hombre hubieron conversaciones no pero pero las realidades que también hablando con con Miguel Ángel Ramírez que como todo el mundo sabe que somos buenos amigos si ya sabes que sigo al equipo pues a ver dificultades no porque vaya a la realidad estaba también con el niño entonces no iba a jugar tampoco se preferí quedar con el Niño pudiendo mismo y entonces luego ya era muy tarde pasó el tiempo que era incluso más tarde pasando mercado aquí estoy

Voz 1375

01:56

bueno que se lo más importante que volvamos a ver al Jesé gran futbolista que tenemos que llegar a ver seguro que estoy convencido que volveremos a ver la calidad que tienes pero me imagino que lo de tu hijo te da eso me imagino que tener la cabeza cuando rueda el balón y olvidarse de lo que pasa fuera el campo no es fácil no