels Barceló y la tertulia de los lunes siempre interesante y luego a las once y media El Larguero con Manu Carreño gracias por escucharnos saludo de Jesús Gallego incidió