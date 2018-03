El dietario de Ramoneda: "El mal existe"

Voz 2

00:05

por qué un asesinato cool del niño Gabriel sólo me viene una idea el mal existe por mucho que queramos minimizarlo tiene rostro humano este ser que lucha a muerte por el reconocimiento en las últimas semanas la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y las movilizaciones a favor del aumento de las pensiones ha llevado a mucha gente en toda España ha salido a las calles algo se mueve de modo que el independentismo catalán las consiguientes reacciones de respuesta han perdido el monopolio dos manifestaciones del que venían gozando en los últimos tiempos el paisaje la agitación política se complica es decir se ajusta más a la realidad también en Cataluña no sólo de soberanismo viven los ciudadanos sería bueno que los dirigentes políticos se dieran por enterados no humanismo bipartidista Rajoy corteja al PSOE para pactar un sistema diferenciado autonómica al margen de Ciudadanos y Podemos para que la gente entienda quiénes son los partidos de fiar caerán los socialistas en la trampa una vez más empeñarse la defensa corporativista el bipartidismo ha hecho mucho daño a los socialistas y si sigue por este camino puede acabar llevándose a los dos partidos por delante Miren a Italia sin ir más lejos el ex presidente francés Nicolas Sarkozy al que por lo visto todavía les duele que los franceses demandarán a casa al término de su primer mandato se soltó el pelo en Abu Dabi en defensa de los utilitarismo democrático las democracias dijo destruyen todos liderazgos y añadió cómo se puede tener una visión a diez años y cada cuatro cinco hay elecciones y por si fuera poco celebró la decisión de Kiessling Quintín de no poner límites a su mandato ya firmo que los grandes líderes están ahora en China en Rusia en Arabia Saudí en los Emiratos un ex presidente republicano francés entregándose al despotismo oriental El Mundo que viene